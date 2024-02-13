A 10 legjobb összehasonlító táblázat sablon Excelben, Sheetsben és ClickUpban

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az összehasonlító táblázat sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az összehasonlító táblázat sablon egy eszköz, amelyet a vállalkozások használhatnak hasonló dolgok összehasonlítására. Például egy vállalkozás ezeket a sablonokat használhatja különböző szoftveropciók, funkciók összehasonlítására, vagy akár a különböző versenytársak egymáshoz viszonyított teljesítményének összehasonlítására. " } } ] }

A vállalkozások naponta több száz olyan döntéssel szembesülnek, amelyek meghatározhatják pénzügyi jövőjüket. A megvásárolni kívánt eszköz kiválasztásától a fejlesztendő funkciókig, a meghozandó döntések száma szinte végtelen.

De hogyan lehet biztosítani, hogy ezek a döntések helyesek legyenek? Itt jönnek jól az összehasonlító táblázat sablonok.

Az összehasonlító táblázatok kiválóan alkalmasak különböző termékek, szolgáltatások és funkciók egymás melletti összehasonlítására. A megfelelő összehasonlító táblázat sablon segítségével gyorsan és egyszerűen összehasonlíthatja a különböző lehetőségeket, és megtalálhatja a legjobb megoldást magának és vállalkozásának.

Ez a cikk a jelenleg elérhető 10 legjobb összehasonlító táblázat sablonját mutatja be. A ClickUp összehasonlító mátrix sablonjától a Google Sheets ügynökségek összehasonlító táblázatáig szinte minden helyzethez találhat megfelelőt.

Ha tehát gyorsabban szeretne okosabb döntéseket hozni, olvassa el ezt a cikket, és tudjon meg többet ezekről a fantasztikus eszközökről!

Mi az összehasonlító táblázat sablon?

Az összehasonlító táblázat sablon egy olyan eszköz, amelyet a vállalkozások hasonló dolgok összehasonlítására használhatnak. Például egy vállalkozás ezeket a sablonokat használhatja különböző szoftveropciók, funkciók összehasonlítására, vagy akár a különböző versenytársak egymáshoz viszonyított teljesítményének összehasonlítására.

Ezeknek a sablonoknak nem az a célja, hogy helyetted hozzák meg a döntéseket (ehhez továbbra is szükséged lesz a saját szakértelmedre). Inkább arra szolgálnak, hogy segítsenek az egyes lehetőségek áttekintésében, hogy a különbségek és a hasonlóságok egyértelműbbé és szembetűnőbbé váljanak.

Mi jellemzi egy jó összehasonlító táblázat-sablont?

Nincs olyan összehasonlító sablon, amely minden vállalkozás számára tökéletes lenne. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai, amelyek segítségével jobban összehasonlíthatja vállalkozásának különböző aspektusait.

A megfelelő sablon kiválasztásakor azonban néhány szempontot érdemes figyelembe venni. A választott sablonnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Könnyen szerkeszthető : A sablonnak könnyen frissíthetőnek kell lennie, ahogy az összehasonlítások változnak.

Vizuálisan vonzó : Ha az adatok vizuális formában vannak bemutatva, könnyebben és gyorsabban áttekintheti a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Részletes: Minden sorban vagy oszlopban elegendő információ található ahhoz, hogy az egyes elemeket máshol keresgélés nélkül pontosan össze lehessen hasonlítani.

Ha a sablonja minden feltételt teljesít, akkor jó úton jár ahhoz, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb választást.

A 10 legjobb összehasonlító táblázat sablon

A megfelelő összehasonlító táblázat sablon felbecsülhetetlen értékű eszköz minden vállalkozás számára. Ebben a részben 10 olyan összehasonlító táblázat sablont mutatunk be, amelyeket érdemes használnia a mindennapi munkájában.

1. ClickUp összehasonlító táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp összehasonlító táblázat sablon

A ClickUp összehasonlító mátrix sablon az egyik leghatékonyabb és legnépszerűbb összehasonlító sablonunk a ClickUp-on. Ahelyett, hogy túlzottan a niche-re koncentrálna, ez a sablon azért működik olyan jól, mert szinte minden helyzetben alkalmazható.

A sablon rugalmas marad, mert alapértelmezés szerint nyolc egyéni mezővel rendelkezik, amelyek segítségével könnyedén összehasonlíthatja a különböző lehetőségeket. Ezek a mezők a következők:

Ügyfélszolgálat

Hely

Menü

Hangulat

Weboldal

Közelség

Ár

Kapcsolattartási szám

Ráadásul, ha úgy érzi, hogy egy vagy több mező nem felel meg az Ön igényeinek, bármikor kicserélheti őket egy megfelelőbbre.

Miután kiválasztotta a megfelelő sablont, egyszerűen csak be kell vinnie az adatokat, és máris láthatja az opciók egymás melletti összehasonlítását táblázat vagy lista formájában. Akár képeket is beilleszthet, hogy még jobban kiemelje, mi is az egyes opciók lényege, és miért lehet az Ön számára a legmegfelelőbb.

Ha egy kiváló, sokoldalú összehasonlító sablont keres, töltse le még ma ezt a lehetőséget.

2. ClickUp szoftver összehasonlító táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp szoftver összehasonlító táblázat sablon

A siker érdekében minden modern vállalatnak a lehető legjobb technológiai eszközökkel kell rendelkeznie. Azonban nem könnyű eldönteni, melyik szoftver segít a projektmenedzsmentben, vagy melyik adatraktározási lehetőség a legmegfelelőbb az Ön számára.

Ahelyett, hogy csak az ösztöneire hallgatna, használhatja a ClickUp szoftver-összehasonlító sablont, amely segít a helyes döntés meghozatalában.

Ezzel a speciális sablonnal összehasonlíthatja a hasonló termékeket, felsorolva azok jellemzőit, alapköltségeit, vásárlói értékeléseit és egyebeket. Ez megkönnyíti annak megértését, hogy melyik opció felel meg leginkább az Ön igényeinek. Tehát akár a következő termékfejlesztési terv megtervezéséhez , akár egy projekt költségvetésének végrehajtásához van szüksége segítségre , a megfelelő szoftver áll az Ön rendelkezésére.

Ha nehezen választja ki a vállalkozásához legmegfelelőbb eszközöket, ez a sablon tökéletes kiegészítője lehet eszköztárának.

3. ClickUp szoftver-összehasonlító táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp szoftver összehasonlító táblázat sablon

A fenti bejegyzéshez hasonlóan a ClickUp szoftver-összehasonlító táblázat sablonja is segít kiválasztani a vállalkozásához legmegfelelőbb szoftvert.

A két ajánlat közötti fő különbség az, hogy ez táblázatos nézetben, míg a másik listás nézetben jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy amikor beírja az adatait, az összehasonlított elemeket egyetlen ablakban láthatja, ahelyett, hogy le kellene görgetnie az oldalt.

Ez a formátum rendkívül jól alkalmazható képekhez. Ezt kihasználhatja úgy, hogy feltölt minden szoftver felhasználói felületének képernyőképeit, így döntése meghozatalakor figyelembe vehet olyan kevésbé kézzelfogható tényezőket is, mint például a felhasználói élmény.

Ez a termék-összehasonlító táblázat sablon teljesen testreszabható, így szabadon hozzáadhat vagy eltávolíthat bármilyen egyéni mezőt, amire szüksége van. Ráadásul, ha meggondolja magát, és úgy dönt, hogy jobban tetszik a lista nézet, akkor bármikor hozzáadhat egy új nézetet anélkül, hogy újra be kellene vinnie az adatokat.

4. ClickUp szoftver árak összehasonlító táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp szoftver árak összehasonlító táblázat sablon

A szoftverek vásárlásakor az árnál alig van fontosabb szempont. Ráadásul a zavaros árazási szintek és opciók miatt nehéz lehet eldönteni, melyik eszköz kínálja a legjobb ár-érték arányt.

Nos, többé nem kell aggódnia. A ClickUp ár-összehasonlító sablonja segít megérteni az árképzési lehetőségeket, így a lehető legjobban kihasználhatja a pénzét.

Ebben a sablonban a következőket tudja összehasonlítani:

Alapárak

Telepítés költsége

A támogatási szolgáltatások költsége

A bővítmények költsége

Lehetséges testreszabások

Teljes árak

Így biztosan tudni fogja, hogy valójában mire fizet.

Ezzel az ár-összehasonlító sablonnal egy vállalkozás több szoftveropciót is összehasonlíthat, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet. Például az A eszköz alapára magasabb lehet, mint a B eszközé, de az összes extrával együtt egy év használat után valójában olcsóbb.

Azonban ezt soha nem tudhatta volna meg, ha nem lett volna módja arra, hogy valójában összesítse az összes költséget, és megnézze, hogyan viszonyulnak azok más lehetőségekhez képest.

Készen áll arra, hogy végre megtudja, mennyibe fog kerülni a szoftver? Töltse le szoftverárak összehasonlító sablonunkat, és derítse ki!

Nézze meg ezeket a követelménygyűjtési sablonokat!

5. ClickUp összehasonlító piacelemzés

Töltse le ezt a sablont ClickUp összehasonlító piacelemzés

Az összehasonlító piacelemzés (CMA) segít az embereknek eldönteni egy ház vagy más ingatlan árát. Figyelembe veszi olyan tényezőket, mint a közeli hasonló házak, a ház sajátosságai és a piac állapota, hogy megbecsülje, mi lehet a megfelelő ár.

Ha professzionális megjelenésű CMA-t kell készítenie, a ClickUp összehasonlító piacelemzési sablonja jelentősen leegyszerűsíti ezt a folyamatot.

Ez a sablon külső használatra készült, így ha CMA-t kell készítenie egy ügyfél számára, csak ki kell töltenie a megadott adatokat.

Sablonunk négy alapvető részből áll:

Piaci áttekintés : Az adott területen érvényes jelenlegi piaci feltételek a lakásárak tekintetében.

Hatály : Mit tervez elemezni ebben a dokumentumban.

Elemzés összefoglalása : Ide adja meg az ingatlannal kapcsolatos adatokat, például a méretet, az árat és a jellemzőket.

Eredmények és ajánlások: Az elvégzett elemzés alapján megfogalmazott szakmai ajánlásai és véleményei.

A legtöbb embernek nem kell túl gyakran CMA-t használnia. Ha azonban olyan munkakörben dolgozik, ahol szükség van rájuk, ez a sablon tökéletes megoldás lehet az idő és energia megtakarításához.

6. ClickUp főkönyvi sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp főkönyvi sablon

A főkönyvi sablon egy olyan eszköz, amelyet a vállalkozások a pénzügyek nyomon követésére használhatnak. A sablon segít kiszámolni, hogy mennyi pénz folyik be és ki a vállalkozásból, mi a vállalat tulajdonában van és mi a tartozása, valamint egyéb fontos pénzügyi információkat.

Ez olyan, mint egy csekkfüzet a vállalat számára, amely biztosítja, hogy minden stimmeljen.

A ClickUp főkönyvi sablon nemcsak a pénzügyi információk nyomon követésében segít, hanem az információk összehasonlítására és hasznosítható betekintések megszerzésére is felhasználható.

Ha például össze szeretné hasonlítani a jelenlegi pénzügyi helyzetét az előző hónapéval, gyorsan előhívhatja ezeket az információkat, hogy lássa, honnan jön és hova megy a pénz. Ezzel a sablonnal eltéréseket is kereshet, és felismerheti a potenciális problémákat, mielőtt azok túl nagyra nőnének.

Ráadásul, mivel minden információ egy helyen található, könnyebb elvégezni az alapvető pénzügyi feladatokat, mint például az adózás, a bérszámfejtés és még sok más.

Ideje átvenni az irányítást az üzleti pénzügyek felett. Kezdje még ma a főkönyvi sablonunkkal!

7. ClickUp versenyképességi elemzési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp versenyképességi elemzési sablon

Akár új területre lép be, akár csak a jelenlegi területét szeretné szemmel tartani, mindig előnyös tudni, hogy mit csinál a konkurencia.

A versenytársak összehasonlításához a legjobb módszer a ClickUp versenyképességi elemzési sablonja.

Ez a táblasablon lehetővé teszi, hogy egyedi kvadránsrendszerének segítségével gyorsan felmérje a versenyt. Állítsa be az egyes kvadránsokat úgy, hogy azok meghatározott mutatókat, például piaci jelenlétet vagy aktív előfizetőket rangsoroljanak, majd ábrázolja versenytársait egymáshoz viszonyítva.

Ez a vizuális kvadráns rendszer nemcsak megkönnyíti annak megítélését, hogy ki hol helyezkedik el a piacon, hanem lehetővé teszi új versenytársak hozzáadását is, amint azok megjelennek. Ráadásul egyszerűen frissíthető, ahogy a versenytársak változnak és fejlődnek.

Ne hagyja, hogy versenytársai meglepetésként érjék! Használja versenyképességi elemzési sablonunkat, hogy megértse, kivel áll szemben, és megtalálja azt az előnyt, amelynek segítségével legyőzheti őket.

8. ClickUp költség-haszon elemzési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp költség-haszon elemzési sablon

Minden döntésnek, amelyet vállalatként hoz, vannak előnyei és hátrányai. A költség-haszon elemzés egy módszer a potenciális befektetések értékelésére és a kockázat és a haszon összehasonlítására.

A költség-haszon elemzés elvégzése fontos, mert segít eldönteni, hogy valamit valóban érdemes-e megtenni. Megvizsgálja a cselekvés költségeit, és összehasonlítja azokat a várható eredményekkel. Így eldöntheti, melyik projektterv felel meg leginkább vállalkozásának.

A ClickUp költség-haszon elemzési sablonja úgy lett kialakítva, hogy ez a folyamat a lehető leginkább együttműködésen alapuljon.

A táblás sablonunk segítségével létrehozhat egy költség-haszon összehasonlító táblázatot, amely négy négyzetre van felosztva:

Magas költség

Alacsony költség

Nagy előnyök

Alacsony haszon

Csapata ezután felhasználhatja ezt a táblázatot ötletek kidolgozásához és kategorizálásához.

Például, lehet, hogy a vállalatod bővíteni szeretné a funkciók listáját, de a termékfejlesztő csapatod kapacitása korlátozott. Ahelyett, hogy egyetlen személyre bíznád a döntést, hogy mi lenne a legjobb, használhatod ezt a táblasablont, és brainstormingot tarthatsz a termékfejlesztő csapattal. Minden csapattag előadhatja az ötleteit, majd az egész csoport felrajzolhatja azokat a költség-haszon elemzési sablonra, hogy megnézzék, melyek azok, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek a továbbfejlesztéshez.

A költség-haszon elemzés minden vállalat számára elengedhetetlen, de ez messze nem az egyetlen módszer a helyes döntés meghozatalához. Tekintse meg SWOT-elemzésre és hiányosságok elemzésére vonatkozó sablonjainkat, hogy még több módszert ismerjen meg a problémák értékeléséhez és a megoldások kiválasztásához.

9. Google Sheets összehasonlító táblázat sablon

via Planet Argon

Ha megszokta a Google Sheets használatát, a Google ügynökségek összehasonlító táblázata azonnal ismerősnek tűnni fog.

A Google népszerű táblázatkezelőjével létrehozott sablon segítségével könnyedén összehasonlíthatja a különböző ügynökségeket és az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Csak ki kell töltenie az egyes oszlopokat és sorokat, és máris megkapja az opciók egymás melletti összehasonlítását.

Ez a sablon hasznos lehet azoknak a csapatoknak, amelyek jelenleg szerződést szeretnének kötni például tartalomkészítésre vagy webfejlesztésre. Kis munkával más felhasználási esetekhez is igazítható.

Más sablonokkal ellentétben ez nem tartalmaz több nézetet. Azonban ez is remek választás, ha csak egy szabványos táblázatkezelő összehasonlításra van szüksége egy olyan ismerős formátumban, mint a Sheets.

A Google Sheets remek eszköz, de nem feltétlenül mindenki számára megfelelő. Vessen egy pillantást ezekre a Google Sheets alternatívákra, és nézze meg, van-e valami más, ami jobban megfelel az Ön igényeinek.

10. Excel összehasonlító táblázat sablonok

A Microsofton keresztül

Végül, rengeteg remek összehasonlító sablon található a Microsoft Excelhez.

Az Excel továbbra is az egyik legnépszerűbb szoftver, és erre jó oka van. Az Excel sablonkönyvtára mindenféle előre formázott táblázatot tartalmaz, amelyek segítségével gyorsan összehasonlíthat bármit, az iskolaválasztástól a személyes költségvetésig.

Az Excel sablonjainak egyik hátránya, hogy többségük nagyon sablonosnak tűnik. Ha esküvői költségvetés-összehasonlító sablont keres, akkor ezek segíthetnek Önnek. De ezeknek a sablonoknak az Ön igényeihez való igazítása több munkát jelenthet, mint amennyit megér.

Ha mindenképpen az Excel programot szeretné használni az összehasonlításhoz, akkor a legjobb megoldás az lehet, ha saját sablont készít.

Nem biztos benne, hogy az Excel valóban a megfelelő platform az Ön számára? Tekintse meg a legjobb Excel-alternatívák listáját, hogy megnézze, vannak-e más, Önnek jobban megfelelő lehetőségek.

A legjobb ingyenes összehasonlító jelentés sablonok az Ön vállalkozásához

Bármilyen üzleti tevékenységet is végez, a megfelelő összehasonlító sablon segíthet a döntéshozatalban és időt takaríthat meg. Ezért a ClickUp több ezer sablon közül választhat, így minden méretű vállalkozás megtalálhatja a számára megfelelő eszközt.

Akár szoftverek összehasonlításáról, akár költség-haszon elemzésről van szó, biztosan talál olyan sablont, amely segít a feladat elvégzésében. Ha ebben a cikkben talált valamit, ami segíthet vállalkozásának, ne habozzon, használja! A ClickUp regisztrációja teljesen ingyenes, így azonnal elkezdheti megoldani vállalkozásának legsürgetőbb problémáit.