105 inspiráló idézet a csapatmunkáról, amelyek motiválják a csapatát

Idézetek a csapatmunkáról és az együttműködésről

Miért fontos a csapatmunka? Először is, a munkahelyi együttműködés az elmúlt 20 évben legalább 50%-kal nőtt, és ma már a világ minden táján elterjedt.

Gyanítom, hogy csapata sikere nem néhány kiemelkedő teljesítményű tagtól függött, hanem attól, hogy minden csapattag magáénak érezte a folyamatot, és elvégezte a feladatát! Akár valaki inkább a háttérben marad, akár döntéshozóként tevékenykedik, mindenkinek megvannak a saját készségei és tapasztalatai, amelyek különböző helyzetekben jól jöhetnek.

Ezek a motiváló idézetek összefoglalják, mit jelent az, hogy egy csapat önzetlenül hozzájárul egy közös cél eléréséhez. 🧑‍💼✨

1. „Azt mondani, hogy a sorsom nem kötődik a tiédhez, olyan, mintha azt mondanám: „A hajó ti oldala süllyed.”

–Hugh Downsamerikai rádió- és televíziós műsorvezető

2. „Az egyéni elkötelezettség a csoportos erőfeszítés iránt – ez az, ami a csapatmunkát, a vállalat működését, a társadalom működését, a civilizáció működését lehetővé teszi.”

–Vince Lombardi amerikai futballedző és vezető a National Football League (NFL)

3. „A csapatmunka az a titok, amelynek segítségével átlagos emberek rendkívüli eredményeket érhetnek el.”

–Ifeanyi Enoch Onuoha nigériai író és pedagógus

4. „Egyikünk sem olyan okos, mint mindannyian együtt.”

–Ken Blanchardamerikai író, előadó és üzleti tanácsadó

5. „A tehetség megnyeri a mérkőzéseket, de a csapatmunka és az intelligencia megnyeri a bajnokságot.”

–Michael Jordanamerikai kosárlabdázó, a Charlotte Hornets kosárlabdacsapat elnöke

6. „Egy csoport akkor válik csapattársakká, ha minden tag elég magabiztos és elégedett a saját teljesítményével ahhoz, hogy dicsérje a többiek képességeit.”

–Norman Shidleamerikai író

7. „A csapatmunkában a csend nem aranyat ér. Halálos.”

–Mark Sanborn amerikai író, előadó és vállalkozó

8. „Szeretem a kihívást, hogy a játékosokat bizonyos szintre emeljem, de ez a könnyű rész. A legnagyobb kihívás az, hogy elhiggyék, amit csinálunk. Meg kell érteniük, hogy rendben van, ha vannak jó és rossz napok.”

Dawn StaleyAmerikai kosárlabda Hall of Fame játékos, edző és olimpiai aranyérmes

„Minden alkalommal, amikor a munkahelyen másokkal kapcsolatba lépünk, döntést kell hoznunk: megpróbálunk minél több értéket magunknak követelni, vagy értéket teremtünk anélkül, hogy aggódnánk a viszonzásért?”

Adam Grant Szervezeti pszichológus és szerző

10. „Két kovakő kell a tűz meggyújtásához.”

–Louisa May Alcottamerikai regényíró és költő

11. „A csapat ereje az egyes tagokban rejlik. Az egyes tagok ereje pedig a csapatban rejlik.”

–Phil Jacksonamerikai kosárlabdázó, edző és vezető

12. „Egyedül csak egy csepp vagyunk. Együtt pedig egy óceán.”

–Ryunosuke Satoro japán író

13. „Az egymástól függő emberek saját erőfeszítéseiket másokéval ötvözik, hogy a legnagyobb sikert érjék el.”

–Stephen Coveyamerikai író és pedagógus

14. „Bármilyen zseniális is az elméd vagy a stratégiád, ha egyedül játszol, mindig alulmaradsz egy csapattal szemben.”

–Reid Hoffman amerikai vállalkozó és szerző

15. „Soha ne kételkedj abban, hogy egy kis csoport gondolkodó, elkötelezett polgár megváltoztathatja a világot; valójában ez az egyetlen dolog, ami valaha is megváltoztatta.”

–Margaret Mead amerikai kulturális antropológus

16. „A csapatmunka megosztja a feladatot és megsokszorozza a sikert.”

–Ismeretlen

17. „Ne feledd, a csapatmunka a bizalom kiépítésével kezdődik. És ezt csak úgy lehet megtenni, ha legyőzzük a sebezhetetlenség iránti igényünket.”

–Patrick Lencioni amerikai író

18. „Bármennyire is magas pozícióba kerülsz egy szervezetben, bármennyire is jól teljesítesz, a munkád soha nem ér véget.”

–Abigail Johnsonamerikai elnök és vezérigazgató, Fidelity Investments

19. „A tanulás, anélkül, hogy lehetőségünk lenne megosztani azt, amit tanultunk, kicsit olyan, mint magunknak főzni: megcsináljuk, de valószínűleg nem olyan jól.”

–Mike Schmoker Író, oktató és volt amerikai futballedző

Idézetek a vezetésről és a csapatmunkáról

A vállalat sikerének és növekedésének nem annyira titkos titka? Erős vezetés és produktív alkalmazottak.

Amikor a vezetők megtestesítik a vállalati kultúrát és értékeket, pozitív hatással vannak csapataikra, ami tükröződik munkájukban és eredményeket hoz. A ClickUp vezérigazgatója, Zeb Evans így fogalmaz: „A végső cél egy olyan kultúra megteremtése, amelyben a munkavállalók összhangban vannak a vállalat küldetésével, és amelyben a termelékenység és az együttműködés áll a középpontban.”

Íme néhány idézet a csapatmunkáról, amelyek inspirálják a csapatokat, hogy még több lehetőséget teremtsenek a fejlődéshez! ☀️🌱

20. „Ugyanolyan büszke vagyok a sok olyan dologra, amit nem tettünk meg, mint azokra, amiket megtettünk. Az innováció azt jelenti, hogy ezer dologra nemet mondunk.”

–Steve JobsAz Apple Inc. amerikai társalapítója

21. „Azok a szavak, amelyek a leginkább segítettek nekem az életben, amikor a dolgok jól alakultak, vagy amikor rosszul alakultak, a következők: „vállald a felelősséget”.

–Billie Jean KingEgykori világelső amerikai teniszező

22. „Ha helyet kapsz az asztalnál, azt azért érdemelted ki, mert érted az emberi viselkedést. Megérted, mire van szükségük az alkalmazottaidnak, mik a hiányosságaik, és képviseled őket. De ez nem csak azért történik, mert te azt mondod.”

–Celia Swansonamerikai volt ügyvezető alelnök, Walmart Inc

23. „Nem értem, miért félnek az emberek az új ötletektől. Én a régiektől félek.”

–John Cageamerikai zeneszerző és zenetudós

„Általában a startupoknál van egy bizonyos fokú rugalmasság a dolgok elvégzésében. Az emberek különböző feladatokat vállalnak, különböző szerepeket töltenek be, ami az egyik oka annak, hogy a startupok sikeresek. És nem szabad ezt a varázslatot elvenni, és mindenhol szigorúságot bevezetni a hatékonyság érdekében.”

Vrushali PatilA Front platformjának vezetője

25. „Rájöttem, hogy ha hajlandó vagyok előrelépni és a reflektorfénybe állni, akkor a körülöttem lévőket is sokkal erősebbé tudom tenni.”

–Alaina Percivalamerikai vezérigazgató, Women Who Code

26. „Bármit is szeretnél csinálni, és bármi is álljon az utadban, ne keress kifogásokat. Bármire képes vagy.”

–Katia Beauchampamerikai Birchbox társalapítója és vezérigazgatója

27. „A jó vezetők megszervezik és összehangolják az embereket a csapat feladataival. A nagyszerű vezetők motiválják és inspirálják az embereket azzal, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak. Ez a cél. És ez a kulcsa annak, hogy valóban átalakító eredményeket érjünk el.”

–Marillyn Hewsonamerikai volt elnök, elnök-vezérigazgató, Lockheed Martin

28. „Végül is egy nagyszerű vezető csak az alapján ismerhető meg, hogy milyen hatással van másokra.”

–Jim Stovall amerikai író

29. „A dolgokat irányítod, az embereket vezeted.”

–Grace Murray Hopperamerikai informatikus és az Egyesült Államok Haditengerészetének ellentengernagya

30. „Walt Disney a Disney World építésekor azt mondta a stábjának, hogy „először építsék meg a kastélyt”, tudva, hogy ez a vízió motivációként fog szolgálni a projekt egészében. Gyakran, amikor az emberek nem érik el azt, amit az életben szeretnének, az azért van, mert a víziójuk nem elég erős.”

–Gail Blankeamerikai elnök és a Lifedesigns vezérigazgatója

31. „Az egyetlen dolog, ami rosszabb annál, hogy elkezdesz valamit és kudarcot vallasz... az, hogy nem kezdesz el semmit.”

–Seth Godinamerikai vállalkozó, író és előadó

32. „A valódi vezetésnek négy összetevője van: agy, lélek, szív és jó idegek.”

–Klaus Schwabnémet alapítója és ügyvezető elnöke a Világgazdasági Fórumnak

33. „Akár magadnak, akár másoknak dolgozol, lesznek olyan pillanatok, amikor boldogtalan vagy, vagy úgy érzed, hogy megakadtál. Nem tudsz mindent irányítani magad körül, de ilyen pillanatokban emlékeztesd magad arra, hogy erős vagy, és hogy még a kis, stratégiai lépések is nagy változásokat hozhatnak a jobb irányba.”

–Trae Bodgeamerikai életmódújságíró és televíziós kommentátor

34. „Mindig azt mondom: „Minden munkádat úgy végezd, mintha egész életedben azt csinálnád, és mutasd meg, hogy a tiéd.”

–Mary Barraa General Motors amerikai vezérigazgatója

35. „Amikor az emberek pénzügyileg fektetnek be, hozamot akarnak. Amikor érzelmileg fektetnek be, hozzájárulni akarnak.”

–Simon Sinekbrit-amerikai szerző és inspiráló előadó

36. „Az emberek voltak a nappali munkám, az üzlet pedig az éjszakai. Azoknak kell lennünk, akik vagyunk. Az értékeinknek megfelelően kell élnünk. Nem érdekel, hol vagyunk, Dubajban, Tokióban stb. – ez nem számít.”

–Howard Beharamerikai, a Starbucks korábbi elnöke

„Megtanultam, hogy ne féljek határokat feszegetni, amikor kérdéseket teszek fel vagy kéréseket fogalmazok meg. És ha azt hallom, hogy „ez nem lehetséges”, akkor azt kérdezem, hogy „mi lehetséges”, ahelyett, hogy csak megköszönném és elmennék. De azt is, hogy kreatívan gondolkodjak a problémamegoldásról.”

Emily WeissA Glossier alapítója

38. „A kiégés kultúrájának megteremtése ellentétes a fenntartható kreativitás kultúrájának megteremtésével.”

–Arianna Huffingtongörög-amerikai, a Huffington Post alapítója, valamint a Thrive Global alapítója és vezérigazgatója

39. „Az inkluzivitás nem azt jelenti, hogy „csak ott lehetünk”, hanem azt, hogy értékelnek minket. Mindig is azt mondtam: az okos csapatok csodálatos dolgokat képesek véghezvinni, de a valóban sokszínű csapatok lehetetlen dolgokat is meg tudnak valósítani.

–Claudia Brind-Woodyamerikai IBM vezető

40. „Ha tetteid olyan örökséget teremtenek, amely másokat arra inspirál, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor kiváló vezető vagy.”

–Dolly Partonamerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, filantróp és üzletasszony

41. „Bármit is mond vagy tesz valaki, feltételezd, hogy jó szándékkal teszi. Meg fogsz lepődni, hogy mennyire megváltozik a hozzáállásod egy személyhez vagy problémához.”

–Indra Nooyiindiai-amerikai, a PepsiCo korábbi vezérigazgatója

42. „Egy vállalkozásnak magával ragadónak kell lennie, szórakoztatónak kell lennie, és ki kell fejlesztenie a kreatív ösztöneidet.”

–Richard Branson a Virgin Group brit alapítója

43. „Miért nem létezik egy termék? Miért nem végzik el egy feladatot hatékonyabban? Miért csinálod azt, amit csinálsz? Akár most lépsz be a munkaerőpiacra, akár új vállalkozást indítasz, ez nyomasztó lehet – tele hatékonysági hiányosságokkal és számtalan különböző véleményű emberrel (tanácsokból soha nem lesz hiány), ezért fontos, hogy a kezdetektől fogva megtaláld a saját utadat – a saját északcsillagodat – és ahhoz tartsd magad, miközben fejlődsz és haladsz előre a karrieredben.”

–Sara Cullenamerikai vezérigazgató és a Daily Gem alapítója

44. „A stratégia nem egyéni sport, még akkor sem, ha te vagy a vezérigazgató.”

–Max McKeownangol író és tanácsadó

45. „Ha jó ötletet akartunk volna kitalálni, akkor nem tudtunk volna jó ötletet kitalálni. Csak meg kell találnod a megoldást a saját életed problémájára.”

–Brian Cheskyamerikai társalapító és vezérigazgató, Airbnb

46. „Határozza meg, hogy milyen viselkedésmódokat és meggyőződéseket tart fontosnak a vállalat számára, és gondoskodjon arról, hogy mindenki ezeknek megfelelően éljen. Ezeknek a viselkedésmódoknak és meggyőződéseknek annyira alapvetőnek kell lenniük a vállalat számára, hogy azok már nem is kultúraként jelennek meg.”

–Brittany ForsythShopify amerikai humánerőforrás -igazgatója

47. Ha nem tudod leírni, hogy mit csinálsz, mint folyamatot, akkor nem tudod, mit csinálsz. ”

–W. Edwards Demingamerikai mérnök, statisztikus és professzor

48. „Egy szervezet tanulási képessége és az, hogy ezt a tanulást gyorsan cselekvésbe tudja átültetni, a végső versenyelőny.”

–Jack Welchamerikai, a General Electric korábbi vezérigazgatója

Idézetek a kitartásról a csapatmunkában

Mindannyiunknak vannak olyan napjai, amikor el akarunk menekülni egy görög szigetre, és a legjobb barátainkkal együtt énekelni a nyár himnuszát, a „Dancing Queen”-t. De ha ez nem egy reális menekülési terv, mit tehetsz még, hogy motivált maradj?

Nyilvánvalónak tűnhet, hogy elzárkózzunk a világtól és egyedül legyünk, de ez nem fogja elhallgattatni a fejünkben szóló kritikus hangot. Ehelyett inkább beszélj egy csapattaggal, vagy menj egy nyilvános helyre, hogy boldogságot sugározz. Ezután, amikor már kezeled az energiádat és a pozitív gondolatokra koncentrálsz, rájössz, hogy milyen könyörtelenül vágyik a tested a céljaid elérésére!

Íme, mit mondanak a kitartásról néhány igazán elkötelezett győztes:

49. „A gyakorlás nem az, amit akkor csinálsz, ha már jó vagy. Az a dolog, amit csinálsz, ami jónak tesz.”

–Malcolm Gladwellkanadai újságíró, író és szónok

50. „Semmi sem lehetetlen, a szó maga is azt mondja: „Lehetséges vagyok”!”

–Audrey Hepburnbrit humanitárius és színésznő

51. „Mindig olyan dolgokat csináltam, amelyekre még nem voltam teljesen felkészülve. Szerintem így lehet fejlődni. Amikor eljön az a pillanat, hogy „Hű, nem vagyok biztos benne, hogy meg tudom csinálni”, és átvészeled azokat a pillanatokat, akkor érsz el áttörést.”

–Marissa Mayeraz amerikai Yahoo korábbi vezérigazgatója

52. „Meghatározhatsz és meg is kell határoznod a saját határaidat, és azokat egyértelműen meg is kell fogalmaznod. Ehhez bátorság kell, de ez egyben felszabadító és erőt adó is, és gyakran új tiszteletet is szerez neked.”

–Rosalind Brewera Walgreens Boots Alliance amerikai vezérigazgatója

„A szerencse azt jelenti, hogy nem tettem semmit. A szerencse azt jelenti, hogy valamit kaptam. A szerencse azt jelenti, hogy kaptam valamit, amit nem érdemeltem meg, amiért nem dolgoztam keményen. Kedves olvasó, remélem, soha nem lesz szerencsés. Én nem vagyok szerencsés. Tudja, mi vagyok? Okos vagyok, tehetséges vagyok, kihasználom a lehetőségeket, és nagyon, nagyon keményen dolgozom. Ne szerencsésnek hívjon. Hívjon keménynek.”

Shonda Rhimes A Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person című könyv szerzője

54. „Az ember csak akkor fedezhet fel új óceánokat, ha van bátorsága szem elől téveszteni a partot.”

–Andre Gidefrancia író és Nobel-díjas irodalmár

55. „A nehézségek nem azért állnak az utunkba, hogy megállítsanak minket, hanem hogy előhozzák belőlünk a bátorságot és az erőt.”

–Ismeretlen

56. „Talán, ha félreteszed a kételyeidet, felhúzod az ingujjad, kockáztatsz egy kicsit, és teljes gőzzel belevágsz, egy nap felébredsz, és rájössz, hogy olyan életet élsz, amire régen irigyeltél.”

–Jen Sinceroamerikai író és sikerkoucs

57. „Aki nem győz le minden nap valamilyen félelmet, az nem tanulta meg az élet titkát.”

–Ralph Waldo Emerson amerikai filozófus és költő

58. „Ha az, amit csinálsz, nem visz közelebb a személyes céljaidhoz, akkor eltávolít tőlük.”

–Brian Tracy kanadai motivációs előadó

59. „Ne táncolj az álmaid személyiségének köré. Merülj el mélyen és teljes mértékben benne.”

–Gabrielle Bernsteinamerikai író és motivációs előadó

60. „A sikereidet annak alapján ítéld meg, mit kellett feladnod azért, hogy elérhesd őket.”

–Dalai LámaTibet legfőbb spirituális vezetője

61. „Ne hagyd, hogy megfélemlítsen az, amit nem ismersz. Ez lehet a legnagyobb erősséged, és biztosíthatja, hogy másképp cselekedj, mint mindenki más.”

–Sara Blakelyamerikai alapító és vezérigazgató, Spanx

„Ritkán adódik olyan lehetőség, amely tökéletes formában kínálkozik. Egy szép kis dobozban, sárga masnival a tetején. „Tessék, nyisd ki, tökéletes. Imádni fogod.” A jó lehetőségek zavarosak, zavarba ejtőek és nehezen felismerhetők. Kockázatosak. Kihívást jelentenek.”

Susan Wojcickia Youtube vezérigazgatója

63. „Ne add fel, hogy megpróbáld megvalósítani, amit igazán akarsz. Ahol szeretet és inspiráció van, ott nem lehet hibázni.”

–Ella Fitzgeraldamerikai jazzénekes

64. „A sikert gyakran azok érik el, akik nem tudják, hogy a kudarc elkerülhetetlen.”

–Coco Chanelfrancia divattervező és üzletasszony

65. „Ha igazán akarsz valamit, megtalálod a módját. Ha nem, akkor kifogást találsz.”

–Jim Rohn amerikai vállalkozó és író

66. „A valódi, tartós változás lépésről lépésre történik.”

–Ruth Bader Ginsburgamerikai volt bíró, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának tagja

„Életem minden pillanatában rettegés fogott el, de soha nem hagytam, hogy ez megakadályozzon abban, hogy megtegyem, amit akartam.”

Georgia O’Keeffe Az amerikai modernizmus mozgalom művészeti úttörője

68. „Az emberek a magabiztosságról beszélnek, anélkül, hogy valaha is említést tennének a kemény munkáról. Ez hiba.”

–Mindy Kalingamerikai forgatókönyvíró, producer és író

69. „Az, hogy az emberek leküzdik az akadályokat, valójában nagyon fontos része az emberiségnek, és szerintem nem ünnepeljük ezt annyira, amennyire kellene.”

–Taika WaititiÚj-zélandi filmrendező és színész

70. „Lehet, hogy sok vereséget szenvedsz, de nem szabad megadnod magad. Valójában szükség lehet a vereségekre, hogy megismerd önmagad, hogy miből tudsz felállni, hogyan tudsz még mindig kilábalni belőle.”

–Maya Angelouamerikai költő, memoáríró és polgárjogi aktivista

71. „A siker a kis erőfeszítések összessége – nap mint nap megismételve.”

–Robert Collier amerikai önsegítő szerző

72. „Soha ne add fel! A feladatot a legjobb tudásod szerint és azon túl is végezd el.”

–Debbie Reynoldsamerikai színésznő, énekesnő és üzletasszony

73. „A kitartás az, amikor 19-szer kudarcot vallasz, de a 20. alkalommal sikerrel jársz.”

Dame Julie Andrews DBEangol színésznő, énekesnő és író

74. „Határozd meg a sikert a saját feltételeid szerint, érj el saját szabályaid szerint, és építsd fel az életet, amelyre büszke lehetsz.”

–Anne Sweeneyamerikai, a Disney Media Networks korábbi társelnöke

„Ne hagyd, hogy bárki is elvegye a képzelőerőd, a kreativitásod vagy a kíváncsiságod. Ez a helyed a világban, ez az életed. Haladj előre, és tégy meg mindent, amit tudsz, hogy olyan életet élj, amilyet szeretnél.”

Mae Jemisonamerikai mérnök, orvos és volt NASA-űrhajós

76. „Ahhoz, hogy sikeres legyél az életben, három dologra van szükséged: egy kívánságcsontra, egy gerinccsontra és egy humorcsontra.”

–Reba McEntireamerikai énekesnő, színésznő és üzletasszony

77. „Lehet, hogy te vagy az egyetlen, aki még hisz benned, de ez is elég. Csak egy csillag kell, hogy áttörje a sötétség univerzumát. Soha ne add fel!”

–Richelle E. Goodrich amerikai író

Idézetek a csapatmunkáról, az újrakezdésről

A személyes fejlődés nem csak az egyénekre vonatkozik, hanem a csapatokra is!

Olyan helyzetekben, amelyek csalódást keltő vagy kínos eredményeket hoznak, tudatosan kell törekednünk a hangulat megváltoztatására és a következő lépések kitalálására. Ezzel szemben, amikor a vezetők pozitív hangnemben a megoldásokra koncentrálnak, a csapat elkezdhet változtatni a jövőbeni jobb teljesítmény érdekében.

Mit mondhatunk egymásnak, hogy segítsünk egymásnak felállni a kudarcból és újrakezdeni?

78. „Jobb kudarcot vallani az eredetiségben, mint sikert aratni az utánzásban.”

–Herman Melville amerikai regényíró

79. „Ha a múltban élsz, az depresszió, ha a jövőben élsz, az szorongás. Tehát nincs más választásod, mint a jelenben élni.”

–Sarah Silvermanamerikai komikus, színésznő és író

„Az arénában akarok lenni. Bátor akarok lenni az életemben. És amikor úgy döntünk, hogy nagy kockázatot vállalunk, akkor felkészülünk arra, hogy megvernek minket. Választhatunk a bátorság és a kényelem között, de nem lehet mindkettőnk. Nem egyszerre.”

Brené BrownKutató és szerző

81. „Aki nem tud megbirkózni a kudarcokkal, az a győzelmekkel sem fog tudni megbirkózni.”

–Orrin Woodward amerikai író

82. „Minden hiba tanít neked valami újat magadról. Ne feledd, nincs kudarc, csak az, ha már nem próbálkozol tovább.

–Chris Bradford brit író és harcművész

83. „Mindig éhesen és éppen elég félelemmel közelítettem meg a dolgokat. Rengeteg önbizalommal, de éppen elég félelemmel ahhoz, hogy extra keményen dolgozzak. A bénító félelem nem segít, de az a fajta félelem, ami elég idegesít ahhoz, hogy igazán éber és koncentrált legyél? Az a fajta félelem tetszik nekem.”

–Queen Latifahamerikai rapper, színésznő és énekesnő

„Mit szeretsz annyira csinálni, hogy a kudarc és a siker szavak lényegében irrelevánssá válnak?”

Elizabeth GilbertA Big Magic: Creative Living Beyond Fear című könyv szerzője

85. „Hasonlóságaink közös alapot teremtenek számunkra; különbségeink pedig lehetővé teszik, hogy egymást lenyűgözzük.”

–Tom Robbins amerikai regényíró

86. „A való világban a legokosabb emberek azok, akik hibáznak és tanulnak. Az iskolában a legokosabb emberek nem hibáznak.”

–Robert Kiyosaki amerikai üzletember és szerző

87. „A kudarc a siker elengedhetetlen része. Minden alkalommal, amikor kudarcot vallasz és újra talpra állsz, gyakorlod a kitartást, ami az élet kulcsa. Erőd a helyreállítási képességedben rejlik.”

–Michelle Obamaamerikai ügyvéd, író és az Egyesült Államok volt first ladyje

88. „Életünk olyan történet, amelyet mi írunk, rendezünk és amelyben mi játszunk a főszerepet. Néhány fejezet boldog, míg mások tanulságokkal szolgálnak, de mindig megvan a hatalmunk, hogy saját kalandjaink hősei legyünk.”

–Joelle Speranzaamerikai író

Csapatmunkáról szóló idézetek a magabiztosságról

„Biztosan tudod, miről beszélsz?” Ez az a kritikus belső hang a fejünkben, amely a legkellemetlenebb pillanatokban – egy fontos projektmegbeszélésen vagy egy egyéni megbeszélésen a vezetőnkkel – megpróbálja megingatni a magabiztosságunkat. Ha hagyjuk, hogy a kritikus belső hangunk azt sugallja, hogy nem vagyunk elég okosak vagy képesek, akkor nem fogunk bízni a saját ítélőképességünkben, és nem fogunk jó döntéseket hozni.

A napi önbizalom-növeléshez hallgathatsz podcastokat (például a When it Clicked podcastot ), részt vehetsz néhány képzésen, vagy beszélgethetsz egy pozitív beállítottságú csapattaggal. Addig is, íme néhány inspiráló idézet a csapat önbizalmáról, amelyeket érdemes magadba szívni:

89. „Maradj félénk, de cselekedj mégis. A cselekvés a fontos. Nem kell megvárnod, amíg magabiztos leszel. Csak cselekedj, és végül a magabiztosság is megérkezik.”

–Carrie Fisheramerikai színésznő és író

„Az, hogy másoktól tanulhatok, egy kiváltság, amiért nagyon hálás vagyok. Imádom magamba szívni mindazt, amit edzőim/mentoraim mondanak nekem. Ha ma egy tanácsot adhatnék neked, az az lenne, hogy légy tanítható.”

Bethany HamiltonProfi szörfös és író

91. „Az emberi kiválóság szíve gyakran akkor kezd el dobogni, amikor felfedezel egy olyan célt, amely elnyeli, felszabadít, kihívások elé állít, vagy értelmet, örömöt és szenvedélyt ad az életednek.”

–Terry Orlick, Ph. D. Amerikai szerző és motivációs előadó

92. „Ne várj addig, amíg minden tökéletes lesz. Soha nem lesz tökéletes. Mindig lesznek kihívások, akadályok és nem tökéletes körülmények. Na és? Kezdj neki most! Minden egyes lépéssel egyre erősebbé, ügyesebbé, magabiztosabbá és sikeresebbé válsz.”

–Mark Victor Hansenamerikai motivációs előadó, tréner és szerző

93. „Amit teszel, az számít, és neked kell eldöntened, milyen változást akarsz elérni.”

–Dame Jane Goodall DBEangol primatológus és antropológus

94. „A formális oktatás megélhetést biztosít, az önképzés pedig vagyont hoz.”

–Jim Rohn amerikai vállalkozó, író és motivációs előadó

„A győzelem nagyszerű, persze, de ha valóban akarsz valamit elérni az életben, a titok az, hogy megtanulj veszíteni. Senki sem maradhat mindig veretlen. Ha egy súlyos vereség után fel tudsz állni, és újra győzni tudsz, egy nap bajnok leszel.”

Wilma RudolphVilágrekorder atléta, olimpiai bajnok

96. „Túl kevés önbizalom, és képtelen vagy cselekedni. Túl sok önbizalom, és képtelen vagy hallani.”

–John Maedaamerikai vezető, tervező és technológus

Idézetek a csapatmunkáról ünnepelni való pillanatokban

Ismered azt az érzést, amikor a csapatod befejezi az utolsó projektfeladatot? Mindenki összegyűlik a tárgyalóban, hogy megünnepeljék a sikert, és te tágra nyílt szemmel nézed a tehetséget, a humort és a csapatmunkát, ami a célba jutáshoz kellett? Büszkén gondolod magadban: „Megint megcsináltuk.” 🤩

A legtöbb csapat esetében a valóság az, hogy nincs elég idő megállni, összejönni és együtt ünnepelni. Mindig van egy újabb projekt, amit el kell kezdeni. De ha nem szánunk időt arra, hogy elismerjük csapatunk erőfeszítéseit és kiszakadjunk a mindennapi rutinból, akkor elszalasztjuk a lehetőséget, hogy javítsunk a hangulaton és feltöltődjön a csapat. Íme tehát néhány motiváló idézet a legkiválóbb gondolkodóktól az ünneplésre méltó pillanatokról:

97. „Rájöttem, hogy a kis győzelmek, a kis projektek, a kis különbségek gyakran hatalmas változásokat hoznak.”

Rosabeth Moss Kanter, Ph. D. A Harvard Business School üzleti professzora

98. „Ünnepelje sikereit. Keressen humoros oldalát kudarcainak.”

–Sam Waltonamerikai, a Walmart és a Sam’s Club alapítója

99. „Ne próbálja siettetni a haladást. Ne feledje, hogy egy előrelépés, legyen az bármilyen kicsi is, egy lépés a helyes irányba. Ne adja fel a reményt.”

–Kara Goucher amerikai hosszútávfutó

100. „A nagy győzelem, amely ma olyan egyszerűnek tűnik, egy sor apró, észrevétlen győzelem eredménye volt.”

–Paulo Coelho brazil dalszövegíró és regényíró

101. „Meg kell ünnepelnem az életet, mert jó helyzetben vagyok, keményen dolgozom, és boldog vagyok azzal, aki vagyok, és azzal, amit csinálok, és néha annyira koncentrálok és annyira elmerülök a küzdelmekben és a fejlődésben, hogy egyszerűen le kell lassítanom, és élvezni kell az életet és az edzéseket.”

–Dustin Poirieramerikai profi vegyes harcművész és filantróp

„Kis dolgok, amelyek elvégzésükkor jelentéktelennek tűnnek, de idővel összeadódva nagyon nagy eredményeket hoznak. Ezeket „kis erényeknek” vagy „sikeres szokásoknak” is nevezhetjük. Én egyszerű napi fegyelemnek hívom őket. Egyszerű, produktív cselekedetek, amelyeket idővel következetesen ismételünk. Ez, röviden összefoglalva, a kis előny.”

Jeff Olson, a The Slight Edge című könyv szerzője

Idézetek a csapatmunkáról és a termelékenységről

103. „Egyedül olyan keveset tudunk tenni, együtt pedig olyan sokat.”

–Helen KellerÍró és aktivista

104. „A csapatmunka megvalósítja az álmokat.”

–Bang GaeZenész

105. „Soha nem leszel az a személy, aki lehetnél, ha az életedből eltűnnek a nyomás, a feszültség és a fegyelem.”

–James G. Bilkey Szerző

Ha új könyvet keres a munkahelyi könyvklubba, akkor rohanjon a Barnes & Noble könyvesboltba, és vegye meg Jeff Olson The Slight Edge című könyvét!

A bevezető képzésen részt vevő nyolc ember közül négyen ugyanígy éreztek, ezért a The Slight Edge című könyvről szóló beszélgetés előtt elcsevegtünk. A beszélgetésből az ragadott meg leginkább , hogy mindenki milyen örömmel beszélt a ClickUp alapértékeiről, céljairól és az ott dolgozókról. Megosztottuk egymással, hogy mennyire fontos a mindennapi apró, következetes lépések megtétele a mi és a ClickUp növekedése szempontjából.

A munkahelyi kultúráról alkotott véleményünk nem áll messze attól, amit más álláskeresők és jelenlegi alkalmazottak keresnek egy szervezetben. Ha motiváló idézeteken túlmutató tippeket keres a csapatépítéshez, akkor ez a cikk neked szól! 🤝

Az 5 legjobb tanács a hatékony csapatmunka kialakításához

Kínálj peer-to-peer elismerési rendszert

Minden résztvevő számára tanulási élmény, amikor a hangok összeolvadnak, hogy kreatív módon megoldják a problémákat. Egymás erősségeire és gyengeségeire építve segítik egymást a gyorsabb fejlődésben és tanulásban. Akár egy értékesítési telefonhívás segítéséről, akár egy új kezdeményezés gondolkodási partnerének szerepéről van szó, minden olyan helyzet, amikor valaki különleges erőfeszítéseket tesz, a csapatmunka példája, és ezt értékelni kell!

🌱 Hogyan kezdj hozzá?

Ha kiváló peer-to-peer elismerési rendszert keresel, mi a Karma nevű szoftvert használjuk, amely integrálódik a Slack-fiókjainkkal. Amikor egy csapattag megmutatja egyik alapértékünket, Karma-pontokat küldünk neki, amelyek jutalomként swag-re vagy előfizetésekre válthatók be, hogy segítsék a munkahelyi és személyes termelékenységünket!

Élvezem a Karma használatát, mert nincs 10 lépéses értékelési folyamat, hogy gyorsan és értelmesen dicsérhessek egy csapattagot. Ehelyett azonnal küldhetek Karma pontokat, miután valaki segített nekem egy feladatban, vagy tanított nekem valami újat, például a cache-t. (Ez olyan, mint amikor a böngésző a letöltött elemeket a merevlemezen tárolja, ami lassítja a weboldalak látogatását, és növeli a nyugalom megőrzéséhez szükséges forró kamillatea mennyiségét. )

Bónusz – jó érzéssel tölt el, amikor olvasok más ClickUp-munkatársakról, akik kemény munkájukért karmával jutalmazták őket. ⭐️

Ossza meg a kollektív tudást

Eddig habozott megosztani tudását a csapattagjaival? Ha vonakodik megosztani a karrierje során szerzett tényeket és véleményeket, az olyan érzés lehet, mintha felkészülne arra, hogy becsapják vagy leváltják. De tudta, hogy az információk visszatartása a munkában valójában rontja a csapat termelékenységét és pénzbe kerül a vállalatnak? Csapatunk tagjai csak rajtunk keresztül juthatnak hozzá szakértelmünkhöz, ami nem hatékony és időpazarlás. Nem is beszélve arról, hogy ha valaki szabadságra megy vagy elhagyja a vállalatot, az ő tudása is vele megy. 📭

🌱 Hogyan kezdj hozzá?

Az alkalmazottak nem elérhetők 24 órában, de a ClickUp Docs igen! Az információk egy helyen történő formalizálásával csapata kevésbé fogja elveszíteni a hasznos szakértelmet és tudást.

Minden vezető pozícióban lévőnek aktívan részt kell vennie a tudásmegosztásban, és ösztönöznie kell a szervezet többi tagját a közös alkotásra. Bárhol is dolgozzon valaki (irodában vagy távolról), hozzáférnie kell az információkhoz, helyszíni vagy engedélyezési korlátozások nélkül. Nem akarjuk megkérdezni Jamie-t, miközben Costa Ricában egy gyönyörű oktatóval csúszik a kötélen, hogy hol találja a vállalati irányelvek PDF-jét.

A ClickUp segítségével rendkívül egyszerűen tárolhatja és elérheti az összes vállalati tudást. Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan.

👉 Indítsd el a dokumentumok készítését az Alkalmazotti kézikönyv sablonnal, és alakítsd a saját igényeid szerint!

Emeld a hangulatot Zoom háziállatokkal, 90-es évekbeli zenei lejátszási listákkal és jó hírekkel!

Gyakori, hogy az emberek elszigeteltnek érzik magukat a munkahelyükön, különösen a távoli vagy hibrid csapatok tagjai. Szükségünk van társadalmi támogatásra a Zoom-on, ajánlott zenékre, amelyek megadják a munkakörnyezet hangulatát, és pozitív hírekre, amelyek javítják mentális egészségünket. A hatékony csapatok nemcsak együtt dolgoznak, hanem érdeklődnek egymás irodán kívüli életéért is. Higgye el, mindig szeretnénk megosztani a kutyaparkban történt drámai eseményeket.

🌱 Hogyan kezdj hozzá?

Nyisd meg a szórakoztató kommunikáció csatornáit egy olyan eszközzel, mint a Slack, és hozz létre érdeklődésalapú csatornákat, ahová mindenki könnyedén bekapcsolódhat. Íme néhány ötlet a kezdéshez:

#whats-on-netflix

#furry-friends

#szülői-szalon

#wfh-life

#comedy-club

👉 Olvasd el ezt az útmutatót a legjobb Slack-integrációkról!

Fektessen be hatékony projektmenedzsment szoftverbe és képzésbe

Függetlenül a helyszíntől, mérettől vagy iparágtól, minden vállalkozás végez projekteket. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy hatékony projektmenedzsment szoftver miért teszi lehetővé a csapatok számára, hogy többet koncentráljanak a teljesítményükre és kevesebbet az adminisztratív munkára. A hatékony csapatmunka nagyban függ a megfelelő időben és helyen történő kommunikációtól és együttműködéstől.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók mindössze 8%-a használ projektmenedzsment eszközöket a teendők nyomon követésére. A ClickUp kutatása szerint a munkavállalók körülbelül 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntéseket veszít el a több, egymástól független platformon szétszórt információk miatt. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást.

🌱 Hogyan kezdj hozzá?

A projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor figyelembe kell venni a képzést és az új rendszer bevezetését is. Ha sikeresen szeretnéd bevezetni a projektmenedzsment eszközt, akkor a következőkre lesz szükséged:

Készíts egy „Szoftverbevezetés” ellenőrzőlistát , amely tartalmazza a csapat őszinte véleményét és visszajelzéseit arról, hogy a új szoftvernek milyen főbb problémákat kell megoldania.

Keress csapatköveteket , akik már a beszerzési fázis korai szakaszában csatlakoznak, hogy a szoftver bevezetése után teszteljék, képezzék és motiválják a csapat többi tagját.

Vedd fel a kapcsolatot a szoftvergyártóval, hogy megbeszéljétek azokat az alkalmazási eseteket, amelyek segíthetnek a zökkenőmentes és egyszerű átállásban.

Minden hivatalos és nem hivatalos beilleszkedési koordinátornak és vezetőnek, akik minden tőlük telhetőt megtesznek az új munkatársakért, megérdemlik az Oscar-díjat a „Legjobb HR-által jóváhagyott humor és támogatás” kategóriában. 🏆

Élvezd az életet, találd meg az örömöt, légy önmagad!

„Érezd jól magad, találj örömöt, légy önmagad” – ez a ClickUp egyik alapértéke, amely tökéletesen összefoglalja a csapatmunka alapjait.

Amikor agyunk túlterhelt a feladatokkal és a határidőkkel, könnyen lemondhatunk a munkahelyi szórakozásról. Azonban a szórakozás és az öröm megtalálása abban, amit csinálunk és akikkel együtt dolgozunk, sokat segít a hatékony csapatmunkában! Ez egy tudatos erőfeszítés a bizalom és a lelkesedés kultúrájának megteremtésére. 🤗

Nos, barátom, megtiszteltetés volt megosztani veled a legjobb idézeteket és tanácsokat a hatékony csapatmunkához! Ha további tippeket és trendeket szeretnél a munka és a magánélet egyensúlyáról, valamint a projektmenedzsmentről, iratkozz fel a ClickUp WriteClick hírlevelére! Kívánok a csapatodnak eddigi legjobb szezonját! 🥂