10 kiváló pénzügyi KPI, amelyet 2025-ben nyomon kell követnie

Akár nagyvállalat, akár kezdő startup, minden cégnek nyomon kell követnie a pénzügyeit.

És bár a pénzügyi világ rendkívül kiszámíthatatlan, egy dolog változatlan marad:

CFO-ként vagy vállalkozás tulajdonosaként nyomon kell követnie szervezetének pénzügyi teljesítményét.

Így előre tervezhet, és elkerülheti a pénzvesztést. 💸

De hogyan lehet ezt megtenni?

A pénzügyi KPI-k használatával!

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogy mik a pénzügyi KPI-k, és kiemelünk tíz pénzügyi KPI-t, amelyet minden vállalkozás tulajdonosának nyomon kell követnie.

Használjuk ki a KPI-ket! 💰

Mik azok a pénzügyi KPI-k?

A Key Performance Indicator (KPI) nyomon követi, hogy vállalata mennyire teljesíti alapvető üzleti céljait.

Szóval, mi a vállalatod legfontosabb célja a pénzügyek terén?

Szeretne több bevételt elérni, mint amennyit üzemeltetési költségekre fordít?

Növelni szeretné a cash flow-ját?

Vagy inkább egy diverzifikáltabb bevételi forrást szeretne?

A pénzügyi teljesítménymutatók nyomon követik vállalatának teljesítményét e célok elérésében.

Röviden összefoglalva: a pénzügyi KPI-k bemutatják vállalatának pénzügyi helyzetét, és segítenek meghatározni, hogy vállalata nyereséget fog-e termelni.

Nem tudja, miben különböznek a KPI-k a mutatóktól?

Nézze meg a KPI-k és mutatók közötti különbségeket .

10 pénzügyi KPI, amelyet nyomon kell követnie

Íme tíz pénzügyi KPI, amelybe pénzügyi csapatának érdemes befektetnie:

1. Működési cash flow

A működési cash flow egy pénzügyi KPI, amely a vállalat napi üzleti tevékenysége során keletkező teljes készpénzmennyiséget méri.

Így számolhatja ki:

Ez a KPI a vállalat pénzügyi helyzetét mutatja be.

Emellett meghatározza, hogy vállalata képes-e fenntartani a pozitív cash flow-t, vagy külső finanszírozásra van szüksége az összes kiadás fedezéséhez.

Megjegyzés: ennek a mutatószámnak a használatakor célszerű megnézni az operatív KPI-ket , például a működési árrést vagy a működési nyereséget, hogy jobban megértsük az adatokat.

2. Jelenlegi arány

Ez a KPI azt méri, hogy vállalata képes-e egy éven belül visszafizetni összes tartozását.

Így számolhatja ki:

A 1,0 alatti folyamatossági arány azt jelzi, hogy vállalata nem lesz képes pénzügyi kötelezettségeinek eleget tenni, hacsak nem növeli pénzforgalmát.

Ha pedig 1,3–5,0 között van, akkor jó hírünk van!

Ez a pénzügyi stabilitást jelzi. 😌

Az 5-nél magasabb likviditási arány azt jelenti, hogy a vállalatod rengeteg készpénzzel rendelkezik (ami nagyszerű), de azt is jelenti, hogy a vállalat gyakorlatilag semmit sem csinál hasznosat azzal a pénzzel:

3. Nettó nyereség

A nettó nyereség vagy nettó jövedelem azt méri, hogy mennyi pénz marad a vállalatának azután, hogy az összes bevételéből levonták az összes kiadást (kamatok, adók, működési költségek stb. ).

Ezt automatikusan kiszámíthatja egy nyereségkalkulátorral, vagy egy egyszerű képlet segítségével manuálisan is kiszámíthatja ezt a pénzügyi mutatót:

Az alacsony nettó jövedelem azt jelenti, hogy vállalata több tényezővel is küzd, például rossz erőforrás-gazdálkodással vagy nem hatékony árazási modellekkel.

Másrészt a magas nettó jövedelem azt jelzi, hogy vállalata jól teljesít.

4. Nettó haszonkulcs

Ez a KPI azt méri, hogy a vállalat teljes bevételéből mekkora százalékban realizálja a nyereségét.

A nettó haszonkulcs mutatja vállalkozása nyereségességét .

Így számolhatja ki:

5. Bruttó haszonkulcs

Ez a pénzügyi KPI azt méri, hogy az eladott áruk költségeinek levonása után mennyi pénz marad a bevételből.

A bruttó haszonkulcs vagy bruttó árrés azt mutatja, hogy vállalata pénzügyileg egészséges-e.

Így számolhatja ki:

A magas bruttó nyereség margó azt jelenti, hogy vállalata fedezni tudja összes működési költségét, és még mindig marad pénze innovációba és növekedésbe történő befektetésre.

Tudja, mit mondanak:

6. Jelenlegi követelések és kötelezettségek

A jelenlegi követelések olyan KPI, amely méri az adósok által az Ön vállalkozásának tartozott pénzösszegeket.

Így számolhatja ki:

Ez a teljesítménymutató segít a pénzügyi csapatoknak előre jelezni, hogy mennyi pénz fog beérkezni és mikor.

A magas követelésállomány azonban azt jelenti, hogy adósai még mindig rengeteg pénzt tartoznak Önnek.

Miért jelent ez problémát?

Ha a kintlévő összeg már egy ideje fennáll, az azt jelenti, hogy vállalatának behajtási problémái lehetnek, vagy nem tud megbirkózni a hosszú távú adósságokkal.

Másrészt a folyószámla-kötelezettségek azt mérik, hogy vállalkozása mennyivel tartozik beszállítóknak, bankoknak és hitelezőknek.

Így számolhatja ki:

7. Működő tőke

A működő tőke az a pénz, amely azonnal rendelkezésre áll a vállalat rövid távú igényeinek kielégítésére.

Ez a KPI a vállalat jelenlegi pénzügyi helyzetét vizsgálja.

A forgótőke olyan elemeket tartalmaz, mint a rendelkezésre álló készpénz, a rövid lejáratú befektetések és a folyószámla-követelések.

Ezzel együtt ez a pénzügyi KPI jelzi, hogy vállalatának rendelkezik-e a rövid távú pénzügyi kötelezettségeinek rendezéséhez szükséges rendelkezésre álló eszközökkel.

Így számolhatja ki:

8. Ügyfélszerzési költség

Ez a pénzügyi KPI azt méri, hogy vállalata mennyi pénzt és erőforrást fektet be új ügyfelek megszerzésébe.

Az alábbi forrásokat tartalmazza:

Reklámköltségek

Marketingköltségek

Kreatív költségek

Fizetések

Az ügyfélszerzési költség egy vállalat egészségének mérőszáma.

Ez valójában egy nagyon hasznos pénzügyi KPI, amely segítségével meghatározható egy vállalkozás jövőbeli jövedelmezősége.

Így számolhatja ki:

9. Adósság/saját tőke arány

Ez a KPI azt méri, hogy vállalata mennyire hatékonyan használja a részvényesei befektetéseit.

Így számolhatja ki:

A magas adósság/saját tőke arány azt jelzi, hogy vállalata adóssággal finanszírozza növekedését.

A probléma?

Ha a kamatlábak hirtelen emelkednek, vállalata nem fogja tudni törleszteni hiteleit. Jaj!

Másrészt az alacsony adósság/saját tőke arány azt jelezheti, hogy a vállalat fél a pénzét növekedési lehetőségekbe fektetni.

Mi a megfelelő saját tőke arány?

Általában a két alatti adósság/saját tőke arány kezelhetőnek tekinthető.

10. Bevétel növekedési ráta

Ez a pénzügyi KPI egy vállalat két időszak közötti árbevételének növekedését és csökkenését méri.

Így számolhatja ki:

Ha innovatív startup vállalkozásod van, érdemes nyomon követned ezt az üzleti mutatót.

Miért?

A magas bevételnövekedési ráta azt jelzi, hogy vállalata bővülhet, új tehetségeket vehet fel és befektetőket vonzhat!

További példák érdeklik? Itt talál több mint 50 KPI-példát és egy sablont azok nyomon követéséhez.

Hogyan lehet nyomon követni és mérni a KPI-ket a ClickUp segítségével?

Arra gondol, hogy tollal és papírral követi nyomon pénzügyi céljait?

Vagy Excel táblázatok, ami azt illeti?

Nos, ez nem fog működni!

Miért?

A toll és a papír nem fogja automatizálni és racionalizálni a folyamatokat az Ön számára.

Ezenkívül a táblázatok nem kínálnak hatékony automatikus emlékeztetőket vagy célkövetési funkciókat.

Ehelyett mindössze egy KPI-kezelő szoftverre van szüksége, mint például a ClickUp.

A ClickUp segítségével könnyedén meghatározhatja stratégiai céljait és nyomon követheti az üzleti célok elérésének folyamatát.

Ne aggódjon, mi is befektetünk a saját pénzünkből. 🤑

Így teszi a ClickUp a pénzügyi KPI-k nyomon követését gyerekjátékká:

Mivel a KPI-k a legfontosabb üzleti célokra koncentrálnak, először néhány célt kell kitűznie.

A ClickUp céljai magas szintű konténerek, amelyeket kisebb, számszerűsíthető célokra bonthat .

Teljesítse a kisebb célokat, és máris jó úton halad a végső cél elérése felé!

Nem biztos benne, hogy halad előre?

Ne aggódjon! A ClickUp valós időben követi nyomon céljainak elérését, hogy segítsen megérteni, milyen közel áll azok eléréséhez.

Minden egyes cél elérésével a haladás százalékos aránya automatikusan növekszik.

Különböző cél típusok közül is választhat, például:

Pénznem: kezelje nyereségét, kiadásait és költségvetését

Számok : numerikus adatok, például az értékesítésből származó átlagos bevétel

Feladatok: ellenőrizze, hogy könyvelőcsapata helyesen végzi-e a feladatokat.

Fedezze fel, hogyan használhatja a ClickUp-ot, hogy nagyratörő célokat tűzzön ki csapatának.

A ClickUp dashboardjai átfogó képet adnak a pénzügyeivel kapcsolatos mindenről.

Kezelje pénzügyi céljait, kövesse nyomon kiadásait, tekintse meg nyereségét és költségvetési allokációit... A műszerfalak pontos betekintést nyújtanak pénzügyi teljesítményébe, így előre jelezheti, hol fog állni vállalkozása a jövőben.

Ha még részletesebb képet szeretne kapni, több egyedi widgetet is hozzáadhat pénzügyi KPI-dashboardjához, például:

Számítás: számítsa ki a numerikus adatokat, például az ismétlődő bevételi arányt.

Vonaldiagram: hozzon létre egy egyedi vonaldiagramot, hogy nyomon követhesse nettó és bruttó haszonkulcsát 📈

Oszlopdiagram: tervezzen egyedi oszlopdiagramokat jövedelmének, kiadásainak és nyereségének nyomon követéséhez 📊

Kördiagram: használjon egyedi kördiagramot vállalkozása havi kiadásainak ábrázolásához.

Akkumulátor diagram: készítsen akkumulátor diagramot a KPI mutatók ábrázolásához 🔋

Bónusz: Főkönyvi sablonok

3. Jelentések

Ahogyan pénzügyi jelentései vannak, úgy alkalmazotti jelentésekre is szüksége van, hogy lássa, pénzügyi csapata a KPI-k elérése érdekében dolgozik-e.

Szerencsére a ClickUp lehetővé teszi, hogy táblázat widgeteket adjon hozzá pénzügyi KPI-dashboardjához, például:

Befejezett jelentés: kövesse nyomon az egyes csapattagok által elvégzett feladatok számát

Elvégzett munka: kapjon betekintést abba, hogy az egyes csapattagok hány feladatot végeztek el egy adott napon, héten vagy hónapban.

Workspace Points: gamifikálja pénzügyi feladatait, hogy pénzügyi folyamatait még vonzóbbá tegye.

Ki áll mögötte: nézze meg, melyik csapattagoknak vannak még nem tisztázott értesítései és lejárt feladatai

4. Számítások

Búcsút inthet a számológépének, mert a számításokat közvetlenül a ClickUp-ban elvégezheti!

A ClickUp segítségével hatékony oszlopszámításokat végezhet a feladatokban szereplő numerikus adatok felhasználásával. Ezt a Lista nézetben és a Táblázat nézetben teheti meg.

Ezenkívül képletmezők segítségével kiszámíthatja egy új termék megrendelésének költségét vagy az értékesítésből származó nyereségét.

Még a forgótőke és az ügyfélszerzési költségekhez hasonló KPI-ket is gyorsan kiszámíthatja!

Így minden mutatója egy sorban lesz, szó szerint. 🤩

Állítson be ismétlődő feladatokat a napi, heti vagy akár negyedéves rendszerességgel végzett folyamatokhoz.

Például beállíthat egy ismétlődő feladatot a negyedéves adóbevallási határidőkhöz vagy akár a számlázási kérésekhez.

Még mindig nem győződött meg az ötletről?

Ne aggódjon, akár ismétlődő feladatokat is használhat a számlák fizetéséhez!

Értesítést kap, amikor a fizetések esedékessé válnak, és a számla kifizetése után egyszerűen jelölje be, hogy teljesített, és automatikusan létrehozásra kerül egy új feladat a következő hónapra.

A legtöbb esetben a pénzzel kapcsolatos feladatok nem jelölhetők meg egyszerűen „elvégezve” vagy „nem elvégezve” kategóriákba.

A pénzügyi folyamat számos különböző szakaszból áll, például számlázás, költség- és bevételi költségvetés, pénzügyi jelentések és még sok más.

Ezért a ClickUp lehetővé teszi, hogy saját egyéni státuszokat hozzon létre, így a saját elképzeléseinek megfelelően követheti nyomon az előrehaladást.

Ismerősnek tűnik ez a helyzet?

Tudjuk, hogy a számlák rendszerezése, az ügyféladatok gyűjtése és a számlák nyomon követése időigényes feladat lehet.

Szerencsére a ClickUp sablonjai segítségével másodpercek alatt kezelheti bevételeit, ügyfeleit, értékesítéseit és egyebeket.

Íme néhány sablon, amelyet megkap:

De ez csak a kezdet.

További információk arról, hogyan segíthet Önnek a ClickUp a pénzügyi projektmenedzsmentben .

Gyakran ismételt kérdések a pénzügyi KPI-kről

Íme a válaszok néhány sürgető pénzügyi KPI-kérdésre:

1. Mik azok a késleltetett mutatók?

A késleltetett mutatók már megtörtént eseményeket jelentenek. Néhány gyakori példa a nyereség és a bevétel növekedése.

Mivel a késleltetett mutatók már folyamatban lévő trendeket erősítenek meg, rendkívül hasznosak lehetnek, ha eszközöket szeretne eladni vagy vásárolni.

2. Mik azok a vezető mutatók?

A vezető mutatók olyan teljesítménymutatók, amelyek előre jelzik a jövőbeli eseményeket és a gazdaságban bekövetkező trendeket. Például az egyes ügyfelek által várhatóan megvásárolt termékek száma.

3. Mik a kvantitatív mutatók?

Ezek olyan mutatók, amelyek számmal, százalékos aránnyal vagy arányszámmal mérhetők.

Például a vállalat konverziós arányát vagy üzleti nyereségrátáját.

4. Mik a kvalitatív mutatók?

A minőségi mutatók olyan nem számszerű tényezők (vélemények vagy észlelések), amelyek meghatározzák a cél felé tett előrelépést.

A kvalitatív mutatók általában nem pénzügyi KPI-ket mérnek, például a munkavállalói és ügyfél-elégedettséget.

A könyvek lezárása 📗

A pénzügyi KPI-k alapján lehet megállapítani, hogy vállalata a megfelelő irányba halad-e a bevételek és a nyereség generálása terén.

De néhány pénzügyi KPI kiválasztása a KPI-könyvtárunkból csak az első lépés.

Végül is, egyszerűen csak azt mondja, hogy pénzt akar keresni, és reméli, hogy minden jól alakul?

Ahhoz, hogy céljait sikeresen elérje, nyomon kell követnie és kezelnie kell a kitűzött KPI-ket.

Ahhoz, hogy ezt hatékonyan megtehesse, szüksége van a ClickUp-ra.

A pénzügyeinek nyomon követéséhez hasznos egyedi irányítópultoktól a pillanatok alatt elvégezhető számításokat lehetővé tevő képletmezőkig a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a KPI-k eléréséhez.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és érje el minden pénzügyi célját! 👊