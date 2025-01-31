A 10 legjobb SEO ügynökségi szoftver az organikus forgalom növeléséhez 2025-ben

Egyik szemével az ügyfélszerzésre, a másikkal a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartásra, a harmadikkal a SEO-projektek és csapatok irányítására, a negyedikkel pedig az ügynökség jövőbeli fejlődésére próbál figyelni?

Egy hatékony SEO ügynökség vezetése nem egyszerű feladat. Soha nem volt még ennyi SERP funkció, keresőmotor, ügyfélelvárás és algoritmusfrissítés, amelyekkel szembe kell nézni.

A hatalmas munkamennyiség még a legtapasztaltabb SEO-szakembereket is elvonhatja a valóban fontos dolgoktól. Ráadásul mindezt nem lehet manuálisan elvégezni, függetlenül a csapat méretétől.

Éppen ezért van szüksége a legjobb SEO ügynökségi szoftverre a technológiai eszköztárában. Fedezzük fel tehát a SEO ügynökségek számára legjobb eszközöket, amelyek segítenek megalapozott döntéseket hozni és ügynökségét új magasságokba emelni. ?

Mi az a SEO ügynökségi szoftver?

A SEO ügynökségi szoftver egy olyan kifejezés, amely azokat a SEO eszközöket írja le, amelyek segítségével ügynökségét úgy működtetheti, mint egy jól bejáratott gépezetet, összegyűjtheti a keresőmotorok adatait, elősegítheti a csapatok közötti hatékony együttműködést, és kezelheti ügyfelei SEO projektjeit. Ez elengedhetetlen a rendkívül hatékony ügynökségi üzletág fejlesztéséhez. ?

Egy SEO ügynökség vezetése nem csak SEO-készségekről vagy szakértelemről szól. Mint bármely más vállalat vezetése, itt is szervezni kell a csapatot, valós időben vagy aszinkron módon együtt kell működni, és nyomon kell követni az előrehaladást.

Valójában meglehetősen szokványos, hogy a SEO ügynökségek vezetői és menedzserei naponta több szerepet is betöltenek. ?

Auditálnak, stratégiákat dolgoznak ki, kutatnak, írnak, optimalizálnak és funkciók között kommunikálnak a szervezeten belül, valamint külső csapatokkal és ügyfelekkel.

Ezért elengedhetetlen, hogy a munkát minél gyakrabban automatizálják, és mégis maradjon idejük humanizált élményt nyújtani az ügyfeleknek.

Itt jönnek képbe a SEO ügynökségi szoftverek.

Ezek a platformok egyszerűsítik és automatizálják a SEO ügynökségek belső és külső tevékenységét.

Más szavakkal, ezek a szoftverek lehetővé teszik Önnek, hogy:

✅ Hatékony munkafolyamatok kialakítása a SEO-kampányok kezeléséhez

✅ Tartalomnaptárak kezelése

✅ Több kampány nyomon követése

✅ Vezesse át ügyfeleit az értékesítési csatornákon

✅ A projekt hatókörének ellenőrzése

✅ Javítsa a csapat együttműködését

…és még sok más.

A 10 legjobb SEO ügynökségi szoftver

A kulcsszó-kutatás és -optimalizálás, a jelentések és a projektmenedzsment területén nézzük át azokat a szoftvereket, amelyek segítségével professzionális módon működtetheti SEO ügynökségét. ?‍?⚡️

1. ClickUp

A legjobb SEO projektmenedzsmenthez

Amikor SEO-cége növekedni kezd, csapata is növekedni fog. A növekvő SEO-csapat és ügyfélkör kezelésének legjobb módja a hatékony projektmenedzsment.

Lehet, hogy már rendelkezik néhány régebbi és drága SEO eszközzel, amelyet a kezdeti időszakban vett használatba, de ezek nem feltétlenül a legalkalmasabbak egy gyorsan növekvő SEO ügynökség számára. Szüksége van egy projektmenedzsment eszközre, amellyel nyomon követheti összes marketing kezdeményezését, racionalizálhatja munkafolyamatát, és lehetővé teheti csapata számára az együttműködést, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó.

Erre való a ClickUp.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely fejlett és rugalmas funkciókkal rendelkezik, hogy megkapja mindazt, amire szüksége van egy sikeres SEO ügynökség működtetéséhez.

Miért hasznos ez az eszköz a SEO ügynökségek számára? Íme néhány ok:

1️⃣ Projektmenedzsment: Projektmenedzsment funkciók sorát kínálja, mint például a ClickUp Docs a wikik, SOP-k, tartalmi összefoglalók és egyéb dokumentációs igényekhez. Használja a kollaboratív Whiteboardokat brainstorminghoz és stratégiai tervezéshez, például linképítéshez és SEO stratégiához, és válasszon több mint 15 egyedi nézet közül a projektjei vizualizálásához, beleértve a List view-t a kulcsszó-kutatás, blog, tartalomoptimalizálás és egyéb feladatok kezeléséhez.

2️⃣ SEO tartalomkezelés: Lehetővé teszi a csapatának, hogy egy helyen gyűljön össze a SEO tartalom tervezéséhez, kezeléséhez és nyomon követéséhez, a szerkesztői naptár vizualizálásához a ClickUp Naptár nézetében, és még sok máshoz.

3️⃣ Teljesen testreszabható platform: Az egész platform testreszabható, így a ClickUp-ot az egyedi igényeidhez igazíthatod, és szervezett maradhat – különösen akkor, ha egyszerre több kampányt, projektet és ügyfelet kezelesz és követesz nyomon.

Ez a rugalmasság pontosan az, amire szüksége van vállalkozása növekedésével, így a ClickUp a legjobb választás azoknak a digitális marketing ügynökségeknek, amelyek tevékenységüket bővíteni szeretnék. ?

4️⃣ Sablonok könyvtára: Ha segítségre van szüksége a kezdéshez, vagy szeretné fejleszteni a folyamatokat, a ClickUp minden felhasználási esethez különféle projektmenedzsment sablonokat kínál, amelyekkel zökkenőmentes munkafolyamatot hozhat létre és javíthatja ügynöksége működését.

Például a ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablonja lehetővé teszi, hogy egyetlen nézetből rendeljen hozzá határidőket, állítson be várható befejezési időpontokat és kövesse nyomon a SERP rangsorokat, míg a ClickUp SEO projektmenedzsment sablonja segítségével a SEO projekteket a kezdetektől a befejezésig kezelheti.

És hogy biztosan ne maradjon ki egyetlen fontos SEO-feladat sem, használhatja a ClickUp SEO-ellenőrzőlista sablonját, amely segít nyomon követni a teendőlistáját, a címcímkék helyes beállításától a hibás linkek ellenőrzéséig és még sok másig.

A SEO sok mozgó alkatrészt és közreműködőt igényel. A ClickUp segítségével könnyedén beállíthat határidőket, állapotokat, időbecsléseket, nyomon követheti és kezelheti rangsorolását – mindezt egy helyen.

Szervezze és kezelje SEO-feladatait a ClickUp SEO projektmenedzsment sablonjának listanézetében.

A legjobb funkciók

Egyéni nézetek : több mint 15 egyéni nézet, hogy a munkáját a saját elképzelései szerint vizualizálhassa, beleértve a Beágyazott nézetet is.

Beágyazott nézet : Különböző adatforrások összevonásával áttekinthető képet kaphat. A : Különböző adatforrások összevonásával áttekinthető képet kaphat. A beágyazott nézet segítségével például Google Sheets, Miro whiteboardok vagy Google Data Studio betekintéseket hozhat be közvetlenül a ClickUpba. Ez segít csapatának átlátni a nagy képet és új lehetőségeket felfedezni.

ClickUp Goals : Maradjon a tervnél, hogy elérje céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

Egyedi automatizálás : Hozzon létre egyedi automatizálást, vagy használja a ClickUp előre elkészített receptjeit, hogy a manuális és ismétlődő feladatokat automatizálja.

Egyéni mezők : Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy a fontos információk mindig láthatóak legyenek.

Ismétlődő feladatok : Takarítson meg időt, amelyet egyébként sok rutin napi feladatra fordítana. A ClickUp : Takarítson meg időt, amelyet egyébként sok rutin napi feladatra fordítana. A ClickUp ismétlődő funkcióival például beállíthat egy napi feladatot, amely figyelemmel kíséri a Feedly SEO-frissítéseit. Vagy egy heti feladatot, amely ellenőrzi egy weboldal SEO-rangsorolását.

Feladatok függőségei : A feladatok függőségeinek segítségével biztosíthatja, hogy bizonyos feladatok egy adott sorrendben kerüljenek végrehajtásra. Például, ha egy oldal még nem él, megakadályozhatja, hogy a csapat tagjai az általuk szerkesztett más oldalakról hivatkozzanak rá.

Egyedi irányítópultok valós idejű jelentésekkel : Készítse el ideális irányítópultját, hogy átfogó képet kapjon feladatairól, az előrehaladásról és egyebekről.

Mobilalkalmazás : Bármikor és bárhonnan elérheti a ClickUp alkalmazást.

Integrációs lehetőségek : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 másik munkaeszközhöz, hogy minden munkáját egy helyen végezze és egyszerűsítse munkafolyamatát.

ClickUp AI: Használja az AI-t SEO-eszközként kulcsszó-kutatáshoz, tartalomoptimalizáláshoz és egyebekhez.

Korlátozások

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire megszokja a sokféle funkciót.

A műszerfalak nem exportálhatók.

Egyes nézetek nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

Árak

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan : 5 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Business Plus : 19 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 5680 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3540+ értékelés)

2. Ahrefs

A legjobb SEO-elemzéshez

Növelje a keresési forgalmat és optimalizálja webhelyeit az Ahrefs segítségével

Az Ahrefs egy all-in-one keresőmotor-optimalizáló szoftver, amely átfogó funkciókat kínál, mint például versenytársak auditálása, kulcsszó-kutatás, linképítés és rangsor-követés.

Folyamatosan bejárja az internetet, hogy figyelemmel kísérje és nagy mennyiségű adatot gyűjtsön az új és meglévő webhelyekről.

A legjobb funkciók

Site Explorer : Ez az eszköz három SEO-jelentést integrál, hogy egyetlen nézetben mutassa be a webhely teljesítményét, beleértve a visszalinkelések elemzését, a fizetett promóciókból származó forgalmat és az organikus látogatásokat.

Keywords Explorer : Ez a kulcsszó-eszköz kiválóan alkalmas kulcsszavak azonosítására, mivel lehetővé teszi a kulcsszó-javaslatok felfedezését, rangsorolási nehézségük értékelését és az általuk generálható forgalom becslését.

Webhely-audit : A webhely-audit funkció lehetővé teszi, hogy megvizsgálja a webhely on-page SEO-ját, és felismerje azokat a problémákat, amelyek megakadályozhatják, hogy a webhely magasabb pozíciót érjen el a SERP-ekben.

Vizualizáció : Ez a funkció lehetővé teszi, hogy vizuális formátumban tekintse meg a webhely SERP teljesítményét. Megtekintheti az átlagos rangsort, a látogatások számát és a rangsor eloszlását.

Versenyzőkutatás: Hasonlítsa össze ügyfelei weboldalainak SEO-eredményeit a versenytársakéval egy bizonyos időszak alatt.

Korlátozások

A legutóbbi áremelések miatt az Ahrefs SEO szoftver drágább lett, mint korábban.

Néhány alapvető eszköz, például a helyi SEO, hiányzik.

A kulcsszó-kutatás és -javaslatok jobbak és átfogóbbak lehetnek, mint a versenytársaké.

A kulcsszavak rangsorolása és a keresési volumenek nem frissülnek naponta.

Árak

Lite : 83 dollár havonta

Standard : 166 USD havonta

Haladó : 333 USD havonta

Ügynökség: 833 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (480+ értékelés)

3. Google Search Console

A legjobb technikai SEO-hoz

Mérje webhelye teljesítményét és forgalmát, és tartsa fenn webhelye jelenlétét a Google Search Console segítségével (Kép: Software Advice)

Bármely SEO-projekt első lépéseinek egyike annak biztosítása, hogy a keresőmotorok megtalálják és indexeljék ügyfele webhelyét. Ez az alapvető technikai SEO részét képezi, és olyan tényezőket foglal magában, mint a belső linkek, a meta címkék és a webhelytérképek.

És valószínűleg már tudja is, hol érdemes kezdeni: a Google Search Console-ban. A Google ingyenes SEO szoftverével megértheti, hogy ügyfele webhelyét indexelik-e, vagy bármilyen probléma merül-e fel vele kapcsolatban.

A legjobb funkciók

Teljesítményelemzés : Ez a funkció értékes adatokat nyújt webhelye Google-keresésekben való teljesítményéről, beleértve a forgalom országok, lekérdezések és oldalak szerinti bontását.

Webhely beküldése : Küldje be a webhelytérképeket és URL-eket. Ezenkívül ellenőrizze az index lefedettségét, hogy a Google a legfrissebb áttekintéssel rendelkezzen ügyfele webhelyéről.

E-mail értesítések : kapjon értesítést, amikor a Google problémákat azonosít az ügyfele weboldalán, így azokat azonnal kijavíthatja.

URL-ellenőrző eszköz : Átfogó információkat kaphat ügyfelei oldalainak feltérképezéséről és indexeléséről, beleértve a strukturált adatokat, az AMP-t és a videókat.

Mobil használhatósági elemzés: Ezzel a jelentéssel értékelheti és javíthatja webhelye mobil eszközökön való megjelenését személyre szabott elemzési adatok segítségével.

Korlátozások

A felület kezdők számára zavaros lehet, mivel számos funkcióval és SEO-szakszavakkal van tele.

Nem nyújt valós idejű információkat, így a felhasználóknak legalább egy napot kell várniuk, hogy megkapják a webhely állapotjelentéseit.

Az adatok 1000 sorra korlátozódnak. További információk kinyeréséhez fizetős bővítményekre lesz szükség.

Árak

Ingyenes

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (több mint 140 értékelés)

4. Screaming Frog

A legjobb SEO-auditokhoz

Ellenőrizze a visszalinkeléseket és gyűjtsön adatokat webhelyekről a Screaming Frog segítségével, egy SEO webhely-ellenőrző eszközzel.

A Screaming Frog a piacon elérhető legjobb SEO ügynökségi szoftverek közé tartozik. Lehetővé teszi a weboldalak beolvasását, valamint a technikai és on-page SEO ellenőrzését.

Alapvetően egy adatkinyerésre szolgáló SEO-szoftverről van szó, amely átkutatja és katalogizálja a teljes webhelyet, beleértve a szöveget, a meta leírásokat, a vizuális elemeket, az alt-szövegeket és minden más, a SEO szempontjából fontos elemet.

Emellett táblázatos formában rendezi az információkat, így azok bemutathatók potenciális ügyfeleinek és meglévő ügyfeleinek.

A legjobb funkciók

A hibás linkek azonosítása : A hibás linkek : A hibás linkek hatással lehetnek a SEO-ra , mivel befolyásolják a webhelyen töltött időt, a kilépési arányt és a domain tekintélyét. A Screaming Frog gyorsan átvizsgálja a webhelyét, és felismeri a szerverhibákat és a hibás linkeket (404-es hibák).

Vizsgálja meg a címsorokat és a meta címkéket : Értékelje a címsorokat és a meta leírásokat a szkennelés során, és keresse meg azokat az eseteket, amikor azok túl hosszúak, nem elég részletesek, hiányoznak vagy többször is felhasználásra kerülnek a webhelyén.

Átirányítások ellenőrzése : Észlelje az állandó és az ideiglenes átirányításokat, jelölje meg az átirányítási hurkokat és láncokat, vagy továbbítsa a linkek katalógusát, hogy azokat a webhely átállása során ellenőrizhesse.

Sitemap.xml fájlok létrehozása : Sitemapek és kép-sitemapek létrehozása XML formátumban. Minden URL-hez hozzáadhat paramétereket, például prioritást, változási gyakoriságot és utolsó frissítés dátumát.

Ismétlődő szövegek keresése : Keresse meg a pontos permalinkeket, amelyek duplikált tartalommal vagy részben ismétlődő elemekkel rendelkeznek, például címsorokkal, meta címkékkel vagy címekkel, és fedezze fel az elégtelen információval rendelkező weboldalakat.

Integrációk: Csatlakozhat a Google Search Console, a Google Analytics és : Csatlakozhat a Google Search Console, a Google Analytics és a PageSpeed Insights szolgáltatásokhoz. A Screaming Frog ezután egy szkennelés során kivonhatja az összes oldalára vonatkozó látogatói és forgalmi adatokat, hogy jobban megérthesse webhelye teljesítményét.

Korlátozások

Ha az adatbázis nagy, a lekérdezés gyakran sok időt vesz igénybe, összeomlik vagy lefagy.

A felhasználói felület elavult és nem kezdőbarát. Ez elriaszthatja az új felhasználókat.

Működéséhez, az információk beolvasásához és tárolásához nagy tárhelyre van szükség. Felhőalapú alternatívák nem állnak rendelkezésre.

Árak

Ingyenes verzió: Akár 500 URL feltérképezésére is alkalmas

Fizetős verzió: 259 USD/év/licenc

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (85+ értékelés)

Capterra: 4,9 az 5-ből (több mint 100 értékelés)

5. Clearscope

A legjobb SEO-tartalom-összefoglalók elkészítéséhez

Optimalizálja tartalmát, hogy növelje webhelye forgalmát a Clearscope segítségével.

Mint tudja, a kiváló SEO-hoz kiváló tartalomra van szükség. De ilyen tartalom kidolgozása nem könnyű, különösen akkor, ha a 10 legnépszerűbb keresési eredményt kell elemezni, hogy megértsük, miért szerepelnek olyan előkelő helyen, vagy hogy mit lehetne jobban csinálni.

Szerencsére vannak olyan eszközök, mint a Clearscope. Ez egy AI-alapú SEO ügynökségi szoftver, amely lehetővé teszi az Ön által létrehozott tartalmak optimalizálását.

A kulcsszó-kutatás és a szószámlálás, valamint a vázlat elkészítése és véglegesítése révén segít megtekinteni, hogy tartalma hogyan viszonyul a Google keresési eredményeinek első 10 helyezettjéhez.

Emellett ajánlásokat is ad arra vonatkozóan, hogy milyen szavakat vagy kifejezéseket érdemes beépítenie a szövegébe.

A legjobb funkciók

Kulcsszó-jelentés : Írjon be egy kulcsszót, és kapjon teljes elemzést a Google-ban a kulcsszóra vonatkozó első 10 és a következő 20 keresési eredményről.

Szövegszerkesztő : Használjon intuitív szövegszerkesztőt, amely SEO, olvashatóság, szószám és egyéb szempontok alapján értékeli a tartalmát.

Briefing és vázlatok : Készítsen SEO-központú briefeket és vázlatokat, hogy jó alapokkal induljon, és egyértelmű elvárásokat osszon meg az írókkal és más érintett személyekkel.

Integrációk : A Clearscope könnyen illeszthető a jelenlegi munkafolyamatába olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Google Docs kiegészítő, a megosztott jelentések és a WordPress plugin.

Keresési szándék elemzése: Fedezzen fel új kulcsszavakat és azok keresési eredményeit, hogy megértse az egyes kulcsszavak szándékát, és ennek megfelelően módosítsa tartalmi tervét.

Korlátozások

Magas árú csomagok. Még a legolcsóbb csomag sem megfizethető a kisvállalkozások számára.

A felhasználói felület gyakran oda vezethet, hogy véletlenül jelentést generál, amikor valójában csak egy kulcsszót szeretne ellenőrizni.

Árak

Alapvető szolgáltatások: 170 USD havonta egy felhasználó számára

Üzleti: Egyedi árazás öt felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,9 az 5-ből (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,9 az 5-ből (55+ értékelés)

6. BuzzSumo

A legjobb tartalomintelligencia

A BuzzSumo segítségével azonnal hozzáférhet a világszerte népszerű történetekhez, és felfedezheti a legjobban teljesítő tartalmakat.

A keresőmotorokban való magas rangsorolás egyik legjobb módja az olyan témák és szemszögek azonosítása, amelyek valószínűleg a legtöbb visszalinkelést és közösségi jelzést kapják. Itt jön be a BuzzSumo.

Ez az eszköz értékes segítséget nyújt a linképítéshez, mivel segítségével könnyedén megtalálhatja azokat az ötleteket, amelyek máris nagy érdeklődést keltenek az ügyfél szegmensében.

Ezen felül betekintést nyerhet ügyfele vagy versenytársai meglévő tartalmaiba, például hogy mely címek kapják a legtöbb közösségi média interakciót.

A legjobb funkciók

Tartalomfelfedezés : Ezzel a funkcióval a SEO ügynökségek megtalálhatják azokat a témákat és trendeket, amelyek leginkább rezonálnak ügyfeleik közönségével.

Tartalomkutatás : Szerezzen értékes betekintést a legjobban teljesítő tartalmakról, például a közösségi médiában megosztott tartalmakról, a forgalomról és a visszalinkelésekről.

Influencerek keresése : Fedezze fel azokat a niche terület legbefolyásosabb influencereit és újságíróit, akik a legvalószínűbb, hogy linket helyeznek el az Ön tartalmához, vagy megosztják azt a közösségi médiában.

Márkafigyelés : Kövesse nyomon, mikor említik ügyfelét, versenytársát vagy egy fontos eseményt az interneten. Így kihasználhatja a lehetőségeket, hogy bevonja a közönségüket, vagy kezelje a válságot, mielőtt az tovább terjedne. : Kövesse nyomon, mikor említik ügyfelét, versenytársát vagy egy fontos eseményt az interneten. Így kihasználhatja a lehetőségeket, hogy bevonja a közönségüket, vagy kezelje a válságot, mielőtt az tovább terjedne.

Versenyzői információk: Figyelje, mi működik ügyfelei versenytársainál, és vegye át tartalomkészítési vagy terjesztési stratégiájukat, vagy javítsa tovább, amit ők csinálnak.

Korlátozások

Az Ön igényeinek megfelelően ez költséges lehet.

A felület használata kezdők számára bonyolult és túlterhelő lehet.

Az adatok gyakran nem annyira relevánsak, mint vártuk, és sok szűrést igényelnek.

Árak

Alap : 95 dollár havonta egy felhasználó számára

Tartalomkészítés : 199 dollár havonta öt felhasználó számára

PR és kommunikáció : 199 dollár havonta öt felhasználó számára

Csomag : 319 USD havonta 10 felhasználó számára

Vállalati: 999 USD havonta 30 felhasználó számára

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (90+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (135+ értékelés)

7. Mailshake

A legjobb linképítéshez

Küldjön személyre szabott e-maileket nagy mennyiségben, és kezelje e-mailes kampányait a Mailshake segítségével.

Nincs értelme nagyszerű tartalmat létrehozni, ha senki sem látja. Ahhoz, hogy széles közönség előtt megjelenjen, e-mailes elérhetőségi és linképítő eszközre van szükség. A Mailshake pontosan ez: egy hideg e-mail platform, amely népszerűsíti a SEO-tartalmát.

A Mailshake segítségével személyre szabott levelezési kampányokat indíthat automatikus nyomonkövető e-mailekkel. Ezen felül telefonhívásokat is kezdeményezhet, és bevonhatja ügyfelei közönségét a közösségi médiába.

A legjobb funkciók

Személyre szabott e-mail küldés : Az e-mail címeken kívül feltöltheti kapcsolattartói személyes adatait is, például nevüket, weboldalukat stb., hogy e-mailjei emberibbek legyenek.

Automatikus nyomon követés : Csak egyszer kell létrehoznia és ütemeznia a kampányához tartozó nyomon követési üzeneteket, és a Mailshake addig fogja azokat elküldeni az Ön nevében, amíg választ nem kap.

Adatelemzés : Megtekintheti az olyan mutatókat, mint a megnyitási és válaszadási arányok, hogy lássa és összehasonlítsa az összes e-mail kampányának teljesítményét.

Élő kampánykezelés : Ez azt jelenti, hogy a kampány futása közben módosíthatja a beállításokat, hogy azonnal kijavítsa a hibákat vagy végrehajtsa a fejlesztéseket.

Előre megírt sablonok: A Mailshake kiterjedt könyvtárral rendelkezik különböző felhasználási esetekre bevált üzenetekből, amelyeket azonnal felhasználhat.

Korlátozások

A jelenlegi verzió csak a G Suite és a Gmail beérkező levelek mappáját támogatja.

Kicsit drágább, mint más hasonló szoftverek.

Árak

E-mailes elérhetőségi terv : 58 USD/hó/felhasználó

Sales Engagement terv: 83 USD/hó/felhasználó

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (99+ értékelés)

8. BrightLocal

A legjobb helyi SEO-hoz

Javítsa rangsorolását, növelje hírnevét és építsen hivatkozásokat a BrightLocal segítségével (Kép: Software Advice)

A hagyományos üzletekkel rendelkező vállalkozások számára a helyi SEO rendkívül hatékony módszer a webes promócióra. A BrightLocal egy all-in-one helyi hivatkozási és SEO szoftver, amely értékes adatokat szolgáltat az ügyfél vállalatának.

A BrightLocal segítségével átfogó képet kaphat egy adott terület rangsorolásáról, azonosíthatja a SEO-problémákat, és kihasználhatja a személyre szabott, márkázható jelentéseket és az ügyfél-hozzáférési portálokat.

A legjobb funkciók

Reputation Manager : Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy több webhelyen is ápolja, nyomon kövesse és kezelje a vásárlói értékeléseket. Emellett lehetővé teszi, hogy a kedvező visszajelzéseket meggyőző társadalmi bizonyítékká alakítsa.

Helyi SEO audit : Ezzel az eszközzel elemezheti ügyfele helyi jelenlétét, és azonosíthatja a figyelmet igénylő SEO-problémákat, valamint javaslatokat tehet a fejlesztésre.

Citation Builder : Ez a program gyorsan és pontosan benyújtja és nyomon követi ügyfeleinek listáját a helyi hivatkozásokon és adatgyűjtő platformokon.

Local Rank Tracker : Átfogó áttekintést kaphat a helyi webes rangsorokról, és meghatározza a leghatékonyabb módszereket azok javítására.

Minden fehér címkével : Hagyjon mély benyomást helyi SEO szakértőként a márkázható SEO dokumentumokkal. Minden dokumentum teljesen személyre szabható, hogy a legfontosabb teljesítménymutatókat jelenítsen meg. : Hagyjon mély benyomást helyi SEO szakértőként a márkázható SEO dokumentumokkal. Minden dokumentum teljesen személyre szabható, hogy a legfontosabb teljesítménymutatókat jelenítsen meg.

Közösségi média integráció: A Facebookhoz és a Twitterhez való harmadik fél kapcsolataival nyomon követheti az ügyfelek webhelyeinek fejlődését az interneten. Például figyelemmel kísérheti a megtekintések, a követők és a lájkolások számának növekedését. Ez segít ügyfeleinek növelni az elkötelezettséget és erősíteni a közösségi jelzéseket.

Korlátozások

A platform és az elemző rendszere időnként lassú és hibás lehet.

A széles körű integrációk miatt a felület kissé bonyolultnak tűnik.

Nem lehet több régiót és azok kulcsszavait egyetlen rangsorolási jelentésbe beépíteni.

Árak

Egyedi vállalkozás : 24,17 USD havonta

Multi Business : 40,83 dollár havonta

SEO Pro: 65,83 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (több mint 190 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (több mint 230 értékelés)

9. Zoom

A legjobb csapat- és ügyfélkommunikációhoz

A Zoom segítségével bárhonnan együttműködhet csapatokkal és ügyfelekkel.

A versenytől függően egy sikeres SEO-stratégia eredményei hónapokig vagy évekig is eltarthatnak. Ezért elengedhetetlen, hogy a SEO-cégek folyamatos kapcsolatban álljanak partnereikkel.

A Zoom az egyik legismertebb választás, ha megbízható videokonferencia-platformot keres ügynökségének.

A Zoom számos felhőalapú videokonferencia-funkciót kínál, például nagyfelbontású videó- és hangfunkciókat, telefonhívó funkciót és Zoom Rooms szolgáltatást. A Zoom emellett korlátlan VOIP-szolgáltatást is biztosít, ingyenes hívásokkal több mint 60 országban.

A legjobb funkciók

Audio átiratok : Ha inkább írásos formában szeretné megőrizni a megbeszélések tartalmát, akkor a Zoom Transcribe funkciója írásos átiratot készíthet a konferencia hanganyagáról, és azt .VTT fájlként mentheti el.

Virtuális háttér : Válasszon a beépített háttérképek gyűjteményéből, vagy használja saját háttérképeit, hogy professzionális benyomást keltsen.

Képernyő megosztás : Két vagy több fős csapatkonferenciákon vehet részt, és megoszthatja a képernyőjét. Emellett, ha prezentációt tart, lehetősége van a teljes képernyő vagy csak bizonyos ablakok megmutatására.

Felvétel : A megbeszéléseket későbbi felhasználás céljából rögzítheti. A felvételeket lokálisan vagy a felhőben is elmentheti.

Egyszeri bejelentkezés : Az egyszeri bejelentkezés funkcióval a konferenciákra való bejelentkezés zökkenőmentes és egységes folyamat lesz a vállalat összes alkalmazottja számára.

Táblák: A Zoom egy megosztható táblát biztosít, amelyen az adminisztrátor és a jogosult hozzáféréssel rendelkező résztvevők jegyzeteket fűzhetnek. Ez a funkció kiválóan alkalmas csoportos megbeszélésekhez és közös projektekhez.

Korlátozások

A mobilalkalmazás nem annyira felhasználóbarát, mint a webalkalmazás.

Esetenként késések és zavarok léphetnek fel az audio és videó lejátszásában.

Kissé elavult felhasználói felület

Árak

Alap : Ingyenes

Pro : 149,90 USD/év/felhasználó

Üzleti : 199,90 USD/év/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (több mint 52 500 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (több mint 13 400 értékelés)

10. Proposify

A legjobb SEO-ajánlatok készítéséhez

Hozzáférés előre jóváhagyott tartalmakhoz és gyönyörű ajánlatok készítése a Proposify segítségével.

Az ajánlatok elkészítése és megosztása az egyik legmunkaigényesebb része egy SEO ügynökség értékesítési ciklusának. A Proposify segítséget nyújthat ebben. Lehetővé teszi az értékesítési szakemberek számára, hogy szerződéseket, megállapodásokat és ajánlatokat készítsenek, kézbesítsenek, nyomon kövessenek és elektronikusan aláírjanak.

Ezzel a SEO ügynökségi szoftverrel értékes adatokat szerezhet a munkafolyamat optimalizálásához, az azonnali interakciók lebonyolításához, a pontos előrejelzések elkészítéséhez és az ügyfelek számára zökkenőmentes jóváhagyási élmény biztosításához.

Ennek eredményeként alkalmazottai sok órát spórolhatnak meg, amelyet egyébként unalmas tevékenységekre fordítottak volna, és a legfőbb erősségükre, az üzletkötésre koncentrálhatnak.

A legjobb funkciók

Tartalomkönyvtár : Ez a platform kész példák, képek és egyéb tartalmak tárházát kínálja. A felhasználók mappák és szűrők segítségével rendezhetik a termékösszefoglalókat, sikertörténeteket, szegmenseket és vizuális elemeket, hogy mindenki könnyedén hozzáférhessen azokhoz.

Design Editor : Ezzel a funkcióval ügynöksége egyedi arculatát és dizájnját tükrözheti ajánlatain. A betűtípusok választásától a fotókig és videókig, arculata következetes marad és készen áll arra, hogy hatást gyakoroljon.

Szerepkörök kezelése : Csak a szükséges információkhoz adjon hozzáférési jogosultságot, így az ügynökök gyorsabban tudják előkészíteni az üzleteket, és jelentősen csökken a drága hibák kockázata.

Mérőszámok : Szerezzen értékes adatokat a potenciális ügyfelek szerződéseivel kapcsolatos elkötelezettségéről, és azonosítsa a sikeres üzletkötést akadályozó potenciális tényezőket. Határozza meg, hogy ajánlatának mely részei kapják a legtöbb figyelmet, és melyek azok, amelyeken további fejlesztésre van szükség.

Értesítések és emlékeztetők: Valós idejű értesítéseket kap, amikor ajánlata nagyobb érdeklődést vált ki, így meghatározhatja a következő lépés optimális időpontját. Frissítéseket kaphat a fizetések feldolgozásáról, jóváhagyásokról, megtekintésekről stb.

Korlátozások

Gyakran előfordulnak problémák a dokumentumok szerkesztésével és mentésével . Az interfész néha nehézkesnek és finnyásnak tűnhet.

Bizonyos részek másolása, például táblázatok másolása és beillesztése, nehéz lehet.

Árak

Csapatcsomag : 49 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 590 dollártól havonta 10 felhasználó számára

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (900+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 260 értékelés)

A keresőmotor-optimalizálás (SEO) rendkívül időigényes és nehezen kezelhető lehet, ha egyszerre több ügyféllel dolgozik.

De a jó hír az, hogy a fenti lehetőségek közül kiválaszthatja és használhatja azt a SEO ügynökségi szoftvert, amely a leginkább megfelel a csapatának.

Ezekkel az eszközökkel egyszerűsítheti munkafolyamatát, nyomon követheti az előrehaladást, és naprakész lehet a legújabb iparági bevált gyakorlatokról, így jobb eredményeket érhet el ügyfelei számára, és növelheti ügynöksége forgalmát.

Ha pedig olyan megoldást keres, amellyel minden ügyfél- és belső projektjét egy helyen kezelheti, a ClickUp segít Önnek ebben és még sok másban is.

Ez egy hatékony eszköz, amely segít csapatainak a projektek kezdetétől a befejezésig történő egyszerű kezelésében és az általános termelékenység javításában. A használata ingyenes – próbálja ki a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat az SEO ügynökségében. ?‍?⚡️

Vendégszerző:

Hitesh Sahni marketingtanácsadó, szövegíró és a Smemark alapítója, egy díjnyertes tartalommarketing-, SEO- és PPC-ügynökség, amely B2B/SaaS területen működő márkáknak nyújt szolgáltatásokat.