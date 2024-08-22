A tervezési gondolkodás folyamatának lépései és példák 2025

A mindennapokban használt termékek tervezése rengeteg munkát igényel. Az egyszerű, márkáinkat képviselő logóktól a komplex építészeti tervekig és szoftveralkalmazásokig a tervezési folyamat rendkívül bonyolult. Célja a problémák megoldása, olyan termékek létrehozása, amelyeket a vásárlók imádni fognak, és amelyek gyorsabban kerülnek piacra, mint a versenytársaké.

Akár tervezőcsapatot vezet, tervezőként dolgozik, akár egy tervezőcsapat tagja, a kreatív folyamatok fejlesztése kulcsfontosságú. A jól kidolgozott tervezési folyamat elősegíti az együttműködést, és csökkenti a munkaterhelést és az erőforrásokkal kapcsolatos problémákat.

De kitalálni, hogyan lehet létrehozni vagy javítani egy tervezési gondolkodási folyamatot, nem mindig egyszerű. Először is, a koncepció homályosnak vagy bonyolultnak tűnhet. Talán még soha nem látott valós példát arra, hogyan működik ez a gyakorlatban.

Bármi is legyen a probléma, ez az útmutató végigvezeti Önt a tervezési folyamat javításán. Először tisztázzuk, mi is ez a folyamat, majd részletes példákat mutatunk be.

A következőkben bemutatjuk a tervezési folyamat lépéseinek lebontását, hogy Ön is kialakíthassa a vállalatának leginkább megfelelőt. 🙌

Mi is az a tervezési folyamat?

A tervezési folyamat egy kreatív módszer, amely komplex problémákat vagy ötleteket vesz alapul, és azokat a kívánt eredménytől visszafelé haladva kezelhető lépésekre bontja. Ez eltér a problémamegoldó megközelítéstől, ahol a problémát megvizsgálja, majd megoldást talál rá. 💪

A tervezési gondolkodási folyamat ezzel szemben ösztönzi a kreativitást és az innovációt. Kiválóan alkalmas olyan projektekhez és problémákhoz, amelyekre nincs egyetlen bevált megoldás. Nem lineáris folyamat, hanem iteratív megközelítés, amely lehetővé teszi, hogy szükség szerint előre és hátra lépj a lépések között.

Könnyedén tervezze, kezelje és vizualizálja folyamatait, és állítson be egyértelmű munkafolyamatokat.

Nincs olyan konkrét lépéssorozat, amely minden iparágban vagy minden helyzetben működne. A folyamat testreszabható, így csapata jobban irányíthatja a kreatív folyamatot, és Ön a lehető legjobb megoldásokat találhatja meg.

Bár a tervezési gondolkodási folyamat az egészségügyben és a gyártásban gyakori, számos más szektorban is hasznos, a startupoktól a multinacionális vállalatokig. A vállalkozások ezt használják a felhasználói igények megértésére, új termékek bevezetésére és a meglévő termékek fejlesztésére.

Mi a tervezési gondolkodás végső célja?

A tervezői gondolkodásmód alapja az a elv, hogy olyan felhasználóközpontú megoldásokat találjon, amelyek nemcsak hatékonyak, hanem innovatívak is. A tervezői gondolkodásmód végső célja három pillérre épül: kívánatos, megvalósítható és életképes.

Vonzereje

A kívánatos megoldás azt jelenti, hogy a létrehozott megoldás vagy termék valóban megfelel a felhasználó igényeinek és elvárásainak. A tervezési gondolkodás kezdeti szakaszai – az empátia és a meghatározás – mélyrehatóan foglalkoznak a felhasználó és problémájának megértésével. Ez a felhasználóközpontú szemlélet teszi lehetővé a valóban kívánatos megoldás azonosítását. Ez biztosítja, hogy a végső termék vagy megoldás ne csak a felhasználók igényeinek, hanem elvárásainak is megfeleljen.

Megvalósíthatóság

A megvalósíthatóság azt jelenti, hogy a megoldás a jelenlegi technológia, erőforrások és képességek mellett reálisan megvalósítható-e. Az ötletelési fázisban számos lehetséges megoldás születik, de ezeknek technikailag és gyakorlatilag is megvalósíthatónak kell lenniük. A prototípus-fázis gyakran segít ezeknek az ötleteknek a megvalósíthatóságának értékelésében, és végül egy reális és kivitelezhető megoldáshoz vezet.

Megvalósíthatóság

Végül, a megvalósíthatóság azt jelenti, hogy a megoldás üzleti szempontból fenntartható legyen. A végső megoldásnak növekedéshez, versenyképességhez kell vezetnie, és pozitív hatással kell lennie az eredményre. Ez magában foglalja a költségek, az üzleti stratégiák, a piaci verseny és a potenciális befektetési megtérülés figyelembevételét. A tervezési gondolkodás tesztelési fázisa gyakran feltárja a megoldás potenciális sikerét a piacon, hozzájárulva annak megvalósíthatóságához.

A tervezési gondolkodás öt szakasza

A tervezési gondolkodás holisztikus képet ad a tervezési folyamatról. Ezen átfogó kereteken belül ez a folyamat gyakran öt fő szakaszra bontható:

1. szakasz: Empatikus megközelítés

Az empátia a tervezési folyamat középpontjában áll. Kiindulási pontként az empátia szakaszban el kell merülnie a felhasználók tapasztalataiban és világában. Interjúk, ügyfél-felmérések vagy akár etnográfiai tanulmányok segítségével gyűjthet információkat, hogy megértse a felhasználók igényeit, problémáit, vágyait és viselkedési mintáit.

2. szakasz: Meghatározás

Miután összegyűjtötte a felhasználókkal való empátiából származó betekintést, a tervezési gondolkodási folyamat következő lépése a probléma meghatározása. Ekkor kell világosan és meggyőzően megfogalmaznia a felhasználók igényeit és problémáit. Ebben a szakaszban gyakran szintetizálják a megoldandó probléma leírását.

3. szakasz: Ötletelés

Az ötletelési szakaszban brainstormingot tartunk a meghatározott probléma lehetséges megoldásairól. A cél itt az, hogy minél több ötletet generáljunk – ez egy olyan helyzet, ahol a mennyiség fontosabb a minőségnél. Az olyan módszerek használata, mint a gondolattérkép, a vázlatkészítés vagy akár a szerepjáték is segíthet ösztönözni a divergens gondolkodást és innovatív koncepciók generálását.

4. szakasz: Prototípus

Ebben a szakaszban kezded el megvalósítani az ötleteidet. A prototípus a termék vagy megoldás kicsinyített változata, amely magában foglalja az előző szakaszban született ötleteket. Ez lehet egy durva vázlat, háromdimenziós modell vagy egy kifinomultabb digitális változat. A prototípus célja az ötlet vizualizálása, hogy azt tesztelni és továbbfejleszteni lehessen.

5. szakasz: Tesztelés

A tesztelés a tervezési folyamat utolsó szakasza. Ebben a szakaszban a prototípusokat bemutatják a tényleges felhasználóknak, hogy visszajelzést kapjanak. A felhasználók prototípusokkal való interakciójának megfigyelése, visszajelzéseik meghallgatása és tapasztalataikból való tanulás lehetővé teszi a tervezés további finomítását. Ez a szakasz további iterációkhoz és módosításokhoz vezethet, akár a korábbi szakaszokhoz való visszatéréshez is.

Ne feledje, hogy a tervezési gondolkodási folyamat nem mindig lineáris. A visszajelzések függvényében előfordulhat, hogy vissza kell térnie a korábbi szakaszokhoz. Például a felhasználói visszajelzések új betekintést nyújthatnak, ami új ötletelési köröket tesz szükségessé, vagy a tesztelési szakasz új problémákat tárhat fel, amelyek új empátiás szakaszt igényelnek. Ez egy dinamikus folyamat, amelynek középpontjában a folyamatos tanulás és fejlesztés áll.

Hasznos példák a tervezési gondolkodásra, amelyekkel javíthatja munkafolyamatait

Sok tervezőcsapat számára gyakori problémák a munkaterhelés és az erőforrások kérdése, az együttműködés nehézségei és a rossz folyamatok. Ezeket a problémákat megoldhatja, ha a munkafolyamatokba beépít egy testreszabott tervezési gondolkodási folyamatot.

Ez a folyamat minden vállalatnál másképp néz ki. Egyes esetekben a folyamat tervezési szakasza igényel a legtöbb munkát. Más esetekben a makettkészítés vagy a mérés lesz az, amire a legtöbb energiát fordítod. 👀

A ClickUp felhasználói kutatási sablon segítségével sikerre viheti UX kutatási projektjét.

Például egy UX tervezési folyamat a felhasználói élményből indul ki. Célja, hogy feltárja, hol találkoznak a felhasználók problémákkal a termékeiddel, és mit tehetsz azok javítása érdekében.

Ez azt jelenti, hogy az időd nagy részét betekintés gyűjtésével fogod tölteni – például felhasználói kutatásokkal, hogy megértsd a személyiségeket – és a lehetséges megoldások tervezésével.

Ezzel szemben egy építészeti iroda több időt fordít a tervezési folyamat ötletelési és építési szakaszaira. Kevésbé koncentrálnak a felhasználók igényeire, inkább az esztétikára, a legmodernebb tervezésre és az építési előírások betartására.

Szeretne mélyebb betekintést nyerni a tervezési gondolkodási folyamat működésébe? Olvassa el a két példát, amelyekben bemutatjuk, hogyan működik a tervezési gondolkodási folyamat különböző vállalkozásoknál.

Tervezési gondolkodás a banki szektorban: Capital One esettanulmány

Ha a tervezésre gondol, valószínűleg nem a bankok jutnak eszébe. Az elmúlt években azonban a bankok több millió dollárt költöttek és több száz órát szenteltek annak, hogy jobb fogyasztói élményeket és termékeket tervezzenek.

Egy példa erre a Capital One. 2014-ben meglepték a piacot, amikor megvásárolták az Adaptive Path webdesign céget és a Monsoon mobilfejlesztő vállalatot. A felvásárlások célja az volt, hogy egy továbbfejlesztett banki alkalmazás révén jobb felhasználói élményt teremtsenek. 💰

Tervezési gondolkodásmódjuk magában foglalta a felhasználói visszajelzések összegyűjtését és az alkalmazás jelenlegi állapotának értékelését. Megállapították, hogy a felhasználók több funkciót, jobb kapcsolatokat és egyszerűbb hozzáférést várnak el a szolgáltatásokhoz.

Különösen a fiatal fogyasztók várták el a banktól, hogy legyen fogyasztóbarátabb, és ne kelljen fizikai fiókokat felkeresniük.

A Capital One egy tapasztalt tervezőcsapat felállításával kezdett el innovatív ötleteket generálni és azokat piacra dobni. Ezek között volt egy chatbot is, amely emojik segítségével nyújtott barátságos segítséget.

Ezenkívül több kávézót is nyitottak olyan nagyvárosokban, mint San Francisco, hogy jó kapcsolatot építsenek ki a fogyasztókkal.

via Capital One

Egy másik felhasználóközpontú megoldás a GPS-alapú tranzakciós előzmények voltak, amelyek segítségével a felhasználók jobban láthatták, hol és hogyan költenek pénzt a költségvetésük során.

Iteratív folyamatuk nem korlátozódott a tényleges fogyasztási cikkekre. Jelentős beruházásokat hajtottak végre a tervezés területén is: létrehozták az Innovációs Központot, és a Capital One Lab segítségével megerősítették belső fejlesztői és tervezői csapatukat.

Amikor információkat akarnak gyűjteni a felhasználók által kívánt termékekről, vagy új termékeket akarnak tesztelni, az információkat a tervezőlaboratóriumba küldik. Ott a csapat storyboardokat és infográfikákat oszt meg valódi ügyfelekkel, hogy visszajelzéseket kapjon és javítsa az ötleteket vagy a kínálatot.

via Capital One

A bankok egyik legnagyobb problémája az új ügyfelek megszerzése volt. A folyamat gyakran elriasztotta a potenciális ügyfeleket, és a regisztrációhoz sok munkával járt. A hagyományos banki ügyfélszolgálat többnyire abból állt, hogy több tucat oldalas, kézzel kitöltendő és visszaküldendő információs borítékokat küldtek ki.

A Capital One a tervezési gondolkodásmód segítségével egyszerűsítette ezt a folyamatot és tette felhasználóbarátabbá. Ehhez a fogyasztóktól gyűjtött visszajelzéseket, majd létrehozta a OneView nevű SaaS megoldást.

Ez segített nekik a tartalom kezelésében és egy olyan digitális csomag létrehozásában, amely lehetővé teszi a felhasználók online csatlakozását, a régi bevezetési módszer nehézségei nélkül.

Tervezési gondolkodás az ételszállításban: Uber Eats esettanulmány

Az étel-házhozszállítási alkalmazások esetében a tervezési folyamat nem csak az alkalmazásra vonatkozik. Ahogy az Uber Eats példája is mutatja, a tervezési folyamat az üzleti tevékenység minden aspektusára kiterjed.

Ez azt jelenti, hogy gondolkodjon el egy felhasználóbarát alkalmazás létrehozásán, olyan termékek kínálatán, amelyeket a felhasználók igényelnek, és olyan márkaépítésen, amelynek köszönhetően az ügyfelek értékesnek és megértettnek érzik magukat.

A világ több ezer városában való működés azt jelenti, hogy a vállalatnak nagy figyelmet kell fordítania a különböző célpiacaira. A bangkoki vásárlók igényei eltérnek a new yorkiakétól.

via Medium

Nem akarták csak a számítógépük mögül megkeresni az ügyfeleket, hogy megtudják, mit akarnak. Ehelyett a csapat kidolgozta a Walkabout Programot, amelynek keretében a munkatársak elmélyülnek ezekben a városokban.

Így valós helyi lakosoktól és közösségtagoktól kapnak gyakorlati betekintést. Emellett saját maguk is megtapasztalhatják a helyet, és megfigyelhetik, hogyan használják az emberek a terveiket a való világban.

A program keretében a tervezők minden negyedévben egy új várost látogatnak meg. Megvizsgálják a logisztikai szempontokat, például a közlekedést és az infrastruktúrát. Találkoznak a szállítási partnerekkel, az ügyfelekkel és az étterem alkalmazottaival, hogy megértsék kínálatuk minden aspektusát és azt, hogy azok hogyan illeszkednek a helyi környezetbe.

Az Uber Eats emellett a felhasználókat és a kézbesítőket is bevonja a folyamatba: beszélgetések keretében ösztönzik őket, hogy látogassanak el az irodákba, és osszák meg tapasztalataikat.

A rendelés-megfigyelés lehetővé teszi a tervezőknek, hogy sofőröket kövessenek, éttermeket látogassanak meg és figyeljék, ahogy a vendégek rendelnek.

via Medium

Mindezekkel az értékes betekintésekkel a vállalat a gyors iterációra koncentrál. Ötleteket gyűjtenek, majd prototípusokat és maketteket tesztelnek éttermekben, ügyfelek otthonában és szállító járművekben. A/B teszteket futtatnak az alkalmazás összes tervezési funkcióján, és működési kísérleteket végeznek a funkciók tesztelésére a bevezetés előtt.

Rendszeres innovációs találkozók, workshopok és konferenciák kerülnek megrendezésre, hogy a tervezési gondolkodás szelleme életben maradjon.

Ezeket a tervezőcsapattól az üzemeltetésig és a menedzsmentig a vállalkozás minden területén alkalmazzák, hogy felhasználói tesztelési adatokat és új ötleteket generáljanak és dolgozzanak fel.

Hogyan valósítsuk meg a tervezési gondolkodási folyamatot?

Ezeket a példákat szem előtt tartva itt az ideje elgondolkodni azon, hogy a tervezési gondolkodási folyamat hogyan illeszkedik a tervezőcsapatok munkamenetébe. Ne feledje, hogy a tervezési gondolkodási folyamat egy sor testreszabható lépésből áll. Emellett nem lineáris, így szükség szerint mozoghat a szakaszok között.

Az iparágtól és a vállalat igényeitől függően érdemes lehet további lépéseket hozzáadni vagy néhányat kihagyni. Lehet, hogy a tervezőcsapat egy része nem kell, hogy már a kezdeti szakaszban részt vegyen, de a tervezési folyamat későbbi lépéseiben kulcsszerepet fog játszani. Lehet, hogy több szakaszra van szükség a felhasználói kutatás, a fejlesztés vagy a teszteléshez.

Bármi is legyen az üzleti igénye, ügyeljen arra, hogy a tervezési folyamatot úgy alakítsa ki, hogy az minden összetett projekthez illeszkedjen. Általánosságban elmondható, hogy a tervezési folyamat leggyakoribb lépései a következők. Használja őket kiindulási pontként, hogy kidolgozza a csapat céljainak eléréséhez szükséges eljárást.

Tervezés

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

Mielőtt elkezdenél gondolkodni a tervezési projekt lehetséges megoldásain, meg kell határoznod a problémát és meg kell értened a célközönségedet. Ez a szakasz az információk gyűjtéséről és a folyamat alapjainak lefektetéséről szól. ✍️

Kezdje azzal, hogy felhasználóközpontú megközelítést alkalmaz. Kérjen visszajelzést az ügyfelektől, hogy megtudja, milyen típusú termékeket keresnek, és milyen problémáik vannak a meglévő kínálattal. Írjon le egy problémamegállapítást, hogy a probléma gyökerére derüljön fény. Tegyen fel olyan kérdéseket, mint:

Kiket érint a probléma?

Mi a probléma?

Hol jelentkezik a probléma?

Miért jelentkezik a probléma?

Használjon tervezési briefet, hogy rendszerezze gondolatait, és ezeket a fontos információkat könnyen hozzáférhető helyen tárolja. Készítsen termékütemtervet, hogy megalapozza a csapat vagy a projektmenedzserek által végzendő feladatokat és projekteket.

Egy olyan projektmenedzsment szoftver, mint a ClickUp, segíthet a kreatív szakembereknek nyomon követni a folyamat különböző szakaszait, és a folyamat során feladatokat kiosztani a megfelelő csapattagoknak.

Vess bele magad a felhasználói tesztelésbe és a használhatósági tesztelésbe, hogy feltárd az alkalmazásokkal kapcsolatos problémákat, és megismerd a valódi felhasználók véleményét a termékeidről. Szánj időt a legfontosabb érdekelt felek azonosítására, és hozz létre szilókat, hogy mindegyikük igényeit kielégíthesd.

Ötletelés

Lásd mindenki tevékenységét, és dolgozz szorosan együtt a csapattal, még távoli munkavégzés esetén is. Brainstorming, jegyzetek hozzáadása, és a legjobb ötletek összegyűjtése egy kreatív vásznon a ClickUp Whiteboards segítségével.

Miután elkészült az alapvető terv, ideje elkezdeni az ötletelést. Fókuszáljon az emberközpontú tervezésre, és gondolkodjon el azon, hogyan lehetne a probléma gyökerét kezelni. Itt az ideje kreatívnak lenni, újszerűen gondolkodni és egyedi ötletelési technikákat alkalmazni. 💡

Hozzon létre egy interaktív környezetet, ahol a csapat ítélkezés nélkül vethet fel innovatív ötleteket. Ösztönözze a fantáziát, és hagyja, hogy a csapat merész ötletekkel álljon elő, még akkor is, ha azok a valós világban nem megvalósíthatók.

A cél itt az ötletek generálása, függetlenül attól, hogy azok mennyire szokatlanok. A folyamat része egyszerűen a kreativitás. Az a őrült ötlet talán csak egy reális megközelítést vagy egy másik csapattag egyedi megközelítését váltja ki, ami ígéretes megoldást eredményez, és több lehetőséget teremt az együttműködésre.

Mockup

Most, hogy rengeteg ötleted van, itt az ideje, hogy maketteket készíts. Ebben a szakaszban hozod létre a terveket, kísérleti termékterveket, teszteled a prototípusokat, és beleveted magad a termékfejlesztésbe (akár új, akár meglévő termékről van szó).

Itt az ideje, hogy kreatív megoldásait papírra vesse. 👨🏽‍💻

A tervezési folyamat makettkészítési szakasza a munkától függően nagyon eltérő lehet. Egy marketingtervező csapat esetében lehet, hogy a grafikai tervezés és a márkaépítéshez szükséges eszközök Photoshopban történő kidolgozásával fog foglalkozni.

A szoftverfejlesztő csapatok alkalmazásokat vagy weboldalakat készíthetnek, míg az egészségügyi technológiai vállalatok egy orvosi termék vázlatán dolgozhatnak.

Építsd fel

Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb vagy lemaradva, és egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezze a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

A tervezési folyamat ezen szakasza valós kontextusban kelti életre alkotásait. Eddig minden, amin dolgozott, elméleti volt. Vázlatokat készített, maketteket hozott létre és ötleteket generált.

Most itt az ideje, hogy megalkossa a kész termékről alkotott elképzelését. 🛠️

Az erőforrásoktól, a finanszírozástól és az iparágtól függően ez a szakasz magában foglalhatja a végtermék felmérését vagy egy kicsinyített prototípus elkészítését. Az egészségügyben és a gyártásban valószínűleg a végtermék modellváltozatát fogja elkészíteni.

Az értékesítés és marketing területén elkészítheti egy márkaépítő eszköz vagy kampány első vázlatát.

Végrehajtás

Növelje a termelékenységet a feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amely segít megszervezni és nyomon követni az összes munkatípust.

A tervezési gondolkodási folyamat szakaszai közül ez lehet a legfélelmetesebb. Ez azért van, mert ez a tesztelés ideje. Most derül ki, hogy mi működik jól a tervezési munkádban, és mi az, amit javítani kell.

A tesztelési fázisban megkeresed a tervezés hibáit, összegyűjtöd a felhasználói visszajelzéseket és beszerzed más érdekelt felek véleményét. Egyes vállalatok a tesztelési részt külön szakaszokra szeretnék bontani.

Ez különösen igaz, ha komplex megoldásokat fejleszt, amelyeknek több verziója is szükséges a bevezetés előtt. 💻

Értékelés

A tervezési gondolkodás keretrendszerének utolsó lépése az eredmények mérése és az azokról való reflexió. Ez a lépés a javasolt megoldás eredményeinek méréséről és a folyamat hatékonyságának értékeléséről szól. 🧪

A ClickUp 3.0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapat vagy osztály előtt álló feladatokról.

Itt áttekintheti a tervezési döntéseket, hogy megnézze, mennyire jól értékelte a végfelhasználók igényeit, és mennyire volt hatékony a végső terv. Nézze meg a mutatókat és a felhasználói visszajelzéseket, hogy megtudja, mit gondolnak a kész termékről.

Jegyezze fel ezeket az ötleteket a jövőbeli tervezési workshopokhoz.

Tervezzen megbeszélést a csapattal, hogy áttekintsék, hogyan értékelték a tervezési folyamatot. Hangsúlyozza ki a folyamat során jól működő elemeket, és beszéljék meg a fejlesztésre szoruló területeket. T

Ezek közé tartozhatnak például rövidebb vagy hosszabb határidők, részletesebb munkavégzéshez szükséges szakaszok, valamint gyakrabban végzett ellenőrzések.

A tervezési folyamat racionalizálása a ClickUp segítségével

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A tervezési folyamat egy iteratív módszer, amely segít megérteni az ügyfeleket és jobb termékeket készíteni. Az ötletelési ülésektől a tesztelésig és a piacra dobásig a ClickUp megkönnyíti a tervezési folyamatot.

A ClickUp tervezőcsapat funkciója lehetővé teszi, hogy az egész tervezési folyamatot egy kényelmes helyen kezelje. Használjon sablonokat a problémamegállapítások és a projekttervek elkészítéséhez, vagy ugorjon át a Whiteboard nézetbe, hogy ötleteljen megoldásokat az ötletelési fázisban.

Készítsen ütemterveket, vizualizálja a csapat kapacitását, és automatikusan rendeljen feladatokat a megfelelő csapattagokhoz.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el a jobb tervezési folyamat irányítását. A testreszabható értesítéseknek köszönhetően mindig tudni fogja, hogy a projekt melyik szakaszában tart, és ki milyen feladaton dolgozik.

Több száz funkciónak köszönhetően személyre szabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok a csapatának és az iparágának megfeleljenek. 🤩