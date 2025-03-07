10 vázlatkészítő eszköz az UX és UI tervezéshez 2025-ben

A wireframe-ek kulcsfontosságúak a weboldalak és termékek tervezésében. Az alapvető struktúrák és vázlatok létrehozásának prototípusaként tökéletesen alkalmasak felhasználói alapú tesztelésre, prezentációs eszközökre és még sok másra, amikor az érdekelt feleket bevonja a folyamatba.

És igen, ezek az eszközök a folyamatok hatékonyságának növelésére is kiválóan alkalmasak, mivel képesek összehangolni a csapat tagjait és egy irányba terelni őket, mielőtt megkezdődne az intenzívebb fejlesztési folyamat.

Sajnos a népszerűségnek vannak hátrányai is: olyan sok vázlatkészítő eszköz elérhető online, hogy gyakran nehéz megtalálni a saját igényeinek leginkább megfelelőt. Ez az útmutató a felhasználói élmény (UX) és a felhasználói felület (UI) tervezéshez legalkalmasabb vázlatkészítő eszközökről segít megtalálni a csapatának leginkább megfelelő vázlatkészítő szoftvert.

Mit kell keresnie egy wireframing eszközben?

Még egy olyan egyszerű folyamat esetében is, mint a wireframe-ek létrehozása, meglepőnek találhatja a legjobb wireframe-eszközök közötti sokszínűséget. A legfontosabb változók, amelyeket figyelembe kell venni, amikor a szükségleteinek leginkább megfelelő wireframe-szoftvert keresi, a következők:

Felhasználóbarát: Bármelyik wireframe eszközt is választja, annak intuitív és könnyen használható felhasználói felülettel kell rendelkeznie.

Kiterjedt integrációk: Szerkesztheti a vázlatokat mobil eszközökön és webalkalmazáson keresztül? Mi a helyzet a fejlettebb prototípus-készítő szoftverekbe vagy más eszközökbe, például Szerkesztheti a vázlatokat mobil eszközökön és webalkalmazáson keresztül? Mi a helyzet a fejlettebb prototípus-készítő szoftverekbe vagy más eszközökbe, például mesterséges intelligencia (AI) weboldal-készítőkbe való áthelyezéssel, vagy a weboldal vázlatainak diagramkészítő szoftverből való importálásával?

Vázlat sablonok: A legjobb vázlatalkalmazások számos előre elkészített sablonnal rendelkeznek, amelyek segítségével gyorsan létrehozhat alapvető vázlatokat.

Virtuális megosztási funkciók: Az együttműködési funkciók és a Microsoft Teamshez hasonló alkalmazásokkal való megosztási funkciók a wireframing szoftverek fontos elemei, különösen a hibrid és távoli csapatok számára.

Fejlett funkciók: Az alapfunkciókon túlmenően olyan fejlett eszközöket is érdemes keresnie, mint az interaktív prototípuselemek és a kattintható wireframe-ek, amelyek jelentősen javítják termékének és weboldalának tervezését.

Ideje konkrétumokba bocsátkozni! Ezek a legjobban értékelt wireframe eszközök, amelyek a UI és UX tervezés legjobb gyakorlatait ötvözik.

Vázlatkészítő eszközök és projektmenedzsment opciók a ClickUp-tól

Mint átfogó termelékenységi eszköz, vajon meglepő-e, hogy a ClickUp a legjobb wireframe eszköz ezen a listán?

A szoftver jól működik UX tervező szoftverként, mert ötvözi a vizuális együttműködést a weboldal-projektmenedzsmenttel. Ha ehhez hozzátesszük a kiterjedt sablonkönyvtárat, könnyen belátható, miért áll a ClickUp a szoftvercsapatok számára elérhető ingyenes wireframe eszközök listájának élén.

Vegyük példának a ClickUp webdesign sablont. Ez a sablon tökéletes az egész tervezési folyamatra, beleértve a stratégiát és a tervezést is. Innen számos vázlat sablon segítségével a csapata elemekkel dolgozhat, miközben közösen dolgoznak a webhely felhasználói felületének megalkotásán.

A ClickUp kiemelkedik a csúcskategóriás csapatmunkát támogató funkcióival. Az olyan együttműködési eszközök, mint a Docs, a Chat és mások, segítenek csapatának abban, hogy egy hullámhosszon maradjon, miközben közösen dolgoznak egy olyan felhasználói felületen, amelyet a közönség imádni fog. A ClickUp egyszerűen a legjobb wireframe eszköz a piacon.

A ClickUp legjobb funkciói

Minden eszköz, amire szüksége van a webfejlesztési folyamathoz, beleértve a tervezést, a stratégiát, a wireframinget és a projektmenedzsmentet.

Valós idejű együttműködési eszközök, amelyek több tervezőt is szinkronban tartanak, és lehetővé teszik, hogy együtt dolgozzanak az egyes grafikai elemek és a nagyobb wireframing-folyamaton.

Ingyenes verzió, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megismerjék a szoftvert, és néhány kattintással elkezdjék használni a platformot wireframe-készítő eszközként.

A ClickUp Views , amely széles körű lehetőségeket kínál a különböző UI-komponensek és wireframe-ek megismeréséhez ugyanazon projekt keretein belül.

ClickUp Whiteboard , amely intuitív drag-and-drop funkcióval rendelkezik, hogy elindíthassa makettjeinek létrehozását. Kezdje el használni a ClickUp Wireframing Template-t

Töltse le ezt a sablont ClickUp vázlat sablon

A ClickUp korlátai

Egy eszköz, amely nem csak wireframingre specializálódott, ami tanulási görbét jelenthet azoknak a csapat tagoknak, akik prototípust szeretnének készíteni UX és UI tervezési elemeikről.

Nincsenek interaktív vázlatok, amelyek lehetővé tennék egy weboldal teljes funkcionalitású prototípusának elkészítését.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. MockFlow

Via MockFlow

A MockFlow lehet a leginkább intuitív felülettel rendelkező wireframe eszköz ezen a listán. Az egyszerűség a legfontosabb, a drag-and-drop felületet még a kezdő tervezők is perceken belül elsajátíthatják. Adjon hozzá néhány fejlett együttműködési funkciót, és máris rendelkezésére áll egy hatékony eszköz a következő UI-projektjéhez.

A MockFlow legjobb funkciói

Kiváló együttműködési funkciók (különösen a fizetős verziókban), valós idejű szinkronizálási és videocsevegési lehetőségekkel.

Tiszta és rendezett irányítópult, amely lehetővé teszi a tervezőknek, hogy egyszerre több projekten is dolgozzanak.

Kiterjedt webhelytérkép-ikonok és beépített felhasználói felületelemek könyvtára, amelyek megkönnyítik a vázlatok nulláról történő létrehozását.

AI funkciók, amelyek tartalmat generálnak, így a tervezők kifejezetten az UX tervezésre koncentrálhatnak

A MockFlow korlátai

Nincsenek interaktív prototípusok a felhasználói tesztelési funkciókhoz, ezért ez az alkalmazás csak dedikált diagramok készítésére alkalmas.

Nagyon korlátozott ingyenes csomag, amely csak egy UI-tervezési projektet és korlátozott UI-elemeket engedélyez.

MockFlow árak

Alapszintű: ingyenes

Vázlatkészítés: 14 USD/hó szerkesztőnként

Terméktervezés: 19 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: 160 USD/hó-tól

MockFlow értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

3. Figma

Via Figma

Ha a legjobb vázlatkészítő eszközökről beszélünk, akkor a Figma-t is meg kell említenünk. Ez egy all-in-one tervezőeszköz, amely vázlatkészítő alkalmazást, tervezéshez használható fehér táblát és prototípus-készítőt tartalmaz.

A kiterjedt funkciókészlet jelentős tanulási görbét jelent, de miután megismerkedett ezzel a vektor alapú tervező eszközzel, meg fogja érteni, miért érdemli meg a tiszteletreméltó helyet a piac legjobb wireframe eszközei között.

A Figma legjobb funkciói

Közvetlen integráció a whiteboarding eszközzel, ötvözve a diagramkészítő alkalmazás képességeit a tervezőszoftver erősségeivel.

Egy funkciókészlet, amely folyamatosan új lehetőségeket kínál. Például egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Figma-t nemcsak tervezőeszközként, hanem fotószerkesztő eszközként is használják.

Kiterjedt tesztelési lehetőségek minden interaktív elem számára egy prototípus környezetben, amelyet minden érdekelt fél áttekinthet.

Ingyenes csomag, amely kiterjedtebb funkciókkal és kevesebb korlátozással rendelkezik, mint a listán szereplő legtöbb alternatíva.

A Figma korlátai

Nincs kiterjedt beépített UI-komponensek könyvtára; sajátot kell létrehoznia vagy feltöltenie.

A gyors makettek készítésére törekvő tervezők számára potenciálisan meredek tanulási görbe

Figma árak

Ingyenes

Professzionális: 12 USD/hó szerkesztőnként

Szervezet: 45 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: 75 USD/hó szerkesztőnként

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

4. Adobe XD

Az Adobe XD segítségével

Az Adobe XD képes egyetlen fájlban és folyamatban alacsony felbontású vázlatoktól magas felbontású prototípusokig eljutni, ezért nyilvánvalóan szerepel minden legjobb vázlatkészítő eszközök listáján. Az Adobe Creative Cloudon belül közvetlenül a tervezőknek átadható fájloknak köszönhetően ez a hatékony tervezőszoftver ideális az egész tervezési folyamatra.

Az Adobe XD legjobb funkciói

Közvetlen integráció az Adobe Creative Cloudban elérhető fejlett tervezőszoftverrel, amely lehetővé teszi az ikonvektoros tervezési fájlok egyszerű átvitelét az XD-be vagy a kész prototípusok átvitelét az XD-ből.

Integrált előnézeti funkciók, amelyek lehetővé teszik a wireframe-ek és prototípusok értékelését és megosztását asztali alkalmazásokon és mobil eszközökön.

Fejlett funkciók, mint például az ismétlődő rácsok és halmazok, amelyek időt takarítanak meg és egyszerűsítik a tervezési folyamatot.

Hangalapú prototípus-parancsok animációk elindításához, a felhasználói utak navigálásához és a felhasználók intuitív interaktív vázlatok létrehozásához.

Az Adobe XD korlátai

Az Adobe XD átállt karbantartási módra, ami azt jelenti, hogy az Adobe többé nem támogatja a termékfrissítéseket, de továbbra is biztosítja a hibajavításokat és a felhasználói támogatást.

A felület nem annyira intuitív, mint a listán szereplő többi lehetőség, és inkább a Creative Cloudot már ismerő, meglévő felhasználók számára alkalmas.

Az Adobe XD árai

Egyéni: 9,99 USD/hó (egy felhasználó)

Egyetlen alkalmazás (csak XD): 33,99 USD/hó licencenként

Adobe Creative Cloud: 79,99 USD/hó licencenként

Adobe XD értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

5. Sketch

Via Sketch

A listán szereplő legtöbb wireframe eszköz széles körű funkciókkal tűnik ki, de a Sketch az alapvető kompetenciáira koncentrál. Az intuitív, pixelalapú rajztáblák lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy perceken belül megrajzolják ötleteiket, ami egyedülállóvá teszi ezt a wireframe alkalmazást.

A Sketch legjobb funkciói

Egyszerű és intuitív felület drag-and-drop funkcióval, amely megkönnyíti a wireframe-ek nulláról történő létrehozását.

A színekkel jelölt kurzorokkal ellátott, együttműködésen alapuló rajztáblák megkönnyítik a több felhasználó közötti közös munkát.

A végtelen vászon opció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármilyen típusú tervezési folyamatot felépítsenek, beleértve az egyszerű weboldalakat, a komplex webhelyeket és a mobilalkalmazásokat.

Lehetőség standardizált szimbólumok, színek és stílusok használatával olyan tervezési rendszerek létrehozására, amelyeket a felhasználók minden wireframe-en és több projektben is alkalmazhatnak.

A Sketch korlátai

Mac-exkluzív eszköz, amelynek weboldal-wireframe-jei csak a webalkalmazásban tekinthetők meg.

Nincsenek meglévő vagy előre elkészített UI-elemek; a felhasználóknak a komponenseket a semmiből kell felépíteniük.

Sketch árak

Alapcsomag: 10 USD/hó szerkesztőnként

Üzleti: 20 USD/hó szerkesztőnként

Csak Mac: 120 dollár licencenként

Sketch értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

6. InVision

Via InVision

Talán azt gondolja, hogy az ingyenes wireframe eszközök funkcionalitása korlátozott. Az InVision bebizonyítja, hogy téved! Alacsony ára ellenére továbbra is a legjobb wireframe eszközök közé tartozik. Vizuális együttműködési eszközként intuitív felülete gyorsan a csapata kedvencévé válik.

Az InVision legjobb funkciói

Drag-and-drop felület, amely lehetővé teszi a tervezők számára, hogy perceken belül hatékony, interaktív wireframe-eket hozzanak létre.

Lehetőség a csapat tagjai és más érdekelt felek észrevételeinek közvetlenül a prototípusban történő összegyűjtésére, hogy a fejlesztések gyorsabban megvalósulhassanak.

A felhasználói felület alakzatok könyvtára, amely felgyorsítja a vázlatkészítési folyamatot, és alapvető alakzatokat, valamint fejlett menüket és animációkat tartalmaz.

Kiterjedt funkcionalitású ingyenes verzió, amely lehetővé teszi egyének és kis csapatok számára, hogy további költségek nélkül kihasználják egy hatékony wireframing eszköz előnyeit.

Az InVision korlátai

A ingyenes csomagban három dokumentumra korlátozott, ami megnehezíti a kiterjedt tervezésekhez való használatát.

Nehéz navigáció a különböző projektek között

InVision árak

Ingyenes

Pro: 7,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

InVision értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

7. Justinmind

Justinmind segítségével

A Justinmind minden ingyenes wireframe-eszköz listáján szerepel, mert ötvözi a technikai prototípus-készítést az UX és UI legjobb gyakorlataival. A listán szereplő többi eszközhöz hasonlóan drag-and-drop felületet használ. A többi eszköztől eltérően a wireframe automatikusan interaktív prototípusként alakul ki, ami szinte legyőzhetetlenné teszi a Justinmindot (különösen az ingyenes verziót).

A Justinmind legjobb funkciói

Kiterjedt integrációk felhasználói tesztelő eszközökkel, hogy valós idejű visszajelzéseket kapjon a wireframe-jeiről és prototípusairól.

Fejlett verziókezelés, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén áttekintse és visszaállítsa az előző verziót, ha a tervezés nem a tervek szerint alakult.

A közvetlen wireframe-prototípus integrációnak köszönhetően a végeredmény közelebb áll a végleges tervezéshez, mint a listán szereplő egyéb wireframe eszközökkel.

Szinte nincs tanulási görbe, így a felhasználók azonnal belevághatnak és elkezdhetik a tervezést a wireframing eszközben.

A Justinmind korlátai

Nincs böngészőkompatibilitás. Használatához mobil vagy asztali alkalmazást kell letöltenie.

Ha visszatér a fizetős csomagról az ingyenes verzióra, akkor a fizetős csomagban létrehozott wireframe-eket nem tudja szerkeszteni.

Justinmind árak

Ingyenes

Alapcsomag: 9 USD/hó szerkesztőnként

Professzionális: 19 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Justinmind értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

8. Uizard

Via Uizard

Annak ellenére, hogy inkább tervezési és ötletelési eszközként hirdeti magát, mint wireframe-eszközként, az Uizard mégis helyet kap a legjobb wireframe-eszközök listáján. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy egyedülálló módon ötvözi a gyakorlati prototípus-készítést és a gépi automatizálást, így lehetőségeket kínál mind a haladó tervezők, mind a kezdők számára.

Az Uizard legjobb funkciói

Lehetőség screenshotok vagy kézzel rajzolt képek importálására a platformba, hogy azok szerkeszthető vázlatokká alakuljanak.

Az Autodesigner egy AI-alapú wireframe eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy néhány parancssorral dinamikus wireframe-eket hozzanak létre.

Lehetőség többféle formátumban, például képek és PDF-ek formájában fájlok exportálására, hogy más érdekelt felekkel és tervezőkkel is megoszthassa makettjeit.

Magas színvonalú prototípusok létrehozása, amelyek az egyik vázlatot a másikhoz kapcsolják, így átfogóbb makettélményt biztosítva.

Az Uizard korlátai

Egy AI tervezőeszköz, amely következetlen eredményeket produkál

Nehézségek néhány apróbb változtatással, például a betűméret vagy betűtípus megváltoztatásával, egy egyébként egyszerű felületen.

Uizard árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Uizard értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

9. Moqups

Via Moqups

A Moqups az egyik legjobb wireframe eszköz, különösen a web- és alkalmazás-tervezés kezdőinek. Ez az eszköz ötvözi a whiteboarding, a diagramkészítés és a wireframing funkciókat egy egyszerű folyamatban, amelynek elsajátításához nincs szükség tervezési vagy elrendezési tapasztalatra.

A Moqups legjobb funkciói

Közös hangsúly a felhasználóbarát kialakításon, különösen a listán szereplő többi vázlatkészítő eszközhöz képest.

Felhőalapú, eszközfüggetlen eszköz, amely a fájlokat a számítógépétől vagy mobil eszközétől függetlenül tárolja.

Az exportált fájlok közvetlen csatlakoztatásának lehetősége a Google Drive-hoz, hogy azokat prezentációkban, a Google Docs-ban és más Google-eszközökben használhassa.

Rengeteg wireframe-sablon, hogy ne kelljen minden alkalommal a nulláról kezdeni, amikor új tervet készít.

A Moqups korlátai

A funkciókészlet korlátozottabb, mint a listán szereplő többi opcióé.

Teljesen felhőalapú vázlatkészítő eszköz, ami azt jelenti, hogy csak online használhatja.

Moqups árak

Ingyenes

Solo: 9 USD/hó egy felhasználó számára

Csapat: 15 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Unlimited: 40 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Moqups értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

10. UXPin

Via UXPin

Ha Önnek az a legfontosabb, hogy a tervezőknek elegendő dokumentáció álljon rendelkezésre a makettek elkészítéséhez és azok felhasználásához, akkor az UXPin lehet a legjobb wireframe eszköz az Ön számára. Integrált prototípus-készítési funkciókkal és automatizált átadási dokumentációval rendelkezik, beleértve a tervezési specifikációkat, a kaszkád stíluslapokat és a stílusútmutatókat.

Az UXPin legjobb funkciói

Erős hangsúly a tervezési műveleteken, minden elem automatikusan modellezhető, beleértve a jövőbeli implementációhoz szükséges HTML-kódot is.

Kiterjedt beépített UI-elemek könyvtár, amelyeket közvetlenül a makettekre helyezhet el.

Lehetőség kommentek hozzáadására közvetlenül a wireframe-ekhez és prototípusokhoz, hogy könnyedén együttműködhessen távoli csapatokkal.

Korlátlan, teljes funkcionalitású ingyenes próbaidőszak a diplomaprogramban részt vevő hallgatók számára.

Az UXPin korlátai

Csak rövid ingyenes próbaidőszak; a próbaidőszak után ez az egyik drágább eszköz a wireframe-ek létrehozásához.

Viszonylag meredek tanulási görbe egy olyan eszköz esetében, amelyet a fejlesztők elsősorban nagyobb szervezetek számára készítettek, amelyek mélyreható webtervezési és fejlesztési szakértelemmel rendelkeznek.

UXPin árak

Ingyenes

Haladó: 29 USD/hó szerkesztőnként

Professzionális: 69 USD/hó szerkesztőnként

Vállalat: 119 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

UXPin értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

Készítsen lenyűgöző vázlatokat a ClickUp segítségével

A legjobb wireframe eszközök listáját a ClickUp-pal kell kezdeni, mivel kiterjedt sablonkönyvtárral és együttműködési funkciókkal rendelkezik, valamint mélyebb integrációkat kínál, beleértve a fehér táblás átfogó projektmenedzsmentet.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp nem rendelkezik időkorlátozott ingyenes próbaverzióval, amely mesterségesen korlátozná Önt. Ingyenesen elkezdheti használni a ClickUp-ot, hogy megnézze, ez a platform megfelelő-e Önnek.

Ha készen áll a legjobb wireframe eszköz használatára, akkor nincs jobb időpont, mint a jelen. Kezdje még ma egy ingyenes ClickUp fiók létrehozásával!