Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Google Docs-ban (sablonokkal!)

Készítsen egy egyszerű Gantt-diagramot a Google Docs-ban ezzel a könnyen követhető útmutatóval. Áttekintjük a Gantt-diagram létrehozásának minden lépését, és új ismeretekkel gazdagítjuk Google projektmenedzsment tudását. 👩💻
A cikk végére a következőket fogja megtanulni:
- Hogyan illesszünk be Gantt-diagramot egy meglévő Google-táblázatból?
- Hogyan készítsünk Gantt-diagramot halmozott oszlopdiagrammal?
- A Gantt-diagramok elkészítésének jobb módja (tipp: nem a Google Docs-ban!)
Hogyan készítsünk egy alapvető Google Docs Gantt-diagramot
Ha teljesen új Gantt-diagramot szeretne létrehozni a Google Docs-ban, ugorjon a 2. verzió bemutatójára.
📄 1. módszer: Beillesztés egy meglévő Google Sheets Gantt-diagramból
- Nyisson meg egy új dokumentumot a Google Drive-ból.
- Kattintson a Beszúrás > Diagram > Sheets-ből menüpontra.
Készült a Google Docs-ban
- Válassza ki a táblázatot > kattintson a Kiválasztás gombra az alkalmazáshoz
- Válassza ki újra a képet, majd a bal alsó sarokban kattintson a három pont ikonra > Minden képbeállítás a legördülő menüből.
Készült a Google Docs-ban
- Használja ezeket az eszközöket a diagram testreszabásához: Méret és elforgatás Szövegcsomagolás Pozíció Újraszínezés Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt a Beállítások alatt.
- Méret és elforgatás
- Szövegcsomagolás
- Pozíció
- Újraszínezés
- Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt
Készült a Google Docs-ban
🛠 2. módszer: A Google Docs halmozott oszlopdiagramjának használata
- Nyisson meg egy új dokumentumot a Google Drive-ból.
- Válassza a Beszúrás > Diagram > Oszlop lehetőséget a diagramtípusok közül.
- Az alsó sarokban válassza a Sheets-ben szerkesztés lehetőséget a felbukkanó ablakból, vagy a Nyitott forrás lehetőséget a kép jobb felső sarkában.
Készült a Google Docs-ban
- A Google Táblázatokban kattintson a diagram jobb felső sarkában található három pontra > Diagram szerkesztése
- A Beállítások fülön a Halmozás alatt változtassa meg a Nincs beállítást Normál-ra (ez automatikusan Táblázat típus-ra változtatja Halmozott oszlopdiagram-ra).
Készült a Google Táblázatokban
- A Halmozott oszlopdiagram alatt válassza ki ezt a diagramtípust ⬇️
Készült a Google Táblázatokban
- Adja meg az összes adatot a Google Táblázatok oszlopokban A oszlop: sorolja fel az egyes feladatok nevét B és C oszlopok: adja meg az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát
- A oszlop: sorolja fel az egyes feladatok nevét
- B és C oszlopok: adja meg az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát.
Készült a Google Táblázatokban
- Távolítsa el a Kezdési dátumot úgy, hogy kijelöli a világoskék sávokat, majd a Sorozat alatt változtassa meg a Kitöltés átlátszóságát 100%-ról 0%-ra.
Készült a Google Táblázatokban
- A Testreszabás fül alatt: Válassza a Diagram stílusa lehetőséget > állítsa be a Háttér színt, a Betűtípust és a Diagram szegély színt sötétebb színre Válassza a Diagram és tengely címek lehetőséget, és szerkessze a diagram nevét Válassza a Vízszintes tengely lehetőséget, és jelölje be a Tengelyvonal megjelenítése négyzetet
- Válassza a Diagram stílusa lehetőséget > állítsa be a Háttér színt, a Betűtípust és a Diagram szegély színt sötétebb színre.
- Válassza ki a Diagram és tengelycímek lehetőséget, és szerkessze a diagram nevét.
- Válassza ki a Vízszintes tengely lehetőséget, és jelölje be a Tengelyvonal megjelenítése négyzetet.
Készült a Google Táblázatokban
- Ha elkészült, térjen vissza a Google Docs dokumentumhoz, és kattintson a FRISSÍTÉS gombra a képen, hogy átvigye az összes szerkesztést, amelyet a Google Sheetsben végzett.
- Válassza ki újra a képet, majd a bal alsó sarokban kattintson a három pont ikonra > Minden képbeállítás. A diagram testreszabásához használja az alábbi eszközöket: Méret és elforgatás Szövegcsomagolás Helyezés Újraszínezés Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt a Beállítások alatt.
- Méret és elforgatás
- Szövegcsomagolás
- Pozíció
- Újraszínezés
- Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt
Tipp: Ha szöveget szeretne elhelyezni a oszlopdiagram felett, helyezze a kurzort a kép jobb oldalára, nyomja meg a billentyűzet balra mutató nyíl gombját, hogy a kurzort a kép bal oldalára mozgassa, majd nyomja meg háromszor az Enter billentyűt. ⬇️
Készült a Google Docs-ban
Hogyan menthetjük el alapvető Gantt-diagramunkat sablonként a Docs-ban?
Elvégezte az összes munkát a Google Docs Gantt-diagram létrehozásához. Mentse el sablonként, hogy a következő projektnél felére csökkenthesse az előkészítési időt! Így mentheti el a Gantt-diagram sablont a Docsban:
1. Adja hozzá a Sablon szót a dokumentum címéhez.
Készült a Google Docs-ban
2. Kattintson a dokumentum címe melletti mappa ikonra > Új mappa ikon
Készült a Google Docs-ban
3. Nevezze el a mappát, majd kattintson a pipára a mentéshez.
Készült a Google Docs-ban
4. Válassza a Move Here (Ide mozgatás) lehetőséget a sablon mentéséhez az Ön által létrehozott mappába.
Készült a Google Docs-ban
Mostantól hozzáférhet és hozzáadhatja egyedi sablonjait a Google Drive-ból! 🎉
