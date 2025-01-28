A 10 legjobb terméktervező szoftver 2025-ben

A terméktervezés igényes munka, amelynek során a csapatoknak nyers ötleteket kell kifinomult, eladható termékekké alakítaniuk. Ez általában már egy közös térben is elég nagy kihívás, de a tét még nagyobb, ha a csapata különböző városokban, időzónákban, sőt kontinenseken is elszórva dolgozik.

Lépjen be a terméktervező szoftverek világába, amelyek megoldásokat kínálnak, hogy ez a bonyolult folyamat könnyebben kezelhető legyen. Ezek az eszközök, beleértve a ClickUp-hoz hasonló platformokat, elősegítik a zökkenőmentes együttműködést, lehetővé téve a csapatok számára, hogy hatékonyan iterálják és finomítsák a terveket, függetlenül attól, hogy hol találhatók.

Ebben a cikkben bemutatjuk a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb terméktervező szoftvert. Így megtalálhatja azt az eszközt, amely kiegészíti tervezőcsapatát, és lehetővé teszi számukra, hogy lenyűgöző terveket készítsenek.

Mi az a terméktervező szoftver?

A terméktervező szoftverek olyan számítógépes programok vagy alkalmazások, amelyeket kifejezetten új termékek létrehozásának és fejlesztésének támogatására terveztek. Ezek a szoftvereszközök a tervezők, mérnökök és más érdekelt felek számára biztosítják a terméktervezés koncepciójának kidolgozásához, modellezéséhez, szimulálásához és finomításához szükséges eszközöket és funkciókat.

Mit kell keresni egy terméktervező szoftverben?

A megfelelő terméktervező szoftver jelentősen megváltoztathatja csapatának munkáját. Nemcsak jobb termékek tervezésében segít, hanem a csapat hatékonyságát, kreativitását és általános termelékenységét is növeli.

A megfelelő szoftver megtalálása azonban némi erőfeszítést igényel. A különböző termékek összehasonlításakor ügyeljen a következő kulcsfontosságú funkciókra:

Intuitív felhasználói felület : A szoftvernek egyszerűen kezelhetőnek kell lennie, függetlenül a csapat tagjainak technikai jártasságától.

Átfogó tervezőeszközök : Keressen olyan fejlett 2D-s és 3D-s tervezőeszközöket, amelyek részletes terméktervezést tesznek lehetővé, beleértve a vázlatkészítést, modellezést és szerkesztési funkciókat.

Együttműködési képességek : A szoftvernek támogatnia kell a csapatmunkát és : A szoftvernek támogatnia kell a csapatmunkát és a többfunkciós csapatokat olyan funkciókkal, mint a többfelhasználós szerkesztés, a verziókezelés és a megosztási lehetőségek.

Integrációs lehetőségek : Keressen olyan speciális eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a technológiai rendszerében található egyéb rendszerekkel, így a tervezéstől a gyártásig tartó folyamatot egyszerűsítheti.

Alkalmazkodóképesség : A szoftvernek a csapatával együtt kell fejlődnie, és az Ön igényeinek változásával egyre összetettebb tervezési feladatokat és egyedi munkafolyamatokat kell tudnia kezelni – akár CAD szoftverek vagy 3D modellező eszközök formájában is.

Adatkezelés : Keressen megbízható adatkezelési funkciókat a biztonságos tárolás, az egyszerű visszakeresés és a hatékony verziókezelés érdekében.

Felhőalapú funkcionalitás : A modern terméktervező szoftvereknek lehetővé kell tenniük a csapat számára, hogy bárhonnan dolgozhasson, növelve ezzel : A modern terméktervező szoftvereknek lehetővé kell tenniük a csapat számára, hogy bárhonnan dolgozhasson, növelve ezzel a távoli együttműködés hatékonyságát.

Ár: Az ár nem minden, és nem azt javasoljuk, hogy kizárólag ingyenes terméktervező szoftvereket használjon, de ez is egy szempont, amikor fejlett eszközöket választ a terméktervezői számára.

Központosítsa a visszajelzéseket és gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatokat a Proofing segítségével, amely lehetővé teszi a megjegyzések közvetlen hozzárendelését a feladatok mellékleteihez.

A ClickUp egy termelékenységi platform, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik egyszerűsíteni szeretnék termékfejlesztési folyamatukat. Robusztus funkciókészlete lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek, feladatokat osszanak ki, és naprakészek legyenek az egyes projektek tervezési folyamatának aktuális állásáról.

Bár a szervezés ötlete nem feltétlenül a legizgalmasabb téma, minden tervezőcsapat és fejlesztési folyamat elengedhetetlen része. A ClickUp egyszerű módszert kínál a csapatoknak a munkafolyamatoktól a belső dokumentumokig és az eszközkönyvtárakig minden szervezésére.

Párosítsa a ClickUp-ot egy Ön által választott tervezőszoftverrel, és máris rendelkezik egy hatékony csapattal, amely készen áll arra, hogy a következő szintű tervezési gondolkodásmóddal meghódítsa a világot.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

A munkafolyamatok ClickUp-on történő központosítása egy kis időt vehet igénybe.

Nem minden nézet elérhető mobil eszközökön, ami problémát jelenthet a mozgásban lévő terméktervezők számára.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Inkybay

via Inkybay

Az Inkybay egy fantasztikus terméktervező szoftver megoldás mindenkinek, aki személyre szabott termékeket árul. A ruháktól a névjegykártyákig, lehetővé teszi, hogy ügyfelei kreatív elképzeléseit olyan kézzelfogható termékekké alakítsa, amelyeket biztosan imádni fognak.

Az Inkybay azonban egy kissé niche termék, ezért nem várhatjuk el, hogy mindenki termékfejlesztési folyamatához megfelelő legyen. Ha azonban úgy gondolja, hogy az Ön vállalkozásához illik, akkor feltétlenül próbálja ki a 14 napos ingyenes próbaverziót, mielőtt elkötelezi magát.

Az Inkybay legjobb funkciói:

Az előre megtervezett sablonok segítségével a lehető legkönnyebben kínálhat ügyfeleinek többféle testreszabott termékopciót.

A többféle tervezői téma azt jelenti, hogy különböző iparágak és vállalkozások használhatják az Inkybay-t.

A vizuális terméktervező szerkesztő eszköz lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kiválasszák a tervezési elemeket és a nyomtatási színeket a személyre szabott termékekhez.

Az Inkybay korlátai:

Elsősorban testreszabható fogyasztási cikkekre összpontosít

A kisebb vállalkozások számára a tervezőszoftverek ára gyorsan meglehetősen drágává válhat.

Inkybay árak:

Starter : 19,99 USD/hó

Advance : 49,99 USD/hó

Professzionális : 99,99 USD/hó

Korlátlan: 249,99 USD/hó

Inkybay értékelések és vélemények:

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

3. Nuxeo

Via Nuxeo

A Nuxeo kiváló terméktervező szoftver azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kifinomult digitális eszközök létrehozására és kezelésére szolgáló platformot keresnek.

Különösen hasznos azoknak a vállalatoknak, amelyeknek gyakran kell új változatokat készíteniük régi tervekből. Ez azért van, mert könnyen kereshető digitális eszközkönyvtáruk és drag-and-drop rendszerük lehetővé teszi a terméktervezők közötti gyors és egyszerű makettek készítését.

A Nuxeo komplexitása és potenciálisan magas ára azonban nem feltétlenül felel meg mindenkinek, különösen a kisebb, egyszerűbb igényekkel rendelkező vállalkozásoknak.

A Nuxeo legjobb funkciói:

Az összes Nuxeo-információja a felhőben található, így csapata bárhol is legyen, hozzáférhet hozzájuk.

Az intuitív keresési szűrőrendszer lehetővé teszi a termékek különböző paraméterek, például anyagok, színek, elérhetőség és ár alapján történő rendezését.

A digitális anyagok könyvtára megkönnyíti az új prototípusok tervezését, mivel a tervezők megtalálhatják a régi eszközöket, és azokat új tervekbe húzhatják.

A Nuxeo korlátai:

A Nuxeo más terméktervező szoftverekhez képest bonyolultabb lehet, és megtanulása időbe telik.

A kiegészítők miatt a Nuxeo meglehetősen drágává válhat, mivel ez egy speciális szoftver.

Nuxeo árak:

A Nuxeo nyílt forráskódú. Ha azonban érdekelnek a szolgáltatásai és eszközei, az árak a ügyfélszolgálat szintjétől és a rendszer követelményeitől függően változnak.

Nuxeo értékelések és vélemények:

G2: 4/5 (76 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (33 értékelés)

4. Onshape

via Onshape

Az Onshape tökéletes eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyeknek gyorsan kell új terveket készíteniük. Ez a speciális eszköz CAD szoftvert biztosít 3D modellezéshez, ami kiváló forrásként szolgál digitális modellek készítéséhez ügyfelek számára, különösen ipari tervezési projektek esetében.

Ez a digitális szobrászati eszköz valós időben képes digitális modelleket létrehozni többfelhasználós CAD szoftverrel és egy fejlett termékadat-kezelő rendszerrel, amely teljesen megszünteti a bosszantó fájlokat.

Mindez azt jelenti, hogy csapata haladása akadálymentes lesz, így a tagok arra koncentrálhatnak, hogy a termékeket a lehető leggyorsabban és hibamentesen juttassák el a célba.

Az Onshape legjobb funkciói:

A Cloud Native CAD szoftverük központosított, biztonságos és mindig elérhető adatokat biztosít, így nem kell aggódnia az elveszett fájlok miatt, és bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről kezelheti a tervezéseket.

Az Onshape beépített termékadat-kezelő rendszere lehetővé teszi a tervek egyidejű szerkesztését valós idejű frissítésekkel, így nincs szükség be- és kijelentkezési eljárásokra.

A FeatureScript segít egyedi CAD-funkciók létrehozásában, amelyekkel jelentősen csökkenthetőek a bosszantó, ismétlődő feladatok.

Az Onshape korlátai:

A megbízhatatlan internetkapcsolattal rendelkező felhasználóknak frusztráló lehet a használata.

Nem rendelkezik minden olyan eszközzel, amellyel egy dedikált CAD-rendszernek rendelkeznie kell.

Ez a speciális szoftver az egyik drágább tervezőeszköz a listán.

Onshape árak:

Ingyenes

Standard : 1500 USD felhasználónként/évente

Professzionális : 2500 USD felhasználónként/évente

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Onshape értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

5. SolidWorks

via SolidWorks

A SolidWorks egy fejlett tervezőszoftver-platform ipari tervezők számára, akik bonyolult koncepciómodellezéssel és 3D-s szobrászattal foglalkoznak.

Teljes funkcionalitású csomagja elősegíti a zökkenőmentes együttműködést, csökkenti a tervezési időt és rugalmas hozzáférést biztosít a projektadatokhoz, így kiválóan alkalmas azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek erőteljesebb CAD-megoldásra van szükségük. Kisebb cégek vagy egyszerűbb termékeket tervező szakemberek számára azonban ez a csomag túlzottnak bizonyulhat.

A SolidWorks legjobb funkciói:

A 3DBestExperience platformmal való integráció hatékonyabbá teszi az együttműködést, mivel a csapat tagjai bármilyen digitális eszközről 24 órában hozzáférhetnek a tervezési információkhoz.

A Body Compare funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összehasonlítsák ugyanazon alkatrész vagy szerelvényen belül található két testcsoportot. Ez különösen hasznos lehet a visszafejtésnél vagy a gyártott alkatrészek minőség-ellenőrzésénél, mivel összehasonlítja a szkenneléseket a forrás CAD-modellel.

A SolidWorks termékadat-kezelő rendszere úgy lett kialakítva, hogy javítsa a böngészés reakcióképességét és gyorsabbá tegye a mappák közötti navigációt, különösen a nagy számú fájlt tartalmazó mappák esetében.

A SolidWorks korlátai:

Magas szintű szakértelmet igényel azok számára, akik számítógépes tervezőszoftvert használnak.

A számítástechnikai követelmények magasak, ami lassú internetkapcsolattal vagy régebbi, alacsony teljesítményű gépekkel rendelkező felhasználók számára nehézséget jelenthet.

SolidWorks árak:

Vegye fel a kapcsolatot a SolidWorks értékesítési részlegével, hogy megismerje a vállalatának szükséges licencok árait.

Solidworks értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

6. Fusion 360

via Autodesk

A Fusion 360 olyan vállalkozások számára készült, amelyeknek egyetlen eszközre van szükségük, amely fejlett 3D-modellezési funkciókkal végigkíséri a terméket a koncepciótól és a tervezéstől a gyártási folyamatig.

A Fusion360 a tervezést, a mérnöki munkát és a gyártást egyetlen platformon egyesíti, így a csapatok gyorsan iterálhatnak a tervezési koncepciókon, validálhatják terveiket, és gyorsan átállhatnak a prototípusról a gyártásra.

A Fusion 360 legjobb funkciói:

Hatékony 3D modellező vázlatkészítő eszközök, méretek és korlátozások csomagját kínálja, amelyek javítják a tervezési folyamatot.

Az egyszerűsített CNC programozás megkönnyíti a nagy hatékonyságú nagyolás, az adaptív tisztítás és a szerszámorientáció megvalósítását.

A használatra kész PCB-könyvtár tartalma és alkatrészvarázslók lehetővé teszik a tervezőknek, hogy a tervezésre koncentráljanak, ahelyett, hogy alkatrészeket kellene létrehozniuk a semmiből.

A Fusion 360 korlátai:

A speciális szoftver megtanulása meredek tanulási görbét igényel.

Nagyobb fájlok vagy lassúbb internetkapcsolat esetén jelentősen lelassulhat.

Nincs ingyenes verzió

Fusion 360 árak:

Fusion 360 licenc: 545 USD/év

Fusion 360 értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. LabView

via National Instruments

Az automatizált kutatási, validációs és gyártási tesztrendszerek fejlesztése terén a LabView világszerte nagy elismertségnek örvendő megoldás a gépészmérnökök körében. Grafikus programozási környezete kifejezetten a kompatibilis hardverekkel és szoftverekkel, például a PXI, CompactDAQ és CompactRIO rendszerekkel való zökkenőmentes integrációra lett kialakítva, és még harmadik féltől származó eszközöket is támogat.

Ez azonban egy speciális eszköz, amely nem feltétlenül alkalmas minden termékfejlesztő csapat számára. Ha csapatának segítségre van szüksége a tesztelés és a validálás terén, akkor a LabView az a terméktervező szoftver, amelyre szüksége van a technológiai eszköztárában.

A LabView legjobb funkciói:

Grafikus programozás az intuitív és hatékony termékfejlesztési folyamatokhoz

Más nyelveken írt kódok integrálása 3D modellezéssel

Különböző alkalmazási igényekhez igazított többféle kiadás

A LabView korlátai:

Egy niche termék, amire nem mindenkinek lesz szüksége.

A szoftverrel még nem ismerős felhasználók számára meredek a tanulási görbe.

LabView árak:

Alap : 580 USD/év

Teljes : 1830 USD/év

Professzionális: 3050 USD/év

LabView értékelések és vélemények:

G2 : 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (14 értékelés)

8. CATIA

via Dassault Systemes

A CATIA egy fejlett tervező- és stílusalkotó szoftver, amely segít csapatának kifinomult 3D-tervek vagy részletes 2D-vázlatok kidolgozásában. Bár a CATIA mindenféle termékhez használható, elsősorban az űrhajózási vagy autóipari ágazatban használt, összetettebb gépek tervezésére specializálódott.

A CATIA egyik kiemelkedő jellemzője a 3DExperience platformmal való integrációja. Ez a platform egy közösségi tervezési környezetet hoz létre, ahol csapata valós időben dolgozhat egy adott terméken. A csúcstechnológia és az együttműködés egyedülálló kombinációja minden felhasználó hatékonyságát növeli. Ez a terméktervező szoftver mozgáskövetési és elemzési funkcióival segít a felhasználóknak kiváló tervezési eredményeket elérni.

A CATIA legjobb funkciói:

A hibajelzés azonosítja a tervezés hibáit, lehetővé téve a javításokat, mielőtt a gyártási fázisba lépne.

A Color and Trim Designer segítségével a tervezők színekre, anyagokra, felületekre és textúrákra összpontosítva hozhatnak létre termékelemeket, mélységet és pontosságot adva a tervezési folyamatnak, ami komplex formák kezelése esetén különösen hasznos.

A Human Posture Evaluation különösen hasznos az autóipari tervezők számára, mivel csapata értékelheti, hogy az emberi testtartás hogyan befolyásolja a tervezést a felhasználói felület organikus formáival.

A CATIA korlátai:

Talán a legösszetettebb a listán szereplő összes termék közül.

Valójában csak meglehetősen egyedi iparágak és termékek számára készült.

CATIA árak:

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, hogy árajánlatot kapjon cége számára.

CATIA értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

9. Autodesk Inventor

via Autodesk

Az Autodesk Inventor egy professzionális szintű 3D CAD szoftver, amely mechanikai tervezési, dokumentációs és termék-szimulációs eszközeiről ismert. Integrált rendszerével kiemelkedik a többi CAD-termék közül, amely teljes paraméteres modellezést, közvetlen, szabad formájú és szabályalapú tervezési képességeket ötvöz. Ez ideálisvá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek sokoldalú és robusztus tervezési eszközt keresnek.

Akár ipari tervezési dokumentációt készít a termékminőségi szabványok biztosítása érdekében, akár a tervezés automatizálását valósítja meg, az Autodesk Inventor sokoldalú platformot kínál minden tervezési igényéhez.

Az Autodesk legjobb funkciói:

A speciális iparági eszközkészletek hatékony tervezési folyamatokat tesznek lehetővé, amelyek az Ön által képviselt iparághoz igazodnak.

A tervezés automatizálása lehetővé teszi a rutin feladatok és a szabványos alkatrészkonfigurációk automatizálását, javítva a termelékenységet és csökkentve a piacra jutás idejét.

A DWG-kompatibilitás azt jelenti, hogy terveit könnyedén megoszthatja és megnyithatja bármely más, a DWG formátumot támogató szoftverrel.

Az Autodesk korlátai:

Lehetséges, hogy összeomlik, ami frusztrálja a felhasználókat.

Hiányzik az intuitív felhasználói felület, amelyet egy ilyen kiváló terméktől elvárhatna.

Autodesk árak:

Inventor: 300 USD/hó

Autodesk értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

10. Adobe Creative Cloud

az Adobe Creative Cloud segítségével

Az Adobe Creative Cloud átfogó tervezési és gyártási eszközkészletet kínál több mint 20 alkalmazással, amelyekkel kreatív projektjeit megvalósíthatja és finomhangolhatja. Akár vázlatok, akár 3D-s termékbemutatók készítésén dolgozik, az Adobe Creative Cloud rendelkezik az Ön számára szükséges eszközökkel.

A Creative Cloud eszközök sokoldalúsága mellett 100 GB-os felhőalapú tárhelyet is kínál. Ha ezt az Android és iOS mobilalkalmazásokkal kombinálja, akkor egy hatékony kombinációt kap a mozgásban lévő csapat számára.

Az Adobe Creative Cloud legjobb funkciói:

Sok tervező számára már jól ismert termék

Az Adobe Stock kész 3D-modellek gyűjteményét kínálja a felhasználóknak.

Az erős böngésző és mobil alkalmazások kombinációja lehetővé teszi, hogy az emberek ott dolgozzanak, ahol akarnak.

Az Adobe Creative Cloud korlátai:

Nem alkalmas műszaki tervezési feladatokra

Költséges lehet, különösen, ha valójában csak egy vagy két Adobe-termékre van szüksége.

Az Adobe Creative Cloud árai:

Magánszemélyek : 54,99 USD/hó

Diákok és tanárok : 19,99 USD/hó

Csapatok: 84,99 USD/hó

Adobe Creative Cloud értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 35 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

Vedd kézbe a terméktervezési folyamatot a ClickUp segítségével

A ClickUp elengedhetetlen eszköz a terméktervezési folyamatban. Nem csupán egy hasznos eszköz, hanem az a kulcsfontosságú elem, amely összetartja a szétszórt terméktervező csapatot, tökéletesen összehangolja a munkafolyamatokat és minden alkalommal biztosítja a hibátlan termékbevezetést.

Akár különböző időzónákban dolgozik a csapata, akár egy helyen együttműködnek, a ClickUp segít elősegíteni az együttműködést, növelni a termelékenységet és előmozdítani a sikert.

Ideje hátrahagyni a terméktervezés kihívásait, és üdvözölni a korszerű együttműködési eszközök és a hatékony projektvégrehajtás új korszakát.

