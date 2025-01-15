10 ingyenes webhelytérkép-sablon a webhelye vizualizálásához

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a webhelytérkép-sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A webhelytérkép-sablon a webhely architektúrájának, vagyis a webhely elrendezésének vizuális ábrázolása. " } } ] }

Van valami a térképekben, ami kalózokká varázsol minket. Argh! 🗺️ 🏴‍☠️

Bár a webhelytérkép nem vezet el elásott kincshez, jobb felhasználói élményt biztosít, ami segít abban, hogy a webhely látogatói megtegyék azt, amit Ön szeretne, például megvásárolják a termékeket vagy felvegyék a kapcsolatot az értékesítési csapat tagjaival. Az Ön vállalkozásának webhelyei esetében pedig a sikeres ügyfélélmény megteremtése igazi aranyat ér. 👑

A webhelytérkép-sablon segíthet eligazodni a webhelytervezési folyamat néha viharos tengerén. Világos szervezeti struktúrát vázol fel webhelyéhez, és Önnek csak be kell töltenie a felvenni kívánt weboldalakat.

Ön és csapata a tervezési folyamat megkezdése előtt rendezheti és átszervezheti az információkat, így mire elkezdi a webhely építését, az egész csapat készen áll a munkára. Így elkerülheti a költséges, utolsó pillanatban végzett változtatásokat és újratervezéseket. Projektmenedzsment szempontjából a webhelytérkép-sablon zökkenőmentes munkavégzést biztosít! ⛵️

Tehát, mielőtt megunná a kalózokkal kapcsolatos szójátékainkat, vessünk egy pillantást a 10 legjobb webhelytérkép-sablonra, amelyek szélként fújnak a vitorláiba webdesign-utazása során.

Mi az a webhelytérkép-sablon?

A webhelytérkép-sablon a webhely architektúrájának, vagyis a webhely elrendezésének vizuális ábrázolása. Hasonló a gondolattérképhez, mivel először brainstormingot végez az összes olyan tartalomról, amelyet fel kell venni a webhelyre. Ezután a brainstorming eredményét hierarchikus folyamatábrává szervezi, és a kapcsolódó információkat csoportosítja. A sablonok segítségével szervezheti a webhely tartalmának folyamatábráját.

A webhelytérkép és a webhelyszerkezet sablon általában már mindent elrendez egy vizuális webhelytérkép példával. A legfelső részen látható a kezdőlap. A kezdőlap kategóriaoldalakra ágazik, amelyek alkategóriaoldalakra, majd egyedi weboldalakra ágaznak. Csak annyit kell tennie, hogy kitölti a webhelytérkép sablont az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó kategóriákkal, alkategóriákkal és weboldalakkal.

Tegyük fel, hogy egy e-kereskedelmi ruházati webhelyet szervez. A kategóriaoldalai lehetnek női ruhák, férfi ruhák és gyermekruhák. A női ruhák alkategóriái lehetnek ruhák, felsők és alsók. Az alkategóriaoldalak alá hozzáadhatja az egyes termékoldalakat. 👗

Bár a kategóriák és alkategóriák vállalkozásonként eltérőek, szinte minden internetes webhely ezt az architektúrát használja, mert az egyszerű webhelytérképek elrendezése könnyen navigálható az ügyfelek (és a keresőmotorok) számára. 🧭

Mi jellemzi egy jó webhelytérkép-sablont?

Amikor webhelytérkép-sablont választ, keresse meg azokat a funkciókat, amelyek megkönnyítik a csapat számára a használatát:

Világos vizuális elemek: Ez egy vizuális webhelytérkép, így egy pillantással azonnal megértheti, hogyan működik.

Többféle felhasználási lehetőség: Egyes webhelyek egyszerű elrendezésűek, csak néhány oldallal rendelkeznek. Mások rendkívül bonyolultak, több tucat kategóriával, több száz alkategóriával és több ezer weboldallal. Győződjön meg arról, hogy a sablon könnyen bővíthető, hogy további kategóriákat és oldalakat adhasson hozzá.

Drag-and-drop szervezés: A webhelytérkép-sablon a kezdeti ötletelési folyamat része, ami azt jelenti, hogy kísérletezhet vele, és kipróbálhatja a különböző ötleteket. A weboldalak drag-and-drop funkciója megkönnyíti a különböző szervezési és vizuális webhelytérkép-struktúrák kipróbálását.

Megjegyzés és együttműködés funkciók: A webhely építése többfunkciós csapatok segítségét igényli. Megkönnyítheti a közös munkát, ha olyan sablont választ, amely lehetővé teszi a megjegyzések és a vizuális együttműködés hozzáadását, így mindenki hozzáadhatja az ötleteit.

10 webhelytérkép-sablon

Tervezze meg webhelyének elrendezését és még sok minden mást is ezekkel a 10 vizuális webhelytérkép- és webhelyprojekt-kezelési sablonnal. Mindegyik sablon ingyenes, és a ClickUp-on keresztül érhető el. Ahhoz, hogy hozzáférjen hozzájuk, csak annyit kell tennie, hogy felkeresi a ClickUp árak oldalát, és regisztrál egy ingyenes fiókot.

1. ClickUp webhelytérkép-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp webhelytérkép-sablon

A ClickUp webhelytérkép-sablon segít intuitív formátumban rendezni webhelye tartalmát. (Intuitív, mint amilyen a webhelye is lesz!)

A folyamatábra elrendezése mindenki számára ismerős lesz a csapatában – pontosan úgy néz ki, mint azok a családfák, amelyeket az iskolában kellett készíteni, a nagymamával a tetején (ebben az esetben a nagymama = a honlapja) és alatta az összes gyermekével (landing oldalak) és unokájával (niche témájú oldalak). Ráadásul, ha ezt a folyamatábrát használja webhelye struktúrájának megszervezéséhez, olyan vizuális webhelytérképet hozhat létre, amelyben még a nagymama is könnyedén eligazodik. 👵🏻

A fehér tábla stílusú sablon kiválóan alkalmas brainstormingra és a funkciók közötti csapatok közötti vizuális együttműködés elősegítésére. Több érdekelt felet is meghívhat, hogy kommentálják és szerkesszék webhelye térképét. Így mire elkezdi építeni webhelyét, már tudni fogja, hogy fejlesztői, tervezői és tartalomszerkesztői csapata ugyanazon a (web)oldalon áll. 📖

A sablonokhoz egy gyors útmutató is tartozik, amely néhány kattintással segít megszervezni a webhelytérképeket.

2. ClickUp weboldal-fejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp weboldal-fejlesztési sablon

A webhelytérkép létrehozásától a vázlatok elkészítésén át az új webhely elindításáig a ClickUp webhelyfejlesztési sablon egy szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszköz, amely végigkíséri Önt a folyamat minden lépésében.

Ez a webhelytérkép-sablon 18 különböző állapotot tartalmaz, amelyek segítenek nyomon követni a munkafolyamatot, többek között: Felfedezés, Tervezés, Fejlesztés, Tesztelés, Még nem kezdődött el, Felülvizsgálatra szorul, Teendők, Befejezett, Közzétett és Élő. Teljes munkaterv-sablonként is használható, amely nemcsak a webhely struktúrájának, hanem a csapat tagjainak feladatait is segít megszervezni.

Ez egy webhelytérkép-sablon, és még annál is több! Ideális azoknak a csapatoknak, akik webfejlesztési projektjüket egyetlen központi helyről szeretnék irányítani. 🏡

3. ClickUp webhely-előállítási terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp webhely-előállítási terv sablon

Ha bonyolult webfejlesztési projektje van, a ClickUp webhely-előállítási sablon segít megszervezni a fejlesztőket, megtervezni az új funkciókat és meghatározni, hogyan illeszkednek azok a webhelytérképbe – mindezt úgy, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Ez a weboldal-projektmenedzsment sablon lehetővé teszi a sprintek szervezését, valamint a témák, epikák és felhasználói történetek kezelését egyszerű drag-and-drop funkcióval. Több felelős személyt is kijelölhet, függőségeket adhat hozzá a feladatokhoz, és a feladatokat magas prioritásúként jelölheti meg. 🚩

Ezzel a sablonnal a csapat minden tagja megérti a webhely felépítésének hierarchiáját, valamint a saját feladataik hierarchiáját.

Beépített automatizálási funkciók is rendelkezésre állnak, amelyek megkönnyítik a webhely tervezési folyamatát. Csapatának tagjai pedig Chrome-bővítményt adhatnak hozzá, hogy nyomon követhessék a közelgő feladataikat, függetlenül attól, hogy éppen min dolgoznak.

4. ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon

A ClickUp weboldal-tervezési projektterv-sablon segít összehangolni a tervezőcsapat munkáját.

Ezzel a sablonnal megszervezheti a webhelytervezési folyamat tervezési szakaszának feladatait (például a webhelytérkép elkészítését), majd hozzáadhatja a tervezőcsapat, a fejlesztőcsapat és az új webhely végleges elindításának feladatait. A sablon funkciói segítenek a megbeszélések megszervezésében, a folyamat megtervezésében és a feladatok ütemezésében. 📆

Emellett elvárásokat is meghatározhat, hogy a csapat minden tagja megértse a webhely tervezésének marketingcéljait. Az egyszerű, oszlopalapú elrendezésnek köszönhetően a csapat tagjai könnyen láthatják, hogy a különböző feladatok hol tartanak a folyamatban. 👀

További tervezési sablonokat keres? Nézze meg ezeket az ingyenes grafikai tervezési sablonokat!

5. ClickUp webhely-migrációs projektterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp webhely-migrációs projektterv sablon

A webhely áttelepítésével átszervezheti a jelenlegi HTML- és XML-webhelytérképeket, így intuitívabb ügyfélútvonalat hozhat létre, és megkönnyítheti a keresőmotorok robotjainak a webhelyén található információk hierarchiájának megértését (és a webhelyének a megfelelő témákhoz való rangsorolását).

Ha jól csinálja, webhelye elkezdhet emelkedni a keresőmotorok rangsorában – talán még az első helyet is megszerezheti. 🏆

Ha azonban rosszul csinálja, véletlenül rengeteg 404-es hibaoldalt hozhat létre, ami frusztrálja a felhasználókat, növeli a kilépési arányt és tönkreteszi a SEO-pontszámát. Használja a ClickUp webhely-migrációs projektterv-sablont, hogy elkerülje ezt a rettenetes sorsot. 😱

Ez a sablon elengedhetetlen szoftver a SEO-csapatok számára. Segít megszervezni a munkát, hogy egyetlen átirányítás se maradjon ki.

6. ClickUp webhelyprojekt-terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp webhelyprojekt-terv sablon

Olyan összetett projekteknél, mint a weboldal-tervezés, néha nehéz átlátni a részletekben. A ClickUp weboldal-projektterv sablonja átfogó képet ad. Nyomon követheti a részt vevő csapattagokat, munkaterhelésüket, az egyes feladatok felelőseit, a költségvetést, a feladatok teljesítési arányát és a fejlesztés aktuális szakaszát.

Mindezek az információk egyszerű listában jelennek meg, színkódokkal jelölt állapotokkal. Így egy pillantással áttekintheti az egész képet. 🌲

Létrehozhat olyan webnaplókat is, amelyek fontos projektinformációkat tartalmaznak, például a webhelytérképet vagy a vázlatok jóváhagyásának folyamatát. Ez a sablon alapvető forrásként szolgál majd, amely segít csapatának a webhelytervezési folyamatban és a nehézségek leküzdésében.

7. ClickUp webhelytervező sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp webhelytervező sablon

A ClickUp Website Planner Template segítségével könnyedén megtervezheti webhelyének kialakítását. A sablon oszlopokban tartalmazza a tervezési folyamat minden szakaszát.

Tervezzen meg egy kezdő megbeszélést, határozza meg marketingcéljait, végezzen piackutatást, és hozzon létre felhasználói személyiségeket az ötletelési szakaszban. 💡

Ezután folytassa a tervezési szakasszal: készítse el a webhelytérképet, és határozza meg a szükséges tartalmakat és tervezési elemeket. Lépjen a tervezési szakaszba: készítsen vázlatokat és írja meg a tartalmakat.

Lépjen tovább az építési szakaszba, és egyeztessen időpontot a fejlesztőkkel a felülvizsgálatra. Ezután figyelje és javítsa webhelyét egy tesztelési szakaszban, amelynek során felülvizsgálhatja oldalait és hibajelentéseket tehet. 🪲

Ez a sablon a teljes webtervezési folyamatot kezelhető lépésekre bontja. 🪜

8. ClickUp webhely munkaterület sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp webhely munkaterület sablon

A ClickUp Website Scope of Work Template sablon elengedhetetlen eszköz a tervezőirodák számára, mivel meghatározza, hogy mi kerüljön bele a weboldalba (és mi nem), mielőtt elkezdené a munkát egy új ügyfél projektjén.

Ez a sablon segít kezelhetővé tenni az ügyfélprojekteket, biztosítja a pontos árajánlatok készítését és az ügynökség erőforrásainak megfelelő kezelését.

Ezt a sablont akkor fogja használni, amikor leül az első potenciális ügyféllel való megbeszélésre. Segítségével felvázolhatja a teljesítendő feladatokat és meghatározhatja a projekt mérföldköveit, amelyekben Ön és ügyfele egyetértenek. 🤝

Miután elindította a projektet, a sablonban felvázolt eredmények lesznek az új webhely tartalma. Csak be kell illesztenie őket a webhelytérkép-sablonba, hogy rendszerezze őket.

9. ClickUp webdesign-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp webdesign sablon

Ha tervezőcsapata sok különböző érdekelt féltől kap sok kérést, akkor a ClickUp webtervezési sablon segítségével mindet kezelheti. Ez a sablon ideális ügynökségi csapatok vagy belső ügynökségként működő csapatok számára.

Ezzel a sablonnal ügyfelei és érdekelt felei benyújthatják saját webdesign-igényeiket. Kitöltenek egy űrlapot, amelyben megmagyarázzák, milyen webes eszközökre van szükségük, és azok hogyan illeszkednek a webhelytérképbe.

Ezután hozzáadhat információkat a különböző kérések összetettségéről, eredményeiről és költségeiről. Ezt a sablont arra is felhasználhatja, hogy figyelemmel kísérje tervezőinek kapacitását, így egyik csapattagja sem lesz túlterhelve.

Párosítsa kedvenc AI marketing eszközeivel, és akár automatikusan is feladatokká alakíthatja az ügyfelek kéréseit – mert a projektmenedzsment sablonok és az AI a kedvenc párosításunk. 🍷🧀

10. ClickUp blog adatbázis sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Blog adatbázis sablon

Ha van egy része a webhelyének, amely soha nem készül el, az a blogja. Több száz oldalnyi tartalom is elfér a webhelytérkép ezen egy kis részében. Ha pedig magas pozíciót szeretne elérni a keresőmotorok találati listáján, folyamatosan új blogtartalmakat kell közzétennie.

Szüksége lesz egy tartalomnaptárra, hogy nyomon követhesse az összes új blogot, amelyet csapata készít. A ClickUp blogadatbázis-sablon segít a tartalomkészítési folyamat kezelésében. Feladatokat hozhat létre új tartalomtémákhoz, és áthelyezheti blogcikkeit az írási és közzétételi folyamaton keresztül – a Tervezett, Folyamatban, Közzétett és Frissítés szükséges állapotok között.

Ezzel a tartalomnaptár-sablonnal csapata mindig tudni fogja, mit írjon legközelebb. 👩‍💻

Válassza ki a tökéletes webhelytérkép-sablont!

Az egyszerű diagram sablonoktól a komplex projektmenedzsment sablonokig, a ClickUp segítségével rendbe hozhatja webhelyének tervezési folyamatát. ⚓️

Regisztráljon egy ingyenes fiókot, hogy elkezdhesse használni a fent látható ClickUp sablonokat. Rendelkezünk azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel végigkísérhetjük Önt a weboldal tervezési folyamatának minden szakaszában. Megtervezheti weboldalának kezdeti felépítését, kezelheti a weboldal áttelepítését, vagy létrehozhat egy folyamatos tartalomnaptárat blogjához.

Lehet, hogy nem vagyunk igazi kalózok, de igazi projektmenedzserek vagyunk. És tudjuk, mire van szükség a webfejlesztési projektek zökkenőmentes elindításához. Egy jó projektmenedzsment sablon a mi személyes kincses térképünk. 🗺️

Szerezze be még ma ingyenes erőforrásainkat!