Hogyan készítsünk Google Táblázatok műszerfalat (sablonokkal)

Szeretnéd csapatod adatait vizuális irányítópulton bemutatni?

Az interaktív Google Táblázatok irányítópultok segítségével könnyen nyomon követheted a projekt előrehaladását és állapotát. Gyorsan összehasonlíthatod a különböző feladatok előrehaladását, rangsorolhatod a legfontosabbakat, és megnézheted, mely feladatok vannak lemaradásban, hogy intézkedhess.

Ráadásul a Google Analytics, a Salesforce és a Github forrásokból származó automatikus frissítéseknek köszönhetően könnyen nyomon követheted az eseményeket, amint azok megtörténnek.

Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan készíthetsz irányítópultot a Google Táblázatokban, előre elkészített sablonokat adunk neked, és bemutatunk egy még jobb alternatívát az irányítópult igényeidhez!

Alapvető integrációk külső eszközökkel

Nehézségek nagy adathalmazok és komplex elemzések esetén További információkat keres? A ClickUp Dashboards a következőket kínálja: Valós idejű betekintés dinamikus nézetekkel

Testreszabható kártyák feladatokhoz, KPI-khoz és munkafolyamatokhoz

Fejlett nyomon követés projektek, értékesítés, marketing és egyebek számára Szabadulj meg a Google Táblázatok korlátaitól.

Mi az a Google Táblázatok műszerfal?

A Google Táblázatok irányítópultja kiválóan alkalmas több forrásból származó adatok vizualizálására és nyomon követésére.

Egy gombnyomással különböző táblázatokból származó információkat hozhat be, és gyorsan diagramokat, táblázatokat és grafikonokat készíthet, hogy betekintést nyerjen projektjébe vagy vállalkozásába. Beállíthat automatikus riasztásokat is, hogy naprakész legyen az adatok változásairól, így azonosíthatja a trendeket, és szükség szerint korrekciós intézkedéseket hozhat.

Hogyan készítsünk Google Táblázatok műszerfalat?

Használja ezt a testreszabott Google Táblázatok irányítópult-útmutatót a csapata adatainak tárolásához:

1. Hozzon létre egy adatbázist

Meg kell határoznia a műszerfal adatbázisának adatforrását.

Ha adatgyűjtés céljából létrehozott egy Google űrlapot, az automatikusan létrehoz egy táblázatot az eredményekkel. Alternatív megoldásként letöltheti az adatokat CSV fájlként az elemző eszközéből.

A Google Táblázatokban azonban nagyon kevés lehetőség van az adatok generálásának automatizálására.

Tehát valószínűleg kézzel kell létrehoznia egy adatbázist.

Ez a cikk a „havi marketingköltségek” adatbázist használja példaként. Hozzáadtunk egy „Költségvetés” oszlopot, hogy láthatóvá váljon a kiadási tendencia.

Nagyon összetett adatkészletekkel, például a Google Analytics kampányteljesítményre vonatkozó adataival kell dolgoznia?

Győződjön meg róla, hogy ezeket a GSheet funkciókat használja a gyors adatelemzéshez:

Feltételes formázás : formázza a cellákat „IF” feltételekkel

Vlookup : adatok függőleges keresése

Hlookup : adatok vízszintes keresése

Pivot táblázat: az adatok egyszerű rendezése és elkülönítése

2. Diagram létrehozása

Most válaszd ki az összes táblázatadatot, menj az Insert (Beszúrás) menüpontra, és válaszd a Chart (Táblázat) lehetőséget.

Az alapértelmezett vonaldiagramot kördiagramra, oszlopdiagramra vagy bármilyen más diagramra cserélheti a jobb oldalon található Diagramszerkesztőben.

Itt szerkesztheti a grafikon vagy diagram egyéb részleteit is, például a tengelyek címét, a diagram magasságát és a színsémát.

3. Formázza a táblázatot az olvashatóság és a használhatóság érdekében

Ideje átalakítani a szokványos grafikonját egy teljes értékű irányítópulttá!

Zárja be a Diagramszerkesztőt, és válassza ki a diagram területét.

Ezután húzza és helyezze át a nyers adat táblázat mellé.

Most kattintson a diagramterület jobb felső sarkában található „három pont” szimbólumra.

Két lehetőséget mutat be:

Közzéteszi

Áthelyezés saját táblázatra

Ha a „Közzététel” lehetőséget választja, a Google Táblázatok létrehoz egy linket, amelyet megoszthat más felhasználókkal. Ezen a szakaszon frissítheti a jogosultságokat, hogy bizonyos felhasználók számára engedélyezze vagy korlátozza a hozzáférést.

táblázat a Google Táblázatokban közzététel a weben

Nem fogunk azonban hazudni: a közzétett diagram kissé lassú.

Próbáld meg szerkeszteni a nyers adataidat, és nézd meg, mennyi időbe telik a diagram területének frissítése. 🙄

A Move to own sheet (Áthelyezés saját táblázatra) opcióval viszont gyorsan frissítheti az adatokat.

Azonban a nyers adatok szerkesztéséhez és a diagramon való megjelenítéséhez folyamatosan váltania kell a lapok között.

Ismételje meg a fenti lépéseket, és több diagramot is létrehozhat, amelyeket egy külön lapba helyezhet át.

Az ilyen adatvizualizáció lehetővé teszi különböző mutatók egyidejű összehasonlítását.

Ez egy olyan irányítópult, amelyre a Google Táblázatok büszke lehet!

Dinamikus Google Táblázatok műszerfal sablonok

A Google Táblázatokban történő irányítópult-készítés korlátai

Bár a Google Táblázatok műszerfala értékes eszköznek bizonyul az egyszerű adatvizualizációhoz, vannak korlátai:

1. A Google Táblázatok irányítópultja nem rendelkezik fejlett automatizálási funkciókkal. Hiányoznak az automatikus frissítések és a valós idejű haladáskövetés. Bár a Google Táblázatok bizonyos fokú automatizálást kínál szkriptek és kiegészítők segítségével, ez nem éri el a ClickUp-hoz hasonló dedikált projektmenedzsment eszközök szintjét. A rutin feladatok, mint az adatbevitel és a frissítés, még mindig nagyrészt manuálisak és időigényesek, ami lassíthatja a munkafolyamatot.

2. A Google Táblázatok integrációs képességei korlátozottak. Bár zökkenőmentesen integrálható más Google Workspace eszközökkel, külső projektmenedzsment alkalmazásokkal vagy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformokkal nem működik ilyen gördülékenyen. Ez jelentős hátrányt jelenthet, különösen ha a szervezeted különböző feladatokhoz különböző eszközöket használ.

3. A Google Táblázatok irányítópultja nem egy teljes körű projektmenedzsment megoldás. Bár egyszerű projektek esetében megfelelő választás lehet, komplex feladatok kezelésére nem alkalmas. Hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment funkciók, mint például a feladatkezelés, a csapatmunka és az időkövetés. Ezért előfordulhat, hogy ezeket a funkciókat különböző eszközök között kell váltogatnia.

4. A Google Táblázatok műszerfalának használatának másik hátránya, hogy nagy adathalmazok kezelésében korlátozott. Az adathalmaz növekedésével teljesítménycsökkenés lép fel, az alkalmazás lassúvá és nem reagál, ami negatívan befolyásolja a termelékenységet.

5. A Google Táblázatok nem a legjobb eszköz komplex adatelemzéshez. Bár képes alapvető matematikai funkciók és adatsorok rendezésére, hiányoznak belőle a fejlettebb adatelemzési funkciók, mint például a regresszióelemzés, az idősorelemzés és a prediktív modellezés. Ezért kevésbé alkalmas részletes és mélyreható adatelemzésre.

5. A Google Táblázatok műszerfala bizonyos biztonsági és adatvédelmi aggályokat vet fel. Mivel az összes Google Táblázatok adatod a Google szerverein tárolódik, mindig fennáll az adatvédelmi incidensek és a jogosulatlan hozzáférés kockázata. Emellett óvatosnak kell lenned azzal kapcsolatban, hogy kivel osztod meg a táblázataidat, mivel ha rossz személynek adsz szerkesztési hozzáférést, az adatvesztéshez vagy manipulációhoz vezethet.

Jobb alternatívát keres? Akkor vágjunk bele!

A legjobb Google Táblázatok műszerfal alternatíva: ClickUp

Próbáld ki a ClickUp Dashboards alkalmazást! Kövesse nyomon a munka előrehaladását és szerezzen fontos információkat a ClickUp segítségével

Fedezze fel a ClickUp műszerfalak hatalmas termelékenységét!

Fokozza projektmenedzsmentjét és érje el a következő szintű hatékonyságot a ClickUp Dashboards segítségével. Ezek nem csak irányítópultok, hanem teljes irányító központokká alakulnak át projektjei számára. Azonnali hozzáférést kap valós idejű betekintéshez, pontosan nyomon követheti az előrehaladást, és átfogó áttekintést kaphat az egész szervezetről, mindezt egy helyen.

A ClickUp Dashboards szuperképességeket ad a vizualizáció terén! A Clickup Dashboard nézetével néhány kattintással lenyűgöző táblázatokká és grafikonokká alakíthatja folyamatban lévő projektjeit. Könnyedén nyomon követheti a munka előrehaladását, prioritásokat állíthat fel a feladatok között, és a lényegre koncentrálhat. Merüljön el a ClickUp Dashboard zökkenőmentes termelékenységének világában, és tegye azt személyes irányító központjává a racionalizált munkafolyamatokhoz.

A műszerfal kártyák új szintre emelik a testreszabást és az adatok vizualizálását. Játékos hangulatot kölcsönöznek a projektmenedzsmentnek, mivel lehetővé teszik, hogy pontosan úgy válassza ki a megjeleníteni kívánt információkat, ahogyan azt szeretné. Több mint 40 egyedi műszerfal kártya közül választhat, így játékosan és teljes mértékben testreszabhatja a műszerfalat a projekt igényeinek megfelelően. A számítási kártyák, csevegőkártyák, állapotkártyák, prioritási kártyák és még sok más segítségével az összevonás ereje ragyogóan érvényesül.

A ClickUp Dashboard beépítése a projektstratégiájába a termelékenység új dimenzióinak megnyitását jelenti. Egyszerűsítse a munkafolyamatokat, kövesse nyomon a teljesítményt, és valósítson meg minden projektet a ClickUp Dashboards segítségével!

ClickUp műszerfal példák

Merüljünk el a ClickUp Dashboards világában valós példákkal, amelyek bemutatják, hogyan használhatja a ClickUp Dashboards-t bármilyen felhasználási esethez. Ezek a példák betekintést nyújtanak a ClickUp Dashboards hatékony funkcióinak működésébe. A testreszabható kártyáktól a dinamikus nézetekig ezek a példák bemutatják, hogyan forradalmasíthatja a ClickUp Dashboards a projektjei kezelésének módját. Fedezzük fel a ClickUp Dashboards segítségével a termelékenység és a hatékonyság végtelen lehetőségeit.

Projektmenedzsment irányítópult

Használja a ClickUp projektmenedzsment irányítópultját bármely projekt megtekintéséhez, és azonnal láthatja, hol vannak szűk keresztmetszetek vagy kockázatok, és melyik csapattagokra kell figyelni a projekt előrehaladásához, hogy jobban összpontosíthassa idejét.

Ügyfélportál irányítópult

Ez az Ügyfélportál irányítópult egy kommunikációs csatorna és egy együttműködési tér, amely bevonja az ügyfeleket a projekt folyamatába, elősegítve ezzel az átláthatóságot és a partnerséget.

Ez az irányítópult segít a csapatoknak bizalmat építeni és erős ügyfélkapcsolatokat fenntartani.

Marketingkampány-dashboard

Egy másik felhasználási lehetőség a marketingcsapatok számára kínálkozik. Ezzel a sablonnal a csapatok egyedi marketingkampány-dashboardokat készíthetnek, amelyekkel túlléphetnek az alapvető elemzések határain.

A kampányok teljesítményének, a közönség elkötelezettségének és a konverziók nyomon követésének elemzése soha nem volt ilyen egyszerű. Ez az irányítópult elengedhetetlen eszköz a marketingstratégiák finomhangolásához és a hatékonyság maximalizálásához.

CRM és megtartási irányítópult

Az ügyfélsiker-csapatok CRM- és megtartási irányítópultokat hozhatnak létre, hogy átfogó képet nyújtsanak az ügyfelek állapotáról, és kiemeljék a potenciális növekedési területeket.

Ez az irányítópult elengedhetetlen az ügyfelek kockázatainak azonosításához és a hosszú távú ügyfélkapcsolatok ápolásához.

Értékesítési irányítópult

Szeretné bevonni értékesítési csapatát, vagy áttekinthető irányítópultot biztosítani számukra a gyors betekintéshez? Az értékesítési csapatok és a vállalkozás tulajdonosai hatékony értékesítési irányítópultokat hozhatnak létre az értékesítési adatok valós idejű megjelenítéséhez, ami lehetővé teszi a trendek és lehetőségek gyors azonosítását.

Ez lehetővé teszi a trendek és lehetőségek gyors felismerését. Ez a műszerfal az eredmények elismerésére és az új értékesítési célok taktikai elérésére összpontosít.

Sprint műszerfal

Előre elkészített Sprint Dashboard sablonunk célja, hogy a sprinttervezés és -nyomonkövetés fejlesztésével hatékonyabbá tegye a szoftverfejlesztő csapatok munkáját. Ez az eszközkészlet átfogó mérőszámokat tartalmaz, amelyek segítségével a sprintek sikeresen lezárhatók. Segít a csapatnak rugalmasnak, célorientáltnak és sikerre késznek maradni.

Hagyd el a Google Táblázatok irányítópultjait, és próbáld ki még ma a ClickUp-ot!

Elég-e a Google Táblázatok néhány gyors adatvizualizációhoz? Valószínűleg igen.

De minden projektmenedzsment igényét kielégíti? Határozottan nem.

Mint a projektmenedzsment világának régóta aktív felfedezői, mi tudjuk, miről beszélünk. Éppen ezért a ClickUp minden kihívást képes vállalni és minden akadályt leküzdeni, ami a termelékenységed útjában áll. A ClickUp műszerfalai segítenek értelmezni a legfontosabb adatokat, hogy minden projektet megtervezhess, módosíthass és megvalósíthass.

