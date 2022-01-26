Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Google Docs-ban (sablonokkal!)

Készítsen egy egyszerű Gantt-diagramot a Google Docs-ban ezzel a könnyen követhető útmutatóval. Áttekintjük a Gantt-diagram létrehozásának minden lépését, és új ismeretekkel gazdagítjuk Google projektmenedzsment tudását. 👩‍💻

A cikk végére a következőket fogja megtanulni:

Hogyan illesszünk be Gantt-diagramot egy meglévő Google-táblázatból?

Hogyan készítsünk Gantt-diagramot halmozott oszlopdiagrammal?

A Gantt-diagramok elkészítésének jobb módja (tipp: nem a Google Docs-ban!)

Hogyan készítsünk egy alapvető Google Docs Gantt-diagramot

⭐ Kiemelt sablon Miért pazarolná az idejét gyorsan elavuló diagramokra? Próbálja ki a ClickUp ingyenes, egyszerű Gantt-diagram sablonját – könnyű, rugalmas és mindig naprakész! 🚀 Ingyenes sablon letöltése A Clickup egyszerű Gantt-diagram sablonja átfogó projektáttekintést nyújt, lehetővé téve a függőségek vizualizálását és a potenciális akadályok azonosítását, mielőtt azok bekövetkeznének.

Ha teljesen új Gantt-diagramot szeretne létrehozni a Google Docs-ban, ugorjon a 2. verzió bemutatójára.

📄 1. módszer: Beillesztés egy meglévő Google Sheets Gantt-diagramból

Nyisson meg egy új dokumentumot a Google Drive-ból. Kattintson a Beszúrás > Diagram > Sheets-ből menüpontra.

Válassza ki a táblázatot > kattintson a Kiválasztás gombra az alkalmazáshoz Válassza ki újra a képet, majd a bal alsó sarokban kattintson a három pont ikonra > Minden képbeállítás a legördülő menüből.

Használja ezeket az eszközöket a diagram testreszabásához: Méret és elforgatás Szövegcsomagolás Pozíció Újraszínezés Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt a Beállítások alatt. Méret és elforgatás Szövegcsomagolás Pozíció Újraszínezés Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt

Méret és elforgatás

Szövegcsomagolás

Pozíció

Újraszínezés

Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt

🛠 2. módszer: A Google Docs halmozott oszlopdiagramjának használata

Nyisson meg egy új dokumentumot a Google Drive-ból. Válassza a Beszúrás > Diagram > Oszlop lehetőséget a diagramtípusok közül. Az alsó sarokban válassza a Sheets-ben szerkesztés lehetőséget a felbukkanó ablakból, vagy a Nyitott forrás lehetőséget a kép jobb felső sarkában.

Diagram szerkesztése A Google Táblázatokban kattintson a diagram jobb felső sarkában található három pontra > A Beállítások fülön a Halmozás alatt változtassa meg a Nincs beállítást Normál-ra (ez automatikusan Táblázat típus-ra változtatja Halmozott oszlopdiagram-ra).

A Halmozott oszlopdiagram alatt válassza ki ezt a diagramtípust ⬇️

Adja meg az összes adatot a Google Táblázatok oszlopokban A oszlop: sorolja fel az egyes feladatok nevét B és C oszlopok: adja meg az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát A oszlop: sorolja fel az egyes feladatok nevét B és C oszlopok: adja meg az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát.

A oszlop: sorolja fel az egyes feladatok nevét

B és C oszlopok: adja meg az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát.

Távolítsa el a Kezdési dátumot úgy, hogy kijelöli a világoskék sávokat, majd a Sorozat alatt változtassa meg a Kitöltés átlátszóságát 100%-ról 0%-ra.

A Testreszabás fül alatt: Válassza a Diagram stílusa lehetőséget > állítsa be a Háttér színt, a Betűtípust és a Diagram szegély színt sötétebb színre Válassza a Diagram és tengely címek lehetőséget, és szerkessze a diagram nevét Válassza a Vízszintes tengely lehetőséget, és jelölje be a Tengelyvonal megjelenítése négyzetet Válassza a Diagram stílusa lehetőséget > állítsa be a Háttér színt, a Betűtípust és a Diagram szegély színt sötétebb színre. Válassza ki a Diagram és tengelycímek lehetőséget, és szerkessze a diagram nevét. Válassza ki a Vízszintes tengely lehetőséget, és jelölje be a Tengelyvonal megjelenítése négyzetet.

Válassza a Diagram stílusa lehetőséget > állítsa be a Háttér színt , a Betűtípust és a Diagram szegély színt sötétebb színre.

Válassza ki a Diagram és tengelycímek lehetőséget, és szerkessze a diagram nevét.

Válassza ki a Vízszintes tengely lehetőséget, és jelölje be a Tengelyvonal megjelenítése négyzetet.

Ha elkészült, térjen vissza a Google Docs dokumentumhoz, és kattintson a FRISSÍTÉS gombra a képen, hogy átvigye az összes szerkesztést, amelyet a Google Sheetsben végzett. Válassza ki újra a képet, majd a bal alsó sarokban kattintson a három pont ikonra > Minden képbeállítás. A diagram testreszabásához használja az alábbi eszközöket: Méret és elforgatás Szövegcsomagolás Helyezés Újraszínezés Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt a Beállítások alatt. Méret és elforgatás Szövegcsomagolás Pozíció Újraszínezés Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt

Méret és elforgatás

Szövegcsomagolás

Pozíció

Újraszínezés

Átlátszóság, Fényerő és Kontraszt az Állítások menüpont alatt

Tipp: Ha szöveget szeretne elhelyezni a oszlopdiagram felett, helyezze a kurzort a kép jobb oldalára, nyomja meg a billentyűzet balra mutató nyíl gombját, hogy a kurzort a kép bal oldalára mozgassa, majd nyomja meg háromszor az Enter billentyűt. ⬇️

Hogyan menthetjük el alapvető Gantt-diagramunkat sablonként a Docs-ban?

Elvégezte az összes munkát a Google Docs Gantt-diagram létrehozásához. Mentse el sablonként, hogy a következő projektnél felére csökkenthesse az előkészítési időt! Így mentheti el a Gantt-diagram sablont a Docsban:

1. Adja hozzá a Sablon szót a dokumentum címéhez.

2. Kattintson a dokumentum címe melletti mappa ikonra > Új mappa ikon

3. Nevezze el a mappát, majd kattintson a pipára a mentéshez.

4. Válassza a Move Here (Ide mozgatás) lehetőséget a sablon mentéséhez az Ön által létrehozott mappába.

Mostantól hozzáférhet és hozzáadhatja egyedi sablonjait a Google Drive-ból! 🎉

Van egy jobb (és gyorsabb) módszer ingyenes Gantt-diagram létrehozására

Bár hasznos tudni, hogyan lehet Gantt-diagramokat készíteni egy olyan népszerű eszközzel, mint a Google Docs vagy bármely projektmenedzsment szoftver, ez rengeteg munkát jelentett egy diagram elkészítéséhez, amely másnapra, sőt talán már egy-két óra múlva használhatatlanná válik.

Mint mindannyian tudjuk (és tapasztaljuk), a projektek naponta változnak. Tehát amíg Ön a Google Docs-ban kézzel készít egy Gantt-diagramot, az adatok, az emberek és a körülmények megváltozhatnak, és Önnek újra kell kezdenie.

Ez az elkerülhetetlen helyzet miatt elengedhetetlen egy olyan intuitív szoftvereszköz használata, mint a ClickUp, amely kiküszöböli a manuális munkát és valós időben frissíti az adatokat.

A ClickUp a legkiválóbb termelékenységi platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója a termelékenységi alkalmazásoknak, akár tapasztalt projektmenedzser, a ClickUp testreszabási lehetőségei bármilyen méretű csapat számára biztosítják a következetes együttműködést.

Vizualizálja projektterveit a ClickUp Gantt-diagramokkal

Vizualizálja projektterveit a ClickUp Gantt-diagramokkal

A ClickUp Gantt-diagram nézetének létrehozása és figyelemmel kísérése nem is lehetne egyszerűbb.

Kattintson a + Megtekintés gombra a kívánt térben, mappában vagy listában. Válassza a Gantt lehetőséget Adjon nevet ennek a nézetnek Kattintson a Nézet hozzáadása gombra.

Adjon hozzá egy ClickUp Gantt-nézetet, és jelölje be a Személyes nézet és a Rögzített nézet jelölőnégyzeteket a további beállításokhoz.

Adjon hozzá egy ClickUp Gantt-nézetet, és jelölje be a Személyes nézet és a Rögzített nézet jelölőnégyzeteket a további beállításokhoz.

Amit a Google Docs nem tud megtenni, de a ClickUp Gantt-diagram funkciója felülmúl, az a projekt ütemtervében a függő feladatok beállítása és kezelése:

Tudjon meg többet a ClickUp függőségekről!

Gyorsan meghatározhatja, mennyi időre van szükség egy feladat elvégzéséhez, ha az egérmutatót a haladási sávok fölé viszi. Tekintse meg a kritikus utat (a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatok láncolatát) Kezelje a projekt feladatait egyenként vagy csoportosan

A további testreszabáshoz kapcsolja be vagy ki a Kritikus út és a Szabad idő funkciókat.

A további testreszabáshoz kapcsolja be vagy ki a Kritikus út és a Szabad idő funkciókat.

A drag-and-drop szerkesztővel másodpercek alatt módosíthatja Gantt-diagramját anélkül, hogy elölről kellene kezdenie:

A kezdési és befejezési dátumok módosítása második táblázat létrehozása nélkül

Bármikor hozzáadhat feladatokat a projektterv hatókörének megfelelően.

Nyissa meg a feladatot a leírás, a megbízottak, a projektadatok és egyéb információk megtekintéséhez.

Állítsa be az oszlopokat a kívánt méretre úgy, hogy a Gantt-nézet oldalsávján húzva megváltoztatja azok szélességét.

Állítsa be az oszlopokat a kívánt méretre úgy, hogy a Gantt-nézet oldalsávján húzva megváltoztatja azok szélességét.

Mi a következő lépés?

Ha a Docs alapvető Gantt-diagramjai nem felelnek meg az Ön igényeinek, készítsen professzionális Gantt-diagramot a ClickUp-ban, és ossza meg bárkivel ingyen még ma! 🤩