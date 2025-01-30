A legjobb Confluence alternatívák és versenytársak 2025-ben

Munkaidőm során új és meglévő ügyfeleinkkel beszélgetek projektmenedzsment igényeikről és kihívásaikról.

Gyakran felmerül az a kérdés, hogy mennyit fejlődött az elmúlt években a csapatmunka. A vállalatok egyre inkább átveszik a távoli munkavégzés kultúráját, ahol a csapatoknak ugyanazon az oldalon kell állniuk, még akkor is, ha nem feltétlenül ugyanazon a helyen tartózkodnak.

A Confluence-hez hasonló eszközök 2014-ben remekül működtek, de ma már a vállalkozások nem bíznak annyira a régi szoftverekben.

Ezért állítottam össze egy listát a Confluence alternatíváiról a projektmenedzsment és a csapatmunka területén. Csapatommal alaposan teszteltük ezeket az eszközöket, hogy megnézzük, hogyan teljesítenek a Confluence-hez képest különböző felhasználási esetekben.

Akkor lássunk hozzá!

A Confluence korlátai

A Confluence használata során számos problémával találkoztam a munkám során. A legfontosabbak közül néhányat felsorolok

Késleltetett ügyfélszolgálat: Gyakran előfordult, hogy a vártnál hosszabb ideig kellett várnom a Confluence ügyfélszolgálati csapatának segítségére. Ez problémát jelent, ha azonnali segítségre van szükség egy időérzékeny probléma megoldásához.

Megtanulása nehéz: A funkciók közötti navigálás és a terminológia megértése komoly kihívást jelentett, különösen a csapatom újoncai számára. A Confluence használatának teljes elsajátításához jelentős idő- és energia befektetésre van szükség.

Lassú keresési funkció: A munkaterületemen belül konkrét információk vagy források megtalálása gyakran több időt vesz igénybe, mint kellene, ami megszakítja a munkámat és rontja a hatékonyságomat.

Bonyolult jogosultságkezelés: Nehéz kitalálni, hogy ki szerkesztheti vagy töltheti fel tartalmat bizonyos oldalakra, illetve hogyan állítsam be a jogosultságokat a csapatom igényeinek megfelelően.

A kollaboratív tartalomfejlesztés kihívásai: Ha több ember egyszerre szerkeszti ugyanazt a dokumentumot, nehéz összehangolni a szerkesztéseket, ami verziókonfliktusokhoz vezet.

Ezeket a visszatérő problémákat szem előtt tartva kiválasztottam az okat a Confluence alternatívákat, amelyek zökkenőmentes együttműködést tesznek lehetővé, gyors hozzáférést biztosítanak a tudáshoz és fenntartják a csapatok termelékenységét.

A Confluence alternatívái egy pillantásra

Confluence alternatíva A legjobb Kiemelkedő jellemzők Árak ClickUp Valós idejű szerkesztés és együttműködés ClickUp Docs és ClickUp Brain Örökre ingyenes Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta Vállalati: Egyedi árazás A ClickUp Brain havi 5 USD/felhasználó áron érhető el minden munkaterülethez. Notion Tudásbázis létrehozása kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára Notion Wikis IngyenesPlus: 10 USD/felhasználó havonta Business: 18 USD/felhasználó havonta Enterprise: Egyedi árazás A Notion AI havi 10 USD/felhasználó áron érhető el minden munkaterületen. Google Drive A Google ökoszisztéma felhasználói Integráció más Google Workspace eszközökkel, például a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokkal Business Starter: 7,20 USD/felhasználó havonta (Google Workspace)Business Standard: 14,40 USD/felhasználó havonta (Google Workspace)Business Plan: 21,60 USD/felhasználó havonta (Google Workspace)Enterprise: Egyedi árazás (Google Workspace) Nuclino Minimalista felület Nuclino Sidekick IngyenesStandard: 6 USD/felhasználó havonta Premium: 12 USD/felhasználó havonta SharePoint Fejlett dokumentumkezelés Integráció a Word, Excel és Teams programokkal SharePoint (1. csomag): 5 USD/felhasználó havonta (éves csomag)Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves csomag) Quip Zökkenőmentes és biztonságos dokumentummegosztás Széles körű testreszabható sablonok Quip Starter: 12 USD/felhasználó havonta Quip Plus: 25 USD/felhasználó havonta (éves számlázás) Quip Advanced: 100 USD/felhasználó havonta (éves számlázás) Asana Dokumentumok és feladatok szervezése Tiszta felhasználói felület és automatizálás Személyes: IngyenesStarter: 13,49 USD/felhasználó havontaAdvanced: 30,49 USD/felhasználó havonta Enterprise: Egyedi árazásEnterprise+: Egyedi árazás Dropbox Paper Média beágyazás Dropbox integrációk és kényelmes mobilalkalmazás Alap: Ingyenes Plus: 11,99 USD/felhasználó havonta Essentials: 19,99 USD/felhasználó havonta Business: 18 USD/felhasználó havonta Business Plus: 30 USD/felhasználó havonta Zoho Learn (korábban Zoho Wiki) Személyre szabott wikik létrehozása Fejlett jogosultság-vezérlés IngyenesExpress: 1 USD/felhasználó havontaProfessional: 3 USD/felhasználó havonta Documents 360 Vállalati tudásbázis AI keresési funkció IngyenesStandard: 199 USD/projekt havonta Professional: 299 USD/projekt havonta (csak éves számlázás)Business: 399 USD/projekt havonta (csak éves számlázás)Enterprise: 599 USD/projekt havonta (csak éves számlázás)

A 10 legjobb Confluence alternatíva

1. ClickUp – A legjobb valós idejű szerkesztéshez és együttműködéshez

Kezdjük a házon belüli kedvenccel, a ClickUp-pal. Ez a projektmenedzsment eszköz együttműködési funkciói egy tető alá hoznak többfunkciós csapatokat, és egyetlen megbízható információforrást kínálnak a konzisztencia nagy léptékű fenntartása érdekében.

A ClickUp Docs programot használom wikik, SOP-k, műszaki dokumentációk, termékfejlesztési tervek vagy bármilyen más típusú tartalom létrehozásához. Azoknál a dokumentumoknál, amelyek részletes magyarázatot igényelnek, beágyazott oldalakat használok a releváns tartalmak összekapcsolásához, táblázatokat adok hozzá a gyors áttekintéshez, vagy könyvjelzőket ágyazok be hivatkozásként, mindezt egy központi helyen.

A valós idejű szerkesztési funkciónak köszönhetően együttműködhetek távoli csapatommal, és együtt dolgozhatunk azon, hogy ambiciózus ötleteink megvalósuljanak. Ha hozzá kell fűznöm valamit, vagy valamit tisztáznom kell, megjelölöm a csapattagokat a megjegyzésekben, és ők azonnal értesítést kapnak.

A feladatok létrehozása csak néhány másodpercet vesz igénybe a Docs-ban – egyszerűen kiválaszthatom a szöveg egy részét, és átalakíthatom azt egy cselekvési tétellé, a releváns részletekkel, például a felelős személy és a határidő megadásával.

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a ClickUp Docs segítségével.

Gyakran kell részletes vállalati wikiken dolgoznom, és azokat időről időre frissítenem. A ClickUp kiterjedt könyvtára testreszabható sablonokkal wikikhez és dokumentációs követelményekhez nagyon hasznos ezekhez a feladatokhoz. A kedvenc keretrendszerem a ClickUp Wiki Template — egy gyors módszer az információk összeállítására, szervezésére és megosztására.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre wikiket, szerkessze őket a csapatával együtt, testreszabja őket, és tartsa naprakészen a belső csapatokat a legújabb vállalati SOP-kkal a ClickUp Wiki Template segítségével.

Ezt a sablont a következőkre használom:

Hozzon létre belső tudásbázisokat a vállalat fontos erőforrásaihoz, például a magatartási kódexhez, az SOP-khoz, a gyakran használt eszközök használati útmutatóihoz stb.

Valós időben együttműködhet a csapat tagjaival a tartalom kidolgozásában és frissítésében.

Segítsen csapatának időveszteség nélkül megtalálni a gyakori kérdésekre adott válaszokat

Minden dokumentumot egy központi helyen tárolhat és szerkeszthet

Tartsa naprakészen a dokumentációt az időszerű szerkesztésekkel

A sablon számos lehetőséget kínál a tervezés, az állapotok, a mezők és a nézetek testreszabására, így segít fenntartani az egységes struktúrát az összes hivatalos dokumentációban. Emellett növeli a hatékonyságot és a sebességet, mivel már nem kell a nulláról felépítenem a wiki struktúrákat.

A sebességről szólva, a ClickUp egy szuperhős eszközzel rendelkezik: a ClickUp Brain-nel! Ez az AI tudáskezelő felgyorsítja az írási folyamatomat, legyen szó termékigény-dokumentum, belső képzési modul, e-mail vagy blogbejegyzés készítéséről.

Fejleszd kommunikációs készségeidet és spórolj időt a ClickUp Brain segítségével!

A Brain frissítéseket küld nekem a feladatokról, dokumentumokról és csapattagokról, sablonokat generál konkrét felhasználási esetekhez, és elemzi a wikiket (és az egész munkaterületet), hogy gyorsan megtalálja a kérdéseimre a válaszokat. Igazán a legjobb másodpilóta, akit csak kívánni lehet!

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa távol a zavaró tényezőket, és koncentráljon egyszerre egy sorra és egy ötletre a ClickUp Docs fókusz módjával.

Testreszabhatja a dokumentumokat gazdag formázási lehetőségekkel – mellékleteket, widgeteket, elválasztókat, kódblokkokat adhat hozzá, és hozzáférhet a Markdown nyelvhez.

Védje a vállalati dokumentációt különböző jogosultsági beállítások megadásával a csapatok, vendégek vagy nyilvános hozzáférés számára.

A gyakran használt dokumentumokat sablonként mentse el, és gyorsan érje el őket

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással, többek között a HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub és másokkal.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás még nem kínálja a webes verzió összes funkcióját.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

A ClickUp Brain havi 5 dollár/felhasználó áron érhető el minden munkaterülethez.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A ClickUp-ban leginkább azt szeretjük, hogy egy all-in-one megoldást kínál az igényeinkhez. Már nem kell wiki oldalakat keresnünk a Confluence-ban, mérnöki jegyeket a Jira-ban vagy táblázatokat/listákat a Notion-ban. Mindezt úgy, hogy a felhasználókat egy helyen kezeljük és csökkentsük a költségeinket.

A ClickUp-ban leginkább azt szeretjük, hogy egy all-in-one megoldást kínál az igényeinkhez. Már nem kell wiki oldalakat keresnünk a Confluence-ban, mérnöki jegyeket a Jira-ban vagy táblázatokat/listákat a Notion-ban. Mindezt úgy, hogy a felhasználókat egy helyen kezeljük és csökkentsük a költségeinket.

2. Notion – A legjobb kis- és középvállalkozások tudásbázisának létrehozásához

via Notion

A Notion egy tudásmenedzsment eszköz és együttműködési munkaterület minden méretű távoli csapat számára.

Kipróbáltam a Notion Docs alkalmazást, hogy jegyzeteket készítsek a megbeszélésekről és ötleteket gyűjtsünk a projekt követelményeiről a csapatommal. Kiderült, hogy a Docs alkalmazásba többféle tartalomtípust is fel lehet venni, például kódrészleteket, matematikai egyenleteket, könyvjelzőket, emlékeztetőket és még sok mást. Remek módszer a teendőlisták és a projektdokumentumok központi helyen történő rendszerezésére!

Szeretném azonban, ha a sablonok testreszabása és az automatizálás beállítása egyszerűbb lenne – sok időt és kézi munkát igényelt a testreszabásuk, ami nem feltétlenül kivitelezhető azoknak a szakembereknek, akik gyors növekedésre törekednek.

A Notion Wikis egy másik hatékony eszköz, amelyet kipróbáltam. Tudásbázisként működik, ahol a szervezetek megoszthatják a fontos információkat és szükség szerint frissíthetik azokat, a munkavállalók pedig bármikor hozzáférhetnek az információkhoz. Különösen tetszett a Synced Blocks funkció – ha ugyanaz az információ több helyen is megtalálható, egyszer kell csak szerkeszteni, és a változások mindenhol megjelennek.

Például általában minden projektleírásba beépítem a projekt céljait. Egy kis módosítást végeztem a célok dokumentumában, és a Synced Blocksnak köszönhetően a változások azonnal mindenhol frissültek.

A Notion legjobb funkciói

Táblázatok automatikus kitöltése, információk keresése a munkaterületen belül, és a szakzsargon magyarázata a Notion AI segítségével.

A drag-and-drop funkcióval gyorsabban szervezheti a wikiket

Ellenőrizze az oldalakat, hogy biztosan a legfrissebb információkhoz férjen hozzá.

Integrálja az eszközt a ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma és más programokkal.

A Notion korlátai

Az oldalak létrehozása időigényes folyamat

Nehéz a sablonok szerkesztése és testreszabása

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

A Notion AI havi 10 dollár/felhasználó áron érhető el minden munkaterületen.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Google Drive – A legjobb a Google ökoszisztéma felhasználói számára

A Google Drive (a Google Workspace része) egy másik vonzó Confluence-alternatíva, amely alkalmas egyéni vállalkozóknak vagy kis- és középvállalkozásoknak, amelyek technológiai költségvetése korlátozott.

Az évek során sok mindent megszerettem a Google Drive-ban. Ha egyet kell kiemelnem, akkor az a könnyű integráció más Google Workspace eszközökkel, mint például a Docs, a Sheets, a Slides és a Google Drive.

A Google ökoszisztémát preferáló csapatok a Drive segítségével valós időben hozhatnak létre, oszthatnak meg és dolgozhatnak együtt tartalmakon, valamint könnyen hozzáférhető adattárban menthetik el az erőforrásokat.

A megosztási beállítás egy másik kényelmes funkció – kézzel szabályozhatom, hogy ki férhet hozzá egy adott dokumentumhoz, és megvédhetem az érzékeny adatokat. Azonban nincs lehetőség ennek a beállításnak az automatizálására, ezért sok időbe telik a kézi beállítás. Egyéni használatra jó, de nem túl skálázható.

A Google Drive legjobb funkciói

Bőséges tárhely, így nem kell aggódnia a fájlok mérete miatt

Valós időben együttműködhet több csapattaggal a Google Docs segítségével.

Hozzon létre mappákat és gyűjteményeket az erőforrások szervezéséhez

Zökkenőmentes munka minden eszközön – asztali számítógépen, táblagépen vagy mobilon

A Google Drive korlátai

Nem alkalmas dokumentumokon belüli beágyazott oldalak létrehozására.

Korlátozott verziótörténet-funkció – nem lehet részletesen nyomon követni a dokumentumok időbeli változásait

Google Drive árak

Business Starter: 7,20 USD/felhasználó havonta (Google Workspace)

Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/felhasználó/hónap (Google Workspace)

Üzleti terv: 21,60 USD/felhasználó havonta (Google Workspace)

Vállalatok: Egyedi árazás (Google Workspace)

Google Drive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés, Google Workspace)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés, Google Workspace)

4. Nuclino – A legjobb minimalista felülethez

via Nuclino

Ez a wiki szoftver azoknak a felhasználóknak a legalkalmasabb, akik alternatívát keresnek a Confluence grafikus felületéhez.

Kipróbáltam az együttműködési funkcióját, és azt kell mondanom, hogy kemény versenyt jelent sok népszerű, régebbi eszköz számára.

Minden egyes Nuclino-n létrehozott elem együttműködési dokumentummá vált – részletes wikiket hozhattam létre beágyazott folyamatábrákkal és fájlokkal, jegyzeteket írhattam, feladatokat oszthattam a csapattagoknak, és valós időben dolgozhattam velük. Nincs többé verziókonfliktus!

A Nuclino legjobb funkciói

Maradjon koncentrált a munkájára a letisztult felhasználói felületnek köszönhetően.

Használj slash parancsokat, gyorsbillentyűket és Markdown-t a munka hatékonyságának növelése érdekében.

Készítsen dokumentációs vázlatokat, foglalja össze a jegyzeteket és hozzon létre képeket a Nuclino Sidekick segítségével.

A gyorskeresési funkcióval a megfelelő információt a megfelelő időben találhatja meg.

A Nuclino korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Lehet, hogy nem alkalmas nagyvállalatok számára, amelyek kiterjedt testreszabást igényelnek.

Nuclino árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12 USD/felhasználó havonta

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)

5. SharePoint – A legjobb a fejlett dokumentumkezeléshez

via SharePoint

A SharePoint és az Office 365 szoros integrációja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan ismerős eszközökkel működjenek együtt, mint a Word, az Excel és a Teams.

Miközben kipróbáltam ezt a dokumentum-együttműködési eszközt, tetszett, hogy milyen egyszerű volt valós időben közösen szerkeszteni a dokumentumokat és hatékonyan kezelni a több verziót. Megpróbáltam beállítani az e-mail automatizálást és automatizált ügyfélszolgálati válaszokat indítani a Power Automate segítségével – csak néhány percbe telt, mire elindultam.

Míg a Confluence hatékony wiki-készítési és -kezelési képességeiről ismert, a SharePoint dokumentumkezeléshez kiterjedtebb funkciókkal rendelkezik, beleértve a fejlett metaadatok kezelését, a dokumentumtárakat és a hatékony keresési funkciókat.

A SharePoint Mac, PC és mobil eszközökön is működik, így az eszközök váltása után is fenntarthattam a munkám folyamatosságát.

A SharePoint legjobb funkciói

Fájlok, adatok és erőforrások egységesítése egy helyen

Keresse meg a Microsoft Viva kapcsolatait és beszélgetéseit, és használja ki a kollektív tudást a lehető legjobban!

Szervezze a tartalmakat releváns címkékkel és metaadatokkal a gyors visszakeresés érdekében

Kövesse nyomon a dokumentumok verzióváltozásait, és szükség esetén térjen vissza a korábbi verziókhoz.

A SharePoint korlátai

Erősen függ a Microsoft ökoszisztémától

A platform alapvető funkcióin túlmutató testreszabásához technikai szakértelemre van szükség.

SharePoint árak

SharePoint (1. csomag): 5 USD/felhasználó havonta (éves előfizetés)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves előfizetés)

SharePoint értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

6. Quip – A legjobb a zökkenőmentes és biztonságos dokumentummegosztáshoz

via Quip

A Salesforce tulajdonában lévő Quip az egyik kevés olyan eszköz a listán, amely kizárólag a tartalomkészítésre és a dokumentumkezelésre összpontosít. Nagyon könnyű volt számomra elkezdeni dokumentumokat készíteni a Quipben, és azokat almappákba rendezni.

A Quip legnagyobb előnye azonban a megosztási funkciói. Meghatározhatom a dokumentumaim korlátozott közönségét, lezárhatom a fájlokat, és nyomon követhetem őket a rendszerben. Nagy mennyiségű dokumentumot kell kezelnem, mind bizalmas, mind nyilvánosan megosztottakat, ezért ez a funkció különösen jól illeszkedik a munkamenetemhez.

A Quip legjobb funkciói

Készítsen diákat, táblázatokat, prezentációkat – mindezt egy helyen

Együttműködés és felhasználók hozzáadása „@” jelöléssel

Használjon széles körű sablonokat az értékesítési, marketing, HR és számviteli osztályok számára.

Kiterjedt integrációk, beleértve a Dropboxot, a Zendesket, a JIRÁt és a Slacket, hogy segítsék a csapatok méretezhetőségét.

A Quip korlátai

Értéke nagy része a Salesforce integrációban rejlik.

Quip árak

Quip Starter: 12 USD/felhasználó/hónap

Quip Plus: 25 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Quip Advanced: 100 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Quip értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

7. Asana – A legjobb dokumentumok és feladatok szervezéséhez

via Asana

Az Asana egy népszerű projekt- és dokumentumkezelő eszköz, amely méltó versenytársa lehet a Confluence-nak. Az Asana első ránézésre legszembetűnőbb tulajdonsága a felhasználói felülete. Annak ellenére, hogy önmagában egy komplex technológiai eszköz, okos felhasználói felületi elemekkel segíti a felhasználókat az új műveletek elsajátításában.

Az Asana oldalai áttekinthetők és könnyen böngészhetők. Nagyon tetszettek a feladatkezelési funkciói – gyorsan delegálhattam a feladatokat a csapattagjaimnak, és nyomon követhettem a haladást az egyes részlegekben.

Az Asana egyéni szabályai lehetővé tették, hogy kreatív munkafolyamatainkat beépítsem anélkül, hogy egy újabb eszköz hozzáadásával kellett volna foglalkoznom. Például beállítottam szabályokat, hogy egy írási projekt automatikusan egy kijelölt szerkesztőhöz legyen rendelve, amint a feladat állapota írásról szerkesztésre* változik.

Az Asana legjobb funkciói

Szabványosítsa a kreatív anyagokat és a projekt hatókörét a márkairányelvekkel és űrlapokkal

Tekintse meg a tartalomcsatornát, és kövesse nyomon a dokumentumokat a projektek között, hogy elkerülje a duplikációkat.

Használja az AI-t és az automatizálást a tartalomkészítés és -terjesztés összekapcsolásához

Használjon sablonokat az együttműködéshez és a kreatív produkciók méretezéséhez

Az Asana korlátai

A komplex ökoszisztéma meredek tanulási görbét jelenthet az új felhasználók számára.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó havonta

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (12 500+ értékelés)

8. Dropbox Paper – A legjobb média beágyazáshoz

via Dropbox Paper

A Dropbox híres felhőalapú tárolási termékeiről, de a Dropbox Paper egy alulértékelt technikai dokumentumkezelő eszköz, amely nem kap nagy figyelmet. Kipróbáltam, és úgy találtam, hogy ez egy szépen megtervezett Confluence-alternatíva, különösen a Dropbox-felhasználók számára.

Amit leginkább értékeltem, az a média beágyazási funkció volt. YouTube-videókat, GIF-eket és akár Figma-terveket is importálhattam, és közvetlenül a dokumentumban lejátszhatta őket. Ez javította az ötleteim és visszajelzéseim megosztását a csapataimmal.

A wiki esetében a előre elkészített sablonokat használtam, és ezek megfelelőnek bizonyultak, különösen az új felhasználók számára. A csapatom ötleteket gyűjthetett, terveket készíthetett és együttműködőket hívhatott meg.

És a legkényelmesebb része? Valós időben szinkronizálódik az eszközök között.

A Dropbox Paper legjobb funkciói

Használja a billentyűparancsokat a termelékenység javítása érdekében

Szervezze és integrálja a fájlrendszerével a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében

Használja a mobilalkalmazást a dokumentumok szerkesztéséhez és kezeléséhez útközben

Integrálja számos Dropbox integrációs partnerrel, hogy elkerülje a zavarokat.

A Dropbox Paper korlátai

Az offline funkció korlátozott és több frissítést igényel.

Dropbox Paper árak

Alapszintű: Ingyenes

Plusz: 11,99 USD/felhasználó havonta

Essentials: 19,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó havonta

Business Plus: 30 USD/felhasználó havonta

Dropbox Paper értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

9. Zoho Learn (korábban Zoho Wiki) – A legjobb testreszabott wikik létrehozásához

via Zoho Learn

A Zoho Learn egy költséghatékony eszköz, amellyel teljesen testreszabható, márkájához illeszkedő belső tudásbázist hozhat létre alkalmazottai számára.

Miközben kipróbáltam az eszközt, a jogosultság-vezérlő funkció különösen megragadta a figyelmemet. Ez lehetővé tette számomra, hogy részletes hozzáférést állítsak be az egyes oldalakhoz, vagy szélesebb körű hozzáférést az egész munkaterülethez.

Egy másik funkció, ami nagyon tetszett, a rengeteg testreszabási lehetőség volt. A logótól, az oldal elrendezésétől és a szalagcímen át a színekig, a wikik több elemét is megváltoztathattam, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek a szervezetem márka megjelenéséhez.

A Zoho Learn legjobb funkciói

Ossza meg tudását a csapat tagjaival, és engedje meg nekik, hogy hozzájáruljanak

Hozzáférhet tudásbázisához bárhonnan és bármikor

Tartalom szerkesztése a csapattagokkal egyidejűleg

Hozzon létre egyedi tudásbázis-sablonokat , és biztosítsa a tartalom egységességét

A Zoho Learn korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integráció

Zoho Learn árak

Ingyenes

Express: 1 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 3 USD/felhasználó/hónap

(Az árak külső forrásból származnak)

Zoho Learn értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Document360 – A legjobb vállalati tudásbázishoz

via Document360

A Document360 egy tudásmegosztó szoftver, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy átfogó erőforrás-könyvtárat hozzanak létre SOP-k, termékdokumentációk, vállalati wikik és felhasználói kézikönyvek tárolására. Az alkalmazottak, ügyfelek vagy külső érdekelt felek közvetlenül a platformról érhetik el a dokumentumokat.

Kipróbáltam a Site-ot, amely a szoftver tudásbázisa az alkalmazottak és az ügyfelek számára. Ami számomra kiemelkedő volt, az a személyre szabott márkaélmény létrehozásának lehetősége – hozzáadhatok egy egyedi domaint, színekkel, beágyazott linkekkel és testreszabott CTA-kkal.

Az AI-alapú keresőfunkciója is lenyűgözött. Gyorsan megértette a kontextust, és néhány másodperc alatt megtalálta a keresett oldalt, pedig több száz dokumentumot tároltam.

Bár ez egy remek eszköz a dokumentációhoz, a magas ára miatt csak nagyvállalatok számára megfizethető.

A Document360 legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható API-dokumentációt fejlesztői csapatok számára

Nyújtson segítséget az ügyfeleknek igény szerint a Widget tudásbázis segítségével

Minimalizálja a képzési időt és csökkentse az üzemeltetési hibákat részletes SOP-kkal

Integrálja az eszközt a Microsoft Teams, a Salesforce, a Google Analytics, a Freshdesk és más alkalmazásokkal a technológiai rendszerében.

A Document360 korlátai

Kis- és középvállalkozások számára drága

Document360 árak

Ingyenes

Standard: 199 USD/projekt havonta

Professzionális: 299 USD/projekt havonta (csak éves számlázás)

Üzleti: 399 USD/projekt havonta (csak éves számlázás)

Vállalati: 599 USD/projekt havonta (csak éves számlázás)

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Legyen bajnok a tudásmenedzsmentben és működjön együtt okosan a ClickUp segítségével

A Confluence egy hatékony eszköz a dokumentáláshoz és az együttműködéshez, de sablonos megoldásai már nem felelnek meg a követelményeknek. Az ebben a cikkben bemutatott alternatívák testreszabott megoldásokat kínálnak csapata egyedi igényeinek kielégítésére – pontosan azt, amire szüksége van ahhoz, hogy vállalkozását 2024-ben előre mozdítsa.

A ClickUp kiváló választásnak bizonyul ebben a területen, mivel egy sokoldalú platformot kínál, amely feladatkezelést, projektkövetést, dokumentációt és tudásmenedzsmentet ötvöz egy csomagban.

Az intuitív felület, a végtelen testreszabási lehetőségek és integrációk, valamint a fejlett AI-képességek miatt a ClickUp vonzó választás azoknak a csapatoknak, amelyek szeretnének lépést tartani a fejlődéssel.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!