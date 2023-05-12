A 10 legjobb Reddit termelékenységi aloldal tippekkel és termelékenységi trükkökkel

A legjobb termelékenységi tanácsok nem mindig a családunk, barátaink és munkatársaink köréből származnak. Néha az online közösségekben érik el az aha! pillanatokat, ahol a személyes és szakmai életünkben a legfontosabb munkák végrehajtásának hullámvölgyeit éljük át.

A Reddit sokszínű közösségi hálózata és 52 millió aktív felhasználója szinte minden témát megvitat, ami bárkit érdekelhet! Ha tehát a Reddit termelékenységi blokkjában jársz, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb termelékenységi subredditről és egy ingyenes sablont, amellyel megtervezheted, hol és mikor fogod elvégezni a feladatokat.

A ClickUp személyes termelékenységi sablon minden szükséges eszközt tartalmaz: célok listájának nyomon követőjét, ünneplési dokumentumot és még sok mást, hogy nyomon követhesse mindazt, amit el szeretne érni.

Használja a sablont kedvenc linkjeinek másolásához és beillesztéséhez, ötleteinek lejegyzéséhez és pozitív megjegyzések írásához magának! ✍️

Szervezze meg saját céljait a ClickUp-ban

Szeretjük a jó termelékenységi alkalmazásokra vonatkozó ajánlásokat, amelyek segítenek jobban koncentrálni és elkerülni a zavaró tényezőket. És amikor meglátjuk ezeket a híres szavakat: Van erre egy alkalmazás! azonnal szeretnénk, hogy a készülékünkön legyen. De ez a subreddit még egy lépéssel tovább megy az alkalmazások ajánlásában.

A kommentek tele vannak az emberek tapasztalataival a említett termelékenységi alkalmazással kapcsolatban, így valódi véleményeket olvashat, hogy megtudja, érdemes-e rá időt és tárhelyet szánnia.

A Bookmarks egy elengedhetetlen alkalmazás az eszközödön, mivel lehetővé teszi a problémamentes internetes élményt. A Bookmarks segítségével elmentheted a kedvenceidet, címkéket adhat hozzá, nyomon követheted az állapotot, emlékeztetőket állíthatsz be, és akár mappákba és projektekbe is rendezheted a linkeket, hogy javítsd a termelékenységedet és a fontos dolgokra koncentrálhass. Kutatók, diákok, fejlesztők és egyszerűen bárki, aki könyvjelzőket tart a mindennapi internetes böngészés során, profitálhat ebből az alkalmazásból.

Nézze meg a ClickUp subreddit oldalt

Az r/getdisciplined subreddit néha meglepetésként érhet, mert szinte szó szerint összefoglalja azokat a termelékenységet gátló tényezőket, amelyekkel Ön is szembesül. Az emberek tanácsot kérnek és őszinte válaszokat adnak a fejükben zajló folyamatos gondolkodásról: Hogyan juthatok ki ebből a rutinszerűségből?

A „fegyelem” nem csak a subreddit témája, hanem a szabály is! Értékelni fogja a moderátorok által a szerzők és a kommentelők számára megfogalmazott, a tiszteletre és a minőségre vonatkozó hozzászólási szabályokat.

Ha még mindig úgy találja, hogy az alkalmazás letöltése után is végig kell futnia a folyamaton, törölje a bejelentkezési adatait a mentett jelszavak közül, és változtassa meg azokat. Ez egy újabb kellemetlenséggel jár, ami elég ahhoz, hogy „várjak”, anélkül, hogy ténylegesen megakadályozna az alkalmazások otthoni használatában (mint például a fiókok teljes törlése).

Tehát, legközelebb, amikor egy halom mosnivalót, egy mosogató tele edényeket vagy egy rendetlen ágyat látsz, ne habozz! Csináld meg azonnal! Ne gondolkodj rajta! Kevesebb, mint öt perc? Az semmiség. Láss hozzá! Nem csak a feladat elvégzése után érzed magad jobban, hanem motiváltabb leszel, hogy még többet tegyél. Az agyad élvezni fogja ezt az érzést, és több ilyen jutalmat fog keresni. Ne gondolkodj. Csináld. Tápláld az agyad.

Nézze meg ezeket a termelékenységi sablonokat!

Gyakran előfordul, hogy folyamatosan átugorja a dalokat a „90-es évek vége, 2000-es évek eleje” lejátszási listáján? Vagy 20 percenként szünetet tart a feladatában, hogy karaoke dalt keressen, amelynek szövegét énekelhet? Próbálja ki a Lo-Fi HipHop-ot! Ez egy autentikus downtempo beat, háttérzajjal keverve, amely könnyen hallgatható munka közben.

A /rlofihiphop subreddit oldalakon találhatóak különböző könnyen hallgatható felvételekhez tartozó ritmusok és minták. A bevált zene vagy háttérzaj javítja a feladatvégzés élményét, így ha késő esti ritmusokat vagy chill jazzt keresel, hogy produktívabbá válj, hallgasd meg!

Néhány Lo-Fi HipHop videó még nyugodt helyszíneket is mutat, például kávézókat, hangulatos munkaállomásokat függő növényekkel és délutáni napfényben szundikáló kutyákat. Máris ellazult?

Olvassa el a ClickUp digitális rendrakási útmutatóját további termelékenységi tippekért!

A Pomodoro technika egy olyan módszer, amely a hosszú munkameneteket rövid időtartamokra osztja, szünetekkel. Ez segít a felületes és mély munkák szervezésében, így Ön irányíthatja a figyelmét és energiáját.

Így működik a Pomodoro-technika:

Írja fel napi feladatait egy teendőlistára

Válasszon ki egy feladatot, amin dolgozni szeretne

Állítsa be az időzítőt 25 percre, és kezdjen el dolgozni!

Zárja le a feladatot, amikor lejár az időzítő

Tartson egy 5 perces szünetet!

Ismételje meg a 2–5. lépéseket, hogy három Pomodoro-ülést teljesítsen.

Négy Pomodoro után tartson hosszabb szünetet (20 perc).

Az emberek megosztják a Pomodoro időzítő analóg és digitális verzióit, így személyes preferenciáid alapján megtalálhatod a legjobb időgazdálkodási megoldást. Mindenki talál magának valót!

Kövesse nyomon, mennyi időt tölt egy projekten, és mennyi ideig tartanak a szünetek és az értekezletek. Ezen adatok alapján a hét végén végezzen egy rövid értékelést, hogy felmérje termelékenységét, és a tanulságok alapján tervezze meg a következő hetet.

Nézze meg a legjobb Pomodoro időzítő alkalmazásokat a tanuláshoz és a koncentrációhoz!

Az önfejlesztés kategória önmagában is sokféle témát ölel fel, mivel az élet minden szakaszát lefedi. Az önfejlesztés útjának különböző szakaszaiban járó emberek történetei és tippjei megmutatják, hogyan nézz új szemszögből a dolgokra, amikkel szembesülsz. De ami még fontosabb, hogy hogyan tudsz lépéseket tenni ezek érdekében.

Mert ha időt szánsz a reagálásra, visszanyered az irányítást a helyzet felett. Válaszaid okosabbak és koherensebbek lesznek, mozdulataid kecsesebbek, és magabiztosabbnak és önbiztosabbnak tűnsz majd.

Olvastál már olyat, amit úgy éreztél, hogy pont neked szólt abban a pillanatban? A bátorítást, hogy térj vissza a félig befejezett projekthez, határokat szabj a csengőhangoknak és pingeléseknek, vagy egyszerűen csak pihenj órákon át a kedvenc helyeden, bűntudat nélkül?

A termelékenységi subreddit az a hely, ahol másokkal együtt dolgozhat ki termelékeny rendszereket, hogy a helyes útra lépjen. Kezdje a legnépszerűbb bejegyzésekkel, hogy megtalálja a legjobb tartalmakat, és onnan haladjon tovább!

Ha elakadt az életében, próbálja ki a „The Week” programot. Írjon le egy sor napi célt, és azt, hogy mit szeretne elérni 7 nap alatt. Ezután tartsa be ezeket, mintha az élete függne tőlük. Az eredmények motiválni fogják, és megmutatják, hogy mennyi mindent lehet elérni naponta.

A „kész jobb, mint tökéletes” mondás elképesztő módon megváltoztatta a termelékenységi utamat. Ha csak arra koncentrálok, hogy valamit befejezzek, és ezt talán egy kicsit szokatlan módon teszem, az produktívabb gondolkodásmód, mint a tökéletességre való összpontosítás. Hagyj fel az előre megfogalmazott elképzelésekkel arról, hogy hogyan és mikor kell valamit megtenni, és tedd azt, ami neked beválik.

„Szóval böngésszen, tegyen fel kérdéseket, adjon tanácsokat, és hozzon létre/csatlakozzon egy támogató csoporthoz. De ne töltsön túl sok időt itt; vannak fontosabb dolgai is. ”

Az r/getmotivated subreddit több figyelemfelkeltő vizuális elemet tartalmaz, mint a legtöbb más subreddit. A tweetek képernyőképeitől a művészien kreatív dizájnokig, néha csak néhány szóra van szükség ahhoz, hogy átadjuk az üzenetet és felszabadítsuk a motivációt.

Bontsa fel a célokat kezelhető feladatokra

Készen állsz erre? Tanulmányok szerint átlagosan naponta közel hét órát töltünk az interneten.

Hét óra. Ez majdnem a felébredt időnk fele!

A digitális wellness nagyon fontos, különösen mivel a mobiltelefonjainktól függünk, hogy kapcsolatban maradhassunk a világgal. Ellentmondásosnak tűnhet, hogy időt szánsz arra, hogy elolvasd, miért kellene abbahagynod az értelmetlen internetezést, miközben éppen ezt a subredditet böngészed. Azonban ennek a csoportnak a legfontosabb tanulsága az, hogy megtanuljuk, mivel helyettesítik az emberek az értelmetlen internetezést.

Semmi baj, ha nem nézed a telefonodat. Lehet, hogy szociálisan kényelmetlenül érzed magad, ha egyedül vagy a gondolataiddal, és nem nézel semmit. Ne hagyd, hogy a társadalmi kondicionálás megtévesztsen. Semmi baj, ha egyedül vagy, telefon nélkül. Legközelebb, ha nem tudod, mit csinálj, egyszerűen ne csinálj semmit. Engedd, hogy az elméd elkalandozzon.

Itt megtalálja azokat a kérdéseket, amelyeket már régóta meg akart kérdezni, az őszinte tanácsokat, amelyeket keresett, és azokat az embereket, akik egyszerűen megértik. Azok, akik már átélték a termelékenységi válságot, valódi betekintést nyújtanak abba, hogyan veheti kézbe az irányítást az ideje és energiája felett!

Könyvjelzőzd ezt a könnyen elérhető forrást, amely inspiráló idézeteket tartalmaz azoknak a napoknak, amikor úgy érzed, hogy elakadtál!

Szeretne színt és kényelmet vinni növekedési útjába? Ne becsülje alá magát!

A mentális erősség olyan izom, amelyet minden kihívással és teljesítménnyel építesz. Szokásaink – a mindennapi apró cselekedeteink – vagy olyan álmokhoz vezethetnek, amelyek éjszaka ébren tartanak, vagy még idegesebbé tesznek minket. A választás teljes mértékben rajtad múlik!

A rövid gondolkodásmód-videók és a szubreddit megfigyeléseinek segítségével ne feledje, hogy folytassa a munkát.

Sorolja fel céljait, és hozzon létre feladatokat

Ha úgy találja, hogy folyamatosan visszatér a termelékenységi utazásának első napjához, lépjen be egy platformra, amely segít abban, hogy tisztában legyen azzal, hol tart és hová szeretne eljutni. Hasznos, ha van egy külön hely, ahol prioritásként kezelheti az életében legfontosabb dolgokat, és láthatja az előrehaladását.

A ClickUp már több ezer csapatnak és egyénnek segített új szintre emelni termelékenységét, és mi is ugyanezt szeretnénk elérni Önnek!