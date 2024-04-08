Slack kontra Google Chat: 2025-ös áttekintés (funkciók, árak)

Még nem is tíz éve, hogy a legtöbb szervezet a Google Chat-et (korábban Hangouts) használta a kommunikációra – akár a világ másik végén, akár az irodában. De aztán megjelent a Slack, amely ma már több mint 10 millió aktív felhasználóval büszkélkedhet. Hirtelen a Slack és a Google Chat közötti választás hatalmas szoftveres döntéssé vált minden vállalkozás számára.

És legyünk őszinték, a Slack térnyerése nem állította meg a Google Chat fejlődését. Valójában több mint 6 millió fizető ügyfél használja a Google WorkSpace-t.

Nyilvánvaló, hogy ezek a kommunikáció és az együttműködés világának óriásai közé tartoznak.

De melyik a jobb? Melyik tűnik ki? És mi a valódi különbség a Slack és a Google Chat között?

Derítsük ki! 👀

Mi az a Slack?

A Slack egy együttműködési központ, amely 2013-ban jelent meg a piacon. Egyszerűséget és termelékenységet ígér a munka világában.

Hogyan?

A megoldás egy helyen egyesíti az embereket, az eszközöket és az információkat, hogy előre mozdítsa az üzletet. Bármilyen eszközt is használ a Slackhez, az megkülönböztetés nélkül szolgálja Önt. Számítógéppel, mobiltelefonnal vagy böngészővel is beléphet. A választás az Öné.

A Slack kiválóan alkalmas a csapatoddal való kommunikációra. Lehetővé teszi közvetlen üzenetek és csoportos üzenetek küldését, Slack-csatornák létrehozását és még sok minden mást. Ráadásul a Slack integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a HubSpot, a Zoom, a Google Drive, és igen, a Slack integrálható a ClickUp-pal is!

via Slack

A Slack funkciói

Mi teszi a Slacket olyan népszerűvé? Maradjon velünk:

1. Szervezett csatornák

„Nincs olyan, hogy túl sok csatorna.”

Ez a Slack véleménye. 🧑‍💻

A Slack csatornáin zajlanak az összes beszélgetések. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy irodák helyszínei, projektek, témák stb. alapján privát és nyilvános csatornákat hozzon létre. A legfontosabb, hogy a Slack csatornák rendet és áttekinthetőséget hoznak a munkába. Egyszerűen hozzon létre vagy csatlakozzon egy csatornához bármely témában, így a legfontosabb beszélgetésekre és munkákra koncentrálhat.

Ha fejlettebb funkciókra van szüksége, a fizetős verzióban minden csatorna saját e-mail címmel rendelkezik. Búcsút inthet a zsúfolt beérkező levelek mappájának. 👋

2. Audio- és videohívások

Nem szeretsz hosszú üzeneteket begépelni, hogy választ kapj? Vagy talán inkább valós időben szeretnél megoldani egy problémát vagy ötleteket gyűjteni egy projekthez a kollégáiddal?

Semmi gond!

A Slack egyéni hang- és videohívásai segítségedre lesznek. Ha pedig akár 15 főt is be akarsz vonni a hívásba és a videotalálkozókba, akkor a fizetős csomagot érdemes választanod. A Slack harmadik féltől származó konferenciaeszközökkel is integrálható, hogy a csapatoddal való kommunikáció a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

3. Slack Connect

360 fokos együttműködést szeretnél? Akkor mostantól felejtsd el a fárasztó és elszigetelt e-mail szálakat. A Slack Connect segítségével a beszélgetések egy helyen zajlanak.

Lehetővé teszi továbbá, hogy csapata biztonságosan és együttműködve dolgozzon külső partnerekkel, például ügynökségekkel, beszállítókkal, ügyfelekkel és másokkal. Ennek eredményeként gyorsabb válaszidők és jobb vállalati támogatás érhető el.

4. Automatizálás

A szabványos kérelemkezelési folyamatok kidolgozása, a frissítések megosztása és más hétköznapi feladatok nem vehetik el a produktív és kreatív energiádat. A Slack automatizálási funkciói elősegítik a sikert, és a termelékenységedet az egekbe repítik.

A Slack munkafolyamat-építője automatizálja a mindennapi és rutinmunkádat, így gyorsabban kaphatsz válaszokat, jóváhagyásokat és oldhatsz meg problémákat. Emellett integrálható a Zapierrel és más megoldásokkal a maximális automatizálás érdekében.

A Slack árai

A funkciók nem csalódást okoznak, de vajon a Slack pénztárcádnak is kedvező? Vessünk egy pillantást az árazási tervekre:

Ingyenes : Az ingyenes csomaggal legfeljebb 10 000 legutóbbi üzenetet tekinthet meg, és legfeljebb 10 harmadik féltől származó alkalmazást integrálhat. Támogatja az 1:1 audio- és videohívásokat, korlátlan csatornákat kínál, lehetővé teszi a fájlmegosztást, és 5 GB fájltároló helyet biztosít.

Pro (6,67 USD/hó/fő): A Pro verzióval korlátlan alkalmazásintegrációt, 10 GB fájltárolóhelyet felhasználónként, csoportos hívásokat, akár 15 fővel történő képernyőmegosztást, kereshetőséget és intelligenciát élvezhetsz. A Google-hitelesítés és a vendéghozzáférés csak néhány a többi funkció közül.

Business+ (12,50 USD/hó/fő) : A Business Plus csomag korlátlan üzenetelőzményeket biztosít, és a tárolókapacitást 20 GB-ra növeli minden csapattag számára. Emellett 24 órás támogatást és 99,99%-os rendelkezésre állást ígér.

Enterprise (egyedi árazás): Nagyobb léptékű megoldásra van szüksége? Az Enterprise csomag vállalati szintű biztonságot nyújt és akár 500 000 felhasználót is támogat. Emellett testreszabható szabályzatokat, központosított vezérlést és személyre szabott támogatást is kap.

Mi az a Google Chat?

A világ vezető keresőóriása egy kommunikációs és együttműködési eszközt kínál Önnek. Egy kis történelem: a Hangouts 2011-ben indult, a Google Plus élmény részeként. 2017-ben Hangouts Chat-té fejlődött, majd Google Chat-re változtatta a nevét.

Miért volt ez a névváltoztatási hullám? Még a Google sem tudott válaszolni nekünk.

De azt tudjuk, hogy a Google Chat egy másik, csapatok számára kifejlesztett biztonságos kommunikációs eszköz, amely megkönnyíti a kommunikációt a Google Workspace ökoszisztémán belül. Csapatod tagjai hozzáférhetnek a csevegőfelületekhez, megoszthatnak fájlokat és videohívásokat kezdeményezhetnek egymásnak a Google Meetben.

A Chat a nagyobb Google Workspace része, amely egy teljes üzleti környezet. Ez azt jelenti, hogy a Chat eléréséhez Google Workspace előfizetéssel kell rendelkeznie. A Slackhez hasonlóan a Chat is elérhető böngészőkön, számítógépes alkalmazásokon és mobilalkalmazásokon keresztül.

via Google

A Google Chat funkciói

A Google Chat is rendelkezik egyedi funkciókkal, amelyekkel felveheti a versenyt ellenfelével:

1. Tér a közös munkához

A Slacknek csatornái vannak. A WhatsAppnak WhatsApp-csoportjai vannak. Mi van a Google-nak?

Spaces.

A tér lehetővé teszi, hogy mindenki ugyanazon a véleményen legyen egy adott témáról. Különböző tereket hozhatsz létre a vállalati kultúrára, a futballra és gyakorlatilag bármilyen témára. Ez a funkció egy helyen egyesíti a szálakba rendezett beszélgetéseket, feladatokat és fájlokat. Külső felhasználók is csatlakozhatnak a beszélgetésekhez.

És tudod, mi a legjobb? Egyetlen térben akár 8000 ember is elfér! Szeretnél valamit George figyelmébe ajánlani anélkül, hogy Lizt, Bent és a többieket zavarnád? Az @mentions funkcióval megoldhatod.

De van egy hátránya: nem lehet közvetlenül válaszolni Liz előző üzenetére. Ebben a tekintetben a Slack nyer.

2. Audio- és videohívások

A Google Chat és a Google Meet integrációja lehetővé teszi, hogy audio- vagy videohívásokat kezdeményezzen. Ez utóbbi a Google Workspace videokonferencia-megoldása. Mostantól a szöveges üzenetek korlátai nélkül mélyebben belemerülhet egy-egy témába.

A Meet segítségével közvetlen beszélgetést kezdeményezhetsz egy adott térben vagy munkahelyen lévő bármelyik kollégáddal. Egyszerűen csak nyomd meg a gombot, és megjelenik egy videocsevegés. Ők pedig rákattintva beléphetnek a Meetbe.

3. Integrációk

A Google Workspace tagjának lenni egy dolgot jelent: a Google Chat automatikusan integrálódik testvéreivel, hogy gazdagabbá tegye az élményt. Itt a Google Forms, a Gmail, a Google Docs, a Google Calendar, a Google Meet és a Google Drive alkalmazásokról beszélünk.

Minden egyetlen ablakban történhet. Például az egyik oldalon komoly videokonferenciát folytathatsz, a másikon pedig élénk csevegést. Nincs több feladatváltás.

Ha pedig harmadik féltől származó megoldást szeretnél használni, az is lehetséges. Nem vagy rajongója a Google Naptárnak? Használd a G Suite Sync szolgáltatást a naptár adataid szinkronizálásához a Microsoft Outlook programmal.

4. Csevegés automatizálás

Az intelligens válasz funkció kifejezéseket javasol, amelyekkel időt takaríthatsz meg és gyorsan válaszolhatsz. A Chat alkalmazásban az intelligens válasz javaslatokat használhatod, hogy a beérkező üzenet alapján válaszokat kapj.

Gyakorold a hatékony munkavégzést és használd a Google Chat gyorsbillentyűit. Például írd be a „?” (kérdőjel) karaktert a Chat szövegmezőjén kívülre, és voilá! A Command + K vagy Control + K billentyűkombinációk egy sorozata áll majd a rendelkezésedre.

Van itt emoji rajongó? A Slack-hez hasonló emojik személyiséget adnak az egész automatizálásnak.

A Google Chat árai

Vessünk egy pillantást a Google által kínált különböző csomagokra:

Business Starter (6 USD/hó/fő) : Ez a csomag 30 GB tárhelyet biztosít felhasználónként, és legfeljebb 100 videokonferencia-résztvevőt támogat.

Business Standard (12 USD/hó/fő) : A tárolókapacitás felhasználónként 2 TB-ig bővíthető. A videotalálkozókon maximum 150 fő vehet részt.

Business Plus (egyedi árazás): 5 TB tárhelyet kapsz felhasználónként és maximum 250 videokonferencia-helyet.

Enterprise (egyedi árazás): Korlátlan tárhelyet biztosít minden felhasználó számára, és akár 250 fő is részt vehet a videokonferenciáidon.

Hasonlítsd össze az Asana és a Slack alkalmazásokat!

Google Chat vagy Slack: ki nyer?

Bárcsak lenne egy egyértelmű válaszunk, de segítsünk neked mérlegelni mindkét oldal előnyeit és hátrányait, hogy megalapozott döntést hozhass:

A felület

A felhasználói felület (UI), a felhasználói élmény (UX) és az esztétika fontos tényezők. Nem szeretné a munkanapjának nagy részét egy lehangoló, unalmas vagy nehezen kezelhető felhasználói felülettel tölteni. Ezért győződjön meg arról, hogy esztétikus, felhasználóbarát és intuitív.

A Google Chat felülete

A Google Chat felülete nagyon hasonlít a Gmail Chat felületéhez. Ez a kiszámíthatóság és következetesség plusz pontokat jelent. A Chat terekben egy kattintással elérheted a megosztott feladatokat és fájlokat. Egyszerűen csak kattints a tér tetején található fülre. Az oldalsó panelen gyorsan hozzáférhetsz a feladatokhoz, naptárakhoz és térképekhez.

A Google Chat azonban korlátozott számú témát kínál – csak világos és sötét módot lehet választani. Pech a kreatív elméknek.

Slack felület 🥇

A szemet gyönyörködtető és felhasználóbarát felület tekintetében a Slack egyértelműen nyer. Rövidítésekkel új csatornát vagy GIF-et hozhatsz létre. Testreszabhatod az avatárodat, és fantáziadús színekkel festheted meg a Slack-et.

Értesítések

Egy kiváló megoldás azonnal értesít, ha üzenet érkezik. Nem szeretnéd lemaradni arról a fontos megbeszélésről a főnököddel.

Slack értesítések

A Slack a sokoldalú és hatékony értesítési funkcióival itt a király.

Egyedi értesítéseket állíthatsz be bizonyos kulcsszavakra és csatornákra. Ha pedig távol akarsz maradni a digitális világtól, vagy elfoglalt vagy, használd a „Ne zavarjanak” módot a beállított napszakokban.

Google Chat értesítések 🥇

A Google Chat segítségével beállíthatod a mobil, asztali, e-mail vagy webes értesítési beállításokat.

Ugyanez lehetséges a Slack esetében is. Azonban a bejelentkezési beállításokat csak azokra az időszakokra korlátozza, amikor nem vagy aktív a számítógépen.

Keresési funkció

Mindannyian utáljuk, amikor egy fontos üzenet eltűnik a rengeteg üzenet között, és soha többé nem találjuk meg. A fárasztó keresés időt vesz igénybe, elrontja a napunkat és csökkenti a termelékenységünket.

„Szóval úgy döntöttél, hogy figyelmen kívül hagyod az üzenetemet. Igaz?” Ez a kérdés irritáló és lehangoló lehet.

Slack keresés 🥇

A Slack nem lazsál, ha keresésről van szó. A folyamat egyszerűen gyerekjáték. Ráadásul búcsút inthetsz az információtúlterhelésnek.

Csak pár másodpercre vagy az emberektől, csatornáktól, fájloktól vagy beszélgetésektől, amelyeket keresel. Emellett a keresést egy adott időszakra vagy csatornára is leszűkítheted.

Google Chat keresés

A Google Chat esetében az ingyenes csomag keresési funkciója alapszintű. Csak a magasabb szintű csomagok kínálnak fejlett keresési lehetőségeket.

Az üzleti és vállalati csomagok lehetővé teszik a teljes Google Workspace és az azt alkotó alkalmazások keresését.

Gratulálunk tehát a Slacknek!

Integrációk

Az integráció kibővíti a munkaterületet és racionalizálja a munkafolyamatokat. Szerencsére mindkét eszköz szívesen fogadja a harmadik féltől származó eszközöket.

Slack integrációk

A Slack ökoszisztémája több mint 2400 más termelékenységi alkalmazással integrálható. Igazi integrációs erőgép!

Google Chat integrációk

A Google Chat automatikusan integrálódik más Google-megoldásokkal: Docs, Gmail, Forms, Meet, Calendar, Drive és még sok más.

A botok szintén kreatív kiegészítők, amelyek automatizálják a mindennapjaidat.

Terek és csatornák

A csoportos kommunikációs terek terén úgy tűnik, hogy a két alkalmazás egymást másolta. A Google ezeket Spaces-nek, a Slack pedig Channels-nek nevezi.

De van néhány fontos különbség.

Google Chat terek

A Google Chat Spaces funkciója alapértelmezés szerint privát, ezért valakinek meg kell hívnia Önt, hogy csatlakozhasson. A Spaces funkcióval feladatok és fájlok oszthatók meg a csapattagokkal. Az @mentions funkcióval pedig csak Maggie kaphatja meg az üzenetét a Space-ben. Így az e-mailek továbbítása, a CC és a BCC funkciók már nem szükségesek.

A szálakba rendezett beszélgetés a Google Chat része. Azonban a tér létrehozásakor el kell döntenie, hogy szeretné-e ezt a funkciót.

Miután jóváhagyta a tér beállításait, azokat a jövőben már nem lehet megváltoztatni.

Slack csatornák

A Slack csatornái lehetnek privátak vagy nyilvánosak. A nyilvános csatornák minden munkatársat szívesen fogadnak, így biztosítva az inkluzivitást és az átláthatóságot.

A privát csatornák és azok tartalma csak a tagok számára elérhető. Meg kell kérned egy tagot, hogy vegyen fel téged.

A Slack szálakban zajló beszélgetései opcionálisak. Szeretnél egy témáról beszélgetni anélkül, hogy elárasztanád a feedet? Használd a szálakban zajló beszélgetéseket.

Slack vs Google Chat a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Slack és a Google Chat összehasonlításáról. Ha a Redditen rákeresel a „Slack vs Google Chat” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Slack felhasználói felületét és felhasználói élményét részesítik előnyben a Google Chat-tel szemben:

„A Slack tiszta és könnyen olvasható, sok szöveget lehet egyszerre megtekinteni görgetés és a „Tovább” gombra kattintás nélkül.

Más Reddit-felhasználók megjegyezték, hogy bár a Slack jobb dizájnnal rendelkezik, a Google Chat nyer, ha az audio, az ár és az integrációkról van szó:

„A Slack nyer az felhasználói felület terén, és jobb a csevegési folyamat. A Google Chat nyer az ár, az integrációk és az audio/videó funkciók terén.”

A ClickUp pozicionálása és funkciói a Slack és a Google Chat szolgáltatásokkal összehasonlítva

A ClickUp egyetlen megoldás minden kommunikációs és feladatkezelési problémádra.

Minden munkád egy helyen: feladatok, dokumentumok, csevegés, célok és még sok más

A távoli munkatársakkal való csevegéstől a feladatok kiosztásáig és a munkafolyamatok automatizálásáig a ClickUp mindenben támogat.

És a legjobb rész?

A ClickUp olyan robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyek racionalizálják a feladataidat, az embereidet és az erőforrásaidat:

1. Feladatkezelés

A ClickUp megkönnyíti a feladatkezelést. A ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával megszabadulhatsz a rutinmunkától. A színkóddal jelölt feladatprioritások segítenek a csapatodnak reggel elsőként a sürgős feladatokat elvégezni. Használd a ClickUp Reminders funkciót, hogy mindig naprakész legyél.

Könnyedén megtekintheti, szerkesztheti és testreszabhatja a feladatlistáját a munkafolyamatok szervezése érdekében.

Valószínűleg mindenki volt már ilyen helyzetben: kiosztottál egy feladatot, és hirtelen kiderült, hogy a feladat egy másik aspektusa miatt szükség van valamire vagy valakire. Korábban egyszerűen csak létrehoztál egy új feladatot.

A ClickUp segítségével azonban egyszerűen kiküszöbölheted a kommunikációs zavarokat és a felesleges feladatokat, ha a következő lépéshez való továbblépés előtt egyszerűen hozzárendeled a ClickUp megjegyzéseket azokhoz, akiknek át kell nézniük azokat. Könnyű megosztani bármit egy feladattal kapcsolatban. Vannak még külön szálak is mások megjegyzéseire adott válaszokhoz.

Ez segít abban, hogy minden kommunikációs csatorna nyitva és rendezett maradjon. Azok számára, akik talán kissé túl gyorsan gépelnek, a ClickUp lehetővé teszi a megjegyzések bármikor történő szerkesztését.

Tartsa összes beszélgetését közvetlenül a feladatban, és hozzárendeljen megjegyzéseket, hogy gondolatai könnyen cselekvési tételekké váljanak.

3. Integrációk

Tudtad, hogy több mint 1000 másik alkalmazást is behozhatsz a ClickUpba? A ClickUp támogatja a legnépszerűbb alkalmazásokat, mint például a Google Drive, a Zoom, a Microsoft Teams és még sok más. Egyébként léteznek integrációk a Google Chat + ClickUp és a Slack + ClickUp között is .

Miért válasszon egyet, ha két hatékony munkaeszközt is használhat együtt? 😉

A ClickUp könnyen integrálható a Slackkel, hogy munkád zökkenőmentesen haladjon.

4. Csevegés nézet

A ClickUp egy másik funkciója a Chat View. Ezzel gyorsan megoszthatod a linkeket és a frissítéseket, és egy helyen összpontosíthatod a csapat kommunikációját. @mentions segítségével csapatjátékosokat adhatsz hozzá a beszélgetésekhez, és megjegyzéseket rendelhetsz hozzájuk, hogy a csapat tagjai tovább haladjanak a teendőkkel.

Tudja meg, hogyan segíti a ClickUp Chat View funkciója Michelle Thames közösségi marketing szakértőt üzleti tevékenységének szervezésében.

A Chat nézet segítségével gyorsan megoszthatod a frissítéseket, linkelhetsz forrásokat és egy helyen konszolidálhatod a csapat kommunikációját.

5. E-mail a ClickUp-ban

Küldj és fogadj e-maileket könnyedén a ClickUp-ban, hozz létre feladatokat e-mailekből, alakíts ki automatizálásokat, csatolj e-maileket feladatokhoz és még sok mást. Ez segít javítani a csapatok közötti kommunikációt a gyorsabb kapcsolatok és a naprakész kommunikáció révén.

Példa e-mailre a ClickUp segítségével

6. Dokumentumok

A ClickUp Docs segítségével könnyedén készíthetsz gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyéb fontos dokumentumokat közvetlenül a csapatod munkafolyamatában. Csatlakoztasd őket a munkafolyamatokhoz, hogy ötleteidet a csapatoddal megvalósíthasd, vagy a dokumentumokhoz és wikikhez, hogy mélyreható ötleteidet megoszthasd. Ezután csatold őket a munkafolyamatokhoz.

A ClickUp Docs segítségével könnyen írhat, szerkeszthet és megoszthat információkat a feladatokon belül és az egész csapatával.

7. Feladatok függőségei

Hozz létre egy tökéletes adatbázist kapcsolatokkal. Kösd össze a függőségeket, feladatokat és dokumentumokat, hogy egy központi helyen hozzáférhess minden szükségeshez. Bármilyen számú feladatot könnyedén összekapcsolhatsz, így gyorsabban hozzáférhetsz a legsürgetőbb munkákhoz.

Ezenkívül összekapcsolhatod az ügyfeleket konkrét ügyletekkel, vagy akár a vásárlókat a megrendeléseikkel. A feladatfüggőségek terén rengeteg lehetőség kínálkozik.

Hogyan adhat hozzá függőséget egy kapcsolathoz a ClickUp-ban?

8. Automatizálás

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és takarítson meg kreatív energiát a rutin feladatok automatizálásával – nincs többé ismétlődő művelet. A ClickUp Automations tökéletes megoldás a rendszeresen visszatérő komplex és egyszerű munkafolyamatokhoz. Szüksége van egy feladatra, amelyet egy adott csapatnak kell elvégeznie, miután befejezte a munkáját?

Ez egy egyszerű automatizálás.

Szeretne egy adott személyt megjelölni, ha egy határidő lejár? Vagy módosítania kell a prioritást, ha egy feladat státusza megváltozik? A ClickUp segítségével mindezt megteheti (és akár egyéni automatizálást is létrehozhat).

A ClickUp lehetővé teszi az automatizálás testreszabását, hogy időt takarítson meg az ismétlődő feladatokon, függetlenül a helyzettől.

ClickUp árak

A ClickUp ingyenes és megfizethető fizetős csomagokat kínál. És a hab a tortán? Az ingyenes verzió robusztus, prémium szintű funkciókkal lep meg.

Ingyenes csomag : Több mint elegendő lehetőséget biztosítunk megoldásunk kipróbálásához. 100 MB tárhelyet kapsz, és korlátlan számú tagot adhatsz hozzá korlátlan számú feladat elvégzésére. Emellett whiteboardokat, 24/7 ügyfélszolgálatot és még sok mást is kapsz.

Korlátlan (5 USD/hó/fő) : Ha tetszett az ingyenes csomag, tegyél egy lépést tovább, és válaszd a korlátlan csomagot. Ezzel korlátlan tárhelyet, integrációkat és egyéni mezőket kapsz.

Business (12 USD/hó/fő): Szárnyalj és válj Business felhasználóvá! Az Unlimited csomag előnyein túl Google SSO, egyedi exportálás, fejlett automatizálás és még sok más előnyben részesülsz.

Business Plus (egyedi árazás): Ez a csomag a Business csomag összes előnyével jár, plusz csapatmegosztás, egyedi jogosultságok, adminisztrátori képzés és prioritásos támogatás!

És a győztes…

Egyetértünk abban, hogy a Slack és a Google Chat kérdésében mindkét platformnak megvannak a saját, a felhasználók számára hasznos alapvető funkciói. Mindkettő rendkívül hasznos eszköz a csapattagokkal való kommunikációhoz, valamint a feladatok és a munkafolyamatok nyomon követéséhez.

Ha még mindig nem vagy meggyőződve egyikről sem, akkor nézd meg ezeket a Microsoft Teams alternatívákat más lehetőségekért.

Eláruljuk neked: a ClickUp mindkét listán szerepel, mert nemcsak megbízható funkciókat kínál a zökkenőmentes kommunikációhoz, hanem egy all-in-one projektmenedzsment eszközként is szolgál, amely több mint 1000 más munkaeszközzel kapcsolódik össze, hogy segítsen csapatodnak az összes munkát egy helyen összehangolni.

Nekem ez tűnik a valódi győztesnek. 😉🥇