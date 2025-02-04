A 10 legjobb DevOps eszköz automatizáláshoz, felügyelethez és egyebekhez 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a DevOps?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A DevOps egy szoftverfejlesztés-kezelési módszertan, amely ötvözi a szoftverfejlesztés (Dev) és az IT-műveletek (Ops) gyakorlatát és eszközeit." } } ] }
A megfelelő DevOps eszközkészlet kiválasztása a legjobb funkciókkal hatalmas hatással van a csapatok tagjainak termelékenységére és az általuk fejlesztett alkalmazások funkcionalitására. Ráadásul jó eszközök nélkül kevésbé élvezetes elvégezni a munkát. ✨
Ebben a cikkben áttekintjük a legújabb DevOps eszközöket, különös tekintettel azokra, amelyek az automatizálást, a monitorozást és más kritikus funkciókat helyezik előtérbe, hogy Ön és csapata a kiváló kódok létrehozásának és telepítésének előnyeit élvezhesse. 🙌
Mi az a DevOps?
A DevOps egy szoftverfejlesztés-kezelési módszertan, amely ötvözi a szoftverfejlesztés (Dev) és az IT-műveletek (Ops) gyakorlatát és eszközeit.
Minden szakember másképp határozza meg a DevOps életciklusát, de a munkafolyamat leggyakoribb fázisai a következők:
- Folyamatos fejlesztés: A szoftver tervezése és kódolása
- Folyamatos integráció: Gyakran mentsd el a forráskódban végzett módosításokat.
- Folyamatos tesztelés: Automatizált tesztek a kód változásainak értékeléséhez
- Folyamatos telepítés: A tesztelt és jóváhagyott szoftverek a termelési szerverekre kerülnek, amit folyamatos szállításnak is neveznek.
- Folyamatos monitorozás és megfigyelhetőség: Kövesse nyomon és dokumentálja a teljes DevOps-folyamatot
- Folyamatos visszajelzés: A szoftverhasználatból származó információk visszajutnak a DevOps csapatokhoz.
- Folyamatos működés: A kiadás és az alkalmazás telepítési folyamatának automatizálása
A DevOps számos kulcsfontosságú aspektusa az agilis módszerekből származik, de van különbség az agilis és a DevOps gyakorlatok között.
Mit kell keresnie egy DevOps eszközben?
Természetéből adódóan a DevOps több eszközre van szükség, amelyek funkciók közötti együttműködéssel segítik a szoftverfejlesztés teljes életciklusát. Ezt nevezzük DevOps eszközláncnak, és minden eszköz a DevOps életciklus egy vagy több fázisát kezeli.
Ahhoz, hogy a termelési környezetéhez a leghatékonyabb eszközláncot állítsa össze, az egyes eszközöknél a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:
- A szerszámláncban szereplő eszközök és a külső eszközök közötti kompatibilitás. Az információknak könnyen át kell áramlaniuk az egyik eszközről a másikra.
- Lehetővé teszi a csapatokon belüli és közötti egyszerű kommunikációt és együttműködést. Ez magában foglalja a projektmenedzsmentet, a specifikációk nyomon követését és a folyamatos visszajelzések eredményeinek közlését.
- Az integráció és a telepítés automatizálása, más néven DevOps pipeline vagy folyamatos integráció és folyamatos telepítés (CI/CD).
- Az eszközláncban végzett műveletek egyszerű és automatikus rögzítése és naplózása.
- Funkciók, amelyek automatizálják vagy egyszerűsítik a manuálisan végzett, időigényes általános feladatokat. Kiváló példa erre a sablonok használata a kiadási megjegyzések automatikus generálásához.
- Rugalmas funkcionalitás, amely a leghatékonyabb folyamathoz igazodik, ahelyett, hogy a folyamatot kényszerítené az eszközhöz való alkalmazkodásra.
A 10 legjobb DevOps eszköz a projekt teljes körű sikeréhez
Most, hogy már rendelkezünk a szükséges háttérinformációkkal, íme a 10 legjobb, jelenleg elérhető DevOps eszköz listája.
1. ClickUp
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.
A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely szorosan integrálódik más általános DevOps eszközökkel. Számos olyan funkciót kínál, amelyekre a szoftverfejlesztő csapatoknak szükségük van a DevOps megvalósításához, valamint egy hatékony és könnyen használható projektmenedzsment platformot.
Legalkalmasabb:
- Együttműködés a csapatok között és a csapatokon belül
- DevOps projektmenedzsment
- Tervezés, feladatkiosztás, ütemezés és a fejlesztés során elért előrehaladás nyomon követése
- A monitorozás eredményeinek rögzítése és megosztása
- Visszajelzések nyomon követése és továbbítása
A ClickUp legjobb funkciói:
- Felhőalapú eszköz projektdokumentumok létrehozásához és együttműködéshez
- Automatizálási eszközök a ClickUp-ban és más általános DevOps eszközökben
- Hasznos együttműködési és nyomonkövetési eszközök, mint például a mérföldkőkövetés, Kanban táblák, fehér táblák és különféle diagramok és grafikonok.
- Tekintse meg projektjét térképként, táblázatként, idővonalaként vagy bármely más, Önnek leginkább megfelelő formátumban.
- Felhasználói címkézés és megjegyzések minden feladathoz
- Függőségek létrehozása és a haladás nyomon követése
- Robusztus és rugalmas sablonok a gyors bevezetéshez, miközben biztosítják a konzisztenciát, beleértve az agilis munkafolyamatokhoz készült speciális sablonokat is.
- Hatékony és egyszerű integráció külső eszközökkel, mint például a Google Drive, a Salesforce, a Basecamp és számos szolgáltató megoldásai, beleértve a népszerű nyílt forráskódú eszközöket is.
- Helyi vagy felhőalapú működés
- Vizualizálja projektjeit a ClickUp Mind Maps segítségével
A ClickUp korlátai:
- A sok funkció és lehetőség kihívást jelenthet az új felhasználók számára.
- Egyes funkciók, például a Táblázatos nézet, még nem érhetők el a mobilalkalmazásban.
- Az e-mailes értesítések és emlékeztetők túlterhelővé válhatnak
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes: 0 dollár
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Miro
A Miro egy digitális táblaplatform, amely többféle eszközt kínál a csapatok számára az online találkozókhoz, az együttműködéshez, a prezentációkhoz, valamint az ötletek és munkák vizuális megosztásához. Ez az egyik legnépszerűbb táblás projektmenedzsment eszköz. Használható vizuális információk megjelenítésére találkozók során, teljes projektmunkafolyamatok tervezésére vagy prezentációk tartására.
Legalkalmasabb:
- Brainstorming, specifikációk szervezése és feladatok tervezése a fejlesztés során
- Visszajelzések áttekintése, megvitatása és intézkedések kidolgozása
- A tesztelési eredmények bemutatása
A Miro legjobb funkciói:
- A legtöbb fájltípust támogatja, beleértve a GIF-eket, PDF-eket, táblázatokat, képeket és egyebeket.
- Teljesen funkcionális videokonferencia, miközben megoszthatja a táblát is
- Agilis munkafolyamatok
- Végtelen vászon
- Egyszerre nagy számú interaktív felhasználót támogat
- Egyszerű és könnyen használható felület
- Nagy sablonkönyvtár munkafolyamatokhoz, gondolattérképekhez és Kanban táblákhoz
- Integráció a gyakori DevOps eszközökkel
A Miro korlátai:
- A linkek és címkék hiánya megnehezíti az információk összekapcsolását.
- Nagyon kevés offline képesség
- A táblán való navigálás zavaros és megtanulása időbe telik.
- Korlátozott vázlatkészítő és szerkesztő eszközök
Miro árak:
- Ingyenes: 0 USD
- Starter: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Miro értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (több mint 4400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)
3. Confluence
A Confluence egy távoli csapatok számára létrehozott csapatmunka-tér, amely a tudás megszerzését és az együttműködést szolgálja. A csapat tagjainak kreatív együttműködését segítő funkciókon túl a Confluence dokumentációt, projektmenedzsmentet, elemzéseket, jelentéseket és munkafolyamat-automatizálást is biztosít.
A felhasználók olyan tereket hoznak létre, ahol feladatokat oszthatnak ki, információkat gyűjthetnek és rendszerezhetnek, folyamatokat egyszerűsíthetnek és beszélgetések révén kommunikálhatnak egymással. A Confluence az Atlassian DevOps csomag része.
Legalkalmasabb:
- A fejlesztés során a lépések és a funkcionalitás meghatározása
- Visszajelzések gyűjtése
- A teszt eredmények dokumentálása
A Confluence legjobb funkciói:
- Erős Jira integráció
- Oldalcímkék a tartalom egyszerűbb megtalálásához
- Agilis munkafolyamatok támogatására készült
- Egyszerű közösségi média eszközök és testreszabható értesítések
- Teljes funkcionalitású rich text szerkesztő
- Felhasználói címkézés, amely e-maileket generál a megnevezett felhasználóknak
A Confluence korlátai:
- A keresés nem olyan pontos, mint lehetne
- A tartalom feltöltése és formázása új felhasználók számára nehéz lehet.
- Nehéz a munkaterületeket intuitív módon szervezni
A Confluence árai:
- Ingyenes: 0 USD
- Alapcsomag: 5,75 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 11 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Confluence értékelések és vélemények:
- G2: 4. 1/5 (3500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)
4. Docker
A Docker egy platform szoftverfejlesztéshez, teszt automatizáláshoz és szoftver szállításhoz konténeres képek felhasználásával. A konténer a szoftver izolált változata, amely ugyanúgy fut, függetlenül attól, hogy milyen operációs rendszeren vagy programozási nyelven fut, így nincs szükség virtuális gépek indítására.
A Docker platform felhasználói, parancssori és alkalmazásprogramozási interfészeket (UI, CLI és API) valamint biztonsági funkciókat tartalmaz, amelyek a szoftverfejlesztési életciklus minden lépését támogatják.
Legalkalmasabb:
- Szoftverfejlesztés a fejlesztés során
- Integráció kezelése
- Tesztelés konténerekben az alkalmazások teljesítményének figyelemmel kísérése és robusztussága érdekében
- Alkalmazások konténerekben való telepítése
- Automatizált műveletek az integráció, tesztelés és telepítéshez
A Docker legjobb funkciói:
- A konténer-koordináció robusztus megvalósítása
- Rugalmas eszközkészlet
- A legtöbb operációs rendszert támogatja, beleértve a Windows, Linux és MacOS rendszereket.
- Erős integráció az iparág vezető eszközeivel
- Erőteljes CLI, amely egyszerűvé teszi a telepítést
- Nagy és aktív felhasználói közösség
- Nagy előre konfigurált környezetek könyvtára
A Docker korlátai:
- A parancssori felület használata néha nehézségeket okozhat.
- A konténerek mögött álló koncepciók zavarosak és nehezen érthetőek lehetnek.
- A képek nagyon nagyok lehetnek és jelentős erőforrásokat igényelhetnek.
A Docker árai:
- Személyes: 0 USD
- Pro: 5 USD/hó, egy felhasználó
- Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
Docker értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
5. GitHub
A GitHub a szoftverfejlesztéshez leggyakrabban használt, kiváló minőségű konfigurációkezelő eszközök összessége. Ez egy Git alapú verziókezelő rendszer, amelyet elosztott fejlesztői csapatok számára hoztak létre, és amely egyetlen, be- és kijelentkezési funkcióval rendelkező adattárat biztosít.
Ezenkívül a GitHub hozzáférési ellenőrzést, hibakövetést, kérelemkezelést, feladatkezelést és automatizálást, valamint számos egyéb funkciót is tartalmaz. A GitHub a Microsoft tulajdonában van, és Azure-on fut.
Legalkalmasabb:
- Projektmenedzsment és fejlesztési feladatok
- Elosztott verzió és hozzáférés-vezérlés az integrációhoz
- Bevált eszközök a telepítéshez
- Automatizálás a műveletekhez, beleértve a biztonságot is
A GitHub legjobb funkciói:
- Iparági szabvány a verziókezelés terén
- A legismertebb és legszélesebb körben használt kódkezelő eszköz
- Iparági szabvány a CI/CD területén
- Egyszerű és intuitív felület
- Hatékony eszközök az információk csapaton belüli megosztásához
- AI-alapú kódjavaslatok a GitHub Copilot segítségével
- A legtöbb DevOps eszközzel integrálható, beleértve az integrált fejlesztői környezet (IDE) platformokat is.
GitHub korlátozások:
- Megtanulása kezdőknek nehéz
- A dokumentáció rövid
- A keresés alapvető
GitHub árak:
- Ingyenes: 0 USD
- Csapat: 4 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként
GitHub értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 5700 értékelés)
6. AWS
Az Amazon Web Services (AWS) az Amazon teljes felhőplatform-kínálatát lefedi. Ez magában foglalja az AWS-en futó SaaS és mobil alkalmazásokhoz készült AWS DevOps modulok széles skáláját. Az eszközök többféle konfigurációkezelési, automatizált építési és tesztelési, valamint telepítési automatizálási lehetőséget kínálnak. Emellett támogatják a konténereket és a szerver nélküli számítástechnikát is.
Az AWS leggyakrabban használt DevOps eszközei az AWS CodePipeline, az AWS CodeBuild és az AWS CodeDeploy.
Legalkalmasabb:
- CI/CD az AWS CodePipeline segítségével az integráció és a telepítés érdekében
- Fordítók és tesztelési automatizálás az AWS CodeBuild fejlesztői eszközzel
- Telepítés automatizálása az AWS CodeDeploy segítségével
Az AWS legjobb funkciói:
- A felhőalapú provisioning beépítve van a folyamatba, így a felhasználóknak soha nem fogynak el az erőforrásaik.
- Integráció az egész AWS ökoszisztémával
- A CI/CD folyamat néhány kattintással beállítható.
- Átfogó mérőszámok a tesztelésből
- A kézi és az automatizált folyamatok egyaránt könnyen beállíthatók és használhatók.
- Biztonsági és felügyeleti eszközök
AWS korlátozások:
- Egyes felhasználási esetekben nem elég testreszabható
- Feltételezzük, hogy az AWS felhőalapú infrastruktúráján fogja telepíteni.
- A teljes munkafolyamat elvégzéséhez több eszközre van szükség
- Az AWS platform túlterhelő lehet
AWS árak:
- Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az AWS-szel.
AWS értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 értékelés); CodeBuild, 4,3 (3 értékelés); CodeDeploy, 4,5 (4 értékelés)
7. Mend
A Mend, korábban WhiteSource néven ismert, egy alkalmazásbiztonsági platform. Integrálható a DevOps eszközökbe, hogy megvalósítsa csapata alkalmazásbiztonsági (AppSec) programját, áthelyezve a szoftver sebezhető pontjait és azok kijavítását a fejlesztési folyamat korábbi szakaszába.
Legalkalmasabb:
- Az alkalmazások biztonságának értékelése tesztelés során
- Visszajelzések során javítási megoldásokat kínál
A Mend legjobb funkciói:
- Értékeli és valós időben megtalálja az alkalmazásában található nyílt forráskódú csomagok sebezhető pontjait.
- Könnyű integráció a GitHubba
- Részletes jelentéseket biztosít
- Automatikusan végrehajtja a kódváltozásokat a leggyakoribb sebezhetőségek esetén, és elkerüli az emberi hibákat a biztonsági réseket kijavításakor.
- A Mend. io csapata folyamatosan figyelemmel kíséri és frissíti a sebezhetőségeket.
- Minden főbb programozási nyelvet támogat, beleértve a Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ és C# nyelveket, valamint számos domain-specifikus nyelvet.
Korlátozások javítása:
- A felhasználói felület kissé nehézkes lehet.
- A műszerfalak zavarosak lehetnek
- A megvalósítás egyes DevOps-folyamatok esetében nehézségekbe ütközhet.
- Hamis pozitív eredményeket generálhat
Mend árak:
- MEND SCA Advanced: 16 000 USD/év 20 fejlesztő számára
- MEND SAST Advanced: 16 000 USD/év 20 fejlesztő számára
- MEND SCA & SAST Advanced: 24 000 USD/év 20 fejlesztő számára
- MEND Premium (Enterprise): Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Mend értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (7 értékelés)
8. Jira
A Jira egy hibakezelő és projektmenedzsment eszköz. Agilis projektmenedzsment funkciókat tartalmaz, beleértve a munkafolyamatokat, feladatokat, költségvetés-tervezést és előrejelzést, valamint a road mappinget. Emellett egy átfogó és integrált hibakezelő rendszert is tartalmaz a kódban és a műveletekben előforduló hibák dokumentálásához és kezeléséhez. A Jira az Atlassian DevOps csomag része.
Legalkalmasabb:
- Projektmenedzsment a fejlesztés során
- Problémák nyomon követése és automatizálás a visszajelzések és a fejlesztés során
A Jira legjobb funkciói:
- A scrum és Kanban módszertanokkal az agilis fejlesztéshez alapjaitól kezdve kialakítva.
- Magasan testreszabható
- Nagyon erős a problémakezelés terén
- Sokféle projektben használható, nem csak szoftverfejlesztésben.
- Számos más DevOps eszközzel integrálható
A Jira korlátai:
- Beállítása és használata nehéz lehet.
- A termékbe beépített korlátozott együttműködési eszközök
- Nem alkalmas több csapat együttes munkájára
- Ez egy problémakezelő eszköz, amelyhez projektmenedzsment funkciók is tartoznak, nem pedig egy átfogó projektmenedzsment platform.
Jira árak:
- Ingyenes: 0 USD
- Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jira értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (több mint 5200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 13 100 értékelés)
9. Bitbucket
A Bitbucket egy alternatív szoftver forráskód-tároló platform verziókezeléssel, szintén Git alapon. CI/CD eszközöket tartalmaz, és a Jira felhasználók támogatására összpontosít. Úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az együttműködést a fejlesztői csapaton belül. A Bitbucket az Atlassian DevOps csomag része.
Legalkalmasabb:
- Elosztott verzió és hozzáférés-vezérlés az integrációhoz
- Automatizált munkafolyamatok a telepítéshez
A Bitbucket legjobb funkciói:
- Szorosan integrálva a Jira-val
- Modern és tiszta felhasználói felület
- Erőteljes konfigurációs eszközök komplex projektek szervezéséhez, beleértve az elágazásokat is.
- Hatékony kódellenőrző eszközök
A Bitbucket korlátai:
- Más Atlassian termékekkel való együttműködésre tervezve, más eszközökkel való integrációja minimális.
- Más verziókezelő platformokhoz képest korlátozott funkciók
- Más hasonló eszközöknél kevésbé népszerű, ezért a felhasználói közösség kicsi, akárcsak a plugin opciók.
Bitbucket árak:
- Ingyenes: 0 USD
- Alapcsomag: 3 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 6 USD/hó felhasználónként
Bitbucket értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
10. Slack
A Slack egy együttműködési platform, amely azonnali üzenetküldésen alapul, csatornák koncepcióját felhasználva. A felhasználók csapatokon belül kommunikálhatnak gazdag szöveges beszélgetésekkel egy adott csatornán, közvetlen üzenetekkel a felhasználók között, video- vagy audiohívásokkal (Huddle), aszinkron szöveges és videóüzenetekkel (Clips) vagy jegyzetfüzeteken (Canvas) keresztül. Néhány feladatkezelő eszközt is tartalmaz.
Legalkalmasabb:
- Együttműködés a fejlesztés során
- A tesztelés eredményeinek rögzítése
- Visszajelzések dokumentálása
A Slack legjobb funkciói:
- Egyszerű, könnyen kezelhető felület
- Az adott csatornához tartozó összes kommunikáció egy helyen található
- Magasan testreszabható
- Hatalmas integrációs alkalmazások könyvtár (Nézze meg a legjobb Slack integrációkat )
- Hatékony keresés
- Beszélgetések szálakba csoportosításának lehetősége
- Beépített videokonferencia
A Slack korlátai:
- Mivel a hangsúly az együttműködésen van, több integrációs alkalmazást kell betöltenie a funkcionalitás növelése érdekében.
- A sok munkaterület és csatorna miatt túlterhelővé válhat.
- A feladatkezelés korlátozott
Slack árak:
- Ingyenes: 0 USD
- Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként
- Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Slack értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 31 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 22 900 értékelés)
ClickUp: A legjobb DevOps eszköz a csapatod számára
Függetlenül attól, hogy milyen a DevOps stratégiája, a fejlesztői és üzemeltetői csapatok együttműködésének elősegítéséhez nem varázslatra van szükség, hanem a megfelelő DevOps eszközökre. Azoknak úgy kell együttműködniük, hogy azok a folyamatokat támogassák, ahelyett, hogy Önnek kellene a folyamatokat az eszközökhöz igazítania. 🛠
Ezért minden típusú csapat a ClickUp-ra támaszkodik a projektmenedzsment, az együttműködés, a dokumentáció és még sok más területen, mindezt egy könnyen használható felületen, amely integrálható a többi DevOps eszközzel. Tehát, amikor legközelebb új szoftverprojektet állít össze, regisztráljon a ClickUp ingyenes próbaverziójára, és tegye könnyebbé az életét. 🤩