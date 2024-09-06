A Google Workspace használata projektmenedzsment célokra

„Csak keress rá a Google-on!” – ez a válasz gyakran adható bármilyen kérdésre. Végül is szinte minden megoldást megtalálhat ott.

A Google kifogástalan hírnevét tovább erősítve egy hatékony projektmenedzsmenthez szabott eszközcsomagot kínál: a Google Workspace-t.

A korábban Google Suite néven ismert gyűjtemény olyan népszerű eszközöket tartalmaz, amelyekkel talán már ismerős: Google Naptár, Táblázatok, Meet, Drive és Gmail.

A produktív munkaterület legtöbb követelményét teljesíti. Ebben a blogban megbeszéljük, hogyan használhatja a Google Workspace-t a projektek hatékony kezeléséhez. Ha pedig olyan projektmenedzsment eszközt keres, amely jobban integrálható a munkafolyamatokba és zökkenőmentes termelékenységet biztosít, akkor bemutatunk Önnek egyet!

A Google Workspace projektmenedzsment funkcióinak áttekintése

A Google Workspace egy rugalmas projektmenedzsment megoldás, amely növeli a termelékenységet, az együttműködést és a csapaton belüli kommunikációt.

Íme, miért kiváló választás ez a következő projektje kezeléséhez:

Mobilitás: Bármilyen eszközről, bárhonnan hozzáférhet a munkaterülethez, a biztonság romlása nélkül.

Fejlődés: A Google mindig a technológiai fejlődés élvonalában áll. A legújabb funkciók előnyeit kihasználva csapata mindig egy lépéssel előrébb járhat.

Integráció: Zökkenőmentesen kapcsolódjon össze különböző alkalmazásokkal és eszközökkel. A Google Workspace egyszerűsíti a kommunikációt, a műveleteket és a kezelést, így nem kell platformok között ugrálnia.

Együttműködés: Dolgozzon együtt valós időben a Google alkalmazások, például a Docs és a Sheets segítségével. Ön és csapata egyszerre szerkesztheti a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és könnyedén nyomon követheti a változásokat.

Feladatkezelés: Használja a Google Tasks és a Keep eszközöket a feladatok kiosztásához, létrehozásához és nyomon követéséhez az ökoszisztémán belül.

A projektek hatékony kezeléséhez megfelelő eszközökre van szükség, és a Google Workspace rengeteget kínál ebből. Itt részletesen bemutatjuk a Google Workspace legfontosabb eszközeit, amelyek segítségével kézben tarthatja projektjeit és összehangolhatja csapatát.

Google Drive a dokumentumkezeléshez

A Google Drive egy praktikus eszköz a projektfájlok szervezéséhez.

Minden projekthez létrehozhat mappákat, így könnyen rendben tarthatja az összes dokumentumot. A dokumentumok megosztása a csapattal egyszerű, és Ön döntheti el, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti azokat.

Mivel minden a felhőben van tárolva, mindenki bárhonnan hozzáférhet a szükséges fájlokhoz. Ez egy praktikus módszer a dolgok szervezésére és annak biztosítására, hogy a csapat tagjai mindig rendelkezésre álljon számukra a szükséges információ.

Google Táblázatok a projekt nyomon követéséhez

A Google Táblázatok hasznosak a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Egy helyen állíthat be ütemterveket, figyelheti a határidőket és kezelheti a feladatokat. Ez egyszerű és lehetővé teszi a csapatának, hogy valós időben frissítse munkáját.

Google Naptár az ütemezéshez

A Google Naptár kiváló választás a projekt ütemtervének kezeléséhez. Segítségével könnyedén határidőket állíthat be, megbeszéléseket tervezhet és mérföldköveket követhet nyomon.

A naptár megosztása a csapattal segít mindenkinek, hogy ugyanazon az oldalon maradjon. Könnyen használható, és olyan funkcióknak köszönhetően, mint az emlékeztetők és a színkódolás, könnyedén szervezheti a napirendjét.

Lépésről lépésre: a Google Workspace beállítása

A Google Workspace használatának megkezdése a projektekhez nem feltétlenül bonyolult.

Vessünk egy pillantást a Google Workspace beállításának lépéseire, amelyekkel csapata a terv szerint haladhat, és projektjei zökkenőmentesen futhatnak.

Projektmappa-struktúra létrehozása

Ha több fájllal dolgozik, akkor azokat azonnal elérni szeretné, amikor szüksége van rájuk. Nincs „helyes” módszer a fájlok szervezésére, de nézzünk meg néhány alapvető lépést, amelyet követhet:

1. lépés: Mappák létrehozása

Nyissa meg a Drive-ot, és kattintson az Új gombra. Kattintson a Mappa gombra, és adjon nevet a mappának. Nyomja meg a Létrehozás gombot.

Hozzon létre egy új mappát a Google Drive-on

Gyűjtse össze fájljait mappákba a munkafolyamat vagy a kategóriák alapján. A mappákat közvetlenül az eszközéről is feltöltheti.

A mappák nevét rövidre, értelmesre és egyszerűre kell szabnia. Ha úgy kényelmesebb, használjon dátumokat vagy hashtageket.

2. lépés: Alkönyvtárak létrehozása

Almappákat is létrehozhat a fájlok további szervezéséhez. Lépjen az almappát létrehozni kívánt mappába, és kattintson az Új gombra. Nyomja meg újra a Mappa opciót, és adjon nevet az almappának.

Kövesse ugyanazokat a lépéseket egy almappa létrehozásához.

A fájlokat az alkönyvtárba úgy viheti át, hogy jobb gombbal kattint a mozgatni kívánt dokumentumra. Kattintson a Szervezés gombra, nyomja meg a Mozgatás gombot, és válassza ki a kívánt mappát. A dokumentumokat különböző mappákba is áthúzhatja.

A projektdokumentumok nyomon követése egyszerű

3. lépés: Színkódok és leírások hozzáadása a fájlokhoz és mappákhoz

Használjon színeket és címkéket a különböző típusú mappák megkülönböztetéséhez. Ezt a prioritás vagy a feladatok típusa alapján teheti meg.

Leírásokat is hozzáadhat a fájlokhoz és mappákhoz. Kattintson a jobb gombbal bármely fájlra vagy mappára, majd nyomja meg a Fájlinformációk > Részletek gombot. Görgessen le az oldalsó panel végéig, hogy leírást adjon hozzá.

Írjon leírást a mappákhoz, hogy rendezett maradjon

Megosztott Google Táblázatok beállítása

A Google Táblázatok egy hatékony eszköz a projektmenedzsmenthez. Így hozhat létre megosztott fájlt egy produktív munkaterülethez:

1. lépés: Hozzon létre és testreszabjon egy Google Táblázatot

A Táblázatok megnyitásakor megjelenik a + Üres opció. Kattintson rá, hogy új táblázatot hozzon létre, és adjon neki megfelelő nevet.

Nyisson meg egy üres táblázatot a Google Táblázatokban.

Kezdje el testreszabni a táblázatot az adatok szervezésével. Létrehozhat táblázatokat, képleteket használhat számításokhoz, és formázhatja a rácsokat az áttekinthetőség érdekében. Ha ugyanazon a táblázaton belül sok adatsorral dolgozik, hozzon létre több lapot.

2. lépés: Ossza meg a táblázatot

A jobb felső sarokban található Megosztás gomb segítségével megoszthatja a táblázatot. Itt állíthatja be a megtekintő, kommentelő és szerkesztő jogosultságokat.

Ossza meg táblázatát az összes érdekelt féllel

3. lépés: Valós idejű együttműködés

A Sheets együttműködői megjegyzéseket fűzhetnek a táblázathoz, vagy szerkesztéseket javasolhatnak. Az „@” jel használatával megjelölhet bizonyos személyeket, hogy feladatokat rendeljen hozzájuk, és értesítést küldjön nekik.

A szerkesztések és javítások nyomon követése még soha nem volt ilyen egyszerű

Kövesse nyomon a dokumentum verziótörténetét, hogy lássa a csapattagok által végzett módosításokat és azok nevét, valamint nyomon követhesse a mérföldköveket és a fontos frissítéseket.

A Google Naptár integrálása a projekt ütemtervével

A projekt ütemtervének összekapcsolása a Google Naptárral segít nyomon követni a fontos határidőket és mérföldköveket. Így hozhat létre külön naptárat a projektjéhez, és oszthatja meg azt csapattársaival:

1. lépés: Hozzon létre egy új naptárat

A naptáralkalmazás megnyitása után keresse meg a bal oldali navigációs sávban az Egyéb naptárak opciót. Kattintson a + sávra, és a felbukkanó ablakban válassza az Új naptár létrehozása opciót.

Nevezd el, írd le, és ha szükséges, módosítsd az időzónát is. Végül kattints a Naptár létrehozása gombra.

Több projektnaptár kezelése a Google Naptár segítségével

2. lépés: Ossza meg csapatával

A naptárát megoszthatja, ha a bal oldali navigációs felugró ablakban a Megosztás meghatározott személyekkel gombra kattint.

Nyomja meg az Add People (Emberek hozzáadása) gombot, és írja be csapattársai nevét vagy e-mail címét.

A megosztott naptár segítségével a projekt ütemtervének kezelése gyerekjáték

A legördülő menüből szerkessze az engedélyeket minden egyes hozzáadott személy számára.

3. lépés: A projekt mérföldköveinek összekapcsolása

Lépjen a projekt mérföldköveire az Aktivitási feed jobb alsó sarkában. Kattintson a Naptárhoz hozzáadás gombra, és válassza ki az integrálni kívánt naptárat.

Engedélyezze a Projektközpontnak a *naptárának megtekintését és kezelését. A projekt mérföldkövei mostantól a Naptárakhoz lesznek kapcsolva, és eseményekként jelennek meg a határnapon.

A projekt mérföldköveinek importálásának legegyszerűbb módja az URL másolása és a link használata a projektmenedzsment naptár beállításához.

A Google Workspace projektmenedzsment célú használatának korlátai

Bár a Google Workspace kényelmes és költséghatékony megoldás a projektmenedzsmenthez, meg kell ismernie annak hátrányait is. Ezek a problémák arra késztethetik, hogy megvizsgálja a Google Workspace alternatíváit, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

Vessünk egy pillantást néhány gyakori problémára, amelyekkel szembesülhet.

Nincsenek fejlett munkafolyamat-funkciók: A Google Workspace nem rendelkezik beépített eszközökkel a komplex munkafolyamatok kezeléséhez. Bár hozzáadhat harmadik féltől származó kiterjesztéseket, ezek nem olyan zökkenőmentesek, mint a speciálisabb projektmenedzsment szoftverek natív funkciói.

A felület korlátai: A Google Workspace egyszerűsége kiválóan alkalmas egyszerű feladatok elvégzésére, de bonyolult munkafolyamatok vagy nagyszabású projektek kezelése esetén már nem elégséges. Ha projektje fejlett eszközöket igényel, akkor a felület túl egyszerűnek bizonyulhat.

Testreszabási korlátozások: Bár van némi lehetőség a testreszabásra, a Google Workspace nem kínálja a bonyolultabb projektekhez szükséges rugalmasságot. Ha nagyon testreszabott beállításokra van szüksége, akkor ez korlátozónak tűnhet.

Adatkezelési problémák: A nagy mennyiségű adat kezelése bonyolult lehet. Fejlett adatkezelési funkciók nélkül nehéz lehet mindent rendszerezni és hozzáférhetővé tenni.

Felhasználói hozzáférési korlátozások: A felhasználói hozzáférések kezelése nehézkessé válhat, különösen ha nagy csapatban dolgozik. Kihívást jelenthet annak ellenőrzése, hogy ki fér hozzá az érzékeny információkhoz.

Nincs projektáttekintés: A Google Workspace nem nyújt világos áttekintést a projekt állapotáról. Például nehéz nyomon követni, mely dokumentumokat kell felülvizsgálni, vagy mennyi időt vett igénybe egy-egy feladat elvégzése.

A ClickUp használata a hatékony projektmenedzsmenthez

Bár a Google Workspace alapvető megoldást kínál a stratégiai projektmenedzsmenthez, korlátai akadályozhatják a hatékonyságot.

A ClickUp projektmenedzsment eszköze ezeket a kihívásokat egy sor hatékony funkcióval oldja meg, amelyek célja a szervezés és az együttműködés javítása.

Ez az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz, amely all-in-one megoldást kínál.

Mielőtt megvizsgálnánk a funkciókat, fontos áttekinteni a ClickUp hierarchia útmutatóját, amely végső megoldást kínál a Google Workspace összes korlátozására. Ezzel áttekintheti a teljes képet anélkül, hogy elszalasztana a kisebb részleteket.

A ClickUp Hierarchy Guide segítségével biztosan naprakész lesz a projekt részleteivel kapcsolatban.

A kis csapatoktól a nagyvállalatokig mindent megszervezhet. A ClickUp számos funkciót kínál, például:

Munkaterületek

Minden nézet

Terek

Mappák

Listák

Feladatok

Alfeladatok

Beágyazott alfeladatok

Ellenőrzőlisták

Ezzel egy szervezett infrastruktúrát kap, amelyet a projekt végső célját szem előtt tartva méretezhet.

Több ClickUp nézettel egyszerűsítheti munkafolyamatát

A ClickUp Views sokoldalú lehetőségeket kínál a projektadatok vizualizálására és kezelésére, például az alábbi opciókkal:

ClickUp táblázatos nézet: Spreadsheet-szerű felületet biztosít, ahol komplex adatkészleteket kezelhet, nyomon követheti az előrehaladást, és a projekt igényeinek megfelelően testreszabhatja az oszlopokat. Ez a nézet robusztusabb adatkezelési lehetőségeket kínál, mint a Google Sheets, olyan funkciókkal, mint a szűrés, rendezés és csoportosítás, amelyek egyszerűsítik a projekt nyomon követését. Spreadsheet-szerű felületet biztosít, ahol komplex adatkészleteket kezelhet, nyomon követheti az előrehaladást, és a projekt igényeinek megfelelően testreszabhatja az oszlopokat. Ez a nézet robusztusabb adatkezelési lehetőségeket kínál, mint a Google Sheets, olyan funkciókkal, mint a szűrés, rendezés és csoportosítás, amelyek egyszerűsítik a projekt nyomon követését.

A ClickUp táblázatos nézetével részletes adatkezelés végezhető, hasonlóan a Google Táblázatokhoz, de fejlett funkciókkal.

ClickUp űrlapnézet: Ideális strukturált információk gyűjtésére a csapat tagoktól vagy az érdekelt felektől. A Google Forms-hoz képest szervezettebb megközelítést kínál, lehetővé téve egyedi űrlapok létrehozását olyan mezőkkel, amelyek közvetlenül integrálódnak a feladatokhoz és projektekhez. Ideális strukturált információk gyűjtésére a csapat tagoktól vagy az érdekelt felektől. A Google Forms-hoz képest szervezettebb megközelítést kínál, lehetővé téve egyedi űrlapok létrehozását olyan mezőkkel, amelyek közvetlenül integrálódnak a feladatokhoz és projektekhez.

A ClickUp Form View segítségével a projekt igényeinek megfelelő űrlapokat tervezhet és helyezhet üzembe.

ClickUp naptár nézet: Segít nyomon követni a határidőket, a mérföldköveket és az ütemterveket vizuális formátumban. Ez a nézet közvetlenül integrálódik a feladataival, és egységes naptárat kínál, ahol láthatja a projekt ütemtervét és a közelgő határidőket, ami koherensebb élményt nyújt, mint a Google Naptár külön használata. Segít nyomon követni a határidőket, a mérföldköveket és az ütemterveket vizuális formátumban. Ez a nézet közvetlenül integrálódik a feladataival, és egységes naptárat kínál, ahol láthatja a projekt ütemtervét és a közelgő határidőket, ami koherensebb élményt nyújt, mint a Google Naptár külön használata.

Állítson be emlékeztetőket és figyelmeztetéseket, hogy ne mulassza el a határidőket a ClickUp naptárnézetével.

Link ClickUp Docs dokumentumokhoz és feladatokhoz

A ClickUp Docs egy hatékony funkció projekthez kapcsolódó dokumentumok létrehozásához, tárolásához és közös szerkesztéséhez.

A Google Drive-tól eltérően, ahol a fájlok különböző mappákban vannak elszórva és gyakori váltást igényelnek, a Docs közvetlenül integrálódik a feladataival és projektjeivel.

A ClickUp Docs központi helyet biztosít a projektdokumentációk számára, lehetővé téve a feladatokkal és projektekkel való zökkenőmentes integrációt.

A ClickUp Docs egyesíti a Google Docs összes kedvelt funkcióját, és hozzáadja saját egyedi megoldásait. Ez olyan, mintha a legjobbakat kapná mindkét világból: a megszokott dokumentumkezelő eszközöket és a projektek nyomon követését segítő extra funkciókat.

A zökkenőmentes együttműködési eszközök mellett összekapcsolhatja a Dokumentumokat a feladatokkal, widgeteket adhat hozzá a feladatok frissítéséhez, rich text formázást használhat, és a projekt állapotát is megváltoztathatja menet közben.

Kössük össze a ClickUp Docs és a Tasks alkalmazásokat a zökkenőmentes munkafolyamat elősegítése érdekében.

Együttműködés a csapattal a ClickUp Chat View segítségével

Ön is unja már, hogy több alkalmazást kell egyszerre használnia, hogy lépést tartson csapata üzeneteivel?

A ClickUp Chat View átalakítja a munkahelyi kommunikációt, lehetővé téve a frissítések megosztását, az erőforrások összekapcsolását és a teljes csapattal való zökkenőmentes együttműködést.

A Csevegés nézet lehetővé teszi weboldalak, táblázatok, videók és egyéb tartalmak beágyazását. Formázza üzeneteit a funkciók, például a felsorolt listák, kódblokkok és szalagcímek segítségével, hogy hatékonyan kommunikálhasson csapatával.

Adjon hozzá csevegési nyomon követést bármely feladathoz, és engedélyezze a tartalomban való megbeszéléseket a ClickUp Chat View segítségével.

Végezzen heti ellenőrzéseket a ClickUp Meetings segítségével

Bár a Google Workspace a Google Meet szolgáltatást kínálja videohívásokhoz, nincs külön eszköz a találkozók kezeléséhez és dokumentálásához.

A ClickUp viszont átfogó megoldást kínál a ClickUp Meetings segítségével, amelynek célja, hogy a projektmegbeszélések szervezettek és hatékonyak legyenek.

Ez egyszerűsíti a heti értekezletek dokumentálását, biztosítva a projekt zökkenőmentes lebonyolítását. Íme néhány rendkívüli funkció, amelyet a Meetings kínál:

Szupergazdag szerkesztés a szervezett értekezletek jegyzetelésére

Hozzárendelt megjegyzések hozzáadnak egy további kötelező elemet a feladat teljesítéséhez

Ellenőrzőlisták a megbeszélések során felmerült részletes teendők összeállításához

Ismétlődő feladatok a találkozók automatikus ütemezéséhez

Slash parancsok a felesleges kattintások elkerüléséhez. Írja be a „/” karaktert a felugró menü megjelenítéséhez.

Teljesítmény nyomon követése a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards átfogó áttekintést nyújt a projekt állapotáról. Különböző widgetekkel egyedi irányítópultokat hozhat létre, amelyek nyomon követik a legfontosabb mutatókat, a feladatok előrehaladását és a tevékenységekre fordított időt.

Ezzel szemben a Google Workspace nem rendelkezik beépített megoldással a projekt előrehaladásának átfogó megjelenítésére.

Bár a Google Táblázatok használhatók az alapvető adatok nyomon követésére, a ClickUp Dashboards dinamikusabb és integráltabb megközelítést kínál. Alakítsa projektjeit interaktív vászonná listákkal, kártyákkal, adatokkal, táblázatokkal és grafikonokkal, így egyszerűen áttekintheti a teljes képet és mindent nyomon követhet.

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a projekt állapotát.

Hozza ki a legtöbbet az AI-ból a ClickUp Brain segítségével

Mivel az AI egyre nagyobb teret nyer a munkahelyeken, az integrált AI-asszisztens elengedhetetlen a projektmenedzsment szoftverek számára. A Google Workspace nem rendelkezik fejlett AI-alapú funkciókkal, de a ClickUp Brain segít Önnek.

A ClickUp Brain írási eszközként működik a feladatok, dokumentumok és egyéb elemek kezeléséhez.

A ClickUp Brain a csapatod első számú forrása a munkával kapcsolatos kérdésekre adott azonnali válaszokhoz, legyen szó feladatokról, dokumentumokról vagy távoli csapattagokról. Az információk nyújtásán túlmenően összefoglalja a feladatokon belüli szálakat és a találkozók jegyzetét, így könnyebb nyomon követni a fontos részleteket.

De ez még nem minden: a ClickUp Brain a tartalom létrehozásában és szerkesztésében is segítséget nyújt. Gondoskodik arról, hogy üzenetei világosak és koherensek legyenek, így a csapaton belüli kommunikáció zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

A feladatokra fordított idő nyomon követése a ClickUp Time Tracking segítségével

A ClickUp Project Time Tracking (Projektidő-nyomon követés) értékes eszköz a termelékenység kezeléséhez és a projektek ütemezett végrehajtásához. Lehetővé teszi az egyes feladatokra fordított idő nyomon követését, és részletes betekintést nyújt, amely mind a napi működés, mind a hosszú távú projekttervezés szempontjából elengedhetetlen.

A ClickUp különlegessége abban rejlik, hogy az időkövetés zökkenőmentesen integrálódik a projektmenedzsment munkafolyamatába. Az időt közvetlenül a feladatokon belül rögzítheti, így könnyen pontos nyilvántartást vezethet a projekten eltöltött minden percről.

A ClickUp Project Time Tracking rugalmasságot kínál, hogy megfeleljen a projektmenedzsment igényeinek.

Központosított kapcsolat a ClickUp integrációkkal

A ClickUp integrációi segítségével a platformot számos eszközzel és alkalmazással összekapcsolhatja, így központosíthatja projektmenedzsment tevékenységeit. Ez magában foglalja a kommunikációs platformokkal, CRM-ekkel és más alapvető eszközökkel való integrációt is.

Ez a funkció megoldja a Google Drive integrációs kihívásait azáltal, hogy zökkenőmentesebb kapcsolatot biztosít a már használt eszközökkel, így csökkenti a platformok közötti váltás szükségességét.

Gyorsabban indítsa el projektjeit a ClickUp sablonokkal

Ha szeretné megtudni, hogyan változtathatja meg a ClickUp a projektmenedzsment-megközelítését, ez a sablon hasznos lehet Önnek:

Töltse le ezt a sablont Javítsa a csapat koordinációját testreszabható munkafolyamatokkal és a feladatok egyértelmű láthatóságával a ClickUp projektmenedzsment sablonjának segítségével.

A ClickUp projektmenedzsment sablon célja, hogy egyszerűsítse a nagy, összetett és többfunkciós projektek kezelését. Felhasználóbarát felületével segít végigkövetni a projekt minden szakaszát, a kezdetektől a befejezésig, így könnyebb átlátni az egész folyamatot.

Így segíthet a sablon a munkafolyamatok egyszerűsítésében:

Könnyedén kövesse nyomon az előrehaladást: Használja a sablon beépített eszközeit Használja a sablon beépített eszközeit a projekt célzott nyomon követéséhez

Könnyedén rendeljen fel feladatokat: Határozza meg egyértelműen a felelősségi köröket, és tartsa mindenki számára egyformán érthetővé a feladatokat.

Határidők kezelése: Gondoskodjon arról, hogy minden feladat időben elkészüljön az intuitív határidőkezelés segítségével.

A munkafolyamatok testreszabása: A folyamatot az Ön konkrét projektjének igényeihez igazíthatja, növelve ezzel a hatékonyságot.

Ismétlődő feladatok automatizálása: Időt takaríthat meg és a stratégiai tervezésre koncentrálhat, ha beállítja Időt takaríthat meg és a stratégiai tervezésre koncentrálhat, ha beállítja a ClickUp Automations funkciót

Zökkenőmentes integráció: Csatlakozzon más eszközökhöz, hogy platformok között is konzisztens munkafolyamatot biztosítson.

Ez a sablon egy átfogó eszköz, amely biztosítja, hogy csapata a projekt során végig összehangoltan, tájékozottan és a terv szerint haladjon.

A ClickUp projektmenedzsment táblázat sablonja szintén kiváló választás. Az összes projektinformáció egy helyen található, így könnyen hozzáférhet a feladatokhoz és a határidőkhöz, és azokat hatékonyan kezelheti.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektmenedzsment táblázatsablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni a projekthez kapcsolódó összes feladatot.

Figyelemmel kísérheti az egyes feladatok állapotát, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki, miközben betekintést nyer az erőforrások kihasználtságába és a költségekbe a jobb projektfelügyelet érdekében.

👀 Bónusz: Fedezzen fel további projektmenedzsment sablonokat, amelyekkel javíthatja a szervezést és növelheti csapata hatékonyságát.

A Google Workspace hatékony, könnyen használható projektmenedzsment eszközöket kínál felhasználóbarát felülettel és egymással összekapcsolt alkalmazásokkal, amelyek növelik a termelékenységet.

A projektek apróbb részleteinek kezelése során azonban ezeknek az eszközöknek a szétszórt jellege kihívást jelenthet.

Itt jön képbe a ClickUp. A Google Workspace korlátait orvosolja, hogy Ön teljes ellenőrzést gyakorolhasson a munkafolyamatai felett, azáltal, hogy átfogó láthatóságot biztosít a Dokumentumok, Feladatok, Naptárak és műveletek között.

Váltson még ma a ClickUp-ra!