A 10 legjobb webdesign eszköz (grafikai tervező eszköz) 2025-ben

A mai digitalizált világban egy ízlésesen megtervezett weboldal elengedhetetlen. A potenciális ügyfelek nagyobb valószínűséggel válnak vásárlókká, ha gyönyörűen megtervezett weboldalad van, mint ha egyszerű platformod van.

Szerencsére a jelenlegi webdesign-környezetben bárki létrehozhatja saját weboldalát. Ez a végtelenül hosszú webdesign-eszközök listájának köszönhető. Mindegyik eszköz azonban különböző követelményeket támaszt a készségek és a szakértelem terén.

Ezt figyelembe véve kissé bonyolult lehet kiválasztani a legjobb webdesign eszközöket. Ebben a cikkben bemutatjuk, mire kell figyelni a webdesign eszközöknél, és bemutatjuk a 2024-es év legjobb webdesign eszközeit.

Akkor vágjunk is bele!

A piacon elérhető webdesign eszközök számát tekintve nehéz lehet kiválasztani, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. Mit kell tehát keresnie, hogy maximalizálja termelékenységét és időhatékonyságát?

Sablonok

Az első szempont a használatra kész sablonok elérhetősége, amelyek nem igényelnek fejlett webdesign-ismereteket. Olyan eszközt érdemes választani, amely megfelelő sablonokkal rendelkezik, mivel ez megkönnyíti a kezdést és képet ad arról, hogy végül hogyan fog kinézni a weboldal.

A LEGJOBB SABLONKÖZPONT A ClickUp sablonközpontja tele van hasznos sablonokkal tervezőcsapatok, projektmenedzserek és bárki más számára, aki növelni szeretné termelékenységét.

Testreszabás

Egy másik funkció, amelyre figyelnie kell, a testreszabás. Ez a funkció lehetővé teszi a tervezőcsapatának, hogy a webdesign-t az Ön igényeihez igazítsa és egyedivé tegye. A testreszabás biztosítja, hogy weboldala ne legyen azonos a versenytársaival. A testreszabási funkciók segítségével könnyebb dolgozni a márkafelismerésen és a vizuális identitáson.

Integrációk

Ezeken felül szükséged lesz egy rendszerintegrációval rendelkező webtervező eszközre is. Olyan eszközre van szükséged, amely kompatibilis a jelenlegi tartalomkezelő rendszereddel, mivel így könnyebb lesz új tartalmakat importálni anélkül, hogy a webhelyed teljesítménye romlana.

Opciók

Ezenkívül keressen olyan webdesign eszközöket, amelyek számos betűtípus- és grafikai lehetőséget kínálnak. A tipográfia ugyanis a legjobb megoldás a weboldal vizuális arculatának megteremtéséhez. A rengeteg lehetőségnek köszönhetően viszonylag könnyebb lesz kifejezni a saját stílusát, és esetleg kiemelkedni a tömegből.

Felület

Végül is egy egyszerű, de hatékony felülettel rendelkező webdesign eszközre van szükséged. Ez utóbbi megkímél téged sok fejfájástól és kiskapuktól, így kizárólag a weboldal tervezésére koncentrálhatsz, ahelyett, hogy számtalan órát töltenél azzal, hogy kitaláld, hogyan működik az eszköz.

Régebben a webdesignereknek manuálisan kellett megírniuk és felépíteniük weboldalaikat HTML- és CSS-kódok, valamint javascript segítségével. Szerencsére ez már nem így van. A legjobb webdesign eszközökkel könnyedén megvalósíthatja ötleteit.

Íme egy összefoglaló a legnépszerűbb webdesign-forrásokról és eszközökről, amelyek a jövőben is hasznosak lehetnek.

Könnyedén jegyzetelhet képekre a ClickUp-ban, és megjegyzéseket hagyhat vagy rendelhet a tervezőcsapatához.

Ha olyan all-in-one tervezéskezelő eszközt keresel, amely egyszerűsíti a tervezési folyamatot, segíti a visszajelzések megosztását és maximalizálja a csapat erőforrásait, akkor a ClickUp a neked való webtervező eszköz.

A platform segítségével megtekintheti összes tervezési projektjét, nyomon követheti és javíthatja tervezőcsapatának hatékonyságát, egyszerűsítheti a tervezési folyamatot és integrálhatja kedvenc tervezőeszközeit.

A ClickUp robusztus projektmenedzsment funkcióit a legkorszerűbb projekt-együttműködési eszközökkel kombinálja, hogy a tervezőcsapatok mindig egy hullámhosszon legyenek.

Jellemzők:

Minden nézet, amely lehetővé teszi a nézők számára, hogy mindent lássanak, függetlenül attól, hogy hol élnek a hierarchiában.

Tér, mappa és listák, ahol a tervezőcsapatok és osztályok szervezhetők

Testreszabható feladatok, beágyazott alfeladatok és ellenőrzőlisták a tökéletes projektmunkafolyamatért

Valós idejű szerkesztés a hatékony csapatmunka érdekében

PDF- és képjelölő funkciók

ClickUp Automations időmegtakarítás előre elkészített automatizálási receptekkel, több mint 50 művelettel, kiváltó eseménnyel és feltétellel.

A gondolattérképek segítségével gyönyörű vizuális vázlatokat készíthet egy üres vászonról vagy meglévő feladatokból.

Több száz sablon csapatok számára

Könnyű integráció több mint 1000 kedvenc eszközével

Előnyök:

A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat .

Ingyenes képzés

24 órás ügyfélszolgálat

Magas szintű testreszabás

Az offline mód lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat nélkül is elvégezd a munkádat.

A ClickUp mobilalkalmazásokkal bárhová magaddal viheted a munkádat

Hátrányok:

A magas fokú testreszabhatóság túlterhelő lehet az első használatkor.

Árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 dollár havonta felhasználónként

Üzleti : 12 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Figma

Via Figma

A Figma egy all-in-one tervezési platform, amely összeköti a tervezési folyamatban részt vevőket, hogy a csapat minden tagja gyorsabban tudjon termékeket szállítani. Webdesign szoftvere kiválóan alkalmas prototípusok és tervezési rendszerek készítésére.

A Figma-ra való regisztráció után hozzáférhet a vállalat társult eszközéhez, a FIGJAM-hoz. Ez utóbbi online táblaként működik, ahol a tervezőcsapatok együttműködhetnek és megtervezhetik a tervezési folyamatokat.

Utólag visszagondolva úgy tűnik, hogy a Figma a web jövőjére lett kifejlesztve.

Jellemzők:

API

Animáció

CAD eszközök

Együttműködési eszközök

Megjegyzések/jegyzetek

Adatimport/export

Design menedzsment

Tervezési sablonok

Egyszeri bejelentkezés

Kép szerkesztés

Teljesítménytesztelés

Használhatósági tesztelés

Előnyök:

Végtelen lehetőségek

A Figma segítségével alkalmazásprototípusok és makettek készíthetők a termékcsapat számára.

Könnyű

Számos widget, amelyekkel emlékezetes workshopokat szervezhet

Támogatás a kollaboratív tervezési környezethez

Hátrányok:

Meredek tanulási görbe

Nincs mobilalkalmazás

Árak:

Ingyenes 2 szerkesztő és 3 projektig

Professzionális: 12 USD/szerkesztő/hónap (éves számlázás) és 15 USD/szerkesztő/hónap (havi számlázás)

Szervezet: 45 USD/szerkesztő/hónap (éves számlázás)

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (729 értékelés )

Capterra: 4,7/5 (549 értékelés)

3. Canva

A Canva webdesignereknek páratlanul sokféle grafikai kategóriát és több ezer professzionálisan elkészített sablont kínál, amelyekkel még egy amatőr is könnyedén elindulhat. A Canva Website Builder segítségével pedig gyerekjáték egyoldalas weboldalakat készíteni rendezvényekhez, portfóliókhoz, kiskereskedelmi webhelyekhez és egyebekhez.

A legjobb az egészben, hogy ingyenesen használható.

Ezenkívül az online platformot a felhőben tárolják, és bármilyen eszközről, internetkapcsolattal bárhonnan elérhető. A Canva-t böngészőben vagy letölthető alkalmazásként Mac, PC, Chromebook, iOS vagy Android rendszeren is használhatja.

Ha gyors kép- és videószerkesztésre vagy egyoldalas weboldal készítésére alkalmas webdesign eszközt keresel, akkor a Canva az ideális választás. Ha szeretnéd, hogy a látogatók aktívan részt vegyenek az általad készített weboldalon, akkor használhatod a Canva Insights szolgáltatást is, amely alapvető elemzési funkciókat kínál.

Jellemzők:

Beépített sablonok könyvtára csapatok számára

Reszponzív design

Valós idejű együttműködés

Egyoldalas sablonok egyedi weboldalakhoz

Elemzés a Canva Pro segítségével

Előnyök:

A kész projekt letöltése gyors és megbízható

A felhasználók könnyedén kiválaszthatnak egy sablont, és késedelem nélkül megkezdhetik a szerkesztést.

Nincs szükség tervezői háttérre

Kiváló tanulási források a tervezőeszközéhez és általános tervezési rendszereihez

Lenyűgöző új eszközök, mint például a Canva Website Builder

Az intuitív felület megkönnyíti a kezdő tervezők dolgát

Felhasználóbarát webdesign szoftverélmény

Hátrányok:

Az ingyenes verzió vízjeleket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a felhasználókat a tervek letöltésében vagy további szerkesztésében.

Több fájl letöltésekor azok automatikusan zip fájlba tömörülnek.

Alkalmi hibák, mivel a Canva egy teljes webalkalmazás

Árak:

Ingyenes

Canva Pro: 12,99 USD havonta vagy 119,99 USD évente egy felhasználó számára

Canva for Team: 14,99 USD havonta vagy 149,90 USD évente az első öt felhasználó számára

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (3771 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10 833 értékelés)

Tudjon meg többet a Canva alternatíváiról!

4. WordPress

A WordPress az internet közel felét ellátva komoly hírnevet szerzett magának, mint a webdesign szoftverek első számú megoldása. A felhasználók választhatnak a WordPress.org és a WordPress.com között, amelyek ugyanazon alapvető webdesign szoftvereszközökön alapulnak, csupán néhány fontos különbséggel.

Az előbbi egy önállóan üzemeltetett platform, ami azt jelenti, hogy webhelyét egy hosting szolgáltató segítségével üzemelteti. A WordPress.com viszont az Automattic által üzemeltetett platform.

Utólag visszatekintve a WordPress tűnik a legjobb ingyenes blogszerkesztő szoftvernek kezdők számára.

Jellemzők:

Kiterjesztett valóság

Egyedi tervezés

Hangalapú keresés

Widgetek hozzáférhetőségi módja

Egyedi tartalomtípusok

Integrált hírek és blogbejegyzések

Kezelhető weboldal-biztonság

PHP 8 támogatás

Sötét mód

Előnyök:

Viszonylag olcsó

Kezdőknek is megfelelő és könnyen elsajátítható

A WordPress segítségével létrehozott weboldalak különböző eszközökön is jól működnek.

Rendkívül moduláris, több ezer bővítmény és téma

A felhasználók szinte bármilyen típusú weboldalt létrehozhatnak.

A WordPress úgy lett kialakítva, hogy azonnal használható legyen.

Alapértelmezés szerint SEO-barát

Hátrányok:

Webdesign szoftverek frissítési problémái

Magas testreszabási költségek

Lehetséges biztonsági sebezhetőségek

A webhely sebességének optimalizálása kihívást jelenthet

Árak:

A WordPress.org árai eltérnek a WordPress.com áraitól. A WordPress.org ingyenes. Azonban további költségekkel kell számolni, például a tervezőeszközökhöz szükséges különböző tárhelycsomagok megvásárlásával.

A WordPress.com ötféle árazási csomagot kínál.

Ingyenes

Személyes : 4 dollár havonta, éves számlázással

Prémium : 8 dollár havonta, éves számlázással

Üzleti: 25 USD havonta, éves számlázással

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (2387 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1414 értékelés)

5. Adobe

via Adobe

Bár viszonylag új szereplő a webdesign-szoftverek piacán, az Adobe természetes választássá vált a grafikusok és webdesignerek számára. Ez a webdesign-makett és prototípus-készítő eszköz lehetővé teszi a tervezőknek, hogy különböző projektekkel kapcsolatos ötleteiket megvalósítsák és együttműködjenek.

Az Adobe Photoshop és az Adobe Illustrator webdesign szoftverekkel a csomagjában, népszerűsége a tervezők körében számos oktatóanyagot és forrást eredményezett az interneten, amelyek segítenek az indulásban. Ez különösen hasznos, ha az Adobe Photoshop segítségét keresed a felhasználói felület tervező eszközéhez.

A reszponzív webfejlesztő és -tervező eszköz segítségével egyszerűen készíthetők gyönyörű, egyedi weboldalak bármilyen böngészőhöz vagy eszközhöz. A tervező eszköz azoknak is segítséget nyújt, akik reszponzív weboldalakat szeretnének készíteni.

Jellemzők:

Együttműködés

Wireframing tervezési rendszer

Interaktív prototípusok a webdesign-folyamathoz

Újratervezett, modern felhasználói felület, amely egyszerűbb és áttekinthetőbb.

Hozzáférés a kódtippekhez

Több monitor támogatása Windows rendszerhez

Vizuális segédeszközök a hibák csökkentéséhez és a weboldal fejlesztésének felgyorsításához

Git támogatás

Előnyök:

Kiváló hírnév, mint teljes körű UX-tervező eszközök

Zökkenőmentes integráció más eszközökkel

Jó teljesítmény még nagy fájlok esetén is

Hátrányok:

Az Adobe webfejlesztő eszközeihez csak ingyenes próbaverzió áll rendelkezésre.

Nincs valós idejű webdesign-együttműködési funkció

Árak:

Ingyenes: 1 felhasználó havonta

Adobe Dreamweaver Single App: 20,99 USD/hó

Üzleti: 35,99 USD/hó licencenként

Creative Cloud All Apps: 54,99 USD/hó

Értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (34 327 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1733 értékelés)

6. Wix

via Wix Editor X Design

A Wix egy weboldal-fejlesztő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy igényeid és specifikációid alapján megtervezd, kezeljed és bővítsd online jelenlétedet. Webfejlesztőként három lehetőséged van a weboldal készítésére: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) és Velo by Wix.

A Wix Editor segítségével egy felhasználóbarát weboldal-készítőt kapsz, amely drag-and-drop funkcióval és számos testreszabható sablonnal rendelkezik, amelyek tökéletesen megfelelnek a webdesign kezdőinek.

Másrészt az ADI egy autonóm weboldal-készítő, amely segít egy teljes weboldal fejlesztésében, miután a felhasználók megadták felhasználói preferenciáikat. De ez a weboldal-készítő kulcsfontosságú a WYSIWYG számára a drag-and-drop funkciókkal.

Végül, a Velo by Wix segítségével a felhasználók egy nyílt forráskódú platformot kapnak, amelyen kifinomult webfejlesztési alkalmazásokat hozhatnak létre. Ez a platform ideális azoknak a független webfejlesztőknek, akik egyedi weboldal-felhasználói élményt szeretnének létrehozni.

Ha intuitív weboldal-készítőre és praktikus eszközre van szüksége, amely számos megfizethető árazási tervet kínál, akkor a Wix a megfelelő platform az Ön számára. Több mint 500 előre megtervezett, testreszabható sablon közül választhat.

Jellemzők:

Integrált online fizetések

Az e-kereskedelem számára ideális többcsatornás értékesítés

SEO-barát infrastruktúra és eszközök a weboldalak egyszerű létrehozásához

Beépített akadálymentesítési eszközök

Ingyenes sávszélesség-eszközök

Elemzések és jelentések a tervezőeszközzel

Előnyök:

A Wix használata egyszerű, nem igényel webfejlesztési vagy programozási ismereteket.

Megfizethető árazási terv ingyenes eszközökkel

A Wix weboldalak az ökoszisztémában a leggyorsabb betöltési idővel rendelkeznek, ami ezt a tervezőeszközt a reszponzív weboldalak létrehozásának első számú választásává teszi.

A Wix SEO Wizard hasznos tanácsokat ad webhelyének optimalizálásához.

Egyszerű drag-and-drop szerkesztő amatőr vagy tapasztalt webdesignerek számára

Hátrányok:

A testreszabási lehetőségek korlátozottak, mivel a felhasználók nem férnek hozzá a weboldal kódjához.

Korlátozott funkcionalitás, ami miatt a Wix nem kedvező azoknak a felhasználóknak, akik blogot vagy online áruházat üzemeltetnek.

A felhasználók nem válthatnak témát anélkül, hogy előbb elveszítenék a tartalmukat.

Árak:

Kombinált csomag: 18 dollár havonta

Korlátlan: 23 dollár havonta

Előny: 28 dollár havonta

VIP: 47 dollár havonta

A Wix néhány üzleti és e-kereskedelmi csomagot is kínál. Ezek a következők:

Üzleti alapok: 28 dollár havonta

Business Unlimited: 33 dollár havonta

Business VIP: 56 dollár havonta

Vállalati: 500 dollár havonta

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (9159 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1545 értékelés)

Nézze meg ezeket a Wix alternatívákat!

7. Marvel

Via Mar vel

Ha olyan webdesign szoftvereszközöket keresel, amelyek gyors prototípus-készítést, tesztelést és piacra dobást kínálnak, akkor a Marvel az ideális eszköz számodra. A listán szereplő weboldal-készítők közül ez az eszköz intuitív tervezési és prototípus-készítési funkciókkal rendelkezik, amelyek viszonylag gyorsá teszik a vázlatok, a tervezés és a prototípusok elkészítését.

A tervezőcsapatok azonnal létrehozhatnak tervezési specifikációkat és integrációkat, amelyek elősegítik a tervezési munkafolyamatot.

A Marvel nem igényel tanulási időt és webdesign szoftvert, ezért kiváló választás kezdő amatőrök számára. A felhasználók rendelkezésére áll egy könnyen hozzáférhető sablon- és eszközkönyvtár, amely egyszerűbbé teszi a tervezési folyamatot.

A Marvel jelentősen megkönnyíti a tervezési makett interaktív, online prototípussá alakítását anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írni kellene.

Jellemzők:

Testreszabható és könnyen használható sablonok a tervezőeszközben

Testreszabható márkaépítési sablonok különböző webes elemekhez

Prémium előre definiált ikonok, amelyek felhasználhatók webdesignban

Az Intext betűtípusok beilleszthetők a képekbe

Előnyök:

Munkafolyamat a képernyőképek között

Tiszta és egyszerű felhasználói felület automatikus elrendezésű webes elemekkel

A felhasználók elküldhetik a projekt linkjét az ügyfeleknek, hogy azok könnyen hozzáférhessenek a prototípusokhoz.

A legtöbb funkció ingyenes, ami különösen hasznos az új tervezők, a diákok és a nonprofit szervezetek számára.

Webalapú, így a felhasználók internetkapcsolattal bárhonnan hozzáférhetnek az alkalmazáshoz.

Hátrányok:

A prototípuson belüli csoportok létrehozásának kihívásai

A Marvel animációi nem olyan folyékonyak és simák, mint más platformokon.

A webdesign szoftverek nem rendelkeznek offline opciókkal.

Nincs megjegyzés lehetőség

Korlátozott animációs funkciók webdesignhoz

Árak:

A webfejlesztő eszköz 5 lehetőséget kínál, valamint ingyenes próbaidőszakot is biztosít.

Ingyenes (1 felhasználó, 2 aktív projekt): 0 USD

Pro (1 felhasználó, korlátlan számú projekt): 12 USD/hó

Csapat (3 felhasználó, korlátlan számú projekt): 42 USD/hó

Cég (6 felhasználó, korlátlan számú projekt): 84 dollár havonta

Vállalati (korlátlan számú felhasználó + projekt): Árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (1168 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (83 értékelés)

8. Trello

Via Trello

Ha együttműködési eszközt keres a webdesign-eszközéhez, akkor a Trello az Ön számára ideális választás. A platform segítségével viszonylag egyszerűen és kezelhetően lehet e-maileket és táblázatokat szerkeszteni, valamint a drag-and-drop funkciók segítségével az egész csapatot összehozni a feladatok áthelyezéséhez.

Ez a Kanban-stílusú projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi a tervezőcsapat vezetői számára, hogy nyomon kövessék a tervezőcsapat egyes tagjainak munkáját. A digitális együttműködési eszköz segít fenntartani a termelékenységet és elősegíti az együttműködést még elosztott munkakörnyezetben is.

Webdesign célokra is használható, de a Trello leginkább feladatkezelő megoldásként működik a legjobban.

Jellemzők:

Kártyaborítók, amelyek színesebbé teszik az együttműködést

Számos billentyűparancs, amelyek megmenthetik a termelékenységet

Fejlett ellenőrzőlisták, amelyek lehetővé teszik az összes mozgó alkatrész egyértelmű feltérképezését

Naptár Power-Up az összes hozzárendelt ellenőrzőlista elem megtekintéséhez

Butler automatizálások a jobb munkafolyamatok kialakításához

Sötét mód a Trello alkalmazásban iOS és Android rendszerekhez

Előnyök:

Intuitív felület

Az ingyenes csomag számos funkcióval rendelkezik.

Drag-and-drop szerkesztő kártyákkal

A felhasználók mobil és számítógépes hozzáféréssel is rendelkeznek.

A felhasználók könnyedén létrehozhatnak táblákat a tervezési ötletekkel.

Több úszósáv hozható létre, hogy többféle jegy céljára szolgáljon.

Hátrányok:

Számos funkcióhoz kiegészítők szükségesek

A csatolható fájlok méretére korlátozás vonatkozik, ami a legtöbb esetben korlátozó lehet.

Az MS Teams és a Google Chat integrációja javítható

Nem egy tipikus webdesign szoftver, hanem inkább egy feladatkezelő megoldás.

Árak:

A Trello négyféle árazási struktúrával rendelkezik, fizetős csomagjaihoz ingyenes próbaidőszak is tartozik.

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap, 250 felhasználótól kezdve, éves számlázással

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (12 993 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (22 289 értékelés)

Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat!

9. Webflow

via Webflow

A Webflow egy új, népszerű webépítő platform, amely egy online vizuális szerkesztő platformot kínál, amelyen keresztül weboldalakat tervezhet, építhet és indíthat el. A vizuális vászon lehetővé teszi a CSS3, HTML5 és JavaScript vezérlését, valamint a szemantikai kódok testreszabott weboldalakká alakítását a végső webdesign-folyamat érdekében.

Lehetővé teszi továbbá a stílus nélküli HTML-elemek használatát is a kontroll megszerzése érdekében. Ezenkívül a felhasználók előre elkészített elemek segítségével komplex elemeket is tervezhetnek, többek között háttérvideókat és elemeket.

Jellemzők:

Görgésalapú animáció

Több lépéses animáció

SEO-vezérlők

Tevékenységi műszerfal

Naptárkezelés

Kampánykezelés

Automatikus frissítés

Tevékenységek nyomon követése

Előnyök:

A webdesignerek mozgást és animációt kapcsolhatnak a kurzor pozíciójához, hogy felkeltsék a felhasználók figyelmét.

Az együttműködés viszonylag egyszerű, mivel egyszerre több tervezőt is meg lehet hívni ugyanazon a weboldalon való munkára.

A weboldalak interaktívabbá tehetők a kijelzőpanelek, modális ablakok és egyéb rejtett elemek kihasználásával.

Több mint 20 előre elkészített animáció és interakció áll rendelkezésre, amelyekkel a funkciók azonnal hozzáadhatók.

Hátrányok:

A képek csak manuálisan tömöríthetők, ami időigényes lehet.

A CMS korlátja egyes csomagoknál még mindig meglehetősen alacsony.

Megtanulása nehéz egy weboldal-készítőnek

Árak:

Alap: 12 dollár havonta

CMS: 16 dollár havonta

Üzleti: 36 dollár havonta

Vállalati: Árajánlat alapú csomag

Értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (401 értékelés)

Capterra: 4,6/4 (193 értékelés)

10. Designmodo

A Designmodo egy all-in-one webdesign szoftver, amellyel a felhasználók weboldalakat és hírleveleket hozhatnak létre. Ez az eszköz azoknak a felhasználóknak ideális, akik statikus weboldalak, drag-and-drop weboldalak vagy e-mail sablonok létrehozásához keresnek eszközt.

A Designmodo két weboldal-készítőt kínál a webdesignereknek: a Slides és a Startup. Ezekkel a két eszközzel a fejlesztők két weboldalt hozhatnak létre, és azokat egy hoszton keresztül indíthatják el. Ez a webdesign-szoftver drag-and-drop funkciót használ, amely nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon testreszabható. A design eszközzel az egész folyamat viszonylag zökkenőmentes.

Jellemzők:

100 modulkomponens fizető ügyfelek számára

Mobilbarát tervezés

Állásportál

Hírlevél sablonok

Előnyök:

A Designmodo dokumentációja nagyon részletes.

A tartalmi modulok drag-and-drop funkciója jól megtervezett.

Tiszta, gyors felület az egész tervezőeszközön

Egyszerű projekti hierarchia

Nulla tanulási görbe webdesignerek számára

Hátrányok:

Korlátozott sablonválaszték webdesignerek számára

A Designmodo nem kínál ingyenes próbaverziót.

A modulok testreszabása meghaladja a rendelkezésre álló mélységet

Árak:

Üzleti terv: 18 USD/hó

Ügynökségi csomag: 29 USD/hó

Értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (18 értékelés)

Capterra: 3,4/5 (10 értékelés)

Kezelje webdesign projektjeit egy helyen

A webdesign-csapatok számára a legfontosabb az együttműködés, ami azt jelenti, hogy több ember dolgozik egyszerre hasonló feladatokon. A ClickUp projektmenedzsment, termelékenységi és webdesign-eszközökkel rendezheti projektjeit, elkerülheti a szűk keresztmetszeteket és növelheti a hatékonyságot.

Szeretnéd megtudni, hogyan működne a webdesign csapatod a ClickUp-ban? Hívd meg a csapat tagjait, és kezdj el ingyen !