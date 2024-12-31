Hogyan készítsünk ütemtervet a Google Táblázatokban (sablonokkal)

Valószínűleg már évek óta használja a Google Workspace-t. De tudta, hogy a Google Táblázatokban könnyedén sablonokat készíthet és ütemtervet állíthat össze?

Néhányunk meglepődött, amikor megtudta, hogyan lehet ilyen ütemtervet készíteni:

Napi ütemterv-sablon az ideális reggeli és esti rutinokhoz

Munkavállalói ütemterv-sablon a csapat 4 napos munkahétjéhez

Iskolai és edzésütemterv gyermeke foci szezonjához

Elég hasznosnak tűnik, igaz?

Ebben a cikkben bemutatjuk az egyszerű lépéseket, amelyekkel napi ütemtervet készíthet a Google Táblázatokban, sablonként elmentheti, és szabályokat hozhat létre bizonyos feladatok és események automatikus kiemeléséhez. Ha pedig úgy érzi, hogy a Táblázatok korlátozzák, bemutatunk egy kiváló, még hatékonyabb alternatívát is: a ClickUp-ot!

Kezdjük! 🏁

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Google Táblázatok segítségével különféle ütemterv-sablonok hozhatók létre, például napi rutinok, alkalmazottak ütemtervei és iskolai gyakorlati ütemtervek.

A Google Táblázatokban történő ütemterv-készítés lépései : Nyissa meg az ütemterv-sablont a Google Táblázatok sablon galériájából. Válassza ki az „Ütemterv” sablont, és állítsa be a kezdő dátumot. Testreszabhatja a sablon megjelenését a háttérszínek és a szöveg megváltoztatásával. Adjon hozzá ütemterv-elemeket, és használja a feltételes formázást a feladatok színkódolására. Mentse el a testreszabott ütemtervet új sablonként a jövőbeni felhasználáshoz.

Nyissa meg az ütemterv sablont a Google Táblázatok sablon galériájából.

Válassza a „Schedule” (Ütemezés) sablont, és állítsa be a kezdő dátumot.

A háttérszínek és a szöveg megváltoztatásával testreszabhatja a sablon megjelenését.

Adjon hozzá ütemezési elemeket, és használja a feltételes formázást a feladatok színekkel való jelöléséhez.

A testreszabott ütemtervet új sablonként mentse el a jövőbeni felhasználáshoz.

Használjon feltételes formázást bizonyos feladatok, például megbeszélések vagy személyes tevékenységek kiemeléséhez, így a naptár praktikus és könnyen követhető lesz.

A Google Sheets nem rendelkezik feladatkezelési funkciókkal, natív integrációkkal és skálázhatósággal a modern naptárprogramokhoz képest.

A modern naptárszerkesztő eszközök valós idejű frissítéseket, feladatbecsléseket, többféle naptárnézetet és jobb projekttervezési funkciókat kínálnak.

A ClickUp átfogó termelékenységi platformot kínál olyan funkciókkal, mint több projektnézet, natív integrációk, mobil hozzáférés és időkövetés.

A ClickUp naptárnézete lehetővé teszi a munka, a feladatok átütemezésének és a projekt ütemtervének rugalmas és egyszerű vizualizálását.

Hogyan készítsünk napi ütemtervet a Google Táblázatokban

1. Nyissa meg a heti ütemterv sablont a Google Táblázatok sablon galériájából az Új > Google Táblázatok > Sablonból lehetőség kiválasztásával.

Létrehozva a Google Táblázatokban

2. Válassza a Schedule sablont

Létrehozva a Google Táblázatokban

Létrehozva a Google Táblázatokban

4. A következő lépés opcionális. Jelölje ki a felső és alsó cellákat, hogy megváltoztassa a sablon háttérszínét. Ezután végezze el ugyanezt a szövegcellákkal (Megjegyzések, Teendők) is.

Létrehozva a Google Táblázatokban

5. Adja hozzá a naptárbejegyzéseket

Létrehozva a Google Táblázatokban

6. Hozzon létre feltételes formázási szabályokat a találkozók, események, megbeszélések és emlékeztetők színekkel való jelöléséhez a képletsáv alatt található Select All (Összes kiválasztása) gombra kattintva.

Létrehozva a Google Táblázatokban

7. Kattintson a jobb gombbal a táblázat bármely pontjára > További cellaműveletek megtekintése > Feltételes formázás

Létrehozva a Google Táblázatokban

Ha nehezen megy a színkategóriák létrehozása, akkor álljon meg egy pillanatra! Ne stresszeljen túlságosan azon, hogy az ütemterve Pinterest-re méltó legyen. A legfontosabb, hogy praktikus legyen.

Az alábbi példában öt szabályt hoztam létre három színkategóriával (találkozók, személyes és koncentrációs munkamenetek):

Ha a szöveg tartalmazza az „mtg” szót, jelölje ki a cellát zöld színnel.

Ha a szöveg tartalmazza a „deep work” kifejezést, jelölje ki a cellát kékkel.

Ha a szöveg tartalmazza az „ebéd” szót, jelölje ki a cellát lilával.

Ha a szöveg tartalmazza az „appt” szót, jelölje ki a cellát lilával.

Ha a szöveg tartalmazza a „walk the doggo” kifejezést, jelölje ki a cellát lilával.

Létrehozva a Google Táblázatokban

Most Önön a sor!

8. Nyissa meg a Formátum szabályok legördülő menüt, hogy bármelyik szabályt alkalmazni tudja. Ezután állítsa be a kívánt stílust a Formázási stílus alatt.

Létrehozva a Google Táblázatokban

9. Mentse új sablonként úgy, hogy a táblázat címéhez hozzáadja a Sablon szót.

Létrehozva a Google Táblázatokban

10. Kattintson a táblázat címe melletti mappa ikonra > Új mappa ikon

Létrehozva a Google Táblázatokban

11. Nevezze el a mappát, majd kattintson a Pipa ikonra a mentéshez.

Létrehozva a Google Táblázatokban

12. Kattintson a Move Here gombra, hogy a naptár sablont a létrehozott mappába mentse.

Létrehozva a Google Táblázatokban

Siker! Új napi ütemterv, amelyet újra felhasználhat és kedvére módosíthat.

Ha más alternatívákat keres a tervezési igényeinek kielégítésére, további Google Workspace-erőforrásokkal és ajánlásokkal állunk rendelkezésére! ⬇️

Google Táblázatok vs. modern naptár szoftver

Megértem, az életben előfordulnak ilyenek: tönkremegy a laptopja. Riley SMS-ben értesíti, hogy a fociedzőjük a keddi edzéseket csütörtökre változtatja. A néhány héten belül lezáruló projekt késedelmet szenved.

Nem tudom, Ön hogy van vele, de nekem már a gondolat is, hogy táblázatkezelő programban sorokat és oszlopokat kell szerkesztenem, technikai fejfájást okoz. Ami kevesebb mint egy perc alatt megtehető lenne, valahogy olyan sokáig tart, mint egy epizód a The Great British Bake Off című műsorból.

A statikus ütemtervet valós idejű erőforrássá alakító modern naptárprogramokkal összehasonlítva a Google Táblázatoknak három nyilvánvaló hátránya van:

Nincs feladatkezelési funkció a kommunikációhoz vagy az együttműködéshez Nincs natív integráció a projektmenedzsment rendszerekkel Nincs skálázási lehetőség

Ha azt gondolja: „De a Google Táblázatok ingyenes, és nincs időm új szoftvert megtanulni!”, akkor teljesen megértem. Mindent egybevetve, hogyan érezné magát, ha egy modern naptárszerkesztő szoftver meg tudná ezt csinálni Önnek:

Jelentéskészítő funkciók a jövőbeli projekttervezéshez? Készen áll.

Feladatbecslések az előre nem látható akadályok előre tervezéséhez? Aktiválva.

Több naptár egy képernyőn? Kész.

Ha egyébként kíváncsi arra, hogyan lehet több naptárat kezelni, nézze meg ezt a hasznos útmutatót, amelyben a legjobb tippjeinket találja.

Utólag visszagondolva a modern naptárprogramok időtakarékos szükségletek. És vannak ingyenes Google Táblázatok alternatívák is! A legjobb ingyenes program? Örülök, hogy megkérdezte.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp ütemezési és időkövetési funkciói segíthetnek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekre cserélje. Még a naptárában szereplő feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Készítsen egy egyedi időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a tényleges munkamódszeréhez!

Bónusz: Google Táblázatok havi naptár sablonjai!

ClickUp: ingyenes alternatíva a Google Táblázatokhoz

A ClickUp a legkiválóbb termelékenységi platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója vagy a termelékenységi alkalmazásoknak, akár tapasztalt ütemterv-tervező, a ClickUp testreszabási lehetőségei segíthetnek a legjobb napok kialakításában! ✨

Próbálja ki a ClickUp-ot A rugalmas ClickUp Naptár nézet segítségével vizualizálhatja a munkát, átütemezheti a feladatokat és kezelheti a projekt ütemtervét.

Egy modern naptárprogram, mint a ClickUp, többet kínál, mint egy napi ütemterv-sablon létrehozását:

Bónusz: Digitális tervezőalkalmazások!

Mit szeretne elérni a munkahelyén vagy otthon, ha hetente több szabad ideje lenne? A ClickUp Naptár nézetével minden lehetséges! 🔮