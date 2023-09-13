Tervezési projektmenedzsment: átfogó útmutató tervezőcsapatok számára

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a tervezési projektmenedzsment?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A tervezési projektmenedzsment a tervezési projektek irányítása, a feladatok létrehozása és delegálása, az erőforrások felügyelete, valamint a projekt végigkövetése a befejezésig. " } } ] }

Ha 30 másodperc alatt szeretné leírni egy tervezési projektmenedzser mindennapjait, csak nézze meg azt a Friends epizódot, amelyben Ross felviszi az új kanapéját az emeletre. Tudja, melyikre gondolok: „Pivot! Pivot! Pivooooooooot!”

Ez egy kicsit drámai. De a hatékony tervezési projektmenedzsment valóban magas szintű rugalmasságot igényel – a részletes igényfelvételi folyamat, a világos ütemterv és a kezdettől a végéig tartó nyílt együttműködés mellett. Ez azért van, mert a megfelelő projektterv gyakran döntő tényező a tervezési projekt sikerében vagy kudarcában. 😯

De a saját terv kidolgozása nem egyszerű feladat – a tervezési projektmenedzsment az egyik legnehezebben megvalósítható terület, amely szinte folyamatos, többfunkciós együttműködést igényel az ügyfelek, más részlegek, a csapat tagjai vagy mindezek között.

Ráadásul a tervezési feladatok ritkán tartoznak ugyanazon projekt hatókörébe. Az egyik nap logót készítesz, a következőn pedig egy egész weboldalt újratervezesz! Ez a munka szinte minden üzleti területet érint, és mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk neked megérteni az egészet. 🤓

Akár a jelenlegi projektmenedzsment folyamatot szeretnéd racionalizálni, akár a nulláról indulsz, ez az útmutató neked szól. Részletesen bemutatjuk a tervezési projektmenedzsment alapvető elemeit, és összefoglaljuk a 10 legfontosabb tippet, amelyek segítenek a tervezőcsapatok vezetői sikeres munkájában.

Mi az a tervezési projektmenedzsment?

A tervezési projektmenedzsment a tervezési projektek irányításának, a feladatok létrehozásának és delegálásának, az erőforrások felügyeletének, valamint a projekt végigkövetésének folyamata.

Akár a szervezet egy másik tagja, akár egy ügyfél, a tervezési projektmenedzsment egy kéréssel kezdődik – ez olyan, mint egy mini kreatív megbízás más részlegektől vagy vállalkozásoktól.

Ezt követően a kérés gyakran bekerül a tervezési briefbe, amely a projekt következő lépéseit irányítja, és itt jön be a kreatív projektmenedzsment.

A cél nem csupán a grafikai tervezési munkafolyamatok megszilárdítása vagy a csapat munkájának nyomon követése – a megfelelő tervezési projektmenedzsment fő célja a tervezőcsapat és a megrendelő, legyen az ügyfél vagy belső érdekelt fél, közötti kommunikációs szakadék áthidalása.

A megjegyzések hozzáadása vagy a megjegyzések hozzárendelése a tervezési fájlokhoz egyszerűsíti a kommunikációt és az együttműködést a belső csapattal, az ügyfelekkel vagy az ügynökségi partnerekkel.

Ráadásul sok tervezési kérés több mint egy eredményt igényel projektenként, ami több körös visszajelzésekhez és folyamatos csapatmunkához vezet, hogy az eszközök a megrendelő elvárásainak megfelelően készüljenek el. Jó példa erre egy reklám- vagy marketingkampány, amely több tervezési eszközből áll, és amelyeket különböző kreatív csapatok készítenek, amelyek mindegyike más-más eredményért felelős.

Ehhez a tervezési projektmenedzsernek több ütemtervet, munkafolyamatot és jóváhagyást kell felügyelnie, hogy a teljes projekt előre nem látható késedelem nélkül befejeződjön.

Kicsit olyan, mintha túl sok szakács lenne a konyhában, nem? Éppen ezért olyan fontos a megfelelő tervezési projektmenedzsment folyamat!

Miért fontos a tervezési projektmenedzsment?

A tervezési projektmenedzsment, enyhén szólva, bonyolult lehet. A dolgok gyorsan bonyolulttá válhatnak, mert minden kérés egyedi. Sok projektmenedzsment-folyamat általában nap mint nap hasonló struktúrát követ, néhány kisebb kiigazítástól eltekintve.

A kreatív világban azonban valószínűleg egy-egy megrendeléshez több kisebb tervezési projektet kell egyszerre kezelnie, vagy rendszeresen változtatnia kell a megközelítésén, hogy különböző iparágakban működő ügyfelek igényeit kielégíthesse.

Példa egy részletes tervezési jóváhagyási munkafolyamatra, amely a ClickUp Mind Maps alkalmazásban készült.

Ebben az esetben szinte jobb, ha a tervezési projektmenedzsment tervét úgy tekintjük, mint a bowlingpálya ütközőit – ez tartja az egész csapatot a helyes pályán, miközben rengeteg teret hagy a felfedezéseknek. 🎳

A tervezési folyamat megléte irányt mutat a tervezőcsapatnak, még akkor is, ha a kérés kissé homályos. De ez nem csak a csapatnak előnyös!

A megfelelő projektmenedzsment folyamat megnyugtatja az ügyfeleket, mivel megteremti az alapot egy nyitott és őszinte munkakapcsolat kialakításához. Ezáltal az ügyfelek kritikus szemmel fogják megvizsgálni, hogy mit kérnek, hogyan adjanak konstruktív visszajelzést, és hogyan kommunikálják a projektre vonatkozó elképzeléseiket.

Ez segít a tervezési vezetőknek, hogy már a kezdeti szakaszban megkapjanak mindent, amire szükségük van az ügyféltől, így a folyamat során nem érhetik meglepetések vagy csalódások.

Köss össze kapcsolatokat és objektumokat, hogy a ClickUp Whiteboards segítségével csapatoddal együtt ötleteidből útiterveket vagy munkafolyamatokat hozz létre.

A projektmenedzsment a tervezési projektfolyamat összetartó eleme.

A projektvezető mindig egyensúlyozik, hogy a tervezőcsapat és az ügyfél is elégedett legyen. A legfontosabb, hogy mindkét fél ugyanazon az állásponton legyen, és úgy érezze, hogy nyíltan beszélhet. Végül is mindannyian ugyanazon a célon dolgoztok!

Ne feledje, hogy az ideális folyamat felvázolása csak a munka felét jelenti. A megfelelő tervezési projektmenedzsment szoftver nélkül nem fogja ugyanazokat az előnyöket élvezni, és nem lesz képes ugyanolyan hatékonyan végigvinni a projektet. A projektmenedzsment eszközök célja, hogy egyszerűsítsék a folyamatokat, és továbbfejlesszék azokat az alábbi funkciók segítségével:

Kezelje csapata munkaterhelését , és gondoskodjon a feladatok egyenletes elosztásáról.

Kövesse nyomon az előrehaladást makro- és mikroszintű szinten a csapat és az érdekelt felek érdekében.

Brainstorming és együttműködés a tervezési koncepciók kidolgozásában

Vizualizálja és mutassa be könnyedén munkáját az értekezleteken

Automatizálja a rutin feladatokat

És még sok más!

Minden tervezési projektmenedzsment szoftvernek megvan a maga speciális területe – legyen az egy adott projektmenedzsment módszertanra specializálódott, webtervező eszköz, különböző ötletelési technikákat támogató, széles körű munkafolyamat-sablonokat kínáló stb. –, így biztosan megtalálja a csapatának leginkább megfelelőt, ha még nincs ilyen a technológiai eszköztárában.

Miközben végiglapozza ezt az útmutatót, jegyezze meg magában az itt említett legfontosabb jellemzőket, amelyek nagyban hozzájárulhatnak csapata speciális igényeinek és felhasználási eseteinek kielégítéséhez.

Tervezési projektmenedzsment módszertanok

Nincs két egyforma projekt, ezért nincs olyan megközelítés, amely minden tervezési projektmenedzsmenthez egyformán alkalmazható lenne. A négy fő projektmenedzsment-módszertan megértése segít abban, hogy a nulláról indulva jobb alapot teremtsen csapatának vagy ügyfeleinek.

Vízesés módszertan

A vízesés módszertan egy lineáris folyamatot követ, amelynek jól elkülöníthető fázisai vannak. Leginkább olyan projekteknél működik jól, amelyeknél a követelmények és elvárások már a kezdetektől fogva pontosan meghatározottak, és amelyeknél egy előre meghatározott ütemterv szerint kell dolgozni.

Agilis módszertan

Az agilis módszertan az iteratív ciklusokra összpontosít – a projekt összetevőit kisebb feladatokra bontja, amelyek kezelhető időtartamokban, általában 4-6 hét alatt elvégezhetők. Ez a módszer elősegíti az összes érdekelt fél közötti együttműködést, és akkor a legalkalmasabb, ha a projekt hatóköre idővel változhat.

Kanban módszertan

A Kanban módszertan a munkafolyamat vizualizálásán alapul: korlátozza az egyes fázisokban elvégzendő feladatok számát, hogy ne vállaljon többet, mint amennyit képes kezelni. Ez a stílus jól működik olyan csapatoknál, amelyeknél a feladatok vagy a tervezési fájlok több kézen mennek keresztül, mielőtt elkészülnek.

Scrum módszertan

A Scrum módszertan a vízesés és az agilis megközelítések kombinációja, amely tökéletes olyan csapatok számára, amelyek komplex projekteket végeznek, és rövidebb ellenőrzésekre van szükségük a határidők közötti prioritások azonosításához. Emellett a hagyományos agilis módszereknél strukturáltabb, ugyanakkor a csapatot elég rugalmasan tartja ahhoz, hogy kezelni tudja a változásokat.

A tervezési projektmenedzsment munkafolyamatának fázisai

Bár minden tervezési projekt egyedi, a legjobb módszer azok megvalósítására az, ha a projektmenedzsment kulcsfontosságú fázisaira bontjuk őket – a brainstormingtól a projekt végrehajtásáig. Megmutatjuk, hogyan. 🤓

1. fázis: Brainstorming

A tervezési projekt általában egy kéréssel kezdődik – ne tévesszük össze a menetrenddel! A kérés csak a projekt alapjait fedi le, így nem annyira irányadó, mint inkább ugródeszka a projektmenedzsment folyamatához. Ez adja meg az alapot a tervezési briefhez, és ez az, ahonnan a csapat kreativitása fakad.

A ClickUp űrlapnézetével megosztható és vonzó felméréseket hozhat létre, hogy összegyűjtse a tervezési kéréseket, új ötleteket és visszajelzéseket.

A kreatív briefek részletesen bemutatják a megrendelés részleteit, felvázolják a projekt kezdeti követelményeit, céljait és lehetséges akadályait. A briefnek a projekt ki, mi, hol, miért és hogyan kérdéseire kell összpontosítania, a megrendelésre és annak általános céljára helyezve a hangsúlyt.

Miután elkészült a tervezési brief, a csapat elkezdheti a koncepciók kidolgozását, a makettek rajzolását és az együttműködést a kérés teljesítésének módjairól. Ezt legjobban egy csapat brainstorming ülésen lehet megtenni, bevált technikák alkalmazásával, hogy inspirálják a kreativitást a briefben meghatározott keretek között.

Kreatív projektmenedzsment eszközöd már itt is jól jöhet – különösen a vizuális eszközök, mint például a digitális táblaszámítógépes szoftverek, amelyekkel vázlatokat készíthetsz, új koncepciókat vázolhatsz fel, és a csapattal együtt dolgozhatsz a hangulat táblán.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

PRO TIPPTartsa össze ötleteit, és valósítsa meg őket gyorsabban, ha a ClickUp digitális tábláján brainstormingol! A ClickUp táblái ugyanolyan együttműködőek, mint kreatívak, élő kurzorokkal, amelyekkel vázlatokat készíthet, szerkeszthet és bemutathatja a koncepciókat a csapatnak anélkül, hogy azok átfednék egymást. Ideális eszközök az ötletek pillanatnyi rögzítéséhez. Ráadásul több száz táblára szabott sablon áll rendelkezésre, a víziótábláktól az akciótervekig, hogy a csapatot összehangolja a közvetlen célok, elvárások és egyebek tekintetében.

Miután összegyűjtötte a legjobb ötleteit, itt az ideje, hogy megossza azokat az ügyféllel. Ha együttműködési táblát használ, akkor egyszerűen bemutathatja a tervét az első megbeszélésen, hogy megfelelően és a leghatékonyabban közvetítse terveit.

Az első találkozó döntő fontosságú. Ez az a pillanat, amikor a projektmenedzserek meghatározzák a folyamatos kommunikációval kapcsolatos elvárásokat a csapat és az ügyfél közötti hangnem, gyakoriság és csatornák tekintetében.

Ez egyben az ügyfél első lehetősége is, hogy visszajelzést adjon, és a csapat első lehetősége, hogy azt alkalmazza – két tényező, amely kritikus szerepet fog játszani a jövőbeli munkakapcsolatukban. Lehet, hogy az ügyfélnek már van elképzelése a végtermékről.

Most a tervezési vezetők feladata, hogy a rendelkezésükre álló eszközöket (azaz a kérést, a briefet és az első ötleteket) felhasználva pontosan megfogalmazzák a koncepciót, és megvalósítsák azt.

Ossza meg tervezési briefjét nyilvánosan vagy magánjelleggel egy egyszerű link segítségével a ClickUp Docs-ban.

Ezenkívül elengedhetetlen, hogy a kérés teljesítéséhez szükséges munkamennyiség összhangban legyen az ügyfél költségvetésével és elvárásaival. Ehhez némi átdolgozás szükséges lehet, hogy mindkét fél elégedett legyen.

Ha azonban már a kezdetektől egyértelmű szakmai határokat szabunk, akkor a tagok és az ügyfelek egyformán fogják értelmezni, hogy mit lehet a rendelkezésre álló erőforrásokkal megvalósítani. És amikor a csapat és az érdekelt felek megegyeznek, akkor itt az ideje elkészíteni a projekttervet!

2. fázis: Projekttervezés és előkészítés

A alapos tervezési szakasz megalapozza a csapatod általános projekt sikereit. Itt értékelheted a tervezési koncepciót a lehetséges akadályok vagy visszaesések szempontjából, és megfelelően felkészülhetsz, mielőtt továbbhaladnál.

Ez az információ elengedhetetlen a tervezési projekt ütemtervének és a végső feladatlistának az elkészítéséhez! És itt a projektben szereplő minden feladatról beszélünk, nem csak a tervezéssel kapcsolatosakról. A legfontosabb feladatok részletes fő listája további információkat is tartalmaz, például a feladatok egymástól való függőségét, és tájékoztatást ad a jövőbeli határidőkről.

A ClickUp idővonal nézetében madártávlatból láthatja erőforrásait és feladatait.

Ezt követően elkezdheti a rutinértekezletek ütemezését, az erőforrások értékelését és a projekt nagyvonalú ütemtervének kidolgozását. Ekkor már a terv is kezd formát ölteni, és hamarosan készen áll arra, hogy a projektjét a tábláról a valóságba ültesse át!

A magas szintű projektterv segítségével kidolgozhatja a részleteket, meghatározhatja a projekt mérföldköveit és a fontosabb határidőket, majd elkezdheti a feladatok kiosztását a munkafolyamatok kialakítása érdekében! Miután kiosztotta a feladatokat, meghatározta a mérföldköveket és létrehozta a határidőket, készen áll a következő fázisra.

PRO TIPHa a ClickUp Whiteboards funkcióját használja, akkor a táblán lévő alakzatokat egyszerűen átalakíthatja végrehajtható feladatokká, és másodpercek alatt megkezdheti a munkafolyamatot. Az olyan funkciók, mint a több felhasználó, a figyelők, a hozzárendelt megjegyzések és az egyéni feladatállapotok, a kezdetektől fogva nagyobb átláthatóságot biztosítanak a feladat előrehaladásában, és a projekt előrehaladtával folyamatosan tájékoztatják a tagokat.

3. fázis: Vezesse be a tervét

Itt az izgalmas rész: készen állsz a végrehajtásra! Ezen a ponton alig várod, hogy végre belekezdhess. *A megfelelő tervezés pedig jelentősen megkönnyíti ezt.

Az útiterv lényegében a projekt tervrajza, de ahogy a csapat végrehajtja azt, a Gantt-diagramok, Kanban-táblák és naptárak segítségével a vezetők valós időben és bármely szintről felügyelhetik az ütemtervet. Ezenkívül segítenek előre látni a fontosabb projekteseményeket, például a mérföldköveket és a közelgő érdekelt felek találkozóit!

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a feladatok ütemezéséhez, a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a határidők kezeléséhez és a szűk keresztmetszetek kezeléséhez.

Gondoskodjon arról, hogy rendszeresen egyeztessen ügyfeleivel, és tartson elegendő megbeszélést a csapattal és a külső érdekelt felekkel, hogy mindenki tájékozott legyen a fontosabb változásokról. A csapattal való rendszeres egyeztetések nem vehetik el a tervezéshez szükséges időt, de egy heti 10 perces megbeszélés megnyugtató érzést adhat, amikor beszámol az érdekelt feleknek.

4. szakasz: A terv betartása

A projekt előrehaladtával legalább egy alkalommal jelentős visszajelzést kapsz az ügyféltől. Ideális esetben a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően nem lesznek nagy meglepetések, és a módosítások csak kis mértékűek lesznek! De óvintézkedésként mégis fontos, hogy elegendő időt szánj a megfelelő módosításokra.

Bár a visszajelzések és a többszöri iterációk kissé bizonytalannak tűnhetnek a menetrendben, rengeteg módszer létezik arra, hogy a végső határidő közeledtével is a terv szerint haladjon és előrébb járjon, például:

Feladat-automatizálás a csapat munkaterhelésének csökkentése érdekében

Tarts egy közös tervezési mappát kéznél, hogy hivatkozhass a korábbi munkákra, tárolhasd a jelenlegi terveket, és általában véve egy helyen tartsd a fontos munkáidat.

Hozzon létre egy szabványos módszert a munkáinak elnevezésére és exportálására, így soha többé nem fog időt vesztegetni az eszközök keresésével.

PRO TIPA ClickUp Dashboards segítségével a vezetők testreszabható, átfogó képet kapnak a projekt állásáról, hogy biztosítsák a maximális teljesítményt. Nyomon követheti a befejezés felé tett előrehaladást az elért mérföldkövek száma alapján, kiszámíthatja a feladatokra fordított időt, áttekintheti a csapat munkaterhelését és még sok mást! Így soha nem érheti meglepetés a projekt ütemterve.

5. szakasz: A projekt lezárása és értékelése

A projekt ugyan a végéhez közeledik, de még korántsem ért véget! Különösen, ami az ügyfélkapcsolatokat illeti.

Ebben a szakaszban utoljára átadja a jóváhagyott eredményeket az ügyfélnek vagy az érdekelt feleknek, és megbizonyosodik arról, hogy teljes mértékben megfelelt az elvárásoknak. Projektmenedzserként ez az az időpont, amikor még egyszer ellenőriznie kell, hogy minden feladat befejezettként van-e jelölve, és hogy a belső másolatok vagy az eszközök megfelelően vannak-e elnevezve és kategorizálva.

A projektmenedzsment folyamat utolsó szakaszát arra használhatja, hogy visszatérjen az ügyfélhez, és átgondolja az általános tapasztalatokat. Használja ezt a lehetőséget arra, hogy tanuljon a kudarcokból.

Volt olyan része a tervezési folyamatnak, amely nem a tervek szerint alakult?

Ez a projekt retrospektív sablon értékeli a projekt általános sikerét vagy kudarcát, miközben meghatározza a jövőbeli hibák elkerüléséhez szükséges fejlesztéseket.

Szánjon időt arra, hogy átgondolja, mi működött jól, és mi nem. A ClickUp projekt retrospektív sablonjával még könnyebbé teheti a folyamatot a projektcsapat számára. Ez segít elkerülni a ugyanazon hibák megismétlődését, és végső soron jobb projektmenedzserré válni.

Ráadásul ügyfelei is értékelni fogják, és valószínűleg a jövőben is visszatérnek majd csapatához más tervezési projektekkel!

10 tipp a tervezési projektmenedzsereknek

Így tehát felvázoltuk a projektmenedzsment egyes fázisait meghatározó elemeket, de a tervezési projektmenedzsment legjobban őrzött titkai a részletekben rejlenek!

A következő kick-off meeting előtt nézd át ezeket a bevált trükköket, hogy munkád még hatékonyabb legyen a csapat számára.

1. Folyamatosan frissítse a tervezési igénylőlapokat

Ahogy egyre több tervezési projektet vállal, gondolkodjon el azon, hogyan szerezhet be a megfelelő információkat ügyfeleitől már a kezdetektől fogva. Foglalkozzon az alapokkal, de legyen konkrét is, tegyen fel kérdéseket, és saját tapasztalatai mellett használja fel a korábbi ügyfelek visszajelzéseit is, hogy tökéletesítse az adatgyűjtési folyamatot.

Egyszerűsítse a belső kéréseket a tervező vagy IT csapatok számára, hogy pontosan azokat az információkat gyűjtsék össze, amelyekre szükségük van az űrlapokban.

A ClickUp űrlapnézete egyszerűvé, könnyűvé és prezentációra késszé teszi ezt egy egyszerű URL-lel, amelyet megoszthat az ügyfelekkel. Miután elkészültek, az űrlap automatikusan végrehajtható feladattá alakul a ClickUp-ban, így a csapat nem vesztegeti az időt a projekt stratégiájának áttekintésével, megvitatásával és kidolgozásával.

2. Vonja be az egész csapatot

Mielőtt bevonná az ügyfelet, győződjön meg arról, hogy az egész csapata összehangoltan dolgozik és egyetért a végleges eredményekkel. Kérje meg a csapatot, hogy belsőleg vizsgálja át a végleges projektet, hogy az utolsó pillanatban felmerülő aggályokat megfogalmazhassák, és kidolgozhassák azokat a kis részleteket, amelyek az ügyfél számára döntő jelentőségűek.

3. Határozza meg egyértelműen a projekt céljait

Függetlenül a projekt céljaitól és elvárásaitól, az első találkozón el kell kerülni a félreértéseket és a kínos ügyfélbeszélgetéseket. A legjobb módszer erre az, ha felkészülten érkezik a találkozóra, jegyzetekkel vagy részletes projektcélokkal, hogy a beszélgetés a terv szerint haladjon.

A szilók minden nagyszerű tervezési projekt halálát jelentik. Ösztönözze csapatát az együttműködésre és a gyakori kommunikációra. De mi megértjük – a probléma általában abból adódik, hogy az e-mailekben elvesznek a dolgok.

A csevegés nézetben a ClickUp minden megjegyzésedet tárolja, így gyorsan megtalálhatod a beszélgetéseket.

Nem kell így lennie. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Chat nézet, központosítják az összes projektbeszélgetést, és bevonják a csapat minden tagját anélkül, hogy külső érdekelt felek figyelnék minden mozdulatukat.

5. Kerülje a túlzott kommunikációt

A határvonal vékony, és Önnek meg kell tartania! A túlzottan kommunikatív vezetők nagyon gyorsan „mikromanagement” benyomást keltenek, még akkor is, ha jó szándékúak. Az egyéni feladatállapotok lehetővé teszik a vezetők számára, hogy lássák az egyes feladatok előrehaladását, és így nincs szükség napi ellenőrzésekre.

6. Az egyéni mezők a barátok

Több információt láthat egy pillantással, így nem kell átkutatnia a feladatok halmazát, hogy megtalálja a keresett frissítést. Ha pedig a ClickUp egyéni mezőit használja, akkor a listáját elhagyva sem kell nyomon követnie a számlázható időt, a jegyzeteket, az iterációkat és a frissítéseket.

A ClickUp egyéni mezőiben egyszerű vagy fejlett képletek segítségével azonnal megtalálhatja a pontos számokat.

A saját mezők alapján szűrheted és csoportosíthatod a feladatokat, így pillanatok alatt áttekintheted a feladatokat és hatékonyabban dolgozhatsz.

7. Legyen rugalmas

Próbáljon meg több időt szánni a feladatra, mint amennyit eredetileg tervezett. Ez a tartalékidő megnyugtatja a csapatot, és segít a projektek határidőre történő befejezésében, még akkor is, ha váratlan kihívások merülnek fel.

8. Tiszteld a csapatod határait

Ne szervezzen megbeszéléseket a csapat koncentrációs ideje alatt, és ne engedjen az ügyfelek utolsó pillanatban érkező kiegészítő megbeszélések iránti kéréseinek. Ez segít a csapatnak megtalálni a munka és a magánélet közötti egészséges egyensúlyt, és pozitívabb hozzáállást eredményez a projekt iránt.

9. Helyezze előtérbe a kreativitást és a struktúrát

A tervezési projektmenedzsment folyamatos egyensúlyozási feladat! Ha a tervezőknek egyértelmű paramétereket adsz, biztosíthatod, hogy kreativitásukat a legproduktívabb módon kamatoztassák.

10. Kérjen visszajelzést a csapattól

A csapat retrospektívájához hasonlóan kérdezze meg tervezőit, mi működött jól és mi okozott problémákat, hogy javíthassa munkájukat. Ismerje meg készségeiket, munkastílusukat, preferált kommunikációs csatornáikat és erősségeiket.

Egy pillantással megértheti, hogy a csapatában ki van túlterhelve és ki alulterhelve, így könnyedén átcsoportosíthatja erőforrásait.

Ne félj újabb felmérést készíteni – ez talán kissé giccsesnek tűnhet, de a csapatod nagyon hálás lesz érte. A ClickUp Workload nézetében láthatod, ki túlterhelt, kinek van még kapacitása, és hogy a csapatod összességében hol tart a munkaterhelésében!

Tervezési projektmenedzsment szoftver

Hogyan segítheti a tervezési vezetők sikerét minden projektben? Kezdje a megfelelő kreatív projektmenedzsment eszközökkel!

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp az egyetlen olyan projektmenedzsment eszköz, amely elég hatékony ahhoz, hogy az összes munkádat egy együttműködő és dinamikus platformon egyesítse. Több ezer testreszabható sablonnal, több száz projektmenedzsment szoftver funkcióval és több mint 1000 integrációval ideális bármely tervezőcsapat számára a projektmenedzsment folyamat bármely szakaszában.

Használja ki a cikkben szereplő profi tippeket, és egyszerűsítse projektmenedzsment folyamatát, ha regisztrál a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, vagy mindössze 7 dollárért bővíti funkcióinak listáját!