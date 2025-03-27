10 ingyenes szoftver- és termékösszehasonlító sablon Excel, Word és ClickUp formátumban

A döntések. Nehéz.

Higgye el, én megértem! Valójában ezek olyan nehezek, hogy létezik egy úgynevezett döntéshozatali fáradtság jelenség. Miután egész nap, minden nap döntéseket hozunk, az agyunk elfárad. És ahogy elfárad, egyre nehezebb jó döntéseket hozni. Jaj, már attól is elfáradok, hogy csak rágondolok. ?

De a könnyen érthető vizuális elemek, mint például a előnyök és hátrányok listája vagy egy szép összehasonlító táblázat, megkönnyítik a döntéshozatalt. Ezek a vizuális elemek pedig felelősségteljesebbé teszik az agyunkat: nem lehet véletlenül rosszat választani, ha egyértelműen látható, mi a helyes.

Az összehasonlító táblázat sablonok használata segít jobb döntéseket hozni, vagy megmutatni a potenciális ügyfeleknek, miért a mi termékünk a legjobb választás. Vessünk egy pillantást a 10 legjobb összehasonlító táblázat sablonra a ClickUp, Word, Excel, Google Docs és Powerpoint programokhoz.

Mi az a termékösszehasonlító sablon?

A termékösszehasonlító sablon egy táblázat vagy grafikon, amely egymás mellett mutatja be az opciókat és azok jellemzőit. Az ilyen típusú sablonok célja, hogy segítsenek a legjobb opciót kiválasztani a sok lehetőség közül.

Olyan, mintha egy halom palacsinta lenne előtted, de csak az egyik lenne áfonyás: az összehasonlító táblázat segít egyértelműen azonosítani az áfonyás palacsintát a többi sima palacsinta között, hogy a legjobbat fogyaszthasd (vagy vásárolhasd). ?

A termék-összehasonlító sablonnak többféle felhasználási lehetősége van. Ha termék-, értékesítési vagy marketingcsapatban dolgozik, akkor ezzel mutathatja meg, miért jobb a terméke a versenytársakénál. (Végül is Ön készíti a áfonyás palacsintát, míg a többiek csak sima palacsintát!)

A T-táblázat sablon használata remek módszer arra, hogy gyorsan rendszerezd gondolataidat és összehasonlíts két különböző koncepciót vagy ötletet.

Ha operatív csapatban dolgozik, az összehasonlító táblázat segítségével dönthet a különböző szoftvertermékek között, és kiválaszthatja a csapat igényeinek leginkább megfelelőt. Ha pedig egyszerűen csak egy átlagos ember, aki a mindennapi teendőit végzi, az összehasonlító táblázatok segítségével hozhat meg mindenféle életbeli döntést.

Használjon összehasonlító táblázatokat, hogy eldöntse, melyik autót vásárolja meg, melyik lakást bérelje ki, vagy melyik ételt rendeljen házhoz.

Milyen funkciókat érdemes keresni a termék-összehasonlító táblázat sablonokban?

Az Ön számára legmegfelelőbb termék-összehasonlító táblázat sablon attól függ, hogy mire fogja használni.

Ha elsősorban belső célokra szeretnéd használni, akkor a megjelenés nem feltétlenül fontos, és választhatsz egy egyszerű táblázatformátumot. Ha viszont potenciális ügyfeleknek szeretnéd bemutatni az értékesítési megbeszéléseken, akkor olyan megoldásra lesz szükséged, amely a teljesítményéhez hasonlóan látványos is.

Mielőtt kiválasztaná a rendelkezésre álló összehasonlító táblázatok közül az egyiket, vegye figyelembe az alábbi jellemzőket. (Ezek segítenek összehasonlítani az összehasonlító táblázatokat. )

Formátum: Szinte minden platformhoz találhat sablonokat, a Google Sheets-től az Excel-en át a Powerpoint-ig. Válasszon olyan sablont, amely megfelel a táblázat felhasználásának módjának. Ha belső használatra szánja, akkor egy Word-dokumentum vagy Excel-táblázat is megfelelő lehet. Ha ügyfeleknek szeretné bemutatni, akkor egy vizuálisabb platformra lesz szüksége.

Ikonok: Lehet, hogy a táblázatot jelölőnégyzetekkel szeretné kitölteni, vagy inkább csillagokkal értékelési rendszert használna, vagy talán írásos adatokat is szeretne hozzáadni, hogy több információt nyújtson. Válasszon olyan sablont, amelyet ikonokkal vagy leírásokkal tölthet ki.

Testreszabás: Ha termékösszehasonlító táblázatot szeretne bemutatni, akkor azt a márka színeivel és betűtípusaival testreszabnia kell, hogy terméke vizuálisan kiemelkedjen a többi közül.

💡 Profi tipp: Kérje az AI segítségét a döntéshozatalban. Íme, hogyan!👇🏼

10 ingyenes termékösszehasonlító sablon, amelyet felhasználhat

Most, hogy már tudja, mit keres egy összehasonlító táblázatban, itt az ideje, hogy átgondolja a lehetőségeket, és kiválassza a számára legmegfelelőbb sablont. (Bárcsak lenne egy táblázat, amely megkönnyítené ezt a döntést. )

Vessen egy pillantást ezekre a 10 olcsó és ingyenes összehasonlító táblázat sablonra, és merjen összehasonlítani!

1. ClickUp termékismertető dokumentum sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp termékismertető dokumentum sablon

A ClickUp termékismertető dokumentumsablon a termékfejlesztési folyamat minden szakaszához készült, az első ötlettől a piacra dobásig. Ideális esetben akkor kezdje el használni ezt a sablont, amikor megvilágosodott.

De még akkor is, ha a termék már teljesen készen van, ez a sablon segít megszervezni a termékstratégiát a bevezetés előtt. Ez egy kitöltendő dokumentum, amely végigvezeti Önt és csapattagjait a termék legfontosabb megkülönböztető jellemzőinek és funkcióinak felvázolásán.

Beágyazhat fájlokat a terméktervező eszközeiből, hozzáadhat vektorgrafikákat, feltöltheti adatkészleteit, és linkelhet marketingeszközökhöz, például videó oktatóanyagokhoz, közösségi média képekhez és versenytársak összehasonlító táblázatához.

Ez a sablon lesz a termékbiblia. Segítségével a csapatod az egész termékfejlesztési folyamat során – az ötletelésről a funkcionális specifikációk kidolgozásán át a termék piacra dobásáig – mindig ugyanazon az oldalon áll majd. És ez a szervezettség isteni érzés lesz.

2. ClickUp infografikus táblasablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp infografika táblasablon

Az összehasonlító infografika sablonok megkönnyítik az adatok vizualizálását és sokkal szebbé teszik azokat. (Képzelje el egy rajzfilmfigurát, akinek a szeme kiugrik a fejéből, miközben „AWOOGA!”-t kiált, és ez az a szintű szépség, amiről beszélek. )

A ClickUp Infographic Whiteboard Template segítségével még a kis csapatok is kiváló minőségű infografikákat készíthetnek – nincs szükség teljes munkaidős grafikusra. Ezzel az összehasonlító infografika sablonnal grafikonokat, folyamatábrákat és Venn-diagramokat készíthet, valamint feltöltheti saját nagy felbontású képeit, hozzáadhatja márkájának színvilágát és beépítheti saját grafikai elemeit.

Nemcsak az infografika elkészítéséhez szükséges eszközöket kapja meg, hanem a csapat irányításához szükséges eszközöket is. Az infografika feladatait különböző csapattagoknak oszthatja ki (egyikük írja a szöveget, másikuk pedig a vizuális elemeket szervezi), és ha elkészült, jelölje meg az érintetteket jóváhagyásra.

Ez a termékmarketing-sablon világos képet ad a csapatának arról, hogy mit kell tenni, és ha ez megvan, akkor az ügyfeleknek is világos képet ad arról, hogy miért érdemes megvenni az új termékét. Képzelje el, milyen egyszerű lesz!

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntéshozatali rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek, dokumentumok vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

3. ClickUp összehasonlító mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp összehasonlító táblázat sablon

A ClickUp összehasonlító mátrix sablon megkönnyíti a döntéshozatalt. Ez egy plug-and-play adat-összehasonlító diagram. Miután beillesztette az adatait, újra és újra használni fogja.

Hozzáadhatja az összehasonlítani kívánt termékeket, és megtekintheti azok jellemzőit külön-külön. Vagy használhatja a táblázatos nézetet, hogy összehasonlító mátrixát gyorsan termék-összehasonlító táblázat sablonná alakítsa, amelyben a termékek jellemzői egymás mellett jelennek meg.

Adjon hozzá információkat a legfontosabb funkciókról, az árról, a helyszínről, az ügyfélszolgálatról és bármely más adatot, amelyet szeretne feltüntetni. Amint meglátja, milyen egyszerűen használható ez a sablon, nemcsak összehasonlító táblázat készítőként szeretné majd használni, hogy bemutassa termékét hasonló termékekkel összehasonlítva, hanem be is szeretné építeni minden belső döntéshozatali folyamatába.

Ezt az összehasonlító táblázatot felhasználhatja a legjobb folyamatok kiválasztásához a folyamatábrázolási munkafolyamat részeként. Vagy felhasználhatja a csapatának legmegfelelőbb szoftvermegoldások kiválasztásához.

Bármi is legyen a döntés, ez a sablon megkönnyíti a gondolkodást.

Helyezze el a linket bármely versenytárs adataihoz, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy vonjon le belőle következtetéseket.

4. ClickUp szoftver-összehasonlító sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp szoftver-összehasonlító sablon

Ha cégének új szoftverprogramba kell befektetnie, a ClickUp szoftver-összehasonlító sablon segít áttekintetni a funkciókat, így nem érezheti úgy, mintha felfelé úszna a folyón.

A szoftver az egyik legfontosabb eszköz, amelyet a vállalatod használ, és a megfelelő szoftver hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a csapatodat. De a megfelelő szoftver kiválasztása nehéz feladat. Ezzel a sablonnal meghatározhatod a céljaidat, objektív maradhat és erős pozícióban maradhat – még akkor is, ha nagyon meggyőző értékesítőkkel állsz szemben.

A sablon kategóriákat tartalmaz, amelyek segítségével értékelheti a különböző termékek árát, teljesítményét és felhasználói élményét. Tehát függetlenül attól, hogy termékmenedzserek számára készült AI-eszközöket, marketingautomatizálási szoftvereket vagy termékmenedzsment-eszközöket hasonlít össze, a termékek jellemzőit egymás mellett láthatja.

Így összehasonlíthatja a telepítési és beállítási követelményeket. Vagy akár hozzáadhat egy képgalériát is, hogy bemutassa a szoftver felületét.

Használjon ilyen sablonokat, hogy megtalálja a vállalkozásához legmegfelelőbb szoftverprogramokat.

5. Termékár-összehasonlító sablon az Edit.org webhelyről

via Edit. org

Ha a pénzre gondol, és a pénz jár a fejében, ez a termékár-összehasonlító sablon kiemeli a különböző termékár-csomagokban szereplő funkciókat.

Ez egy remek sablon, amelyet letölthetnek azok a termékcsapatok, akik freemium és előfizetéses szoftvereket gyártanak. (Minden szoftvercsapatnak szüksége van egy megbízható árazási oldalra a termék bevezetése előtt!)

Bár egyértelműen erre a célra tervezték, néhány további kreatív felhasználási lehetőség is eszünkbe jut.

Ha több belső használatra szánt szoftverprogram közül próbál választani, és az ár fontos tényező a döntésében, próbálja meg ezt a sablont használni a döntéshozatali folyamat részeként. Így biztos lehet benne, hogy nem csak a legjobb árat kapja, hanem az árért a legjobb funkciókat is.

6. Google Docs és Microsoft Word termék-összehasonlító táblázat sablon a Template.net webhelyről

via Template. net

Ha csak egy egyszerű összehasonlító táblázat sablonra van szüksége, ez az opció lehet a megfelelő Önnek. Alapvető, de megnyugtató – olyan, mint egy fahéjas-tökös latte.

Sorolja fel termékeit a tetején, adja hozzá a termék jellemzőit az oldalán, és jelölje be, melyik opció rendelkezik ezekkel a jellemzőkkel. A beállítás nem tart sokáig, és világos képet ad Önnek.

Ez a puritán sablon kiválóan alkalmas arra, hogy belső döntéseket hozzon arról, mely termékekbe érdemes befektetni, de termékoldalon is jól működik – miután frissítette a márka színvilágával és betűtípusaival –, különösen olyan fiatal cégek számára, amelyeknek valami egyszerűre van szükségük a kezdéshez.

A Microsoft Word sablon mellett Google Doc, Apple Page vagy PDF fájlként is letölthető.

7. Powerpoint termékösszehasonlító sablon az FPPT-től

via FPPT

Mivel ez egy Powerpoint-sablon, kiváló kiegészítője lehet az üzleti megbeszéléseknek és az értékesítési prezentációk diáinak.

Csak illessze be a prezentációjának egyik diájába, és készüljön fel arra, hogy meggyőzze az érdekelt feleket vagy a potenciális vásárlókat arról, hogy Önnek van a tökéletes terméke a problémájuk megoldására.

Ezzel a sablonnal összehasonlíthatja a különböző termékek jellemzőit, vagy testreszabhatja, hogy összehasonlítsa ugyanazon termék különböző árazási terveit.

Ez a termékösszehasonlító táblázat sablon három vagy négy oszlopban érhető el, így kiválaszthatja, hány opciót szeretne összehasonlítani. Emellett egy közlekedési lámpa színkódrendszerrel rendelkezik – piros, sárga és zöld –, amely segít vizualizálni, hogy az egyes termékek milyen jó tulajdonságokkal rendelkeznek.

Miután formázta ezt a diát, egy pillantással meg tudja állapítani, melyik termék a nyertes!

8. Excel funkció-összehasonlító táblázat sablon a Vertex42-től

via Vertex42

Ha eddig egyszerű Excel táblázatokat használt a termékek összehasonlításához, ez az Excel sablon nagy előrelépést jelent majd.

Különböző összehasonlításokhoz használhatja – például ahhoz, hogy bemutassa, hogyan áll a terméke a versenytársakhoz képest, vagy hogy felvázolja a különböző árazási tervek jellemzőit –, de különösen jól használható versenyképességi elemzés elvégzéséhez, mielőtt új terméket vásárolna.

Ez az Excel-sablon nagymértékben testreszabható, így egyszerű jelöléssel vagy X-szel rangsorolhatja a funkciókat (jelölve, hogy a termék rendelkezik-e egy adott funkcióval vagy sem), vagy csillag, gyémánt, kördiagram vagy oszlopdiagram ikonokkal ellátott értékelési rendszert is használhat. Ezenkívül szöveget és számokat is hozzáadhat a kínált funkciók részletesebb leírásához.

Ráadásul annyi termékoszlopot vehet fel, amennyit csak akar, így ez a sablon kiválóan alkalmas több lehetőség összehasonlítására egy zsúfolt területen.

9. Üres Google Docs összehasonlító táblázat sablon a Template.net webhelyről

via Template. net

Egy másik egyszerű és egyértelmű lehetőségként ez a példa egy alapvető táblázatformátumot tartalmaz, amelyben az összes mező üresen maradt. Ön dönti el, hogyan tölti ki.

Összehasonlíthatja azokat a szoftvertermékeket, amelyekbe cége befektethet, azokat a házakat, amelyeket házkeresés közben megnéz, vagy azokat az embereket, akikkel randizni szeretne (mintha az élete egy romantikus komédia lenne).

Mivel a sablon nyitott, a mezőket tetszés szerint töltheti ki. Írjon be szöveges információkat, jelölőnégyzeteket, csillagokat vagy egy személyes emoji-rendszert, amelyet még egy profi kriptográfus sem tudna megfejteni.

10. SlideModel által készített Powerpoint egymás melletti összehasonlító sablon

via SlideModel

Ez a sablon az értékesítési és marketing csapatok számára készült. Kifejezetten arra tervezték, hogy összehasonlítsa a vállalat termékét a versenytársakéval. Ez a Powerpoint-sablon négy diát tartalmaz, amelyek kiemelik a termékét a versenytársakéval szemben, így a potenciális ügyfelek egyértelműen láthatják, ki az első számú.

A sablon Powerpoint-diaként lett kialakítva, így könnyen beépítheti értékesítési prezentációiba. A sablon elrendezése gyönyörű, professzionális megjelenésű, így mindenki azt fogja hinni, hogy egy tervezőt bízott meg a elkészítésével.

Egyszerű X-ekkel vagy pipákkal felvázolhatja termékének legfontosabb jellemzőit, és összehasonlíthatja azokat a versenytársakéval, vagy szórásdiagrammal mutathatja be, hogy termékének minősége hogyan viszonyul a piac többi termékéhez.

Ez a sablon Keynote vagy Google Slides formátumban is elérhető.

Hozzon jobb döntéseket az összehasonlító sablonokkal

Egy jó összehasonlítás mindenkinek segíthet jobb döntéseket hozni.

Akár belső döntések megkönnyítéséhez, akár potenciális ügyfeleknek annak bemutatásához van szüksége termék-összehasonlító sablonra, hogy miért az Ön terméke a legjobb választás számukra, a fenti termék-összehasonlító sablonok segítenek az összes lehetőség vizualizálásában.

Ha további inspirációra van szüksége az összehasonlító táblázat elkészítéséhez, nézze meg, hogyan viszonyul a ClickUp a versenytársakhoz. Amint meglátja, milyen egyszerű a ClickUp ingyenes sablonjainak használata és az adatok többféle formátumban történő megjelenítése, rájön, hogy valóban nincs összehasonlítási alap.

