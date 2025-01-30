A 14 legjobb ügynökségirányítási szoftver 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az ügynökségirányítási szoftver?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az ügynökségkezelő szoftver, vagy ügynökségkezelő rendszer egy komplett megoldás a folyamatok kezelésére és a munkafolyamatok racionalizálására. Más szavakkal, ez egy olyan eszköz, amely racionalizálja a műveleteket és javítja a folyamatokat, hogy segítsen Önnek vállalkozásának bővítésében. " } } ] }

Sok ügynökség folyamatosan számos ügynökségirányítási kihívással szembesül. A több projekt, ügyfél és határidő kezelésétől a minőségi munka elvégzéséig és a haladás nyomon követéséig, miközben egyúttal új üzleti lehetőségeket is keresnek – az ügynökségeknek sok a dolguk.

Adja meg kreatív csapatainak a sikerhez szükséges támogatást, és előzze meg a kiégést a megfelelő ügynökségkezelő szoftver használatával, amely segít az erőforrás-tervezésben, a projektmenedzsmentben, a csapatok együttműködésében, az ügyfélkezelésben és még sok másban.

Összegyűjtöttük a jelenleg elérhető 14 legjobb ügynökségkezelő szoftvert, azok legjobb funkcióival, korlátaival, áraival és vásárlói értékeléseivel együtt, hogy segítsünk Önnek a szükségleteinek leginkább megfelelő szoftver kiválasztásában!

Mi az ügynökségkezelő szoftver?

Az ügynökségkezelő szoftver, vagy ügynökségkezelő rendszer egy komplett megoldás a folyamatok kezelésére és a munkafolyamatok racionalizálására. Más szavakkal, ez egy olyan eszköz, amely racionalizálja a műveleteket és javítja a folyamatokat, hogy segítsen Önnek vállalkozásának bővítésében.

A csapatának megfelelő ügynökségi szoftver megtalálása azonban kutatást és alapos mérlegelést igényel, mivel nem minden ügynökségi menedzsment eszköz egyforma! Egyesek leginkább projektmenedzsmentre alkalmasak, míg mások inkább időpontok egyeztetésére, ügyfél-visszajelzések gyűjtésére, folyamatok menedzsmentjére stb.

Függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik, az ügynökségkezelő szoftverek segítségével megkaphatja a szükséges lendületet és támogatást vállalkozása minden területének irányításához.

A 14 legjobb ügynökségirányítási szoftver

És most itt vagyunk. Összegyűjtöttük a 14 legjobb szoftvert digitális marketing ügynökségek számára, reklámügynökségek, márkák, PR, webdesign és mások számára. Vessen egy pillantást mindegyikre, hogy megértse, mire használhatja őket, melyik eszközt adhatja hozzá technológiai eszköztárához, vagy melyik eszköz fedezi a csapatának minden igényét.

1. ClickUp

A legjobb projektmenedzsmenthez és csapatmunkához

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

Kezdjük a ClickUp-pal.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amelyet különböző iparágakban működő, kezdő és érett szakaszban lévő csapatok számára fejlesztettek ki, beleértve a marketingügynökségeket is.

Ez a sokoldalú szoftver több száz fejlett funkcióval rendelkezik , amelyek segítségével a marketingügynökségek egy helyen kezelhetik több projektjüket, ügyfeleiket és határidőiket, javíthatják a csapatmunkát, nyomon követhetik a célokat és mérhetik az előrehaladást.

Először is, a ClickUp egy teljesen testreszabható platformot kínál, amely minden csapatnak megadja a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy a ClickUp-ot az egyedi munkafolyamatokhoz és projektkövetelményekhez igazítsa. A munkájának megtekintéséhez több mint 15 egyedi ClickUp nézet áll rendelkezésre, amelyek nagyon hasznosak különböző projektek kezelésekor. A Tábla nézet segítségével könnyen láthatja, hogy az egyes projektek hol tartanak, a Naptár nézet segítségével nyomon követheti a határidőket, a Munka terhelés nézet segítségével kezelheti csapata munkakapacitását, a többi nézet pedig megkönnyíti a projektmenedzsmentet. Ezenkívül a valós idejű jelentésekkel rendelkező Dashboard nézet lehetővé teszi, hogy magas szintű áttekintést készítsen munkájáról a jobb erőforrás-kezelés érdekében, és mindenki naprakész legyen, és a ügynökség céljainak elérésére törekedjen.

A ClickUp Dashboards funkciójában áttekintheti projektje előrehaladását.

A csapatmunka elősegítése érdekében a digitális ügynökségek kihasználhatják az olyan együttműködési funkciókat is, mint a ClickUp Whiteboards , ahol a csapatok ötleteket gyűjthetnek és vizuális ütemterveket készíthetnek, valamint a ClickUp Docs , amely stratégiák vázlatának elkészítésére, SOP-k dokumentálására és egyebekre használható. Van még egy beépített csevegési funkció is, ahol a csapatok és az ügyfelek valós időben üzeneteket cserélhetnek, valamint a ClickUp e-mailkezelő funkciója , amely lehetővé teszi e-mailek küldését és fogadását anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást.

Időt takaríthat meg és egyszerűsítheti az e-mailek kezelését – küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül.

A megosztási és engedélyezési beállítások segítségével a digitális ügynökségek könnyedén megoszthatják dokumentumaikat és feladataikat ügyfeleikkel, vagy meghívhatják őket munkaterületükre, hogy egyszerűsítsék a csapatok és az ügyfelek közötti kommunikációt. A visszajelzések és a felülvizsgálati folyamat felgyorsításához egyszerűen használja a Proofing and Annotation funkciót, amely lehetővé teszi a csapatok és az ügyfelek számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a mellékletekhez.

Ez csak néhány kiemelt funkció. Vessen egy pillantást néhány további funkcióra, amelyek segíthetnek ügynöksége működésében.

Legjobb funkciók

Egyéni nézetek : Válasszon több mint 15 nézet közül a különböző feladatok és projektek kezeléséhez.

Előre elkészített és testreszabott automatizálás : Hozzon létre hatékony és következetes folyamatokat, és automatizálja a manuális munkát : Hozzon létre hatékony és következetes folyamatokat, és automatizálja a manuális munkát a ClickUp automatizálási funkció jával.

Kollaboratív táblák : Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek a projektekben, és megkülönbözteti a ClickUp-ot más ügynökségkezelő eszközöktől.

Integrációs lehetőségek : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, beleértve néhány, ebben az összefoglalóban említett alkalmazást ( : Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, beleértve néhány, ebben az összefoglalóban említett alkalmazást ( Calendly Make ).

Testreszabható sablonok: Hozzáférés sablonok könyvtárához bármilyen felhasználási esethez, beleértve a : Hozzáférés sablonok könyvtárához bármilyen felhasználási esethez, beleértve a ClickUp marketingügynökségi sablonját is

A ClickUp Marketing Agency Template segít az ügynökségeknek több ügyfél kezelésében, kampányok tervezésében és még sok másban egy helyen.

Korlátozások

Bár a ClickUp rengeteg funkciót kínál és nagymértékben testreszabható, a hatékonyság növelése érdekében ezek hatékony használatának elsajátítása némi tanulási időt igényelhet.

Árak

Örökre ingyenes : Funkciókban gazdag ingyenes csomag

Korlátlan : 5 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Business Plus : 19 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (4780+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 3070 értékelés)

Tudja meg, hogyan használják más digitális ügynökségek, például a Zenpilot, a ClickUp szoftvert a munkafolyamatok optimalizálására

2. Calendly

A legjobb ütemezéshez és foglaláshoz

Találkozók ütemezése a Calendly segítségével

A Calendly egy ügynökségkezelő eszköz, amely segít az ügyfelek megtartásában, a toborzási folyamatokban és minden másban, számtalan lehetőséget kínálva a feladatok automatizálására és az időmegtakarításra.

A szoftver automatizált minősítési és ütemezési funkcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a potenciális ügyfelekkel való telefonos megbeszélések lefoglalását, legyen szó Zoomról, Google Meetről vagy üzleti telefonrendszerről. Emellett helyet szabadít fel az alkalmazottak számára, hogy azok a kiemelt fontosságú feladatokra koncentrálhassanak.

A Calendly automatikus e-mailes kérdőíveket és utánkövetéseket is küld a hívások előtt és után, ami segít az ügynökségeknek még professzionálisabbnak tűnni, és hozzájárul az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez.

Legjobb funkciók

Segít a csapatoknak könnyen és hatékonyan ütemezni a megbeszéléseiket.

Nagyon egyszerűen használható, tiszta és intuitív felülettel, valamint egyszerű beállítási folyamattal.

Számos integrációs lehetőség és szinkronizálási lehetőség különböző naptáralkalmazásokkal

Alkalmas csapatok és startupok számára, akik beágyazhatják weboldalaikba, és akár konzultációs szolgáltatásokért is felszámíthatják.

Korlátozások

A Calendly teljesítménye optimalizálva van, ha integrálja a Google Naptárral. Az Outlook integrációja során inkonzisztenciákról számoltak be.

Nem tartalmaz képzési útmutatót vagy dedikált támogatási oldalt.

Árak

Alapszintű : Ingyenes

Essentials : 8 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 12 USD/felhasználó/hónap

Csapatok : 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (1470+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (2590+ értékelés)

3. Walling

A legjobb ötletek vizualizálásához, szervezéséhez és megosztásához

Szervezze és ossza meg ötleteit a Walling munkamenedzsment alkalmazásban

A Walling egy munkamenedzsment eszköz, amely vizuális és mindenekelőtt kreatív módon szervezi az ötleteket, feladatokat és projekteket.

Teljes áttekintést nyújt a pillanatban végzett összes feladatról, és többféle vizualizációs lehetőséget kínál – hangulat táblák, Kanban táblák, naptárak stb.

A Walling valós idejű csapatmunkát támogató funkciókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a belső és az ügyfelek feladatait, és segítik azok időben történő teljesítését.

Legjobb funkciók

Ez egy jegyzetelő alkalmazás, amely különös figyelmet fordít a vizuális részre (falak, téglák).

Számos platform, amelyekkel a csapatok elindulhatnak

Alkalmas a tervezési/marketing iparágban vagy osztályon dolgozó kreatív csapatok számára.

Korlátozások

Walling adatstruktúrájának módszere tanulási görbével jár, és megértést igényel, hogy hatékonyan kihasználhassa annak rugalmasságát.

Árak

Ingyenes csomag

Prémium : 5 USD/tag/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

Product Hunt : 5 az 5-ből (100+ értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (25+ értékelés)

4. TeamGantt

A legjobb feladatkezeléshez

Kezelje a feladatokat és az ütemterveket egy Gantt-diagramban a TeamGantt segítségével.

A TeamGantt egy könnyen használható projektmenedzsment eszköz, amely Gantt-diagrammal segíti az ügynökségeket a projektek idővonalon belüli kezelésében.

Alkalmazkodik a különböző típusú ügynökségek és alkalmazottak igényeihez is (mivel a csapat minden tagja könnyedén testreszabhatja a munkafolyamatát anélkül, hogy zavarná a többi tagot).

A TeamGantt segítségével minden csak egy kattintásra van. Ez az eszköz megkönnyíti a projekttervezést, a feladatok, dokumentumok és csevegések szervezését, egyszerűsíti az időkövetést, racionalizálja a kommunikációt és pontos áttekintést ad az előrehaladásról. Mindez kiküszöböli az ügyfelek frissítéseivel kapcsolatos fejfájásokat, és mind az ügyfeleket, mind a csapatokat elégedetté teszi.

Legjobb funkciók

Fájlmegosztási, időkövetési és feladat szintű kommunikációs funkciókkal felszerelve.

Vizuálisan kövesse nyomon az egyes csapattagoknak kiosztott feladatok előrehaladását.

Egyszerű és személyre szabható elrendezés

Alkalmas csapatok vagy szabadúszók számára, akik a Gantt-diagramok segítségével szeretik nyomon követni projektjeik előrehaladását.

Korlátozások

A TeamGantt nem rendelkezik költségvetési és pénzügyi nyomonkövetési funkciókkal, ami megnehezíti a csapatok számára a projektköltségek pontos nyomon követését.

A felhasználói felület egyes felhasználók számára kissé bonyolult lehet, ami megnehezíti a szükséges adatok gyors megtalálását.

Árak

Vásárlói vélemények

G2 : 4,8 az 5-ből (több mint 840 értékelés)

Capterra: 3,6 az 5-ből (90+ értékelés)

5. Készítsen

A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához

Állítson be kiváltókat és feltételeket a munkafolyamat automatizálásához a Make segítségével.

A Make egy kódolás nélküli munkafolyamat-automatizáló szoftver, amely vizuálisan vonzó módon jeleníti meg mindazt, amit Ön épít és hoz létre. Ez az eszköz kiválóan alkalmas azoknak az ügynökségeknek, amelyek javítani szeretnék a munkafolyamat-kezelést és növelni szeretnék a termelékenységet az összes csapatban.

A Make segítséget nyújt az ügynökségek számára minden olyan feladatban, amellyel küszködnek, például a hatékony potenciális ügyfelek generálásában, a potenciális ügyfelek továbbításában, a szerződéskezelésben és minden másban, ami szükséges ahhoz, hogy gyorsabban több üzletet kössenek. Több ezer alkalmazással, köztük a ClickUp-pal is összekapcsolható, és könnyedén egyetlen platformra hozhatja össze mindazt, ami fontos.

Legjobb funkciók

Végtelen számú alkalmazásintegrációs forgatókönyv és rengeteg megosztható, azonnal használható sablon

A felhasználói felület és a felhasználói élmény is jól kidolgozott, kiváló keresési lehetőségekkel.

Rendkívül hatékony csapatkezelési automatizálás, és lehetőség van külön automatizálás beállítására minden csapat/osztály számára.

A Make API-ja alkalmassá teszi automatizálási szolgáltató ügynökségek számára.

Korlátozások

Unix-alapú rendszerekhez tervezték, ami korlátozza a platformok támogatását.

Az automatizálási feladatok meghatározásának bonyolult szintaxisa, ami megnehezíti a kezdők számára a használatát.

Árak

Ingyenes

Core : 10,59 USD havonta

Pro : 18,82 USD havonta

Teams : 34,12 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (több mint 290 értékelés)

6. Sendinblue

A legjobb e-mail marketinghez, digitális marketing kampányokhoz és marketing automatizáláshoz

Készítsen és tervezzen elegáns e-mail üzeneteket a Sendinblue segítségével

A Sendinblue egy funkciókban gazdag eszköz, amelyet azoknak az ügynökségeknek fejlesztettek ki, amelyek megfelelő értékesítési és marketingeszközökkel szeretnék erősíteni üzleti tevékenységüket.

Ez a szoftver lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy időérzékeny ajánlatokról meggyőző e-maileket, SMS-eket vagy WhatsApp-üzeneteket küldjenek , valamint a különböző közönségek és ügyféltípusok szerint szegmentálják az üzeneteket, hogy növeljék a megtartási arányt és erősebb ügyfélkapcsolatokat építsenek ki.

Lehetővé teszi továbbá az összes ügyfélkapcsolati információ egy helyen történő tárolását, a folyamat minden szakaszának nyomon követését, valamint az adatok és a teljesítmény figyelemmel kísérését a fejlesztésre szoruló területek felismerése érdekében.

Legjobb funkciók

All-in-one marketingplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára e-mailes és SMS-es marketingkampányok indítását, automatizálás beállítását és a beépített CRM-rendszeren keresztül a kapcsolatok kezelését

Az automatizálás minden csomagban elérhető.

Weboldalba beágyazható csevegési lehetőségek a weboldalon

Automatizált kampányok és marketing szegmentációs funkciók

Korlátozások

Több felhasználó is beszámolt az automatizálási funkciók korlátairól.

A Sendinblue e-mail sablonjai korlátozottak és nem túl testreszabhatók.

Árak

Ingyenes

Starter : 25 dollártól havonta

Üzleti : 65 dollártól havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (1530+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (1540+ értékelés)

7. Trafft

A legjobb foglalásokhoz és időpontok egyeztetéséhez

Fogadjon online foglalásokat és fizetéseket, kezelje csapatait és ügyfeleit, és még sok mást a Trafft segítségével.

Az ügynökség szervezésének fenntartása még soha nem volt ilyen egyszerű. A Trafft segítségével mostantól kezelheti ügynökségét és növelheti márkájának ismertségét. A szoftver összehangolja az összes találkozóját, rendszerezi ügyfeleit és virágzóvá teszi vállalkozását.

A Trafft az ügynökségek számára kínál megoldást, amelyeknek egyszerűsíteniük kell a foglalási folyamatot mind a csapattagok, mind az ügyfelek számára.

Ez a foglalási szoftver a foglalási folyamat minden elemét kezeli, még az automatikus e-mailek vagy SMS-emlékeztetők küldését is az ügyfeleinek.

Legjobb funkciók

Üzleti irányítópult az összes találkozó vagy esemény nyomon követéséhez

Ügyfélkezelő panel az ügyfeleiről szóló részletes információkhoz

Intelligens naptár és ütemezés

Kódolási ismeretek nélkül is létrehozhat foglalási oldalt.

Az alkalmazásból közvetlenül kezelheti az online fizetéseket, a számlázást és az adókezelést.

Korlátozások

A Trafft nem kínál lehetőséget több napon át tartó események ütemezésére.

A Trafft nem optimalizált mobil eszközökön való használatra.

Árak

Egyéni Alap : 12 USD/hó Pro : 39 USD/hó Szakértő : 59 USD/hó

Alap : 12 dollár havonta

Pro : 39 dollár havonta

Szakértő: 59 USD havonta

Alap : 12 dollár havonta

Pro : 39 dollár havonta

Szakértő: 59 USD havonta

Cég Starter : 69 USD/hó Scaling : 150 USD/hó Enterprise : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Starter : 69 dollár havonta

Skalálás : 150 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Starter : 69 dollár havonta

Skalálás : 150 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (16+ értékelés)

Capterra: 5 az 5-ből (34+ értékelés)

8. Sprout Social

A legjobb a közösségi média marketinghez

A legfontosabb teljesítménymutatók műszerfalának megtekintése a Sprout Social alkalmazásban

A Sprout Social egy átfogó eszköz, amelyet számos közösségi média és marketing csapat használ. A Sprout Social segítségével az ügynökségek jobban megérthetik ügyfeleiket és azok közönségét, és ezeket az adatokat felhasználva testre szabhatják üzleti és marketing stratégiáikat.

Ezen felül segít minden tartalommal kapcsolatos feladatban, beleértve a tervezést, a közzétételt, az elkötelezettség növelését és a reagálóképesség javítását. Végül, de nem utolsósorban, a Sprout Social-t használó ügynökségek hozzáférhetnek adatgazdag irányítópultokhoz, és stratégiaibb döntéseket hozhatnak saját és ügyfeleik üzleti növekedése érdekében.

Legjobb funkciók

Segít a közösségi média tevékenységek és a több platformon történő kommunikáció kezelésében.

A gondos elemzések lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy versenytársaikat ellenőrizzék és zökkenőmentesen exportálják az adatokat, biztosítva ezzel a jövőbeli hatékony közösségi média kampányokat.

Költséghatékony megoldás közepes méretű vállalkozások és csapatok számára, akik adatvezérelt megközelítéssel szeretnék maximalizálni digitális jelenlétüket.

Korlátozások

A platformnak van egy tanulási görbéje, és túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a közösségi média menedzsment eszközöket

Az ára viszonylag magas, ami megnehezítheti a startupok számára a vásárlást, és megnöveli a költségeket, ha több csapattag is hozzáférést igényel.

Árak

Standard : 249 USD/hó (minden további felhasználó +199 USD/hó)

Professzionális : 399 USD havonta (minden további felhasználó +299 USD havonta)

Haladó : 499 USD havonta (minden további felhasználó +349 USD havonta)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,3 az 5-ből (több mint 2050 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (több mint 520 értékelés)

9. Circle

A legjobb all-in-one közösségi platform alkotók és márkák számára

Kombinálja a közösség izgalmas, interaktív jellegét a tartalmával – mindezt egy zökkenőmentes élményben a Circle segítségével.

A Circle pontosan az a fajta eszköz, amire az ügynökségeknek szükségük van a közösségépítéshez és a csapatépítő tevékenységekhez. Ez az interaktív szoftver zökkenőmentes élményt nyújt csoportos csevegések, élő közvetítések és események során, hogy csak néhányat említsünk.

Robusztus elkötelezettségi funkciói valóban lehetővé teszik, hogy ügynökségén belül pezsgő légkört teremtsen, és a különböző csapatok tagjai egyetlen, egységes vízió alapján tudjanak együtt dolgozni. Másrészt a Circle segítségével az ügynökségek segíthetnek ügyfeleiknek a márkaismertség növelésében, és kapcsolatba léphetnek más fejlesztőkkel és alkotókkal a területen.

Legjobb funkciók

Lehetővé teszi közösségi fórumok, témák és szálak létrehozását, hogy a közönséget bevonja a nyílt vitákba.

Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy általában magas szinten tartsák ügyfélmegtartási arányukat azáltal, hogy egyszerűsítik a közösség tagjai közötti kapcsolattartást és kommunikációt.

A felhasználók a platformon belül rendezhetnek és szervezhetnek eseményeket, ahol a tagok posztolhatnak és interakcióba léphetnek egymással. Emellett lehetőség van élő közvetítések létrehozására és a megosztási beállítások testreszabására is.

Korlátozások

Nem alkalmas tanfolyamkészítők számára, mivel nincs külön fizetési oldala, és nehézkes fizetési funkciója van, ami befolyásolja a konverziókat.

A tanfolyam létrehozásának lehetősége csak a Professional és Enterprise csomagokban érhető el.

Árak

Alap : 49 USD havonta

Professzionális : 99 dollár havonta

Vállalati: 399 USD havonta

Vásárlói vélemények

App Store : 4,8 az 5-ből (több mint 2200 értékelés)

ProductHunt: 3,6 az 5-ből (40+ értékelés)

10. Canny

A legjobb ügyfélkezelési és ügyfél-visszajelzési eszköz

Rögzítse, rendszerezze és elemezze a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket a Canny segítségével.

Az ügynökségeknek szükségük van az ügyfelek visszajelzéseire, hogy javíthassák szolgáltatásaikat, és természetesen maximalizálhassák bevételi potenciáljukat. A Canny az egyik legjobb ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, amely megkönnyíti a visszajelzések gyűjtését, rendszerezését és elemzését.

Ez nem csak az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtését teszi lehetővé, hanem a csapattagok visszajelzéseinek is. Így az ügynökségek biztosíthatják, hogy a legjobb ötletek ne vesszenek el, és a leghatékonyabban használják fel idejüket – a legkeresettebb funkciók kidolgozására, szolgáltatásuk diverzifikálására, vagy erőfeszítéseiknek egy bizonyos típusú szolgáltatásra való összpontosítására.

Legjobb funkciók

Gyűjtse és elemezze ügyfelei visszajelzéseit egyszerűen

Könnyen integrálható különböző külső platformokkal

Lehetővé teszi visszajelzési rendszer beállítását úgy, hogy azt beágyazza egy weboldalba, vagy aldomainként használja.

Korlátozások

A Canny szavazótáblája nagyon hasznos, de ha nem megfelelően konfigurálják, akaratlanul is torzíthatja a visszajelzéseket, ami korlátozhatja a gyűjtött visszajelzések hatékonyságát.

Árak

Ingyenes

Növekedés : 400 dollár havonta

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

ProductHunt : 4,3 az 5-ből (45+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (35+ értékelés)

11. Ajánlás

A legjobb ügyfelektől származó ajánlások gyűjtésére

Gyűjtsön ügyfelektől ajánlásokat a Testimonial segítségével

A Testimonial , ahogy a neve is sugallja, egy ügyfélajánlások gyűjtésére szolgáló szoftver. Az ügynökségek könnyedén beágyazhatnak videó- és szöveges ajánlásokat a weboldalaikra, és akár 2 perc alatt létrehozhatnak dedikált céloldalakat anélkül, hogy fejlesztőket kellene felvenniük.

A referenciák hatékony felhasználásával bármely ügynökség üzleti eredményei az egekbe szökhetnek. Az ügynökségek nemcsak kódolás nélkül tölthetnek fel referenciákat és társadalmi bizonyítékokat, hanem figyelemmel kísérhetik és nyomon követhetik azok teljesítményét, megjeleníthetik őket egy irányítópulton, és akár a legjobban teljesítőket is népszerűsíthetik, hogy több ügyfelet vonzzanak, ami hatalmas bevételnövekedést eredményezhet.

Legjobb funkciók

Gyűjtse össze és mutassa be a dicséreteket, akár szöveges formátumban, akár videóban, és mutassa meg őket a potenciális ügyfeleknek.

A referenciavideók megoszthatók a közösségi médiában és beágyazhatók weboldalakba, emellett marketingkampányokban is felhasználhatók.

Az automatizálás beállítása ajánlásokkal harmadik féltől származó alkalmazások, például a Make segítségével lehetséges.

Korlátozások

Nem kínál beépített eszközöket az ügyfelektől kapott videók szerkesztéséhez és módosításához.

Az ügyfelek korlátozott utasításokat kapnak a kiváló minőségű videók elkészítéséhez.

Árak

Starter : Ingyenes

Prémium : 50 dollár havonta

Ultimate : 150 dollár havonta

Ügynökség: havi 300 dollártól

Vásárlói vélemények

ProductHunt: 4,2 az 5-ből (15+ értékelés)

12. Coda

A legjobb dokumentum- és fájlkezeléshez

Ötletek kezelése a Coda dokumentumszerkesztőben

A Coda egy all-in-one megoldás dokumentumok, feladatok, teendőlisták és adatok egyszerű, mégis interaktív és vonzó módon történő kezelésére. Az ügynökségek ezt használják a döntéshozatali folyamatok felgyorsítására és a belső munkatársakkal való hatékonyabb együttműködésre.

Teljes mértékben testreszabható az ügynökségek különböző igényeinek megfelelően, és az ügynökségek növekedésével könnyen fejleszthető. A Coda az adatokat könnyen érthető formában jeleníti meg, míg a műszerfalak segítségével könnyen nyomon követhető az ügyfelek munkájának előrehaladása és a frissítések.

Legjobb funkciók

Egy all-in-one dokumentum, amely dokumentumokat és táblázatokat gyűjt össze, hogy a feladatok kezelése, valamint az interaktív együttműködés és koordináció a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

A „Csomagok” funkció más alkalmazásokkal való integrációra lett kialakítva.

Alkalmas (többek között) alkalmazásfejlesztő csapatok számára, akik egyszerű üzleti szervezeti keretrendszert szeretnének létrehozni, amely megkönnyíti a dokumentumokhoz és adatokhoz való hozzáférést.

Korlátozások

A Coda felületének kialakítása elavultnak és kevésbé vonzónak számít.

Időnként a Coda dokumentumszerkezete rendezetlenné válik.

Árak

Ingyenes

Pro : 10 USD/hó/Doc Maker

Csapat : 30 USD havonta/Doc Maker

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (380+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (80+ értékelés)

Bónusz: Coda kontra Airtable

13. Tally

A legjobb űrlapok létrehozásához

Készítse el saját online űrlapját, és gyűjtsön bármilyen típusú adatot a Tally űrlapkészítővel.

A Tally egy másik kiváló, kódolás nélküli ügynökségkezelő szoftver. Ez az űrlapkészítő valójában nem csak űrlapok létrehozására alkalmas, hanem támogatja az űrlaplogikát, a számológépeket, az egyéni zárt üzeneteket, a fájlok feltöltését és a fizetések beszedését, hogy csak néhányat említsünk a kiváló funkciói közül.

A Tally segítségével az ügynökségek rengeteg adatot gyűjthetnek, elemezhetnek vagy exportálhatnak, és projekt vagy csapattagok szerint rendezhetik (akik tovább együttműködhetnek az űrlapokon, és megoszthatják az űrlapok eredményeit a megosztott munkaterületeken).

Legjobb funkciók

Egyedi felhasználói felülettel és felhasználói élménnyel rendelkező űrlapkészítő, amely lehetővé teszi korlátlan számú űrlap és szavazás létrehozását néhány perc alatt.

Végtelen testreszabási lehetőségek

A fizetések beszedése, a számítások, az űrlapok logikája és a válaszok továbbítása csak néhány a szoftver legkiemelkedőbb funkciói közül.

Szinte minden, a piacon elérhető termékkel integrálható.

Korlátozások

A Tally olyan funkciók hiánya, mint a feltételes logika és az adatintegráció, kevésbé alkalmassá teszi a fejlettebb típusú űrlapokhoz, és csökkentheti az általános funkcionalitását.

Árak

Ingyenes csomag

Tally Pro: 29 dollár havonta

Vásárlói vélemények

ProductHunt: 4,9 az 5-ből (70+ értékelés)

14. Pitch

A legjobb együttműködési prezentációs szoftver

Készítsen gyönyörű prezentációkat perceken belül a Pitch segítségével

A Pitch egy prezentációs szoftver, amely több ezer testreszabható, professzionálisan tervezett sablonnal rendelkezik, amelyeket az ügynökségek felhasználhatnak szolgáltatásuk és projektterveik bemutatására az ügyfeleknek.

Ez az eszköz megkönnyíti a konferencia-előadások és a csapatértekezletek prezentációinak előkészítését, valamint a munka és a frissítések gyönyörű és kreatív megosztását. Végül, a Pitch csapatmunkát támogató funkciókkal büszkélkedhet, és egyszerűsíti az ötletek bemutatását, a visszajelzések megosztását és a döntéshozatalt.

Legjobb funkciók

Együttműködésen alapuló, csapatközpontú prezentációs platform rendkívül tiszta felhasználói felülettel

A hatékony élő csevegési funkció segítségével a csapat tagjai valós időben együttműködhetnek a prezentációkon, egy elegáns előadó nézet opcióval.

Számos remek sablon az induláshoz

A csapat tagjai a Google Analytics integráció révén nyomon követhetik munkájuk állapotát és az adatokat.

Korlátozások

Korlátozott számú, azonnal használható sablon áll rendelkezésre, amelyek könnyen testreszabhatók a felhasználó egyedi igényeinek megfelelően.

Árak

Starter : Ingyenes

Pro : 8 dollár/tag/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

ProductHunt : 4,9 az 5-ből (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (25+ értékelés)

A megfelelő menedzsment szoftver kiválasztása az ügynökségéhez

Számos ügynökségkezelő rendszer létezik, ami Önnek nagyon jó hír. Most az a legfontosabb, hogy olyan eszközöket találjon, amelyek rugalmasságot nyújtanak az ügynökség növekedésének támogatásához, segítenek az erőforrás-tervezésben, és zökkenőmentesen együttműködnek más munkaeszközökkel, hogy a munkafolyamatot kézben tarthassa.

Mint már korábban említettük, a ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely teljesen testreszabható platformot kínál, hogy ügynöksége a ClickUp-ot a munkafolyamatához és komplex projektjeihez igazítsa, és támogassa csapatát az üzleti növekedés során. Már ez az ok is elég ahhoz, hogy a ClickUp az egyik legjobb ügynökségkezelő szoftver legyen a piacon.

Mivel az ügynökségeknek több alkalmazásra is szükségük lehet a napi működéshez, a ClickUp-ot könnyedén szinkronizálhatja és összekapcsolhatja más munkaeszközökkel, így minden munkáját egy helyen végezheti.

A ClickUp használatának megkezdése egyszerű és ingyenes. Itt az ideje, hogy okosabban dolgozzon a megfelelő ügynökségkezelő szoftverrel a tarsolyában. 👌

Vendégíró:

Alladdine Djaidani internetes marketinges és a Hustler Ethos alapítója. Szeret segíteni a vállalatoknak abban, hogy jó helyezést érjenek el a Google-on és növekedést érjenek el anélkül, hogy tönkretennék a bankot.