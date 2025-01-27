A 10 legjobb UX tervező szoftver eszköz tervezőknek 2025-ben

UX-tervezőként a fő feladata egy zökkenőmentes és gördülékeny felhasználói élmény megteremtése. A megfelelő UX-tervező eszközök segítségével elsajátíthatja a szakmát a termékfejlesztés különböző szakaszaiban.

A kutatástól és a felhasználói teszteléstől a vázlatkészítésen és a prototípus-készítésen át egészen a végső fázisig minden elemre szükség van ahhoz, hogy elérje a célját. ?

Szerencsére ez a praktikus útmutató bemutatja a 10 legjobb UX tervező eszközt, amelyekkel felgyorsíthatja termékfejlesztési folyamatát és kiemelheti munkáját a többi közül.

Egy kiváló minőségű UX tervező eszköz megtalálása jelentősen megkönnyítheti a munkáját, és jobb eredményeket hozhat, szemben azzal, ha órákat pazarol egy bonyolult, alacsony színvonalú eszközzel való kísérletezésre. ⚒️

Egy kiváló UX tervező eszköz a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Integrációk : Az UX tervező szoftvernek integrálódnia kell más tervező rendszereivel, hogy zökkenőmentes munkafolyamatokat hozzon létre.

Minimális tanulási görbe : A legjobb eszközök egyszerűsített felülettel rendelkeznek, amelynek elsajátítása nem igényel sok időt. Így mind a szakértők, mind a kezdők gyorsan felzárkózhatnak.

Együttműködési funkciók : Sok : Sok UX-tervező csapat dolgozik együtt a termékek kidolgozásán . Keressen olyan eszközöket, amelyek mindenki számára lehetőséget nyújtanak a valós idejű együttműködésre.

Sablonok és táblák: Az UX eszközöknek tartalmazniuk kell sablonokat és olyan eszközöket, mint Az UX eszközöknek tartalmazniuk kell sablonokat és olyan eszközöket, mint a táblák a projektmenedzsmenthez . Ez gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az iteratív tervezést és az új termékek fejlesztését.

Akár AI-alapú művészeti generátorokat, tesztelő eszközöket vagy grafikai tervezési sablonokat keres, vannak olyan UX/UI tervezőeszközök, amelyek megkönnyítik az életét. Íme a 10 legjobb UX-eszköz, a legalkalmasabb felhasználási területek szerint csoportosítva.

A legjobb a tervezési együttműködéshez

Könnyedén testreszabhatja tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A ClickUp UX projektterv sablonja útitervet vázol fel termékfejlesztéséhez és piacra dobásához. Vázolja fel a felhasználói utat, hozzon létre és rangsoroljon feladatokat minden csapattag számára, és ossza el az erőforrásokat a folyamat zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

A ClickUp több mint egy projektmenedzsment eszköz – ezzel az eszközzel az UX-tervezők gyorsan kiemelhetik a hatókör meghatározásait és kidolgozhatják a felhasználói személyiségeket. Ezután vázlatokat és prototípusokat készíthetnek, amelyeket azonnal tesztelhetnek és validálhatnak.

Használja ezt a sablont iteratív és inkrementális tervezéshez. Így csapata alkalmazkodni tud és változtatásokat hajthat végre a lehető legjobb termék előállításához.

Könnyedén vázoljon makettrajzokat és vázlatokat a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards segítségével az együttműködés is gyerekjáték lesz. Használja a ClickUp Whiteboard sablonjait vászonként termékötletek kidolgozásához, folyamatábrák készítéséhez és valós időben való együttműködéshez az egész csapattal.

Gyorsan hozzáadhat képeket és linkeket referenciaként, és néhány kattintással áthelyezheti projektjét a koncepció fázisából a cselekvési tételek közé az egyszerű felhasználói felület segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói:

A valós idejű együttműködésnek köszönhetően mindenki – az UX- és UI-tervezők is – naprakész információkkal rendelkezik és aktívan részt vesz a munkában.

Az all-in-one hubok segítségével könnyen áttekintheti az egyes projektek tervezési projektmenedzsmentjét és a feladatok aktuális szakaszát.

Sablonok tervezési briefekhez, munkafolyamatokhoz és egyebekhez, amelyekkel időt takaríthat meg és növelheti a hatékonyságot, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak előre.

A együttműködés legfontosabb funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy ugyanazon a dokumentumon vagy táblán dolgozzanak.

A ClickUp korlátai:

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a sablonok és funkciók nagy száma miatt időbe telik megtanulni a használatukat.

Az új AI funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el, ami nagyobb csapatok számára kihívást jelenthet.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Craft

A legjobb a tervezési együttműködéshez

via Invision

A Craft egy Invision plugin, amely zökkenőmentesen működik együtt más UX és UI eszközökkel, beleértve a Sketch és a Photoshop programokat is. A stílus, az animációk vagy a tervezés bármely frissítése automatikusan megjelenik a többi eszközben is. Az egyszerű felhasználói felület lehetővé teszi a tervezési elemek húzását és elhelyezését, adatok hozzáadását és professzionális minőségű képek beépítését.

Készítsen a legjobb funkciókat:

Tartalmazza a Getty Images és az iStock hozzáférését, így professzionális szintű részletekkel rendelkező vizuális elemeket hozhat létre.

Az azonnali szinkronizálás és frissítések időt takarítanak meg, ha több platformon is tervez.

Kézműves korlátozások:

Néhány felhasználónak nehézséget okozott a plugin letöltése, és manuális lépéseket kellett végrehajtania a telepítéshez.

Egyes felhasználók lassulást tapasztaltak, ha régebbi Mac operációs rendszerekkel próbálták használni a Craftot.

Craft árazás:

Ingyenes

Craft értékelések és vélemények:

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Sketch

A legjobb wireframinghez

via Sketch

Az UX-tervezési folyamat része a wireframing, vagyis a weboldal vázlatának vizuális megtervezése. A Sketch egy wireframing eszköz, amelyet kifejezetten Mac-felhasználók számára terveztek a tervezés, prototípusok készítése és egyéb feladatok támogatására.

Használja alacsony felbontású vázlatok, valamint összetettebb, magas felbontású vázlatok létrehozásához. Beépített ikonokkal, szimbólumokkal és illusztrációkkal rendelkezik, hogy a redundáns tervezési feladatok gyorsabbak legyenek, mint valaha.

Használja a Sketch alkalmazást oldalvázlatok, képernyőtervek tervezéséhez és a weboldalak legfontosabb elemeinek azonosításához.

A Sketch legjobb funkciói:

Az intuitív felület kialakítása rövid idő alatt elsajátítható, így perceken belül elkezdheti a tervezést.

Nyissa meg és szerkessze a Figma fájlokat, hogy zökkenőmentesen válthasson át erre az eszközre.

Az újrafelhasználható tervezési sablonok kiindulási pontot jelentenek a weboldal-tervek elkészítésekor.

A Sketch korlátai:

Egyes felhasználók tapasztalták, hogy a komplex SVG fájlok nem mindig importálódnak megfelelően.

Az Adobe XD-hez hasonló Adobe Creative Cloud eszközök használata során egyes felhasználók technikai problémákat tapasztaltak a tervezési elemek átvitelekor.

Sketch árak:

Standard : 12 USD havonta, szerkesztőnként, havi számlázással

Üzleti : 20 USD havonta, szerkesztőnként, éves számlázással

Csak Mac: 120 dollár licencenként

Sketch értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

4. Mockflow

A legjobb wireframinghez

via Mockflow

A Mockflow egy UX/UI tervező eszköz, amely segít a tervezőknek az UI-ötletek és digitális termékek vizualizálásában és brainstormingjában. Az all-in-one platform ideális makettek készítéséhez és a teljes tervezési folyamat nyomon követéséhez.

A márkaeszközök, például a stílusútmutató, megkönnyítik a bevált gyakorlatok, például a betűtípusok és színsémák dokumentálását. A prezentációs eszközökkel könnyen megoszthatja a legfrissebb frissítéseket az egész csapattal.

A Mockflow legjobb funkciói:

A közös virtuális tervezési megbeszélések élő csevegési és prezentációs módokkal rendelkeznek, így valós időben dolgozhat és visszajelzéseket kaphat terméktervezéséről.

Több mint 20 powerup, beleértve a felhasználói tesztelést, az információs architektúrát, a személyiségeket, a nagy pontosságú prototípusokat és az UX storyboardokat.

A Mockflow korlátai:

Egyes felhasználók szerint nehéz a kész wireframe-eket és webhelytérképeket rendszerezni.

Mások úgy vélték, hogy a használat hatóköre korlátozott, ami kihívást jelent a változatos tervezési igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

Mockflow árak:

Alapszintű: Ingyenes

Wireframing: 14 dollár szerkesztőnként, havonta

Terméktervezés : 19 USD/szerkesztő/hónap

Vállalati: 160 USD havonta, éves számlázással

Mockflow értékelések és vélemények:

G2 : 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

5. Invision

A legjobb prototípus-készítéshez

via Invision

Ha olyan prototípus-készítő eszközt keres, amelyet a csapat tagjai is használhatnak, válassza az Invisiont. Az Invision egy all-in-one fehér táblát kínál, amely segít a csapatoknak az interaktív prototípusok és egyéb tervezési elemek létrehozásában.

Az előre elkészített sablonok megkönnyítik a tervezési folyamatba való belépést, míg a szervezett terek lehetővé teszik a különböző projektek és a folyamat különböző szakaszainak nyomon követését.

Az Invision legjobb funkciói:

A valós idejű együttműködés azt jelenti, hogy együtt dolgoznak, kreatívak lesznek, és megoldásokkal és cselekvési tételekkel távoznak.

Több tucat népszerű tervező- és termelékenységi eszközzel integrálható, többek között a Notion, Slack, Salesforce és Jira programokkal.

Az ingyenes és fizetős csomagok a szervezet igényeinek megfelelően testreszabhatók.

Az Invision korlátai:

Néhány felhasználó szeretett volna egy robusztusabb UI-készletet a tervezéshez.

Az Invisionban összekapcsolhatja az összes eszközét a prototípusok készítéséhez, de a tényleges tervezési folyamatot egy másik eszközben kell elvégeznie.

Invision árak:

Ingyenes : örökre 0 dollár

Pro : 4 dollár aktív felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Invision értékelések és vélemények:

G2 : 4,4 /5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

6. Marvel

A legjobb prototípus-készítéshez

via Marvel

A Marvel megkönnyíti a csapatok együttműködését a termékek tervezésében, tesztelésében és fejlesztésében különböző kontextusokban. Ez egy olyan tervezési platform, amely javítja a prototípusok tesztelését, egyszerűsíti a fejlesztők közötti átadást és növeli a tesztelés hatékonyságát.

Készítsen lenyűgöző felhasználói felületeket és vázlatokat perceken belül, majd alakítsa ezeket a terveket prototípusokká anélkül, hogy másik platformot kellene használnia. Adja át a tervet a fejlesztőnek, és kövesse nyomon a tesztelési eredményeket, hogy betekintést nyerjen a felhasználói folyamatokba – mindezt egy helyen.

A Marvel legjobb funkciói:

Könnyen létrehozható interaktív tervek és funkcionális prototípusok

Tárolja a tervezési fájlokat és visszajelzéseket az alkalmazásban, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és a szükséges változtatásokat.

A Marvel korlátai:

Egyes felhasználók úgy találták, hogy az egyképernyős felhasználói felület elemei korlátozták a tervezési folyamatot, ha szélesebb körű projektáttekintést szeretnének.

Néhány felhasználó szerint az animációk lehetnének folyékonyabbak.

Marvel árak:

Ingyenes : 0 USD

Pro : 12 dollár havonta, éves számlázással

Csapat: 42 USD havonta, éves számlázással

Marvel értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

7. Hotjar Engage

A legjobb felhasználói teszteléshez

via Hotjar

Az egyetlen módja annak, hogy megtudja, hatékonyak-e a tervei, az, ha teszteli őket. A UX- vagy UI-tervezőként végzett mindennapi munkájának nagy része a prototípusok, valamint a meglévő termékek és szolgáltatások tesztelése lesz.

A Hotjar egy rendkívül hasznos felhasználói kutatási eszköz, amely betekintést nyújt abba, hogy a felhasználók hogyan használják webhelyét, melyik dizájn konvertál, és hol kattintanak le az olvasók az oldalról. Az Engage eszköz célja a felhasználói tesztelési folyamat automatizálása. Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és egyeztessen időpontot valódi felhasználókkal a megoldások tesztelésére.

A Hotjar Engage legjobb funkciói:

Lépjen közvetlen kapcsolatba saját felhasználóival és érdekelt feleivel, vagy használja a több mint 200 000 résztvevőből álló csoportjukat termékeinek és specifikációinak tesztelésére.

A hívásokból származó, időbélyeggel ellátott jegyzeteket automatikusan alakítsa át cselekvési tételekké.

A Hotjar Engage korlátai:

A munkamenet-felvételek csak a webhely egy részén végezhetők el egyszerre, ami kihívást jelent azoknak a tervezőknek, akik több párhuzamos tesztet futtatnak.

Nincs ügyfélszolgálati telefonszám, ezért e-mailben kell várnia a támogatást.

Hotjar Engage árak:

Alap : 0 dollár örökre

Plusz : 280 dollár havonta

Üzleti : 440 USD/hó

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Hotjar Engage értékelések és vélemények:

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

8. Optimal Workshop

A legjobb felhasználói teszteléshez

via Optimal Workshop

Az Optimal Workshophoz hasonló UX/UI tervezőeszközök javíthatják a használhatósági tesztelést és segíthetnek a végtermék fejlesztésében. Az Optimal Workshop egy adatközpontú platform, amely egyszerűsíti a felhasználói kutatást és egy helyen nyújt hasznos információkat.

A beépített kvantitatív és kvalitatív kutatási eszközök segítségével a csapat tagjai megalapozott döntéseket hozhatnak új tervek kidolgozásakor és a meglévők frissítésekor.

Az Optimal Workshop legjobb funkciói:

5 speciális kutatási eszköz, köztük az OptimalSort, a Treejack, a Chalmarks, a Questions és a Reframer, amelyekkel optimalizálhatja a layout-tervezést és visszajelzéseket kaphat.

Többféle elemzési módszer segítségével az adatokat úgy tekintheti meg, ahogyan Ön szeretné.

Hozzáférés 239 millió résztvevőhöz és eszközökhöz, amelyekkel könnyedén meghívhatja saját UX-tervezőit vagy együttműködőit, hogy teszteljék legújabb terveit.

Az Optimal Workshop korlátai:

Egyszerre csak 10 választ választhat ki, amelyeket grafikonon ábrázolhat.

Egy tesztben nem lehet megosztani a közönséget; minden közönség számára több tesztet kell futtatni, ami lassabb visszajelzéseket eredményez a nagy felhasználói élményvizsgálatok esetében.

Optimal Workshop árak:

Ingyenes : 0 dollár, felhasználói és tesztelési korlátozásokkal

Pro : 249 dollár havonta egy felhasználó számára

Csapat : 249 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Optimal Workshop értékelések és vélemények:

G2 : 4,5 /5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (5+ értékelés)

9. Axure

A legjobb a reszponzív webdesignhoz

via A x ure

A reszponzív webdesign esetében elengedhetetlen egy olyan UX eszköz, amely lehetővé teszi a testreszabást. Az Axure segítségével eseményindítókkal, elrendezés feltételes logikával és tervezési műveletekkel játszhat, hogy a legjobb felhasználói élményt hozza létre.

Használja a beépített webes widgeteket, hogy perceken belül, órákon belül rácsokat és dinamikus felületeket tervezzen.

Az Axure legjobb funkciói:

A többállapotú konténerek azonnal görgethetővé teszik az összes tervet a dinamikus panelen, javítva ezzel a tervezést asztali számítógépeken és mobil eszközökön, például iPhone-okon és Android-eszközökön.

A felhasználóbarát adaptív nézetek lehetővé teszik, hogy egy oldalon tervezz, így különböző nézetekben kezelheted a méretváltoztatást és az elrendezéseket.

Nincs szükség kódolásra, így a tervezés azok számára is elérhető, akik nem rendelkeznek CSS- vagy HTML-ismeretekkel.

Az Axure korlátai:

Néhány új verzióban a kezdeti bevezetés során hibák fordultak elő.

Más tervezőeszközökhöz képest meredek a tanulási görbe.

Axure árak:

Pro : 29 USD/hó/felhasználó

Csapat : 49 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Axure értékelések és vélemények:

G2 : 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

10. Webflow

A legjobb a reszponzív webdesignhoz

via Webflow

A felhasználói élmény optimalizálásának egyik legfontosabb eleme a kijelző tervezése. A reszponzív webdesign biztosítja, hogy a weboldalak jól jelenjenek meg, függetlenül attól, hogy okostelefonon, laptopon, asztali számítógépen vagy táblagépen érjük el őket. Használja a Webflow-t, hogy az olvasók zökkenőmentesen böngészhessék webhelyét, függetlenül a megtekintés módjától.

A Webflow Designer eszköze egyszerűsíti a tervezést és hozzáférhetővé teszi minden felhasználó számára, függetlenül a kódolási tapasztalatoktól. Mivel ez egy kódolás nélküli platform, saját terveit elkészítheti, majd átadhatja azokat képzett fejlesztőknek, vagy saját maga is közzéteheti őket.

Húzza át a stíluselemeket, újrafelhasználható komponenseket és képeket, hogy megalkossa a kedvére való megjelenést.

A Webflow legjobb funkciói:

A testreszabási eszközökkel megváltoztathatja a tipográfiát és meghatározhat egy globális színmintát, hogy megfeleljen márkájának igényeinek.

A teljes elrendezés-vezérlés lehetővé teszi, hogy saját elképzelései szerint tervezzen.

A drag-and-drop funkciók megkönnyítik a kezdők számára a belépést.

Számos oktatóanyag segítségével viszonylag könnyen és rövid idő alatt meg lehet érteni, hogyan működik minden, összehasonlítva a versenytársakkal.

A Webflow korlátai:

Néhány haladó tervező úgy érezte, hogy a komponensek korlátozottak voltak.

Nincs egyszerű módszer az elemek másolására a projektek között, ezért ha két különálló webhelyen dolgozik, azokat manuálisan kell újjáépítenie.

Webflow árak:

Kezdő : Ingyenes

Core : 19 dollár havonta, felhasználónként

Növekedés : 49 USD havonta, felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Webflow értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Élessze meg terveit a ClickUp segítségével

Az UX/UI tervezésben a hatékonyságra való törekvés soha nem ér véget. A ClickUp segítségével javíthatja tervezési folyamatát. Használjon táblákat az ötletek kidolgozásához és a termékfejlesztési tervek kidolgozásához. Készítsen vázlatokat és funkcionális prototípusokat, mielőtt a felhasználói teszteléshez átlépne.

Készítsen tervezési projekttervet, automatizálja a feladatok létrehozását, és takarítson meg időt, hogy mindenki számára elérhető UX eszközökkel jobb együttműködési környezetet teremtsen.

A ClickUp kreatív és tervezési sablonjaival új módszereket találhat az UI és UX eszközök, valamint a létrehozási folyamat minden aspektusának egyszerűsítésére, és elérheti tervezési céljait. A legjobb az egészben, hogy nem kell aggódnia a segítségért fizetendő magas ár miatt. ?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – örökre ingyenes!