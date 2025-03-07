10 ingyenes vázlat sablon terméktervezéshez

Wireframe nélkül szinte lehetetlen kiváló alkalmazást, weboldalt vagy más digitális terméket készíteni. Mint minden terméktervező tudja, a legmegfelelőbb wireframe segít Önnek és ügyfelének elképzelni, mire számíthatnak a fejlesztés nagy része előtt.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a vázlatkészítésnek jelentős időt kell igénybe vennie. Végül is a vázlatkészítésnek időt kell megtakarítania, és nem növelnie a fejlesztéssel kapcsolatos gondjait.

Itt jöhetnek jól a vázlat sablonok.

Mi az a vázlat sablon?

A vázlat sablon egy előre elkészített tervrajz, amely segít megrajzolni digitális termékének tervezését. Ahelyett, hogy üres lappal kezdene, kitöltheti az előre kitöltött űrlapokat és táblákat, amelyek leegyszerűsítik a folyamatot.

A vázlat sablonok bemutatásra készek. Belső tervezési dokumentumként szolgálnak, és segíthetnek a termék érdekelt feleinek és a döntéshozóknak abban, hogy alaposan megértsék a termék irányvonalát, mielőtt jelentős erőforrásokat fektetnének a fejlesztésébe.

A vázlat sablonok célja a folyamat egyszerűsítése, függetlenül attól, hogy egy vagy több terméket szeretne tervezni. A sablonban már megadott információk és paraméterek alapján kevesebb időt kell fordítania a logisztikára, és több időt szentelhet a vázlat elkészítésének, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek és célközönségének.

A pontos megjelenés a sablontól, a termékétől és a kívánt funkcionalitástól függ. Az alábbi vázlat sablonok megjelenésükben, funkcionalitásukban és kimenetükben jelentősen eltérnek egymástól.

Minden wireframe sablon közvetlenül integrálható a termékfejlesztési folyamatába.

Mi teszi jóvá egy vázlat sablont?

Bár a vázlat sablonok pontos jellege projektenként változhat, a legjobb lehetőségek mindegyike rendelkezik néhány fontos közös vonással, amelyeket érdemes figyelembe venni:

Könnyű használat : A sablonnak intuitívnak kell lennie, hogy kevesebb időt kelljen töltenie az elkészítésével, és többet a mögötte álló gondolatokkal.

Termékcélok összehangolása : A különböző sablonok különböző termék- és projektigényekhez illeszkednek. Keresse meg azt, amelyik illeszkedik a meglévő fejlesztési folyamatához!

Integráció : A sablonnak integrálódnia kell : A sablonnak integrálódnia kell a projektmenedzsment eszközökhöz és más munkaalkalmazásokhoz, és képesnek kell lennie olyan szoftverekből származó eszközök beágyazására, mint az Envato Elements.

Megoszthatóság : Minél könnyebben megoszthatja sablonját a projektcsapat tagjaival és külső érdekelt felekkel, annál használhatóbb lesz.

Valós idejű szerkesztés : A vázlatoknak a további információk vagy bevitelek alapján változniuk kell, nem lehetnek statikusak. A valós idejű szerkesztés lehetővé teszi a gyors és hatékony változtatásokat.

Ingyenes vagy alacsony költségű: Ha a vázlatkészítés célja a terméktervezés és -fejlesztés folyamatának racionalizálása, keressen ingyenes vázlat sablonokat. Ezek a sablonok általában a legelőnyösebbek.

10 vázlat sablon

Ezeket a paramétereket szem előtt tartva nézzük meg azokat a sablonokat, amelyeket terméktervezéshez felhasználhat. Ez a 10 sablon a kedvencünk, amely a fenti funkciókat ötvözi, hogy termékcsapatának sikert hozzon.

1. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp vázlat sablon

A ClickUp Wireframing Whiteboard Template segítségével a felhasználók könnyedén és pontosan vázolhatják fel weboldaluk vagy alkalmazásuk tervezését. Ez az all-in-one sablon egy digitális táblát biztosít, amelynek segítségével valós időben vizualizálhatja és megtervezheti projektje felhasználói felületét, oldalelrendezését, tartalomelhelyezését és navigációs rendszerét.

Intuitív és interaktív felülete szórakoztató, együttműködésen alapuló és problémamentes vázlatkészítési folyamatot biztosít, ötvözve a kreatív szabadságot a tervezési fegyelemmel.

Ez a vázlat sablon támogatja a valós idejű együttműködést, lehetővé téve több csapattag számára, hogy egyszerre készítsenek vázlatokat, iteráljanak, kommentáljanak és jóváhagyjanak. Ez elősegíti a jobb kommunikációt, a gyorsabb döntéshozatalt és az érdekelt felek, projektmenedzserek, tervezők és fejlesztők közötti erősebb összehangolást.

Ezenkívül a sablon zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp egyéb funkcióival és eszközeivel, lehetővé téve a vázlatok releváns feladatokhoz való kapcsolását, függőségek létrehozását és a haladás nyomon követését. Ez biztosítja a koherens és hatékony terméktervezési és -fejlesztési folyamatot a kezdetektől a végéig.

2. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Ez a felhasználói folyamat sablon lehetővé teszi, hogy komplex rendszereket egyszerűsítsen felhasználói folyamatok vizuális ábrázolásává.

A ClickUp felhasználói folyamat sablon segítségével azonosíthatja a felhasználói út nehézségi pontjait, hatékonyabb útvonalakat tervezhet a feladatok elvégzéséhez, és intuitívabb, zökkenőmentesebb felhasználói élményt (UX) alakíthat ki. Így értékes UX tervezési eszközzé válhat az egész csapat számára.

Ez nem egy átlagos szoftverfejlesztési sablon. Ez a sablon egy weboldalt vagy mobilalkalmazást használ, hogy terméktervezési projektje a feladatra összpontosítson, és – ami még fontosabb – a felhasználói igényekre és élményre koncentráljon.

A felhasználói folyamat sablon egy alapvető fehér táblán alapul, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók igényeinek megfelelő folyamatábrát készítsen. Ez a tökéletes vázlat sablon, még akkor is, ha Ön nem tervező!

A legjobb az egészben, hogy természetesen integrálódik a ClickUp felületébe. Az integráció az egyes feladatokat összekapcsolja a sablonnal, így csapata mindig tudja, mi a következő lépés, és a projekt továbbra is a célokra koncentrálhat.

3. ClickUp UX projektterv sablon

Ha minden segítségre szükség van, ez a projektterv-sablon megmenti a napot

Minden jó vázlatnak egy még jobb projektterv részét kell képeznie. A ClickUp UX projektterv sablon a teljes tervezési folyamat során hűséges társává válhat.

A sablon célja a felhasználói élmény (UX). A sablon kialakítása lehetővé teszi, hogy minden csapattag tudja, milyen lépéseket kell tennie és mikor, hogy olyan weboldalt vagy alkalmazást hozzon létre, amely kielégíti és meghaladja a felhasználók alapvető igényeit.

A hatókör meghatározásán és a felhasználói személyiségek kidolgozásán túlmenően a terméktervezéshez szükséges vázlatokat és prototípusokat is tartalmaz. Ezek a prototípusok segítenek Önnek és a projekt többi résztvevőjének megérteni, hogyan fog működni a végtermék, még mielőtt elkészülne.

A sablon tartalmaz egy listanézetet, amelyben a különböző lépések, például a hatókörkezelés és a vázlatkészítés kategóriákba vannak rendezve. Az alternatív nézetek betekintést nyújtanak abba, hogy ki felelős az egyes feladatokért, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz a feladatok.

Ez a sablon könnyen összekapcsolható más projektmenedzsment elemeivel, mivel a nagyobb ClickUp ökoszisztéma része.

4. ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon

Ezzel a weboldal vázlat sablonnal kevesebb időt kell fordítania a szervezésre, és több időt szentelhet a tervezési elemeknek. Tábla nézet

Készítsen könnyedén weboldalt a ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon segítségével.

A sablon előre elkészített feladatok és mezők segítségével optimalizálja a weboldal-projekt terveket, beleértve a kezdő megbeszéléseket, a tervezési mérföldköveket, a szövegírást és természetesen a vázlatkészítést. A feladatok és a függő feladatok biztosítják, hogy mindenki tudja, mit kell tennie, miközben szem előtt tartja a nagy képet.

Ez nem szigorúan vett vázlat sablon. Ugyanakkor biztosítja a vázlat elemeinek szükséges szervezését, így azok a lehető leghatékonyabban elkészíthetők.

5. ClickUp Sitemap Whiteboard sablon

Vizualizálja webhelytérképét ezzel az egyszerű sablonnal

A ClickUp Sitemap Whiteboard Template sablonja kiemelkedik használhatóságával. Érthető módon ez az egyik legnépszerűbb whiteboard sablon és webhelytérkép sablon a ClickUp adatbázisában.

A vázlatokhoz webhelytérképek kellenek, hogy egy nagyobb kontextusba ágyazódjanak. Ha egyetlen weboldal vagy alkalmazásoldal vázlatát készíted, alaposan meg kell értened, hogy az előző oldalak hogyan vezetnek oda, és hová viszik a felhasználót a továbbító linkek.

Ez teszi ezt a webhelytérkép-táblát olyan értékessé.

Egy egyszerű drag-and-drop rendszer segítségével egyetlen helyen láthatja az egész termékstruktúrát. Ez a rendszer biztosítja, hogy a navigáció és a hierarchia egyszerű és intuitív legyen, így a felhasználók gyorsan mozoghatnak a rendszerben.

De ez csak a kezdet. A sablon listás és táblás nézetekkel is rendelkezik, így funkcionálisabb megközelítést kínál a webhelytérképhez. A logisztikai szempontból előnyösebb megtekintési lehetőségek gyorsan felbecsülhetetlen értékűvé válhatnak olyan komplex terméktervek esetén, amelyek több szakaszt és mások bevonását igénylik.

6. ClickUp webdesign terv sablon

Ezzel az all-in-one sablonnal felügyelheti a webdesign minden aspektusát, az alapvető elrendezéstől az eszközök szállításáig.

A ClickUp webdesign-sablon pontosan azt nyújtja, amit a neve ígér: egyszerű módszert arra, hogy weboldal-tervezési projektje a terv szerint és időben haladjon. Az alapértelmezett áttekintés tartalmazza a nagyobb kép megőrzéséhez szükséges alapvető szakaszokat, többek között:

Teendők egy vázlatkészlethez

Jelenleg tervezés alatt álló termékek

Bejegyzések, amelyekhez hozzászólás vagy visszajelzés szükséges

Jelenleg felfüggesztett tételek

Jelenleg ügyfél által felülvizsgált termékek

Jelenleg felülvizsgálat alatt álló elemek

Jóváhagyott, megvalósításra kész elemek

A projektcsapat tagjai bármikor láthatják a jelenlegi és jövőbeli feladataik és céljaik előrehaladását. Az alapvető funkcionalitás változatlan marad, egyszerűsítve a folyamatot az intranetek és e-kereskedelmi webhelyekhez hasonló tervek esetében.

Természetesen ez nem az egyetlen lehetséges nézet. Az elemek specifikációi, mint például a komplexitás, a tervezői kapacitás, az új tervezési igények és egyebek, megkönnyíthetik a rendezést. A projektmenedzser a folyamat során az időkövetési funkciókat, a címkéket és a feladatfüggőségi funkciókat is használhatja.

7. ClickUp webfejlesztési ajánlattételi felhívás sablon

Ez a sablon minden fontos információt egy helyen tárol.

A terméktervezés előtt szükséged lesz egy ajánlatkérésre (RFP). Ha nem házon belül fejleszted a weboldaladat, akkor a megfelelő ajánlatot kell kiadnod, hogy megtaláld a megfelelő beszállítókat.

A ClickUp webfejlesztési RFP sablon segíthet ebben a helyzetben.

Ez a sablon hamar felbecsülhetetlen értékűvé válik, ha még nem jártas az ajánlattételi folyamatban. Az előre beállított szakaszok lehetővé teszik az információk kitöltését, beleértve a vállalat áttekintését, a projekt részleteit, a költségvetést, az ajánlat követelményeit és egyebeket. Ezeket a szakaszokat felhasználhatja arra, hogy maximalizálja az esélyét arra, hogy az ajánlatai megfeleljenek az Ön igényeinek.

Ez biztosítja a folyamatok szabványosítását is. Minél egyértelműbbek az RFP dokumentumban szereplő irányelvek, annál könnyebb ugyanazon kritériumok alapján értékelni az összes webdesign-ajánlatot.

Természetesen ez a folyamat magában foglalja a weboldal fejlesztéséhez szükséges vázlatok felvázolását is. Ha ezt a RFP-ben kritikus fontosságú igényként azonosítja, akkor jelentősen megnő az esélye arra, hogy a szükséges vázlatokkal dolgozhasson.

8. ClickUp adatáramlási diagram

Készítsen vizuális ábrázolásokat arról, hogyan mozognak az adatok a vállalkozásában a kezdetektől a végéig

A ClickUp adatáramlási diagram sablonjával már nem kell aggódnia a terméktervezési folyamatot befolyásoló komplex információáramlások miatt. Ehelyett világosan és tömören felvázolhatja ezeket az áramlásokat, hogy csapata megtekintse és kezelje őket.

Az adatáramlási diagramok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a csapatok megértsék a komplex adatfolyamatokat. Az adatáramlás vázlatos ábrázolásával jobban megértheti a jelenlegi környezetet és azt, hogy a lehetséges fejlesztések hogyan befolyásolhatják az adatmozgást. A vizualizáció elengedhetetlen a potenciális szűk keresztmetszetek és gyenge pontok felkutatásához.

A ClickUp sablon egy fehér táblán alapul, ami még a legbonyolultabb folyamatok vizualizálását is leegyszerűsíti. Az előre elkészített folyamatokhoz egyszerűen hozzáadhatók új elemek egy világos legenda segítségével, és közvetlenül összekapcsolhatók a vázlatával, így az adatokból nyert információk UX-központú oldalelrendezéssé alakíthatók.

9. Landing Page Wireframe Template by Moqups

Via Moqups

Ha csak egy gyors vázlatot szeretne készíteni, a Moqups Landing Page Wireframe Template kiváló választás. A céloldalak egyre fontosabb marketingeszközzé válnak, és ez a sablon segítségével könnyedén létrehozhat vonzó, cselekvésre ösztönző oldalak vázlatát a közönségének.

A hatékony céloldalaknak fel kell kelteniük a figyelmet, be kell vonzaniuk a látogatókat és interakcióra kell ösztönözniük őket. A Moqups vázlat sablon előre elkészített, hogy bevonzza a látogatókat, és csak minimális testreszabást igényel, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek.

A céloldalak létrehozása nem lehet bonyolult vagy időigényes. Ugyanakkor azoknak továbbra is meg kell felelniük az Ön igényeinek. Ez a vázlat sablon tökéletes egyensúlyt teremt a sebesség és a minőség között bármilyen méretű vállalkozás számára.

10. Wireframe Globe Word sablon a PoweredTemplate-től

Via PoweredTemplate

A végső eredmény egyszerű lesz. A PoweredTemplate Wireframe Globe Word Template sablonja nem weboldalakhoz vagy alkalmazásokhoz készült. Ez egy egyszerű, előre elkészített sablon többoldalas jelentések létrehozásához, amely a lehető legjobb fényben tünteti fel Önt, vállalkozását és prezentációjának témáját.

Tartalmaz egy borítót, amely a mélységet és a rengeteg vizuális elemet kihasználja. A tartalom vonzó és könnyen olvasható a kétoszlopos elrendezésnek köszönhetően, míg a lábléc az alapvető háttérinformációkat tartja szem előtt.

A sablon Microsoft Word-hez készült, így biztosítva a kompatibilitást az összes főbb szövegszerkesztő eszközzel. Letöltése ingyenes, így késedelem nélkül elkezdheti a wireframe-et átfogó jelentéséhez.

Javítsd termékdrótváz-tervezési és fejlesztési képességeidet a ClickUp segítségével

A megfelelő vázlat sablon megtalálása csak a kezdet. Végül is ez a fejlesztési folyamat egyik eleme, amelyhez változók és a belső csapat tagjai és külső érdekelt felek részéről szükséges információk szükségesek.

Ingyenes projektmenedzsment szoftverként a ClickUp ideális választás terméktervező és fejlesztő csapatok számára. A fenti sablonok mellett átfogó megoldásokat kínálunk az együttműködéshez és a munkamenedzsmenthez, amelyek hamarosan felbecsülhetetlen értékűek lesznek csapatának.

Mire vár még? Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra. Böngésszen sablonjaink között, hívja meg csapatát, és kezdje el felgyorsítani digitális termékfejlesztését!