8 kreatív márkamenedzsment stratégia a márka potenciáljának maximalizálásához

Készen áll arra, hogy márkáját a következő szintre emelje, de nem tudja, hol kezdje?

Annyi márka küzd a figyelemért, hogyan biztosíthatja, hogy az Ön márkája legyen az, amelyik megérinti a célközönségét? Vagy még jobb, hogyan érheti el, hogy a vásárlói út megfelelő pillanatában az Ön márkája legyen az első, ami eszükbe jut?

A válasz a kreatív gondolkodásban és a kreatív márkamenedzsment stratégiákban rejlik. Mert néha csak egy kis csillogásra van szükség, hogy márkád kiemelkedjen a tömegből.

Ha tehát komolyan gondolja, hogy időtálló, sikeres vállalkozást szeretne építeni, ne becsülje alá a márkamenedzsment szoftverekbe és stratégiákba való befektetés erejét, amelyek segítenek a feladat megfelelő elvégzésében.

Nyolc kreatív stratégiát mutatunk be, amelyeket már ma alkalmazhat a márkamenedzsment javítása érdekében. A kreatív stratégia kidolgozásától a márka pozícionálásán át a hatékony márkamenedzsmenthez szükséges eszközök használatáig – ezek a sikeres márkastratégiai példák segítenek abban, hogy márkáját új szintre emelje és versenyelőnyben maradjon.

Akkor vágjunk is bele!

Mi az a stratégiai márkamenedzsment?

Mi kell ahhoz, hogy sikeres márkát építsünk? Nos, minden a stratégiai és hatékony márkamenedzsmenttel és stratégiákkal kezdődik. De mit is jelent ez pontosan?

Egyszerűen fogalmazva: a stratégiai márkamenedzsment magában foglalja a márka személyiségének, pozicionálásának és marketingtevékenységeinek megteremtését, fenntartását és folyamatos fejlesztését. Ez segít biztosítani, hogy márkája versenyképes és releváns maradjon a folyamatosan változó piacon.

A stratégiai márkamenedzsment segít az ügyfélhűség kiépítésében, a márka ismertségének növelésében és a kapcsolódó felekkel való kapcsolatok ápolásában is. Ezzel biztosíthatja, hogy márkája versenyképes és releváns maradjon a folyamatosan változó piacon. Összességében a hatékony márkamenedzsment olyan hírnévmenedzsment, amely a márka teljesítményének javulásához, az ügyfélhűség növekedéséhez, a márka ismertségének növekedéséhez és a márka hírnevének erősödéséhez vezet.

Profi tipp Tervezze meg, kövesse nyomon és kezelje az összes márkamenedzsment feladatát, projektjét és egyebeket, és hozzon létre zökkenőmentes munkafolyamatot a ClickUp márkamenedzsment sablonjával. Ez a sablon minden szükséges elemet tartalmaz, hogy kézben tarthassa projektjeit, ütemterveit, erőforrásait, teendőit és még sok minden mást. Ráadásul testreszabható, így a munkamódját a projekt igényeihez és a munkafolyamat preferenciáihoz igazíthatja.

Ez a márkamenedzsment sablon lehetővé teszi a stratégiai márkamenedzsment folyamat racionalizálását. Használja ezt a sablont a márka konzisztenciájának javításához, projektek, márkaeszközök, erőforrások, ütemtervek és egyebek tervezéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Fontos tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a márkamenedzsment stratégia kidolgozásakor

Íme három fontos tényező, amelyet a márkamenedzsereknek figyelembe kell venniük egy sikeres márkamenedzsment stratégia kidolgozásakor:

Ismerje meg ideális ügyfeleit, és azt, hogy mi motiválja őket arra, hogy a versenytársak helyett az Ön termékét vagy szolgáltatását válasszák.

Elemezze a versenyhelyzetet, és azonosítsa, mi különbözteti meg a márkáját a többitől.

Győződjön meg arról, hogy márkaértékei egyértelműen meghatározottak és összhangban vannak a közönség elvárásaival.

De a helyzet a következő: a stratégiai márkamenedzsment nem olyan „megoldás, amit egyszer beállítasz, és többet nem kell foglalkoznod vele”, mint anyukád Crockpot receptje a marhahúsos pörköltre, amit minden héten főztél az egyetemen. Ez egy folyamatos folyamat, amely állandó ötletelést, teljesítményértékelést és stratégiai kiigazításokat igényel.

A sikeres márkaépítéshez gondosan meg kell fontolni a márka „receptjét” alkotó összes elemet. Figyelembe kell venni a konkrét összetevőket: a célközönséget, az értékeket, az üzeneteket, valamint azt, hogy ezek hogyan hoznak létre egy egyedi és vonzó márkát.

És akárcsak a főzésnél, kísérleteznie, kóstolnia és módosítania kell márkamenedzsment stratégiáját, hogy márkája pozicionálása minden szempontból megfeleljen ügyfelei elvárásainak.

Profi tipp Mivel sok mozgó alkatrész van, próbálja ki az ingyenes stratégiai tervezési sablonokat, hogy a helyes úton haladjon és elérje a kívánt céljait. A ClickUp Strategic Plan Whiteboard vizuális útitervet nyújt, amely könnyen megmutatja, hogy milyen lépések szükségesek a stratégiai tervezéshez, és hogy ezek a lépések hogyan kapcsolódhatnak (és hogyan kellene kapcsolódniuk) egymáshoz egy nagyobb projekt keretében.

Ne hagyjon ki egyetlen fontos információt sem: használja ezt a vizuális útitervet, hogy csapata minden lényeges lépést összehangolhasson.

8 kreatív márkamenedzsment stratégia, amelyet még ma be kell vezetnie

Íme nyolc kreatív márkamenedzsment stratégia és sikeres márkastratégia példa, amelyeket ismernie kell, ha erős márkaidentitást szeretne építeni.

1. Hozzon létre egyedi márkaidentitást

A márka identitása az, amit a márka képvisel. Segít megkülönböztetni vállalkozását, egyedivé és emlékezetessé téve márkáját.

A márka megítélésének és hírnevének javítása érdekében célszerű szem előtt tartani az alapvető márkairányelveket, amikor megfogalmazza a küldetésnyilatkozatát, a márka értékeit, a célközönséget és a márka hangját.

Íme néhány figyelemre méltó példa, amelyek segítenek megteremteni a vállalat erős alapértékeit és javítani a márka pozicionálását:

1️⃣ A Tailor Brands büszkén mutatja be küldetését és célközönségét weboldalának „Rólunk” oldalán.

via Tailor Brands

2️⃣ Egy másik hatékony megközelítés az, ha a termék egyedi tulajdonságaira vagy előnyeire koncentrál. Például, ha bőrdzsekiket árusító divatmárka vagy, érdemes kiemelni az anyagok minőségét, a gyártás során alkalmazott kézműves technikákat és a személyre szabott stílust, amelyet kínálnak.

via LeatherCult

3️⃣ Emellett kialakíthat egy erős márkaidentitást is, amely tükrözi a célközönség értékeit és törekvéseit. Ez a márkastratégia magában foglalhatja egy jellegzetes vizuális stílus kidolgozását és a történetmesélés kihasználását az ügyfelekkel való érzelmi kapcsolat kialakítása érdekében, vagy olyan társadalmi és környezeti kezdeményezésekben való részvételt, amelyek rezonálnak a közönséggel, mint például a TOMS.

via TOMS

Miután megerősítette márkájának célját, a vizuális márkaépítési elemek kerülnek előtérbe, mint például egy emlékezetes logó, valamint a megfelelő színvilág és betűtípusok kiválasztása.

A kis részletek is fontosak; ha ezeket minden márkázási anyagában következetesen alkalmazza, az segít egy egységes márkaimázs kialakításában, amelyet a vásárlók könnyen felismernek és megjegyeznek.

Azt szeretné, hogy ügyfelei könnyen megtalálják termékét a polcokon, vagy felismerjék logóját a különböző hirdetésekben. A cél az, hogy kiemelkedjen a tömegből, ne olvadjon bele, ezért ne féljen a szokásos kereteken kívül gondolkodni és más lenni.

Profi tipp Határozza meg márkaértékeit és javítsa márkája hírnevét a márkairányelvek sablonjainak segítségével! Használjon olyan sablonokat, mint a ClickUp márkairányelvek sablonja, hogy szilárd alapot teremtsen márkairányelveinek kidolgozásához. Ez végigvezeti Önt az alapok között, és segít a legfontosabb márkázási kérdésekre koncentrálni.

Dokumentálja világosan márkájának megjelenését és hangulatát ezzel az átfogó sablonnal.

2. Fókuszáljon az ügyfélélményre

A személyre szabás segíthet a zökkenőmentes és élvezetes ügyfélélmény biztosításában. A mesterséges intelligencia (AI) és a prediktív analitika segítségével olyan üzeneteket és tartalmakat hozhat létre, amelyek vonzóak az ügyfelei számára, és relevánsabb, vonzóbb ügyfélélményt nyújtanak.

Íme néhány stratégiai márkamenedzsment példa, amelyet megvizsgálhat az ügyfélélmény javítása érdekében:

1️⃣ A Netflix és az Amazon két vezető márka, amelyek személyre szabott élményeket kínálnak. Ebben a példában az Amazon a korábbi vásárlások alapján termékajánlásokat oszt meg, hogy releváns ötleteket és termékeket kínáljon az ügyfeleknek, és így fenntartsa érdeklődésüket és vásárlási szándékukat.

az Amazonon keresztül

2️⃣ A Netflix e-maileket küld, amelyekben a nézett műsorok és filmek alapján ajánlásokat ad.

via Netflix

Ha tehát hűséges ügyfélkört szeretne építeni és megkülönböztetni magát a versenytársaitól, akkor a márkamenedzsment stratégiájában helyezze előtérbe az ügyfélélményt.

Íme néhány további egyszerű módszer a vásárlói élmény javítására:

Egyszerűsítse a vásárlási folyamatot és minimalizálja a lépések számát

A lehető leghamarabb válaszoljon az ügyfelek kérdéseire és aggályaira

Legyen átlátható az árak, a szabályzatok és a termékinformációk tekintetében

Képezze ki a személyzetet, hogy kiváló ügyfélszolgálatot nyújtson és professzionálisan kezelje a panaszokat.

Gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket a termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében

Kínáljon a termék vagy szolgáltatáson túlmutató értéket, például oktatási forrásokat vagy ügyfélhűségi programokat.

Biztosítson konzisztens élményt minden érintkezési ponton, az online felületektől a boltokban történő vásárlásig.

Hangsúlyozza a minőséget a vásárlói élmény minden aspektusában, a terméktervezéstől a csomagolásig és a szállításig.

A potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek számának növelése és ápolása érdekében minden érintkezési ponton pozitív élményt kell nyújtania ügyfeleinek, és jobban meg kell értenie igényeiket, preferenciáikat és problémáikat. Éppen ezért az ügyfélélménynek kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie márkastratégiájában.

A hatékony márkamenedzsmenthez ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverre vagy CRM szoftverre lesz szüksége, amely segít nyomon követni ügyfeleit, potenciális ügyfeleit, panaszokat stb. Egy átfogó CRM eszköz lehet az egyetlen forrása minden ügyfélkapcsolati információnak – kezelje és javítsa márka hírnevét, figyelje márka teljesítményét, és nyerje el ügyfelei hűségét azáltal, hogy szervezett marad és reagál ügyfelei igényeire.

Profi tipp Készítsen saját CRM-et a ClickUp-ban, vagy használja a ClickUp előre elkészített CRM-sablonját, hogy egy helyen követhesse nyomon kapcsolatait és kezelhesse márkamenedzsment-projekteit. Ez lehetővé teszi a kapcsolattartók státuszának testreszabását és további mezők hozzáadását a kapcsolattartók maximális szervezése és személyre szabása érdekében.

Ügyfelek, értékesítési folyamatok, teendők és egyebek kezelése a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával listanézetben.

3. Használja ki a közösségi médiát

Az Instagram -felhasználók 90%-a követ egy vállalkozást, ami azt mutatja, hogy a közösségi média minden sikeres márkastratégia elengedhetetlen részévé vált.

Miért? Ez egy egyszerű módja annak, hogy hitelesebb módon lépjen kapcsolatba a közönségével, és értelmes kapcsolatokat építsen ki. Ráadásul minimális erőfeszítéssel széles közönséget érhet el. Gondoljon csak bele, hány e-mailt kellene elküldenie ahhoz, hogy egy Instagram-bejegyzés elérésével egyenértékű legyen. Ez olyan, mintha almát és grapefruitot hasonlítanánk össze.

Mi a titka a közösségi média sikereinek? A marketingtevékenységeinek következetessége.

Válaszoljon a megjegyzésekre, lájkolja és ossza meg a felhasználók által létrehozott tartalmakat, és vegyen részt a releváns beszélgetésekben. Ezek az egyszerű lépések megmutatják, hogy törődik a közösségével, és kapcsolatot szeretne építeni velük.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy márkás hashtagot, amelyet a vásárlók használhatnak tapasztalataik megosztására és kapcsolattartásra. A meghatározott hashtag segít megszilárdítani a márka egységes identitását, és megkönnyíti a felhasználók által generált tartalmak nyomon követését. A márka céljának hangsúlyozásával és a márka láthatóságának növelésével olyan hólyaghatást érhet el, amely új vásárlókat vonz a márkájához.

Íme egy stratégiai márkamenedzsment példa a közösségi médiára vonatkozóan, amelyet megvizsgálhat, hogy javítsa márkája hírnevét:

1️⃣ A Glossier Instagram-oldala gondosan összeállított keveréke a felhasználók által létrehozott tartalmaknak, termékfotóknak és életmódképeknek. Azzal, hogy a követőit arra kéri, osszák meg tapasztalataikat a Glossier termékekkel kapcsolatban, és ezeket a képeket használja a közösségi médiában, a Glossier létrehozott egy rajongói közösséget, akik úgy érzik, hogy valami különleges részesei.

via Glossier

Profi tipp Használjon tartalomnaptár-sablont, hogy megtervezhesse havi közösségi média bejegyzéseit. Ez segít a terv betartásában, és egyben felelősségre is vonja Önt. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa a közösségi média erejét, be kell állítania egy közösségi média munkafolyamatot is, amelynek keretében több platformon is kapcsolatba léphet a közönségével.

4. Használja ki a történetmesélés erejét

A Farmer’s Dog Super Bowl-reklámja erős érzelmeket váltott ki a háziállatok tulajdonosaiban és szerelmeseiben egyaránt. Miért? Mert egy nő és kutyája történetét meséli el, amely sok háziállat-tulajdonos és -szerető számára ismerős, akik megértik az ember és szőrös társuk közötti köteléket.

The Farmer’s Dog Super Bowl reklámja 2023

A reklám egy nő és fekete labrador kiskutyája, Bear történetét meséli el, kezdve attól, amikor a nő még kislány volt. A reklám során a néző tanúja lehet a pár kalandjainak, beleértve a sétákat és a tengerparti kirándulásokat, ahogy együtt öregednek.

Végül a nő elindul az egyetemre, és hátrahagyja Bear-t. Az idő múlásával azonban a nő felnő, és saját családot alapít. Bear az ő oldalán marad, annak ellenére, hogy már öregszik, miközben a nő a házasság és az anyaság útján halad.

Az üzenet? A kutyák értékesek. A kutyák hűségesek. És a kutyák egészséges táplálékot érdemelnek.

A történetmesélés erejének kihasználásával és az egészséges kutyatáplálék fontosságának hangsúlyozásával a Farmer’s Dog olyan narratívát tudott létrehozni, amely összhangban áll a márka alapértékeivel és küldetésével (chef’s kiss).

A bizalom és a kapcsolódási lehetőségek képezik az erős márka hírnevének alapját. Hangsúlyozza ki azokat az egyedi szempontokat és értékeket, amelyek rezonálnak a célközönségével, tegye emberközelibbé márkájának hangját, és tegye azt kapcsolódási lehetőségekkel telibbé, hogy növelje a fogyasztók bizalmát és elkötelezettségét, és erősítse márkájának hírnevét.

Profi tipp Írjon blogbejegyzéseket, szkripteket és egyebeket, és könnyedén működjön együtt csapattagjaival és másokkal a ClickUp Docs segítségével. Ez a funkció formázási lehetőségeket, közös szerkesztést, címkéket és szerkesztési előzményeket kínál, ahol történeteit, kampányait, cikkeit és egyebeket fejlesztheti. A ClickUp Docs használatának végső útmutatója lépésről lépésre bemutatja a funkciót, hogy gyorsabban elindulhasson.

5. Együttműködés influencerekkel

A tanulmányok szerint az emberek közel 75%-a egyetért azzal, hogy túl sok hirdetés van a közösségi médiában. Ezek túlterhelőek, ismétlődőek és többnyire irrelevánsak. Ebben segíthetnek az influencerek.

Az influencerek megbízható vezetőkként váltak ismertté a saját szakterületükön, és elkötelezett rajongók hűséges követőivel rendelkeznek. Néhány influencer, mint például Charli D’Amelio, több mint 100 millió követővel rendelkezik a TikTokon (mega-influencerek), míg mások kevesebb mint 50 000 követővel rendelkeznek (mikro-influencerek). És meglepő módon, bár kevesebb követőjük van, a mikro-influencerek általában magasabb elkötelezettségi arányt érnek el a közönségük körében.

via Oberlo

Az influencerekkel való együttműködés révén hozzáférhet a közönségükhöz, és kihasználhatja a befolyásukat a márkája népszerűsítéséhez. Az adatok azt mutatják, hogy az emberek körülbelül 82%-a „nagy valószínűséggel” megvásárolja azt, amit egy mikroinfluencer ajánl. Nehéz kihagyni ezt a lehetőséget. Ők elvégzik az értékesítést helyetted. És a legjobb rész? A fogyasztók számára ez nem tűnik értékesítési trükknek. Ideális helyzet, igaz?

Íme egy stratégiai márkamenedzsment példa, amely az influencerekkel való együttműködés erejét használja ki:

1️⃣ Az Athletic Greens remek példa egy olyan márkára, amely sikeresen használja az influencer marketinget. Ha az elmúlt egy évben utazással kapcsolatos vlogokat nézett, akkor valószínűleg látott már egy vagy több influencer kampányt az Athletic Greens-től. Például több népszerű utazási YouTuberrel, például Kara-val és Nate-tel, akiknek 3,44 millió követőjük van, együttműködtek, hogy népszerűsítsék az all-in-one táplálkozási zöldségporukat.

via Athletic Greens

Az influencerek összetételét diverzifikálták azáltal, hogy különböző követői számmal rendelkező partnerekkel álltak össze az utazási szegmensben, és ezzel szélesebb közönséget értek el, valamint növelték hitelességüket a fogyasztók körében. Az egészségügyi kiegészítők esetében pedig a bizalom a legfontosabb.

Profi tipp A ClickUp Influencer Contract Doc Template segítségével könnyedén létrehozhat egy influencer szerződést, amely megfelel a szabályainak és feltételeinek. Ha ezt a sablont használja a megállapodás megosztásához és aláírásához, akkor egy online Doc sablonra vált, amely lehetővé teszi, hogy e-mailben elküldje a dokumentumot, bármilyen sorrendben összegyűjtse az aláírásokat, és a kitöltött szerződést azonnal PDF formátumba konvertálja.

Készítse el következő szerződését a ClickUp Influencer Contract Doc Template segítségével.

6. A márkahűség elősegítése

A hűséges ügyfelek a márkád legjobb barátai. Ők azok, akik a leginkább hajlamosak hangosan hirdetni, mennyire szeretik a márkádat és az ügyfélélményt, és ajánlani a termékeidet családtagjaiknak és barátaiknak, ami legalább ötször hatékonyabb, mint a fizetett hirdetések. Akkor miért ne használnád ki ezt a könnyen elérhető lehetőséget? A márkahűség elősegítése érdekében létrehozhatsz egy hűségprogramot, amely jutalmazza az ügyfeleket folyamatos támogatásukért.

Például kínáljon exkluzív ajánlatokat, ingyenes mintákat és különleges kedvezményeket, hogy kifejezze háláját az ügyfelek iránt. Ez az egyszerű márkastratégia ösztönözheti a visszatérő vásárlást, és az ügyfeleknek azt az érzést keltheti, hogy egy exkluzív közösség tagjai. Ha pedig betartja a márka ígéreteit, pozitív élményt teremthet, amely izgalommal tölti el őket, és visszatérnek még többért.

Ez három egyszerű dologra vezethető vissza: teljesítse márkája ígéreteit, teremtsen pozitív vásárlói élményeket, és kínáljon ösztönzőket, hogy a vásárlók visszatérjenek.

Íme egy stratégiai márkamenedzsment példa, amely elősegíti a márkahűséget és javítja a márka teljesítményét:

1️⃣ Vegyük például az Ulta Beauty-t. Az Ultimate Rewards programjuk számos előnyt kínál az ügyfeleknek, beleértve exkluzív kedvezményeket, ingyenes termékeket és születésnapi ajándékokat. Minél többet költ a fogyasztó, annál több jutalmat kap. És ha eléri a vágyott Diamond státuszt, a fogyasztó úgy érzi, hogy az Ulta Beauty királyi családjának tagja, így természetesen a fogyasztók a legjobb státuszra törekednek.

via Ulta

Ez hasonló ahhoz, mintha megkapnád a Starbucks áhított, személyre szabott aranykártyás hűségprogramját. Ez olyan, mint egyfajta beavatási rítus a középiskolások és egyetemisták számára, amikor vanília frappuccinojukat fizetik. Kövesd az Ulta Beauty és a Starbucks példáját, és használd a hűségprogramokat arra, hogy olyan márka-támogatók közösségét építsd fel, akik rajonganak a termékeidért, és szívesen terjesztik a hírt róluk.

7. Készítsen egy niche tartalmakból álló könyvtárat

Tudta, hogy az online keresések 68%-a keresőmotorral kezdődik?

Így van. Még ha a fogyasztók kívülről tudják is a weboldalad címét, akkor is a Google-on keresik a márkádat, és az első találatra kattintanak. És ha nem a márkádra keresnek, honnan tudják az emberek, hogy a márkád létezik?

A válasz? Tartalom.

Ha azt szeretné, hogy márkája az iparágában tekintélynek számítson, és növelni szeretné a márka ismertségét, akkor elengedhetetlen egy niche tartalmakból álló könyvtár létrehozása. Így márkája a keresőmotorok találati oldalának (SERP) tetején jelenik meg, és az emberek rákattinthatnak. Természetesen ez könnyebb mondani, mint megtenni. A folyamat magában foglalja egy olyan, magas színvonalú, informatív és vonzó tartalmakból álló adattár létrehozását, amely közvetlenül a célközönségéhez szól.

Más szavakkal: írjon olyan tartalmat, amely összhangban áll a keresési szándékkal.

Tegyük fel például, hogy cége igazgatósági üléskezelő szoftvert árul. Ebben az esetben létrehozhat egy olyan tartalomkönyvtárat, amely az alábbi témákra összpontosít:

A virtuális igazgatósági ülések lebonyolításának bevált gyakorlata

Hogyan lehet hatékony napirendet készíteni?

A legjobb ingyenes jegyzőkönyv-sablonok összehasonlítása a megbeszélések hatékonyabbá tétele érdekében

Azáltal, hogy értékes betekintést és forrásokat nyújt ezekről a niche témákról, márkáját gondolatvezetőként pozícionálhatja, és vonzhat potenciális ügyfeleket, akik az iparági betekintés és tanácsokért Önhöz fordulnak. Természetesen nem csak blogbejegyzésekre korlátozódik. Különböző tartalomtípusokkal, például videókkal, infográfikákkal, e-könyvekkel, fehér könyvekkel és egyebekkel is megduplázhatja hatókörét.

Íme egy stratégiai márkamenedzsment példa, amely ösztönzi az ügyfeleket és a webhely látogatóit, hogy vegyenek részt a tartalomban:

1️⃣ Maradjon az első helyen azáltal, hogy létrehoz egy e-mail feliratkozási lehetőséget, ahol a látogatók feliratkozhatnak a hírlevelére. E-mailt kapnak, amikor úgy dönt, hogy megosztja ezeket a kiváló minőségű tartalmakat. Így egy robusztus e-mail listát építhet ki potenciális ügyfelekből. Eközben a webhelye látogatói is nyernek, mert mostantól ezeket az információkat közvetlenül a postaládájukba kapják.

via ClickUp

Így amikor legközelebb közzéteszi azt a marketingkampány-kezelési útmutatót, amelynek összeállítására hetekig dolgozott, ők lesznek az elsők, akik tudomást szereznek róla. És valóban használni is fogják. Ez egy igazi win-win helyzet.

Profi tipp A márkamenedzserek a ClickUp tartalomkezelési sablonjával egy helyen tervezhetik, nyomon követhetik és kezelhetik mindazt, amire szükségük van a több csatornán (weboldal, blog, közösségi média és e-mail) történő tartalomtervezéshez és -készítéshez. A sablon szilárd keretrendszert biztosít a kezdéshez, és teljes mértékben testreszabható, így a munkát a saját igényeinek megfelelően konfigurálhatja. Használja ezt a sablont a teljes munkafolyamat támogatásához, a kérések fogadásától a dokumentumokkal történő tervezésig, a szerkesztői naptár vezetéséig és a tartalom szállításáig.

Tartalomkezelési sablon a ClickUp-tól listanézetben

8. Fogadja be az innovációt

Kövesse az Apple példáját, és fogadja be az innovációt, ahelyett, hogy elhatárolódna tőle. Figyelnie kell a legújabb trendeket, hogy kiemelkedjen a mai gyorsan változó digitális környezetben.

Például az AI viharos gyorsasággal hódítja meg a LinkedIn és a Twitter címlapjait. Érdemes kipróbálni, hogy működik-e a márkájának. De ne álljon meg itt. Figyelje a versenytársakat és a fogyasztói preferenciákat is. És ha úgy érzi, hogy lemarad, ne féljen átalakítani a márkáját, vagy új megközelítéseket kipróbálni a márkastratégiájában.

Íme néhány példa az innovációt magáévá tevő vállalatokra:

1️⃣ Vegyük például a Matchr-t. Ez a szolgáltatás, amely összeköti a HR üzleti igényeket a HR szoftvergyártókkal, 2012-ben jött létre „HR Payroll Systems” néven, de ez csak a bérszámfejtő szoftverekre korlátozódott.

Manapság létezik egy olyan all-in-one HRIS szoftver, amely ezeket a bérszámfejtési funkciókat is tartalmazza. Ezért 2021-ben Matchr-re változtatták a nevét, és modernizálták a design elemeit.

via Matchr

A márkanévváltás segített a szolgáltatás és a név összehangolásában, csökkentve az ügyfelek zavarát és több lehetőséget teremtve a HR-szakemberek és szoftverigényeik összehangolásában. Szerencsére az innováció nem feltétlenül jelenti a kerék újrafeltalálását. Néha csak a szokásos kereteken kívüli gondolkodásról van szó.

2️⃣ A Nike virtuális cipőpróbája kiváló példa az új technológiák felhasználására a vásárlói élmény javítása érdekében.

via Nike

Ne féljen tehát kreatív lenni és új ötletekkel kísérletezni. Soha nem lehet tudni, mi fogja megragadni a közönségét és kiemeli a márkáját (hozzáadva a márka személyiségéhez). Végezzen kutatást és tartsa magát naprakészen a legújabb trendekkel és technológiákkal kapcsolatban. Figyelje figyelmesen a változó fogyasztói preferenciákat, és ne féljen a márka átalakításától, hogy releváns maradjon.

A sikeres márkamenedzsment fontossága

Ha nincs világos víziója és következetes márkaüzenete, ügyfelei zavarba jöhetnek azzal kapcsolatban, hogy mit is képvisel a vállalata, és ezáltal a versenytársai karjaiba kerülhetnek.

Gondoljon kedvenc márkájára – mi különbözteti meg a versenytársaitól? Ez nem csak a termékkel kapcsolatos. Hanem az egész élménnyel, ami vele jár.

Vegyük például a Nike-t. A Nike pontosan eltalálta a lényeget. Stílusos, mégis laza dizájnjuk, kreatív együttműködéseik, elérhető áraik és a társadalmi problémákat nyíltan kezelő, nagy horderejű marketingkampányaik révén a Nike több generáció kedvencévé vált.

Ez nem csak egy cipőgyártó cég, hanem egy életmódmárka, amely inspirálja az embereket, hogy feszegessék határaikat és kövessék szenvedélyüket. A Nike önmegvalósításra és önkifejezésre ösztönző üzenete világszerte visszhangra talál a vásárlók körében, így a cég több mint egy cipőgyártó vállalat – egy kulturális jelenség.

Összességében véve a vásárlók nagyobb valószínűséggel emlékeznek meg és ajánlják tovább egy olyan márkát, amely mélyebb szinten rezonál velük. Fektessen be egy hatékony márka létrehozásába, hatékony márkamenedzsment stratégiákkal és eszközökkel, hogy maximalizálja marketing erőfeszítéseit.

Vegye kézbe az irányítást, és fektessen be még ma a megfelelő márkamenedzsment stratégiákba. Ez segít javítani vállalatának hírnevét, és vonzóbbá tenni azt a potenciális ügyfelek számára. Ahhoz, hogy ezt jól csinálja, fontolja meg projektmenedzsment eszközök használatát és olyan szakemberek felvételét, akik jártasak ezen a területen, például ügynökségek vagy szabadúszó írói munkákra szakosodott szakemberek.

Ne feledje, hogy nem kell csak egy márkamenedzsment stratégiát választania. Mind a nyolc stratégiát alkalmazhatja, vagy csak egy-kettőt. A legfontosabb azonban, hogy ez egy folyamatos folyamat legyen, amelyre teljes figyelmét fordítja. Ha egy stratégia nem hoz kielégítő eredményeket, hagyja félre, és próbáljon ki valami újat.

A kulcs? Legyen naprakész a legújabb trendekkel, fektessen be egy projektmenedzsment eszközbe, hogy hatékony márkamenedzsment folyamatot alakítson ki, és mindig helyezze ügyfeleit az első helyre. Ez egy egyszerű formula, amellyel márkáját hosszú távú sikerre állíthatja.

Szóval, mire vár még? Itt az ideje, hogy új szintre emelje márkáját, és ha segítségre van szüksége a kezdéshez, tekintse át újra a fenti profi tippeket tartalmazó szakaszokat, ahol hasznos tanácsokat és ingyenes marketing sablonokat talál, amelyekkel elindulhat!

Vendégíró:

Nidhi Kala szabadúszó író, aki B2B SaaS márkáknak ír marketing, HR és e-kereskedelem témákban. Amikor nem ír, művészi elméje új naplóoldalak készítésével vagy kalligráfia betűk felfedezésével foglalkozik.