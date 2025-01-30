A 10 legjobb termelékenységi eszköz fejlesztők számára 2025-ben

Manapság rengeteg termelékenységi eszköz áll a fejlesztők rendelkezésére, és nehéz lehet eldönteni, melyek érdemesek a figyelmet.

Ezért megkérdeztem a legnagyobb és leginnovatívabb vállalatok, például a Google, az Uber és a GitHub mérnökeit, hogy szerintük melyek a legjobb eszközök a szoftverfejlesztési folyamatban.

Ezeket az eszközöket használják, hogy gyorsabban és kevesebb zavaró tényező mellett tudjanak többet elvégezni. Ki tudja, talán még egy új kedvencet is talál!

Akkor lássuk a fejlesztők számára leghasznosabb 10 termelékenységi eszközt! Szakértő mérnökeink saját tapasztalataik és fejlesztői csapatuk igényei alapján ajánlják ezeket az eszközöket.

Akár önálló fejlesztő, akár egy nagy csapat tagja, ezek az eszközök segíthetnek abban, hogy hatékonyabban és eredményesebben dolgozzon. Szánjon rá egy kis időt, hogy megismerje őket, és kiderítse, melyikek a legalkalmasabbak az Ön számára!

Figyelje a projektfrissítéseket, kövesse nyomon a hibajelentéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment szoftver és fejlesztői termelékenységi eszköz.

Több száz testreszabható funkcióval rendelkezik az agilis projektmenedzsment javítása érdekében, például több mint 15 egyéni nézettel, agilis irányítópultokkal és egyebekkel, amelyek segítenek a fejlesztőknek a sprintek tervezésében, a feladatok felosztásában és kiosztásában, valamint a csapatokkal való hatékonyabb együttműködésben.

Ez a fejlesztői termelékenységi eszköz egyedi automatizálási funkcióval is rendelkezik, amely segít személyre szabott triggerek és műveletek létrehozásában az ismétlődő feladatok automatizálása és a legbonyolultabb munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. Ráadásul az egész platform testreszabható – olyan ClickUp-ot hozhat létre, amely megfelel a munkafolyamat-preferenciáinak és a projekt igényeinek.

A ClickUp egyik legjobb termelékenységi eszköznek számít még integrációs képességei miatt is. A ClickUp több mint 1000 munkaeszközzel integrálható, például a Google Naptárral, a GitHubbal és a Slackkel.

Ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ot összekapcsolhatja az összes leggyakrabban használt alkalmazásával, így egyszerűsítheti a munkafolyamatot, és könnyedén hozzáférhet és kezelheti feladatait több platformon is, anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot. Összességében a ClickUp egy hatékony és sokoldalú eszköz, amely segíthet fejlesztői csapatának gyorsabban szállítani és jobban együttműködni.

Szeretnéd kipróbálni? Próbáld ki az alábbi mérnöki sablonok egyikét, amelyek segítenek az indulásban!

Előnyök

Korlátozások

A testreszabási lehetőségek kissé bonyolultak lehetnek az első használatkor.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 dollár havonta felhasználónként

Üzleti : 12 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

„A ClickUp teljesen megváltoztatta a munkamódszeremet. El sem tudom képzelni, hogy ne használnám. Már-már odáig jutottam, hogy ha valami nincs a ClickUp-on, akkor nem is csinálom meg. Egy kis időbe telik, mire megszokja az ember, de ha egyszer megtanulja, akkor exponenciálisan hasznos lesz.” — G2Crowd

Bónusz: Szoftverfejlesztési terv sablonok!

2. Jam

via Jam. dev

A termelékenységi eszközök listánk következő helyén a Jam áll, amely az egyik leggyorsabb módja a hibák jelentésének a munkafolyamat megszakítása nélkül.

A Jam segítségével képernyőképet vagy videót készíthet a hibáról, és megoszthatja azt a fejlesztőkkel. A legjobb az, hogy a Jam automatikusan rögzíti a hasznos információkat, például a hálózati kéréseket, a böngésző adatait, az eszköz részleteit, a reprodukciós lépéseket, a megjegyzéseket és a konzolnaplókat. Ez megkönnyíti a fejlesztők számára a probléma felismerését és a hiba gyors kijavítását.

A Jam egy másik nagyszerű tulajdonsága, amely jó fejlesztői termelékenységi eszközzé teszi, hogy integrálható a legnépszerűbb eszközökkel, mint például a ClickUp, a Jira és a GitHub, így könnyen elkezdheti használni a Jam-et a meglévő munkafolyamatok és eszközök fejlesztésére.

Előnyök

A képernyő azonnal rögzíthető és megjegyzésekkel látható el

Kritikus fejlesztői naplófájlok automatikus rögzítése

Könnyedén készítsen képernyőképet vagy rögzítsen felvételt a hibajelentéshez

Ossza meg a hibajelentései linkjeit, vagy küldje el őket közvetlenül kedvenc hibajelentőjének.

Szorosan integrálható kedvenc hibajelentő és eszközökkel (beleértve a ClickUp-ot is)

Korlátozások

Egyes képernyőképek nem tartalmaznak minden információt, amely a probléma azonosításához szükséges.

Árak

Ingyenes csomag

Csapat : 10 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói vélemények

„A Jam oly sokféleképpen megváltoztatta a munkamenetemet, hogy most már az összes kapcsolattartómmal való kommunikáció sokkal egyszerűbbé vált: a technikai támogatásnak küldött jegyek és a problémák megoldása percek alatt megtörténik, ahelyett, hogy órákig tartana, konkrét kérdéseket tehetek fel vizuálisan az ügyfeleknek, és így elkerülhetők a felesleges megbeszélések, sőt, videós oktatóanyagokat is készíthetek a csapatomnak, hogy megértsék az általuk kialakított munkamenetet. Ne keressen tovább – a Jam minden, amire szüksége van.” — Mikki Kowal, Chrome Webstore Reviews

3. GitHub Copilot

via GitHub Copilot

A GitHub Copilot egy mesterséges intelligencia eszköz, amely a programozók számára az egyik leghasznosabb termelékenységi eszköz, és amely segít gyorsabban és jobban írni a kódot. Ez egy VScode kiterjesztés, amely mesterséges intelligencián alapuló kódolási javaslatokat ad, vagyis automatikusan kiegészíti a kódot, miközben írja.

Ráadásul, ha egy ismeretlen nyelven dolgozik, nem kell attól tartania, hogy elfelejti, hogyan kell valamit csinálni. A Github Copilot még új kódot is generálhat az Ön által a kód megjegyzéseiben megadott utasítások alapján, elemzi a szerkesztett fájl kontextusát, és javaslatokat kínál a szövegszerkesztőben, így a Github Copilot az egyik legjobb fejlesztői termelékenységi eszköz a mai piacon.

Összességében a GitHub Copilot remek eszköz mindenkinek, aki kódot ír. Hatékony, könnyen használható, és segíthet a fejlesztőknek abban, hogy gyorsabban írjanak minőségi kódot.

Előnyök

Több milliárd sor kód alapján képzett

A kódbázis saját stílusát és konvencióit használva írja a kódot.

Tudja, hogyan kell használni a legtöbb API-t és könyvtárat, így nem kell keresgélnie.

Csatlakoztatható a VS Code-hoz

Időt takarít meg a fejlesztőknek

Korlátozások

A felület kissé hiányos lehet, mivel csak a Visual Studio Code és a Codespaces programokban érhető el (az interfész remek, ha IDE-t használ, de ha nem, akkor nem túl hasznos).

Árak

Vásárlói vélemények

„A Copilot segítségével könnyebb, mint valaha, a sablonkódok kidolgozása. Ez különösen hasznos, ha még nem ismeri egy adott nyelvet vagy keretrendszert. Ráadásul a kódolás során a napi automatikus kiegészítést is támogatja.” – Mohd Irteza, szoftvermérnök, Google

4. Sourcegraph

via Sourcegraph

A Sourcegraph egy kódkereső eszköz fejlesztők számára. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy javítsák, navigáljanak és automatizálják az összes kódot, valamint felfedezzék a kódtárolókat olyan funkciók segítségével, mint az intelligens fuzzy matching és a kódérzékeny keresés.

Ez egy remek fejlesztői termelékenységi eszköz, mert képes kódokat keresni, akár nagy kódbázisokban és több kódtárban is, megmutatja, hol használják a különböző elemeket, és segít kideríteni, hogy milyen más kódok függnek a kódjától.

Előnyök

Kereshet nagy kódbázisokban és több tárolóban

Gyorsabbá teszi a kód megértését

Egyszerűsíti a nagyszámú fájlban végzett módosításokat

Tartalmazza a kódfelülvizsgálat és az együttműködés funkcióit is.

Nagyon intelligens és gyors keresés

Korlátozások

A felhasználói élmény egyes felhasználók számára nem felhasználóbarát (például kizárhat egyes tárolókat reguláris kifejezésekkel, de nem lehet egy kattintással tárolókat kizárni).

Árak

Üzleti terv : 99 dollár aktív felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Vásárlói vélemények

„A Sourcegraph forradalmi változást hozott. A vállalat kódbázisának átkutatása hatékony munkavégzéshez vezet. És a legklasszabb az, hogy egyszerre több kódbázisban is elvégezhető ugyanaz a módosítás, ez nagyon klassz.” – Eddie Saenz, szoftverfejlesztési vezető, Indeed

5. iTerm2

via iTerm2

Ha hatékony terminálemulátort keres a macOS rendszerhez, az iTerm2 számos funkcióval segíti a számítógép parancssori felületének (CLI) elérését.

Az iTerm egyik legnagyobb előnye a testreszabhatósága. Különböző színsémák közül választhat, és a képernyőt ablakokra oszthatja, hogy egyszerre több dolgot is láthasson. Az iTerm emellett kereshető előzményeket tárol az összes futtatott parancsról, így könnyedén megtalálhatja a korábban futtatott parancsokat.

Az iTerm másik előnye, hogy számos különböző programozási nyelvet támogat. Ezenkívül integrálható más IT-kezelő eszközökkel, például a GitHubbal és a GitLabbal, így már meglévő kódjaival is használhatja.

Előnyök

Osztott ablakok a lap több részre osztásához

A gyorsbillentyű ablak mindig elérhető terminált biztosít

Robusztus keresési funkció az oldalon

Automatikus kiegészítés funkció, amely javaslatok listáját generálja

A másolási mód lehetővé teszi, hogy a billentyűzet segítségével kiválasztásokat készítsen és módosítson.

Korlátozások

Az első használatkor meredek tanulási görbe tapasztalható.

Nem lehet különálló példányokat indítani shell szkript vagy parancssori felület segítségével.

Árak

A program használata ingyenes.

Vásárlói vélemények

„Az iTerm egy macOS-hez készült shell alkalmazás, amely jelentősen növeli a termelékenységét, ha sokat dolgozik a terminálon. Profilok, gyorsbillentyűk, keresés és kiterjedt konfigurálhatóságának köszönhetően ez egy elengedhetetlen eszköz.” – Salvatore D’Agostino, vezető szoftverfejlesztési menedzser, GitHub

6. JupyterLab

via JupyterLab

A JupyterLab egy nyílt forráskódú, webalapú integrált fejlesztői környezet (IDE) Jupyter notebookok, kódok és adatok kezeléséhez.

Számos interaktív számítástechnikai funkciót kínál, többek között Jupyter notebookok létrehozását és szerkesztését, több nyelven történő kódírás és -végrehajtás, valamint adatok vizualizálását és feltárását. A JupyterLab támogatja az együttműködést is, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy notebookokat osszanak meg és valós időben együtt dolgozzanak rajtuk.

Bár számos hatékony funkcióval rendelkezik, rendkívül könnyen használható. Tiszta és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, és olyan funkciókkal van tele, amelyek megkönnyítik a kód írását és végrehajtását, az adatok vizualizálását és feltárását, valamint másokkal való együttműködést. Ráadásul webalapú, így bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérhető.

Előnyök

Lehetővé teszi, hogy dokumentumokkal és tevékenységekkel, például szövegszerkesztőkkel, terminálokkal és egyedi komponensekkel rugalmas, integrált és bővíthető módon dolgozzon.

Megkönnyíti az adatok és kódok megosztását és az azokhoz való közös munkát.

Több mint 100 programozási nyelvet támogat

Hatékony funkcionalitás

Nagy felhasználói közösség, amely segít gyorsan választ kapni kérdéseire.

Korlátozások

A felhasználói felület javítható, hogy barátságosabb élményt nyújtson.

Árak

Ingyenesen használható

Vásárlói vélemények

„Azért szeretem, mert könnyen kipróbálhatom az adatok vizualizálásának és manipulálásának módszereit, majd megoszthatom az eredményeket másokkal.” – Jonathan Grant, technológiai vezető, Two Sigma

7. Visual Studio Code

via Visual Studio Code

A Visual Studio Code ( VS Code) egy népszerű kódszerkesztő, amelyet sok szoftverfejlesztő használ. Gyors, hatékony és olyan funkciókkal van tele, amelyek megkönnyítik a kód írását és hibakeresését.

Ez az open source és ingyenes fejlesztői termelékenységi eszköz testreszabható; számos különböző téma és színséma közül választhat. Emellett kiterjesztéseket is telepíthet, hogy új funkciókat és szolgáltatásokat adjon hozzá. Ráadásul a VS Code tiszta és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, így könnyen használható, még akkor is, ha Ön újonc a kódolás terén.

Előnyök

Beépített Git parancsok, amelyekkel közvetlenül a szerkesztőből ellenőrizheti a különbségeket és végrehajthatja a commitokat.

Kiváló beépített hibakereső eszközök, például töréspontok, híváshalmazok és interaktív konzol

Bővíthető és testreszabható

VS Code JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS és más nyelvekhez

Kiterjedt bővítmények közössége, könnyen személyre szabható

Ingyenes és nyílt forráskódú

Korlátozások

Nem tartalmaz projekt- vagy megoldáskoncepciót.

A kezdőknek nehézséget okozhat a VS kódhoz való alkalmazkodás, mert sok funkciót kínál, de nem egyszerű.

Árak

Nyílt forráskódú és ingyenesen használható

Vásárlói értékelések és vélemények

„A VSCode önmagában is fantasztikus. Írtam néhány kiterjesztést, amelyeket a belső keretrendszereinkhez és monorepo-hoz szabtam, hogy egyszerűsítsem az olyan feladatokat, mint a tervezési téma állandók használata vagy a projektek közötti váltás. Nagyon értékelem a kiváló bővíthetőségét.” – Vojtech Miksu, szoftvermérnök, Uber

8. SaltStack

via SaltStack

A SaltStack egy konfigurációkezelő és távoli végrehajtó eszköz, amely az infrastruktúra telepítésének, konfigurálásának és kezelésének automatizálásával segíti az IT-szervezeteket a DevOps munkafolyamatok javításában.

Ez az automatizálási eszköz hatékony és rugalmas, még a sok szerverrel és rendszerrel rendelkező nagy méretű infrastruktúrák esetében is. Ráadásul aktív közössége van, így szükség esetén segítséget és támogatást kaphat más felhasználóktól.

Előnyök

Nagy infrastruktúrára is méretezhető

A szokásos lineáris modell helyett párhuzamos végrehajtási modellt követ.

Rugalmas kezelés és hatékony funkcionalitás

Python-alapú, rendkívül sokoldalú nyelv

Nagy és aktív felhasználói és közreműködői közösség

Korlátozások

Felhasználói felülete javításra szorul, mivel beállítása bonyolult lehet, és több dokumentációs támogatásra van szükség.

Nyílt forráskódú letöltések formájában elérhető.

Vásárlói vélemények

„A SaltStack lehetővé teszi a rendszerkonfiguráció egyszerű és megismételhető automatizálását, így nem kell többé fejfájást okozni magának azzal, hogy megkérdezze a múltbeli önmagát, mit tett azért, hogy valami működjön. A sablonkészítő funkciója lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az összes speciális beállítást, amely a gépeinek indításához szükséges, így azok nem vesznek el az idő homályában.” – Alex Huynh, rendszermérnök, Cloudflare

9. Mermaid JS

via Mermaid JS

A Mermaid JS azért került be a legjobb fejlesztői termelékenységi eszközök összeállításába, mert lehetővé teszi diagramok és táblázatok létrehozását JavaScript segítségével. Markdown-inspirált szövegdefiníciókon alapul, ami megkönnyíti a megértését és használatát, még akkor is, ha nem vagy programozó.

Mivel a diagramok és a dokumentáció elkészítése időigényes lehet a fejlesztők számára, ennek az eszköznek a fő célja, hogy segítse a dokumentációt lépést tartani a fejlesztéssel. Lehetővé teszi mindenféle diagram és táblázat létrehozását, és azok beépítését a termelési szkriptekbe és más kódokba. Ha nem programozó, használhatja a Mermaid Live Editor-t, egy felhasználóbarát felületet a Mermaid diagramok szerkesztéséhez.

Előnyök

Könnyen használható, mivel lehetővé teszi a nem programozók számára is, hogy egyszerűen készítsenek részletes diagramokat.

Integrációk és bővítmények állnak rendelkezésre.

Videó oktatóanyagok állnak rendelkezésre kezdő és haladó felhasználók számára.

A diagramok példái megtalálhatók a Mermaid Live Editorban.

Ábrákat közvetlenül beágyazhat a Markdown fájlokba, problémákba és PR megjegyzésekbe.

Korlátozások

Bár rengeteg diagramlehetőség közül választhat, hiányoznak a különböző konfigurációs beállítások.

Árak

Ingyenesen használható

Vásárlói értékelések és vélemények

„A Mermaid JS egy diagramkészítő eszköz, amelyet a GitHub is használ. Nagyszerű, mert Mermaid jelölőnyelven hozzáadhatunk diagramokat, és beágyazhatjuk őket README/Markdown fájlokba, vagy hozzáadhatjuk őket a GitHub megjegyzésekhez. Vannak IDE-integrációk is, amelyek nagyon jók.” – Preston Pham, szoftvermérnök, Jam

10. Jira

Via Jira

Az Atlassian Jira szoftvere fejlesztői csapatok által széles körben használt eszköz a kiváló szoftverek tervezéséhez, nyomon követéséhez és kiadásához. Ez az egyik legnépszerűbb hibajelentő és projektmenedzsment eszköz a fejlesztők számára.

Előnyök

Lehetővé teszi a hibák, problémák és feladatok részletes nyomon követését.

Magasan konfigurálható Scrum és Kanban táblák az agilis projektmenedzsmenthez.

A kiterjedt jelentéskészítő eszközök betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe és a projekt előrehaladásába.

Zökkenőmentes integráció más Atlassian termékekkel, mint például a Bitbucket és a Confluence, valamint számos más eszközzel, mint például a GitHub, a Zendesk és a Slack.

Korlátozások

A rugalmasság és a testreszabási lehetőségek miatt az új felhasználók számára bonyolultnak és ijesztőnek tűnhet.

Az alkalmazás mobil verziója lényegesen kevésbé hatékony, mint asztali változata.

Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe meredek, és a szerszám kezeléséhez dedikált Jira-adminisztrátorokra van szükség.

Árak

Alapcsomag : 7,75 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 15,25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Éves számlázás, az árak csak kérésre elérhetők.

Vásárlói értékelések és vélemények

„A JIRA nagyon gyorsan növekedett, és több ezer felhasználó bízik ebben a kollaboratív platformban, ezért nem kételkedünk a funkcióiban. Ideális olyan agilis projektekhez, amelyek folyamatos változásokat igényelnek, és Kanban táblái akár listák és feladatok formájában is megjeleníthetők, mint a hagyományos Gantt-diagramok.

Egyes, költségstruktúrákra és erőforrás-gazdálkodásra irányuló projektekben, amelyek komplex pénzügyi megvalósítást igényelnek, szükség lehet más kiegészítő alkalmazások használatára, de az általános JIRA gondoskodhat a projektek nyomon követéséről és sikeres végrehajtásáról, valamint a csapat tagjainak folyamatos tájékoztatásáról. – G2

Számos kiváló termelékenységi eszköz áll a programozók rendelkezésére, amelyek segítenek a fejlesztőknek hatékonyabban és eredményesebben dolgozni. Az agilis projektmenedzsment eszközöktől, mint például a ClickUp, amely segít nyomon követni és kezelni a sprinteket, a kódszerkesztőktől, mint például a VSCode és az Atom, az együttműködési eszközökig, mint például a GitHub Copilot és a Sourcegraph, nyugodtan mondhatjuk, hogy minden igénynek és preferenciának megtalálható a megfelelő eszköz.

De a legfontosabb, amit szem előtt kell tartani, hogy nem minden eszköz alkalmas mindenki számára. Ami az egyik fejlesztőnek bevált, az a másiknak nem feltétlenül, és ami az egyik projektben hasznos, az a másikban nem feltétlenül.

Ha tehát egy teljesen testreszabható platformot keres, amely robusztus funkciókkal, munkafolyamat-automatizálással és hatékony integrációs képességekkel rendelkezik, és segít összekapcsolni a leggyakrabban használt fejlesztői eszközeit, akkor a ClickUp az Ön számára ideális választás.

Akár önálló fejlesztő, akár egy csapat tagja, a ClickUp megadja Önnek azt a lökést, amire szüksége van a produktivitás növeléséhez, és segít Önnek megszervezni, kezelni és nyomon követni az összes projektjét, hibáját, csapatkommunikációját, dokumentációját és még sok minden mást – mindezt egy helyen!

Vendégszerző:

Dani Grant a Jam vezérigazgatója, egy olyan vállalaté, amely több ezer csapatnak segít gyorsabban szállítani kiváló minőségű szoftvereket. A Jam társalapítása előtt termékmenedzser volt a Cloudflare-nél és kockázati tőke befektető az Union Square Ventures-nél.