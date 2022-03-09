Digitális rendrakási útmutató a produktív munkaterület kialakításához

A digitális munkaterület rendbetétele forradalmi változást hozhat... ha rendelkezik a megfelelő eszközökkel és szokásokkal a célszerű rendezéshez. Ha eddig halogatta több száz vagy akár több ezer fájl rendezését, akkor nem egyedül van!

A fenntartható, Pinterest-re méltó iratrendszer felépítése számomra fárasztó feladatnak tűnt. Ez megváltozott, miután elvégeztem néhány egyszerű rendrakási projektet. Most már inspirál a munkaterületem, és ezt szeretném neked is!

Lehet, hogy nem tudja, hol kezdje, és azt kérdezi: „Mennyire kell tisztának lennie?” Bemutatok nyolc könnyen megvalósítható digitális rendrakási projektet, és megmutatom, hogyan segíthet a ClickUp azonnali szervezési szokások kialakításában. 🌱

Az út a digitális rendrakás szemléletmódjához

A mi felelősségünk, hogy rendszeresen távolodjunk el a technológiától, és felmérjük jólétünket. Az igazság az, hogy ez a „megtartom vagy megbánom” gondolkodásmód ösztönzi digitális gyűjtögetési hajlamunkat, ami a munkahelyi termelékenységünk útjának legnagyobb ellensége.

Ahhoz, hogy rendet tegyünk a zsúfolt eszközeinkben, először is tudnunk kell, mi okozza a rendetlenséget.

Számítógép asztala

Asztali mappák

Fájlok és dokumentumok

Felhőalapú tárolás

Mappa letöltése

Jelszavak és bejelentkezések

Fotók és képernyőképek

Alkalmazások

Böngésző

Munkahelyi alkalmazások

Bejövő levelek

Megjegyzések

Emlékeztetők

Slack csatornák és üzenetek

Google Drive

Különféle dokumentumok

Jelszavak és bejelentkezések

Projektmenedzsment eszköz

Mobil/táblagép

Kezdőképernyők

Telefonos névjegyek

Alkalmazások

Fotók és képernyőképek

Zenei könyvtárak

Hangüzenetek és szöveges üzenetek

Jegyzetek alkalmazás

Értesítések

A jó hír az, hogy ha egyszer elkezded kialakítani a rendszerezési szokásokat, az idő múlásával egyre kevesebb rendetlenséget kell majd eltakarítanod! ✨

Nos, mire számíthat, amikor elkezdi a készülékeinek rendbetételét? Először is, túlterheltségre:

Ezt követően néhány mosolyogva visszagondolunk a múltra:

Végül, amikor a projekt befejeződik, hatalmas teher esik le a válláról.

Mielőtt elkezdenénk, fontos megjegyezni, hogy nem kell pontosan követned ezt az útmutatót a tökéletes rendrakási munkafolyamat érdekében. Nyugodtan rendezd úgy, ahogyan szokásosan tennéd, de javaslom, hogy kísérletezz egy kicsit! 🧠💡

Íme nyolc digitális rendrakási projekt, amellyel elindulhat a digitális rendrakás útján.

8 digitális rendrakási projekt

1️⃣ Töröld a Letöltések mappát

Véletlenszerű PDF-letöltések és duplikált képernyőképek – ezeknek menniük kell! Kezdje azzal, hogy rendezze ezt a mappát egy listába, és válogassa őket fájltípus szerint, hogy könnyen csoportosan törölhesse őket. Ez segít nekem gyorsan megtalálni és törölni az összes PNG, Zip archívum, GIF és HTML mappát a korábbi projekteimből, amelyekről tudom, hogy már nincs szükségem rájuk. Miután ez az első tisztogatás befejeződött, folytassa a többi, különös figyelmet igénylő résszel. 🔎

Tipp: Ha Mac-et használ, válasszon ki egy fájlt (vagy fájlcsoportot), majd nyomja meg a szóköz billentyűt a fájl előnézetének megtekintéséhez. Ezután nyomja meg újra a szóköz billentyűt a fájl bezárásához. Így gyorsabban áttekintheti a rendetlenséget, mintha egyes fájlokat nyitna meg és zárna be!

2️⃣ Rendezze el Google Drive-ját

A Google Drive hasonló a Letöltések mappához, mert gyorsan megtelik másolatok másolatainak másolataival és félkész dokumentumokkal. Rendezze fájljait rácsos vagy listás nézetben, és töröljön mindent, ami nem szolgál semmilyen célt. 🗑

1. tipp: Tegye még hatékonyabbá a Google Drive szervezését azzal, hogy az alapértelmezett kezdőlapját Saját meghajtó-ról Prioritás-ra állítja. Ezzel kevesebb lesz a túlterheltség érzése, mert a Google Drive megnyitásakor a teljes könyvtár helyett csak a fontos dolgokat látja.

A Prioritások oldal tetején található egy gyors hozzáférést biztosító karusszel, amely a gyakran megnyitott fájlokat tartalmazza. Az oldal alján található az igazi varázslat! Létrehozhat Munkaterületeket, hogy hozzáférjen a legfontosabb vagy legaktívabb fájlokhoz anélkül, hogy azokat el kellene mozgatnia eredeti helyükről. 📍

2. tipp: Ha alig használja a Google Drive tetején található Javasolt panelt, akkor kikapcsolhatja ezt a funkciót a fogaskerék ikonra kattintva > Beállítások > törölje a Javaslatok jelölést.

A könyvjelzők és bővítmények segítenek nekünk a lehető legtöbbet kihozni az online élményből. Ha ez a terület túlzsúfolt a digitális térben, íme néhány javaslat az egyszerűsítéshez:

A kedvencek sávja mappák és egyedi linkek keverékéből álljon. Hozzon létre mappákat gyűjteményekhez (inspiráció, fiókok) és egyedi linkeket a naponta látogatott webhelyekhez.

Tartsa következetesnek a névadási konvenciót. Használjon egy-két szót a mappák és az egyes linkek elnevezéséhez a böngésző eszköztárán.

Nézze meg útmutatónkat a legjobb Chrome-bővítményekről a termelékenység érdekében! Elvégeztük a kutatást Ön helyett, és megtaláltuk azokat a bővítményeket, amelyeket valóban használni fog. Elvégeztük a kutatást Ön helyett, és megtaláltuk azokat a bővítményeket, amelyeket valóban használni fog.

Törölje az összes olyan kiterjesztést, amelyet a letöltés óta nem használt. Nem fogja használni. Bízzon bennem 🤝

Tipp: Nem túlzok, a ClickUp Chrome-bővítmény forradalmi változást hoz. Amikor a következő projektemhez kutatok, minden munkamenetben 8-12 weboldalt jelölök meg könyvjelzővel. Ezek szöveges források, YouTube-videók és inspirációk gyűjteménye. Ahelyett, hogy elmenteném őket egy Chrome-mappába, és elfelejteném őket, a ClickUp Chrome-bővítmény segítségével jelölöm meg őket könyvjelzővel! Ez szinkronizálódik a ClickUp-fiókommal, a többi munkámmal együtt, és egy rövid megjegyzéssel, amit a jövőbeli énemnek írtam a céljáról. Ha csak egy dolgot viszel el ebből az útmutatóból, akkor az legyen ez: töltsd le a ClickUp Chrome-bővítményt! 🆓

A ClickUp lebegő gomb segítségével gyorsan hozzáférhet a jegyzettömbhöz, a könyvjelzőkhöz, a képernyőképekhez, az időkövetéshez, és bármely weboldalról létrehozhat feladatot.

4️⃣ Üres e-mail postafiókok

Biztosan feltételezhető, hogy minden embernek három-öt e-mail fiókja van:

1. AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail. com vagy Yahoo! Mail a fiatalkorból 2. Gmail (mert nem AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail. com vagy Yahoo! Mail volt a fiatalkorból) 3. Munkahelyi fiók 4 & 5. Fiókok a nevünk különböző változatával

Először foglalkozzon egy e-mail fiókkal – a személyes vagy a munkahelyi fiókkal –, és rendezze, törölje vagy archiválja az üzeneteket. Ha nem tudja, hol kezdje, íme néhány lehetőség:

Nagy fájlok

90 napnál régebbi e-mailek

Promóciók és közösségi e-mailek

Név szerint

Tipp: Ha Gmail-t használ, lépjen a Keresés sávra, és kattintson a Keresési opciók ikonra. Keresse meg az 5 MB-nál vagy 10 MB-nál nagyobb e-maileket, és törölje vagy archiválja őket.

Miután eltávolította a rendetlenséget, itt az ideje a rendszerezésnek! Néhány technikával elkezdheti fejleszteni e-mail és időgazdálkodási készségeit, és több időt szánhat a napjára. Íme, hogyan:

1. Kerülje a többszintű mappaszerkezet használatát az e-mailek tárolásához. Végül egyre több almappát fog hozzáadni, ami még nagyobb rendetlenséget eredményez. Időt fog pazarolni arra, hogy kéthavonta módosítsa a rendszert, hogy befogadja az új feladatokat, projekteket és beérkező leveleket. Ehelyett használjon kategóriákat és címkéket az e-mailekhez, és helyezze át őket a beérkező levelek mappájából. Ha egy adott e-mailt kell keresnie, egyszerűen keresse meg a címke vagy a kategória neve alapján.

2. Alakíts ki egy e-mail rutinot. A ClickUp előtt egy „normális” munkanapom abból állt, hogy üresre csináltam a beérkező levelek mappámat. Néhány óránként megbeszélésekre mentem, de utána visszatértem a beérkező levelekhez. A nap vége felé, körülbelül 3 órakor kezdtem el a tényleges feladataimat, de addigra az agyam már teljesen kimerült a egész napos e-mailek átnézésétől. Ez nem mindenki számára lehetséges, de ha megtanítod magad arra, hogy naponta párszor ellenőrizd az e-mailjeidet, akkor a napodban időtömböket alakíthatsz ki a feladatok elvégzésére.

3. Használja ki e-mail szolgáltatója funkcióit a termelékenység optimalizálása érdekében. Gyorsbillentyűk, kategóriák, címkék, szabályok, jelölések, minden! Érdemes megtanulni és alkalmazni ezeket a funkciókat, mert így megtakaríthatja agyerejét és idejét – két fontos erőforrást, amelyekre minden nap szüksége van.

Ha érdekelnek az Outlook vagy a Gmail termelékenységi tippjei, írja meg nekünk a kommentekben!

5️⃣ Töltsön fel fényképeket és képernyőképeket a felhőbe

Takarítson meg helyet az eszközén azáltal, hogy a fényképeket felhőalapú tárhelyre, például az iCloudra vagy a Google Fotókra helyezi át. A telefonján megőrizni kívánt fényképek esetében nézze át a könyvtárat, és törölje az összes duplikátumot, vicces mémeket és véletlenül készült riasztási képernyőképeket.

Tipp: A Google Fotók rendelkezik egy funkcióval, amely kategóriákba sorolja a nagy méretű fényképeket és videókat, az elmosódott fényképeket, a képernyőképeket és más alkalmazásokat, hogy gyorsan áttekintse és törölje ezeket a fájlokat. Ha Apple-eszközzel rendelkezik, akkor a médiatípus szerint szűrhet.

6️⃣ Tisztítsd meg a közösségi média fiókjaidat

Hozzátesz-e értéket az életedhez a közösségi média? Oktat, inspirál, vagy pozitív emberekkel való kapcsolódást ébreszt benned? Ez lehet a legfontosabb rendrakási projekt a listán, mert mindenki meg tudja csinálni. Egy egész közösségi média nélküli világ vár rád, ahol időt tölthetsz magaddal vagy másokkal.

Ha a tisztítás számodra azt jelenti, hogy néhány hétre vagy hónapra deaktiválod a fiókjaidat, az teljesen rajtad múlik! De ha ez túl szélsőségesnek tűnik, akkor egy egyszerű, havonta végzett rendrakás máris jót fog tenni a mentális egészségednek:

Ne kövess olyan embereket, fiókokat és márkákat, amelyek nem nyújtanak neked semmilyen értéket.

Lájkolja és kövesse azokat az embereket és márkákat, akik/amelyek a legjobban tetszenek Önnek, így az algoritmus hasonló tartalmakat fog Önnek ajánlani.

Törölje a korábbi életének szakaszaiból származó irreleváns fiókokat és csoportokat (régi szomszédsági közösségek, egyetemi campusok).

Ha vállalkozása közösségi média fiókjait kezeli, fontolja meg egy egységes közösségi beérkező levelek mappa használatát. Egy ilyen eszközzel időt takaríthat meg, amelyet általában a lapok, fiókok és eszközök közötti váltásnak szentel, és elkerülheti a számos zavaró tényezőt.

7️⃣ Rendezze el a kezdőképernyőket

Törölje az összes felesleges jegyzetet és alkalmazást, majd rendezze el a maradékot. Attól függően, hogy hogyan szeretné rendezni az alkalmazásokat, íme néhány javaslat a struktúrára vonatkozóan:

1. Rendezés mappatípus szerint. Csoportosítsa az alkalmazásokat céljuk szerint (termelékenység, közösségi média, munka, fotózás, utazás).

2. Gondold át, hogyan tartod a telefonodat vagy táblagépedet. Azokat az alkalmazásokat, amelyekhez gyors hozzáférésre van szükséged, helyezd el a képernyő szélén.

3. Emelje ki a leggyakrabban használt vagy legfontosabb alkalmazásokat. Korlátozza a kezdőképernyőn megjelenő tartalmakat anélkül, hogy keresnie kellene őket.

8️⃣ Optimalizáld a projektmenedzsment eszközödet

Ha iskolában vagy munkában projektmenedzsment eszközt használ, akkor valószínűleg rengeteg információ és jegyzet található a szoftver minden zugában. Semmi baj! Mindannyian tapasztaljuk ezt a rendezetlenséget, mert folyamatosan új és következő feladatokra koncentrálunk. Azt mondjuk magunknak: „Majd később megcsinálom. ” 🤷‍♀️

Kezdje a rendrakást azzal, hogy kitakarítja otthoni irányítópultját és elrendezi a korábbi munkáit:

1. Zárja le a fennmaradt feladatokat

2. Levelezés archiválása

3. Fontos dokumentumok (számlák, projektismertetők) iktatása

4. Törölje az elavult jelentéseket

Tipp: A sikeres (és stresszmentes) projektek kulcsa egy megbízható, skálázható rendszer követése. Ha rendelkezik egy jól átgondolt projektmenedzsment vagy szervezési eszközzel, használja ki a rendelkezésre álló funkciókat, és szervezze meg munkáját.

Íme, nyolc projekt, amellyel megszabadulhatsz a rendetlenségtől!

Készen állsz a következő szintű rendrakásra és rendszerezésre? Ismerd meg a ClickUp-ot, egy testreszabható, all-in-one munkaterületet, amely egyszerűsíti a munkát és többet tudsz elvégezni. 👋

Hogyan használhatod az ingyenes ClickUp fiókot azonnali szervezési szokások kialakításához

Soha nem túl korai elkezdeni a fájlok rendezését a jobb termelékenység érdekében! Ahelyett, hogy megvárná, amíg a rendetlenség felhalmozódik, szánjon minden hónapban egy kis időt az eszközei rendezésére. Itt jön be a ClickUp:

1. Állíts be havi ismétlődő feladatot a ClickUp alkalmazásban, hogy rendet rakj a digitális munkaterületeiden. Vállald, hogy havonta egyszer digitális takarítást végzel, és készíts ellenőrző listát, hogy amikor eljön az ideje, pontosan tudd, mit kell tenned.

2. Takarítson meg helyet eszközein a ClickUp emlékeztetőinek és feladataiknak a segítségével. Helyezze át a projekthez kapcsolódó képernyőképeket, jegyzeteket és fájlokat a ClickUp munkaterületére, hogy semmi ne vesszen el.

3. A ClickUp legfontosabb funkcióihoz bármilyen eszközről hozzáférhet a platformon kívülről is. Szabaduljon meg a több alkalmazás közötti váltás terhétől, hogy szervezett maradjon és elvégezze a munkáját.

4. Használja a ClickUp Chrome kiterjesztést, amikor az interneten böngészik. Komolyan, ez egy igazi áttörés!

Ha még nem ismeri a ClickUp-ot, nézze meg ezt az egyszerű tanfolyamot a ClickUp University- n, hogy magabiztosan hozzon létre digitális rendrakási feladatot! ⬇️

Búcsú gondolat

Mit tehetne a napjában megmaradt idővel? Tanulhatna egy új készséget? Lehetne a szeretteivel? Szundíthatna?

Bármi is legyen a válaszod, egy dologban mindannyian egyetértünk: a pozitív, fenntartható szokások kialakítása inspirál, produktívvá és magabiztossá tesz minket. Nincs szükségünk a legfejlettebb rendszerekre vagy a tökéletes esztétikai kialakításra, amelyek csak ideiglenesen motiválnak minket a feladatok elvégzésére.

A cikkben bemutatott összes rendrakási projektet elvégezheti ezek nélkül is. Ne siesse el, és ne feledje, hogy ha most elvégzi ezt a munkát, idővel kevesebb lesz a teendője. 😌 🖥 📱

