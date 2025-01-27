A 10 legjobb grafikai tervezési együttműködési szoftver és eszköz 2025-ben

Ön tervező, együttműködik tervezőkkel, és hatékonyabban szeretne dolgozni a csapatával?

A tervezési együttműködési eszközök erre a megoldást kínálják. Valójában az online együttműködési eszközök használata akár 10%-kal is javíthatja a termelékenységet, örökre megváltoztatva a funkcionális csapatok, például a tervezők, a marketingesek, az értékesítők és más részlegek együttműködésének módját, valós időben vagy aszinkron módon történő együttműködését, visszajelzések megosztását stb.

Akár szabadúszó, kisvállalkozás vagy nagy szervezet, ez a legjobb tervezési együttműködési eszközök összeállítása segít javítani a csapat együttműködését, egyszerűsíteni a tervezési munkafolyamatot, felgyorsítani a jelenlegi folyamatokat és kiváló minőségű tervezési munkát szállítani. ?‍??

Mi az a tervezési együttműködési szoftver?

A tervezési együttműködési szoftver egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a tervezőcsapatok számára, hogy együtt dolgozzanak a projektekben, megosszák visszajelzéseiket és hatékonyan kezeljék a tervezési fájlokat. Olyan platformot biztosít, ahol a tervezők, az ügyfelek és a együttműködők helytől függetlenül, valós időben kommunikálhatnak és dolgozhatnak együtt.

A tervezési együttműködési szoftverek egyre népszerűbbek a kreatív iparban, mert segítenek a csapatoknak jobban kezelni a munkájukat, hatékonyan kommunikálni, és szükség esetén minden projekt részleteit ismerni anélkül, hogy további magyarázatokat kellene kérniük megbeszéléseken vagy értekezleteken.

A tervezési együttműködési szoftverek előnyei

A tervezési együttműködési eszközök legfontosabb előnyei a következők:

A kommunikáció és az együttműködés javítása

Ötletek, visszajelzések és megjegyzések egyszerű megosztása

Fájlok hatékony kezelése

Idő- és költségmegtakarítás

Termelékenység növelése

A tervezési együttműködési szoftverek különböző típusú felhasználók számára nyújtanak előnyöket:

Tervezők : Könnyedén együttműködhetnek más tervezőkkel és ügyfelekkel, javíthatják a kommunikációt, hogy gyorsabban befejezzék a projekteket.

Marketingesek vagy más, tervezési projektekben részt vevő személyek : A tervezési együttműködési eszközök központi platformot biztosítanak a marketingesek és tervezők számára minden tervezési projektjükhöz, ami jobb : A tervezési együttműködési eszközök központi platformot biztosítanak a marketingesek és tervezők számára minden tervezési projektjükhöz, ami jobb marketingkampány-kezelést eredményezhet, és segít abban, hogy mindig a márka irányelveinek megfelelően dolgozzanak.

Ügyfelek : A tervezési együttműködési eszközökkel az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy a tervezés végeredménye megfelel az elvárásaiknak, és könnyedén visszajelzést adhatnak.

Projektmenedzserek: Az ilyen eszközök használatával a projektmenedzserek ugyanazon a platformon oszthatják ki a feladatokat, : Az ilyen eszközök használatával a projektmenedzserek ugyanazon a platformon oszthatják ki a feladatokat, követhetik azok előrehaladását , hozzáadhatnak határidőket és visszajelzéseket adhatnak.

Mi teszi jóvá egy tervezési együttműködési szoftvert?

Az Ön vagy csapata számára legmegfelelőbb együttműködési szoftver kiválasztásakor figyelembe veendő jellemzők a következők:

Valós idejű együttműködés

Akadálymentesség

Verziókezelés

Visszajelzések és megjegyzések

Biztonság és adatvédelem

Könnyű használat

Integráció más hasznos eszközökkel

A 10 legjobb tervezési együttműködési szoftver

Íme a 10 legjobb tervezési együttműködési szoftver listája, népszerűségük és a G2 és Capterra különböző platformokon található értékeléseik alapján.

A legjobb csapatmunkához és tervezési projektmenedzsment szoftverhez

Kövesse nyomon a projekt frissítéseit, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely segít a különböző méretű csapatoknak és vállalkozásoknak a feladatok, dokumentumok, célok és határidők kezelésében. Számos funkciót kínál, többek között feladatkezelést, időkövetést, naptárakat, projektsablonokat, csapatmunkát és jelentéseket.

Ez az eszköz az egyik legjobb tervezési együttműködési eszköz a tervezőcsapatok számára, mert az egész platform teljes mértékben testreszabható, ami azt jelenti, hogy bármilyen módon konfigurálható, hogy támogassa a jelenlegi és növekvő üzleti igényeket. Ezenkívül ez a rugalmasság megkönnyíti a projektek kezelését, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkájukat a preferált munkafolyamatuk szerint szervezzék: Agile, Scrum, Kanban vagy egyéni folyamat. Emellett integrálható más népszerű eszközökkel is, mint a Google Drive, a Trello vagy a Slack.

A funkciókat illetően a ClickUp több száz testreszabható funkciót kínál, köztük egy digitális táblát, amelyet a csapatok együttműködéshez használhatnak – a különböző csapattagok valós időben vagy aszinkron módon dolgozhatnak együtt, ötletelhetnek, stratégiákat dolgozhatnak ki, egyszerűtől a bonyolultig terjedő tervezési ötleteket és munkafolyamatokat térképezhetnek fel, és még sok minden mást.

Könnyedén testreszabhatja a tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A ClickUp emellett sablonkönyvtárat is kínál tervező és kreatív csapatok számára, hogy Önök is létrehozhassák a saját ideális tervezési folyamatukat tökéletesen tükröző tervezési munkafolyamatot.

A ClickUp grafikai tervezési sablonja három egyedi nézettel rendelkezik, amelyek segítségével a grafikai tervezési folyamatot az elejétől a végéig egyszerűsítheti.

Ezenkívül a tervezési szakemberek és az ügyfelek használhatják a ClickUp Docs együttműködési felismerő funkcióját olyan elemekhez, mint a kreatív brief dokumentumok, és kihasználhatják a Proofing funkciót képek, videók és PDF-fájlok megjegyzéséhez, vagy az alkalmazáson belüli képernyőfelvevőt, a Clip by ClickUp-ot, hogy egyértelmű utasításokat adjanak át és felgyorsítsák a tervezési visszajelzési folyamatot.

A legjobb funkciók

Teljesen testreszabható platform : Testreszabhatja a ClickUp minden részét, hogy megfeleljen csapata és vállalkozása igényeinek.

Több mint 15 egyéni nézet : Válasszon több mint 15féle nézet közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve a Csevegés nézetet is. : Válasszon több mint 15féle nézet közül, hogy megtekintse munkáját, beleértve a Csevegés nézetet is.

Csevegés nézet : Azonnali üzeneteket küldhet csapatának, és a munkája mellett folytathatja a beszélgetéseket.

E-mail a ClickUp-ban: Kezelje az összes e-mailes kommunikációját egy helyen, külön programok és szoftverek nélkül. Küldjön vállalati híreket, megbízásokat, feladatokat, információkat és fontos üzeneteket a ClickUp-ban, anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Whiteboards : Készítsen vizuális segédanyagokat virtuális értekezletekhez, és térképezze fel a projekteket és ötleteket, hogy kommunikálhassa a terveket a csapataival.

Figyelők : Ha valakit figyelőként jelölnek ki, akkor automatikusan értesítést kap, ha egy feladat frissül, így nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatot.

Hozzárendelt megjegyzések és említések : Hozzon létre teendőket egy feladat keretében, és rendelje azokat másokhoz vagy akár saját magához, majd az említések funkcióval hívja fel a figyelmüket a feladatokon belüli elemekre vagy a Csevegés nézetre.

Feladatkezelés : A ClickUp egy hatékony feladatkezelő rendszert kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre és osszanak ki a csapat tagjai között, nyomon kövessék az előrehaladást, határidőket állítsanak be, mellékleteket és ellenőrzőlistákat adjanak hozzá.

Együttműködési eszközök : A ClickUp számos együttműködési eszközt kínál, többek között valós idejű megjegyzéseket, fájlmegosztást és más eszközökkel, például a Slackkel és a Google Drive-val való integrációt.

Tervezésspecifikus funkciók: A ClickUp tervezésspecifikus funkciókkal rendelkezik, például : A ClickUp tervezésspecifikus funkciókkal rendelkezik, például online korrektúrával és vizuális visszajelzéssel, amelyek hasznosak vizuális projektek tervezéséhez.

Korlátozások

Tanulási görbe: Mivel a ClickUp széles körű funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínál, a platform hatékony használatának elsajátítása időbe telhet. Ez különösen az új felhasználókra vonatkozik, de miután elkezdtek a csapattal együtt dolgozni a platformon, és elolvasták : Mivel a ClickUp széles körű funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínál, a platform hatékony használatának elsajátítása időbe telhet. Ez különösen az új felhasználókra vonatkozik, de miután elkezdtek a csapattal együtt dolgozni a platformon, és elolvasták a Súgó központ utasításait, könnyen leküzdhetik ezt a nehézséget.

Árak

Örökre ingyenes : Funkciókban gazdag ingyenes csomag

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3519+ értékelés)

2. Flipsnack

A legjobb online tervezéshez és interaktív tartalomkészítéshez

via Flipsnack

A Flipsnack egy interaktív tervezőszoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára interaktív tartalmak, például magazinok, brosúrák és katalógusok flipbook formátumban történő létrehozását és közzétételét. A Flipsnack szerepel a legjobb tervezési együttműködési eszközök listáján, mert a könnyen használható szerkesztővel, a sokféle sablonnal és a testreszabási lehetőségekkel a Flipsnack segítségével bárki egyszerűen létrehozhat interaktív terveket.

A legjobb funkciók

Online ellenőrzés és megjegyzések: Az együttműködők online felülvizsgálhatják és megjegyzéseket fűzhetnek a tervekhez, így bármely tervezőcsapat könnyedén gyűjthet visszajelzéseket és végezhet módosításokat valós időben.

Kollaboratív munkaterület verziótörténettel: Több csapat is egyszerre dolgozhat ugyanazon a projekten, és minden változás és verzió rögzítésre kerül.

Testreszabható sablonok: A Flipsnack különböző igényekhez számos A Flipsnack különböző igényekhez számos grafikai sablont kínál, amelyek segítségével könnyen és gyorsan professzionális megjelenésű terveket készíthet.

Beágyazható kiadványok és flipbookok: A tervezett projektek és A tervezett projektek és interaktív portfóliók beágyazhatók weboldalakba vagy megoszthatók a közösségi médián keresztül.

Integráció népszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal: Integrálható népszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal, mint a Google Drive és a Dropbox, így könnyen importálhatók és exportálhatók a tervezési fájlok.

Korlátozások

Korlátozott flipbook oldalak és tárhely a kisebb csomagoknál: Ingyenes felhasználóként csak 30 oldal/flipbook és összesen 100 MB/flipbook áll rendelkezésre. Különösen akkor, ha kiadó vagy egy vállalatnál dolgozol, más csomagokra lesz szükséged.

Árak

Ingyenes (14 napos ingyenes próba)

Starter: 14 USD havonta

Professzionális : 35 USD/hó

Üzleti : 79 USD havonta

Business Plus : 207,50 USD havonta

Vállalati : 355 USD havonta

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (104 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (241 értékelés)

3. Marvel

A legjobb prototípusok készítéséhez és teszteléshez

Via Marvel

A Marvel egy webalapú tervezési platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára interaktív prototípusok és vázlatok létrehozását weboldalakhoz és mobilalkalmazásokhoz. Felhasználóbarát felületével és intuitív drag-and-drop eszközeivel a Marvel megkönnyíti a prototípusok létrehozását és megosztását kollégákkal, a tervezőcsapattal és a együttműködőkkel.

A legjobb funkciók

Interaktív tervezési prototípusok animációkkal és átmenetekkel: A kreatív csapatok pontosabb képet adhatnak az ügyfeleknek és kollégáknak a végtermékről.

Együttműködési eszközök visszajelzésekhez és megjegyzésekhez: A csapat közvetlenül a tervezési prototípusokra adhat visszajelzéseket és megjegyzéseket, így könnyen összegyűjtheti és rendszerezheti a visszajelzéseket.

Egyszerű tervezésszervezés fejlesztőbarát funkciókkal: A Marvel fejlesztőbarát funkciókat kínál, például kód exportálást, így könnyen elküldheti a terveket a fejlesztőknek.

Integráció más népszerű tervezőeszközökkel , mint a Sketch és a Figma: A Marvel integrálható népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen importálhat és exportálhat fájlokat. A Marvel integrálható népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen importálhat és exportálhat fájlokat.

Felhasználói tesztelés és elemzés: A Marvel felhasználói tesztelési és elemzési funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a tervek optimalizálását a felhasználói visszajelzések és viselkedés alapján.

Korlátozások

Korlátozott verziókezelés: emiatt nehéz lehet a tervek változásainak és módosításainak kezelése.

Árak

Ingyenes : 0 USD

Pro : 12 dollár havonta

Csapat : 42 USD havonta

Vállalat : 84 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (224 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (86 értékelés)

Ismerje meg a grafikusok számára legalkalmasabb CRM-eket!

4. Figma

A legjobb tervezéshez

via Figma

A Figma egy felhőalapú tervezőeszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára digitális tervek, például felhasználói felületek, vázlatok és grafikák létrehozását és közös szerkesztését. Széles körű funkcióival és hatékony együttműködési rendszerével a Figma népszerű választás a komplex projektekkel foglalkozó kreatív csapatok számára.

A legjobb funkciók

Valós idejű együttműködési tervezési munkaterület: A csapatok valós időben együttműködhetnek ugyanazon a terven, ami megkönnyíti a közös munkát és a gyors változtatásokat.

Tervezési rendszerek a következetes és hatékony tervezéshez: Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyabban hozzanak létre következetes terveket.

Automatikus elrendezés reszponzív tervezéshez: Ez megkönnyíti a különböző képernyőméretekhez reszponzív elrendezések tervezését.

Prototípus-készítő és animációs eszközök: Ezek lehetővé teszik a csapatok számára interaktív prototípusok létrehozását.

Pluginek és integrációk népszerű tervezőeszközökkel: A Figma széles körű plugineket és integrációkat kínál népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen bővítheti a platform funkcionalitását.

Korlátozások

Korlátozott offline hozzáférés: Mivel a Figma egy felhőalapú eszköz, nem biztos, hogy a legjobb megoldás azoknak a felhasználóknak, akik offline vagy korlátozott internetkapcsolattal rendelkező területeken kell dolgozniuk.

Árak

Starter : 0 USD

Figma Professional : 12 dollár havonta

Figma Organization : 45 USD/hó

Figma Enterprise: 75 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (809 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (617 értékelés)

5. Adobe Creative Cloud Libraries

A legjobb rendszerek és könyvtárak tervezéséhez

az Adobe Creative Cloud Libraries segítségével

Az Adobe Creative Cloud Libraries egy digitális eszközkezelő platform, amely integrálva van az Adobe Creative Clouddal. Ez a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kreatív eszközöket, például grafikákat, színeket, karakterstílusokat és logókat tároljanak, rendszerezzenek és megosszanak különböző Adobe alkalmazásokban és projektekben. A Creative Cloud Libraries segítségével a tervezők több projektben is zökkenőmentesen hozzáférhetnek és felhasználhatják eszközeiket, ezzel időt takarítva meg és racionalizálva munkafolyamataikat.

A legjobb funkciók

Központosított tervezési eszközök az egyszerű együttműködés érdekében : A csapatok központosított könyvtárban tárolhatják és megoszthatják a tervezési eszközöket, például a színeket, a tipográfiát és a grafikákat.

Megosztott könyvtárak : A könyvtárak megoszthatók a csapatok között, így könnyen hozzáférhetők és felhasználhatók a különböző projektekben a tervezési eszközök.

Integráció más népszerű tervezőeszközökkel, például a Photoshop és az Illustrator programokkal: A könyvtárak integrálhatók a népszerű Adobe tervezőeszközökkel, így a fájlok importálása és exportálása egyszerűvé válik.

Testreszabható hozzáférés és jogosultságok a különböző felhasználók számára: A könyvtárak testreszabhatók, hogy a különböző felhasználók különböző szintű hozzáférést és jogosultságokat kapjanak.

Automatikus szinkronizálás eszközök és platformok között: Ez megkönnyíti a tervezési munkát bárhonnan.

Korlátozások

Korlátozott verziókezelés: A verziókezelő rendszer némileg korlátozott, ami megnehezítheti a tervezések változásainak és módosításainak kezelését.

Árak

Ingyenes próba : 7 napos próba

Egyéni felhasználók : 52,99 USD/hó

Diákok és tanárok : 19,99 USD havonta

Üzleti: 33,99 USD havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (34 906 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (7090 értékelés)

Bónusz: Próbálja ki az AI Art Generator szoftvert!

6. Miro

A legjobb brainstorminghoz és tervezési ötletek vizualizálásához

Via Miro

A Miro egy online táblaplatform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy távolról dolgozzanak különböző feladatokon, beleértve a brainstormingot, az ötletelést és a projektmenedzsmentet.

A legjobb funkciók

Valós idejű együttműködési tábla ötleteléshez és koncepcióalkotáshoz: Ez Ez a tervezési eszköz online táblával rendelkezik , amely megkönnyíti a csapatok számára az ötletek kidolgozását és a valós idejű együttműködést.

Testreszabható sablonok: A Miro különböző tervezési feladatokhoz számos sablont kínál, így könnyen és gyorsan elindíthatja a projektet.

Integráció népszerű tervezőeszközökkel, mint a Figma és a Sketch : A Miro integrálható népszerű tervezőeszközökkel, így könnyen importálhat és exportálhat fájlokat.

Könnyű megosztás és megjegyzések a visszajelzésekhez és az együttműködéshez: Bármelyik csapattag könnyedén összegyűjtheti a visszajelzéseket és elvégezheti a módosításokat.

Videó és hang: Lehetőséget kínál interaktív média hozzáadására.

Korlátozások

Korlátozott testreszabási lehetőségek az objektumok és elemek esetében: Ez korlátozhatja a tervezők és a kollaboránsok kreativitását.

Árak

Ingyenes verzió : Elérhető

Csapat : 10 USD/tag/hónap

Üzleti : 20 USD/tag/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,8 az 5-ből (4448 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (1194 értékelés)

7. InVision

via InVision

Az InVision egy digitális tervezési és együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy prototípusokat, animációkat és terveket készítsenek és osszanak meg webes és mobil alkalmazásokhoz. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű megjegyzések és az együttműködés, az InVision megkönnyíti a projektekben való közös munkát bárhonnan.

A legjobb funkciók

Valós idejű tervezési együttműködés megjegyzésekkel és visszajelzésekkel: Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket fűzzenek a projektekhez.

Tervezési prototípus-készítő és animációs eszközök: Ezek segítségével a csapatok interaktív prototípusokat hozhatnak létre.

Tervezési rendszerkezelés: Ez segít a konzisztens tervezés létrehozásában.

Integráció népszerű tervezőeszközökkel: Integrálható a Sketch és a Photoshop programokkal.

Felhasználói tesztelés és elemzés a tervezés optimalizálása érdekében: Ez megkönnyíti a tervek optimalizálását a felhasználói visszajelzések és viselkedés alapján.

Korlátozások

Korlátozott verziókezelési és fájlkezelési lehetőségek, ami megnehezítheti a tervezők számára a változások és frissítések nyomon követését.

Árak

Ingyenes verzió : Elérhető

Starter : 15 USD havonta

Professzionális : 25 USD havonta

Csapat : 99 USD havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (671 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (722 értékelés)

8. Frame. io

A legjobb visszajelzések és értékelések a csapattagoktól és az ügyfelektől

via Frame. io

A Frame.io egy videó együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek videóprojektekben. Olyan funkciókkal, mint a verziókezelés, a megjegyzések és a biztonságos megosztás, ez egy remek eszköz a felülvizsgálatokhoz és a visszajelzésekhez.

A legjobb funkciók

Valós idejű megjegyzések és visszajelzések: Lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy megjegyzéseket és visszajelzéseket hagyjanak egy videó vagy kép bizonyos részeire.

Verziókezelés: Ez segít a csapatnak könnyedén összehasonlítani egy videó vagy kép különböző verzióit, megtekinteni a változásokat és szükség esetén visszatérni a korábbi verziókhoz.

Együttműködési munkafolyamatok: Ez a szoftver megkönnyíti a feladatok kiosztását, a haladás nyomon követését és a jóváhagyási folyamat zökkenőmentesebbé tételét.

Biztonságos megosztás: Leegyszerűsíti a videó- és képfájlok megosztását az ügyfelekkel és más csapattagokkal, miközben biztosítja azok magánjellegét és biztonságát.

Integráció más eszközökkel: A Frame. io számos más eszközzel és platformmal integrálható, többek között az Adobe Premiere Pro, a Final Cut Pro és a Slack programokkal.

Korlátozások

A nagy sebességű internetkapcsolatra való támaszkodás: ez megnehezítheti a lassabb internetkapcsolattal rendelkező távoli munkatársak hatékony együttműködését.

Árak

Ingyenes verzió : Elérhető

Pro : 15 dollár havonta

Csapat : 25 USD havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (60 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (73 értékelés)

9. Milanote

A legjobb projektek kutatásához és hangulat táblák készítéséhez

via Milanote

A Milanote egy olyan platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együttműködjenek számos feladatban, beleértve a brainstormingot, a jegyzetelést és a projektmenedzsmentet, valamint hangulat táblák készítését és kutatásokat végezzenek projektjeikhez.

A legjobb funkciók

Vizuális együttműködési eszközök: Megkönnyítik a tervezőcsapatok számára az ötletek és koncepciók közös kidolgozását, lehetővé téve jegyzetek, képek, linkek és egyéb elemek hozzáadását a megosztott táblához. Megkönnyítik a tervezőcsapatok számára az ötletek és koncepciók közös kidolgozását, lehetővé téve jegyzetek, képek, linkek és egyéb elemek hozzáadását a megosztott táblához.

Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi, hogy az egész csapat valós időben együtt dolgozzon ugyanazon a táblán, és láthassa a változásokat és frissítéseket.

Egyszerű fájlmegosztás: Megkönnyíti a fájlok megosztását és Megkönnyíti a fájlok megosztását és a tervezésen való együttműködést , mivel a fájlokat közvetlenül a táblára lehet feltölteni és megosztani.

Integrációk: Ez a szoftver számos eszközzel és platformmal integrálható, többek között az Adobe Creative Cloud, a Figma és a Sketch programokkal.

Sablonok: Számos testreszabható sablon áll rendelkezésre bármilyen tervezési projekthez, beleértve a vázlatokat, hangulat táblákat és tervezési briefeket, így a együttműködés hatékonyabbá válik.

Korlátozások

A tervezések korlátozott exportálási lehetőségei korlátozhatják a platformon elvégzett munkák megosztását vagy bemutatását a szerszámon kívül.

Árak

Ingyenes verzió : Elérhető

Fizetés személyenként : 12,50 USD havonta

Frissítse csapatát: 49 dollár havonta, maximum 10 fő számára

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (40 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (52 értékelés)

10. Notion

A legjobb referenciák gyűjtéséhez

A Notion egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző feladatokon együttműködjenek. Ugyanakkor egy projektmenedzsment eszköz is, amely jegyzetek készítésére és tudásmegosztásra is használható.

A legjobb funkciók

Hatékony adatbázis-funkciók : A Notion adatbázis-funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egy helyen kövessék nyomon és kezeljék a tervezési eszközöket, a visszajelzéseket és az előrehaladást.

Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy valós időben együtt dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, ami megkönnyíti a visszajelzések begyűjtését és a gyors változtatások végrehajtását.

Testreszabható munkaterület: Feladatok, oldalak, jegyzetek és egyebek hozzáadása

Beágyazott multimédia: A Notion lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy multimédiás fájlokat, például képeket, videókat és hangfájlokat közvetlenül beágyazzanak projektjeikbe.

Integráció más eszközökkel: Integrálja a Notiont a Figma, a Sketch és az Adobe Creative Cloud alkalmazásokkal.

Korlátozások

A tervezésspecifikus feladatokra korlátozott képességek megnehezíthetik a platform használatát összetettebb tervezési projektek esetén.

Árak

Ingyenes verzió : Elérhető

Plusz : 10 dollár havonta

Üzleti : 18 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (2097 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (1542 értékelés)

Hasonlítsa össze a Notion és a Confluence alkalmazásokat!

Sikeres projektek megvalósítása tervezési együttműködési szoftverrel

A modern tervezési együttműködési eszközök csapatmunkát támogató funkcióikkal lehetővé teszik, hogy több csapat zökkenőmentesen dolgozzon együtt komplex tervezési projektekben. Javítják a csapatok közötti kommunikációt, növelik a termelékenységet, fokozzák a kreativitást, hozzáférhetőbbé teszik az információkat, és ami a legfontosabb: biztosítják, hogy minden csapata ugyanazon az oldalon álljon.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, a Flipsnack, a Marvel, a Figma és más tervezési együttműködési szoftverek segítségével tervezőcsapata megkapja a szükséges eszközöket ahhoz, hogy időben sikeres projekteket szállítson. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, kezelheti a teljes terméktervezési munkafolyamatot, hogy egyszerűsítse a tervezési folyamatot, és a fejlett együttműködési funkciók segítségével csapatait folyamatosan összekapcsolhatja, összehangolhatja és tájékoztathatja.

Vendégszerző:

Isabela Boncila marketing szakértő a Flipsnacknél, egy olyan szoftvernél, amely PDF-eket interaktív flipbookokká alakít. Szenvedélyesen érdeklődik a marketing, az írás és a technológia iránt.