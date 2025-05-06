10 Google Workspace alternatíva 2025-ben: a G Suite-hoz hasonló eszközök

A modern munkahelyek nagymértékben támaszkodnak az együttműködési eszközökre, hogy kapcsolatban maradjanak, produktívak és szervezettek legyenek. Az olyan szoftvercsomagok, mint a Google Workspace (korábban G Suite), megváltoztatták a munkavégzés módját, lehetővé téve a világ másik végén lévő munkatársakkal való közös alkotást.

5,40 dollárért (kedvezményes ár) és annál magasabb áron a Google Workspace felhasználói egyedi üzleti e-mail címet, ügyfélszolgálatot és dokumentum-együttműködési eszközöket kapnak, mint például a Drive, a Docs, a Slides, a Meet és még sok más. Ez egy széles körű funkciókészlet, mindez a Google ismerős világában.

A közelmúltbeli áremelések azonban arra késztették a kis- és középvállalkozásokat, hogy alternatívákat keressenek a Google Workspace-hez.

Szerencsére rengeteg lehetőség áll rendelkezésre különböző méretű csapatok (és költségvetések) számára. Ebben a cikkben 10 alternatívát mutatunk be a Google Workspace-hez kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, szakemberek és diákok számára.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A 10 legjobb Microsoft Office alternatíva különböző igényekhez: ClickUp (a legjobb all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment megoldás)

LibreOffice (a legjobb nyílt forráskódú dokumentumkészítéshez)

WPS Office (a legjobb mobilbarát irodai feladatokhoz)

Google Workspace (a legjobb valós idejű együttműködéshez)

Calligra Office (legalkalmasabb kreatív szakemberek és grafikai integráció esetén)

Apple iWork (a legjobb az Apple ökoszisztéma felhasználói számára)

Dropbox Paper (a legjobb egyszerű, felhőalapú jegyzeteléshez és dokumentumokhoz)

Apache OpenOffice (a legjobb alapvető irodai funkciókhoz, nyílt forráskódú támogatással)

OfficeSuite (a legjobb platformok közötti dokumentumszerkesztéshez)

Polaris Office (a legjobb több eszközről való hozzáféréshez, erős mobil támogatással)

Mit kell keresnie a G Suite alternatíváiban?

A G Suite alternatíváinak értékelésekor fontolja meg, hogy Önnek milyen együttműködési eszközök és funkciók a legfontosabbak. Gondoljon dokumentumokra, adatbázisokra, fájlmegosztásra, videohívásokra, e-mailekre és mindenre, ami jelentősen elősegíti a csapat valós idejű együttműködését.

Írja le a kötelező és a kívánatos funkciókat. Például szükség lehet egy integrált csevegőrendszerre, a dokumentumváltozások fejlett nyomon követésére és egy olyan felületre, amelyet a nem technikai felhasználók is könnyen használhatnak.

Lehet, hogy szívesen látna e-mail elrendezési lehetőségeket és beágyazott időkövetést, de ezek nem feltétlenül döntő fontosságúak. Írja le azokat is, amiket nem szeretne vagy nem igényel, például a hosszú bevezetési folyamatot vagy a 100 TB-os tárhelyet.

Miután meghatározta az igényeit és a költségkeretét, itt az ideje, hogy alternatívákat keressen a G Suite-hoz, és megismerje a felhasználók véleményét róluk. Jó helyen jár!

Vessünk egy pillantást 10 olyan platformra, amelyek helyettesíthetik a Google Workspace-t. Tudjon meg többet azok funkcióiról, előnyeiről és hátrányairól, árazási terveiről és átlagos értékeléseiről.

A 10 legjobb Google Workspace alternatíva

1. ClickUp

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment szoftver. Hihetetlenül testreszabható platform, amely egyszerűsíti a feladatok és a feladatkezelés folyamatát.

A drag-and-drop felületnek köszönhetően a használata intuitív, még a diákok és a nem technikai felhasználók számára is. Egy központi helyről cseveghet a csapattagokkal, funkciókban gazdag dokumentumokat hozhat létre, valamint idővonalakat és munkaterheléseket jeleníthet meg.

Más Google Workspace versenytársaival ellentétben a ClickUp natív eszközökkel is rendelkezik a projekt KPI-k nyomon követéséhez és a projekt hierarchiák vizualizálásához. A felhasználók a szoftvert saját igényeikhez igazíthatják, így olyan rendszert hozhatnak létre, amely a legjobban illeszkedik a munkafolyamataikhoz.

A ClickUp ingyenes verziója kiváló lehetőség a csapatok számára, hogy kipróbálják a platformot és megismerjék annak lehetőségeit. Ha pedig tetszik a szoftver, akkor fizetős csomagra válthat, amely fejlettebb funkciókat kínál, például projektütemterveket és elemzéseket.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével az összes dokumentumát a következő előnyökkel kezelheti.

Dokumentáció testreszabása : Készítsen sokoldalú dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal, stílusbeállításokkal és sablonokkal. Adjon hozzá könyvjelzőket, táblázatokat és egyéb elemeket, hogy minden igényt kielégítsen.

Valós idejű együttműködés : Szerkessze dokumentumait a csapattal együtt, jelölje meg a tagokat megjegyzésekkel, osszon ki feladatokat, és kövesse nyomon az előrehaladást közvetlenül a dokumentumokban.

Dokumentumok összekapcsolása munkafolyamatokkal : Integrálja a dokumentumokat a feladatokkal, frissítse a munkafolyamatokat és kezelje a projekteket – mindezt a szerkesztőből.

Rendezés a Docs Hub segítségével : Használjon ellenőrzött wikiket, sablonokat és keresőeszközöket, hogy erőforrásait rendezett és könnyen hozzáférhető állapotban tartsa.

Biztonságos megosztás: Ellenőrizze a adatvédelmi és szerkesztési jogosultságokat, ossza meg linkeken keresztül, és kezelje a csapatok, vendégek vagy a nyilvánosság hozzáférését.

A ClickUp legfontosabb jellemzői:

Teljes körű együttműködési és termelékenységi eszközök, beleértve a ClickUp Docs-ot , a dokumentummegosztást, a táblákat és a csevegést.

15 módszer a projektek és feladatok megtekintésére (listák, táblák, naptárnézet , Gantt-diagramok, grafikonok és még sok más)

Beágyazott feladatok komplexebb projektekhez

Intuitív naptártervezés a projekt ütemtervének és a csapat munkaterhelésének vizualizálásához

Több mint 1000 integráció a csapatod számára, beleértve a natív és a Zapier integrációkat is.

Előnyök:

Az egyéb platformokról, például a Google Workspace-ről való áttérés egyszerű és könnyű.

Az automatizálási funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan meghatározzák a munkafolyamatokat, ezzel rengeteg időt megtakarítva.

A ClickUp felhőalapú rendszerével és több eszközön történő fiók-szinkronizálásával bárhonnan hozzáférhet adataihoz.

Kapjon valós idejű frissítéseket a feladatok állapotáról, és tartsa mindenki naprakészen

Ingyenes képzés új felhasználóknak, 24 órás ügyfélszolgálattal

Hátrányok:

A fejlett funkciók túl bonyolultak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik kevésbé ismerik a projektmenedzsment szoftvereket.

A mobilalkalmazásban (még) nem érhető el mind a 15 nézet.

Árak:

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365

A Microsoft 365 a Microsoft Office alkalmazásokat egyetlen felhőalapú platformon egyesíti. Szoftverei, mint például a Word, az Excel és a PowerPoint, sok felhasználó számára ismerősek, így ha már ismeri a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokat, akkor valószínűleg nem lesz szüksége sok képzésre azok használatához.

Ez az egyik drágább Google Workspace alternatíva a listán, ezért kisvállalkozások számára kevésbé ideális.

A Microsoft 365 legfontosabb funkciói:

Microsoft Office alkalmazások, például Forms , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams és OneDrive

Intelligens segítség, mint például az Excelben található Adatelemzés, a Wordben található Kutató és a Briefing e-mailek, amelyek segítenek megtervezni a napját.

Több ezer üzleti szoftverrel és szolgáltatással integrálható a Microsoft AppSource segítségével.

Előnyök:

Vállalati szintű biztonságos fájltárolás és fejlett fenyegetésvédelem többszintű biztonsági rétegekkel

A Yammer, egy vállalati közösségi hálózati eszköz segítségével támogatja a szervezeteken belüli és a külső partnerekkel való együttműködést.

Rendszeresen automatikus frissítéseket bocsát ki

Hátrányok:

Kompatibilitási problémák a régebbi és egyedi vállalati rendszerekkel

Drágább, mint a versenytárs platformok

Hosszú letöltési idő a frissítéseknél

Árak:

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

Office 365 Enterprise E1 csomag: 8 USD/hó felhasználónként

Office 365 Enterprise E3 csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Office 365 Enterprise E5 csomag: 35 USD/hó felhasználónként

Kormányzati tervek elérhetők

Értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Bitrix24

A Bitrix24-en keresztül

A Bitrix24 csapatmunkát segítő eszközei, átfogó projektmenedzsment funkciói és sokoldalú kommunikációs lehetőségei megkönnyítik az együttműködést és a termelékenységet. Magas szintű testreszabhatósága lehetővé teszi, hogy az Ön egyedi igényeihez igazítsa – például testreszabott irányítópultokat hozhat létre a KPI-k nyomon követéséhez.

A Bitrix24-nek azonban vannak hátrányai. Ha a Google Workspace-ről vált át, előfordulhat, hogy a Bitrix24 felhasználói felületét nem találja intuitívnak, ami miatt egyes felhasználók a Bitrix24 alternatíváit keresik.

A Bitrix24 legfontosabb jellemzői:

Beépített CRM ügyféladatbázissal , lead funnel-lel és értékesítési automatizálással

HR modulok, például munkavállalói beosztás és munkaidő-nyilvántartás

Üzleti intelligencia funkciók, beleértve az analitikai irányítópultot és az interaktív jelentéseket

Kiterjedt integrált alkalmazások, például e-kereskedelmi áruházak, számviteli szoftverek és webkonferencia-funkciók

Előnyök:

Az üzleti intelligencia eszközök használatához nem szükséges SQL ismeretekkel rendelkezni.

A platformot offline is használhatja, és munkáját automatikusan feltöltheti a felhőbe, amint online állapotba kerül.

Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész

Hátrányok:

Korlátozott lehetőségek a felhasználói szerepkörök és hozzáférési jogosultságok tekintetében

A feladatállapotok nem testreszabhatók

Bonyolult beállítás és felhasználói felület

Árak:

Ingyenes csomag

Alap: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára

Professional: 199 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználó számára

Értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 600 értékelés)

4. Dropbox Business

via Dropbox

A Dropbox egy szűk körű céllal indult: egyszerűsíteni a fájlok megosztását, szinkronizálását és elérését több felhasználó között. Manapság már elegendő funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy potenciális alternatívája legyen a Google Workspace-nek.

Több mint 300 000 üzleti csapat és a Fortune 500-as listán szereplő cégek több mint fele használja a Dropboxot digitális munkaterületként és felhőalapú tárolási megoldásként. A Dropbox ugyan hatékony fájlmegosztó és együttműködési eszköz, de alapvetően nem kínál olyan kulcsfontosságú kommunikációs funkciókat, amelyek helyettesíthetnék a Gmailt vagy a Meetet.

A Dropbox Business legfontosabb jellemzői:

Fejlett fájlkezelési funkciók, mint például verziókezelés, automatikus biztonsági mentés, fájlkeresés, megosztott mappák, megjegyzések és külső megosztás

Tevékenységkövetés, hogy betekintést nyerjen a felhasználói tevékenységekbe

Projektkoordináció ütemtervekkel, táblázatokkal és listákkal

Harmadik féltől származó eszközökkel, például a Slackkel és a Zoommal integrálható anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

Előnyök:

Az IT-szakemberek átfogó adminisztrációs eszközöket vehetnek igénybe, amelyek segítségével a részletes jogosultsági beállítások révén könnyedén kezelhetik a felhasználói fiókokat.

A továbbfejlesztett verziókezelés megkönnyíti a korábbi fájlverziókra való visszatérést, ha hibát követ el.

Nem kényszeríti Önt a fájlok tömörítésére

Hátrányok:

Alkalmi lassulások vagy hibák a fájlok eszközök közötti szinkronizálása során

A tárolási korlátok korlátozóak lehetnek a nagy mennyiségű adattal rendelkező vállalkozások számára.

Néha úgy tűnik, hogy inkább az új funkciók bevezetésére koncentrál, mint az alapvető funkciók erősítésére.

Árak:

Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Advanced Plan: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Kérjen árajánlatot

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 20 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 21 000 értékelés)

5. Asana

via Asana

Az Asana egy felhőalapú együttműködési és projektmenedzsment platform, amely segít a csapatoknak a feladatok koordinálásában, a projektek szervezésében, az előrehaladás nyomon követésében és a kapcsolattartásban. Számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével a csapatok hatékonyabban és eredményesebben tudnak dolgozni.

Bár az Asana rendkívül hatékony munkafolyamat-kezelő eszköz, nem rendelkezik dedikált eszközökkel dokumentumok, prezentációk és táblázatok létrehozásához. Ha az Asanát szeretné használni a Google Workspace alternatívájaként, szánjon időt az alkalmazásintegrációk tanulmányozására, hogy az összes szükséges eszközt egy platformon összekapcsolhassa.

Az Asana legfontosabb jellemzői:

Kommunikálj megjegyzések, @említések és testreszabható értesítések segítségével

A drag-and-drop funkciók segítségével feladatok delegálhatók, határidők rendelhetők hozzájuk, és a munkafolyamatok fontossági sorrendbe állíthatók.

A Work Graph® adatmodell és a Gantt-diagramok segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a feladatok közötti függőségeket.

Integrálható más szolgáltatásokkal, például a Dropboxszal, a SurveyMonkey-vel, a Google Drive-val és több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással.

Előnyök:

Fejlett keresési funkciók

Robusztus mobil támogatás és valós idejű szinkronizálás az alkalmazásokhoz (Apple iOS és Android)

Alkalmas nagy, összetett projektek koordinálására és nyomon követésére

Hátrányok:

Nehéz lehet használni, ha nem ismeri a projektmenedzsment szoftvereket.

A visszatérő feladatok beállításának rugalmasságának hiánya

Automatikusan bekapcsolódik az e-mail értesítések funkció, ami elárasztja a beérkező levelek mappáját, és elrejti a fontos értesítéseket.

Árak:

Alap: Ingyenes

Prémium csomag: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Kérjen árajánlatot

Értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

6. Zoho Workplace

via Zoho

A Zoho Workplace egy felhőalapú termelékenységi csomag, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat, csapatokat és egyéneket az együttműködésben, a kommunikációban és a munkavégzésben. Számos funkcióval rendelkezik, például dokumentumok létrehozása és tárolása, feladatkezelés, e-mail tárhely, videokonferencia és projektkövetés.

A listán szereplő néhány alternatívához képest a Zoho Workplace nem egy jól ismert alternatíva a Google Workspace-hez. Ez azt jelenti, hogy kevesebb forrást találsz, amely megtanít, hogyan hozhatod ki a legtöbbet ebből a platformból.

A Zoho Workplace legfontosabb jellemzői:

Zia, egy mesterséges intelligencia asszisztens íráshoz és adatelemzéshez

Sokfunkciós e-mail eszköz

Fejlett keresési funkciók az összes Workplace alkalmazásban

Előnyök:

Zökkenőmentesen integrálódik a Zoho ökoszisztémába, amely CRM, pénzügyi és marketing platformot tartalmaz.

A Workplace Dashboard az alkalmazások átfogó képet nyújt, így nem kell böngészők között váltogatnia.

Számos prezentációs sablon és design, valamint multimédiás tartalmak beágyazásának lehetősége

Hátrányok:

Néhány megbízhatósági probléma, például a munkák nem mentődnek el, ha megszakad az internetkapcsolat.

Nem olyan népszerű, mint más együttműködési alkalmazások , ezért korlátozott számú online forrás áll rendelkezésre a hibaelhárításhoz és ötletekhez.

Nehéz helyreállítási folyamat véletlenül törölt fájlok esetén

Árak:

Örökre ingyenes

Standard: 3 USD/hó felhasználónként

Professional: 6 USD/hó felhasználónként

Csak e-mail: 1 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Kérjen árajánlatot

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)

7. LibreOffice

via LibreOffice

A LibreOffice egy nyílt forráskódú irodai programcsomag, amely szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, adatbázis-kezelő és egyéb eszközöket tartalmaz. Számos fájlformátummal kompatibilis, beleértve a Microsoft és a G Suite fájlokat is, és Windows, macOS és Linux rendszereken is használható.

A „Libre” spanyolul ingyeneset jelent – és a LibreOffice pontosan az. Nincs sok extrája, de a Google Docs, Sheets és Slides alternatívájaként működik.

A LibreOffice legfontosabb jellemzői:

Szövegszerkesztés, táblázatok, prezentációk, adatbázisok és még sok más

Irodai programcsomag szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő eszközökkel

Hatékony adatelemzési funkciók

Üzleti folyamatok automatizálása makrók és szkriptek segítségével

Előnyök:

Bármely operációs rendszeren működik

Számos fájlformátum exportálását támogatja

Folyamatosan frissíti a szolgáltatásokat és funkciókat

Hátrányok:

Nem felhőalapú, ezért a fájlokat helyileg vagy szerveren kell tárolni.

Nincs e-mail programja

Nincs valós idejű együttműködés a szétszórt csapatok számára

Árak:

Ingyenes

Értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1000+ értékelés)

8. OnlyOffice

Via OnlyOffice

Az OnlyOffice egy irodai programcsomag, amelynek célja, hogy segítse a csapatok együttműködését és a munka elvégzését. Felhasználhatja felhőalapú vagy helyszíni változatban. Jó alternatíva a G Suite-hoz, ha munkájának nagy részét szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációs szoftverekkel végzi.

Ha a helyszíni megoldást választja, akkor magánszerverre kell költenie (és azt karbantartania).

Az OnlyOffice legfontosabb jellemzői:

Együttműködési eszközök csomaggal rendelkezik, beleértve a projektmenedzsmentet, e-mailt, naptárat, CRM-et, kommunikációt.

Több platformon is működik (Linux, Mac, Windows)

Számos dokumentumsablonnal rendelkezik

Bővítményeket támogat, így további funkciókat adhat hozzá

Előnyök:

Felhőalapú és helyszíni opciók

Könnyen használható és megtanulható

Ha a helyszíni telepítést választja, nagyobb ellenőrzést kap az adatok és a magánélet felett.

Hátrányok:

Formázási összeférhetetlenség a mainstream fájltípusokkal, mint például a Word-dokumentumok és az Excel-táblázatok

Nem ideális komplex dokumentumok, adatbázisok és prezentációk létrehozásához.

Nincs e-mail kliens és naptáralkalmazás

Árak:

Felhő

Ingyenes

Üzleti: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Kérjen árajánlatot

Helyi telepítés

Vállalati: 2200 USD/szerver 50 felhasználó számára

Enterprise Plus: 3300 USD/szerver 50 felhasználó számára

Enterprise Premium: 4450 USD/szerver 50 felhasználó számára

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (56 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

9. Wrike

Via Wrike

A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a hatékonyabb együttműködésben. Számos funkcióval rendelkezik, például feladatlisták, erőforrás-kezelés, időkövetés és jelentések, egyedi irányítópultok, automatizált munkafolyamatok és még sok más.

A Wrike mobilalkalmazással is rendelkezik, így útközben is hozzáférhet a projektekhez.

A Google Workspace és más Wrike-versenytársak egyszerű használatával ellentétben, a Wrike használatával valószínűleg nem fog azonnal eredményeket elérni. Kérje a Wrike csapat segítségét, hogy olyan rendszert állítsanak be, amely az Ön vállalatának folyamataihoz és igényeihez igazodik.

A Wrike legfontosabb jellemzői:

Projektmenedzsment Gantt-diagrammal és Kanban-táblákkal, valamint az egyes csapattagok munkaterhelésének átláthatóságával a megfelelő erőforrás-kezelés érdekében.

Tekintse meg a projekt állapotáról szóló, valós idejű adatokkal és vizuálisan vonzó irányítópultokkal ellátott, testreszabott jelentéseket.

Kövesse nyomon az ütemterveket és a tényleges munkát a becsült költségekkel összehasonlítva, hogy ne lépje túl a költségvetési kereteket.

Több mint 400 azonnal használható integráció

Előnyök:

Az űrlapokon keresztül benyújtott kérések automatikusan feladatokká alakíthatók át.

A projekt ütemtervének módosításakor automatikusan frissíti a Gantt-diagramok határidőit.

Értékesítési és ügyfélszolgálati csapataink tanácsadói szemléletet alkalmaznak, hogy segítsenek a Wrike-ot az Ön működési igényeihez igazítani.

Hátrányok:

A tanulás és a bevezetés időbe telik, mivel új gondolkodásmódot kell elsajátítania a vállalat projektjeinek szervezésével kapcsolatban.

Nincs lehetőség az e-mailes frissítési értesítések konfigurálására

Egyes vélemények szerint a felhasználói felület nem túl intuitív, és az elemek megtalálása zavaros lehet.

Árak:

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Kérjen árajánlatot

Pinnacle: Vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért!

Értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1000+ értékelés)

10. Monday. com

A Monday.com egy webalapú munka-operációs rendszer, amely lehetővé teszi az alkalmazások integrálását építőelemekként, hogy létrehozhassa a szükséges termelékenységi csomagot. Számos funkciót tartalmaz, például feladat táblákat, irányítópultokat, fájlmegosztást, üzenetküldést és még sok mást.

Bár „építőelemek” alapú megközelítése újszerű és kreatív, nem mindenki számára megfelelő, ezért sokan keresnek alternatívákat a Monday-hez. Olvassa el cikkünket, hogy eldöntse, valóban a Monday az Ön számára megfelelő alternatíva-e a Google Workspace-hez.

A Monday legfontosabb funkciói:

Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást és az OKR-eket a drag-and-drop táblák, idővonalak és diagramok, valamint a testreszabható irányítópultok segítségével.

Különleges felhasználási esetekre tervezett termékek: munkamenedzsment, marketing, értékesítés, projektek és IT-fejlesztés

Integrációk és kódolás nélküli receptek segítségével dolgozzon más platformok, például a Microsoft 365, a Dropbox és a Google Workspace fájljaival.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat és triggereket, vagy használja a monday.com API-t, hogy jobban integrálja vállalatának folyamatait.

Előnyök:

Világos címkék és intuitív menük, amelyeket még a kezdő felhasználók is gyorsan megértenek, így a bevezetés gyorsabbá válik.

A drag-and-drop funkció könnyen használható és egyszerűbbé teszi a munkafolyamatok létrehozását.

A feladat szintű mellékletek és csevegések segítségével több kontextust kap a feladatokról.

Hátrányok:

Nehéz lehet nagy léptékű műveletek alapjaként használni, mivel hiányoznak belőle a vállalati szintű projektekhez szükséges hasznos funkciók.

A projektek importálása és exportálása más projektmenedzsment eszközökből és azokba néha még a haladó technikai felhasználók számára is nehéz lehet.

Korlátozott szövegformázási lehetőségek

Árak:

Örökre ingyenes

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Standard: 10 USD/hó felhasználónként

Előny: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Kérjen árajánlatot

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Találjon olyan Google Workspace alternatívát, amely meghaladja az elvárásait

Mint láthatja, számos Google Workspace alternatíva kínál hatékony funkciókat, amelyek célja, hogy segítsék a csapatok együttműködését és a munka elvégzését.

Akár megfizethető megoldást, akár fejlettebb funkciókkal rendelkező terméket keres, a cikkben bemutatott lehetőségek között biztosan talál valamit, ami megfelel az Ön igényeinek. Minden platformnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezért érdemes alaposan utánajárni a dolgoknak, mielőtt eldönti, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

A jelenleg elérhető G Suite alternatíváknak köszönhetően soha nem volt ilyen egyszerű megtalálni a csapatod számára tökéletes együttműködési eszközt!