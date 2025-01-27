ClickUp blog
A 10 legjobb grafikai tervezési együttműködési szoftver és eszköz 2025-ben

A 10 legjobb grafikai tervezési együttműködési szoftver és eszköz 2025-ben

2025. január 27.

Ön tervező, együttműködik tervezőkkel, és hatékonyabban szeretne dolgozni a csapatával?

A tervezési együttműködési eszközök erre a megoldást kínálják. Valójában az online együttműködési eszközök használata akár 10%-kal is javíthatja a termelékenységet, örökre megváltoztatva a funkcionális csapatok, például a tervezők, a marketingesek, az értékesítők és más részlegek együttműködésének módját, valós időben vagy aszinkron módon történő együttműködését, visszajelzések megosztását stb.

Akár szabadúszó, kisvállalkozás vagy nagy szervezet, ez a legjobb tervezési együttműködési eszközök összeállítása segít javítani a csapat együttműködését, egyszerűsíteni a tervezési munkafolyamatot, felgyorsítani a jelenlegi folyamatokat és kiváló minőségű tervezési munkát szállítani. ?‍??

Mi az a tervezési együttműködési szoftver?

A tervezési együttműködési szoftver egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a tervezőcsapatok számára, hogy együtt dolgozzanak a projektekben, megosszák visszajelzéseiket és hatékonyan kezeljék a tervezési fájlokat. Olyan platformot biztosít, ahol a tervezők, az ügyfelek és a együttműködők helytől függetlenül, valós időben kommunikálhatnak és dolgozhatnak együtt.

A tervezési együttműködési szoftverek egyre népszerűbbek a kreatív iparban, mert segítenek a csapatoknak jobban kezelni a munkájukat, hatékonyan kommunikálni, és szükség esetén minden projekt részleteit ismerni anélkül, hogy további magyarázatokat kellene kérniük megbeszéléseken vagy értekezleteken.

A tervezési együttműködési szoftverek előnyei

A tervezési együttműködési eszközök legfontosabb előnyei a következők:

  • A kommunikáció és az együttműködés javítása
  • Ötletek, visszajelzések és megjegyzések egyszerű megosztása
  • Fájlok hatékony kezelése
  • Idő- és költségmegtakarítás
  • Termelékenység növelése

A tervezési együttműködési szoftverek különböző típusú felhasználók számára nyújtanak előnyöket:

  • Tervezők: Könnyedén együttműködhetnek más tervezőkkel és ügyfelekkel, javíthatják a kommunikációt, hogy gyorsabban befejezzék a projekteket.
  • Marketingesek vagy más, tervezési projektekben részt vevő személyek: A tervezési együttműködési eszközök központi platformot biztosítanak a marketingesek és tervezők számára minden tervezési projektjükhöz, ami jobb marketingkampány-kezelést eredményezhet, és segít abban, hogy mindig a márka irányelveinek megfelelően dolgozzanak.
  • Ügyfelek: A tervezési együttműködési eszközökkel az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy a tervezés végeredménye megfelel az elvárásaiknak, és könnyedén visszajelzést adhatnak.
  • Projektmenedzserek: Az ilyen eszközök használatával a projektmenedzserek ugyanazon a platformon oszthatják ki a feladatokat, követhetik azok előrehaladását, hozzáadhatnak határidőket és visszajelzéseket adhatnak.

Mi teszi jóvá egy tervezési együttműködési szoftvert?

Az Ön vagy csapata számára legmegfelelőbb együttműködési szoftver kiválasztásakor figyelembe veendő jellemzők a következők:

  • Valós idejű együttműködés
  • Akadálymentesség
  • Verziókezelés
  • Visszajelzések és megjegyzések
  • Biztonság és adatvédelem
  • Könnyű használat
  • Integráció más hasznos eszközökkel

A 10 legjobb tervezési együttműködési szoftver

Íme a 10 legjobb tervezési együttműködési szoftver listája, népszerűségük és a G2 és Capterra különböző platformokon található értékeléseik alapján.

1. ClickUp

A legjobb csapatmunkához és tervezési projektmenedzsment szoftverhez

ClickUp Docs, Chat és List view a ClickUp-ban
Kövesse nyomon a projekt frissítéseit, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely segít a különböző méretű csapatoknak és vállalkozásoknak a feladatok, dokumentumok, célok és határidők kezelésében. Számos funkciót kínál, többek között feladatkezelést, időkövetést, naptárakat, projektsablonokat, csapatmunkát és jelentéseket.

Ez az eszköz az egyik legjobb tervezési együttműködési eszköz a tervezőcsapatok számára, mert az egész platform teljes mértékben testreszabható, ami azt jelenti, hogy bármilyen módon konfigurálható, hogy támogassa a jelenlegi és növekvő üzleti igényeket. Ezenkívül ez a rugalmasság megkönnyíti a projektek kezelését, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkájukat a preferált munkafolyamatuk szerint szervezzék: Agile, Scrum, Kanban vagy egyéni folyamat. Emellett integrálható más népszerű eszközökkel is, mint a Google Drive, a Trello vagy a Slack.

A funkciókat illetően a ClickUp több száz testreszabható funkciót kínál, köztük egy digitális táblát, amelyet a csapatok együttműködéshez használhatnak – a különböző csapattagok valós időben vagy aszinkron módon dolgozhatnak együtt, ötletelhetnek, stratégiákat dolgozhatnak ki, egyszerűtől a bonyolultig terjedő tervezési ötleteket és munkafolyamatokat térképezhetnek fel, és még sok minden mást.

ClickUp Whiteboards dokumentumok és vizuális jelzések hozzáadásához a csapatok együttműködése érdekében
Könnyedén testreszabhatja a tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A ClickUp emellett sablonkönyvtárat is kínál tervező és kreatív csapatok számára, hogy Önök is létrehozhassák a saját ideális tervezési folyamatukat tökéletesen tükröző tervezési munkafolyamatot.

A ClickUp grafikai tervezési sablonja három egyedi nézettel rendelkezik, amelyek segítségével a grafikai tervezési folyamatot az elejétől a végéig egyszerűsítheti.
A ClickUp grafikai tervezési sablonja három egyedi nézettel rendelkezik, amelyek segítségével a grafikai tervezési folyamatot az elejétől a végéig egyszerűsítheti.

Ezenkívül a tervezési szakemberek és az ügyfelek használhatják a ClickUp Docs együttműködési felismerő funkcióját olyan elemekhez, mint a kreatív brief dokumentumok, és kihasználhatják a Proofing funkciót képek, videók és PDF-fájlok megjegyzéséhez, vagy az alkalmazáson belüli képernyőfelvevőt, a Clip by ClickUp-ot, hogy egyértelmű utasításokat adjanak át és felgyorsítsák a tervezési visszajelzési folyamatot.

A legjobb funkciók

  • Teljesen testreszabható platform: Testreszabhatja a ClickUp minden részét, hogy megfeleljen csapata és vállalkozása igényeinek.
  • Több mint 15 egyéni nézet : Válasszon több mint 15féle nézet közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve a Csevegés nézetet is.
  • Csevegés nézet: Azonnali üzeneteket küldhet csapatának, és a munkája mellett folytathatja a beszélgetéseket.
  • E-mail a ClickUp-ban: Kezelje az összes e-mailes kommunikációját egy helyen, külön programok és szoftverek nélkül. Küldjön vállalati híreket, megbízásokat, feladatokat, információkat és fontos üzeneteket a ClickUp-ban, anélkül, hogy lapot kellene váltania.
  • Whiteboards: Készítsen vizuális segédanyagokat virtuális értekezletekhez, és térképezze fel a projekteket és ötleteket, hogy kommunikálhassa a terveket a csapataival.
  • Figyelők: Ha valakit figyelőként jelölnek ki, akkor automatikusan értesítést kap, ha egy feladat frissül, így nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatot.
  • Hozzárendelt megjegyzések és említések: Hozzon létre teendőket egy feladat keretében, és rendelje azokat másokhoz vagy akár saját magához, majd az említések funkcióval hívja fel a figyelmüket a feladatokon belüli elemekre vagy a Csevegés nézetre.
  • Feladatkezelés: A ClickUp egy hatékony feladatkezelő rendszert kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre és osszanak ki a csapat tagjai között, nyomon kövessék az előrehaladást, határidőket állítsanak be, mellékleteket és ellenőrzőlistákat adjanak hozzá.
  • Együttműködési eszközök: A ClickUp számos együttműködési eszközt kínál, többek között valós idejű megjegyzéseket, fájlmegosztást és más eszközökkel, például a Slackkel és a Google Drive-val való integrációt.
  • Tervezésspecifikus funkciók: A ClickUp tervezésspecifikus funkciókkal rendelkezik, például online korrektúrával és vizuális visszajelzéssel, amelyek hasznosak vizuális projektek tervezéséhez.

Korlátozások

  • Tanulási görbe: Mivel a ClickUp széles körű funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínál, a platform hatékony használatának elsajátítása időbe telhet. Ez különösen az új felhasználókra vonatkozik, de miután elkezdtek a csapattal együtt dolgozni a platformon, és elolvasták a Súgó központ utasításait, könnyen leküzdhetik ezt a nehézséget.

Árak

  • Örökre ingyenes: Funkciókban gazdag ingyenes csomag
  • Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
  • Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (3519+ értékelés)
2. Flipsnack

A legjobb online tervezéshez és interaktív tartalomkészítéshez

Flipsnack tervezőeszköz
via Flipsnack

A Flipsnack egy interaktív tervezőszoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára interaktív tartalmak, például magazinok, brosúrák és katalógusok flipbook formátumban történő létrehozását és közzétételét. A Flipsnack szerepel a legjobb tervezési együttműködési eszközök listáján, mert a könnyen használható szerkesztővel, a sokféle sablonnal és a testreszabási lehetőségekkel a Flipsnack segítségével bárki egyszerűen létrehozhat interaktív terveket.

A legjobb funkciók

  • Online ellenőrzés és megjegyzések: Az együttműködők online felülvizsgálhatják és megjegyzéseket fűzhetnek a tervekhez, így bármely tervezőcsapat könnyedén gyűjthet visszajelzéseket és végezhet módosításokat valós időben.
  • Kollaboratív munkaterület verziótörténettel: Több csapat is egyszerre dolgozhat ugyanazon a projekten, és minden változás és verzió rögzítésre kerül.
  • Testreszabható sablonok: A Flipsnack különböző igényekhez számos grafikai sablont kínál, amelyek segítségével könnyen és gyorsan professzionális megjelenésű terveket készíthet.
  • Beágyazható kiadványok és flipbookok: A tervezett projektek és interaktív portfóliók beágyazhatók weboldalakba vagy megoszthatók a közösségi médián keresztül.
  • Integráció népszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal: Integrálható népszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal, mint a Google Drive és a Dropbox, így könnyen importálhatók és exportálhatók a tervezési fájlok.

Korlátozások

  • Korlátozott flipbook oldalak és tárhely a kisebb csomagoknál: Ingyenes felhasználóként csak 30 oldal/flipbook és összesen 100 MB/flipbook áll rendelkezésre. Különösen akkor, ha kiadó vagy egy vállalatnál dolgozol, más csomagokra lesz szükséged.

Árak

  • Ingyenes (14 napos ingyenes próba)
  • Starter: 14 USD havonta
  • Professzionális: 35 USD/hó
  • Üzleti: 79 USD havonta
  • Business Plus: 207,50 USD havonta
  • Vállalati: 355 USD havonta
  • Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (104 értékelés)
  • Capterra: 4,6 az 5-ből (241 értékelés)

3. Marvel

A legjobb prototípusok készítéséhez és teszteléshez

Marvel tervezési együttműködési eszköz
Via Marvel

A Marvel egy webalapú tervezési platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára interaktív prototípusok és vázlatok létrehozását weboldalakhoz és mobilalkalmazásokhoz. Felhasználóbarát felületével és intuitív drag-and-drop eszközeivel a Marvel megkönnyíti a prototípusok létrehozását és megosztását kollégákkal, a tervezőcsapattal és a együttműködőkkel.

A legjobb funkciók

  • Interaktív tervezési prototípusok animációkkal és átmenetekkel: A kreatív csapatok pontosabb képet adhatnak az ügyfeleknek és kollégáknak a végtermékről.
  • Együttműködési eszközök visszajelzésekhez és megjegyzésekhez: A csapat közvetlenül a tervezési prototípusokra adhat visszajelzéseket és megjegyzéseket, így könnyen összegyűjtheti és rendszerezheti a visszajelzéseket.
  • Egyszerű tervezésszervezés fejlesztőbarát funkciókkal: A Marvel fejlesztőbarát funkciókat kínál, például kód exportálást, így könnyen elküldheti a terveket a fejlesztőknek.
  • Integráció más népszerű tervezőeszközökkel , mint a Sketch és a Figma: A Marvel integrálható népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen importálhat és exportálhat fájlokat.
  • Felhasználói tesztelés és elemzés: A Marvel felhasználói tesztelési és elemzési funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a tervek optimalizálását a felhasználói visszajelzések és viselkedés alapján.

Korlátozások

  • Korlátozott verziókezelés: emiatt nehéz lehet a tervek változásainak és módosításainak kezelése.

Árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Pro: 12 dollár havonta
  • Csapat: 42 USD havonta
  • Vállalat: 84 dollár havonta
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,4 az 5-ből (224 értékelés)
  • Capterra: 4,6 az 5-ből (86 értékelés)

4. Figma

A legjobb tervezéshez

Figma tervezőeszköz
via Figma

A Figma egy felhőalapú tervezőeszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára digitális tervek, például felhasználói felületek, vázlatok és grafikák létrehozását és közös szerkesztését. Széles körű funkcióival és hatékony együttműködési rendszerével a Figma népszerű választás a komplex projektekkel foglalkozó kreatív csapatok számára.

A legjobb funkciók

  • Valós idejű együttműködési tervezési munkaterület: A csapatok valós időben együttműködhetnek ugyanazon a terven, ami megkönnyíti a közös munkát és a gyors változtatásokat.
  • Tervezési rendszerek a következetes és hatékony tervezéshez: Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyabban hozzanak létre következetes terveket.
  • Automatikus elrendezés reszponzív tervezéshez: Ez megkönnyíti a különböző képernyőméretekhez reszponzív elrendezések tervezését.
  • Prototípus-készítő és animációs eszközök: Ezek lehetővé teszik a csapatok számára interaktív prototípusok létrehozását.
  • Pluginek és integrációk népszerű tervezőeszközökkel: A Figma széles körű plugineket és integrációkat kínál népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen bővítheti a platform funkcionalitását.

Korlátozások

  • Korlátozott offline hozzáférés: Mivel a Figma egy felhőalapú eszköz, nem biztos, hogy a legjobb megoldás azoknak a felhasználóknak, akik offline vagy korlátozott internetkapcsolattal rendelkező területeken kell dolgozniuk.

Árak

  • Starter: 0 USD
  • Figma Professional : 12 dollár havonta
  • Figma Organization: 45 USD/hó
  • Figma Enterprise: 75 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (809 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (617 értékelés)

5. Adobe Creative Cloud Libraries

A legjobb rendszerek és könyvtárak tervezéséhez

Tervezési eszközök kezelése az Adobe Creative Cloud Libraries segítségével
az Adobe Creative Cloud Libraries segítségével

Az Adobe Creative Cloud Libraries egy digitális eszközkezelő platform, amely integrálva van az Adobe Creative Clouddal. Ez a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kreatív eszközöket, például grafikákat, színeket, karakterstílusokat és logókat tároljanak, rendszerezzenek és megosszanak különböző Adobe alkalmazásokban és projektekben. A Creative Cloud Libraries segítségével a tervezők több projektben is zökkenőmentesen hozzáférhetnek és felhasználhatják eszközeiket, ezzel időt takarítva meg és racionalizálva munkafolyamataikat.

A legjobb funkciók

  • Központosított tervezési eszközök az egyszerű együttműködés érdekében: A csapatok központosított könyvtárban tárolhatják és megoszthatják a tervezési eszközöket, például a színeket, a tipográfiát és a grafikákat.
  • Megosztott könyvtárak: A könyvtárak megoszthatók a csapatok között, így könnyen hozzáférhetők és felhasználhatók a különböző projektekben a tervezési eszközök.
  • Integráció más népszerű tervezőeszközökkel, például a Photoshop és az Illustrator programokkal: A könyvtárak integrálhatók a népszerű Adobe tervezőeszközökkel, így a fájlok importálása és exportálása egyszerűvé válik.
  • Testreszabható hozzáférés és jogosultságok a különböző felhasználók számára: A könyvtárak testreszabhatók, hogy a különböző felhasználók különböző szintű hozzáférést és jogosultságokat kapjanak.
  • Automatikus szinkronizálás eszközök és platformok között: Ez megkönnyíti a tervezési munkát bárhonnan.

Korlátozások

  • Korlátozott verziókezelés: A verziókezelő rendszer némileg korlátozott, ami megnehezítheti a tervezések változásainak és módosításainak kezelését.

Árak

  • Ingyenes próba: 7 napos próba
  • Egyéni felhasználók: 52,99 USD/hó
  • Diákok és tanárok: 19,99 USD havonta
  • Üzleti: 33,99 USD havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,6 az 5-ből (34 906 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (7090 értékelés)

6. Miro

A legjobb brainstorminghoz és tervezési ötletek vizualizálásához

Miro példa: minden egy helyen
Via Miro

A Miro egy online táblaplatform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy távolról dolgozzanak különböző feladatokon, beleértve a brainstormingot, az ötletelést és a projektmenedzsmentet.

A legjobb funkciók

  • Valós idejű együttműködési tábla ötleteléshez és koncepcióalkotáshoz: Ez a tervezési eszköz online táblával rendelkezik , amely megkönnyíti a csapatok számára az ötletek kidolgozását és a valós idejű együttműködést.
  • Testreszabható sablonok: A Miro különböző tervezési feladatokhoz számos sablont kínál, így könnyen és gyorsan elindíthatja a projektet.
  • Integráció népszerű tervezőeszközökkel, mint a Figma és a Sketch: A Miro integrálható népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen importálhat és exportálhat fájlokat.
  • Könnyű megosztás és megjegyzések a visszajelzésekhez és az együttműködéshez: Bármelyik csapattag könnyedén összegyűjtheti a visszajelzéseket és elvégezheti a módosításokat.
  • Videó és hang: Lehetőséget kínál interaktív média hozzáadására.

Korlátozások

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek az objektumok és elemek esetében: Ez korlátozhatja a tervezők és a kollaboránsok kreativitását.

Árak

  • Ingyenes verzió: Elérhető
  • Csapat: 10 USD/tag/hónap
  • Üzleti: 20 USD/tag/hónap
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,8 az 5-ből (4448 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (1194 értékelés)

7. InVision

A legjobb megjegyzések és jelölések hozzáadásához

InVision önkiszolgáló eszköz a tervezési gondolkodáshoz
via InVision

Az InVision egy digitális tervezési és együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy prototípusokat, animációkat és terveket készítsenek és osszanak meg webes és mobil alkalmazásokhoz. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű megjegyzések és az együttműködés, az InVision megkönnyíti a projektekben való közös munkát bárhonnan.

A legjobb funkciók

  • Valós idejű tervezési együttműködés megjegyzésekkel és visszajelzésekkel: Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket fűzzenek a projektekhez.
  • Tervezési prototípus-készítő és animációs eszközök: Ezek segítségével a csapatok interaktív prototípusokat hozhatnak létre.
  • Tervezési rendszerkezelés: Ez segít a konzisztens tervezés létrehozásában.
  • Integráció népszerű tervezőeszközökkel: Integrálható a Sketch és a Photoshop programokkal.
  • Felhasználói tesztelés és elemzés a tervezés optimalizálása érdekében: Ez megkönnyíti a tervek optimalizálását a felhasználói visszajelzések és viselkedés alapján.

Korlátozások

  • Korlátozott verziókezelési és fájlkezelési lehetőségek, ami megnehezítheti a tervezők számára a változások és frissítések nyomon követését.

Árak

  • Ingyenes verzió: Elérhető
  • Starter: 15 USD havonta
  • Professzionális: 25 USD havonta
  • Csapat: 99 USD havonta
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,4 az 5-ből (671 értékelés)
  • Capterra: 4,6 az 5-ből (722 értékelés)

8. Frame. io

A legjobb visszajelzések és értékelések a csapattagoktól és az ügyfelektől

Frame online tervezési együttműködési eszköz
via Frame. io

A Frame.io egy videó együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek videóprojektekben. Olyan funkciókkal, mint a verziókezelés, a megjegyzések és a biztonságos megosztás, ez egy remek eszköz a felülvizsgálatokhoz és a visszajelzésekhez.

A legjobb funkciók

  • Valós idejű megjegyzések és visszajelzések: Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket hagyjanak egy videó vagy kép bizonyos részeire.
  • Verziókezelés: Ez segít a csapatnak könnyedén összehasonlítani egy videó vagy kép különböző verzióit, megtekinteni a változásokat és szükség esetén visszatérni a korábbi verziókhoz.
  • Együttműködési munkafolyamatok: Ez a szoftver megkönnyíti a feladatok kiosztását, a haladás nyomon követését és a jóváhagyási folyamat zökkenőmentesebbé tételét.
  • Biztonságos megosztás: Leegyszerűsíti a videó- és képfájlok megosztását az ügyfelekkel és más csapattagokkal, miközben biztosítja azok magánjellegét és biztonságát.
  • Integráció más eszközökkel: A Frame. io számos más eszközzel és platformmal integrálható, többek között az Adobe Premiere Pro, a Final Cut Pro és a Slack programokkal.

Korlátozások

  • A nagy sebességű internetkapcsolatra való támaszkodás: ez megnehezítheti a lassabb internetkapcsolattal rendelkező távoli munkatársak hatékony együttműködését.

Árak

  • Ingyenes verzió: Elérhető
  • Pro: 15 dollár havonta
  • Csapat: 25 USD havonta
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (60 értékelés)
  • Capterra: 4,6 az 5-ből (73 értékelés)

9. Milanote

A legjobb projektek kutatásához és hangulat táblák készítéséhez

A Milanote használata projektek kutatásához és hangulat táblák készítéséhez
via Milanote

A Milanote egy olyan platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együttműködjenek számos feladatban, beleértve a brainstormingot, a jegyzetelést és a projektmenedzsmentet, valamint hangulat táblák készítését és kutatásokat végezzenek projektjeikhez.

A legjobb funkciók

  • Vizuális együttműködési eszközök: Megkönnyítik a tervezőcsapatok számára az ötletek és koncepciók közös kidolgozását, lehetővé téve jegyzetek, képek, linkek és egyéb elemek hozzáadását a megosztott táblához.
  • Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi, hogy az egész csapat valós időben együtt dolgozzon ugyanazon a táblán, és láthassa a változásokat és frissítéseket.
  • Egyszerű fájlmegosztás: Megkönnyíti a fájlok megosztását és a tervezésen való együttműködést, mivel a fájlokat közvetlenül a táblára lehet feltölteni és megosztani.
  • Integrációk: Ez a szoftver számos eszközzel és platformmal integrálható, többek között az Adobe Creative Cloud, a Figma és a Sketch programokkal.
  • Sablonok: Számos testreszabható sablon áll rendelkezésre bármilyen tervezési projekthez, beleértve a vázlatokat, hangulat táblákat és tervezési briefeket, így a együttműködés hatékonyabbá válik.

Korlátozások

  • A tervezések korlátozott exportálási lehetőségei korlátozhatják a platformon elvégzett munkák megosztását vagy bemutatását a szerszámon kívül.

Árak

  • Ingyenes verzió: Elérhető
  • Fizetés személyenként: 12,50 USD havonta
  • Frissítse csapatát: 49 dollár havonta, maximum 10 fő számára

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (40 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (52 értékelés)

10. Notion

A legjobb referenciák gyűjtéséhez

A Notion egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző feladatokon együttműködjenek. Ugyanakkor egy projektmenedzsment eszköz is, amely jegyzetek készítésére és tudásmegosztásra is használható.

A legjobb funkciók

  • Hatékony adatbázis-funkciók: A Notion adatbázis-funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy helyen kövessék nyomon és kezeljék a tervezési eszközöket, a visszajelzéseket és az előrehaladást.
  • Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy valós időben együtt dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, ami megkönnyíti a visszajelzések begyűjtését és a gyors változtatások végrehajtását.
  • Testreszabható munkaterület: Feladatok, oldalak, jegyzetek és egyebek hozzáadása
  • Beágyazott multimédia: A Notion lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy multimédiás fájlokat, például képeket, videókat és hangfájlokat közvetlenül beágyazzanak projektjeikbe.
  • Integráció más eszközökkel: Integrálja a Notiont a Figma, a Sketch és az Adobe Creative Cloud alkalmazásokkal.

Korlátozások

  • A tervezésspecifikus feladatokra korlátozott képességek megnehezíthetik a platform használatát összetettebb tervezési projektek esetén.

Árak

  • Ingyenes verzió: Elérhető
  • Plusz: 10 dollár havonta
  • Üzleti: 18 USD/hó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

  • G2: 4,7 az 5-ből (2097 értékelés)
  • Capterra: 4,7 az 5-ből (1542 értékelés)

Sikeres projektek megvalósítása tervezési együttműködési szoftverrel

A modern tervezési együttműködési eszközök csapatmunkát támogató funkcióikkal lehetővé teszik, hogy több csapat zökkenőmentesen dolgozzon együtt komplex tervezési projektekben. Javítják a csapatok közötti kommunikációt, növelik a termelékenységet, fokozzák a kreativitást, hozzáférhetőbbé teszik az információkat, és ami a legfontosabb: biztosítják, hogy minden csapata ugyanazon az oldalon álljon.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, a Flipsnack, a Marvel, a Figma és más tervezési együttműködési szoftverek segítségével tervezőcsapata megkapja a szükséges eszközöket ahhoz, hogy időben sikeres projekteket szállítson. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, kezelheti a teljes terméktervezési munkafolyamatot, hogy egyszerűsítse a tervezési folyamatot, és a fejlett együttműködési funkciók segítségével csapatait folyamatosan összekapcsolhatja, összehangolhatja és tájékoztathatja.

