A 11 legjobb ingyenes ütemterv-készítő 2025-re (ingyenes és fizetős)

10 óra van, és a napod máris kaotikusan indult. A rengeteg feladat és a egymást követő találkozókkal teli naptár között szinte lehetetlennek tűnik a tervet betartani.

Egy megbízható ütemterv-készítő segítségével ez a napi fejtörő zökkenőmentes műveletté válhat.

Bár a prémium ütemterv-készítő eszközök elárasztják a piacot, az intelligens tervezésnek nem kell drágának lennie. Néhány ingyenes alternatíva elég hatékony ahhoz, hogy felvegye a versenyt fizetős társaikkal.

Ez a blogbejegyzés 11 ingyenes ütemterv-készítő eszközt mutat be, amelyek egyszerűségükkel, alkalmazkodóképességükkel és praktikus funkcióikkal tűnnek ki (🍪 bónusz ütemterv-sablonok is tartoznak hozzájuk). Akkor lássunk hozzá! 💪🏼

Mi az a naptárkészítő?

Az ütemterv-készítő olyan eszköz, amelynek célja a feladatok, események vagy órarendek szervezésének finomítása. Lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy hatékonyan tervezzenek, biztosítva, hogy minden kötelezettségnek meglegyen a helye.

Ha ütemterv-készítőt használsz a heti ütemterved elkészítéséhez, akkor irányítást szerezhetsz az időd felett és csökkentheted a felesleges stresszt. Minden egy helyen található, így könnyebb koncentrálni és produktív maradni.

A menetrend-készítő használatának előnyei

A menetrend-készítő számos fontos előnnyel jár, amelyek segítenek Önnek a master schedule projektmenedzsmentben. Ezek a következők:

Optimalizált erőforrás-elosztás: Az egyes feladatokhoz stratégiailag rendelt idő és erőforrások segítik elkerülni a felesleges erőfeszítéseket és biztosítják, hogy minden a terv szerint haladjon.

Ütemezési ütközések elkerülése: A feladatok és megbeszélések áttekinthető bemutatása segít elkerülni az ütközéseket és csökkenti a last minute átrendezések számát.

Időmegtakarító funkciók: A drag-and-drop eszközök, emlékeztetők és automatizálás használata minimalizálja a tervezési időt és maximalizálja a termelékenységet.

Pontos nyilvántartás: Az összes változás részletes naplózása segít nyomon követni az előrehaladást és biztosítja a szabályok betartását.

Hatékonyabb kommunikáció: Az Az projektütemények megosztása biztosítja, hogy a csapatok összehangoltan és tájékozottan dolgozzanak, így mindenki zavartalanul a közös célok elérése érdekében dolgozhat.

Rugalmas beállítások: A tervek gyors módosításával a munkafolyamat megzavarása nélkül alkalmazkodhatsz a váratlan változásokhoz.

Szervezett struktúrák: A világos tervezésnek köszönhetően nem kell találgatnod, így magabiztosan és koncentráltan tudsz a feladatokhoz hozzáállni.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá rövid szüneteket vagy puffertideket az ütemtervéhez, hogy feltöltődhessen és hatékonyan kezelhesse a váratlan késéseket.

Mit kell keresni egy ütemterv-készítőben?

A megfelelő ütemterv-készítő kiválasztása attól függ, hogy mely funkciók teszik a tervezést zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá. Keress olyan eszközöket, amelyek a következőket kínálják:

Feladatok fontossági sorrendbe állítása: Egy jó ütemterv-készítő segít a feladatok fontossági sorrendbe állításában, így Ön a legfontosabbakra koncentrálhat.

Vizuális naptárnézetek: A világos, könnyen olvasható elrendezésnek köszönhetően egy pillanat alatt áttekintheted napi, heti vagy havi terveidet.

Automatikus emlékeztetők: A figyelmeztetések biztosítják, hogy soha ne hagyj ki egy találkozót, feladatot vagy határidőt, így könnyebb koncentrálni és produktívnak maradni.

Együttműködési funkciók: A megosztott naptárak és ütemezési eszközök segítségével a csapatok könnyen koordinálhatják munkájukat, elkerülve A megosztott naptárak és ütemezési eszközök segítségével a csapatok könnyen koordinálhatják munkájukat, elkerülve az ülések ütközéseit ) és javítva a kommunikációt.

Testreszabható sablonok: Az előre megtervezett ütemtervek gyors beállítást tesznek lehetővé, míg a testreszabható opciók lehetővé teszik, hogy a terveket az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

A 11 legjobb ütemterv-készítő

A megfelelő ütemterv-készítő megtalálása nehéz feladatnak tűnhet, amikor olyan sok lehetőség közül lehet választani. A jó hír az, hogy nem kell mindet kipróbálnia.

Összegyűjtöttük a legjobb eszközöket, amelyekkel az ütemterv készítése egyszerű, hatékony és az Ön igényeire szabott lesz. Fedezze fel őket, és találja meg a tökéleteset! 👇

1. ClickUp (a legjobb testreszabható ütemtervek készítéséhez és feladatkezeléshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely intuitív módon segít az egyéneknek és a csapatoknak a menetrendek keresésében, létrehozásában és kezelésében.

Sokoldalú funkciói a napi rutinok tervezésétől a nagyszabású együttműködések kezeléséig sokféle igényt kielégítenek, így ez a program az első számú választás mindenki számára, aki ingyenes és testreszabható ütemezési megoldást keres.

ClickUp Calendar

Kezdje el a ClickUp Calendar használatát! A ClickUp Calendar segítségével vizualizálhatja és módosíthatja napi, heti vagy havi ütemtervét.

A ClickUp naptára zökkenőmentesen integrálja feladataidat és ütemtervedet, így egységes képet kapsz a napodról. A meglévő naptárad összekapcsolásával olyan funkciókat vehetsz igénybe, mint a több időzóna támogatása és az automatikus időblokkolás a prioritási feladatokhoz, mindezt ugyanazon a platformon belül.

Ez az integráció megkönnyíti a hatékony ütemezést és biztosítja a találkozók, a csapatok ütemterveinek és a feladatok elvégzésének összehangolását.

Például egy egyetemista, aki több feladat határidejével is meg kell birkózzon, létrehozhat egy ClickUp feladatsort minden egyes feladat , beállíthatja a határidőket, és áthúzhatja ezeket a feladatokat a naptárban, hogy a munkaterhelés változásakor módosítsa a prioritásokat.

Hasonlóképpen, egy kis csapat, amely termékbevezetést tervez, a Naptár segítségével megtervezheti a határidőket, hozzáadhat mérföldköveket, és biztosíthatja, hogy a megbeszélések összhangban legyenek a fontos dátumokkal. Az AI-alapú ütemezési betekintéssel ellátott, praktikus funkció akár feladatokat és megbeszéléseket is javasolhat a prioritások és a hátralékok alapján.

A ClickUp integrált eszközei hatékonyabbá teszik a megbeszéléseket. Például egy professzor, aki rendszeresen tanulócsoportot tart, a ClickUp Meetings segítségével hetente megbeszéléseket szervezhet.

ClickUp AI Notetaker és ClickUp Brain

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikus értekezlet-összefoglalókhoz vagy összefoglalókhoz juthat.

A zsúfolt ütemterv miatt nem tud jegyzeteket készíteni? Adja hozzá a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a megbeszélésekhez, hogy összefoglalásokat, teendőket és fontos részleteket rögzíthessen a jól strukturált, privát ClickUp Docs dokumentumokban. Ezen felül a ClickUp Brain integrált AI asszisztens segít Önnek a teendőket feladatokká alakítani a ClickUp Tasks segítségével, a felelősök, a határidők és a függőségek megadásával. Nincs többé hektikus megbeszélések utáni nyomon követés, csak zökkenőmentes végrehajtás.

Kereshető jegyzeteket kaphatsz a ClickUp AI Notetaker és a ClickUp Brain hatékony kombinációjával.

Például egy több ügyfelet kezelő szabadúszó író feladatlistákat használhat a projektek kisebb lépésekre bontásához, mint például kutatás, vázlatírás és szerkesztés. Ez biztosítja a világos határidőket, a szervezett munkafolyamatokat és a könnyű haladás nyomon követését.

ClickUp naptár integráció

Próbáld ki a ClickUp naptárintegrációt, hogy szinkronizáld a naptáradat és a személyes elkötelezettségeidet.

Az ClickUp Calendar Integration segítségével szinkronizálhatja a menetrendeket a számítógépén, a Google Naptárban, az Outlookban vagy az iCloudban, így biztosan nem marad le egyetlen fontos találkozóról vagy határidőről sem.

A dolgozó szakemberek szinkronizálhatják feladataikat a Google Naptárral, hogy emlékeztetőket kapjanak az ügyfelek számára készített prezentációkról, miközben nyomon követhetik személyes kötelezettségeiket is, például az orvosi vizsgálatokat – mindezt egy helyen.

⚡️ Sablonarchívum: A ClickUp rengeteg ingyenes sablont kínál, amelyek segítségével gyorsan és hatékonyan állíthatod össze az ütemtervedet. Az egyéni tervezéshez az ClickUp Schedule Blocking Template lehetővé teszi, hogy külön időtartamokat rendelj a koncentrált feladatokhoz, biztosítva ezzel a maximális termelékenységet. Csapatok számára az ClickUp Team Schedule Template egyszerűsíti a közös tervezést azáltal, hogy a felelősségi köröket és a határidőket világos és strukturált formában szervezi.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A átfogó feladat- és értekezlet-ablakhoz egy kis időbe telhet, amíg megszokja.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp hatalmas képességeinek bemutatásához vegyük példának a RevPartners esetét. A szervezet a ClickUp segítségével 64%-kal csökkentette a projekt megvalósítási idejét, testreszabható munkafolyamatok, automatizálások és ütemterv-sablonok segítségével egyszerűsítve az irányítást és jobb eredményeket elérve.

💡 Profi tipp: Állíts be egy naptári emlékeztetőt egy évre előre egy „időkapszula” feladattal. Ez lehet egy reflexió a mai munkádra vagy valami, amit újra meg akarsz nézni – használd arra, hogy összekapcsold a jelent a jövőbeli céljaiddal.

A naptárak használata a határidők előtt a feladatok elvégzéséhez mindig kritikus fontosságú. A ClickUp segítségével ez nagyon egyszerű, mivel a határidők a feladatokkal együtt láthatók a naptárakban, így a nap/hét sávszélességének tervezése rendkívül egyszerű és gyors.

2. Calendly (a legjobb automatizált értekezlet-ütemezéshez és ügyfél-találkozókhoz)

via Calendly

A Calendly automatizálja a rendelkezésre állás és a foglalás munkafolyamatait, így egyszerűsíti az ütemtervezést és kiküszöböli a többszöri e-mailek váltását. Könnyedén integrálható olyan népszerű naptárplatformokkal, mint a Google és az Outlook, így alkalmas azoknak a vállalkozásoknak és szakembereknek, akik hatékony, ügyfélorientált ütemtervezési megoldásokra van szükségük.

A testreszabható foglalási szabályok és a körbejárásos ütemezés miatt ez egy jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek több ügyféllel vagy nagy mennyiségű találkozóval foglalkoznak.

A Calendly legjobb funkciói

Automatizálja a találkozók ütemezését rugalmas foglalási szabályokkal és rendelkezésre állási beállításokkal

Ossza szét a találkozókat a csapat tagjai között körbejáró ütemezéssel

Testreszabhatja a találkozók közötti puffereket, hogy elkerülje a túlterheltséget és biztosítsa a koncentrációt.

Állítson be személyre szabott foglalási linkeket egyedi márkajelzéssel, hogy professzionális megjelenést biztosítson.

A Calendly korlátai

A fejlett funkciók, mint például a munkafolyamatok és a fizetési integráció, csak a prémium szintű csomagokban érhetők el.

Időigényes a csapat használatához szükséges komplex ütemezési szabályok konfigurálása

Calendly árak

Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Éves díj 15 000 dollártól

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2280+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az első mechanikus órák, amelyeket 1270 és 1300 között építettek Észak-Olaszországban és Dél-Németországban, súlyokkal működtetett toronyórák voltak. Nem voltak számlapjuk és mutatóik, az időt harangszóval jelezték.

3. Google Naptár (a legjobb csapatok közös ütemezéséhez és a Google Workspace integrációjához)

a Google Naptár segítségével

A Google Naptár kiemelkedik a Google Workspace ökoszisztémával való zökkenőmentes integrációjával, amely valós idejű ütemezési megoldásokat kínál személyes, iskolai és szakmai használatra. Együttműködési funkciói megkönnyítik a naptárak megosztását és az események összehangolását a csapatokon belül.

Ezen felül az AI-alapú eseményjavaslatok és az időzóna-beállítások egyszerűsítik az ismétlődő találkozók vagy a nemzetközi együttműködések szervezését.

A Google Naptár legjobb funkciói

Kezelje munkarendjeit valós idejű szinkronizálással minden eszközön és platformon

Állíts be ismétlődő eseményeket rugalmas mintákkal és kivételkezeléssel az egyedi igényekhez igazodva.

Ossza meg naptárait részletes jogosultság-vezérléssel, hogy biztonságos együttműködést tegyen lehetővé.

Használja az intelligens ütemezési javaslatokat a résztvevők rendelkezésre állása alapján a találkozók szervezéséhez.

A Google Naptár korlátai

Nincs natív fizetési feldolgozás vagy fejlett automatizálás harmadik féltől származó eszközök nélkül

A teljes funkcionalitáshoz Google-fiókra van szükség, ami korlátozhatja a nem Google-felhasználók kompatibilitását.

A Google Naptár árai

Ingyenes

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 3400 értékelés)

🔍 Tudta? Egy tanulmány kimutatta, hogy a megbeszélések az alkalmazottak munkahétjének körülbelül 10%-át, átlagosan 4,48 órát vesznek igénybe. A legtöbb munkavállaló hetente 11–25 megbeszélésen vesz részt, ami jól mutatja, hogy a megbeszélések jelentős hatással vannak a termelékenységre.

A Google naptár mind személyes, mind szakmai szempontból nagyon hasznos számomra. Könnyű vele a találkozókat és a naptárakat ütemezni, ráadásul testreszabható is. Nem kaptam minden alkalommal emlékeztetőket, és ezek beállítása is kissé bonyolult.

4. Asana (A legjobb projektalapú ütemterv-kezeléshez és csapatkoordinációhoz)

via Asana

Az Asana a projektmenedzsment keretrendszerbe integrálja az ütemtervezést, így testreszabott megoldást kínál a komplex munkafolyamatokat kezelő csapatok számára. Összekapcsolja az ütemterveket a konkrét feladatokkal, határidőkkel és mérföldkövekkel, így megbízható eszközzé válik a többfunkciós projektek kezeléséhez.

A többféle nézet, például az idővonal, a naptár és a táblák segítségével a tervezési folyamatot mind a rövid távú feladatok, mind a hosszú távú projektcélok követelményeihez igazíthatja.

Az Asana legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatok közötti függőségeket, és könnyedén módosítsa az ütemtervet, hogy alkalmazkodni tudjon a projekt hatókörében bekövetkező változásokhoz.

Kezelje a csapat munkaterhelését naptárszűrőkkel és erőforrás-elosztó eszközökkel, hogy elkerülje a kiégést és a szűk keresztmetszeteket.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat és automatizálja a rutin feladatokat az ütemezés hatékonyságának növelése érdekében.

Figyelje a mérföldköveket és a határidőket, hogy a projekt eredményei a terv szerint haladjanak.

Az Asana korlátai

A komplex felület megtanulását időbe telik, különösen azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket.

Más platformokhoz képest korlátozott natív időkövetési funkciók

Asana árak

Személyes: Ingyenes 10 felhasználóig

Starter: 8,50 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,21 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

💡 Profi tipp: Próbáld ki a fordított tervezést. Kezdd a végső céllal, és haladj visszafelé. Ahelyett, hogy a napot feladatokkal töltenéd ki, alakítsd ki a napot a elérni kívánt eredmény alapján. Ez segít átlátni a nagy képet, és értelmes módon visszafelé haladni.

5. HubSpot (A legjobb értékesítésorientált ütemezéshez és ügyfélút-kezeléshez)

via HubSpot

A HubSpot ötvözi az ütemtervezési funkciókat a ügyfélkapcsolat-kezeléssel (CRM), így értékes eszközzé válik az értékesítési és marketing csapatok számára. Egyedülálló képessége, hogy a találkozók ütemtervét közvetlenül összekapcsolja az ügyféladatokkal és az értékesítési folyamatokkal, zökkenőmentes ügyfélélményt biztosít.

Az eszköz funkciói, mint például az automatizált értekezlet-nyomonkövetés és az ügyfélportálok, támogatják azokat a vállalkozásokat, amelyek ügyfélkapcsolataik erősítésére törekednek, miközben optimalizálják a belső munkafolyamatokat.

A HubSpot legjobb funkciói

Automatizálja a követési folyamatokat, hogy biztosítsa a találkozók utáni folyamatos kapcsolattartást.

Személyre szabott portálokon keresztül biztosítson ügyfeleinek önálló ütemezési lehetőségeket

Lehetővé teszi a csapat egészének ütemezését körbejáró feladatok és csoportos megbeszélések segítségével.

Testreszabhatja a találkozók típusait és a foglalási szabályokat az ügyfélút meghatározott szakaszaival összhangban.

A HubSpot korlátai

Az automatizálási funkciók kiterjedt beállítást és CRM-ismereteket igényelnek.

Megtanulása nehéz azoknak a csapatoknak, akik nem ismerik a CRM platformokat

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Professzionális: 1300 USD/hó-tól (5 felhasználót tartalmaz)

Vállalati: 4300 USD/hó-tól (7 felhasználót tartalmaz)

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)

🔍 Tudta? A munkaterhelés kezelése sok munkavállaló számára kihívást jelent, csupán 20% érzi úgy, hogy munkaterhelését naponta kézben tartja. Eközben 21% azt állította, hogy munkája soha nem kézben tartható vagy kezelhető.

Imádom, hogy könnyedén e-mailt küldhetek az ügyfeleknek, felhívhatom őket, és könnyedén beoszthatom a saját és más alkalmazottak feladatait. A Hubspot és a CRM integrációja is fenomenális. Imádom, hogy nyomon követhetem a marketingkapcsolatokat, beleértve azt is, hogy a marketingkapcsolatok hány százaléka nyitja meg az e-maileket, hányan botok, hányan csak átfutották az e-maileket, és hányan utasították vissza őket.

6. Canva (A legjobb vizuális ütemterv-tervezéshez és tartalomtervezéshez)

via Canva

A Canva a tervezést vonzó, vizuálisan is tetszetős folyamattá alakítja.

Bár nem hagyományos ütemterv-készítő eszköz, kiválóan alkalmas csapatok vagy egyének számára testreszabható vizuális ütemtervek és tartalomnaptárak készítésére. Tervezési lehetőségei lehetővé teszik, hogy olyan ütemterveket készítsen, amelyek funkcionálisak és vizuálisan is vonzóak, ezért kedvelt eszköz a marketingesek, tartalomkészítők és közösségi média menedzserek körében.

A Canva legjobb funkciói

Készíts vizuálisan vonzó ütemterveket a sablonok kiterjedt könyvtárának segítségével!

Valós időben együttműködve hozhat létre és szerkeszthet ütemterveket a csapatával.

Tervezd és szervezd meg a tanfolyamokat, a közösségi média bejegyzéseket és a kampányokat közvetlenül a tartalomnaptár integrációival.

Egyetlen kattintással azonnal átméretezheti ütemterveit és terveit, így időt takaríthat meg a kézi beállításokkal.

Mentsd el és használd újra a személyre szabott sablonokat, hogy a projektek között is biztosítsd a következetességet.

A Canva korlátai

Nincs hagyományos ütemezési logika és valós idejű eseménykezelés

Korlátozott automatizálási lehetőségek ismétlődő események vagy emlékeztetők esetén

Nincs beépített naptárintegráció a valós idejű ütemterv-frissítésekhez

Canva árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 200 értékelés)

💡 Profi tipp: Cserélje le a kevésbé élvezetes feladatokat olyanokra, amelyekre örömmel vár. Ha egy unalmas feladatot párosít valami élvezetessel, mindkettő könnyebben kezelhetővé válik, és növeli az általános energiaszintjét.

📖 Olvassa el még: 15 időgazdálkodási technika a termelékenység növeléséhez

7. ZoomShift (A legjobb alkalmazottak műszakkezeléséhez és a munkaerő-költségek ellenőrzéséhez)

via ZoomShift

A ZoomShift a műszakalapú vállalkozások ütemezésére specializálódott, és eszközöket kínál a munkavállalók rendelkezésre állásának, műszakjainak és munkaerő-költségeinek kezeléséhez. Funkciói különösen hasznosak olyan iparágakban, mint a kiskereskedelem, a vendéglátás és az egészségügy, ahol a hatékony ütemezés közvetlen hatással van a működési teljesítményre.

A platform önkiszolgáló opciókkal is segíti az alkalmazottakat, így az ütemtervkészítés együttműködésen alapuló folyamattá válik.

A ZoomShift legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkaerő-költségeket valós időben, hogy ne lépje túl a költségvetést, és optimalizálja az ütemtervezési döntéseket.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy műszakot cseréljenek és szabadságot kérjenek közvetlenül a fiókjukból.

Az ütemterv-ütközéseket automatikusan felismeri és gyorsan megoldja

Integrálja az időmérő órákat és a bérszámfejtési rendszereket a műveletek egyszerűsítése érdekében

A ZoomShift korlátai

Erősen a műszakos munkára összpontosít, ezért kevésbé alkalmas hagyományos ütemezési igényekre.

Több telephellyel rendelkező vagy bonyolult műszakbeosztási szabályokkal működő vállalkozások számára jelentős beállítási időt igényel.

ZoomShift árak

Alapvető funkciók: Ingyenes

Starter: 1 USD/hó felhasználónként

Prémium: 2 USD/hó felhasználónként

ZoomShift értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Benjamin Franklin a napi tervezővel tökéletesítette az ütemtervezést, amelyben minden napra hat időblokk volt beosztva.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek, dokumentumok vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

8. Google Sheets (a legjobb egyéni ütemterv-készítéshez és adatalapú tervezéshez)

a Google Táblázatokon keresztül

A segítségével a Google Sheetsben nagyfokú testreszabhatósággal hozhat létre ütemterveket. A hagyományos ütemterv-készítő eszközökkel ellentétben a Google Sheets szabadságot biztosít az egyedi igényekhez igazított ütemtervek létrehozásához egyéni képletek, feltételes formázás és adatellenőrzés segítségével.

Valós idejű együttműködési funkciói lehetővé teszik a csapatok zökkenőmentes együttműködését, így kiváló választás üzleti vagy magánszemélyek számára, akiknek egyedi ütemezési igényeik vannak.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

Készítsen teljesen személyre szabott ütemterveket képletek és feltételes formázás segítségével

Használja a fejlett szűrési és adatellenőrzési funkciókat a pontos és tiszta ütemtervek elkészítéséhez.

Szervezze meg a menetrendeket több lapban, különböző igényű projektek vagy csapatok számára.

A Google Táblázatok korlátai

Nincs beépített ütemezési automatizálás vagy valós idejű emlékeztető az eseményekhez.

Nem támogatja az átfedő feladatok vagy időzónák fejlett ütemezési logikáját.

A Google Táblázatok árai

Ingyenes

Google Sheets értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (12 960+ értékelés)

🔍 Tudta? A legkorábbi napórák, amelyeket i. e. 3500 körül találtak fel az ókori Egyiptomban, egyszerű gnomonok voltak. Ezek a korai időmérők jelölték az ütemtervezés kezdeteit, segítve a munkásoknak a nap mozgása alapján megtervezni feladataikat.

9. Sling (A legjobb kisvállalkozások személyzetének ütemezéséhez és a csapatok közötti kommunikációhoz)

via Sling

A Sling átfogó megoldást kínál kisvállalkozások számára, ötvözve a személyzet ütemezését beépített kommunikációs eszközökkel.

Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy optimalizálják a munkaerőköltségeket, kezeljék az alkalmazottak rendelkezésre állását és könnyedén kezeljék a műszakbeosztást. A platform önkiszolgáló lehetőségeket is biztosít az alkalmazottak számára, például műszakcserét és szabadságkérelmeket, így biztosítva, hogy a beosztások megfeleljenek az üzleti igényeknek anélkül, hogy az alkalmazottak elégedettségét veszélyeztetnék.

A Sling legjobb funkciói

Az integrált üzenetküldő platform segítségével azonnal kommunikálhatsz a csapat tagjaival.

Optimalizálja a munkaerőköltségeket az ütemtervezés hatékonyságát nyomon követő eszközökkel

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy szabadságot kérjenek, műszakot cseréljenek vagy közvetlenül beállítsák preferenciáikat.

A mobilalkalmazáson keresztül automatikusan eljuttathatja az ütemterveket az alkalmazottakhoz.

A Sling korlátai

Elsősorban műszakalapú ütemezésre összpontosít, ezért kevésbé alkalmas szélesebb körű ütemezési igényekre.

A nagyobb platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek harmadik féltől származó eszközökkel

Sling árak

Ingyenes 50 felhasználóig

Prémium: 2 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Sling értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

A Sling leghasznosabb tulajdonsága, hogy különböző időpontokra különböző műszakokat hozhat létre, de megjegyzéseket is hagyhat, ha valakinek tudatni szeretné, hogy nem tudott ebédelni, vagy korábban kellett elmennie.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk hatékony visszaszámláló ütemtervet?

10. Homebase (A legjobb átfogó kisvállalkozási műveletek kezeléséhez)

via Homebase

A Homebase egy lépéssel tovább viszi az ütemtervezést, integrálva azt szélesebb körű üzleti menedzsment eszközökkel, mint például a HR, a bérszámfejtés és a megfelelőségi követés. Ez a platform ideális azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek egy all-in-one megoldást keresnek a hatékony működés menedzseléséhez.

Funkciói között szerepel a munkavállalók rendelkezésre állásának nyomon követése, a szabadságok kezelése és az automatikus heti ütemterv-elosztás. A csapatkommunikációhoz és a teljesítmény nyomon követéséhez hozzáadott eszközök kiemelkedő választássá teszik azokat a vállalkozásokat, amelyek az ütemtervezés és a műveletek racionalizálására összpontosítanak.

A Homebase legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak rendelkezésre állását, kezelje a műszakokat, és biztosítsa a munkaügyi előírások betartását.

A beépített időkövetési és jelenléti funkciók segítségével zökkenőmentesen készítheti elő a bérszámfejtést.

Kezelje a szabadságkérelmeket és automatikusan ossza szét a beosztásokat az alkalmazottak között

Hozzáférés fejlett jelentésekhez a munkaerő-költségek nyomon követése és az ütemtervezési minták azonosítása érdekében

A Homebase korlátai

A fejlett testreszabási lehetőségek csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Több telephellyel rendelkező vállalkozások számára bonyolult beállítási folyamatot igényel.

Homebase árak

Alapszintű: Ingyenes

Alapvető funkciók: 24,95 USD/hó helyszínenként

Plusz: 59,95 USD/hó helyszínenként

All-in-One: 99,95 USD/hó helyszínenként

Homebase értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (125+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1075+ értékelés)

💡 Profi tipp: Hétente szánj egy bizonyos időtartamot, amikor nem szabad képernyőt nézni. Használd ezt a mély munkára, természeti sétákra vagy kreatív gondolkodási ülésekre. Ez a „visszaállítás” segít elszakadni a világtól, hogy újra kapcsolatba léphess vele.

11. Doodle (A legjobb gyors, konszenzuson alapuló találkozók összehangolásához)

via Doodle

A Doodle egyszerűsíti a csoportos ütemtervezést azzal, hogy gyorsan megtalálja a résztvevők közös szabad idejét.

Lehetővé teszi gyors szavazások létrehozását, a válaszadási határidők beállítását és a résztvevők rendelkezésre állása alapján a legjobb találkozási időpont automatikus azonosítását. Ez az egyszerűség és hatékonyság teszi kedvelt eszközzé azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik komplex integrációk nélkül szeretnék összehangolni az ütemterveket.

A Doodle legjobb funkciói

Készíts gyors szavazásokat, hogy több résztvevő rendelkezésre állását összegyűjtsd

Határidőket állíts be a szavazási válaszokhoz, hogy gyorsan véglegesíthesd a találkozók időpontjait.

Személyre szabhatod a szavazásokat márkajelzéssel és fejlett adatvédelmi beállításokkal.

Használja a több időzóna támogatását a nemzetközi találkozók hatékony ütemezéséhez

A Doodle korlátai

Az alapvető jelentéskészítési funkciók nem nyújtanak részletes betekintést az ütemtervezési trendekbe.

Kizárólag a találkozók koordinálására összpontosít, szélesebb körű ütemezési funkciókat nem kínál.

A Doodle árai

Ingyenes

Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 19,95 USD/hó felhasználónként (öt felhasználó esetén)

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2060+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1810+ értékelés)

A Doodle segítségével sokkal könnyebb „szavazni” arról, hogy melyik időpontok és időpontok a legalkalmasabbak a találkozókra. Ezzel rengeteg időt és stresszt spóroltunk meg, amikor a különböző naptárakkal rendelkező nagyobb csoportok számára a legalkalmasabb időpontokat kerestük. Könnyen létrehozhat fiókot, és a program nagyon egyszerűen kezelhető. Mi legalább havonta egyszer használjuk a Doodle-t. Nincs valódi bevezetési idő, azonnal használatba veheti.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk egészséges otthoni munkarendet?

Kattintson duplán az időtakarékos zsenialitásra

Az idő olyan erőforrás, amelyet nem lehet visszaszerezni, ezért miért ne használnád ki a lehető legjobban? Egy kiváló ütemterv-készítő megkönnyíti a tervezést, és stressz nélkül segít a céljaid elérésében.

Annyi fantasztikus ingyenes lehetőség közül választhatsz, hogy csak néhány kattintásnyira vagy attól, hogy a káoszt átláthatósággá változtasd.

Ezek közül a ClickUp tűnik ki, mint a legjobb all-in-one megoldás. A személyes ütemterv kezelésétől a csapatprojektek tervezéséig a ClickUp Calendar View segít a feladatok és események szervezésében.

Ráadásul a ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain erőteljes kombinációja finomítja a munkafolyamatokat azáltal, hogy rögzíti a legfontosabb pontokat és automatikusan szervezi a feladatokat. Testreszabható funkcióival és integrációival a ClickUp a káoszt átláthatósággá alakítja, így ideális választás mind személyes, mind csapatmunkában a szervezettség fenntartásához.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! ✅