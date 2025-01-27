A 10 legjobb Wix alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A Wix egy ingyenes weboldal-tárhely és weboldal-készítő eszköz. A felhasználók imádják a funkcióit és az árát, így a szoftver kiváló választás kisvállalkozások tulajdonosai és korlátozott költségvetéssel rendelkező cégek számára.

A Wix azonban nem minden vállalkozás számára a legjobb eszköz. Azok számára készült, akik olcsó, egyszerű weboldalkészítő lehetőségeket keresnek, és csak néhány sablon közül lehet választani. Ez azt jelenti, hogy nehezebb kiemelni a weboldaladat a tömegből, és nehéz olyan egyedi weboldalt készíteni, amely fejlett funkciókkal rendelkezik.

Szerencsére a Wix nem az egyetlen lehetőséged a weboldal-készítés terén. ?

Itt bemutatunk 10 legjobb Wix alternatívát. Áttekintjük az árakat, értékeléseket, funkciókat és korlátozásokat, hogy kiválaszthassa a szükségleteinek leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie a Wix alternatívák között?

Nem minden Wix alternatíva egyforma. Néhány hasonló megközelítést alkalmaz, és alapvető szolgáltatásokat kínál, amelyeket bárki használhat. Mások a nagyobb testreszabhatóságra törekednek, amihez némi kódolási ismeret vagy tanulási folyamat szükséges a fejlett funkciók elsajátításához. ?

A legjobb Wix alternatíva követelményei:

E-kereskedelmi funkciók: Ha e-kereskedelmi platformot vagy online áruházakat üzemeltetsz, akkor olyan weboldal-készítőre lesz szükséged, amely fizetésfeldolgozási és egyéb e-kereskedelmi eszközöket is tartalmaz.

Drag-and-drop funkció : Sok weboldal-készítő rendelkezik drag-and-drop eszközzel, amely megkönnyíti a szabadúszók és a kezdők számára a szakaszok áthelyezését és egy vizuálisan lenyűgöző, vonzó weboldal létrehozását.

Oktatóanyagok és ügyfélszolgálat : Ha kezdő blogger vagy, keress olyan Wix alternatívákat, amelyek oktatóanyagokat is tartalmaznak, hogy gyorsabbá tegyék a folyamatot.

Árak : A weboldal-készítők drágák lehetnek, különösen olyan kiegészítőkkel, mint a bővítmények, az egyéni domainnevek és a webtárhely. Válassz olyan eszközt, amely többféle árazási tervet kínál, így kiválaszthatod a költségvetésednek leginkább megfelelőt.

Elemző eszközök: Néhány Wix alternatíva tartalmaz értékesítési, jelentési és SEO eszközöket, amelyek segítenek jobb weboldalakat készíteni a konverziók növelése érdekében.

A 10 legjobb Wix alternatíva 2024-ben

Készen állsz a Wix alternatívájának felfedezésére? Itt megtalálod a legjobb weboldal-készítő eszközök, e-kereskedelmi megoldások és testreszabható szoftverek listáját, amelyekkel megalkothatod álmaid weboldalát. ?

1. WordPress

via WordPress

A WordPress az egyik legjobb weboldal-készítő. A leginkább testreszabható platformok közé tartozik, több ezer bővítményt kínál, amelyekkel olyan weboldalakat hozhatsz létre, amelyek mindent megtesznek a térképek betöltésétől és a fizetések kezelésétől az elemzések nyomon követéséig. A WordPress tárhely és a WordPress weboldal-eszközök segítségével egy kényelmes helyen kezelheted a weboldal tervezését.

A WordPress legjobb funkciói

A bővítmények és widgetek több ezer testreszabási és skálázhatósági lehetőséget kínálnak olyan területeken, mint a készletkezelés, az e-mail marketing és a SEO.

A biztonsági mentések védik a munkádat, legyen szó blogbejegyzésekről vagy a weboldal régebbi verzióiról, így soha nem veszítesz el mindent, még akkor sem, ha hiba történik.

Teljes testreszabás CSS-sel, HTML-lel és drag-and-drop szerkesztővel, amely lehetővé teszi egyedi kódok írását vagy sablonok használatát a weboldalak életre keltéséhez.

Számos WordPress weboldal-sablon e-kereskedelmi áruházzal rendelkezik, így könnyedén feldolgozhatja a fizetéseket és az értékesítéseket közvetlenül a weboldalán.

A vállalat idejének 5%-át a WordPressen működő ingyenes, nyílt forráskódú közösség felépítésére fordítja.

WordPress korlátai

Az ingyenes weboldal-készítő funkciói korlátozottak.

A funkciók széleskörűek, és megtanulni az összes funkció használatát jelentős időt igényel.

WordPress árak

Ingyenes

Személyes : 9 USD/hó

Prémium: 18 USD/hó

Üzleti : 40 USD/hó

Kereskedelem : 70 USD/hó

Enterprise: Éves díj 25 000 dollártól

WordPress értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 8600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 700 értékelés)

2. Shopify

via Shopify

A Shopify egy tartalomkezelő rendszer és e-kereskedelmi eszköz, amelyet vállalkozók és cégek használnak weboldal-készítéshez és fizetésfeldolgozáshoz. A népszerű weboldal-készítő online áruházakat, rugalmas POS-tranzakciókat és teljes értékesítési csatornát kínáló eszközöket biztosít az e-kereskedelmi oldalakon történő értékesítés ösztönzéséhez. ?

A Shopify legjobb funkciói

A többféle fizetési átjáró megkönnyíti a tranzakciós díjaktól az egyedi fizetési eljárásokig minden kezelését.

Az üzleti alkalmazásokkal, marketing szoftverekkel és értékesítési eszközökkel való integrációk segítségével bővítheti hatókörét, növelheti az elkötelezettséget és ösztönözheti a konverziókat.

Kezelje a készletet és az erőforrásokat, hogy weboldalát azonnal frissíthesse a legfrissebb elérhetőségi adatokkal.

Több ezer téma, több mint 8000 alkalmazás és egyedi domainnév-opciók garantálják, hogy weboldala egyedülálló lesz.

A Shopify korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt a kezdéshez egy kis tanulási folyamatra van szükség.

A prémium csomagok gyorsan drágák lesznek

Shopify árak

Alap : 39 USD/hó

Shopify : 105 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Shopify értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6200 értékelés)

3. Squarespace

via Squarespace

A Squarespace egy világszerte ismert weboldal-készítő, amelyben az e-kereskedelmi weboldalakat építő nagy márkák és a kezdő kisvállalkozások tulajdonosai egyaránt megbíznak. Használhatod időpontok foglalására, termékek értékesítésére vagy szolgáltatások nyújtására számos iparágban. A beépített e-mail kampányok és közösségi eszközök támogatják weboldal-készítési erőfeszítéseidet azáltal, hogy bővítik elérhetőségedet és építik márkádat.

A Squarespace legjobb funkciói

Szűrd a több tucat sablont iparág, kategória vagy stílus szerint, hogy perceken belül elindíthasd a weboldal készítését, vagy hozz létre egyedi sablonokat egyedi megközelítéshez.

Az e-kereskedelmi funkciók, beleértve a fizetésfeldolgozást, a fizetési oldalakat, valamint a háttérben működő szállítási és teljesítési eszközöket, biztosítják a zökkenőmentes működést.

A beépített ütemező és naptár eszközök segítségével a vállalkozás tulajdonosai időpontokat egyeztethetnek és szolgáltatásokat nyújthatnak.

A marketing és SEO eszközök között megtalálhatók a közösségi média integrációk is, amelyekkel kapcsolatba léphetsz az ügyfelekkel és optimalizálhatod a hatókört.

Squarespace korlátai

Kevesebb fizetési lehetőség a versenytársakhoz képest

A pénztárgépes tranzakciók hibásak lehetnek, és nem lehet több pénznemben történő értékesítést engedélyezni.

Squarespace árak

Személyes : 23 USD/hó

Üzleti : 33 USD/hó

Kereskedelem Alap : 36 USD/hó

Commerce Advanced: 65 USD/hó

Squarespace értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

4. Weebly

via Weebly

A Weebly – a Square által kínált e-kereskedelmi platform – egy kezdőbarát weboldal-tervező eszköz, amely mobilalkalmazással is rendelkezik, így akkor is létrehozhatsz weboldalakat, ha nem vagy az asztalodnál. A Weebly ideális elfoglalt startupok számára, akik gyors módszert keresnek weboldalaik elindításához, vagy olyan vállalkozások számára, amelyek egyszerű optimalizálást szeretnének a meglévő weboldalaikhoz. A könnyű használatnak köszönhetően bárki, aki rendelkezik engedéllyel, rekordsebességgel létrehozhat és elindíthat céloldalakat. ?

Weebly legjobb funkciói

Az aldomainok ingyenes domain-tárolása egy belépő szintű kiindulási pontot kínál azoknak a kezdőknek, akik saját weboldal létrehozását fontolgatják.

A tervezők által összeállított témák professzionális megjelenést kölcsönöznek minden weboldalnak.

A drag-and-drop szerkesztő bárki számára könnyen használható, a képek és videók testreszabási eszközei pedig vonzóbbá teszik a céloldalakat.

Az integrált elemzések betekintést nyújtanak weboldalad statisztikáiba, így optimalizálhatod azok teljesítményét.

Weebly korlátai

Az egyik legegyszerűbb Wix alternatíva, de a testreszabás tekintetében korlátozott.

Ha ügyfélszolgálatot szeretnél igénybe venni, akkor fizetős csomagra lesz szükséged.

Weebly árak

Ingyenes

Személyes : 10 USD/hó

Professzionális : 12 USD/hó

Teljesítmény: 26 USD/hó

Weebly értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1700 értékelés)

5. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot ingyenes drag-and-drop weboldal-készítőt kínál, amellyel kódolás és technikai ismeretek nélkül is gyönyörű weboldalakat hozhatsz létre. Ez az egyik legnépszerűbb blogszerkesztő eszköz, amely egyszerűséget és testreszabhatóságot kínál, így ideális kezdő felhasználók és több száz weboldalt készítő fejlesztők számára egyaránt.

HubSpot Weboldal-készítő legjobb funkciói

Az élő szerkesztővel azonnal megtekintheted, hogyan fog kinézni a céloldalad.

Kezdje el a több száz téma és tucatnyi stílus kombinálásával, hogy megalkossa a saját stílusát!

Használj ingyenes egyéni domaint – a legtöbb Wix alternatíva felárat számol fel ezért.

Az integrált ügyfélplatform segítségével kapcsolatban maradhat a közönségével, így egy helyen kezelheti a funkciók iránti igényeket, a hibabejelentéseket és a kérdéseket.

HubSpot weboldal-készítő korlátai

A skálázhatóság korlátozott, ezért ez az eszköz inkább kisvállalkozásoknak vagy magánszemélyeknek ajánlott.

A CMS nem menti a verziótörténetet.

HubSpot Weboldal-készítő árak

Ingyenes

HubSpot Weboldal-készítő értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Pixpa

via Pixpa

A Pixpa egy olyan weboldal-készítő, amelyet azoknak terveztek, akik profilokat szeretnének létrehozni, munkáikat megosztani vagy szolgáltatásokat értékesíteni az interneten. Ez az eszköz egy leegyszerűsített Wix alternatíva, ezért nem ideális azok számára, akik nagy funkcionalitású e-kereskedelmi csomagokat és nagy sávszélességet keresnek. Ehelyett válaszd ezt az eszközt, ha egyszerű weboldalt szeretnél, ahol megoszthatod az elvégzett munkáidat, szolgáltatásokat kínálhatsz és kapcsolatba léphetsz potenciális ügyfelekkel. ?

A Pixpa legjobb funkciói

A portfólió weboldal-készítő több mint 150 sablont kínál.

A 24 órás ügyfélszolgálat e-mailen és csevegésen keresztül elérhető, így mindig segítséget kaphatsz, ha tervezési vagy technikai segítségre van szükséged.

A korlátozott e-kereskedelmi eszközök között megtalálható egy egyszerű, márkás fizetési rendszer és a digitális fájlok és szolgáltatások készletének ellenőrzése.

Az alkalmazásboltban több mint 100 eszköz és integráció áll rendelkezésre, így mindent összekapcsolhatsz, az üzenetküldő csatornáktól a közösségi média csatornáig.

A Pixpa korlátai

Ez nem egy drag-and-drop weboldal-készítő.

Nem annyira skálázható és testreszabható, mint más Wix alternatívák.

Pixpa árak

Alap : 8 USD/hó

Creator : 15 USD/hó

Professzionális : 20 USD/hó

Haladó: 25 USD/hó

Pixpa értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

7. Webnode

via Webnode

A Webnode egy weboldal-készítő, amely több tucat sablont, AI támogatást és blokkszerkesztőket kínál vizuálisan vonzó weboldalak létrehozásához. Egyszerű és könnyen használható, kevésbé ijesztő, mint néhány, nagymértékben testreszabható Wix alternatíva. Használd egyszerű weboldalak létrehozásához, legyen szó portfólióról vagy leegyszerűsített online áruházról.

A Webnode legjobb funkciói

Az AI weboldal-készítő eszköz tartalmat hoz létre és képeket generál, amelyeket webhelyed minden oldalán felhasználhatsz.

Az alkalmazás funkciói lehetővé teszik weboldalak készítését és áttervezését mobiltelefonról vagy táblagépről.

Az építőelemek elrendezése megkönnyíti a kontextus hozzáadását és a szakaszok áthelyezését a zökkenőmentes görgetés érdekében.

A megfizethető áraknak köszönhetően ez az eszköz szinte minden költségvetéshez elérhető.

A Webnode korlátai

Kevés testreszabási lehetőség van, különösen a weboldal tervezési elemei tekintetében.

Bár a weboldal szerint weboldalad különböző nyelveken is elérhető, az egyik nyelvről a másikra való átváltás néha problémás lehet.

Webnode árak

Ingyenes

Korlátozott : 4,90 USD

Mini : 8,90 dollár

Standard : 14,90 USD

Profi: 24,90 dollár

Webnode értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

8. HostGator

via HostGator

Gyorsan szeretnél weboldalt készíteni, anélkül, hogy nagy tanulási görbét kellene leküzdened? Próbáld ki a HostGator weboldal-készítőt, amely sablonokat használ, hogy a terveket perceken belül, nem pedig órák alatt valósítsa meg. ⏰

A HostGator legjobb funkciói

Több mint 2 millió stock fotó és videó közül válogathatsz, így olyan grafikákat választhatsz, amelyek legjobban képviselik a márkádat.

A kapcsolódó közösségi média eszközök beágyazható közösségi feedeket és testreszabható gombokat tartalmaznak, amelyekkel több csatornán is kapcsolatba léphetsz a felhasználókkal.

Az SSL-tanúsítványok biztosítják az ügyfeleket arról, hogy adataik biztonságban vannak.

A beépített weboldal-tárhely gyorsabb betöltési sebességet jelent.

A HostGator korlátai

A lassú ügyfélszolgálat késleltetheti a weboldal készítését.

Ha weboldalát biztonsági másolatból szeretné visszaállítani, akkor külön díjat kell fizetnie.

HostGator árak

Express Start: 12,95 USD/hó

Express Site: 14,98 USD/hó

Express Store: 26,98 USD/hó

HostGator értékelések és vélemények

G2 : 3,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4/5 (50+ értékelés)

9. Web. com

A Web.com egy AI weboldal-készítő, amely elvégzi az összes nehéz munkát helyetted. Csak válaszolj néhány kérdésre, és az AI eszközök elkészítik a teljes weboldalt, a domain nevet, a logót és a weboldal tartalmát. Lehetőség van saját weboldal készítésére is, ha szeretnéd ellenőrizni a létrehozási folyamat egyes aspektusait.

Web. com legjobb funkciói

A beépített AI-eszközök mindent elvégeznek, a tartalomnaptárak létrehozásától a céloldalak tervezésén át a logók készítéséig.

A biztonsági funkciók között szerepel SSL-tanúsítvány, weboldal-biztonsági mentések és az online fenyegetések elleni védelmet biztosító eszközök.

A marketingfunkciók beépített SEO-optimalizáló eszközöket, online címjegyzékeket és Google Workspace-integrációt kínálnak.

Több árképzési terv is rugalmasságot kínál azoknak a csapatoknak, akik csak weboldal-készítést szeretnének, és azoknak, akik több támogatást keresnek a marketingtervezési folyamatban

Web. com korlátozások

Más eszközökhöz képest nem annyira testreszabható.

A pop-up ablakok és naptárakhoz hasonló elemeket nem lehet drag-and-drop funkcióval áthelyezni.

Web. com árak

Weboldal : 19,99 USD

Weboldal + marketing : 24,99 USD

Online áruház : 34,99 USD

Online piacterek: 49,99 dollár

Web. com értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 3,7/5 (100+ értékelés)

10. Contentful

via Contentful

A Contentful a tartalom-központú megközelítést alkalmazza a weboldal-készítésben. A vizuálisan vonzó felületeknek köszönhetően nem kell technikai ismeretekkel rendelkeznie ahhoz, hogy ezzel az eszközzel lenyűgöző weboldalt készítsen.

A Contentful legjobb funkciói

A testreszabható, szerepkörökön alapuló hozzáférés lehetővé teszi, hogy te szabályozd, ki módosíthatja a weboldal tartalmát.

A tiszta felület és a „mit látsz, azt kapod” (WYSIWYG) szerkesztő segítségével láthatod, hogy minden hogyan fog kinézni, miközben dolgozol rajta.

A beépített verziótörténet segítségével megtekintheted a végrehajtott módosításokat, és könnyedén visszaállíthatod a régebbi verziókat.

A sablonok megkönnyítik a létrehozási folyamatot és felgyorsítják a kivitelezést.

Tartalomra vonatkozó korlátozások

Egyes felhasználók szeretnék, ha a háttérben több testreszabási lehetőség lenne.

Az integrációk nem olyan robusztusak, mint más alternatíváknál.

Contentful árak

Ingyenes

Alap : 300 USD/hó

Prémium: Egyedi árak

Tartalomra vonatkozó értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

Bár a Wix és ezek a Wix alternatívák kiválóan alkalmasak weboldalak és céloldalak készítésére, nem kínálnak kiterjedt szolgáltatásokat a munkafolyamatok vagy marketingkampányok kezelésére, miután elindítottad a weboldalad. Ehhez olyan eszközre lesz szükséged, mint a ClickUp, amely segítségével marketingkampányokhoz készíthetsz szövegeket, kezelheted a marketingcsatornákat és nyomon követheted a KPI-k elérését. ?

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amelyet kifejezetten marketingcsapatok számára fejlesztettek ki, hogy segítsen nekik a folyamatok racionalizálásában és a célok elérésében. Több száz funkciójával biztosan megtalálja mindazt, amire szüksége van a marketingfolyamat minden lépéséhez – az ötletek kidolgozásától az online áruház kampányainak sikerességének elemzéséig.

A ClickUp marketing funkciója felhasználóbarát felületet kínál, amely többféle nézettel segíti a folyamatok vizualizálását. Készíts marketing ütemterveket, és kapcsold őket feladatokhoz, hogy felosszad a munkát a csapatod tagjai között. Adj hozzá prioritási jelöléseket és függőségeket, hogy kiemelhesd az elsőként elvégzendő feladatokat.

A tartalom-workflow szoftver valós idejű együttműködési funkciója lehetővé teszi, hogy a csapattal együtt dolgozzon mindenben, a közösségi média kampányok ötletelésétől a jelentések elkészítéséig. Az egyéni értesítések és triggerek jelzik az embereknek, ha egy feladat befejeződött, vagy ha figyelmet igényel.

A ClickUp AI új szintre emeli a tartalomkészítést, lehetővé téve, hogy jobb és gyorsabb szövegeket írj. A beépített szerkesztőeszközök lektorálják a munkádat, míg a javaslatok eszközökkel még vonzóbbá teheted az írásaidat. Használd e-mail hírlevelek, virális közösségi média bejegyzések vagy SEO-alapú blogcikkek írásához.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltsd le ezt a sablont Hagyja, hogy a ClickUp végezze el a nehéz munkát a tartalom munkafolyamatok terén a Blogkezelés sablon segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI nem elérhető ingyenes csomagokban, de a fizetős csomagok a legtöbb költségvetéshez illeszkednek, mivel havi 7 dollártól kezdődnek.

Rengeteg funkció áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy időt kell szánnod arra, hogy mindet megismerd.

ClickUp árak

Ingyenes örökre

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

Kezelje weboldalát és marketing munkafolyamatait a ClickUp segítségével

Ezekkel a Wix alternatívákkal vizuálisan vonzó weboldalakat hozhatsz létre a célközönséged számára. Választhatsz egyszerű, kódolás nélküli eszközök közül, vagy testreszabhatod a weboldaladat fejlettebb platformokkal, amelyek tucatnyi bővítményt integrálnak. A weboldal készítése közben és után is kezelheted a munkafolyamatokat egy olyan projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el jobb folyamatokat kidolgozni marketing- és fejlesztőcsapatod számára. A beépített mesterséges intelligencia segítségével minden tartalmad – legyen az landing page vagy blogbejegyzés – vonzóbbá, hatékonyabbá és a felhasználók számára érdekesebbé válik. Hozz létre különböző projektekhez tartozó tereket, és használd ki az automatizálási funkciókat a munka felgyorsításához és céljaid gyorsabb eléréséhez. ?