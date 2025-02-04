A 10 legjobb DevOps eszköz automatizáláshoz, felügyelethez és egyebekhez 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a DevOps?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A DevOps egy szoftverfejlesztés-kezelési módszertan, amely ötvözi a szoftverfejlesztés (Dev) és az IT-műveletek (Ops) gyakorlatát és eszközeit." } } ] }

A megfelelő DevOps eszközkészlet kiválasztása a legjobb funkciókkal hatalmas hatással van a csapatok tagjainak termelékenységére és az általuk fejlesztett alkalmazások funkcionalitására. Ráadásul jó eszközök nélkül kevésbé élvezetes elvégezni a munkát. ✨

Ebben a cikkben áttekintjük a legújabb DevOps eszközöket, különös tekintettel azokra, amelyek az automatizálást, a monitorozást és más kritikus funkciókat helyezik előtérbe, hogy Ön és csapata a kiváló kódok létrehozásának és telepítésének előnyeit élvezhesse. 🙌

Mi az a DevOps?

A DevOps egy szoftverfejlesztés-kezelési módszertan, amely ötvözi a szoftverfejlesztés (Dev) és az IT-műveletek (Ops) gyakorlatát és eszközeit.

Minden szakember másképp határozza meg a DevOps életciklusát, de a munkafolyamat leggyakoribb fázisai a következők:

Folyamatos fejlesztés: A szoftver tervezése és A szoftver tervezése és kódolása Folyamatos integráció: Gyakran mentsd el a forráskódban végzett módosításokat. Folyamatos tesztelés: Automatizált tesztek a kód változásainak értékeléséhez Folyamatos telepítés: A tesztelt és jóváhagyott szoftverek a termelési szerverekre kerülnek, amit folyamatos szállításnak is neveznek. Folyamatos monitorozás és megfigyelhetőség: Kövesse nyomon és dokumentálja a teljes DevOps-folyamatot Folyamatos visszajelzés: A szoftverhasználatból származó információk visszajutnak a DevOps csapatokhoz. Folyamatos működés: A kiadás és az alkalmazás telepítési folyamatának automatizálása

A DevOps számos kulcsfontosságú aspektusa az agilis módszerekből származik, de van különbség az agilis és a DevOps gyakorlatok között.

Mit kell keresnie egy DevOps eszközben?

Természetéből adódóan a DevOps több eszközre van szükség, amelyek funkciók közötti együttműködéssel segítik a szoftverfejlesztés teljes életciklusát. Ezt nevezzük DevOps eszközláncnak, és minden eszköz a DevOps életciklus egy vagy több fázisát kezeli.

Ahhoz, hogy a termelési környezetéhez a leghatékonyabb eszközláncot állítsa össze, az egyes eszközöknél a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:

A szerszámláncban szereplő eszközök és a külső eszközök közötti kompatibilitás. Az információknak könnyen át kell áramlaniuk az egyik eszközről a másikra. Lehetővé teszi a csapatokon belüli és közötti egyszerű kommunikációt és együttműködést. Ez magában foglalja a projektmenedzsmentet, a specifikációk nyomon követését és a folyamatos visszajelzések eredményeinek közlését. Az integráció és a telepítés automatizálása, más néven DevOps pipeline vagy folyamatos integráció és folyamatos telepítés (CI/CD). Az eszközláncban végzett műveletek egyszerű és automatikus rögzítése és naplózása. Funkciók, amelyek automatizálják vagy egyszerűsítik a manuálisan végzett, időigényes általános feladatokat. Kiváló példa erre a sablonok használata a kiadási megjegyzések automatikus generálásához. Rugalmas funkcionalitás, amely a leghatékonyabb folyamathoz igazodik, ahelyett, hogy a folyamatot kényszerítené az eszközhöz való alkalmazkodásra.

Most, hogy már rendelkezünk a szükséges háttérinformációkkal, íme a 10 legjobb, jelenleg elérhető DevOps eszköz listája.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely szorosan integrálódik más általános DevOps eszközökkel. Számos olyan funkciót kínál, amelyekre a szoftverfejlesztő csapatoknak szükségük van a DevOps megvalósításához, valamint egy hatékony és könnyen használható projektmenedzsment platformot.

Legalkalmasabb:

Együttműködés a csapatok között és a csapatokon belül

DevOps projektmenedzsment

Tervezés, feladatkiosztás, ütemezés és a fejlesztés során elért előrehaladás nyomon követése

A monitorozás eredményeinek rögzítése és megosztása

Visszajelzések nyomon követése és továbbítása

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

A sok funkció és lehetőség kihívást jelenthet az új felhasználók számára.

Egyes funkciók, például a Táblázatos nézet, még nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

Az e-mailes értesítések és emlékeztetők túlterhelővé válhatnak

ClickUp árak:

Örökre ingyenes: 0 dollár

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Miro

Via Miro

A Miro egy digitális táblaplatform, amely többféle eszközt kínál a csapatok számára az online találkozókhoz, az együttműködéshez, a prezentációkhoz, valamint az ötletek és munkák vizuális megosztásához. Ez az egyik legnépszerűbb táblás projektmenedzsment eszköz. Használható vizuális információk megjelenítésére találkozók során, teljes projektmunkafolyamatok tervezésére vagy prezentációk tartására.

Legalkalmasabb:

Brainstorming, specifikációk szervezése és feladatok tervezése a fejlesztés során

Visszajelzések áttekintése, megvitatása és intézkedések kidolgozása

A tesztelési eredmények bemutatása

A Miro legjobb funkciói:

A legtöbb fájltípust támogatja, beleértve a GIF-eket, PDF-eket, táblázatokat, képeket és egyebeket.

Teljesen funkcionális videokonferencia, miközben megoszthatja a táblát is

Agilis munkafolyamatok

Végtelen vászon

Egyszerre nagy számú interaktív felhasználót támogat

Egyszerű és könnyen használható felület

Nagy sablonkönyvtár munkafolyamatokhoz, gondolattérképekhez és Kanban táblákhoz

Integráció a gyakori DevOps eszközökkel

A Miro korlátai:

A linkek és címkék hiánya megnehezíti az információk összekapcsolását.

Nagyon kevés offline képesség

A táblán való navigálás zavaros és megtanulása időbe telik.

Korlátozott vázlatkészítő és szerkesztő eszközök

Miro árak:

Ingyenes: 0 USD

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

3. Confluence

A Confluence egy távoli csapatok számára létrehozott csapatmunka-tér, amely a tudás megszerzését és az együttműködést szolgálja. A csapat tagjainak kreatív együttműködését segítő funkciókon túl a Confluence dokumentációt, projektmenedzsmentet, elemzéseket, jelentéseket és munkafolyamat-automatizálást is biztosít.

A felhasználók olyan tereket hoznak létre, ahol feladatokat oszthatnak ki, információkat gyűjthetnek és rendszerezhetnek, folyamatokat egyszerűsíthetnek és beszélgetések révén kommunikálhatnak egymással. A Confluence az Atlassian DevOps csomag része.

Legalkalmasabb:

A fejlesztés során a lépések és a funkcionalitás meghatározása

Visszajelzések gyűjtése

A teszt eredmények dokumentálása

A Confluence legjobb funkciói:

Erős Jira integráció

Oldalcímkék a tartalom egyszerűbb megtalálásához

Agilis munkafolyamatok támogatására készült

Egyszerű közösségi média eszközök és testreszabható értesítések

Teljes funkcionalitású rich text szerkesztő

Felhasználói címkézés, amely e-maileket generál a megnevezett felhasználóknak

A Confluence korlátai:

A keresés nem olyan pontos, mint lehetne

A tartalom feltöltése és formázása új felhasználók számára nehéz lehet.

Nehéz a munkaterületeket intuitív módon szervezni

A Confluence árai:

Ingyenes: 0 USD

Alapcsomag: 5,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 11 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Confluence értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

4. Docker

A Docker segítségével

A Docker egy platform szoftverfejlesztéshez, teszt automatizáláshoz és szoftver szállításhoz konténeres képek felhasználásával. A konténer a szoftver izolált változata, amely ugyanúgy fut, függetlenül attól, hogy milyen operációs rendszeren vagy programozási nyelven fut, így nincs szükség virtuális gépek indítására.

A Docker platform felhasználói, parancssori és alkalmazásprogramozási interfészeket (UI, CLI és API) valamint biztonsági funkciókat tartalmaz, amelyek a szoftverfejlesztési életciklus minden lépését támogatják.

Legalkalmasabb:

Szoftverfejlesztés a fejlesztés során

Integráció kezelése

Tesztelés konténerekben az alkalmazások teljesítményének figyelemmel kísérése és robusztussága érdekében

Alkalmazások konténerekben való telepítése

Automatizált műveletek az integráció, tesztelés és telepítéshez

A Docker legjobb funkciói:

A konténer-koordináció robusztus megvalósítása

Rugalmas eszközkészlet

A legtöbb operációs rendszert támogatja, beleértve a Windows, Linux és MacOS rendszereket.

Erős integráció az iparág vezető eszközeivel

Erőteljes CLI, amely egyszerűvé teszi a telepítést

Nagy és aktív felhasználói közösség

Nagy előre konfigurált környezetek könyvtára

A Docker korlátai:

A parancssori felület használata néha nehézségeket okozhat.

A konténerek mögött álló koncepciók zavarosak és nehezen érthetőek lehetnek.

A képek nagyon nagyok lehetnek és jelentős erőforrásokat igényelhetnek.

A Docker árai:

Személyes: 0 USD

Pro: 5 USD/hó, egy felhasználó

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Docker értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

5. GitHub

A GitHubon keresztül

A GitHub a szoftverfejlesztéshez leggyakrabban használt, kiváló minőségű konfigurációkezelő eszközök összessége. Ez egy Git alapú verziókezelő rendszer, amelyet elosztott fejlesztői csapatok számára hoztak létre, és amely egyetlen, be- és kijelentkezési funkcióval rendelkező adattárat biztosít.

Ezenkívül a GitHub hozzáférési ellenőrzést, hibakövetést, kérelemkezelést, feladatkezelést és automatizálást, valamint számos egyéb funkciót is tartalmaz. A GitHub a Microsoft tulajdonában van, és Azure-on fut.

Legalkalmasabb:

Projektmenedzsment és fejlesztési feladatok

Elosztott verzió és hozzáférés-vezérlés az integrációhoz

Bevált eszközök a telepítéshez

Automatizálás a műveletekhez, beleértve a biztonságot is

A GitHub legjobb funkciói:

Iparági szabvány a verziókezelés terén

A legismertebb és legszélesebb körben használt kódkezelő eszköz

Iparági szabvány a CI/CD területén

Egyszerű és intuitív felület

Hatékony eszközök az információk csapaton belüli megosztásához

AI-alapú kódjavaslatok a GitHub Copilot segítségével

A legtöbb DevOps eszközzel integrálható, beleértve az integrált fejlesztői környezet (IDE) platformokat is.

GitHub korlátozások:

Megtanulása kezdőknek nehéz

A dokumentáció rövid

A keresés alapvető

GitHub árak:

Ingyenes: 0 USD

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

GitHub értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5700 értékelés)

6. AWS

Az AWS-en keresztül

Az Amazon Web Services (AWS) az Amazon teljes felhőplatform-kínálatát lefedi. Ez magában foglalja az AWS-en futó SaaS és mobil alkalmazásokhoz készült AWS DevOps modulok széles skáláját. Az eszközök többféle konfigurációkezelési, automatizált építési és tesztelési, valamint telepítési automatizálási lehetőséget kínálnak. Emellett támogatják a konténereket és a szerver nélküli számítástechnikát is.

Az AWS leggyakrabban használt DevOps eszközei az AWS CodePipeline, az AWS CodeBuild és az AWS CodeDeploy.

Legalkalmasabb:

CI/CD az AWS CodePipeline segítségével az integráció és a telepítés érdekében

Fordítók és tesztelési automatizálás az AWS CodeBuild fejlesztői eszközzel

Telepítés automatizálása az AWS CodeDeploy segítségével

Az AWS legjobb funkciói:

A felhőalapú provisioning beépítve van a folyamatba, így a felhasználóknak soha nem fogynak el az erőforrásaik.

Integráció az egész AWS ökoszisztémával

A CI/CD folyamat néhány kattintással beállítható.

Átfogó mérőszámok a tesztelésből

A kézi és az automatizált folyamatok egyaránt könnyen beállíthatók és használhatók.

Biztonsági és felügyeleti eszközök

AWS korlátozások:

Egyes felhasználási esetekben nem elég testreszabható

Feltételezzük, hogy az AWS felhőalapú infrastruktúráján fogja telepíteni.

A teljes munkafolyamat elvégzéséhez több eszközre van szükség

Az AWS platform túlterhelő lehet

AWS árak:

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az AWS-szel.

AWS értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 értékelés); CodeBuild, 4,3 (3 értékelés); CodeDeploy, 4,5 (4 értékelés)

7. Mend

Via Mend

A Mend, korábban WhiteSource néven ismert, egy alkalmazásbiztonsági platform. Integrálható a DevOps eszközökbe, hogy megvalósítsa csapata alkalmazásbiztonsági (AppSec) programját, áthelyezve a szoftver sebezhető pontjait és azok kijavítását a fejlesztési folyamat korábbi szakaszába.

Legalkalmasabb:

Az alkalmazások biztonságának értékelése tesztelés során

Visszajelzések során javítási megoldásokat kínál

A Mend legjobb funkciói:

Értékeli és valós időben megtalálja az alkalmazásában található nyílt forráskódú csomagok sebezhető pontjait.

Könnyű integráció a GitHubba

Részletes jelentéseket biztosít

Automatikusan végrehajtja a kódváltozásokat a leggyakoribb sebezhetőségek esetén, és elkerüli az emberi hibákat a biztonsági réseket kijavításakor.

A Mend. io csapata folyamatosan figyelemmel kíséri és frissíti a sebezhetőségeket.

Minden főbb programozási nyelvet támogat, beleértve a Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ és C# nyelveket, valamint számos domain-specifikus nyelvet.

Korlátozások javítása:

A felhasználói felület kissé nehézkes lehet.

A műszerfalak zavarosak lehetnek

A megvalósítás egyes DevOps-folyamatok esetében nehézségekbe ütközhet.

Hamis pozitív eredményeket generálhat

Mend árak:

MEND SCA Advanced: 16 000 USD/év 20 fejlesztő számára

MEND SAST Advanced: 16 000 USD/év 20 fejlesztő számára

MEND SCA & SAST Advanced: 24 000 USD/év 20 fejlesztő számára

MEND Premium (Enterprise): Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mend értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (7 értékelés)

8. Jira

A Jira egy hibakezelő és projektmenedzsment eszköz. Agilis projektmenedzsment funkciókat tartalmaz, beleértve a munkafolyamatokat, feladatokat, költségvetés-tervezést és előrejelzést, valamint a road mappinget. Emellett egy átfogó és integrált hibakezelő rendszert is tartalmaz a kódban és a műveletekben előforduló hibák dokumentálásához és kezeléséhez. A Jira az Atlassian DevOps csomag része.

Legalkalmasabb:

Projektmenedzsment a fejlesztés során

Problémák nyomon követése és automatizálás a visszajelzések és a fejlesztés során

A Jira legjobb funkciói:

A scrum és Kanban módszertanokkal az agilis fejlesztéshez alapjaitól kezdve kialakítva.

Magasan testreszabható

Nagyon erős a problémakezelés terén

Sokféle projektben használható, nem csak szoftverfejlesztésben.

Számos más DevOps eszközzel integrálható

A Jira korlátai:

Beállítása és használata nehéz lehet.

A termékbe beépített korlátozott együttműködési eszközök

Nem alkalmas több csapat együttes munkájára

Ez egy problémakezelő eszköz, amelyhez projektmenedzsment funkciók is tartoznak, nem pedig egy átfogó projektmenedzsment platform.

Jira árak:

Ingyenes: 0 USD

Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 5200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 100 értékelés)

9. Bitbucket

A Bitbucket segítségével

A Bitbucket egy alternatív szoftver forráskód-tároló platform verziókezeléssel, szintén Git alapon. CI/CD eszközöket tartalmaz, és a Jira felhasználók támogatására összpontosít. Úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az együttműködést a fejlesztői csapaton belül. A Bitbucket az Atlassian DevOps csomag része.

Legalkalmasabb:

Elosztott verzió és hozzáférés-vezérlés az integrációhoz

Automatizált munkafolyamatok a telepítéshez

A Bitbucket legjobb funkciói:

Szorosan integrálva a Jira-val

Modern és tiszta felhasználói felület

Erőteljes konfigurációs eszközök komplex projektek szervezéséhez, beleértve az elágazásokat is.

Hatékony kódellenőrző eszközök

A Bitbucket korlátai:

Más Atlassian termékekkel való együttműködésre tervezve, más eszközökkel való integrációja minimális.

Más verziókezelő platformokhoz képest korlátozott funkciók

Más hasonló eszközöknél kevésbé népszerű, ezért a felhasználói közösség kicsi, akárcsak a plugin opciók.

Bitbucket árak:

Ingyenes: 0 USD

Alapcsomag: 3 USD/hó felhasználónként

Prémium: 6 USD/hó felhasználónként

Bitbucket értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

10. Slack

Via Slack

A Slack egy együttműködési platform, amely azonnali üzenetküldésen alapul, csatornák koncepcióját felhasználva. A felhasználók csapatokon belül kommunikálhatnak gazdag szöveges beszélgetésekkel egy adott csatornán, közvetlen üzenetekkel a felhasználók között, video- vagy audiohívásokkal (Huddle), aszinkron szöveges és videóüzenetekkel (Clips) vagy jegyzetfüzeteken (Canvas) keresztül. Néhány feladatkezelő eszközt is tartalmaz.

Legalkalmasabb:

Együttműködés a fejlesztés során

A tesztelés eredményeinek rögzítése

Visszajelzések dokumentálása

A Slack legjobb funkciói:

Egyszerű, könnyen kezelhető felület

Az adott csatornához tartozó összes kommunikáció egy helyen található

Magasan testreszabható

Hatalmas integrációs alkalmazások könyvtár (Nézze meg a legjobb Slack integrációkat

Hatékony keresés

Beszélgetések szálakba csoportosításának lehetősége

Beépített videokonferencia

A Slack korlátai:

Mivel a hangsúly az együttműködésen van, több integrációs alkalmazást kell betöltenie a funkcionalitás növelése érdekében.

A sok munkaterület és csatorna miatt túlterhelővé válhat.

A feladatkezelés korlátozott

Slack árak:

Ingyenes: 0 USD

Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 31 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 22 900 értékelés)

ClickUp: A legjobb DevOps eszköz a csapatod számára

Függetlenül attól, hogy milyen a DevOps stratégiája, a fejlesztői és üzemeltetői csapatok együttműködésének elősegítéséhez nem varázslatra van szükség, hanem a megfelelő DevOps eszközökre. Azoknak úgy kell együttműködniük, hogy azok a folyamatokat támogassák, ahelyett, hogy Önnek kellene a folyamatokat az eszközökhöz igazítania. 🛠

Ezért minden típusú csapat a ClickUp-ra támaszkodik a projektmenedzsment, az együttműködés, a dokumentáció és még sok más területen, mindezt egy könnyen használható felületen, amely integrálható a többi DevOps eszközzel. Tehát, amikor legközelebb új szoftverprojektet állít össze, regisztráljon a ClickUp ingyenes próbaverziójára, és tegye könnyebbé az életét. 🤩