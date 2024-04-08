Slack vagy Teams: melyik a jobb együttműködési eszköz?

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Melyik a jobb, a Slack vagy a Microsoft Teams?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A Microsoft Teams alkalmazás jobb választás, ha már rendelkezik Office 365 előfizetéssel.



De a felhasználói felület tekintetében nem kínál semmi izgalmasat, és az alkalmazásintegrációs lehetőségei is messze elmaradnak a Slackétől.



Másrészt a Slack egy lépéssel előrébb jár az intuitív csevegőalkalmazásával és több mint 2000 integrációjával.



A Slack azonban nem teszi lehetővé alcsatornák létrehozását a jobb feladatkezelés érdekében. " } } ] }

Amikor a Microsoft 2016-ban úgy döntött, hogy nem vásárolja meg a Slacket, hanem saját együttműködési alkalmazást fejleszt, a Microsoft Teamset, az háborút jelentett. 🥊

És ez egy szoros verseny!

Természetesen, ha összehasonlítjuk a Slacket és a Microsoft Teams-t, első pillantásra nehéz észrevenni a különbséget.

Ha azonban jobban megnézzük őket, mindkettő kínál valami kicsit másat. 👀

Nem tudja, melyik oldalt válassza a Slack és a Microsoft Teams közötti háborúban?

Ebben a cikkben részletesen összehasonlítjuk a Microsoft Teams és a Slack alkalmazásokat, hogy segítsünk Önnek a választásban.

(Eláruljuk a két alkalmazás legjobb alternatíváját is. ) 🤫

Microsoft Teams és Slack: funkciók összehasonlítása

1. Slack és Teams felhasználói felület

A zsúfolt felhasználói felület olyan, mint egy rendkívül részletes ruhacímke.

Csak a pulóver méretét szeretné tudni, de ahelyett, hogy megtalálná a keresett információt, végül a gyapjút adó birkákról is megtanulhat mindent. 🙈

Röviden: tartsa egyszerűnek!

A legtöbb felhasználó így vélekedik ezeknek az alkalmazásoknak a felületéről:

A. Microsoft Teams

A Microsoft Teams felhasználói felülete nagyon hasonlít a Slack felületéhez.

Psst Úgy tűnik, valaki ihletet merített a Slackből.

Ha új felhasználó, a dokumentumok és oktatóanyagok segítségével könnyedén elsajátíthatja a program használatát.

A beágyazott csapatok létrehozásának lehetősége segít a beszélgetések jobb szervezésében.

Nagy előny a nagy csapatokkal rendelkező vállalatok számára. ➕➕➕

Ha azonban színesebb megjelenést szeretne, a Microsoft Teams csak három témaválasztási lehetőséget kínál: sötét szürke, fekete és fehér.

Ha bizonyos színeket szeretne keverni, kombinálni vagy módosítani, akkor sajnos nincs szerencséje!

B. Slack

Másrészt a Slack munkaterület egy nagyon elegáns felhasználói felülettel rendelkezik, amely az iparági szabvány lett. Számos színválaszték áll rendelkezésre, hogy az alkalmazás megjelenését az Ön igényeihez igazítsa.

Új Slack-felhasználóként nem kell unalmas oktatóvideókat nézni a funkciók használatának elsajátításához, mert az alkalmazás meglehetősen intuitív és felhasználóbarát.

A Slack itt nem lustálkodik. 😉

Ezenkívül nagyon egyszerű üzenetet küldeni egy másik felhasználónak vagy csapatnak. Csak jelölje meg a csapattársakat vagy csatornákat, és használja a gyorsbillentyűket, hogy gyorsan elintézze a dolgokat.

A csapat tagjai elkötelezettek és motiváltak maradnak a Slack felhasználói testreszabási lehetőségeinek köszönhetően. A Microsoft Teams-szel ellentétben, amely csak három témaválasztási lehetőséget kínál (sötét szürke, fekete és fehér), a Slackben a távoli munkavállalók minden csapat számára személyre szabhatják a csatornákat. Ha van egy speciális csatorna, amelyet csak a fontos belső kommunikációra használ, akkor biztos lehet benne, hogy minden kérdés és kérés ott is megjelenik, így könnyen megtalálható és elolvasható. A „Threads" (amelyet a Teams nem kínál) és hasonló funkciók segítségével hihetetlenül egyszerű követni a beszélgetéseket, mivel ezek lehetővé teszik, hogy egy csatornában konkrét üzenetekre válaszoljon, és azzal kapcsolatos privát beszélgetést indítson.

A csapat tagjai elkötelezettek és motiváltak maradnak a Slack felhasználói testreszabási lehetőségeinek köszönhetően. A Microsoft Teams-szel ellentétben, amely csak három témaválasztási lehetőséget kínál (sötét szürke, fekete és fehér), a Slackben a távoli munkavállalók minden csapat számára személyre szabhatják a csatornákat. Ha van egy speciális csatorna, amelyet csak a fontos belső kommunikációra használ, akkor biztos lehet benne, hogy minden kérdés és kérés ott is megjelenik, így könnyen megtalálható és elolvasható.

A „Threads” (amelyet a Teams nem kínál) funkcióval hihetetlenül könnyű követni a beszélgetéseket, mivel lehetővé teszi, hogy egy csatornában konkrét üzenetekre válaszoljon, és azzal kapcsolatos privát beszélgetést indítson.

2. Slack és Teams csatornák és értekezletek

Visszatért a nyaralásból?

Most képzelje el, milyen fárasztó végtelen e-mail szálakat átkutatni csak azért, hogy megtalálja a releváns munkával kapcsolatos információkat. 😅

Szerencsére a Microsoft Teams „csapatai” vagy a Slack „csatornái” segítségével könnyű megtalálni az összes munkával kapcsolatos beszélgetést, mivel mindegyik egy platformon található.

De vajon mennyire jók a Microsoft Teams és a Slack ebben? 🤔

A. Microsoft Teams

A Microsoft Teams alkalmazásban a felhasználók alcsoportokat hozhatnak létre az adatok jobb kezelése érdekében. Akár privát csatornát is létrehozhat egy csoporton belül, és szabályozhatja a bizalmas X fájlok hozzáférését.

A találkozók tekintetében az ingyenes csomaggal 60 perces hang- vagy videohívásokat kezdeményezhet.

A jobb hívásélmény érdekében rögzítheti a találkozókat és használhatja a képernyőmegosztást.

B. Slack

Másrészt a Slack nem engedi csatornák létrehozását csatornák belül. 😒

Adminisztrátorok, sok sikert a számtalan együttműködési csatorna kezeléséhez!

A találkozók esetében a Slack felhasználói az ingyenes csomagban csak egyéni audio- és videohívásokat választhatnak.

Ebben a körben a Microsoft nyert.

3. Slack és Teams integrációk

Az együttműködési szoftver akkor igazán értékes, ha más termelékenységi alkalmazásokat is támogat. Segít mindent egyetlen platformról elvégezni.

Melyik alkalmazás lehet a leginkább sokoldalú?

Microsoft Teams integrációk Slack integrációk ClickUp ZoomWikiYammerTrello ClickUp AsanaZoomSalesforceZendesk

A Microsoft Teams több mint 700 népszerű alkalmazással integrálható.

Ha Ön Office 365 felhasználó, akkor a Microsoft Teams tűnik a legkézenfekvőbb választásnak.

Másrészt…

A Slack integráció ökoszisztémájában több mint 2400 egyéb alkalmazás érhető el.

Még az összes Microsoft termékkel való integrációt is kínálja.

Teljes integrációs erőmű! 😎

4. Slack és Teams árak

Amikor eszközöket hasonlítunk össze, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az árakat, igaz?

Vessünk egy pillantást arra, melyik a pénztárcádnak kedvezőbb:

A Microsoft Teams árai 💸 Slack árak 💸 Ingyenes csomag: korlátlan üzenetkeresés, vendéghozzáférés és 100 értekezlet résztvevő Ingyenes csomag: 10 000 legutóbbi üzenet keresése, 5 GB fájltároló, audio- és videohívások Microsoft 365 Business Basic csomag (5 USD/felhasználó/hónap): 300 résztvevő, értekezletek rögzítése és 1 TB fájltároló Pro csomag (6,67 USD/hó): korlátlan integrációk, 15 tagú csoportos audio- és videokonferenciák, 10 GB fájltároló hely felhasználónként Microsoft 365 Business Standard csomag (12,50 USD/felhasználó/hónap): 300 résztvevő, 1 TB személyes fájltároló és hozzáférés bármely Microsoft Office asztali alkalmazáshoz Business+ csomag (12,50 USD/hó): korlátlan üzenetelőzmények, 20 GB tárhely/csapat tag, valamint 24/7 ügyfélszolgálat

6. Slack és Teams biztonság

A. Microsoft Teams

A Microsoft Teams kétfaktoros hitelesítést, SSO támogatást, az átvitt és tárolt adatok titkosítását, valamint a felhasználói tevékenység nyomon követésére szolgáló ellenőrzési naplókat kínál.

Ezenkívül az Advanced Threat Protection funkcióval további biztonsági réteget biztosít, amely segít megvédeni a beszélgetésekben megosztott rosszindulatú tartalmakat vagy linkeket.

B. Slack

A Slack kétfaktoros hitelesítést, egyszeri bejelentkezés (SSO) támogatást, az átvitt és tárolt adatok titkosítását, valamint a felhasználói tevékenység nyomon követésére szolgáló ellenőrzési naplókat kínál. Emellett rendelkezik egy dedikált biztonsági csapattal, amely rendszeresen felülvizsgálja a biztonsági protokollokat, és szükség szerint frissíti azokat.

Teams és Slack a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Teams és a Slackről. Ha a Redditen a „Teams vs Slack” kifejezést keresed, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Slack általános felhasználói élménye jobb, mint a Microsoft Teamsé.

„A Slack az felhasználói felület terén nyer, és jobb csevegési folyamatot kínál. A Teams az ár, az integrációk és az audio-/videófunkciók terén nyer.”

Más Reddit-felhasználók megjegyezték, hogy bár a Slack felhasználói felülete és felhasználói élménye jobb, ha videokonferenciát szeretne tartani, akkor a Teams a egyértelmű győztes:

„A Teams messze a legjobb videohívásokhoz/videotalálkozókhoz, minden tekintetben, formában és formában felülmúlja a Slacket.

A Microsoft Teams funkciói

A Microsoft Teams egy népszerű együttműködési és kommunikációs eszköz, amely a Microsoft Office 365 csomag része.

Az azonnali üzenetküldésen kívül ez az eszköz audio- és videohívások kezdeményezésére, dokumentumok megosztására, jegyzetek készítésére stb. is használható.

Íme néhány legjobb funkciója. ✨

1. Teams

A könnyű együttműködés érdekében a Microsoft Teams lehetővé teszi, hogy „csapatokat” hozzon létre különböző projektekhez vagy csoportokhoz. Ezenkívül, ha nagyvállalatnál dolgozik, csapatokat hozhat létre a csapatokon belül, hogy a beszélgetések jobban szervezettek legyenek.

Ezekben a csapatokban akár félkövér, dőlt vagy aláhúzott üzeneteket is írhat, akárcsak a Wordben.

Miközben a csapatoddal kommunikálsz és dolgozol, megjelölhetsz embereket, hogy felhívd a figyelmüket.

Kormányzati ügyfelünk a Teams alkalmazást használja, amely nagyon jól működik csapatmegbeszélések és párhuzamos csevegések esetén. A résztvevők könnyedén megoszthatják képernyőjüket, és egy gombnyomással átadhatják a megosztási jogot. A Teams segítségével könnyű kezelni a nagyobb csapatok találkozóinak részvételét, mert a „kézfeltartás" funkció lehetővé teszi a szervezőnek, hogy felhívja az embereket, így elkerülhető, hogy egymás szavába vágjanak, vagy még jobb, hogy megszakítsák a beszélőt. Már ez a funkció önmagában is megéri!

Kormányzati ügyfelünk a Teams alkalmazást használja, amely nagyon jól működik csapatmegbeszélések és párhuzamos csevegések esetén. A résztvevők könnyedén megoszthatják képernyőjüket, és egy gombnyomással átadhatják a megosztási jogot.

A Teams segítségével könnyű kezelni a nagyobb csapatok találkozóinak részvételét, mert a „kézfeltartás” funkció lehetővé teszi a szervezőnek, hogy felhívja az embereket, így elkerülhető, hogy egymás szavába vágjanak, vagy még jobb, hogy megszakítsák a beszélőt. Már ez a funkció önmagában is megéri!

2. Csatlakoztatott alkalmazások

A Microsoft Teams másik fontos jellemzője, amely kiváló eszközzé teszi, az MS Office 365 integrációja.

Amikor létrehoz egy csapatot, egy dedikált Office 365 csoport jön létre az Ön számára. Ez a funkció lehetővé teszi a fájlmegosztást az összes Office 365 csomag alkalmazásában egyetlen platformról.

Így a Microsoft Teams felhasználói valós időben dolgozhatnak együtt Word-dokumentumokon, Excel-táblázatokon, Powerpoint-prezentációkon stb.

A Microsoft Teams kiváló választás olyan cégek számára, mint a miénk, amelyek már fizetnek az Office 365-ért. Megosztjuk az Office 365 fájljait, és együtt dolgozunk rajtuk a munkaterületen. A Slack nem rendelkezik ezzel az opcióval, ezért a dokumentumok szerkesztéséhez le kell tölteni őket, majd újra meg kell osztani. Ezenkívül a Microsoft Teams valós idejű fordítási funkcióval is rendelkezik, míg a Slack csak angol nyelven érhető el. Ez nagyban segít a nyelvi korlátok leküzdésében, különösen akkor, ha a világ más részein élő munkatársakkal dolgozik együtt.

A Microsoft Teams kiváló választás olyan cégek számára, mint a miénk, amelyek már fizetnek az Office 365-ért. Megosztjuk az Office 365 fájljait, és együtt dolgozunk rajtuk a munkaterületen. A Slack nem rendelkezik ezzel az opcióval, ezért a dokumentumok szerkesztéséhez le kell tölteni őket, majd újra meg kell osztani.

Ezenkívül a Microsoft Teams valós idejű fordítási funkcióval is rendelkezik, míg a Slack csak angol nyelven érhető el. Ez nagyban segít a nyelvi korlátok leküzdésében, különösen akkor, ha a világ más részein élő munkatársakkal dolgozik együtt.

3. Audio- és videokonferenciák

A Microsoft Teams lehetővé teszi, hogy egyéni beszélgetéseket folytasson a szervezetében bárkivel.

Ha pedig nagyobb csapatnak kell megszólalnia, ne aggódjon!

Az ingyenes verzióval akár 100 résztvevővel is tarthat találkozókat, míg a fizetős csomagra váltva akár 10 000 résztvevővel, köztük alkalmazottakkal és vendégekkel is tarthat élő eseményeket!

Lehet ez még jobb? Igen.

A találkozók rögzítésével hatékonyabbá teheti a hívásokat, elmoshatja a háttérét a jobb koncentráció érdekében, találkozókat ütemezhet stb.

4. Képernyő megosztás

A Microsoft Teams felhasználói a képernyőmegosztási opcióval bárhonnan és bármilyen eszközről együttműködhetnek. Akár azt is szabályozhatja, hogy mások mit láthassanak vagy ne láthassanak. 👀

Akár termékbemutatót szeretne tartani, akár városi gyűlést szervezni, a képernyőmegosztási funkcióval mindenki ugyanazon az oldalon maradhat. 💻↔️💻

Nem biztos benne, hogy a Microsoft Teams hozzájárulhat a csapatszellemhez?

Most nézzük meg közelebbről az egyik alternatívát, a Slacket.

A Slack funkciói

A Slack alkalmazás az egyik leggyorsabban növekvő csatornaalapú együttműködési szoftver manapság.

Azonnali üzenetküldést, egyszerű fájlmegosztást és átgondolt akadálymentesítési funkciókat kínál.

Ez a platform még egy okos botot is tartalmaz, amely automatikus válaszokat küld az Ön nevében, miközben Ön azzal van elfoglalva, hogy lefényképezi a macskáját, mert ő a legaranyosabb a világon. 😼

Vessünk egy pillantást a Slack üzenetküldő alkalmazás legfontosabb funkcióira:

1. Szervezett csatornák

Míg a Microsoft Teams alkalmazás lehetővé teszi csatornák létrehozását a csapatokon belül, a Slack minden beszélgetést csatornák alatt szervez. A Slack szerint „nincs olyan, hogy túl sok csatorna”.

A Slack alkalmazással könnyedén létrehozhat nyilvános és privát csatornákat témák, projektek, irodák helyszínei stb. alapján.

A csatornákat használhatja arra, hogy azonnali üzeneteket küldjön csapattársainak, amikor eljön az eureka pillanat. 💡 Adjon hozzá vicces munkahelyi mémeket, furcsa hangulatjeleket és gifeket, hogy a beszélgetések szórakoztatóbbak legyenek.

Unod már a túlterhelt beérkező levelek mappát?

A Slack fizetős verziójában minden csatorna egyedi e-mail címet kap.

Ezzel a funkcióval az e-maileket közvetlenül egy csatornára továbbíthatja, ahelyett, hogy minden csapattagnak továbbítaná őket. Végre megszabadultunk a cc és bcc funkcióktól.

Marketingcsapatunk többnyire 25 év alattiakból áll, és a Slack a kulcsa kiváló kommunikációnknak. Több mint 20 csatornát használunk rendszeresen. Az egyik (#marketing-casual-fun) olyan hely, ahol mémeket vagy vicces képernyőképeket osztunk meg a munkából. Ez élénk és könnyed légkört teremt. Ennél is fontosabb, hogy a csatornák lehetővé teszik számunkra, hogy a kontextustól és az egyes csatornákban szereplő személyektől függően gyorsan átálljunk egyik gondolkodásmódról a másikra. Továbbá a Slack push értesítései és sebessége miatt a válaszok küldése könnyednek tűnik. Tehát a Teams-szel ellentétben nem habozunk azonnal válaszolni egy Slack üzenetre, míg a Teams üzenetek esetében előfordulhat, hogy habozunk.

Marketingcsapatunk többnyire 25 év alattiakból áll, és a Slack a kulcsa kiváló kommunikációnknak. Több mint 20 csatornát használunk rendszeresen. Az egyik (#marketing-casual-fun) olyan hely, ahol mémeket vagy vicces képernyőképeket osztunk meg a munkából. Ez élénk és könnyed légkört teremt.

Ennél is fontosabb, hogy a csatornák lehetővé teszik számunkra, hogy a kontextustól és az egyes csatornákban szereplő személyektől függően gyorsan átálljunk egyik gondolkodásmódról a másikra. Továbbá a Slack push értesítései és sebessége miatt a válaszok küldése könnyednek tűnik. Tehát a Teams-szel ellentétben nem habozunk azonnal válaszolni egy Slack üzenetre, míg a Teams üzenetek esetében előfordulhat, hogy habozunk.

2. Együttműködés külső csapatokkal

A Slack connect funkciója fizetős verziójában korlátlan külső együttműködést kínál. Így ügyfelei folyamatosan tájékozódhatnak a projekt legújabb fejleményeiről.

Viszlát, zavaros és rosszul elhelyezett e-mail szálak! 👋

A bizalmas beszélgetéseket bármely külső felhasználóval, például beszállítókkal, ügyfelekkel és ügynökségekkel a Slack csatornáira helyezheti át, így az együttműködés gyerekjáték lesz.

3. Automatizálás

Szeretné növelni termelékenységét és időt megtakarítani a rutinmunkákkal?

Használja a Slack workflow builder funkcióját a mindennapi feladatok automatizálásához, például a frissítések megosztásához vagy a szabványos kérelemkezelési folyamatok létrehozásához. A munkafolyamatok automatizálásához integrálhatja olyan alkalmazásokat is, mint a Zapier.

Számunkra a Slack használatának legnagyobb előnye a Slackbot. Amikor először létrehoztuk a Slack csapatunkat és új tagokat vettünk fel, észrevettük, hogy sok ismétlődő kérdés merült fel, amelyekre gyors válaszra volt szükség. A Slackbot azt mondta, hogy tud válaszolni ezekre a kérdésekre, amikor felmerülnek – nekünk csak be kellett írni a megfelelő válaszokat, és a program elintézte a többit. Az a tény, hogy a háttérben egy mesterséges intelligencia segít nekünk a Slackből a legtöbbet kihozni, nagyon tetszett nekünk. A Slackbotot használom emlékeztetőket beállítani, felhasználókat értesíteni, amikor olyan csatornákon említik őket, amelyeknek nem tagjai, és gyors válaszokat kapni, ha kérdésem van magával a szoftverrel kapcsolatban. Ez az intuitív működés különbözteti meg ezt a programot a Microsoft versenytárs termékétől.

Számunkra a Slack használatának legnagyobb előnye a Slackbot. Amikor először létrehoztuk a Slack csapatunkat és új tagokat vettünk fel, észrevettük, hogy sok ismétlődő kérdés merült fel, amelyekre gyors válaszra volt szükség. A Slackbot azt mondta, hogy tud válaszolni ezekre a kérdésekre, amikor felmerülnek – nekünk csak be kellett írni a megfelelő válaszokat, és a program elintézte a többit.

Az a tény, hogy a háttérben egy mesterséges intelligencia segít nekünk a Slackből a legtöbbet kihozni, nagyon tetszett nekünk. A Slackbotot használom emlékeztetőket beállítani, felhasználókat értesíteni, amikor olyan csatornákon említik őket, amelyeknek nem tagjai, és gyors válaszokat kapni, ha kérdésem van magával a szoftverrel kapcsolatban. Ez az intuitív működés különbözteti meg ezt a programot a Microsoft versenytárs termékétől.

4. Audio- és videohívások

Nem mindenki szereti a csevegést.

Ezért a Slack platform egyéni audio- és videohívásokat kínál, amelyekkel egyszerűsítheti és jobban közölheti ötleteit. Ha több embert szeretne hozzáadni videotalálkozóihoz, válassza a fizetős csomagot, amellyel 15 résztvevőt adhat hozzá egy híváshoz.

De tudod, mi a helyzet?

A Microsoft Teams platformon még az ingyenes verzióban is 100 embert adhat hozzá.

A Slack ezt azzal kompenzálja, hogy harmadik féltől származó integrációkat kínál más audio- és videokonferencia-eszközökkel. Akár fontos csatornás beszélgetéseket sem kell elhagynia, hogy csatlakozzon a hívásokhoz.

Miután megismerkedtünk a Slack és a Microsoft Teams funkcióival, hasonlítsuk össze a legjobb tulajdonságaikat.

Melyik a jobb: a Slack vagy a Microsoft Teams?

Őszintén szólva, itt nincs egyértelmű győztes. 🤷‍♀️

A Microsoft Teams alkalmazás jobb választás, ha már rendelkezik Office 365 előfizetéssel.

De a felhasználói felület tekintetében nem kínál semmi izgalmasat, és az alkalmazásintegrációs lehetőségei is messze elmaradnak a Slackétől.

Másrészt a Slack egy lépéssel előrébb jár intuitív csevegőalkalmazásával és több mint 2000 integrációjával.

A Slack azonban nem teszi lehetővé alcsatornák létrehozását a feladatok jobb kezelése érdekében.

Nem is beszélve arról, hogy mindkét alkalmazásból hiányoznak a feladatkezelési funkciók, mint például a célok kitűzése, a feladatok létrehozása és kiosztása, valamint a munka előrehaladásának nyomon követése.

Ha ilyen funkciókat szeretne, akkor valószínűleg egy harmadik féltől származó alkalmazás integrációjára lesz szüksége.

Ne aggódjon! Megtaláltuk a tökéletes alternatívát, amellyel végleg elkerülheti ezt az alkalmazásháborút!

A Slack és a Microsoft Teams jobb alternatívája

Van egy egy szavas megoldás minden feladatkezelési és együttműködési problémájára: ClickUp.

A ClickUp az egyik legjobban értékelt együttműködési eszköz, amelyet produktív csapatok használnak világszerte.

Akár távoli csapatával szeretne csevegni, feladatokat kiosztani, akár belső üzleti munkafolyamatokat automatizálni, a ClickUp Tasks minden igényét kielégíti.

És a legjobb rész?

A ClickUp ingyenesen számos funkciót kínál.

Nincs trükk!

De ne higgyen csak a szavainknak.

Nézze meg, mit tudunk nyújtani:

1. Feladatkezelés

A ClickUp segítségével könnyedén létrehozhat és feladatokat rendelhet a projektjéhez. A feladatokat közvetlenül a megjegyzésekből is hozzárendelheti.

Ez lehetővé teszi, hogy a ClickUp ismétlődő feladatait felhasználva teendőlistákat hozzon létre a rutinmunkákhoz.

Sőt, ezeket a feladatlistákat sablonként is elmentheti, hogy időt takarítson meg a jövőbeli projekteknél.

Ezenkívül színkódokkal jelölheti a feladatok prioritását, hogy csapata tudja, mi sürgős és azonnal megoldásra vár.

Prioritási jelölők a ClickUp-ban

Prioritási jelölők a ClickUp-ban

A ClickUp Reminders segítségével hatékony emlékeztetőket állíthat be, hogy minden a terv szerint haladjon.

Akár egyéni értesítéseket is beállíthat, hogy megadja, hol és hogyan szeretne értesítést kapni.

Szeretné megosztani véleményét egy feladatról?

Használja a ClickUp dedikált megjegyzésszekcióját, hogy bármit leírhasson.

Külön szálakban válaszolhat csapattársai megjegyzéseire, és így rendezett maradhatnak a beszélgetések.

Ha pedig túl gyors és heves, akkor gyorsan kijavíthatja a helyesírási hibákat, hogy elkerülje a kudarcot.

De ez még nem minden!

Még megjegyzéseket is hozzáadhat másokhoz, ha szeretné, hogy egy csapattag tegyen valamit.

Hozzászólásokat rendelhet a csapat tagjaihoz a ClickUp feladatokban, hogy gondolatai azonnal cselekvési tételekké váljanak.

Hozzászólásokat rendelhet a csapat tagjaihoz a ClickUp feladatokban, hogy gondolatai azonnal cselekvési tételekké váljanak.

A megbízott személy ezután a „Emlékeztessen” opcióval a megjegyzést emlékeztetővé is alakíthatja.

Látja, mi sem „Slackelünk”. 😉

3. Integrációk

A ClickUp egy alkalmazásintegrációs szakértő, amely több mint 1000 lehetőséget kínál a munkafolyamatok racionalizálására.

Először is, integrálható mind a Slackkel, mind a Microsoft Teams-szel.

Ez felveti a kérdést, hogy miért is hasonlítjuk össze ezt a két alkalmazást.

A ClickUp más integrációs lehetőségeket is támogat népszerű alkalmazásokkal, mint például a Zoom, a Google Drive és a Google Hangouts.

A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat, köztük a Zoomot, a Google Drive-ot, a Slacket és a Microsoft Teamst, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat, köztük a Zoomot, a Google Drive-ot, a Slacket és a Microsoft Teams-t, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

De ez még nem minden.

Íme néhány további hasznos funkció, amelyet a ClickUp kínál:

Ha ezek a funkciók nem elég izgalmasak az Ön számára, nézze meg, miért a ClickUp a legjobb projektmenedzsment alkalmazás az Ön csapatának!

ClickUp: a legjobb megoldás a Slack és a Teams közötti dilemmára

Tagadhatatlan, hogy mind a Slack, mind a Microsoft Teams képes elvégezni a feladatát.

De nem tudnak mindent megtenni helyetted.

Lényegében ezek csapatcsevegő alkalmazások, amelyekkel, nos, cseveghet!

Ezért van szüksége a ClickUp-ra!

Ez a végső online együttműködési platform és projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egy helyről beszélgethessen, együttműködhessen és távoli munkát irányíthasson.

A ClickUp segítségével a Csevegés nézetben szervezheti a beszélgetéseket, feladatlistákat hozhat létre, megjegyzéseket rendelhet hozzá, emlékeztetőket állíthat be... a lista végtelen.

Miért várna?

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp páncélt, hogy véget vessen ennek az alkalmazásháborúnak. békés búcsút