Confluence és Teams: melyik munkatársi együttműködési eszköz a legjobb?

A termelékenység a legfontosabb a munka világában. De az e-mailek, csevegések és megbeszélések között nehéz kezelni mindazt, amit a munkahely megkövetel tőled.

Ahelyett, hogy időrabló e-mailek és táblázatokba merülne, válasszon intelligens csapatmunkát támogató eszközöket, hogy kevesebb idő alatt többet tudjon elérni. Ezek az eszközök kezelik csapata kommunikációját, munkaterhelését, stratégiáit és még sok mást. ⚒️

Ha együttműködési eszközt keres, valószínűleg már találkozott az Atlassian Confluence és a Microsoft Teams programokkal. De melyik a legjobb választás?

Ne aggódjon, mindkét platformot alaposan megvizsgáltuk, hogy segítsünk kiválasztani a legjobb megoldást.

Ebben az útmutatóban összehasonlítjuk a Confluence-t és a Teams-t, elmagyarázzuk, melyik eszköz hol teljesít a legjobban, és megosztunk egy nem túl titkos harmadik lehetőséget, amely messze felülmúlja a Confluence-t és a Teams-t. 🤩

Mi az a Confluence?

Az Atlassianon keresztül

Az Atlassian Confluence egy projekt-együttműködési eszköz és egy tudásmenedzsment platform kombinációja.

A tudásmenedzsment úgy működik, mint egy belső wiki szoftver, amely a csapat e-mail fiókjaiból kinyeri az összes intézményi tudást, és strukturált dokumentációba rendezi.

Például, ha Steve 25 éve dolgozik a cégnél, és távozik, akkor bajba kerülhet, mert ő nagyon sokat tud. Az ő tudását be kell vinnie a Confluence-ba. A platform rögzíti a tudást, és megoszthatóvá teszi, így minden csapattag hozzáférhet ehhez a tudáshoz. 🧠

Az együttműködés terén a Confluence összehozza a csapatokat, hogy bárhol, bármiben együtt tudjanak dolgozni. Hozzászólásokat hagyhat, megemlítheti a csapattagokat, sőt, valós időben együtt is szerkeszthetik a dokumentumokat.

A Confluence funkciói

Az Atlassian Confluence legnagyobb előnye, hogy funkciói személyes és távoli csapatok számára egyaránt alkalmasak. Miután kipróbáltuk a platformot, úgy gondoljuk, hogy ezek a funkciók a legvonzóbbak a elfoglalt szakemberek számára. 🙌

1. Tudásmenedzsment

A szilárd információk nem használhatók fel. A Confluence az összes információt egy helyen szervezi. A projektterveket, az állapotfrissítéseket és az információs kontextust egyetlen adattárban egyesíti.

Ahelyett, hogy különböző platformok között váltogatna az SOP-k és a kézikönyvek keresése közben, a Confluence-ban minden kéznél van.

Az Atlassianon keresztül

A Confluence egy robusztus tudásbázist tartalmaz. Fejlett keresési funkciói és címkéi segítségével rendkívül egyszerűen megtalálhatja a szükséges információkat.

A jogosultságok funkció csak a prémium csomagokban érhető el, de lehetővé teszi több hozzáférési szint beállítását, hogy az érzékeny információk szigorúan titkosak maradjanak.

Ha vezetőként dolgozik, nézze meg a Confluence elemzéseit, hogy megismerje csapata feladatait, munkaterhelését és tudásbázisának statisztikáit. Ha fáradságot ölt a szabványos működési eljárás kidolgozásába, ellenőrizze az elemzéseket, hogy az emberek valóban elolvassák-e azokat.

A Confluence tartalomhierarchiája megkönnyíti a rendszerben található információk megértését – nincs szükség képzésre. Ha azonban elakadna, iratkozzon fel az Atlassian Universityre.

Ez az ingyenes forrás mind az adminisztrátorok, mind a mindennapi felhasználók számára tökéletes. Ez egy igény szerinti tanulási platform, amely megtanítja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a Confluence-ból.

Számos támogatási lehetőség is rendelkezésre áll, a közösségi fórumoktól a tudásbázisig és az ügyfélszolgálatig.

2. Integrációk

Az Atlassian piactéren több mint 3000 integráció érhető el, amelyek segítségével könnyedén összevonhatja az összes rendszerét egy irányítópulton.

Íme néhány kedvenc Confluence-integrációnk:

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Confluence Cloud

Google Drive

Érdekes módon a Confluence integrációt is kínál a Microsoft Teamshez.

3. Oldalak

A Confluence oldalak a Google Docs-hoz hasonlóan működnek. Az oldalakon a csapata tartalmat hoz létre és valós időben dolgozik együtt. A Google Docs-hoz hasonlóan az oldalak is tartalmaznak verziótörténetet és változáskövetést, így bármikor visszatérhet és visszaállíthat egy korábbi verziót, ha szeretné.

Az oldalakon hagyományos szöveges megjegyzéseket lehet írni, de ha egy kicsit színesebbé szeretné tenni őket, adjon hozzá néhány vicces GIF-et vagy emojit. Megjelölheti a csapatát is, hogy felhívja a figyelmüket az oldal bizonyos részeire. ✨

Találkozót kell szerveznie? A Confluence integrálható a csapat naptáraival, így egy helyen láthatja mindenki rendelkezésre állását. Nem tartalmaz natív videóüzenetküldő funkciót, mint a Microsoft Teams alkalmazás, ezért továbbra is be kell állítania a videószoftverét, hogy integrálható legyen a Confluence-szal.

P. S. A Confluence iPhone- és Android-mobilalkalmazásokkal is rendelkezik, amelyekkel útközben is együttműködhet.

4. Fehér táblák

Az Atlassianon keresztül

A Confluence táblái tökéletesek távoli csapatok számára. Ez a digitális tábla kiválóan alkalmas brainstormingra és a csapat nagyszerű ötleteinek vizualizálására. 💡

A Confluence táblák virtuális jegyzetlapokkal rendelkeznek, mint a hagyományos táblák, de emellett szavazási lehetőséget és időzítőt is tartalmaznak. Az intelligens linkek funkcióval más oldalak vagy webhelyek tartalmát is beágyazhatja, hogy több kontextust adjon hozzá.

P. S. Ha szoftverfejlesztéssel foglalkozik, a Confluence táblák néhány kattintással Jira-ba konvertálhatók.

5. Sablonok

Még több időt szeretne megtakarítani? A Confluence korlátozott számú oldalsablont tartalmaz. Használja ezeket a sablonokat stratégiai tervezéshez, kommunikációs tervekhez vagy akár e-mailes kampányokhoz is.

Ezek a sablonok táblázatokkal, formázással, képekkel és akár kóddal is rendelkeznek. Tekintse ezeket a sablonokat hasznos kiindulási pontnak, és testreszabhatja őket kedve szerint.

A Confluence közösség tagjai sablonokat küldenek be, így a sablonok száma idővel valószínűleg növekedni fog – figyelje a fejleményeket! 👀

A Confluence árai

Ingyenes

Standard: 5,75 USD/hó 1–100 felhasználó esetén

Prémium: 11 USD/hó 1–100 felhasználó esetén

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Teams?

A Microsofton keresztül

A Microsoft Teams a Microsoft együttműködési platformja, amely a világjárvány idején igazán kiteljesedett.

A Teams kizárólag online együttműködési eszköz, míg a Confluence egy tudásbázis-platform is. A Microsoft Teams nem feltétlenül olyan sokoldalú, mint a Confluence, de mégis jó választás, különösen, ha csapata sok megbeszélést tart.

Az MS Teams lehetővé teszi a fájlok valós idejű megosztását és szerkesztését. Dolgozzon együtt a vállalaton belüli és kívüli emberekkel, és hozzon létre megosztott csatornákat a különböző projektcsapatok tagjaival.

A Teams teljes egészében a felhőben működik, így bárhonnan megoszthat fájlokat és együttműködhet másokkal. A platformba beépített hozzáférés-kezelésnek köszönhetően teljes ellenőrzése van felett, hogy ki mit láthat.

A Teams előnye, hogy dokumentumokon, Teams-csatornákon, értekezleteken vagy csevegéseken belül is együttműködhet. Csak másolja ki a dokumentum linkjét, és illessze be oda, ahol dolgozni szeretne. Remek, ugye? 🤩

A Teams funkciói

A Confluence és a Teams összehasonlításakor fontos tudni, hogy a két platform célja eltérő. A Microsoft Teams funkciói inkább a kommunikációra és az együttműködésre vannak szabva, nem pedig a tudásmenedzsmentre. Íme kedvenc Teams funkcióink.

1. Meet

A Confluence-tól eltérően a Teams-ben akár 1000 résztvevővel is tarthat csapatértekezleteket. Mivel ez egy Microsoft-termék, szabadon kiegészítheti az értekezleteket más Microsoft-eszközökkel, például a PowerPoint Live-val vagy a Microsoft Whiteboard-dal.

Unod már a jegyzetelést? A Meet AI-generált jegyzetekkel rendelkezik. Mi is ellenőriznénk a pontosságát, de így is rengeteg időt takaríthat meg.

A Microsoft Teams csoportos hívások, hívásátirányítás és hangposta funkciókkal is rendelkezik. Ez ideális megoldás, ha munkája során sokat telefonál, vagy ha nem szeretné, hogy egy beszédes ügyfél megkapja a személyes telefonszámát. 📞

2. Csevegések

Csevegések a Microsoft Teams alkalmazásban

Valakinek a figyelmét szeretné felkelteni? Indítson csevegési szálat, jelölje meg az illetőt, és a Teams értesítések elintézik a többit. A csevegésekhez egy kattintással elérhető 35 nyelvű fordítás, hangüzenetek és javasolt válaszok is tartoznak.

Nagyon tetszik nekünk a Microsoft Loop funkció is, amely lehetővé teszi, hogy valós időben együttműködjünk egy csoportos csevegésben. Ez nem ideális nagy dokumentumok esetén, de remek, ha valakinek gyorsan át kell nézni egy táblázatot, mielőtt azt hozzáadná egy PowerPoint-prezentációhoz. 📊

3. Integrációk

A Microsoft integrációit „alkalmazásoknak” nevezi. Ezekkel az alkalmazásokkal testreszabhatja a Teams-t azáltal, hogy hozzáadja a már használt más megoldások funkcióit. Ez lehetővé teszi az automatizálás bevezetését szinte az összes munkafolyamatában.

A Teams alkalmazásokat az alábbiakhoz ajánljuk:

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Creative Cloud

Zendesk

A Teams természetesen integrálható más Microsoft termékekkel. Ha máris Microsoft rajongó, akkor ez a lehetőség pusztán azért is értelmes, mert a Microsoft termékei nagyon jól működnek együtt.

P. S. Ha a Microsoft Teams-t részesíti előnyben, akkor annak is van alkalmazása a Confluence-hoz.

Teams árak

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Confluence és Teams: funkciók összehasonlítása

A Confluence és a Teams közötti összecsapásban ki lesz a győztes? 🏆

Mint mindig, a „helyes” válasz attól függ, hogy hogyan működik a vállalkozása és mit keres. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a Confluence és a Teams.

1. Együttműködés

A Confluence és a Teams egyaránt együttműködési platformok, de különböző módon segítik elő az együttműködést.

Például a Microsoft Loop egy remek funkció, amellyel apróbb dolgokat lehet megbeszélni a főnökkel. A Confluence táblái pedig hasznosak a távoli brainstorminghoz.

Az egyik nagy különbség a Teams videokonferencia-lehetőségei. Ezzel a videokonferencia bekerül az együttműködési platformba, amit a Confluence nem kínál ilyen közvetlenül és hatékonyan.

Ha inkább szövegalapú távoli csapatként dolgoznak, akkor válassza a Confluence-t. Ha viszont inkább videohívásokat vagy telefonhívásokat használnak, akkor válassza a Teams-t.

Győztes: Teams a videohívásokhoz; Confluence a szövegalapú együttműködéshez

2. Sablonok

A Teams néhány sablont kínál, de a választék korlátozott. Valójában ezek nem igazán sablonok. Inkább „mentett beállítások”, amelyek időt takarítanak meg, ha gyakran hoz létre csoportokat vagy csapatokat.

A Confluence viszont egyre növekvő, testreszabható sablonokból álló könyvtárral rendelkezik. Ha a kész sablonok fontosak Önnek, akkor a Confluence a jobb választás.

Győztes: Confluence

3. Integrációk

A Confluence és a Teams is több száz integrációval rendelkezik. Ez valójában attól függ, hogy a szervezeted már hogyan van felépítve.

Ha teljes mértékben Microsoft-vállalat, akkor a Teams a logikusabb választás, mivel már jól működik a Microsoft ökoszisztémáján belül.

Ha azonban nagy rajongója a Jira-nak, akkor a Confluence a jobb választás, mert integrálható az Atlassian termékekkel.

Győztes: Teams, ha Microsoftot használ; Confluence, ha Jirát használ.

4. Tudásmenedzsment

A Confluence legnagyobb előnye, hogy egy kombinált tudásmenedzsment és együttműködési eszköz.

A Microsoft Teams ezt nem kínálja. A Microsoft termékcsaládon belül egy tudásbázis létrehozásához valami olyasmit kellene használnia, mint a Microsoft SharePoint.

Ha fontos, hogy az együttműködés és a tudásbázis ugyanazon a platformon legyen, válassza a Confluence-t.

Győztes: Confluence

Confluence és Microsoft Teams összehasonlítása a Redditen

Mélyrehatóan megvizsgáltuk a Confluence és a Teams alkalmazásokat, hogy megtaláljuk a legfontosabb különbségeket a két platform között.

A Reddit szerint a Teams wiki funkciója nehezen használható a tudásmegosztáshoz:

„Az osztályom lépésről lépésre kidolgozta a Wiki használatának útmutatóját a Teams-ben (ez néhány hétig tartott), és rájöttünk, hogy a Wiki valóban szörnyű. Hibás volt, törölte a feltöltött fényképeket stb.”

Egy másik Reddit -bejegyzésben egy mindkét platformot használó felhasználó úgy találta, hogy a Confluence a jobb választás az együttműködéshez:

„Mindkettőt használtam. A Confluence sokkal jobb az együttműködéshez.”

Bár a felhasználók egyértelműen a Confluence-t részesítik előnyben, egyesek szerint ez nem számít, mert „a vállalat politikája szerint mindennek a Teams-ben kell lennie”.

Nehéz meggyőzni a felső vezetést – vagy az IT-szakembereket – arról, hogy engedélyezzenek különböző platformokat. Ha Microsoft-szervezetnél dolgozik, akkor gyakran licencelési vagy biztonsági okokból kénytelen lehet a Teams használatára, függetlenül attól, hogy tetszik-e vagy sem. 🤷🏽

Hasonlítsa össze a Confluence-t és a SharePoint-ot!

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Confluence és a Teams legjobb alternatíváját

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A Confluence és a Teams mindenképpen megvan a maga helye. De van egy probléma: nem egyesítik a feladatkezelést egy központi helyen.

Természetesen az alkalmazások és integrációk segíthetnek ebben. De miért kellene összerakni valamit, ha lehet egy olyan rendszer, amely már tartalmazza mindent, amire szüksége van az üzleti tevékenységéhez?

A ClickUp a világ legnépszerűbb együttműködési megoldása, amely az összes munkáját egy helyre összpontosítja. Funkcionalitása olyan jó, hogy a hatékonyságra törekvő szakemberek örömükben ugrálnak. 🤸

Valós idejű, problémamentes együttműködés

A ClickUp Docs segítségével tartalmakat, projektterveket és akár wikiket is létrehozhat a tudás megőrzése érdekében. (Confluence, ki az?)

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb használatát.

Beágyazhat tartalmakat, táblázatokat adhat hozzá és testreszabhatja a dokumentum formázását, hogy szemet gyönyörködtető, hasznos információkat hozzon létre, amelyek ösztönzik az együttműködést.

Az összes ClickUp Docs dokumentum valós idejű szerkesztést tesz lehetővé a csapatával. Egyetlen kattintással konvertálhat szöveget vagy megjegyzéseket feladatokká – itt nincs szükség dupla beviteli műveletekre.

Beszélgessen csapatával egy platformon

A ClickUp Chat nézetben minden frissítés, link és kommunikáció egy helyen történik. Cselekvési tételeket rendelhet hozzá emberek megjelölésével, vagy videókat, oldalakat vagy táblázatokat ágyazhat be, hogy kontextust adjon a csevegésekhez. 👋

A ClickUp Chat nézetével könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkeket, reakciókat, és összevonhatja a fontos beszélgetéseket.

Nagyon tetszik nekünk a csevegések formázására szolgáló gazdag szerkesztési funkció is. Kódblokkok, felsorolások és szalagcímek hozzáadásával igazán kiemelheti üzeneteit.

Híd a brainstorming és a cselekvés között

A ClickUp Whiteboards segítségével a távoli együttműködés gyerekjáték. Rendkívül vizuálisak és teljesen testreszabhatók, köszönhetően hatalmas Whiteboard sablonkönyvtárunknak. Használja az általunk készített sablonokat (nem bánjuk), vagy készítsen saját sablont.

A virtuális táblák segítségével hatékonyabban együttműködhet ügyfeleivel vagy belső csapataival, és ösztönözheti az innovációt.

Használja a Whiteboards szolgáltatást, hogy személyesen vagy távolról ötleteljen a csapatával. Egyetlen kattintással alakítsa az ötleteket feladatokká, és rendelje hozzá őket a csapatához. Ez a legjobb módszer arra, hogy nagy terveit kevesebb felhajtással valósítsa meg.

Feladatok és dokumentumkezelés kombinálása a ClickUp segítségével

A ClickUp sokkal több, mint egy együttműködési eszköz. A platform egyaránt projektmenedzsment szoftver, együttműködési eszköz és sablon-tárház. Kezdje el még ma az örökre ingyenes csomaggal!