A 10 legjobb webdesign eszköz (grafikai tervező eszköz) 2025-ben

A mai digitalizált világban egy ízlésesen megtervezett weboldal elengedhetetlen. A potenciális ügyfelek nagyobb valószínűséggel válnak vásárlókká, ha gyönyörűen megtervezett weboldalad van, mint ha egyszerű platformod van.
Szerencsére a jelenlegi webdesign-környezetben bárki létrehozhatja saját weboldalát. Ez a végtelenül hosszú webdesign-eszközök listájának köszönhető. Mindegyik eszköz azonban különböző követelményeket támaszt a készségek és a szakértelem terén.
Ezt figyelembe véve kissé bonyolult lehet kiválasztani a legjobb webdesign eszközöket. Ebben a cikkben bemutatjuk, mire kell figyelni a webdesign eszközöknél, és bemutatjuk a 2024-es év legjobb webdesign eszközeit.
Akkor vágjunk is bele!
Mit kell keresni a webtervező eszközökben?
A piacon elérhető webdesign eszközök számát tekintve nehéz lehet kiválasztani, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. Mit kell tehát keresnie, hogy maximalizálja termelékenységét és időhatékonyságát?
Sablonok
Az első szempont a használatra kész sablonok elérhetősége, amelyek nem igényelnek fejlett webdesign-ismereteket. Olyan eszközt érdemes választani, amely megfelelő sablonokkal rendelkezik, mivel ez megkönnyíti a kezdést és képet ad arról, hogy végül hogyan fog kinézni a weboldal.
A LEGJOBB SABLONKÖZPONT A ClickUp sablonközpontja tele van hasznos sablonokkal tervezőcsapatok, projektmenedzserek és bárki más számára, aki növelni szeretné termelékenységét.
Testreszabás
Egy másik funkció, amelyre figyelnie kell, a testreszabás. Ez a funkció lehetővé teszi a tervezőcsapatának, hogy a webdesign-t az Ön igényeihez igazítsa és egyedivé tegye. A testreszabás biztosítja, hogy weboldala ne legyen azonos a versenytársaival. A testreszabási funkciók segítségével könnyebb dolgozni a márkafelismerésen és a vizuális identitáson.
Integrációk
Ezeken felül szükséged lesz egy rendszerintegrációval rendelkező webtervező eszközre is. Olyan eszközre van szükséged, amely kompatibilis a jelenlegi tartalomkezelő rendszereddel, mivel így könnyebb lesz új tartalmakat importálni anélkül, hogy a webhelyed teljesítménye romlana.
Opciók
Ezenkívül keressen olyan webdesign eszközöket, amelyek számos betűtípus- és grafikai lehetőséget kínálnak. A tipográfia ugyanis a legjobb megoldás a weboldal vizuális arculatának megteremtéséhez. A rengeteg lehetőségnek köszönhetően viszonylag könnyebb lesz kifejezni a saját stílusát, és esetleg kiemelkedni a tömegből.
Felület
Végül is egy egyszerű, de hatékony felülettel rendelkező webdesign eszközre van szükséged. Ez utóbbi megkímél téged sok fejfájástól és kiskapuktól, így kizárólag a weboldal tervezésére koncentrálhatsz, ahelyett, hogy számtalan órát töltenél azzal, hogy kitaláld, hogyan működik az eszköz.
A 10 legjobb webdesign eszköz, hogy 2024 a legkreatívabb éved legyen
Régebben a webdesignereknek manuálisan kellett megírniuk és felépíteniük weboldalaikat HTML- és CSS-kódok, valamint javascript segítségével. Szerencsére ez már nem így van. A legjobb webdesign eszközökkel könnyedén megvalósíthatja ötleteit.
Íme egy összefoglaló a legnépszerűbb webdesign-forrásokról és eszközökről, amelyek a jövőben is hasznosak lehetnek.
1. ClickUp
Ha olyan all-in-one tervezéskezelő eszközt keresel, amely egyszerűsíti a tervezési folyamatot, segíti a visszajelzések megosztását és maximalizálja a csapat erőforrásait, akkor a ClickUp a neked való webtervező eszköz.
A platform segítségével megtekintheti összes tervezési projektjét, nyomon követheti és javíthatja tervezőcsapatának hatékonyságát, egyszerűsítheti a tervezési folyamatot és integrálhatja kedvenc tervezőeszközeit.
A ClickUp robusztus projektmenedzsment funkcióit a legkorszerűbb projekt-együttműködési eszközökkel kombinálja, hogy a tervezőcsapatok mindig egy hullámhosszon legyenek.
Jellemzők:
- Minden nézet, amely lehetővé teszi a nézők számára, hogy mindent lássanak, függetlenül attól, hogy hol élnek a hierarchiában.
- Tér, mappa és listák, ahol a tervezőcsapatok és osztályok szervezhetők
- Testreszabható feladatok, beágyazott alfeladatok és ellenőrzőlisták a tökéletes projektmunkafolyamatért
- Valós idejű szerkesztés a hatékony csapatmunka érdekében
- PDF- és képjelölő funkciók
- ClickUp Automations időmegtakarítás előre elkészített automatizálási receptekkel, több mint 50 művelettel, kiváltó eseménnyel és feltétellel.
- A gondolattérképek segítségével gyönyörű vizuális vázlatokat készíthet egy üres vászonról vagy meglévő feladatokból.
- Több száz sablon csapatok számára
- Könnyű integráció több mint 1000 kedvenc eszközével
Előnyök:
- A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat .
- Ingyenes képzés
- 24 órás ügyfélszolgálat
- Magas szintű testreszabás
- Az offline mód lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat nélkül is elvégezd a munkádat.
- A ClickUp mobilalkalmazásokkal bárhová magaddal viheted a munkádat
Hátrányok:
- A magas fokú testreszabhatóság túlterhelő lehet az első használatkor.
Árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 dollár havonta felhasználónként
- Üzleti: 12 dollár havonta felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Figma
A Figma egy all-in-one tervezési platform, amely összeköti a tervezési folyamatban részt vevőket, hogy a csapat minden tagja gyorsabban tudjon termékeket szállítani. Webdesign szoftvere kiválóan alkalmas prototípusok és tervezési rendszerek készítésére.
A Figma-ra való regisztráció után hozzáférhet a vállalat társult eszközéhez, a FIGJAM-hoz. Ez utóbbi online táblaként működik, ahol a tervezőcsapatok együttműködhetnek és megtervezhetik a tervezési folyamatokat.
Utólag visszagondolva úgy tűnik, hogy a Figma a web jövőjére lett kifejlesztve.
Jellemzők:
- API
- Animáció
- CAD eszközök
- Együttműködési eszközök
- Megjegyzések/jegyzetek
- Adatimport/export
- Design menedzsment
- Tervezési sablonok
- Egyszeri bejelentkezés
- Kép szerkesztés
- Teljesítménytesztelés
- Használhatósági tesztelés
Előnyök:
- Végtelen lehetőségek
- A Figma segítségével alkalmazásprototípusok és makettek készíthetők a termékcsapat számára.
- Könnyű
- Számos widget, amelyekkel emlékezetes workshopokat szervezhet
- Támogatás a kollaboratív tervezési környezethez
Hátrányok:
- Meredek tanulási görbe
- Nincs mobilalkalmazás
Árak:
- Ingyenes 2 szerkesztő és 3 projektig
- Professzionális: 12 USD/szerkesztő/hónap (éves számlázás) és 15 USD/szerkesztő/hónap (havi számlázás)
- Szervezet: 45 USD/szerkesztő/hónap (éves számlázás)
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (729 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (549 értékelés)
3. Canva
A Canva webdesignereknek páratlanul sokféle grafikai kategóriát és több ezer professzionálisan elkészített sablont kínál, amelyekkel még egy amatőr is könnyedén elindulhat. A Canva Website Builder segítségével pedig gyerekjáték egyoldalas weboldalakat készíteni rendezvényekhez, portfóliókhoz, kiskereskedelmi webhelyekhez és egyebekhez.
A legjobb az egészben, hogy ingyenesen használható.
Ezenkívül az online platformot a felhőben tárolják, és bármilyen eszközről, internetkapcsolattal bárhonnan elérhető. A Canva-t böngészőben vagy letölthető alkalmazásként Mac, PC, Chromebook, iOS vagy Android rendszeren is használhatja.
Ha gyors kép- és videószerkesztésre vagy egyoldalas weboldal készítésére alkalmas webdesign eszközt keresel, akkor a Canva az ideális választás. Ha szeretnéd, hogy a látogatók aktívan részt vegyenek az általad készített weboldalon, akkor használhatod a Canva Insights szolgáltatást is, amely alapvető elemzési funkciókat kínál.
Jellemzők:
- Beépített sablonok könyvtára csapatok számára
- Reszponzív design
- Valós idejű együttműködés
- Egyoldalas sablonok egyedi weboldalakhoz
- Elemzés a Canva Pro segítségével
Előnyök:
- A kész projekt letöltése gyors és megbízható
- A felhasználók könnyedén kiválaszthatnak egy sablont, és késedelem nélkül megkezdhetik a szerkesztést.
- Nincs szükség tervezői háttérre
- Kiváló tanulási források a tervezőeszközéhez és általános tervezési rendszereihez
- Lenyűgöző új eszközök, mint például a Canva Website Builder
- Az intuitív felület megkönnyíti a kezdő tervezők dolgát
- Felhasználóbarát webdesign szoftverélmény
Hátrányok:
- Az ingyenes verzió vízjeleket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a felhasználókat a tervek letöltésében vagy további szerkesztésében.
- Több fájl letöltésekor azok automatikusan zip fájlba tömörülnek.
- Alkalmi hibák, mivel a Canva egy teljes webalkalmazás
Árak:
- Ingyenes
- Canva Pro: 12,99 USD havonta vagy 119,99 USD évente egy felhasználó számára
- Canva for Team: 14,99 USD havonta vagy 149,90 USD évente az első öt felhasználó számára
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (3771 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (10 833 értékelés)
Tudjon meg többet a Canva alternatíváiról!
4. WordPress
A WordPress az internet közel felét ellátva komoly hírnevet szerzett magának, mint a webdesign szoftverek első számú megoldása. A felhasználók választhatnak a WordPress.org és a WordPress.com között, amelyek ugyanazon alapvető webdesign szoftvereszközökön alapulnak, csupán néhány fontos különbséggel.
Az előbbi egy önállóan üzemeltetett platform, ami azt jelenti, hogy webhelyét egy hosting szolgáltató segítségével üzemelteti. A WordPress.com viszont az Automattic által üzemeltetett platform.
Utólag visszatekintve a WordPress tűnik a legjobb ingyenes blogszerkesztő szoftvernek kezdők számára.
Jellemzők:
- Kiterjesztett valóság
- Egyedi tervezés
- Hangalapú keresés
- Widgetek hozzáférhetőségi módja
- Egyedi tartalomtípusok
- Integrált hírek és blogbejegyzések
- Kezelhető weboldal-biztonság
- PHP 8 támogatás
- Sötét mód
Előnyök:
- Viszonylag olcsó
- Kezdőknek is megfelelő és könnyen elsajátítható
- A WordPress segítségével létrehozott weboldalak különböző eszközökön is jól működnek.
- Rendkívül moduláris, több ezer bővítmény és téma
- A felhasználók szinte bármilyen típusú weboldalt létrehozhatnak.
- A WordPress úgy lett kialakítva, hogy azonnal használható legyen.
- Alapértelmezés szerint SEO-barát
Hátrányok:
- Webdesign szoftverek frissítési problémái
- Magas testreszabási költségek
- Lehetséges biztonsági sebezhetőségek
- A webhely sebességének optimalizálása kihívást jelenthet
Árak:
A WordPress.org árai eltérnek a WordPress.com áraitól. A WordPress.org ingyenes. Azonban további költségekkel kell számolni, például a tervezőeszközökhöz szükséges különböző tárhelycsomagok megvásárlásával.
A WordPress.com ötféle árazási csomagot kínál.
- Ingyenes
- Személyes: 4 dollár havonta, éves számlázással
- Prémium: 8 dollár havonta, éves számlázással
- Üzleti: 25 USD havonta, éves számlázással
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (2387 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (1414 értékelés)
5. Adobe
Bár viszonylag új szereplő a webdesign-szoftverek piacán, az Adobe természetes választássá vált a grafikusok és webdesignerek számára. Ez a webdesign-makett és prototípus-készítő eszköz lehetővé teszi a tervezőknek, hogy különböző projektekkel kapcsolatos ötleteiket megvalósítsák és együttműködjenek.
Az Adobe Photoshop és az Adobe Illustrator webdesign szoftverekkel a csomagjában, népszerűsége a tervezők körében számos oktatóanyagot és forrást eredményezett az interneten, amelyek segítenek az indulásban. Ez különösen hasznos, ha az Adobe Photoshop segítségét keresed a felhasználói felület tervező eszközéhez.
A reszponzív webfejlesztő és -tervező eszköz segítségével egyszerűen készíthetők gyönyörű, egyedi weboldalak bármilyen böngészőhöz vagy eszközhöz. A tervező eszköz azoknak is segítséget nyújt, akik reszponzív weboldalakat szeretnének készíteni.
Jellemzők:
- Együttműködés
- Wireframing tervezési rendszer
- Interaktív prototípusok a webdesign-folyamathoz
- Újratervezett, modern felhasználói felület, amely egyszerűbb és áttekinthetőbb.
- Hozzáférés a kódtippekhez
- Több monitor támogatása Windows rendszerhez
- Vizuális segédeszközök a hibák csökkentéséhez és a weboldal fejlesztésének felgyorsításához
- Git támogatás
Előnyök:
- Kiváló hírnév, mint teljes körű UX-tervező eszközök
- Zökkenőmentes integráció más eszközökkel
- Jó teljesítmény még nagy fájlok esetén is
Hátrányok:
- Az Adobe webfejlesztő eszközeihez csak ingyenes próbaverzió áll rendelkezésre.
- Nincs valós idejű webdesign-együttműködési funkció
Árak:
- Ingyenes: 1 felhasználó havonta
- Adobe Dreamweaver Single App: 20,99 USD/hó
- Üzleti: 35,99 USD/hó licencenként
- Creative Cloud All Apps: 54,99 USD/hó
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (34 327 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1733 értékelés)
6. Wix
A Wix egy weboldal-fejlesztő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy igényeid és specifikációid alapján megtervezd, kezeljed és bővítsd online jelenlétedet. Webfejlesztőként három lehetőséged van a weboldal készítésére: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) és Velo by Wix.
A Wix Editor segítségével egy felhasználóbarát weboldal-készítőt kapsz, amely drag-and-drop funkcióval és számos testreszabható sablonnal rendelkezik, amelyek tökéletesen megfelelnek a webdesign kezdőinek.
Másrészt az ADI egy autonóm weboldal-készítő, amely segít egy teljes weboldal fejlesztésében, miután a felhasználók megadták felhasználói preferenciáikat. De ez a weboldal-készítő kulcsfontosságú a WYSIWYG számára a drag-and-drop funkciókkal.
Végül, a Velo by Wix segítségével a felhasználók egy nyílt forráskódú platformot kapnak, amelyen kifinomult webfejlesztési alkalmazásokat hozhatnak létre. Ez a platform ideális azoknak a független webfejlesztőknek, akik egyedi weboldal-felhasználói élményt szeretnének létrehozni.
Ha intuitív weboldal-készítőre és praktikus eszközre van szüksége, amely számos megfizethető árazási tervet kínál, akkor a Wix a megfelelő platform az Ön számára. Több mint 500 előre megtervezett, testreszabható sablon közül választhat.
Jellemzők:
- Integrált online fizetések
- Az e-kereskedelem számára ideális többcsatornás értékesítés
- SEO-barát infrastruktúra és eszközök a weboldalak egyszerű létrehozásához
- Beépített akadálymentesítési eszközök
- Ingyenes sávszélesség-eszközök
- Elemzések és jelentések a tervezőeszközzel
Előnyök:
- A Wix használata egyszerű, nem igényel webfejlesztési vagy programozási ismereteket.
- Megfizethető árazási terv ingyenes eszközökkel
- A Wix weboldalak az ökoszisztémában a leggyorsabb betöltési idővel rendelkeznek, ami ezt a tervezőeszközt a reszponzív weboldalak létrehozásának első számú választásává teszi.
- A Wix SEO Wizard hasznos tanácsokat ad webhelyének optimalizálásához.
- Egyszerű drag-and-drop szerkesztő amatőr vagy tapasztalt webdesignerek számára
Hátrányok:
- A testreszabási lehetőségek korlátozottak, mivel a felhasználók nem férnek hozzá a weboldal kódjához.
- Korlátozott funkcionalitás, ami miatt a Wix nem kedvező azoknak a felhasználóknak, akik blogot vagy online áruházat üzemeltetnek.
- A felhasználók nem válthatnak témát anélkül, hogy előbb elveszítenék a tartalmukat.
Árak:
- Kombinált csomag: 18 dollár havonta
- Korlátlan: 23 dollár havonta
- Előny: 28 dollár havonta
- VIP: 47 dollár havonta
A Wix néhány üzleti és e-kereskedelmi csomagot is kínál. Ezek a következők:
- Üzleti alapok: 28 dollár havonta
- Business Unlimited: 33 dollár havonta
- Business VIP: 56 dollár havonta
- Vállalati: 500 dollár havonta
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (9159 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (1545 értékelés)
Nézze meg ezeket a Wix alternatívákat!
7. Marvel
Ha olyan webdesign szoftvereszközöket keresel, amelyek gyors prototípus-készítést, tesztelést és piacra dobást kínálnak, akkor a Marvel az ideális eszköz számodra. A listán szereplő weboldal-készítők közül ez az eszköz intuitív tervezési és prototípus-készítési funkciókkal rendelkezik, amelyek viszonylag gyorsá teszik a vázlatok, a tervezés és a prototípusok elkészítését.
A tervezőcsapatok azonnal létrehozhatnak tervezési specifikációkat és integrációkat, amelyek elősegítik a tervezési munkafolyamatot.
A Marvel nem igényel tanulási időt és webdesign szoftvert, ezért kiváló választás kezdő amatőrök számára. A felhasználók rendelkezésére áll egy könnyen hozzáférhető sablon- és eszközkönyvtár, amely egyszerűbbé teszi a tervezési folyamatot.
A Marvel jelentősen megkönnyíti a tervezési makett interaktív, online prototípussá alakítását anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írni kellene.
Jellemzők:
- Testreszabható és könnyen használható sablonok a tervezőeszközben
- Testreszabható márkaépítési sablonok különböző webes elemekhez
- Prémium előre definiált ikonok, amelyek felhasználhatók webdesignban
- Az Intext betűtípusok beilleszthetők a képekbe
Előnyök:
- Munkafolyamat a képernyőképek között
- Tiszta és egyszerű felhasználói felület automatikus elrendezésű webes elemekkel
- A felhasználók elküldhetik a projekt linkjét az ügyfeleknek, hogy azok könnyen hozzáférhessenek a prototípusokhoz.
- A legtöbb funkció ingyenes, ami különösen hasznos az új tervezők, a diákok és a nonprofit szervezetek számára.
- Webalapú, így a felhasználók internetkapcsolattal bárhonnan hozzáférhetnek az alkalmazáshoz.
Hátrányok:
- A prototípuson belüli csoportok létrehozásának kihívásai
- A Marvel animációi nem olyan folyékonyak és simák, mint más platformokon.
- A webdesign szoftverek nem rendelkeznek offline opciókkal.
- Nincs megjegyzés lehetőség
- Korlátozott animációs funkciók webdesignhoz
Árak:
A webfejlesztő eszköz 5 lehetőséget kínál, valamint ingyenes próbaidőszakot is biztosít.
- Ingyenes (1 felhasználó, 2 aktív projekt): 0 USD
- Pro (1 felhasználó, korlátlan számú projekt): 12 USD/hó
- Csapat (3 felhasználó, korlátlan számú projekt): 42 USD/hó
- Cég (6 felhasználó, korlátlan számú projekt): 84 dollár havonta
- Vállalati (korlátlan számú felhasználó + projekt): Árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (1168 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (83 értékelés)
8. Trello
Ha együttműködési eszközt keres a webdesign-eszközéhez, akkor a Trello az Ön számára ideális választás. A platform segítségével viszonylag egyszerűen és kezelhetően lehet e-maileket és táblázatokat szerkeszteni, valamint a drag-and-drop funkciók segítségével az egész csapatot összehozni a feladatok áthelyezéséhez.
Ez a Kanban-stílusú projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi a tervezőcsapat vezetői számára, hogy nyomon kövessék a tervezőcsapat egyes tagjainak munkáját. A digitális együttműködési eszköz segít fenntartani a termelékenységet és elősegíti az együttműködést még elosztott munkakörnyezetben is.
Webdesign célokra is használható, de a Trello leginkább feladatkezelő megoldásként működik a legjobban.
Jellemzők:
- Kártyaborítók, amelyek színesebbé teszik az együttműködést
- Számos billentyűparancs, amelyek megmenthetik a termelékenységet
- Fejlett ellenőrzőlisták, amelyek lehetővé teszik az összes mozgó alkatrész egyértelmű feltérképezését
- Naptár Power-Up az összes hozzárendelt ellenőrzőlista elem megtekintéséhez
- Butler automatizálások a jobb munkafolyamatok kialakításához
- Sötét mód a Trello alkalmazásban iOS és Android rendszerekhez
Előnyök:
- Intuitív felület
- Az ingyenes csomag számos funkcióval rendelkezik.
- Drag-and-drop szerkesztő kártyákkal
- A felhasználók mobil és számítógépes hozzáféréssel is rendelkeznek.
- A felhasználók könnyedén létrehozhatnak táblákat a tervezési ötletekkel.
- Több úszósáv hozható létre, hogy többféle jegy céljára szolgáljon.
Hátrányok:
- Számos funkcióhoz kiegészítők szükségesek
- A csatolható fájlok méretére korlátozás vonatkozik, ami a legtöbb esetben korlátozó lehet.
- Az MS Teams és a Google Chat integrációja javítható
- Nem egy tipikus webdesign szoftver, hanem inkább egy feladatkezelő megoldás.
Árak:
A Trello négyféle árazási struktúrával rendelkezik, fizetős csomagjaihoz ingyenes próbaidőszak is tartozik.
- Ingyenes
- Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 10 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap, 250 felhasználótól kezdve, éves számlázással
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (12 993 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (22 289 értékelés)
Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat!
9. Webflow
A Webflow egy új, népszerű webépítő platform, amely egy online vizuális szerkesztő platformot kínál, amelyen keresztül weboldalakat tervezhet, építhet és indíthat el. A vizuális vászon lehetővé teszi a CSS3, HTML5 és JavaScript vezérlését, valamint a szemantikai kódok testreszabott weboldalakká alakítását a végső webdesign-folyamat érdekében.
Lehetővé teszi továbbá a stílus nélküli HTML-elemek használatát is a kontroll megszerzése érdekében. Ezenkívül a felhasználók előre elkészített elemek segítségével komplex elemeket is tervezhetnek, többek között háttérvideókat és elemeket.
Jellemzők:
- Görgésalapú animáció
- Több lépéses animáció
- SEO-vezérlők
- Tevékenységi műszerfal
- Naptárkezelés
- Kampánykezelés
- Automatikus frissítés
- Tevékenységek nyomon követése
Előnyök:
- A webdesignerek mozgást és animációt kapcsolhatnak a kurzor pozíciójához, hogy felkeltsék a felhasználók figyelmét.
- Az együttműködés viszonylag egyszerű, mivel egyszerre több tervezőt is meg lehet hívni ugyanazon a weboldalon való munkára.
- A weboldalak interaktívabbá tehetők a kijelzőpanelek, modális ablakok és egyéb rejtett elemek kihasználásával.
- Több mint 20 előre elkészített animáció és interakció áll rendelkezésre, amelyekkel a funkciók azonnal hozzáadhatók.
Hátrányok:
- A képek csak manuálisan tömöríthetők, ami időigényes lehet.
- A CMS korlátja egyes csomagoknál még mindig meglehetősen alacsony.
- Megtanulása nehéz egy weboldal-készítőnek
Árak:
- Alap: 12 dollár havonta
- CMS: 16 dollár havonta
- Üzleti: 36 dollár havonta
- Vállalati: Árajánlat alapú csomag
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (401 értékelés)
- Capterra: 4,6/4 (193 értékelés)
10. Designmodo
A Designmodo egy all-in-one webdesign szoftver, amellyel a felhasználók weboldalakat és hírleveleket hozhatnak létre. Ez az eszköz azoknak a felhasználóknak ideális, akik statikus weboldalak, drag-and-drop weboldalak vagy e-mail sablonok létrehozásához keresnek eszközt.
A Designmodo két weboldal-készítőt kínál a webdesignereknek: a Slides és a Startup. Ezekkel a két eszközzel a fejlesztők két weboldalt hozhatnak létre, és azokat egy hoszton keresztül indíthatják el. Ez a webdesign-szoftver drag-and-drop funkciót használ, amely nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon testreszabható. A design eszközzel az egész folyamat viszonylag zökkenőmentes.
Jellemzők:
- 100 modulkomponens fizető ügyfelek számára
- Mobilbarát tervezés
- Állásportál
- Hírlevél sablonok
Előnyök:
- A Designmodo dokumentációja nagyon részletes.
- A tartalmi modulok drag-and-drop funkciója jól megtervezett.
- Tiszta, gyors felület az egész tervezőeszközön
- Egyszerű projekti hierarchia
- Nulla tanulási görbe webdesignerek számára
Hátrányok:
- Korlátozott sablonválaszték webdesignerek számára
- A Designmodo nem kínál ingyenes próbaverziót.
- A modulok testreszabása meghaladja a rendelkezésre álló mélységet
Árak:
- Üzleti terv: 18 USD/hó
- Ügynökségi csomag: 29 USD/hó
Értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (18 értékelés)
- Capterra: 3,4/5 (10 értékelés)
Kezelje webdesign projektjeit egy helyen
A webdesign-csapatok számára a legfontosabb az együttműködés, ami azt jelenti, hogy több ember dolgozik egyszerre hasonló feladatokon. A ClickUp projektmenedzsment, termelékenységi és webdesign-eszközökkel rendezheti projektjeit, elkerülheti a szűk keresztmetszeteket és növelheti a hatékonyságot.
Szeretnéd megtudni, hogyan működne a webdesign csapatod a ClickUp-ban? Hívd meg a csapat tagjait, és kezdj el ingyen !