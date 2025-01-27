A 10 legjobb grafikai tervezési együttműködési szoftver és eszköz 2025-ben

Ön tervező, együttműködik tervezőkkel, és hatékonyabban szeretne dolgozni a csapatával?
A tervezési együttműködési eszközök erre a megoldást kínálják. Valójában az online együttműködési eszközök használata akár 10%-kal is javíthatja a termelékenységet, örökre megváltoztatva a funkcionális csapatok, például a tervezők, a marketingesek, az értékesítők és más részlegek együttműködésének módját, valós időben vagy aszinkron módon történő együttműködését, visszajelzések megosztását stb.
Akár szabadúszó, kisvállalkozás vagy nagy szervezet, ez a legjobb tervezési együttműködési eszközök összeállítása segít javítani a csapat együttműködését, egyszerűsíteni a tervezési munkafolyamatot, felgyorsítani a jelenlegi folyamatokat és kiváló minőségű tervezési munkát szállítani. ???
Mi az a tervezési együttműködési szoftver?
A tervezési együttműködési szoftver egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a tervezőcsapatok számára, hogy együtt dolgozzanak a projektekben, megosszák visszajelzéseiket és hatékonyan kezeljék a tervezési fájlokat. Olyan platformot biztosít, ahol a tervezők, az ügyfelek és a együttműködők helytől függetlenül, valós időben kommunikálhatnak és dolgozhatnak együtt.
A tervezési együttműködési szoftverek egyre népszerűbbek a kreatív iparban, mert segítenek a csapatoknak jobban kezelni a munkájukat, hatékonyan kommunikálni, és szükség esetén minden projekt részleteit ismerni anélkül, hogy további magyarázatokat kellene kérniük megbeszéléseken vagy értekezleteken.
A tervezési együttműködési szoftverek előnyei
A tervezési együttműködési eszközök legfontosabb előnyei a következők:
- A kommunikáció és az együttműködés javítása
- Ötletek, visszajelzések és megjegyzések egyszerű megosztása
- Fájlok hatékony kezelése
- Idő- és költségmegtakarítás
- Termelékenység növelése
A tervezési együttműködési szoftverek különböző típusú felhasználók számára nyújtanak előnyöket:
- Tervezők: Könnyedén együttműködhetnek más tervezőkkel és ügyfelekkel, javíthatják a kommunikációt, hogy gyorsabban befejezzék a projekteket.
- Marketingesek vagy más, tervezési projektekben részt vevő személyek: A tervezési együttműködési eszközök központi platformot biztosítanak a marketingesek és tervezők számára minden tervezési projektjükhöz, ami jobb marketingkampány-kezelést eredményezhet, és segít abban, hogy mindig a márka irányelveinek megfelelően dolgozzanak.
- Ügyfelek: A tervezési együttműködési eszközökkel az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy a tervezés végeredménye megfelel az elvárásaiknak, és könnyedén visszajelzést adhatnak.
- Projektmenedzserek: Az ilyen eszközök használatával a projektmenedzserek ugyanazon a platformon oszthatják ki a feladatokat, követhetik azok előrehaladását, hozzáadhatnak határidőket és visszajelzéseket adhatnak.
Mi teszi jóvá egy tervezési együttműködési szoftvert?
Az Ön vagy csapata számára legmegfelelőbb együttműködési szoftver kiválasztásakor figyelembe veendő jellemzők a következők:
- Valós idejű együttműködés
- Akadálymentesség
- Verziókezelés
- Visszajelzések és megjegyzések
- Biztonság és adatvédelem
- Könnyű használat
- Integráció más hasznos eszközökkel
A 10 legjobb tervezési együttműködési szoftver
Íme a 10 legjobb tervezési együttműködési szoftver listája, népszerűségük és a G2 és Capterra különböző platformokon található értékeléseik alapján.
1. ClickUp
A legjobb csapatmunkához és tervezési projektmenedzsment szoftverhez
A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely segít a különböző méretű csapatoknak és vállalkozásoknak a feladatok, dokumentumok, célok és határidők kezelésében. Számos funkciót kínál, többek között feladatkezelést, időkövetést, naptárakat, projektsablonokat, csapatmunkát és jelentéseket.
Ez az eszköz az egyik legjobb tervezési együttműködési eszköz a tervezőcsapatok számára, mert az egész platform teljes mértékben testreszabható, ami azt jelenti, hogy bármilyen módon konfigurálható, hogy támogassa a jelenlegi és növekvő üzleti igényeket. Ezenkívül ez a rugalmasság megkönnyíti a projektek kezelését, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkájukat a preferált munkafolyamatuk szerint szervezzék: Agile, Scrum, Kanban vagy egyéni folyamat. Emellett integrálható más népszerű eszközökkel is, mint a Google Drive, a Trello vagy a Slack.
A funkciókat illetően a ClickUp több száz testreszabható funkciót kínál, köztük egy digitális táblát, amelyet a csapatok együttműködéshez használhatnak – a különböző csapattagok valós időben vagy aszinkron módon dolgozhatnak együtt, ötletelhetnek, stratégiákat dolgozhatnak ki, egyszerűtől a bonyolultig terjedő tervezési ötleteket és munkafolyamatokat térképezhetnek fel, és még sok minden mást.
A ClickUp emellett sablonkönyvtárat is kínál tervező és kreatív csapatok számára, hogy Önök is létrehozhassák a saját ideális tervezési folyamatukat tökéletesen tükröző tervezési munkafolyamatot.
Ezenkívül a tervezési szakemberek és az ügyfelek használhatják a ClickUp Docs együttműködési felismerő funkcióját olyan elemekhez, mint a kreatív brief dokumentumok, és kihasználhatják a Proofing funkciót képek, videók és PDF-fájlok megjegyzéséhez, vagy az alkalmazáson belüli képernyőfelvevőt, a Clip by ClickUp-ot, hogy egyértelmű utasításokat adjanak át és felgyorsítsák a tervezési visszajelzési folyamatot.
A legjobb funkciók
- Teljesen testreszabható platform: Testreszabhatja a ClickUp minden részét, hogy megfeleljen csapata és vállalkozása igényeinek.
- Több mint 15 egyéni nézet : Válasszon több mint 15féle nézet közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve a Csevegés nézetet is.
- Csevegés nézet: Azonnali üzeneteket küldhet csapatának, és a munkája mellett folytathatja a beszélgetéseket.
- E-mail a ClickUp-ban: Kezelje az összes e-mailes kommunikációját egy helyen, külön programok és szoftverek nélkül. Küldjön vállalati híreket, megbízásokat, feladatokat, információkat és fontos üzeneteket a ClickUp-ban, anélkül, hogy lapot kellene váltania.
- Whiteboards: Készítsen vizuális segédanyagokat virtuális értekezletekhez, és térképezze fel a projekteket és ötleteket, hogy kommunikálhassa a terveket a csapataival.
- Figyelők: Ha valakit figyelőként jelölnek ki, akkor automatikusan értesítést kap, ha egy feladat frissül, így nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatot.
- Hozzárendelt megjegyzések és említések: Hozzon létre teendőket egy feladat keretében, és rendelje azokat másokhoz vagy akár saját magához, majd az említések funkcióval hívja fel a figyelmüket a feladatokon belüli elemekre vagy a Csevegés nézetre.
- Feladatkezelés: A ClickUp egy hatékony feladatkezelő rendszert kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre és osszanak ki a csapat tagjai között, nyomon kövessék az előrehaladást, határidőket állítsanak be, mellékleteket és ellenőrzőlistákat adjanak hozzá.
- Együttműködési eszközök: A ClickUp számos együttműködési eszközt kínál, többek között valós idejű megjegyzéseket, fájlmegosztást és más eszközökkel, például a Slackkel és a Google Drive-val való integrációt.
- Tervezésspecifikus funkciók: A ClickUp tervezésspecifikus funkciókkal rendelkezik, például online korrektúrával és vizuális visszajelzéssel, amelyek hasznosak vizuális projektek tervezéséhez.
Korlátozások
- Tanulási görbe: Mivel a ClickUp széles körű funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínál, a platform hatékony használatának elsajátítása időbe telhet. Ez különösen az új felhasználókra vonatkozik, de miután elkezdtek a csapattal együtt dolgozni a platformon, és elolvasták a Súgó központ utasításait, könnyen leküzdhetik ezt a nehézséget.
Árak
- Örökre ingyenes: Funkciókban gazdag ingyenes csomag
- Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (3519+ értékelés)
2. Flipsnack
A legjobb online tervezéshez és interaktív tartalomkészítéshez
A Flipsnack egy interaktív tervezőszoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára interaktív tartalmak, például magazinok, brosúrák és katalógusok flipbook formátumban történő létrehozását és közzétételét. A Flipsnack szerepel a legjobb tervezési együttműködési eszközök listáján, mert a könnyen használható szerkesztővel, a sokféle sablonnal és a testreszabási lehetőségekkel a Flipsnack segítségével bárki egyszerűen létrehozhat interaktív terveket.
A legjobb funkciók
- Online ellenőrzés és megjegyzések: Az együttműködők online felülvizsgálhatják és megjegyzéseket fűzhetnek a tervekhez, így bármely tervezőcsapat könnyedén gyűjthet visszajelzéseket és végezhet módosításokat valós időben.
- Kollaboratív munkaterület verziótörténettel: Több csapat is egyszerre dolgozhat ugyanazon a projekten, és minden változás és verzió rögzítésre kerül.
- Testreszabható sablonok: A Flipsnack különböző igényekhez számos grafikai sablont kínál, amelyek segítségével könnyen és gyorsan professzionális megjelenésű terveket készíthet.
- Beágyazható kiadványok és flipbookok: A tervezett projektek és interaktív portfóliók beágyazhatók weboldalakba vagy megoszthatók a közösségi médián keresztül.
- Integráció népszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal: Integrálható népszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal, mint a Google Drive és a Dropbox, így könnyen importálhatók és exportálhatók a tervezési fájlok.
Korlátozások
- Korlátozott flipbook oldalak és tárhely a kisebb csomagoknál: Ingyenes felhasználóként csak 30 oldal/flipbook és összesen 100 MB/flipbook áll rendelkezésre. Különösen akkor, ha kiadó vagy egy vállalatnál dolgozol, más csomagokra lesz szükséged.
Árak
- Ingyenes (14 napos ingyenes próba)
- Starter: 14 USD havonta
- Professzionális: 35 USD/hó
- Üzleti: 79 USD havonta
- Business Plus: 207,50 USD havonta
- Vállalati: 355 USD havonta
- Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (104 értékelés)
- Capterra: 4,6 az 5-ből (241 értékelés)
3. Marvel
A legjobb prototípusok készítéséhez és teszteléshez
A Marvel egy webalapú tervezési platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára interaktív prototípusok és vázlatok létrehozását weboldalakhoz és mobilalkalmazásokhoz. Felhasználóbarát felületével és intuitív drag-and-drop eszközeivel a Marvel megkönnyíti a prototípusok létrehozását és megosztását kollégákkal, a tervezőcsapattal és a együttműködőkkel.
A legjobb funkciók
- Interaktív tervezési prototípusok animációkkal és átmenetekkel: A kreatív csapatok pontosabb képet adhatnak az ügyfeleknek és kollégáknak a végtermékről.
- Együttműködési eszközök visszajelzésekhez és megjegyzésekhez: A csapat közvetlenül a tervezési prototípusokra adhat visszajelzéseket és megjegyzéseket, így könnyen összegyűjtheti és rendszerezheti a visszajelzéseket.
- Egyszerű tervezésszervezés fejlesztőbarát funkciókkal: A Marvel fejlesztőbarát funkciókat kínál, például kód exportálást, így könnyen elküldheti a terveket a fejlesztőknek.
- Integráció más népszerű tervezőeszközökkel , mint a Sketch és a Figma: A Marvel integrálható népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen importálhat és exportálhat fájlokat.
- Felhasználói tesztelés és elemzés: A Marvel felhasználói tesztelési és elemzési funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a tervek optimalizálását a felhasználói visszajelzések és viselkedés alapján.
Korlátozások
- Korlátozott verziókezelés: emiatt nehéz lehet a tervek változásainak és módosításainak kezelése.
Árak
- Ingyenes: 0 USD
- Pro: 12 dollár havonta
- Csapat: 42 USD havonta
- Vállalat: 84 dollár havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (224 értékelés)
- Capterra: 4,6 az 5-ből (86 értékelés)
4. Figma
A legjobb tervezéshez
A Figma egy felhőalapú tervezőeszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára digitális tervek, például felhasználói felületek, vázlatok és grafikák létrehozását és közös szerkesztését. Széles körű funkcióival és hatékony együttműködési rendszerével a Figma népszerű választás a komplex projektekkel foglalkozó kreatív csapatok számára.
A legjobb funkciók
- Valós idejű együttműködési tervezési munkaterület: A csapatok valós időben együttműködhetnek ugyanazon a terven, ami megkönnyíti a közös munkát és a gyors változtatásokat.
- Tervezési rendszerek a következetes és hatékony tervezéshez: Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyabban hozzanak létre következetes terveket.
- Automatikus elrendezés reszponzív tervezéshez: Ez megkönnyíti a különböző képernyőméretekhez reszponzív elrendezések tervezését.
- Prototípus-készítő és animációs eszközök: Ezek lehetővé teszik a csapatok számára interaktív prototípusok létrehozását.
- Pluginek és integrációk népszerű tervezőeszközökkel: A Figma széles körű plugineket és integrációkat kínál népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen bővítheti a platform funkcionalitását.
Korlátozások
- Korlátozott offline hozzáférés: Mivel a Figma egy felhőalapú eszköz, nem biztos, hogy a legjobb megoldás azoknak a felhasználóknak, akik offline vagy korlátozott internetkapcsolattal rendelkező területeken kell dolgozniuk.
Árak
- Starter: 0 USD
- Figma Professional : 12 dollár havonta
- Figma Organization: 45 USD/hó
- Figma Enterprise: 75 dollár havonta
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (809 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (617 értékelés)
5. Adobe Creative Cloud Libraries
A legjobb rendszerek és könyvtárak tervezéséhez
Az Adobe Creative Cloud Libraries egy digitális eszközkezelő platform, amely integrálva van az Adobe Creative Clouddal. Ez a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kreatív eszközöket, például grafikákat, színeket, karakterstílusokat és logókat tároljanak, rendszerezzenek és megosszanak különböző Adobe alkalmazásokban és projektekben. A Creative Cloud Libraries segítségével a tervezők több projektben is zökkenőmentesen hozzáférhetnek és felhasználhatják eszközeiket, ezzel időt takarítva meg és racionalizálva munkafolyamataikat.
A legjobb funkciók
- Központosított tervezési eszközök az egyszerű együttműködés érdekében: A csapatok központosított könyvtárban tárolhatják és megoszthatják a tervezési eszközöket, például a színeket, a tipográfiát és a grafikákat.
- Megosztott könyvtárak: A könyvtárak megoszthatók a csapatok között, így könnyen hozzáférhetők és felhasználhatók a különböző projektekben a tervezési eszközök.
- Integráció más népszerű tervezőeszközökkel, például a Photoshop és az Illustrator programokkal: A könyvtárak integrálhatók a népszerű Adobe tervezőeszközökkel, így a fájlok importálása és exportálása egyszerűvé válik.
- Testreszabható hozzáférés és jogosultságok a különböző felhasználók számára: A könyvtárak testreszabhatók, hogy a különböző felhasználók különböző szintű hozzáférést és jogosultságokat kapjanak.
- Automatikus szinkronizálás eszközök és platformok között: Ez megkönnyíti a tervezési munkát bárhonnan.
Korlátozások
- Korlátozott verziókezelés: A verziókezelő rendszer némileg korlátozott, ami megnehezítheti a tervezések változásainak és módosításainak kezelését.
Árak
- Ingyenes próba: 7 napos próba
- Egyéni felhasználók: 52,99 USD/hó
- Diákok és tanárok: 19,99 USD havonta
- Üzleti: 33,99 USD havonta
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,6 az 5-ből (34 906 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (7090 értékelés)
6. Miro
A legjobb brainstorminghoz és tervezési ötletek vizualizálásához
A Miro egy online táblaplatform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy távolról dolgozzanak különböző feladatokon, beleértve a brainstormingot, az ötletelést és a projektmenedzsmentet.
A legjobb funkciók
- Valós idejű együttműködési tábla ötleteléshez és koncepcióalkotáshoz: Ez a tervezési eszköz online táblával rendelkezik , amely megkönnyíti a csapatok számára az ötletek kidolgozását és a valós idejű együttműködést.
- Testreszabható sablonok: A Miro különböző tervezési feladatokhoz számos sablont kínál, így könnyen és gyorsan elindíthatja a projektet.
- Integráció népszerű tervezőeszközökkel, mint a Figma és a Sketch: A Miro integrálható népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen importálhat és exportálhat fájlokat.
- Könnyű megosztás és megjegyzések a visszajelzésekhez és az együttműködéshez: Bármelyik csapattag könnyedén összegyűjtheti a visszajelzéseket és elvégezheti a módosításokat.
- Videó és hang: Lehetőséget kínál interaktív média hozzáadására.
Korlátozások
- Korlátozott testreszabási lehetőségek az objektumok és elemek esetében: Ez korlátozhatja a tervezők és a kollaboránsok kreativitását.
Árak
- Ingyenes verzió: Elérhető
- Csapat: 10 USD/tag/hónap
- Üzleti: 20 USD/tag/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,8 az 5-ből (4448 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (1194 értékelés)
7. InVision
A legjobb megjegyzések és jelölések hozzáadásához
Az InVision egy digitális tervezési és együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy prototípusokat, animációkat és terveket készítsenek és osszanak meg webes és mobil alkalmazásokhoz. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű megjegyzések és az együttműködés, az InVision megkönnyíti a projektekben való közös munkát bárhonnan.
A legjobb funkciók
- Valós idejű tervezési együttműködés megjegyzésekkel és visszajelzésekkel: Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket fűzzenek a projektekhez.
- Tervezési prototípus-készítő és animációs eszközök: Ezek segítségével a csapatok interaktív prototípusokat hozhatnak létre.
- Tervezési rendszerkezelés: Ez segít a konzisztens tervezés létrehozásában.
- Integráció népszerű tervezőeszközökkel: Integrálható a Sketch és a Photoshop programokkal.
- Felhasználói tesztelés és elemzés a tervezés optimalizálása érdekében: Ez megkönnyíti a tervek optimalizálását a felhasználói visszajelzések és viselkedés alapján.
Korlátozások
- Korlátozott verziókezelési és fájlkezelési lehetőségek, ami megnehezítheti a tervezők számára a változások és frissítések nyomon követését.
Árak
- Ingyenes verzió: Elérhető
- Starter: 15 USD havonta
- Professzionális: 25 USD havonta
- Csapat: 99 USD havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,4 az 5-ből (671 értékelés)
- Capterra: 4,6 az 5-ből (722 értékelés)
8. Frame. io
A legjobb visszajelzések és értékelések a csapattagoktól és az ügyfelektől
A Frame.io egy videó együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek videóprojektekben. Olyan funkciókkal, mint a verziókezelés, a megjegyzések és a biztonságos megosztás, ez egy remek eszköz a felülvizsgálatokhoz és a visszajelzésekhez.
A legjobb funkciók
- Valós idejű megjegyzések és visszajelzések: Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket hagyjanak egy videó vagy kép bizonyos részeire.
- Verziókezelés: Ez segít a csapatnak könnyedén összehasonlítani egy videó vagy kép különböző verzióit, megtekinteni a változásokat és szükség esetén visszatérni a korábbi verziókhoz.
- Együttműködési munkafolyamatok: Ez a szoftver megkönnyíti a feladatok kiosztását, a haladás nyomon követését és a jóváhagyási folyamat zökkenőmentesebbé tételét.
- Biztonságos megosztás: Leegyszerűsíti a videó- és képfájlok megosztását az ügyfelekkel és más csapattagokkal, miközben biztosítja azok magánjellegét és biztonságát.
- Integráció más eszközökkel: A Frame. io számos más eszközzel és platformmal integrálható, többek között az Adobe Premiere Pro, a Final Cut Pro és a Slack programokkal.
Korlátozások
- A nagy sebességű internetkapcsolatra való támaszkodás: ez megnehezítheti a lassabb internetkapcsolattal rendelkező távoli munkatársak hatékony együttműködését.
Árak
- Ingyenes verzió: Elérhető
- Pro: 15 dollár havonta
- Csapat: 25 USD havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (60 értékelés)
- Capterra: 4,6 az 5-ből (73 értékelés)
9. Milanote
A legjobb projektek kutatásához és hangulat táblák készítéséhez
A Milanote egy olyan platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együttműködjenek számos feladatban, beleértve a brainstormingot, a jegyzetelést és a projektmenedzsmentet, valamint hangulat táblák készítését és kutatásokat végezzenek projektjeikhez.
A legjobb funkciók
- Vizuális együttműködési eszközök: Megkönnyítik a tervezőcsapatok számára az ötletek és koncepciók közös kidolgozását, lehetővé téve jegyzetek, képek, linkek és egyéb elemek hozzáadását a megosztott táblához.
- Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi, hogy az egész csapat valós időben együtt dolgozzon ugyanazon a táblán, és láthassa a változásokat és frissítéseket.
- Egyszerű fájlmegosztás: Megkönnyíti a fájlok megosztását és a tervezésen való együttműködést, mivel a fájlokat közvetlenül a táblára lehet feltölteni és megosztani.
- Integrációk: Ez a szoftver számos eszközzel és platformmal integrálható, többek között az Adobe Creative Cloud, a Figma és a Sketch programokkal.
- Sablonok: Számos testreszabható sablon áll rendelkezésre bármilyen tervezési projekthez, beleértve a vázlatokat, hangulat táblákat és tervezési briefeket, így a együttműködés hatékonyabbá válik.
Korlátozások
- A tervezések korlátozott exportálási lehetőségei korlátozhatják a platformon elvégzett munkák megosztását vagy bemutatását a szerszámon kívül.
Árak
- Ingyenes verzió: Elérhető
- Fizetés személyenként: 12,50 USD havonta
- Frissítse csapatát: 49 dollár havonta, maximum 10 fő számára
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (40 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (52 értékelés)
10. Notion
A legjobb referenciák gyűjtéséhez
A Notion egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző feladatokon együttműködjenek. Ugyanakkor egy projektmenedzsment eszköz is, amely jegyzetek készítésére és tudásmegosztásra is használható.
A legjobb funkciók
- Hatékony adatbázis-funkciók: A Notion adatbázis-funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy helyen kövessék nyomon és kezeljék a tervezési eszközöket, a visszajelzéseket és az előrehaladást.
- Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy valós időben együtt dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, ami megkönnyíti a visszajelzések begyűjtését és a gyors változtatások végrehajtását.
- Testreszabható munkaterület: Feladatok, oldalak, jegyzetek és egyebek hozzáadása
- Beágyazott multimédia: A Notion lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy multimédiás fájlokat, például képeket, videókat és hangfájlokat közvetlenül beágyazzanak projektjeikbe.
- Integráció más eszközökkel: Integrálja a Notiont a Figma, a Sketch és az Adobe Creative Cloud alkalmazásokkal.
Korlátozások
- A tervezésspecifikus feladatokra korlátozott képességek megnehezíthetik a platform használatát összetettebb tervezési projektek esetén.
Árak
- Ingyenes verzió: Elérhető
- Plusz: 10 dollár havonta
- Üzleti: 18 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (2097 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (1542 értékelés)
Sikeres projektek megvalósítása tervezési együttműködési szoftverrel
A modern tervezési együttműködési eszközök csapatmunkát támogató funkcióikkal lehetővé teszik, hogy több csapat zökkenőmentesen dolgozzon együtt komplex tervezési projektekben. Javítják a csapatok közötti kommunikációt, növelik a termelékenységet, fokozzák a kreativitást, hozzáférhetőbbé teszik az információkat, és ami a legfontosabb: biztosítják, hogy minden csapata ugyanazon az oldalon álljon.
Az olyan eszközök, mint a ClickUp, a Flipsnack, a Marvel, a Figma és más tervezési együttműködési szoftverek segítségével tervezőcsapata megkapja a szükséges eszközöket ahhoz, hogy időben sikeres projekteket szállítson. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, kezelheti a teljes terméktervezési munkafolyamatot, hogy egyszerűsítse a tervezési folyamatot, és a fejlett együttműködési funkciók segítségével csapatait folyamatosan összekapcsolhatja, összehangolhatja és tájékoztathatja.
Vendégszerző:
Isabela Boncila marketing szakértő a Flipsnacknél, egy olyan szoftvernél, amely PDF-eket interaktív flipbookokká alakít. Szenvedélyesen érdeklődik a marketing, az írás és a technológia iránt.