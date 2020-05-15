KPI-k és mutatók: mik ezek és hogyan lehet őket nyomon követni

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mi az a kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI)?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A kulcsfontosságú teljesítménymutató egy számszerűsíthető mérőszám, amely segítségével vállalkozása megtudhatja, mennyire jól teljesíti kulcsfontosságú üzleti céljait. "}},{"@type":"Question","name":"Miért fontosak a KPI-k?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A KPI-k segítenek értékelni a vállalat teljesítményét azáltal, hogy rávilágítanak arra, mennyire jól teljesíti a vállalat az alapvető üzleti céljait. "}},{"@type":"Question","name":"Mik azok a mutatók?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A mutatók számszerűsíthető mérőszámok, amelyek segítségével azonosíthatja vállalkozása teljesítményét; azonban a KPI-ktől eltérően a mutatókat az üzleti teljesítmény minden aspektusára alkalmazzák. "}},{"@type":"Question","name":"Érdemes-e továbbra is nyomon követni a mutatókat, ha azok nem a legfontosabb célokat követik nyomon?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Bár az üzleti mutatók nem feltétlenül a legfontosabb üzleti célokat követik nyomon, mégis nagyon fontosak az üzleti tevékenység szempontjából. "}}]}

Készen állsz a KPI mutatószámok megismerésére?

Akkor jó helyen jár!

De először tisztázzunk egy dolgot:

Bár mind a mutatók, mind a KPI-k segítenek az üzleti teljesítmény mérésében, nem ugyanazok.

Gondoljon rá így:

Ha a mutatók tévéműsorok lennének, akkor a kulcsfontosságú teljesítménymutatók sitcomok lennének.

A KPI mutatók lényegében olyan típusú mutatók, amelyek segítségével nyomon követheti vállalatának teljesítményét a legfontosabb célok tekintetében.

De ne aggódj!

De nem hagyjuk ennyiben a dolgot!

Ez a cikk mélyrehatóan bemutatja, hogy mik a KPI-k és a mutatók, és miben különböznek egymástól. Emellett bemutatjuk, hogyan állíthat be hatékony KPI-ket vállalkozása számára a teljesítmény méréséhez.

És ki tudna ebben jobban segíteni, mint mindenki kedvenc sitcom-családja, a Simpson család!

Kezdjük!

Mi az a kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI)?

A kulcsfontosságú teljesítménymutató egy számszerűsíthető mérőszám, amely segítségével vállalkozása megtudhatja, mennyire jól teljesíti kulcsfontosságú üzleti céljait. A legfontosabb szó itt a „kulcsfontosságú”, mivel ezek a mutatók csak a legfontosabb üzleti célokat és célkitűzéseket célozzák meg.

Ezenkívül a legtöbb KPI konkrét és mérhető, így könnyen mérhető a vállalat teljesítménye.

Például, ha Bart jobb tanuló szeretne lenni, akkor egy jó KPI lehetne például a „büntetések száma”, ahelyett, hogy valami olyan homályos lenne, mint a „problémák száma”.

Miért?

A „fogva tartások száma” konkrétabb és könnyebben mérhető, mint „a bajok száma”!

Konkrétabb és kevésbé „Barty” példákat szeretne? Ne aggódjon, egy perc múlva rengeteg KPI-példát adunk Önnek!

Miért fontosak a KPI-k?

A KPI-k segítenek értékelni vállalatának teljesítményét, kiemelve, hogy mennyire jól teljesíti alapvető üzleti céljait.

Mivel ezek a teljesítménymutatók rávilágítanak arra, hogy mennyire sikeresen éri el alapvető üzleti céljait, könnyedén nyomon követheti szervezetének és csapatának teljesítményét e kulcsfontosságú célok elérésében.

Kövesse nyomon a KPI-ket KPI szoftverrel!

Melyek a leggyakoribb KPI-példák?

Az OKR-ekhez hasonlóan a kulcsfontosságú teljesítménymutatók is segítenek a szervezeteknek nyomon követni, hogyan haladnak a saját céljaik és célkitűzéseik elérése felé, és ezek vállalkozásonként eltérőek lehetnek.

Ne feledje, hogy különböző vállalkozások különböző teljesítménymutatókat használhatnak a KPI-célok elérésében elért előrehaladásuk nyomon követésére.

Tegyük fel például, hogy Smithers feladata biztosítani, hogy Mr. Burns vállalkozása több pénzt termeljen.

Smithersnek azonban van egy problémája ezzel kapcsolatban:

Mit használ a nyomon követéshez?

Mit használ ő ehhez a kulcsfontosságú teljesítménymutatóként?

Használjon-e olyan mutatókat, mint a nettó haszonkulcs?

Vagy talán a teljes bevétel a jobb mutató?

Hasonlóképpen, különböző vállalkozások különböző teljesítménymutatókat választanak, még akkor is, ha ugyanazon KPI-célokra koncentrálnak, mint például több pénz megszerzése!

Íme néhány gyakori KPI-példa a KPI-célok különböző típusaira:

Értékesítés növekedése: az értékesítés növekedésének százalékos aránya egy meghatározott időszak alatt

Értékesítési ciklus hossza : az első kapcsolatfelvétel és az értékesítési képviselők által lezárt ügylet közötti átlagos időtartam.

Vezető ügyfélkonverziós arány: a konvertált vezetők százalékos aránya

E-kereskedelmi mutatószámok: az e-kereskedelmi tevékenységeivel kapcsolatos mutatószámok

Organikus webes forgalom: a webhelyed által generált forgalom mennyisége

Ügyfélszerzés költsége: az ügyfélszerzés teljes költsége

E-mailek megnyitási aránya: az e-mail marketing kampányokban megnyitott e-mailek aránya a teljes elküldött e-mailekhez viszonyítva.

Közösségi média KPI-k: különböző mutatók a közösségi médiában való interakcióidról

Szabad cash flow: a beruházások után megmaradó pénzösszeg

Adósság/saját tőke arány: a vállalat teljes kötelezettségének és a részvényesi saját tőkének az aránya.

Eladott áruk költsége: az üzlet által értékesített termékek gyártási költsége

Munkavállalói fluktuációs arány: a távozó munkavállalók aránya a teljes munkavállalói létszámhoz viszonyítva

Alkalmazottankénti bevétel: az egyes alkalmazottak által termelt átlagos bevétel

Felvételi költség: az egyes alkalmazottak felvételének teljes költsége

E. SEO KPI példák

Lépésarány: A webhelyről bármilyen művelet végrehajtása nélkül távozó látogatók százalékos aránya Megjegyzés: Minden SEO KPI jelentési eszköz méri a lépésarányt.

Elkötelezettségi arány: a webhelyen eltöltött aktív munkamenetek aránya a teljes munkamenetekhez viszonyítva.

Oldalak egy munkamenetben: a felhasználók által egy munkamenetben megtekintett oldalak átlagos száma

Folytathatnánk még... de máris megértette az alapelvet!

Ha átfogó KPI-listát szeretne vállalkozásához, olvassa el cikkünket a fontos üzleti mutatókról!

Miben különböznek egymástól a kulcsfontosságú teljesítménymutatók és az üzleti célok?

A KPI-k és a célok látszólag hasonlóak, de valójában nem azok.

A cél egy eszköz a cél eléréséhez, míg a KPI arra szolgál, hogy mérje, hogyan teljesíted a céljaidat és a feladataidat.

Gondoljon rá így:

Ha Bart célja az volt, hogy jobb tanulóvá váljon, akkor a „felfüggesztések számának 50%-kal történő csökkentése” az a célkitűzés, amelyet teljesítenie kell ahhoz, hogy elérje célját.

A KPI itt a „fogva tartások száma”, mivel ez az a mutatószám, amelyet az adott cél elérésében elért előrehaladás mérésére használ.

Mik a mutatószámok?

A mutatók számszerűsíthető mérőszámok, amelyek segítségével azonosíthatja vállalkozása teljesítményét; azonban ezeket a mutatókat az üzleti teljesítmény minden aspektusára alkalmazzák, és a KPI-ktől eltérően nem csak az üzleti célokkal foglalkoznak.

A mutatók minden szempontból lefedik vállalkozása teljesítményét!

Mivel a mutatók mindent lefednek, a mutatók és a KPI-k értékelésekor tekints a KPI-kra az üzleti mutatók rendkívül fókuszált részhalmazaként.

Melyek a mutatók példái?

Az összes korábban felsorolt KPI-t mutatóként is felhasználhatja vállalkozása!

Ne feledd, hogy a mutatók és a KPI-k közötti egyetlen valódi különbség a következő:

Ha az adott mutató egy alapvető üzleti célt vagy célkitűzést céloz meg, akkor az KPI.

Ha a mutató nem egy alapvető célra irányul, akkor egyszerűen csak mutatóként hivatkozunk rá.

Érdemes-e továbbra is nyomon követni a mutatókat, ha azok nem a legfontosabb célokat követik nyomon?

Ez olyan, mintha Homertól kérdeznéd, hogy egy három napos fánk még ehető-e – még ha már nem is olyan friss!

Természetesen a mutatók továbbra is értékesek!

Bár az üzleti mutatók nem feltétlenül célozzák meg a legfontosabb üzleti céljaidat, mégis nagyon fontosak a vállalkozásod számára.

Tegyük fel például, hogy Krusty, a bohóc online üzletét szeretné bővíteni, és az egyik KPI-je a „beérkező potenciális ügyfelek száma”.

De az idő múlásával, miközben nyomon követte a KPI-ket, rájött, hogy a bejövő leadjei csökkennek – ami azt mutatta, hogy valami probléma van.

De ennyi. Ez minden, amit a KPI-mutatók elárulnak neki.

Rámutathat arra, hogyan szembesül egy kulcsfontosságú problémával, de nem arra, miért történt.

Itt jönnek képbe a többi üzleti mutatószámok.

Ne feledje, hogy ez a csökkenés számos ok miatt bekövetkezhetett, például:

Hibás céloldalak

Megtört linkek

Lassú oldalbetöltési idők

És még sok minden más!

Ahhoz, hogy a probléma gyökerét megtalálja, Krusty-nak valószínűleg be kell jelentkeznie a Google Analyticsbe, és át kell nézni az üzleti mutatókat, mint például:

Kattintáskonverziók

Lépésszám

Oldalon töltött idő

A munkamenetek száma

Így a mutatók és a KPI-k együttesen pontos képet adnak vállalkozásának arról, hogy hogyan alakulnak a dolgok és mit tehet azért, hogy minden zökkenőmentesen működjön!

3 lépés a hatékony KPI mutatók beállításához és nyomon követéséhez

Oké, tehát egyértelmű, hogy a KPI-k ugyanolyan fontosak a vállalkozások számára, mint a fánkok Homer számára.

De hogyan lehet őket létrehozni és nyomon követni?

Végül is ezeknek részletes, számszerűsíthető mérőszámoknak kell lenniük, igaz?

Valószínűleg szakértő segítségére lesz szüksége azok kezeléséhez!

Nem.

A KPI-k meghatározása az üzleti tevékenységéhez nem rakétatudomány!

Csak annyit kell tennie, hogy követi az alábbi egyszerű lépéseket:

1. lépés: Állítsa be a megfelelő típusú KPI-ket

Minden hatékony KPI három közös elemet tartalmaz.

Ezek a következők:

Konkrét

Mérhető

Releváns

Ismerősnek tűnik ez a SMART célkitűzési folyamat?

Mert így van!

A KPI-k meghatározása azonban kissé eltérő folyamat.

De ne aggódjon!

A három komponenst mind tartalmazó KPI-k létrehozása gyerekjáték!

Az alábbiakban részletesebben bemutatjuk az egyes összetevőket és azok fontosságát:

A. A KPI-knak konkrétnak kell lenniük

A KPI-k pontos mutatóknak kell lenniük az egyes célok és feladatok elérésében elért teljesítményéről. Mivel ezeknek könnyen meg kell határoznia, hogy hogyan teljesít, pontosan meg kell őket határozni.

Térjünk vissza Bart példájához, aki jobb tanuló szeretne lenni, és két lehetőség közül választhatott a KPI mutató meghatározásához:

A fogva tartások száma A probléma mértéke

Az első lehetőség kiváló, mivel nagyon célzott.

Ezzel Bartnak világos képe lesz arról, hogy mit kell nyomon követnie ahhoz, hogy megállapítsa, jobb tanuló lett-e vagy sem.

A második lehetőség problémája, hogy nagyon homályos:

Mi minősül problémának?

Milyen tevékenységek tartoznak ide?

Mivel Bartnak nincs egyszerű módja ezekre a kérdésekre válaszolni, nehéz dolga lesz annak megállapításában, hogy valóban jobb tanulóvá válik-e!

B. A KPI-knek mérhetőnek kell lenniük

Ne feledd, hogy a KPI-k segítenek nyomon követni a teljesítményedet.

Ahhoz, hogy bármit is nyomon kövessünk, valamilyen számszerűsíthető mérőszámmal kell rendelkezni.

Gondoljon bele!

Könnyű mérni a részvételével járó fogva tartások számát? Igen.

Könnyen mérhető-e „az a baj, amibe kerülsz”? Nem igazán.

Minden általad beállított KPI-nek mérhetőnek kell lennie, hogy könnyen nyomon követhesd a folyamatokat, és ellenőrizhesd, hogy minden a tervek szerint halad-e.

C. A KPI-knek relevánsnak kell lenniük

Ez valószínűleg a jó KPI legfontosabb eleme.

Mivel a KPI-ket a teljesítményed nyomon követésére használod, a KPI-mutatódnak relevánsnak kell lennie ahhoz, amit csinálsz.

Például a „felfüggesztések száma” releváns teljesítménymutató azok számára, akik jobb eredményeket szeretnének elérni az iskolában.

Azonban a „fogyasztott cukorka száma” nem az!

Hasonlóképpen, az üzleti KPI-knek is relevánsnak kell lenniük az általad nyomon követett üzleti célokhoz. Nem várhatod el, hogy marketingmutatókat használj az HR-folyamatok értékeléséhez, igaz?

2. lépés: Használja a megfelelő KPI-dashboardot

Most már tudja, hogyan állítsa be a megfelelő típusú mutatókat.

De ez csak a munka fele!

Mostantól nyomon kell követned őket, hogy lássad, hogyan teljesítesz.

Bár a KPI-mutatók papírra és tollra való feljegyzése még mindig lehetséges, ez nem a legjobb megoldás.

Miért?

Mert ez hatástalan, kockázatos és arra kényszerítheti Önt, hogy a szükségesnél keményebben dolgozzon!

Olyan, mintha Homért alkalmaznák egy atomerőműben!

Ha tényleg hatékonyan szeretné nyomon követni a KPI-ket, akkor egy speciális KPI-dashboardra lesz szüksége.

Szerencsére a ClickUp rendelkezik a tökéletes KPI-dashboardokkal az Ön számára!

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ első számú projektmenedzsment eszköze.

A vállalkozások és a diákok egyaránt szeretik a ClickUp alkalmazást, mint KPI-dashboardot és célkövetési felelősségközpontot!

Itt részletesebben bemutatjuk, hogyan segíthet a ClickUp a legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követésében:

A ClickUp céljai az egyik legegyszerűbb módja a KPI-k és az előrehaladás nyomon követésének.

Valójában ez olyan egyszerű, hogy biztosak vagyunk benne, hogy még Barney is meg tudná csinálni!

A ClickUp alkalmazásban a célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb célkitűzésekre vannak felosztva. Ezek a célkitűzések lényegében üzleti célokként működnek, és azok teljesítésével érheted el az általános célodat.

Ahogy eléri a céljait, az általános céljainak előrehaladása valós időben frissül!

A ClickUp legnagyobb előnye, hogy személyre szabhatod, melyik mutatókat választod a célok méréséhez, például:

Számok: numerikus adatok, például százalékok és pontszámok

Pénznem: olyan mutatók esetében, mint a nyereség és az ügyfélvesztés aránya

Feladatok: a teljesítmény nyomon követése a feladatok elvégzése alapján

Így működik ez az egész folyamat:

Cél létrehozása

(például „a vállalat bevételének 500 000 dollárral történő növelése”)

Határozzon meg egy sor célt (célértékeket), amelyek segítenek elérni ezt a célt.

(például „250 000 dolláros értékesítési eredmény a Shiny Widgets termékkel”)

Határozzon meg egy sor kulcsfontosságú mutatószámot, amelyeket a célok elérésének mérésére fog használni.

(a ClickUp Goals alkalmazás pénznem mutatójának használatával)

Kezdje el nyomon követni az előrehaladását, amíg el nem éri a sikert!

Ez a munkafolyamat különösen hasznos, ha távoli csapatot vezet, és hatékonyabban kell kommunikálnia az otthonról dolgozó csapattagokkal.

B. Műszerfalak

A ClickUp irányítópultjai tökéletes irányító központok az összes KPI kezeléséhez. Magas szintű áttekintést nyújtanak az összes KPI típusról az Ön által kívánt módon!

Minden műszerfal tartalmazhat különböző egyedi widgeteket, amelyek mindegyike a kívánt stílusban figyeli a kiválasztott mutatószámot.

Itt található a ClickUp-ban elérhető összes widget listája:

Vonaldiagram

Oszlopdiagram

Kördiagram

Akkumulátor diagram

Számítás (összegek, átlagok és egyéb numerikus adatok kiszámításához)

Így vizuálisan követheted nyomon az összes fontos mutatószámot a neked legmegfelelőbb módon!

Nem számít, hogy értékesítési mutatókról, pénzügyi mutatókról vagy donut mutatókról van szó – a ClickUp segítségével minden típusú KPI-t nyomon követhetsz!

Ezenkívül testreszabhatja ezeknek a műszerfalaknak a hozzáférési jogait. Így megoszthatja teljesítménymutatóit (KPI-ket) a különböző csapattagokkal és a projekt érdekelt feleivel!

A KPI-k nem csak az üzleti folyamatokra korlátozódnak.

A KPI-jelentés segítségével értékelheti csapata teljesítményét is!

Szerencsére a ClickUp rengeteg részletes jelentést kínál a csapat teljesítményének méréséhez, például:

Befejezett : a befejezett feladatok számát használja a KPI-jelentésben az egyes csapattagok teljesítményének mérésére.

Dolgozott : használja a legtöbb feladatot elvégző személyek adatait KPI-ként.

Nyomon követett idő : használja az időt KPI-ként annak meghatározásához, hogy ki volt a legelkötelezettebb.

Munkaterületi pontok : rendeljen pontokat a projekt tevékenységekhez, és használja azokat KPI-ként a csapat teljesítményének értékeléséhez.

És rengeteg más jelentés különböző típusú KPI-kről!

Mindezek rendkívül hasznosak a távoli munkát végző csapat tagok irányításakor.

De a ClickUp nem csak a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) nyomon követésében segít!

Emellett olyan hasznos funkciókat is kapsz, mint:

3. lépés: Mindig értékelje és szükség szerint módosítsa a KPI-ket

Tehát megtalált egy sor teljesítménymutatót, és most már tudja, hogyan kell nyomon követni őket.

Kész is, ugye?

Nem egészen.

Fontos, hogy rendszeresen átnézze a KPI-jelentését, és ennek megfelelően módosítsa a KPI-ket.

Miért?

Nem minden teljesítménymutatója sikeres.

Előfordulhat, hogy olyan KPI-t választasz, amely látszólag releváns a célod szempontjából, de pontosan nem tükrözi az előrehaladásodat.

Térjünk vissza a korábban említett Krusty példához:

Krusty online üzletét szerette volna bővíteni, ezért a „beérkező leadek száma” mutatószámot választotta KPI-ként. Bár ez egy konkrét, mérhető és releváns KPI, mégis félrevezető lehet.

Például előfordulhat, hogy több bejövő leadet kap, de a konverziós aránya csökken, és az ügyfélszerzési költségei emelkednek.

Ez valószínűleg alacsonyabb bevételhez vezet – annak ellenére, hogy több bejövő leadje van!

Ezért fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze KPI-adatait, és megbizonyosodjon arról, hogy azok pontosan követik-e az előrehaladását.

Ezenkívül, ha üzleti céljaid és folyamatok megváltoznak, szükséges a teljesítménymutatók megváltoztatása is.

Ne feledje, hogy a kulcsfontosságú teljesítménymutatók célja az, hogy nyomon kövessék teljesítményét bizonyos célok és célkitűzések tekintetében. Ha a kulcsfontosságú mutatói nem állnak összhangban ezekkel a célokkal, akkor nem lesznek hasznosak!

Következtetés

Mind a mutatók, mind a KPI-k nagy szerepet játszanak a vállalat teljesítményének értékelésében. Segítségükkel könnyedén nyomon követheted a folyamatokat, hogy minden a tervek szerint haladjon.

Azonban ezeket a mutatókat nem lehet beállítani és nyomon követni a megfelelő KPI-dashboard vagy célkövetési felelősségi központ nélkül.

Szerencsére a ClickUp mindennel rendelkezik, amire szükséged van a KPI-k nyomon követéséhez, hogy minden zökkenőmentesen működjön. Akár a használt mutatók típusának testreszabásáról, akár azok nyomon követéséhez használható vizuális grafikonokról van szó, a ClickUp minden lépésnél segít!

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és legyen az elválaszthatatlan KPI-társad – akárcsak Lisa és a szaxofonja!