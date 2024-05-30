A 17 legjobb Slack-alkalmazásintegráció 2025-re (funkciók, árak)

Elképesztő, hogy a „slack” szó hogyan vált a gyenge termelékenység szinonimájából a mai munkánk elengedhetetlen részévé.

A csoportos csevegésektől a DM-ekig (közvetlen üzenetek) a Slack egy hatékony kommunikációs eszköz, amely szinte minden vállalatnál népszerű.

Azonban a csevegésalapú funkciója nem elegendő ahhoz, hogy csapatát a siker felé vezesse.

Szerencsére a Slack integrációk segítségével kapcsolatba léphet harmadik fél alkalmazásaival a könyvelés, a feladatkezelés, az időkövetés stb. területén. Ez jelentősen megkönnyíti az együttműködést, mivel nem kell számtalan lapot vagy ablakot megnyitnia a feladatok kezeléséhez.

Ebben a cikkben megbeszéljük, hogy mik a Slack integrációk, és bemutatjuk a 17 legjobbat, beleértve azok legfontosabb funkcióit és árait.

Mik azok a Slack-integrációk?

A Slack integrációk olyan eszközök, amelyeket beépíthet a Slack felületébe, hogy bővítse távoli munkavégzési lehetőségeit. Ezzel egyetlen platformról több funkcióhoz férhet hozzá.

Képzelje el úgy, mint a környékbeli szupermarketet, ahol minden szükséges élelmiszer, kedvenc édesség, tisztítószer, szépségápolási termék stb. egy helyen megtalálható.

A szupermarketnek köszönhetően nem kell többet fáradoznia (szó szerint!), hogy különféle üzletekben (alkalmazásokban) megvásárolja a konkrét igényeinek (funkcióknak) megfelelő termékeket.

Íme néhány előnye a Slack integrációk használatának:

Központi platform feladatkezeléshez, költségvetéshez, problémák nyomon követéséhez stb.

Javítja a távoli csapatok közötti kommunikációt, mivel az információk nem szóródnak szét több alkalmazás között. Ez pedig elősegíti a csapatépítést.

Elősegíti a könnyű használhatóságot, mivel csapattársainak nem kell külön szoftveres képzésen részt venniük (ezzel biztosan megkönnyítve a dolgukat ?).

Vessünk egy pillantást a legjobb Slack-integrációkra, amelyek javíthatják csapata termelékenységét és megakadályozhatják, hogy lustálkodjanak!

A 17 legjobb Slack-alkalmazásintegráció

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amelyet kis- és nagyvállalatok termelékeny csapata használ.

A ClickUp Slack integrációja többet kínál, mint bármelyik hagyományos csevegőeszköz.

Slack üzeneteit ClickUp feladatokká alakíthatja, és értesítéseket küldhet a munkastátuszról, új megjegyzésekről, ellenőrzőlistákról stb. a Slack csatornáján.

A ClickUp feladatait akár a Slackben is megnyithatja, átnézheti a releváns részleteket, és azonnal intézkedhet.

ClickUp + Slack integrációs funkciók

Íme egy rövid áttekintés a Slack integráció néhány hasznos funkciójáról.

Új ClickUp feladatokat hozhat létre bármely Slack csatornán, egyszerűen csak beírva a /clickup new parancsot.

Tegye közzé a ClickUp feladatait a Slackben, részletes információkkal, kontextussal és a feladatokhoz kapcsolódó műveletek végrehajtásának lehetőségével.

Üzeneteit ClickUp feladatokká alakíthatja

A ClickUp egy funkciókban gazdag örökre ingyenes csomaggal rendelkezik, amely korlátlan számú tagot és feladatot támogat. A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 5 dollártól kezdődik.

ClickUp értékelések

„Kommunikációs problémák megoldása, időgazdálkodás, feladatok delegálása, valamint a szerepek és a mindenki által végzett és elvégzendő feladatok megértése. A szoftver remekül bevált csapatunk számára, és sokkal kevesebb a félreértés.” – G2Crowd

„Imádom a ClickUp-ot használni minden munkamenedzsment feladatomhoz. Személyes és szakmai célokra, és különösen a csapatommal! A műszerfalak és sablonok nagymértékben testreszabhatók. A bővítmények (Google) szintén remekül szolgálják a termelékenységet és a kommunikációt.” – G2Crowd

2. ActiveCampaign

Az ActiveCampaign egy értékesítési automatizálási CRM szoftver, amely segítségével az értékesítési csapat termelékenysége az egekbe szökhet.

Segít a csapatoknak az e-mail marketing, a marketing automatizálás és a CRM eszközök terén, hogy javítsák az ügyfélmegtartást és az ügyfélelégedettséget.

Nézzük meg, hogyan bővítheti ez a Slack-integráció az aktív ügyfélkörét.

ActiveCampaign + Slack integrációs funkciók

Hozzon létre testreszabott Slack üzeneteket, amelyekben megemlíti a csapattagokat, hogy kezelje az ügyféljegyeket.

Kapjon Slack értesítéseket a potenciális ügyfelek állapotának frissítéseiről

Értesíti a Slack felhasználót, amikor egy kapcsolat feliratkozik vagy leiratkozik.

ActiveCampaign árak

Az ActiveCampaign havi 15 dollártól kezdődő fizetős csomagokat kínál.

ActiveCampaign értékelések

„Bár az AC nagyon jól teljesít az onboarding terén, a tanulási görbe még mindig kissé meredek. Szívesen vennék néhány további kontextusfüggő tippet, receptet és/vagy belső forrást a legfontosabb funkciók kiépítéséhez.” – Capterra hitelesített értékelés

„Az általános tapasztalataim nagyon jók. Kiváló ügyfélszolgálattal rendelkezik, ha problémád van. A digitális marketingben minden nap használjuk, és szükség van egy egyszerűbb módszerre a jelentések/elemzések elkészítéséhez, az ActiveCampaign pedig nehezen olvasható, ráadásul az első hetekben nehéz is használni a platformot.” – Capterra hitelesített értékelés

3. Calendly

A Calendly az ideális eszköz a találkozók kényelmes ütemezéséhez.

Így nem kell többé rengeteg e-mailt írnia a találkozók ütemezéséhez. Emellett megóvja Önt attól is, hogy egy váratlan, előre nem tervezett találkozó tönkretegye a délutáni szundikálását!

Calendly + Slack integrációs funkciók

Hozzáférhet és megoszthatja Calendly találkozó linkjeit közvetlenül a Slack feedjéből.

Adjon hozzá személyre szabott Slack üzenetet a találkozó linkjeihez

Válassza ki a találkozó típusát és időtartamát (15 perces összefoglaló vagy 30 perces kérdések és válaszok) a Slack felületén.

Calendly árak

A Calendly ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 10 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Calendly vélemények

„Nagyon nehéz megmondani, mit javítanék. Évek óta használom a Calendly-t, és nem is tudtam, hogy egyes integrációk milyen robusztusak voltak és lettek, ezért talán néhány kiegészítő ismeret ezekről nagyon hasznos lenne olyan felhasználók számára, mint én, akik nem is tudták, mennyi mindenről maradnak le.” – Capterra hitelesített értékelés

„Bármennyire is szeretem a Calendlyt, vannak bizonyos funkciók, amelyek nem tetszenek, de hát minden szoftver tökéletes, és mindannyian másképp gondolkodunk és más a véleményünk. A naptárban található „Elérhetőség” funkció számomra zavaros, először ki kell jelölni azt a napot, amelytől az elérhetőség dátumáig elérhető szeretne lenni. Bárcsak lenne a Calendly-ben egy olyan funkció, ahol csak be kell írni egy bizonyos dátumot az elérhetőségig, inkább egy legördülő menü formájában. De ez csak az én véleményem, még mindig imádom, hogy ez a szoftver milyen könnyen használható.” – Capterra hitelesített értékelés

További Calendly integrációkért tekintse meg útmutatónkat!

4. Donut

A Donut egy Slack-alkalmazás, amely véletlenszerűen hozza össze a kollégákat egy szórakoztató csapatcsevegéshez. Emellett egyszerű szavazást is létrehozhat, és legfeljebb öt lehetséges válaszból álló többválasztós kérdést küldhet.

Még emlékeztetőket is tartalmaz, amelyek segítenek Önnek és munkatársainak a megfelelő időpont kiválasztásában az e-találkozóhoz.

Donut + Slack integrációs funkciók

Gyorsbillentyűket kínál a csatorna elindításához vagy csatlakozásához, hogy gyorsan tudjon cselekedni anélkül, hogy kilépne a Slackből.

Hozzon létre Slack-csatornákat, hogy különböző csapattagokat párosítson össze

Küldjön személyre szabott üzeneteket az új távoli csapat tagok üdvözlésére

Donut árak

A Donut ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 59 dollár/hónaptól kezdődik.

Donut értékelések

„Láttuk, hogy az emberek kapcsolatba lépnek egymással! Távoli környezetben ez nehéz, de ez az eszköz lehetővé teszi számukra. ” – G2Crowd

„Kicsit zavaros volt a lottó beállítása a vezérigazgatóm számára, de amikor segítséget kértem, megkaptam, amire szükségem volt.” – G2Crowd

5. Dropbox

A Dropbox egy intelligens megoldás fájlmegosztásra és dokumentumtárolásra.

Így csapattársai kevésbé fogják elmulasztani az információkat, és nem fogják elszalasztani a lehetőségeket!

Most már kétféle Dropbox-alkalmazás érhető el a Slackben: a Dropbox és a Dropbox Paper.

Míg a Dropbox lehetővé teszi médiafájlok, fájlok és dokumentumok megosztását, a Dropbox Paper egy online dokumentumkezelő felület, ahol összes szövegét, ötletét és fájlját rendszerezheti és szerkesztheti.

Dropbox + Slack integráció funkciói

Részletes előnézetet kaphat Dropbox-fájljairól a Slack-feedben.

Szerezzen információkat a Slack-beszélgetésekben megosztott munkákról a Dropbox fájlaktivitási hírcsatornáiból.

Integrálja a Microsoft Teams -szel a valós idejű dokumentumszerkesztéshez

Dropbox árak

A Dropbox ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 11,99 dollár/hó-tól kezdődik.

Dropbox áttekintés

„Jelenleg nincs semmi, amit nem szeretnék a Dropbox Business-ban. De szeretnék megemlíteni néhány pontot, ahol a fejlesztők javíthatnának. A megjegyzések és jegyzetek funkciójának intuitívabbnak és felhasználóbarátabbnak kellene lennie.” – Capterra hitelesített értékelés

„A csomagtól függően a tárhely kissé korlátozott lehet, és ha nem akarsz sokkal többet fizetni, akkor kevés lehetőséged van a bővítésre. Azonban kaptam egy e-mailt, amely szerint mostantól könnyebben és méltányos áron bővítheted a tárhelyet.” – Capterra hitelesített értékelés

6. Evergreen

Az Evergreen egy Slack-alkalmazás, amely elősegíti a jobb csapatkultúrát és egy jobb világot teremt a holnap számára.

Ösztönzi a peer-to-peer elismerést, lehetővé téve, hogy kollégáit fa magokkal jutalmazza. Ezután az Evergreen a kollégái nevében elülteti ezeket a fákat. Más szavakkal, maximalizálja csapata termelékenységét, miközben minimalizálja a szén-dioxid-kibocsátást.

Nézzük meg, hogyan segíthet ez a Slack-alkalmazás örök üzleti kapcsolatok kiépítésében.

Evergreen + Slack integrációs funkciók

Növelje a munka termelékenységét azzal, hogy elismeri munkatársai hozzájárulását.

Ismerje meg a vállalat egészére kiterjedő Slack-csatornákon történő elismerések közvetítését

Kövesse nyomon az alkalmazottak elkötelezettségét az elismerések listájának CSV-formátumban történő exportálásával.

Evergreen árak

Az Evergreen fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 2,99 dollártól kezdődik felhasználónként.

Evergreen vélemények

„Tetszik, hogy ez kétféleképpen is kifizetődő. Elismerést kapok a kemény munkámért, és fákat ültethetek.” – G2Crowd

„Nagyszerű, hogy egy olyan zökkenőmentes és barátságos szolgáltatással, mint az Evergreen, hatást gyakorolhatunk vállalatunk szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére!” – G2Crowd

7. Favro

A Favro egy együttműködésen alapuló tervezőszoftver, amely segít a munkádat úgy megtervezni, ahogy te szeretnéd.

Lehetővé teszi továbbá olyan vezetői irányítópultok létrehozását, amelyek az egész csapat ütemtervét tartalmazzák. Így mindenki tisztában van a feladataival, legyen az a napi jelentés elkészítése, a prezentáció összeállítása vagy a következő pizza party megszervezése!

Favro + Slack integráció funkciói

Lehetővé teszi a feladatok ütemezését és az idő nyomon követését közvetlenül a Slack felületéről.

Hozzon létre Slack-csatornákat, amelyek kifejezetten bizonyos Favro-projektekhez kapcsolódnak.

Konvertálja a Slack üzeneteket Favro feladatokká másodpercek alatt

Favro árak

A Favro fizetős csomagokat kínál 12 dollár/hó áron (két felhasználó).

Favro vélemények:

„A Favro használata rendben van, de a munkámhoz nagy rugalmasságra van szükségem az alfeladatok terén, és ez az, ami hiányzik a Favro-ból. A többi szervezési szempontból jól működik.” – Capterra hitelesített értékelés

„Ez az eszköz megkönnyítette a folyamatok automatizálását és a projektek kezelését, ami pontosan az, amire szükségünk van ebben az időszakban, amikor a vállalkozás több mint fele otthonról dolgozik.” – Capterra hitelesített értékelés

8. Giphy

A Giphy egy animált GIF-ek tárháza, amelyeket az emberek sokkal jobban szeretnek, mint a szavakat.

Ezzel számtalan GIF-et generálhat bármely kifejezéshez, ami segít szórakoztató beszélgetéseket folytatni a csapattagjaival. Végül is egy kép (vagy egy GIF) többet mond ezer szónál!

Giphy + Slack integráció funkciói

Készítsen saját GIF-eket egyszerűen a /giphy <szó/kifejezés> slack parancs beírásával.

Válasszon a GIF-gyűjteményből, vagy keverje össze az új képeket!

Az adminisztrátorok testreszabhatják a keresési beállításokat, hogy minden GIF munkahelyre alkalmas legyen.

Giphy árak

A Giphy mindenki számára ingyenes.

Giphy vélemények

„Kétségtelen, hogy ez az alkalmazás nagyon szórakoztató, és szinte mindenre megbízhatóan képes, amit csak szükségünk van, függetlenül attól, hogy mennyire szokatlan az igényünk!” – Apple Store Reviews

„Évek óta használom ezt az alkalmazást. Soha nem okozott csalódást.” – Apple Store értékelések

9. GitHub

A GitHub egy fejlesztői platform, amely lehetővé teszi a szoftverfejlesztő csapatoknak, hogy könnyedén karbantartsák projektjeiket.

Ez az alkalmazásintegráció felgyorsíthatja fejlesztői csapatának munkáját, mivel hozzáférést biztosít a közösség által jóváhagyott legjobb projektekhez és kódtárakhoz.

Nézzük meg, hogyan válik a Slack integrációja révén a fejlesztői közösség végső központjává.

GitHub + Slack integrációs funkciók

Teljes áttekintést kaphat a GitHub projektekről a Slack csatornákon keresztül.

Nyissa meg vagy zárja be a problémákat, és vonja vissza a kéréseket a GitHub-tárolójából a Slackből.

Kapjon frissítéseket az új commitokról, pull requestekről, új problémákról, kódfelülvizsgálatokról stb. a /github subscribe [repository name] slash comment parancs segítségével a Slackben.

GitHub árak

A GitHub ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 4 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

GitHub értékelések

„A szoftverfejlesztéssel kapcsolatos funkciók tekintetében a Github szinte tökéletes. De ha néhány kiegészítő funkciót is hozzáadnának, az nagyszerű lenne. Emellett a Github felhasználói felülete is javítható lenne, hogy a professzionális felhasználók a lehető legjobban kihasználhassák.” – Capterra hitelesített értékelés

„Az első lépések megtanulása új felhasználók számára nehéz lehet. A bevezetéshez egy kis részletességre és gyakorlásra van szükség a reposztóriumok klónozása, a fork/branch létrehozása, a kódváltozások feltöltése és a pull requestek létrehozása terén, de ha ezt a folyamatot egyszer megértette, a termék használata egyszerű.” – Capterra hitelesített értékelés

10. Karma

A Karma egy Slack-bot, amely felismeri a legjobban teljesítő alkalmazottakat és ünnepli a fontosabb munkamegállapodásokat, ezzel is növelve csapata morálját.

A mikro-visszajelzések megosztásától az automatizált jutalmak beállításán át az egyéni hozzájárulások értékeléséig, ez a Slack-integráció biztosítja, hogy a karmád ne maradjon észrevétlen! ?

Karma + Slack integrációs funkciók

Állítson be heti, havi vagy negyedéves bónuszrendszert ezzel az integrációval.

A csapatvezetők hozzáférhetnek a teljesítményértékeléshez szükséges hasznos információkhoz.

Határozzon meg havi célokat, hogy csapatát a sikerhez vezesse!

Karma árak

A Karma rendelkezik ingyenes csomaggal, a fizetős csomagok ára pedig havi 30 dollártól kezdődik munkaterületenként.

Karma vélemények

„Jobb hangulat, nagyobb elismertség és alapértékeink további megerősítése.” – G2Crowd

„A karma adása és fogadása egyre intuitívabbá vált. Ez egy elegáns módszer az online közösségünkben a pozitív hangulat nyomon követésére és előmozdítására.” – G2Crowd

11. MailChimp

A Mailchimp egy all-in-one marketingplatformot kínál a vállalkozásoknak, hogy a megfelelő módon érjék el célközönségüket.

Ez a Slack-alkalmazás-integráció segít abban, hogy könnyedén marketingguruvá váljon, a közösségi médiakampányok végrehajtásától a céloldalak létrehozásáig.

MailChimp + Slack integráció funkciói

Kapjon Slack értesítést, amikor valaki feliratkozik vagy leiratkozik a MailChimp-ről.

Kapd meg e-mail kampányaid állapotfrissítéseit a Slackben

Tájékoztassa csapatát a MailChimp tevékenységekről a Slack csatornákon keresztül.

MailChimp árak

A MailChimp ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 9,99 dollár/hó-tól kezdődik.

MailChimp értékelések

„Az e-mail marketinget most kezdő felhasználóknak talán kellemetlen, hogy a telefonos ügyfélszolgálat nem minden tagsági szintnél elérhető, de az online ügyfélszolgálatuk valóban kiváló.” – Capterra hitelesített értékelés

„A MailChimp használata időt takarított meg nekem, és határozottan pozitív eredményeket látok, ügyfélszolgálati csapatuk nagyon segítőkész és kedves.” – Capterra hitelesített értékelés

12. Nectar

A Nectar kiváló eszköz a munkavállalók hozzájárulásának elismeréséhez és jutalmazásához.

A jutalmak között szerepelhetnek egyedi ajándékcsomagok a „jól végzett munkáért” vagy exkluzív kedvezmények luxuséttermekben és Airbnb-szállásokon.

Olyan, mint a felnőtteknek szóló Mikulás, aki teljesíti az óhajukat. ?

Nectar + Slack integrációs funkciók

Kapjon értesítéseket az alkalmazottak elismeréséről közvetlenül a Slack-csatornájáról.

Könnyedén ágyazza be a Nectart a Slackbe a részvétel növelése érdekében.

Automatizált születésnapi és munkaviszony-évfordulós üzenetek ütemezése a Slacken

A Nectar árai

A Nectar ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 2,75 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Nectar vélemények:

„Rendszeresen ellenőrzöm a Nectart, és mindig örülök, ha valaki elismerést kap a kemény munkájáért és elkötelezettségéért. Magam is nagyon hálás vagyok, ha elismernek. Úgy gondolom, hogy különösen a távmunka elterjedésének idején ez egy remek eszköz, ha meg akarjuk köszönni másoknak az erőfeszítéseiket.” – Capterra hitelesített értékelés

„Bár csak néhány hónapja használom, nem találtam semmi negatívumot ebben a szoftverben vagy annak használatában. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik a szoftverben, az a korlátozott pontszám, amelyet én és a kollégáim adhatunk. Tudom, hogy valószínűleg csak a költségek miatt van különbség a munkavállalóknak havonta juttatott pontok számában, de a kollégáim mindig azt mondják, hogy több pontot szeretnének, vagy hogy a hónap vége előtt már elosztották az összes pontjukat.” – Capterra hitelesített értékelés

13. Salesforce

A Salesforce egy CRM eszköz, amely kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt sikertörténeteket hoz létre. Segít növelni az értékesítési bevételeket, bővíteni a marketing sávszélességet és sikeresen nyújtani az összes szolgáltatást.

Nézzük meg, hogyan teszi ez a Slack-integráció a csapatodat egy számolni való erővé! ?

Salesforce + Slack integrációs funkciók

Kapjon releváns Salesforce-értesítéseket a Slack-csatornáján

A Slackben a Salesforce-elemeket és információkat a / salesforce parancs beírásával keresheti meg.

Üzenetek küldése és fogadása a Salesforce Chatter és a Slack csatornái között

Salesforce árak

Kérjen egyedi árajánlatot a Salesforce-tól.

Salesforce értékelések

„A hátrányokat, amiket találtam, kevés és ritkán fordulnak elő. Ha egyet kellene kiválasztanom, az a naptár és annak működése lenne. Szeretnék néhány változtatást látni ezen a téren, de ettől eltekintve több előnye van, mint hátránya.” – Capterra hitelesített értékelés

„Rendkívül sikeresnek bizonyult a potenciális ügyfelek generálása és azokkal való interakcióim dokumentálása. Az előnyök messze felülmúlják a hátrányokat, és a SalesForce Cloud használatával több sikert értem el, mint bármely más értékesítési/CRM szoftverrel.” – Capterra hitelesített értékelés

14. Teamline

A Teamline egy egyszerű eszköz a Slack projektmenedzsmenthez. Áttekintést nyújt csapatának a projekt előrehaladásáról és javítja a csapat együttműködését.

Elvesztett már fontos projektadatokat egy bűnügyi dokumentumfilmekről szóló hosszú beszélgetés során?

Nos, ennek vége.

A Teamline segítségével azonnal feladatokat hozhat létre a Slack üzenetekből.

Teamline + Slack integrációs funkciók

Feladatok kezelése és határidő kijelölése a Slack felületéről

Szervezze meg feladatait, és csoportosítsa őket Slack-csatornákba.

Ez az integráció teljes áttekintést nyújt a Slack-csapatának a nekik kiosztott feladatokról.

Teamline árak

A Teamline fizetős csomagokat kínál 49 dollár/hó áron.

Teamline értékelések

„Nagyon tetszett, hogy a termék egyszerűen online állapotba hozható és futtatható. A tanulási görbe is megfelelő.” – G2Crowd

„Tetszik, hogy a Slack-beszélgetések során azonnal emlékeztetőket és feladatokat lehet beállítani.” – G2Crowd

15. Time Doctor

A Time Doctor segítségével nyomon követheti az egyes projektekre fordított munkaórákat, és segíthet a vállalkozásoknak a számlázható órák rögzítésében. Ez a Slack-integráció hatékony, webalapú időkövetési megoldást kínál közvetlenül a Slack-csatornákon.

Így pontosan tudni fogja, mennyi időt töltött minden feladattal vagy projekttel (és talán kevesebb időt fog macskás videókat nézni)!

Time Doctor + Slack integrációs funkciók

Kövesse nyomon a csapata által egy projekten eltöltött időt, és kapjon jelentéseket a Slack csatornákon.

Adjon hozzá vagy távolítson el embereket a Time Doctorban, hogy eldöntse, ki láthatja a Slack értesítéseket.

Kövesse nyomon a munkatársai által munka közben megnyitott webhelyeket és alkalmazásokat

Time Doctor árak

A Time Doctor havi 7 dollár/felhasználó áron kínál fizetős csomagokat.

Time Doctor értékelések

„Ennek a szoftvernek nem volt semmi, amit nem szerettem volna. Csak azt kívántam, bárcsak olcsóbb lenne egy kis csapat számára.” – Capterra hitelesített értékelés

„Rengeteg időt spóroltam azzal, hogy a Time Doctor segítségével nyomon követtem, hogyan töltöm a napomat és mely projektekkel foglalkozom. Nem kell semmit leírnom, és nem kell attól tartanom, hogy elveszítem a jegyzeteket, mielőtt elküldöm a számlát az ügyfélnek. Tehát ez a szervezetemnek is nagyon sokat segített.” – Capterra hitelesített értékelés

16. Zapier

A Zapier segítségével összekapcsolhatja a mindennap használt különböző alkalmazásokat, és így racionalizálhatja a munkafolyamatot a jobb eredmények érdekében. Integrálja a Zapier-t a Slack-be az ismétlődő feladatok automatizálása érdekében.

A Zapier segítségével egy adott alkalmazáson végzett művelet (trigger) hatással lehet egy másik alkalmazásra. Interaktív képernyőmegosztási funkciója csoportos hibaelhárításra is használható.

De ez elég ahhoz, hogy minden munkával kapcsolatos aggályát eloszlassa? Nézzük meg!

Zapier + Slack integrációs funkciók

Ossza meg a Slack munkaterületén található információkat bármely más alkalmazással néhány perc alatt.

Automatizálja a rutin munkafolyamatokat, hogy időt takarítson meg

Ossza meg a Google Naptárban szereplő közelgő eseményeket egy Slack-csatornán

Zapier árak

A Zapier ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 29,99 dollár/hónaptól kezdődik.

Zapier értékelések

„Az én tapasztalataim általában pozitívak voltak. Azonnal megismerkedtem a platformmal, és mindig megtaláltam, amit kerestem.” – Capterra hitelesített értékelés

„Nincs sok olyan dolog, ami nem tetszik a szoftverben. Ügyelni kell arra, hogy a összekötött platformok megfelelően legyenek beállítva, különben az információk nem kerülnek továbbításra, de mindezt ki lehet próbálni a kampány elindítása előtt.” – Capterra hitelesített értékelés

17. ZipBooks

A ZipBooks egy könyvelési eszköz, amely megszabadítja Önt az unalmas, fárasztó könyvelési feladatoktól. Például lehetővé teszi számlák létrehozását, a kiadások elszámolását és hasznos információk megszerzését.

Telepítse ezt az integrációt a Slack alkalmazáskönyvtárból, hogy tovább egyszerűsítse könyvelési feladatait.

ZipBooks + Slack integrációs funkciók

Rögzítse a Slack munkaterületén felmerült kiadásokat a ZipBooks alkalmazásban.

Készítsen online számlákat közvetlenül a Slack-fiókjából

Tekintse meg az alapvető eredménykimutatást, beleértve a bevételeket, a díjakat és a nettó jövedelmet a Slack slash parancsával.

ZipBooks árak

A ZipBooks ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 15 dollártól kezdődik havonta.

ZipBooks vélemények

„Rendkívül funkcionális és könnyen használható platform ügyfélszámlázáshoz és könyveléshez.” – Capterra hitelesített értékelés

„Mivel nem értek a könyveléshez, némi problémám volt néhány díj/jóváírás egyeztetésével, és nem tudtam könnyen „visszacsinálni” azt, amit tettem. Ez nem a legmegbocsátóbb megoldás, azonban ügyfélszolgálatuk kiválóan segített a probléma megoldásában, további díjak felszámítása nélkül. Azt hittem, hogy valakit fel kell vennem a probléma megoldására, de ők ingyenes tanácsadással segítettek, hogy magam oldjam meg. ” – Capterra hitelesített értékelés

Építsd fel munkaterületedet a legjobb Slack-alkalmazásokkal és integrációkkal

A Slack integrációk több funkcióval és egyetlen platformon történő műveletek egyszerűsítésével könnyebbé tehetik a munkádat.

Bemutattuk a legjobb Slack-integrációkat, amelyekkel javíthatja csapata teljesítményét.

A különböző csapatok azonban különböző integrációkból profitálhatnak, attól függően, hogy melyik eszköz funkciói felelnek meg leginkább céljaiknak.

Például a ClickUp egy projektmenedzsment eszköz integráció, amely lehetővé teszi, hogy nagy feladatokat kezelhetőbb alfeladatokra bontson, emlékeztetőket állítson be, feladatokat rendeljen, a munkafolyamatot és a kapacitást kezelje stb. Mindezt miközben együttműködési és csevegőalkalmazásként is működik.

Mire vár még?

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és emelje Slack-használatát egy új szintre!