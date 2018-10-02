A Slack növekedési stratégiája: 5 fontos tanulság a vállalatod számára

Érdemes megvizsgálni egy olyan csapatok számára készült üzenetküldő alkalmazást, amely az IBM, az Oracle, a Target, a BBC és más Fortune 100-as vállalatokat is felhasználói között tudhatja anélkül, hogy hatalmas összegeket költene marketingkampányokra.

A Slack, a munkahelyi együttműködést segítő eszköz, az innovatív termék-piac illeszkedés és néhány nem hagyományos marketingtrükk eredménye.

Bár a slack szó definíciója szerint lassulást, pihenést és nyugodt hozzáállást jelent, a vállalat pont az ellenkezőjét teszi. A Slack az egyik leggyorsabban növekvő technológiai startup, amely alig több mint egy évvel a piacra lépése után elérte az 1 milliárd dolláros értékelést.

Slack: Rövid története

A Slacket 2013-ban Stewart Butterfield alapította, aki akkor már jól ismert volt a Flickr fotómegosztó platform társalapítójaként, amelyet 2005 márciusában a Yahoo! vásárolt meg.

A vállalati üzenetküldő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapat tagjainak a csevegést, a közös projektmunkát, a linkek megosztását és egyebeket valós időben, azonnal megtalálta a megfelelő termék-piac illeszkedést, és azóta folyamatosan növekszik.

2015 februárjáig, amikor az eszköz nyilvánosan elérhetővé vált, a Slack 500 000 napi aktív felhasználót szerzett. Négy hónapon belül ez a szám megduplázódott, és elérte az 1,1 millió aktív felhasználót. Ma a Slacknek 8 millió napi aktív felhasználója van, közülük 3 millió fizető felhasználó, és ez a szám folyamatosan növekszik.

A szerény kezdetektől a nagy sikerig

A Slack remek példa egy véletlenül született, hatékony innovációra. Olyan, mint a mikrohullámú sütő – egy eszköz, amely megváltoztatta étkezési szokásainkat és az élelmiszerpiacot, mióta Percy Spencer mérnök 1945-ben „véletlenül” feltalálta.

Az alapító Butterfield és csapata egy Glitch nevű játékalkalmazáson dolgozott, és egy egyszerűsített belső kommunikációs platformra volt szükségük. Nehéz munkába fogtak, és megtervezték a Slack első verzióját, hogy megkönnyítsék az együttműködést és az ötletek cseréjét a Glitch belső csapattagjai között. Az eszköz hamarosan elengedhetetlen lett a Glitch csapat számára.

Amikor a Glitch nem tudott elindulni, Butterfield felismerte a munkahelyi csevegőeszközökben rejlő potenciált, és így született meg a Slack, amely hatalmas sikert aratott.

A Slack növekedésének története: módszer a őrületben

A Slack néhány innovatív módszert alkalmazott növekedésének elősegítésére. Íme az 5 legfontosabb stratégiája:

1. Használja a szájpropagandát

A Slack bebizonyította, hogy az emberek még mindig támaszkodnak barátaik vagy kollégáik véleményére. Butterfield már korán kihasználta kapcsolatait és ismeretségét különböző vállalatoknál és a sajtóban, hogy hírt adjon az új platformról.

Emellett vállalkozó barátait is rábeszélte, hogy próbálják ki a Slacket. Ezek a kapcsolatok és a szájról szájra terjedő ajánlások meghozták eredményüket, és a Slack első napján 8000 ember regisztrált. Ez a szám két héten belül majdnem megduplázódott.

A Slack befektetője, Marc Andreessen 2014 augusztusában tweetelte ezt a növekedési diagramot a vállalat szájpropagandával elért növekedéséről.

Ez azonban nem csak szó szerinti szájpropagandáról szól. A Slack olyan közösségi eszközöket is használ, mint a Twitter, hogy szélesebb közönséget érjen el, és organikus közvetlen forgalmat generáljon a weboldalára. A buzz felépítése előnyös lehet a termékének, megerősítve annak irányvonalát. A ClickUpnál mi is tapasztaltuk a szájpropagandával járó pozitív asszociációkat, különösen a Twitteren és a véleményoldalakon, ahol az emberek őszinte véleményüket osztják meg.

„Nagyon sokat tettünk a Twitterre. Még ha valaki hihetetlenül lelkes is egy termék iránt, a szó szoros értelmében vett szájpropaganda csak egy maroknyi emberhez jut el – de ha valaki tweetel rólunk, azt több száz, akár több ezer ember láthatja” – mondja Butterfield.

2. Gyorsítsa fel a növekedést integrációk segítségével

A Slack több mint 1000 integrációval rendelkezik (beleértve a Clickup-ot is!). A vállalat ezeket az integrációkat használja arra, hogy referral forgalmat generáljon a weboldalára, valamint hogy kihasználja ezeknek az integrációknak a sikerét, és biztosítsa, hogy a Slackkel integrált termékek keresésekor az első oldalon jelenjen meg a keresési eredmények között.

Például, ha valaki a Google-ban a ClickUp szót keresi, akkor a Clickup-Slack App Directory is megjelenik a Google első oldalán a keresési eredmények között.

Nézze meg a legjobb Slack-integrációk listáját!

3. Vezesse be az ügyfél-visszajelzéseket

A Slack folyamatosan visszajelzéseket kért korai felhasználóitól, és ezeket felhasználva fejlesztette a terméket, a felhasználói felületet, a hatékonyságot és a hasznosságot.

Minden beérkezett e-mailre válaszoltak, és minden segítségkérő jegyet a termék fejlesztésének vagy egy probléma megoldásának lehetőségeként kezeltek.

A vállalat képes volt olyan terméket kifejleszteni, amelyre a piacnak szüksége volt, mert meghallgatta a felhasználókat, és nyomon követte, hogy hányan kértek egy bizonyos funkciót vagy új típusú integrációt.

Még ma is a felhasználói visszajelzések iránti tisztelet része a vállalat DNS-ének.

A Slack úgy véli, hogy minden ügyfélkapcsolat marketinglehetőséget jelent. Ha egy vállalat kiemelkedő ügyfélszolgálatot nyújt, az emberek örömmel ajánlani fogják Önt másoknak. Itt egy jó alkalom, hogy megtanulja, mi is valójában a marketing!

4. Helyezze előtérbe az egyedi funkciókat

Butterfieldet a kezdetektől fogva Paul Buchheit tézise befolyásolta: ha néhány dolgot hihetetlenül jól csinálsz, a többi nem igazán számít. Ezt alkalmazta a Slack felépítésekor is.

A Slack nem fejlesztett túl sok funkciót. Ehelyett arra koncentrált, hogy az egyiket jól kidolgozza. Ezek a főbb funkciók a keresés, a fájlmegosztás és a szinkronizálás voltak.

A eszköz keresési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan megtalálják, amit keresnek, míg a fájlmegosztási funkciója lehetővé teszi a fájlok drag-and-drop módszerrel történő áthelyezését, vagy a képek gyors beillesztését intuitív felhasználói felületen keresztül.

A legfontosabb, hogy a Slack beépített „leave-state synchronization” funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy minden beszélgetőpartnernek nyomon kövesse, hol hagyta abba a munkát, és valós időben szinkronizálja a kurzor pozícióját. Ez az egyetlen funkció önmagában is komoly versenyelőnyt jelentett egy olyan piacon, amelyre számos jól ismert technológiai óriás lépett be.

5. Tisztességes árpolitika

A Slack nemcsak ingyenes csomagot kínál, amely önmagában is gazdag funkciókkal rendelkezik, hanem egyedi „tisztességes számlázási politikát” is alkalmaz.

Így működik: ha egy Slack-felhasználó 14 napig nem használja a szoftvert, a Slack arányos jóváírással visszatéríti a pénzt.

Ez a stratégia nem csak a márkaérték növelésében hasznos. Arra is ösztönzi a Slack egész csapatát, hogy mindig éberen figyeljen. A csapatnak folyamatosan könnyű bevezetést és kényelmes felhasználói élményt kell biztosítania, hogy minél több aktív felhasználót szerezzen.

A stratégia remekül bevált. A Slack napi 8 millió aktív felhasználójából 3 milliót fizető ügyféllé alakított.

Legutóbbi értékelések és azok hatása

A Slack jelenlegi értéke körülbelül 7,1 milliárd dollár, a legutóbbi finanszírozási kör (2018. augusztus) eredményeként, amelynek során 427 millió dollár befektetést kapott. A legutóbbi megállapodással a Slack összesen 1,27 milliárd dollár tőkét gyűjtött össze alapítása óta.

Most, hogy a cég tőkeerősebb lett, jobban tud versenyezni olyan pénzügyileg erős technológiai óriásokkal, mint a Microsoft, az Alphabet (a Google anyavállalata) és a Facebook. A Slack a tőkét arra is felhasználhatja, hogy fizető ügyfeleket vonzzon és megtartson olyan helyzetben, amikor a nagy szereplőknek az az előnyük, hogy munkahelyi együttműködési szolgáltatásaikat más alapvető kínálattal csomagolhatják, így gyorsabban tudnak ügyfeleket szerezni, mint a Slack.

Tavaly a SoftBank Group Corp. befektetése 5 milliárd dollárra értékelte a Slacket.

A tavalyi finanszírozási kör után olyan hírek jelentek meg, hogy többek között a Google, a Salesforce és a Microsoft is érdeklődést mutatott a Slack felvásárlása iránt.

Ezenkívül arról is beszámoltak, hogy az e-kereskedelmi óriás Amazon tárgyalásokat folytatott a Slackkel egy ajánlatról, amely a munkahelyi csevegőalkalmazás értékét 9 milliárd dollárra becsülte.

A Slack üzleti stratégiája: az Atlassian-megállapodás

2018 júliusában a Slack megvásárolta a csapatmunkát támogató platformok – a HipChat és a Stride – szellemi tulajdonjogát egyik fő riválisától, az Atlassiantól.

A megállapodás részeként az Atlassian mindkét terméket kivonja a forgalomból, és a felhasználókat a Slackre való áttérésre ösztönzi.

Ez egy fontos üzleti stratégia a Slack számára, mert jelenlegi piaci dominanciája ellenére a vállalat versenyképességi nyomást érez olyan technológiai óriásoktól, mint a Microsoft Team, a Google Hangouts Chat, a Workplace by Facebook és a Cisco Webex Teams.

A versenytárs eltávolítása erőteljes üzenetet küld az egész vállalati kommunikációs iparágnak – várhatóan sok új startup és technológiai óriáscég fog lépéseket tenni.

A partnerségnek köszönhetően a Slack most lehetőséget kapott arra, hogy a HipChat és a Stride felhasználóit is aktív felhasználói bázisához adja. A Stride és a HipChat Cloud 2019 februárjában megszűnik. Ez valószínűleg tovább növeli a Slack már így is lenyűgöző felhasználói bázisát.

Ennél is fontosabb, hogy az Atlassianhoz hasonló erős és elismert vállalati márkával kötött szövetség hitelességet kölcsönöz a Slacknek, amelynek köszönhetően nagyvállalatokat vonzhat magához, és megkaphatja a pénzügyi támogatást, amelyre szüksége van ahhoz, hogy visszatartsa a tehetős versenytársak kihívásait.

5 fontos tanulság a Slack növekedéséből az Ön vállalkozása számára

A Slack néhány egyedi márkázási technikát alkalmaz, hogy márkáját lenyűgöző SaaS-nagyhatalommá alakítsa.

Íme 5 fontos tanulság az Ön vállalkozása számára:

1. Használja ki a média erejét.

A termék bevezetésekor a hagyományos média segítségével fokozza a szájpropagandát. Míg a Slack előnye volt, hogy már korábban is rendelkezett kapcsolatrendszerrel, Ön már az első naptól kezdve építheti sajtókapcsolatait, hogy a bevezetés napján már szoros kapcsolatokkal rendelkezzen azokkal az újságírókkal és bloggerekkel, akik hajlandóak lesznek írni a termékéről.

2. Válassza a freemium csomagokat és a gyors bevezetést

Az árazás egy SAAS szervezet számára kulcsfontosságú szempont. Használjon freemium vagy ingyenes próba csomagot, hogy felkeltse a célközönség figyelmét.

A Slack freemium modellje ideális azok számára, akik szeretnék kipróbálni az alkalmazást anélkül, hogy előzetesen fizetniük kellene. A regisztrációhoz nem szükséges hitelkártya. Az ingyenes csomag és a rendkívül egyszerű regisztrációs folyamat több felhasználót motivál arra, hogy kipróbálja az Ön eszközét.

3. Használjon alulról felfelé építkező megközelítést

A Slack nem a CIO-khoz vagy a felső vezetéshez fordult először, hanem egy csapatvezetőhöz. Ha ő hasznosnak találta a terméket, az alkalmazás megfizethető ára megkönnyítette számára a beszerzését.

Ez fontos stratégia lehet vállalkozása sikeréhez.

4. Hallgassa meg ügyfeleit

A felhasználók naponta rengeteg minőségi adatot osztanak meg Önnel. Ezek hasznos információk, amelyek segítségével finomíthatja termékét, hogy az jobban illeszkedjen a piac igényeihez.

A Slack minden lehetőséget megragadott, hogy kijavítsa a problémákat vagy új funkciókat adjon hozzá, amikor a felhasználók jelezték, hogy valami nem működik, vagy kiegészítő szolgáltatást kértek.

A ClickUpnál is ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk. A felhasználókat arra kérjük, hogy osszák meg velünk visszajelzéseiket és javaslataikat a visszajelzési fórumon.

5. Találd meg a varázsszámodat

Az iparági standardok számainak nyomon követése mellett ismernie kell vállalatának azokat a varázsszámokat is, amelyek világos képet adnak arról, hogy kik használják valójában a termékét, és hogyan tudja őket rávenni, hogy továbbra is használják.

A Slack esetében ez a szám 2000 üzenet. A Slack megfigyelte, hogy minden csapat, amely 2000 üzenetet váltott a Slacken, továbbra is használja a platformot. Mi az a varázsszám, amelynek segítségével a felhasználókat a platformon tudja tartani?

Következtetés

A Slack nem azért volt sikeres, mert a termék egyedülálló volt, vagy mert nagy marketingbüdzsével rendelkeztek. Növekedése azon alapul, hogy meghallgatták az ügyfeleket, vírusként terjedő szájreklámmal növelték a márka ismertségét, és egy szimpatikus, nem eladási célú márkaperszonalitást alakítottak ki.

