A 12 legjobb Chrome-bővítmény fejlesztőknek 2025-ben

A hatékonyság növeléséhez megfelelő eszközök megtalálása megterhelő feladat lehet. Honnan tudhatja, melyek érdemesek az idejére, vagy melyek felelnek meg az Ön igényeinek?

Ezért elemeztük a Chrome böngésző legnépszerűbb eszközeit, hogy bemutathassuk Önnek a webfejlesztők számára ma elérhető 10 legjobb Chrome-bővítményt! ?‍?

Ebben a cikkben különböző webfejlesztői eszközöket mutatunk be, amelyekkel maximalizálhatja idejét és minimalizálhatja a munkafolyamatában felmerülő stresszt, valamint bemutatjuk azok legjobb funkcióit, amelyekből képet kaphat arról, hogy az egyes eszközök hogyan növelhetik termelékenységét és egyszerűsíthetik folyamatait.

Hogyan működnek a Chrome-bővítmények?

A webfejlesztőknek szánt Chrome-bővítmények kis szoftverprogramok, amelyekkel testreszabhatja és javíthatja a Google Chrome webböngésző funkcióit.

Ezek az eszközök a böngésző további funkcióinak kiegészítésére lettek kifejlesztve, például hirdetések blokkolására, jelszavak kezelésére, vagy akár más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal való integrációra, és segítenek a fejlesztőknek a termelékenység növelésében.

Ha bővítményt szeretne hozzáadni a böngészőjéhez, keresse fel a Chrome Web Store-t, válassza ki a telepíteni kívánt legjobb Chrome-bővítményt fejlesztőknek, majd kattintson a „Hozzáadás a Chrome-hoz” gombra.

Ezután a Chrome menüből vagy a böngésző eszköztárán található kiterjesztés ikonra kattintva érheti el őket.

Fontos megjegyezni, hogy ugyanolyan típusú bővítmények közül csak egy működhet egyszerre. Ha például két hirdetésblokkoló van telepítve, csak az egyik blokkolhatja a hirdetéseket, a másik pedig deaktiválódik.

A 12 legjobb Chrome-bővítmény webfejlesztőknek

Leginkább projektmenedzsmenthez és a termelékenység növeléséhez használható.

Figyelje a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

Ha folyamatosan időhiányban szenved, és nehezen tartja a lépést a tervezett munkaterheléssel, akkor van egy megoldásunk a problémájára!

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és a végső termelékenységi eszköz minden felhasználó, csapat és iparág számára, beleértve a webfejlesztőket is, akik szeretnék racionalizálni munkafolyamatukat a feladatkezelés, a problémák nyomon követése, a hibajelentések és még sok más területen.

A termelékenység világát viharral hódítja meg azzal, hogy a felhasználóknak egy teljesen testreszabható platformot kínál több száz fejlett funkcióval, beleértve egy Chrome-bővítményt, amely az öt legszükségesebb funkciót egyetlen megoldásba egyesíti.

A ClickUp Chrome-bővítményével nem kell új lapot vagy böngészőt megnyitnia, és gyorsabbá válik a munkafolyamat, mivel könnyen hozzáférhet olyan fontos funkciókhoz, mint például:

?‍? Feladatkezelés a munkafolyamat egyszerűsítéséhez és szervezéséhez

⏳Időkövető a fejlesztői feladatokra fordított idő nyomon követéséhez, a számlázható órák jelöléséhez és egyebekhez

? Jegyzetfüzet a jegyzetek rögzítéséhez

? Könyvjelzővel mentse el az oldalakat

? Email: könnyedén csatolhat e-maileket a feladatokhoz, és e-mailekből hozhat létre feladatokat.

A ClickUp Chrome-bővítmény a projektmenedzsment öt leginkább egymástól független funkcióját egyesíti egy hihetetlen alkalmazásban. Feladatok létrehozása, időkövetés, képernyőképek tárolása, webhelyek könyvjelzővel való megjelölése, jegyzetek mentése és e-mailek csatolása – mindez a ClickUp Chrome-bővítményből.

A ClickUp Chrome-bővítményén kívül a ClickUp segítségével minden típusú munkát kezelhet, kommunikálhat csapatával és ügyfeleivel, valamint munkáját mindig nyomon követheti és szervezetten végezheti.

Vessen egy pillantást a ClickUp egyéb fontos funkcióira, amelyek miatt ez a program a projektmenedzsment és az együttműködés terén az első számú választás. ?

A legjobb funkciók

Árak

Örökre ingyenes (beleértve a Chrome-bővítményt)

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

2. Webfejlesztő

A legjobb kódelemzéshez és hibakereséshez

Kódelemzés és hibakeresés a Web Developer Chrome-bővítmény segítségével

A Web Developer egy Chrome-bővítmény webfejlesztők számára, amely egy hatékony eszköztárat ad hozzá a böngészőjéhez.

Különböző funkciókat tartalmaz, amelyeket naponta használhat, a képek méreteinek ellenőrzésétől a CSS szerkesztéséig. Több más eszközt is tartalmaz, például űrlapszerkesztőt, cookie-szerkesztőt és még sok mást, ami átfogó és páratlan megoldássá teszi a webfejlesztéshez.

Mindezek a funkciók értékes eszközzé teszik mind a fejlesztők, mind a webdesignerek számára.

A legjobb funkciók

Vizsgálja meg a weboldal dokumentumobjektum-modelljét (DOM), és tekintse meg a HTML, CSS és JavaScript kódot.

Végezzen élő szerkesztéseket a weboldal CSS- és JavaScript-kódjában

Tiltsa le bizonyos böngészőfunkciókat, hogy tesztelje, hogyan működik egy weboldal különböző körülmények között.

A böngészőablak méreteinek beállítása

Vázolja fel egy weboldal különböző aspektusait

Ellenőrizze a HTML, CSS és az akadálymentességet közvetlenül a kiterjesztésből.

Figyelje a hálózati tevékenységet, és nézze meg, hogyan tölti be a weboldal az erőforrásokat.

Árak

Ingyenes

A legjobb segítség a React projekt teljesítményproblémáinak azonosításához

Teljesítményproblémák azonosítása a React Developer Tools Chrome kiterjesztéssel

A React Developer Tools Chrome-bővítmény hasznos a React-fejlesztők számára, és számos funkcióval segíti a mérnökök munkáját és növeli hatékonyságukat.

Ezzel a felhasználók könnyedén nyomon követhetik a hibákat a React komponensfa és az egyes komponensek tulajdonságainak, állapotának és kontextusának elemzésével. Ez a kiegészítő megmutatja, mennyi időbe telik az egyes komponensek renderelése, ami segít a hatástalan kódok azonosításában és javításában.

Ráadásul azoknak a vállalatoknak, amelyek távoli React fejlesztőket szeretnének felvenni, ez az eszköz bevezetése a folyamatokba hozzájárul az alkalmazások teljesítményének javításához.

A legjobb funkciók

Ellenőrizze és módosítsa a React komponensek tulajdonságait és állapotát, böngésszen a komponensfa között, és tekintse meg azok hierarchiáját és kapcsolatait.

Határozza meg a teljesítmény szűk keresztmetszeteit a React komponensek teljesítményének mérésével.

Profilozza React alkalmazásainak teljesítményét, és azonosítsa a potenciális teljesítménybeli problémákat.

Tekintse meg az egyes összetevők idővonalát – mikor és mennyi ideig renderelte azokat a számítógép.

Ellenőrizze és módosítsa a Redux vagy MobX tárolók állapotát

A React komponensek által figyelt hibakeresési események

Hibakeresés a React alkalmazásokban, beleértve a veremnyomokat, a komponensek helyét és a hibaüzeneteket.

Árak

Ingyenes

4. Session Buddy

A leghatékonyabb lap- és könyvjelzőkezeléshez

Kezelje a lapokat és a könyvjelzőket hatékonyabban a Session Buddy Chrome kiterjesztéssel.

Mindannyian jártunk már abban a helyzetben, hogy tucatnyi lapot kutattunk át kétségbeesetten, hogy megtaláljuk azt az egy nehezen fellelhető weboldalt, amelyre munkánkhoz vagy kutatásunkhoz szükségünk volt. Ez egy frusztráló és időrabló tevékenység, amelyet a Session Buddy Chrome kiterjesztéssel lehet megoldani – ez egy lapkezelő segédprogram, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes lapot egy helyen kezeljék, és a bezárt lapokat visszaállítsák.

Ha elege van a Windows túlterheltségéből, és szeretné fejleszteni böngészési élményét, próbálja ki ezt a fejlesztőknek készült Chrome-bővítményt!

A legjobb funkciók

Több böngészési munkamenetet menthet és rendszerezhet, beleértve a könyvjelzők hozzáadását és a lapok visszaállítását.

Rendezze a lapokat csoportokba, nevezze át őket, és mozgassa őket az ablakok között.

Keressen és szűrjön lapokat cím, URL vagy domain alapján

Készítsen biztonsági másolatot és szinkronizálja a munkameneteket az eszközök között olyan felhőalapú tárolási szolgáltatások segítségével, mint a Dropbox és a Google Drive.

Gyorsan azonosítsa és zárja be az ismétlődő lapokat

Exportálja a munkameneteket több formátumban, például HTML, JSON és CSV formátumban.

Importáljon munkameneteket könyvjelzőkből vagy más böngészőbővítményekből

Árak

Ingyenes

5. BrowserStack

A legjobb a böngészők közötti tesztelés egyszerűsítéséhez

Browserstack Chrome-bővítmény

A BrowserStack tökéletes megoldás nemcsak webfejlesztők, hanem minőségbiztosítási szakemberek számára is.

Ez a kiegészítő időt takarít meg a fejlesztőknek és a minőségbiztosítási mérnököknek, és biztosítja a kompatibilitást az összes főbb böngésző és eszköz között. Felgyorsítja a tesztelési folyamatot, mivel 12 böngészőn egyszerre értékelheti webhelyét anélkül, hogy lapot kellene váltania.

A legjobb funkciók

Tesztelje webhelyeket és webalkalmazásokat különböző böngészőkön és operációs rendszereken.

Szimulálja az eszközök nézőmezőit többféle képernyőmérettel és felbontással.

Automatizálja a minőségbiztosítási folyamatot különböző eszközökön és böngészőkön.

Árak

Asztali számítógép : 29 USD/tag/hónap

Asztali és mobil : 39 USD/tag/hónap

Csapat : 125 USD/tag/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

6. CSS Viewer

A legjobb CSS tulajdonságok elemzéséhez

Értékelje és ellenőrizze bármely weboldal CSS stílusait és tulajdonságait a CSS Viewer Chrome kiterjesztéssel.

A CSS Viewer Chrome-bővítmény fejlesztőknek jól jön a CSS-tulajdonságok megtekintéséhez és azonosításához a weboldal bármely pontján. Segít a fejlesztőknek időt megtakarítani a weboldalak elemzésekor és a CSS-attribútumok felfedezésekor.

Ezzel gyorsan értékelheti és ellenőrizheti bármely weboldal CSS stílusait és tulajdonságait. Az egérmutatót bármely elemre, például szövegre, képre vagy gombra helyezheti, és egy lebegő panelen megjelenik egy jelentés. Ez minden információt tartalmaz, beleértve a betűtípusokat, színeket, effektusokat stb.

A legjobb funkciók

Tekintse meg és vizsgálja meg egy weboldal CSS-jét, beleértve az egyes elemekre alkalmazott stílusokat és a CSS-tulajdonságok értékeit.

Válasszon ki és vonjon ki színeket egy weboldalról különböző formátumokban

Tekintse meg az elem dobozmodelljét, beleértve annak pontos méreteit, kitöltését, szegélyeit és margóit.

Tekintse meg a weboldal elemeinek elhelyezkedését, méretét és egymás fölötti sorrendjét

CSS-kódot generálhat a kiválasztott elemekhez, és másolhatja azt a vágólapra.

Árak

Ingyenes

7. ColorZilla

A legjobb fejlett színválasztó és színátmenetek generálására

A ColorZilla Chrome kiterjesztéssel bármely objektumból kivonhat színeket az oldalon.

A ColorZilla az egyik legjobb Chrome-bővítmény fejlesztők és grafikusok számára.

Ez a weboldal-színezővel a weboldal bármely pontjára kattintva megkaphatja a pontos színkódot és még sok más információt. Az extra funkciók között megtalálható a Flash-objektumokból való színválasztás és a CSS-színátmenetek elemzője is.

A billentyűparancsokkal pedig könnyedén automatikusan másolhatja a generált színt a vágólapra, és beillesztheti egy másik helyre. Ez segít javítani a grafikai tervezés munkafolyamatát, és időt takarít meg, amikor különböző palettákat böngész, hogy megtalálja a tökéletes színt.

A legjobb funkciók

Kivonhat színeket bármely objektumból (háttér, képek, gombok, szöveg és linkek) az oldalon, még a dinamikus elemekből is, és megtekintheti azok értékeit RGB, Hex és más formátumokban.

Elemezze a weboldal színpalettáját, hogy meghatározza a leggyakrabban előforduló színeket.

Különböző CSS-átmenetek generálása, beleértve a diagonális, radiális, vízszintes, függőleges és komplex többállomásos opciókat.

Árak

Ingyenes

8. Lorem Ipsum Generator

Leginkább alapértelmezett szövegek létrehozásához használható

Hozzon létre alapértelmezett szövegeket weboldalakhoz a Lorem Ipsum Generator Chrome-bővítmény segítségével.

A végleges szövegek előzetes megírása felesleges és kontraproduktív lehet egy weboldal prototípusának elkészítésekor.

Időmegtakarítás érdekében helyette hozzáadhat egy alapértelmezett szöveget, amelyet a Lorem Ipsum Generator Chrome-bővítmény írt.

Ez a Chrome-bővítmény praktikus megoldás unalmas feladatokra, például weboldalak helyőrző szöveggel való kitöltésére.

A legjobb funkciók

Készítsen Lorem Ipsum helyőrző szöveget különböző hosszúságokban és formátumokban, beleértve bekezdéseket, címsorokat és listákat.

Állítsa be a létrehozott szövegben szereplő szavak vagy karakterek számát a felhasználó igényeinek megfelelően.

Árak

Ingyenes

9. Hiver

A legjobb a produktív csapatmunka és az ügyfélszolgálat automatizálása érdekében

Kezelje e-mailjeit és javítsa az együttműködést a Hiver Chrome-bővítménnyel

A Hiver egy e-mailkezelő és együttműködési megoldás azoknak a csapatoknak, akik egy vagy több Gmail-fiókot használnak közösen.

Ez a böngészőalapú Gmail személyi asszisztens javítja a beérkező levelek áttekinthetőségét, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együtt dolgozzanak az e-maileken, üzeneteket rendeljenek egy adott személyhez, és nyomon kövessék a beérkező levelek tevékenységét.

A legjobb funkciók

Ossza meg e-mail postafiókját és kezelje e-mailjeit a Gmailben

Közösen rendeljen hozzá és oldjon meg e-maileket, megjegyzéseket, címkéket és jegyzeteket hozzáadva az e-mailekhez.

Készítsen és használjon e-mail sablonokat a gyakran feltett kérdésekre való válaszadáshoz.

Amikor az e-maileket megnyitják és rákattintanak, figyelje meg a címzett helyét és az eszköz adatait.

Kezelje értékesítési folyamatát és kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat.

Állítson be e-mailes emlékeztetőket, hogy soha ne maradjon le egy fontos üzenetről sem.

Árak

Lite : 15 USD/tag/hónap

Pro : 39 USD/tag/hónap

Elite: 59 USD/tag/hónap

10. Wappalyzer

Elemezze a weboldal szerkezetét, elrendezését és tervezési elemeit a Wappalyzer Chrome kiterjesztéssel.

A Wappalyzer egy hasznos Chrome-bővítmény minden webfejlesztő számára, aki weboldalakat szeretne elemezni.

Mint egy nyomozó, ez a böngészőbővítmény megvizsgálja és elemzi a kódot, és részletes bontást ad az összes platformról, keretrendszerről és tartalomkezelő rendszerről, amelyet a weboldalakon használnak.

A legjobb funkciók

Azonosítsa a weboldalon használt technológiákat, beleértve a tartalomkezelő rendszert (CMS), az e-kereskedelmi platformot, a JavaScript könyvtárakat, a szerveroldali programozási nyelveket, a marketinget, az elemző eszközöket és a fizetési átjárókat stb.

Könnyen olvasható formátumban érheti el az információkat, és megtekintheti a technológiák és azok verzióinak listáját.

Elemezze a webhelyek felépítését, elrendezését és tervezési elemeit

Árak

Starter : 149 USD havonta (1 felhasználó)

Csapat : 249 USD havonta (5 felhasználó)

Üzleti : 449 USD havonta (15 felhasználó)

Vállalati: 849 USD havonta (50 felhasználó)

11. UX Check

A legjobb weboldalak használhatósági problémáinak diagnosztizálásához

Diagnosztizálja a weboldalak használhatósági problémáit az UX Check Chrome kiterjesztéssel.

Az UX Check egy webfejlesztői kiterjesztés, amely bármely weboldalon azonosítja és megoldja a végfelhasználók tapasztalati problémáit.

Ez az egyik legjobb Chrome-bővítmény fejlesztők és használhatósági tesztelés számára, mert mélyreható elemzést nyújt a weboldal elemeiről, például a elrendezésről, a navigációról és az olvashatóságról.

A legjobb funkciók

Gyorsan elemezheti egy webhely használhatóságát és felhasználói élményét, beleértve annak elrendezését, navigációját és általános kialakítását.

Határozza meg a heurisztikának nem megfelelő elemeket, adjon hozzá megjegyzéseket és készítsen képernyőfelvételeket

Exportálja elemzését docx formátumban, hogy megoszthassa azt technikai csapatával.

Árak

Személyes és kereskedelmi használatra ingyenes

12. Tailscan

via Tailscan

Nehézséget okoz a Tailwind CSS stílusok vizualizálása? A Tailscan a böngészőben működő tervezési asszisztensként és ellenőrként működik a Tailwind számára. Szerkessze a Tailwind osztályokat közvetlenül az oldalon, azonnal lássa a vizuális hatást, és pixel-pontos precizitással finomítsa a elrendezést.

Elemezheti és tanulhat a bármely weboldalon használt Tailwind osztályokból, hogy új tervezési mintákat sajátítson el. Még alapvető tervezési ismeretekkel is a Tailscan lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy lenyűgöző felhasználói felületeket hozzanak létre.

A legjobb funkciók

A tervezési változtatások élőben megjelennek, miközben módosítja az osztályokat, így nem kell váltania a böngésző és a kódszerkesztő között.

Könnyedén alakítsa át a HTML-elemeket újrafelhasználható Tailwind-komponensekké

Időt takaríthat meg a Tailwind elrendezések iterálásával és hibakeresésével.

Árak

Havi licenc : 15 USD/hó (3 eszközre)

Éves licenc : 120 USD/év (3 eszközre)

Örökös licenc: 249 USD (3 eszközre)

A Chrome-bővítményekkel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdések

Milyen eszközökre van szükségem fejlesztőként?

A szövegszerkesztő, a verziókezelő, a programozási környezet és a hibakereső a webfejlesztés legfontosabb eszközei közé tartoznak. Ezután összpontosítson az időt megtakarító és az életminőséget javító Chrome-eszközökre a webfejlesztők számára.

Hogyan adhatok hozzá fejlesztői bővítményeket a Chrome-hoz?

Látogasson el a Google Chrome Web Store-ba, keresse meg a telepíteni kívánt legjobb Chrome-bővítményeket fejlesztőknek, majd kattintson a „Hozzáadás a Chrome-hoz” gombra.

Használhat két Chrome-bővítményt egyszerre?

Ugyanazon típusú kiterjesztések közül csak egy működhet egyszerre.

Takarítson meg időt és könnyítse meg az életét a Chrome-bővítményekkel

Röviden összefoglalva: a fent említett Chrome-bővítményekhez hasonló webfejlesztői eszközök titkos fegyverek, amelyekkel gyorsan elintézheti a végtelen teendőlistát és leküzdheti a kódolási kihívásokat.

Takarítson meg időt és könnyítse meg az életét – használja ezeket a Chrome-bővítményeket egy projektmenedzsment és szoftverfejlesztő eszközzel, például a ClickUp-pal együtt, hogy végigmenjen a webfejlesztői ellenőrzőlistán, figyelemmel kísérje az előrehaladást, nyomon kövesse a célokat és kezelje a feladatait anélkül, hogy folyamatosan lapoznia kellene! ?‍?⚡️

Vendégszerző:

Vitalii Makhov a DOIT Software, egy IT-személyzet-kiegészítő ügynökség vezérigazgatója. A DOIT Software csapata szenvedélyesen foglalkozik távoli csapatok felépítésével és üzleti kihívások megoldásával startupok, termékgyártó cégek és digitális ügynökségek számára.