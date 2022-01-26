ClickUp blog
Gantt Charts

Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Google Docs-ban (sablonokkal!)

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
2022. január 26.

Készítsen egy egyszerű Gantt-diagramot a Google Docs-ban ezzel a könnyen követhető útmutatóval. Áttekintjük a Gantt-diagram létrehozásának minden lépését, és új ismeretekkel gazdagítjuk Google projektmenedzsment tudását. 👩‍💻

A cikk végére a következőket fogja megtanulni:

  • Hogyan illesszünk be Gantt-diagramot egy meglévő Google-táblázatból?
  • Hogyan készítsünk Gantt-diagramot halmozott oszlopdiagrammal?
  • A Gantt-diagramok elkészítésének jobb módja (tipp: nem a Google Docs-ban!)

Hogyan készítsünk egy alapvető Google Docs Gantt-diagramot

Kiemelt sablon

Miért pazarolná az idejét gyorsan elavuló diagramokra? Próbálja ki a ClickUp ingyenes, egyszerű Gantt-diagram sablonját – könnyű, rugalmas és mindig naprakész! 🚀

ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablon
Ingyenes sablon letöltése
A Clickup egyszerű Gantt-diagram sablonja átfogó projektáttekintést nyújt, lehetővé téve a függőségek vizualizálását és a potenciális akadályok azonosítását, mielőtt azok bekövetkeznének.

Ha teljesen új Gantt-diagramot szeretne létrehozni a Google Docs-ban, ugorjon a 2. verzió bemutatójára.

📄 1. módszer: Beillesztés egy meglévő Google Sheets Gantt-diagramból

  1. Nyisson meg egy új dokumentumot a Google Drive-ból.
  2. Kattintson a Beszúrás > Diagram > Sheets-ből menüpontra.
  1. Válassza ki a táblázatot > kattintson a Kiválasztás gombra az alkalmazáshoz
  2. Válassza ki újra a képet, majd a bal alsó sarokban kattintson a három pont ikonra > Minden képbeállítás a legördülő menüből.

Google Docs Gantt-diagram formázása
  Használja ezeket az eszközöket a diagram testreszabásához: Méret és elforgatás Szövegcsomagolás Pozíció Újraszínezés Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt a Beállítások alatt.
  2. Méret és elforgatás
  3. Szövegcsomagolás
  4. Pozíció
  5. Újraszínezés
  6. Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt
  • Méret és elforgatás
  • Szövegcsomagolás
  • Pozíció
  • Újraszínezés
  • Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt

Google Docs Gantt-diagram testreszabása
🛠 2. módszer: A Google Docs halmozott oszlopdiagramjának használata

  1. Nyisson meg egy új dokumentumot a Google Drive-ból.
  2. Válassza a Beszúrás > Diagram > Oszlop lehetőséget a diagramtípusok közül.
  3. Az alsó sarokban válassza a Sheets-ben szerkesztés lehetőséget a felbukkanó ablakból, vagy a Nyitott forrás lehetőséget a kép jobb felső sarkában.
Google Táblázatok Gantt-diagram szerkesztése
  1. A Google Táblázatokban kattintson a diagram jobb felső sarkában található három pontra > Diagram szerkesztése
  2. A Beállítások fülön a Halmozás alatt változtassa meg a Nincs beállítást Normál-ra (ez automatikusan Táblázat típus-ra változtatja Halmozott oszlopdiagram-ra).
A diagramszerkesztő fül testreszabása a Google Táblázatokban
  1. A Halmozott oszlopdiagram alatt válassza ki ezt a diagramtípust ⬇️
Válassza ki a halmozott oszlopdiagramot a Google Táblázatokban.
  Adja meg az összes adatot a Google Táblázatok oszlopokban A oszlop: sorolja fel az egyes feladatok nevét B és C oszlopok: adja meg az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát
  2. A oszlop: sorolja fel az egyes feladatok nevét
  3. B és C oszlopok: adja meg az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát.
  • A oszlop: sorolja fel az egyes feladatok nevét
  • B és C oszlopok: adja meg az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát.
oszlopdiagram szerkesztése a Google Táblázatokban
  1. Távolítsa el a Kezdési dátumot úgy, hogy kijelöli a világoskék sávokat, majd a Sorozat alatt változtassa meg a Kitöltés átlátszóságát 100%-ról 0%-ra.
A Google Docs Gantt-diagramban a haladási sáv színeinek formázása
  1. A Testreszabás fül alatt: Válassza a Diagram stílusa lehetőséget > állítsa be a Háttér színt, a Betűtípust és a Diagram szegély színt sötétebb színre Válassza a Diagram és tengely címek lehetőséget, és szerkessze a diagram nevét Válassza a Vízszintes tengely lehetőséget, és jelölje be a Tengelyvonal megjelenítése négyzetet
  2. Válassza a Diagram stílusa lehetőséget > állítsa be a Háttér színt, a Betűtípust és a Diagram szegély színt sötétebb színre.
  3. Válassza ki a Diagram és tengelycímek lehetőséget, és szerkessze a diagram nevét.
  4. Válassza ki a Vízszintes tengely lehetőséget, és jelölje be a Tengelyvonal megjelenítése négyzetet.
  • Válassza a Diagram stílusa lehetőséget > állítsa be a Háttér színt, a Betűtípust és a Diagram szegély színt sötétebb színre.
  • Válassza ki a Diagram és tengelycímek lehetőséget, és szerkessze a diagram nevét.
  • Válassza ki a Vízszintes tengely lehetőséget, és jelölje be a Tengelyvonal megjelenítése négyzetet.
Gantt-diagram formázása a testreszabási oszlopban
  1. Ha elkészült, térjen vissza a Google Docs dokumentumhoz, és kattintson a FRISSÍTÉS gombra a képen, hogy átvigye az összes szerkesztést, amelyet a Google Sheetsben végzett.
  Válassza ki újra a képet, majd a bal alsó sarokban kattintson a három pont ikonra > Minden képbeállítás. A diagram testreszabásához használja az alábbi eszközöket: Méret és elforgatás Szövegcsomagolás Helyezés Újraszínezés Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt a Beállítások alatt.
  3. Méret és elforgatás
  4. Szövegcsomagolás
  5. Pozíció
  6. Újraszínezés
  7. Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt
  • Méret és elforgatás
  • Szövegcsomagolás
  • Pozíció
  • Újraszínezés
  • Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt

Tipp: Ha szöveget szeretne elhelyezni a oszlopdiagram felett, helyezze a kurzort a kép jobb oldalára, nyomja meg a billentyűzet balra mutató nyíl gombját, hogy a kurzort a kép bal oldalára mozgassa, majd nyomja meg háromszor az Enter billentyűt. ⬇️

szöveg hozzáadása a Gantt-diagram fölé a Google Docs-ban
Hogyan menthetjük el alapvető Gantt-diagramunkat sablonként a Docs-ban?

Elvégezte az összes munkát a Google Docs Gantt-diagram létrehozásához. Mentse el sablonként, hogy a következő projektnél felére csökkenthesse az előkészítési időt! Így mentheti el a Gantt-diagram sablont a Docsban:

1. Adja hozzá a Sablon szót a dokumentum címéhez.

Google Docs Gantt-diagram sablon mentése
2. Kattintson a dokumentum címe melletti mappa ikonra > Új mappa ikon

Hozzon létre egy mappát a projektmenedzsment sablonok számára a Google Docs-ban.
3. Nevezze el a mappát, majd kattintson a pipára a mentéshez.

Projekt sablon mappa mentése a Google Docs-ban
4. Válassza a Move Here (Ide mozgatás) lehetőséget a sablon mentéséhez az Ön által létrehozott mappába.

mentse el a Gantt-diagram sablont egy Google Docs mappába
Mostantól hozzáférhet és hozzáadhatja egyedi sablonjait a Google Drive-ból! 🎉

Van egy jobb (és gyorsabb) módszer ingyenes Gantt-diagram létrehozására

Bár hasznos tudni, hogyan lehet Gantt-diagramokat készíteni egy olyan népszerű eszközzel, mint a Google Docs vagy bármely projektmenedzsment szoftver, ez rengeteg munkát jelentett egy diagram elkészítéséhez, amely másnapra, sőt talán már egy-két óra múlva használhatatlanná válik.

Mint mindannyian tudjuk (és tapasztaljuk), a projektek naponta változnak. Tehát amíg Ön a Google Docs-ban kézzel készít egy Gantt-diagramot, az adatok, az emberek és a körülmények megváltozhatnak, és Önnek újra kell kezdenie.

Ez az elkerülhetetlen helyzet miatt elengedhetetlen egy olyan intuitív szoftvereszköz használata, mint a ClickUp, amely kiküszöböli a manuális munkát és valós időben frissíti az adatokat.

A ClickUp a legkiválóbb termelékenységi platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója a termelékenységi alkalmazásoknak, akár tapasztalt projektmenedzser, a ClickUp testreszabási lehetőségei bármilyen méretű csapat számára biztosítják a következetes együttműködést.

clickup ingyenes Gantt-diagram
Vizualizálja projektterveit a ClickUp Gantt-diagramokkal

Vizualizálja projektterveit a ClickUp Gantt-diagramokkal

A ClickUp Gantt-diagram nézetének létrehozása és figyelemmel kísérése nem is lehetne egyszerűbb.

  1. Kattintson a + Megtekintés gombra a kívánt térben, mappában vagy listában.
  2. Válassza a Gantt lehetőséget
  3. Adjon nevet ennek a nézetnek
  4. Kattintson a Nézet hozzáadása gombra.
Hogyan lehet hozzáadni egy ClickUp Gantt-nézetet?
Adjon hozzá egy ClickUp Gantt-nézetet, és jelölje be a Személyes nézet és a Rögzített nézet jelölőnégyzeteket a további beállításokhoz.

Adjon hozzá egy ClickUp Gantt-nézetet, és jelölje be a Személyes nézet és a Rögzített nézet jelölőnégyzeteket a további beállításokhoz.

Amit a Google Docs nem tud megtenni, de a ClickUp Gantt-diagram funkciója felülmúl, az a projekt ütemtervében a függő feladatok beállítása és kezelése:

Tudjon meg többet a ClickUp függőségekről!

  1. Gyorsan meghatározhatja, mennyi időre van szükség egy feladat elvégzéséhez, ha az egérmutatót a haladási sávok fölé viszi.
  2. Tekintse meg a kritikus utat (a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát)
  3. Kezelje a projekt feladatait egyenként vagy csoportosan
ClickUp kritikus út és laza idő funkciók
A további testreszabáshoz kapcsolja be vagy ki a Kritikus út és a Szabad idő funkciókat.

A további testreszabáshoz kapcsolja be vagy ki a Kritikus út és a Szabad idő funkciókat.

A drag-and-drop szerkesztővel másodpercek alatt módosíthatja Gantt-diagramját anélkül, hogy elölről kellene kezdenie:

  • A kezdési és befejezési dátumok módosítása második táblázat létrehozása nélkül
  • Bármikor hozzáadhat feladatokat a projektterv hatókörének megfelelően.
  • Nyissa meg a feladatot a leírás, a megbízottak, a projektadatok és egyéb információk megtekintéséhez.
clickup gantt nézet oldalsáv
Állítsa be az oszlopokat a kívánt méretre úgy, hogy a Gantt-nézet oldalsávján húzva megváltoztatja azok szélességét.

Állítsa be az oszlopokat a kívánt méretre úgy, hogy a Gantt-nézet oldalsávján húzva megváltoztatja azok szélességét.

Mi a következő lépés?

Ha a Docs alapvető Gantt-diagramjai nem felelnek meg az Ön igényeinek, készítsen professzionális Gantt-diagramot a ClickUp-ban, és ossza meg bárkivel ingyen még ma! 🤩

