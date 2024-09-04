10 ingyenes marketing terv sablon és példa

Akár marketing szakember, akár kezdő vállalkozó, az ötletek konkrét feladatokká, stratégiákká és célokká alakítása kihívást jelent. Itt jön jól a marketing ütemterv, amely tökéletes útmutatóként szolgál a marketing kezdeményezések vázlatos kidolgozásához.

Az útiterv segít vizualizálni és megtervezni digitális marketing terveit, egyértelmű célokat kitűzni, és marketingcsapatát folyamatosan tájékoztatni.

Mégis, egy tervlapot a semmiből létrehozni nehéz és időigényes lehet, olyannyira, hogy az már ellentétes a céljával, azaz a marketingtevékenységek racionalizálásával. Itt jönnek a segítségére a digitális marketing tervlap sablonok !

Fedezze fel a 2024-es év 10 legjobb ingyenes marketing terv sablonját. Ismerje meg azok egyedi jellemzőit, és hogyan használhatja őket marketingtevékenységének fellendítésére!⚡

Mi az a marketing ütemterv sablon?

A marketing ütemterv egy stratégiai és átfogó cselekvési terv, amelynek célja meghatározott marketing célok elérése. A marketing ütemtervek általában mérföldkövekből, ütemtervek ből, erőforrások ból és a különböző részlegek által elvégzendő feladatokból állnak, és „élő” pillanatképet adnak a folyamatban lévő feladatokról.

A marketing ütemterv sablon olyan, mint egy használatra kész eszközkészlet, amely segít meghatározni és integrálni céljait a feladatokkal. Felhasználóbarát elrendezéssel és lépésről lépésre kidolgozott tervvel rendelkezik a marketing célok eléréséhez, például a márka népszerűsítéséhez vagy több potenciális ügyfél vonzásához. Gondoljon rá úgy, mint egy hasznos útmutatóra, amely segít mindenkinek egy hullámhosszon maradni a kampány elindításának előkészítése során.

A sablon használatának néhány legfontosabb előnye:

Egyértelműség: A sablon egyértelműen meghatározott feladatokat és célokat tartalmaz, hogy marketingtevékenységeit hatékonyabbá tegye. Hatékonyság: A használatra kész sablonok segítségével kevesebb erőforrással A használatra kész sablonok segítségével kevesebb erőforrással gyorsabban dolgozhat. Következetesség: A sablonok egységes elrendezését különböző marketingkampányokhoz is felhasználhatja. A haladás ellenőrzése: Szisztematikusan mérheti és nyomon követheti marketingtervének haladását és sikerét.

Mi jellemzi a jó digitális marketing sablont?

Egy praktikus marketing ütemterv sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Legyen világos és tömör áttekintése: A marketingstratégia, a célok és a konkrét lépések szakaszait világosan fel kell építeni, hogy a marketingmenedzser testre szabhassa azokat.

Rugalmas testreszabási lehetőségek: A jó sablonok minden marketingkampány egyedi igényeinek megfelelnek, és lehetővé teszik a márka testreszabását.

Beépítsen mérföldköveket: Világos ütemtervvel kell rendelkeznie, amelyhez mérföldköveket is hozzáadhat, így nyomon követheti a Világos ütemtervvel kell rendelkeznie, amelyhez mérföldköveket is hozzáadhat, így nyomon követheti a marketingprojektek előrehaladását.

Ösztönözze az együttműködést : A sablonnak elő kell segítenie a csapat tagjai közötti zökkenőmentes kommunikációt és meg kell könnyítenie : A sablonnak elő kell segítenie a csapat tagjai közötti zökkenőmentes kommunikációt és meg kell könnyítenie a prioritások kezelését.

Legyen vizuálisan vonzó: Érdemes vizuális elemeket is beépíteni, hogy marketing tervének olvashatósága és vonzereje még nagyobb legyen.

10 ingyenes marketing terv sablon és példa

A számtalan lehetőség között nehéz eligazodni, és a költségvetési korlátok még tovább nehezíthetik a dolgot. De ne aggódjon! Bemutatunk 10 fantasztikus marketing ütemterv sablont a ClickUp-tól, amelyek tökéletesek kezdőknek és tapasztalt marketingeseknek egyaránt. És tudja, mi a legjobb? Egy verhetetlen előnyük van: teljesen ingyenesek!

1. ClickUp marketing ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont Érje el marketing sikereit könnyedén a ClickUp marketing terv sablonjával!

Kezdje meg ambiciózus útiterv-készítési útját a ClickUp marketing útiterv-sablonjával. Ideális egyszerű és összetett útitervek készítéséhez funkciók közötti csapatok, kampányok és ügyfélcsoportok számára! 🤩

Ez a felhasználóbarát marketingterv-sablon lehetővé teszi, hogy meghatározza céljait a Célok listája nézetben. Ha elégedett a célokkal, adja hozzá a célok eléréséhez szükséges feladatokat, és figyelje, ahogy azok automatikusan nyomon követhetők a sablon haladási sávjában.

A sablon kulcsfontosságú eredmények nézetet is kínál, amely felsorolja a meghatározott célokat, valamint az egyéni mezőket, amelyek olyan részleteket tartalmaznak, mint az egyes feladatok állapota, előrehaladása és határideje.

Ezt követi a Progress Board view (Haladási táblázat nézet), amely a legfontosabb eredményeket kártyás Kanban táblává alakítja. A kártyák Custom Statuses (Egyéni állapotok) szerint vannak kategorizálva, például In Progress (Folyamatban), Canceled (Törölve), Complete (Befejezve), Planned (Tervezett) és Needs Input (Bejegyzés szükséges). Szűrje őket a legfontosabb eredmények szerint, és frissítse az állapotokat az intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével.

Végül a Timeline view (Idővonal nézet) bemutatja marketingcéljainak és legfontosabb eredményeinek időtartamát. A time frame (időkeret) gombra kattintva és a Day (Nap), Week (Hét) és Month (Hónap) opciók közül választva végezheti el a módosításokat.

2. ClickUp stratégiai marketingterv sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp stratégiai marketingterv-sablonját, hogy megvalósítható célokat tűzzön ki csapatának.

Búcsút inthet a stressznek, amikor következő marketingstratégiáját kidolgozza. A ClickUp stratégiai marketingterv-sablonja a terv sikerét konkrét OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények) segítségével követi nyomon. Segít meghatározni marketingcéljait, megtervezni a kulcsfontosságú eredményeket, kezelni a költségvetését és még sok minden mást. 🙌

Kezdje az OKR lista nézettel , hogy meghatározza marketingcéljait, felvegye a fontos kulcsfontosságú eredményeket, és automatikusan figyelemmel kísérje a feladatok előrehaladását a Progress (Auto) Custom Field (Előrehaladás (automatikus) egyéni mező) hozzáadásával.

A Marketing terv lista nézetben megtalálja a projekthez kapcsolódó feladatok lebontását. Itt könnyedén nyomon követheti költségvetését, kiadásait, csatornáit és azok kapcsolatát a releváns OKR-rel.

A sablont testreszabhatja a Tábla nézet kiválasztásával, amely a legfontosabb eredményeket és a projekt feladatait mutatja egy Kanban táblán. Kövesse nyomon projektje előrehaladását az olyan egyéni állapotok segítségével, mint Nyitott, Tervezett, Folyamatban, Törölve és Befejezve.

A marketingterv további személyre szabásához a sablon különböző egyéni mezőket kínál, többek között:

Címke mezők : Azonosítsa az OKR-eket, különböztesse meg a legfontosabb eredményeket és célokat, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Legördülő mezők : Adja meg a marketingcsatornák részletes listáját, és jelölje meg, hogy egy projekt vagy OKR melyik negyedévben valósul meg.

Pénzügyi mezők : Jelölje ki az egyes projektek becsült költségvetését, és kövesse nyomon a kapcsolódó kiadásokat.

Kézi haladási mezők: Kézi módon kövesse nyomon és módosítsa a célok és azok legfontosabb eredményeinek elérésének százalékos arányát.

Töltse le ezt a sablont Fokozza tartalomtervezési tevékenységét a ClickUp tartalommarketing-terv sablonjával!

Online üzletet létrehozni szinte lehetetlen tartalommarketingbe való befektetés nélkül. A ClickUp tartalommarketing-útiterv-sablonjával soha nem volt ilyen egyszerű átfogó tartalommarketing-stratégiai útitervet készíteni és szervezni, amely növeli ügyfélkörét!

Használja a Tartalomjegyzék nézetet, a sablon kezdeti vázlatát, hogy átfogó képet kapjon a tartalmáról feladatok formájában. A bejegyzések a közzététel hónapja szerint vannak rendezve, és egyéni mezőket tartalmaznak, amelyek egyszerűsítik a marketing folyamatot a megbízottak, a prioritások, a tartalomtípusok, a csatornák, a közzététel dátuma és egyebek nyomon követése terén.

A Státusz tábla nézetben a feladatok kártyákként jelennek meg, és egyéni státuszok szerint vannak rendezve, például „Teendő”, „Folyamatban”, „Jóváhagyásra”, „Elvetve” és „Befejezve”, ami megkönnyíti a jóváhagyás vagy befejezés gyors ellenőrzését. Kattintson egy feladat kártyára a részletes információk eléréséhez, és egyszerű drag-and-drop műveletekkel módosítsa a tartalom státuszát.

A tartalomgyártási ütemterv nyomon követéséhez használja a Kiadási dátumok naptár nézetet, amely kiemeli a tartalom különböző kiadási időpontjait, típus szerint színkódokkal jelölve (blogbejegyzés, videó, cikk, infografika vagy poszter). Ez a nézet lehetővé teszi, hogy a képernyő jobb oldalán nyomon kövesse a nem ütemezett és lejárt feladatokat.

Végül, a Részleg idővonal nézet lehetővé teszi, hogy a megfelelő részlegek (Humán erőforrás, Értékesítés és marketing, valamint Adminisztráció) szerint csoportosított tartalom idővonalakat fedezze fel.

4. ClickUp útiterv-táblasablon

Töltse le ezt a sablont Rendezze el ötleteit, és hódítsa meg a piacot ezzel a ClickUp Roadmap Whiteboard sablonnal!

A ClickUp Roadmap Whiteboard Template segítségével teljesen testreszabható, vizuálisan vonzó tervet készíthet új termékéhez vagy projektjéhez. 🎂

Mivel ez egy Whiteboard sablon, teljesen testreszabható felületként szolgál, amelyre médiatárgyakat, például alakzatokat, szöveget vagy jegyzeteket lehet hozzáadni, és azokat konkrét feladatokká alakítani. Ezenkívül a Connectors (vonalak és nyilak) segítségével kapcsolatokat hozhat létre a feladatok között, vagy gondolattérképeket készíthet a komplex ötletek lebontásához.

A sablon zökkenőmentesen integrálja a vizuális segédeszközöket, az együttműködési eszközöket és a szervezési funkciókat, hogy mindenki naprakész legyen a projekt állásáról. Az eszköz segít a projekt előrehaladásának és céljainak vizualizálásában is.

Feladatokat vagy dokumentumokat a Feladat vagy Dokumentum ikonra kattintva adhat hozzá, és tetszése szerint rendezheti őket. Ezután megváltoztathatja a projekt állapotát, hozzárendelhet feladatokat, vagy összekapcsolhatja a feladatokat a Connectors segítségével, hogy függőségeket állítson be.

A csapat tagjai megemlíthetik egymást a táblán, és így felgyorsíthatják a munkát. Ráadásul a tárhely korlátlan, így a marketingcsapatok minden gondolattérképüket és tervüket egy helyen tárolhatják, miközben javítják munkafolyamataikat.

5. ClickUp Kanban nézetes útiterv-sablon

Töltse le ezt a sablont Maradjon a tervnél, és tartsa szemmel céljait ezzel a vizuálisan vonzó Kanban útiterv-sablonnal a ClickUp-tól.

Ha olyan marketingterveket szeretne készíteni, amelyek az idővel együtt fejlődnek, akkor a hagyományos útitervek valószínűleg nem lesznek nagy segítségére. Ehelyett gyorsítsa fel termékfejlesztését a ClickUp Kanban View Roadmap Template segítségével! Ez a teljesen testreszabható vázlat lehetővé teszi, hogy felhasználóbarát drag-and-drop felületen kártyák formájában kezelje a feladatokat és a célokat. 🌻

Ennek a termékmarketing-ütemterv sablonnak a fő előnyei közé tartozik a könnyebb kommunikáció az érdekelt felek között, valamint a fejlődő ütemterv és annak előrehaladásának jobb áttekinthetősége. Ezenkívül segít javítani a felelősségvállalást azáltal, hogy feladatokat rendel a kijelölt csapattagokhoz, és a vevői visszajelzések és a piaci dinamika alapján módosítja az ütemtervet.

Használja ki a sablonok teljes potenciálját az alábbiak segítségével:

Egyéni nézetek : Használja az Idővonal nézetet a lejárt és nem ütemezett feladatok nyomon követéséhez, vagy a Csapat munkaterhelése nézetet, hogy megtekintse az egyes tagoknak egy adott időszak alatt kiosztott munkamennyiséget.

Egyéni állapotok : Címkézze a feladatokat olyan állapotokkal, mint Sürgős, Magas, Alacsony, Normál vagy Nincs prioritás a Prioritási tábla nézetben, hogy zökkenőmentesen : Címkézze a feladatokat olyan állapotokkal, mint Sürgős, Magas, Alacsony, Normál vagy Nincs prioritás a Prioritási tábla nézetben, hogy zökkenőmentesen követhesse a haladást.

Egyéni mezők: Nyissa meg az Útiterv lista nézetet, és adjon hozzá egyéni mezőket, például Felelős, Csapat, Prioritás és Határidő, hogy zökkenőmentesen láthassa az előrehaladást.

6. ClickUp termékterv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékterv-sablonjával hatékonyan bontsa fel a feladatokat, ossza el az erőforrásokat és kövesse nyomon az előrehaladást.

A ClickUp termékterv-sablon segítségével megjelenítheti a termékfejlesztési folyamat minden egyes lépését, az ötletek kidolgozásától a végső termék piacra dobásáig.

Fontos megjegyezni, hogy a mappa szintű termékmarketing-ütemterv sablon minden egyedi nézet egyedi, és a termékfejlesztés különböző szakaszaiban segít Önnek. Például a Welcome view (Üdvözlő nézet) segítségével az új felhasználók megismerhetik a terméket, a Quarterly Roadmap view (Negyedéves ütemterv nézet) segítségével pedig megtervezheti termékének fejlesztési ciklusát.

A negyedéves ütemterv nézetben használja az Egyéni mezők funkciót, például a Kezdeményezés, Csapat és Kiadási állapot mezőket a munkafolyamatok kategorizálásához. Ezenkívül hozzáadhat egyéni állapot opciókat, például Jó úton halad, Befejezve és Figyelemre szorul, hogy kezelje a termék kiadását.

Nyissa meg a Termékigénylő űrlap nézetet, és hozzon létre egy egyedi igénylő űrlapot a Feladat mezők (pl. Prioritás, Kezdési dátum, Határidő, Melléklet stb.) húzásával és elhelyezésével. Beilleszthet teljesen testreszabható mezőket is, hogy azok az Ön termékéhez illeszkedjenek, hozzáadhat egy megbízottat és egy igénylőt, valamint megváltoztathatja a téma színét a könnyebb nyomon követés érdekében.

7. ClickUp marketingkampány-kezelési sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje marketingkampányait profi módon, és valósítsa meg marketingálmait a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával.

A ClickUp marketingkampány-kezelési sablon minden olyan elemet tartalmaz, amelyre szükség van a kampány elindításához és a digitális márka kiemelkedő megjelenéséhez! Használja a tökéletes marketingstratégia kidolgozásához, a tevékenységek összehangolásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

A sablon Termékbevezetési kampány nézet átfogó betekintést nyújt a kampány során szükséges lépésekbe és intézkedésekbe. A feladatok a kampány fázisai szerint vannak rendezve, hogy könnyebb legyen a navigáció. Minden feladatot egyéni mezők határoznak meg, mint például a kijelölt csapat, a marketingcsatorna, a költségvetés és a teljesítési típus.

A Social Media Tracker nézet egy kifejezetten a gyártási szakaszban lévő feladatokhoz tervezett lista. Világos áttekintést nyújt a közösségi média csapatának teljesítendő feladatairól. Az egyes feladatokhoz egyedi mezők tartoznak, beleértve a közösségi média platformokat, a tartalom típusát, a vázlatokat, a végleges tartalmat és a jóváhagyást.

A Marketing fázis nézet vizuális áttekintést nyújt az egyes kampányfázisokban elért előrehaladásról. A feladatok kártyák formájában jelennek meg a táblán, és egyéni mezőkkel bővíthetők a mélyebb betekintés érdekében.

Indítsa be marketingtevékenységét az új vállalkozások számára legjobb marketingeszközökkel!

8. ClickUp vizuális útiterv-dokumentum sablon

Töltse le ezt a sablont Határozza meg céljait idővonalak, mérföldkövek és feladatok segítségével a ClickUp vizuális útiterv-sablonjával.

A ClickUp vizuális útiterv-sablon a legjobb megoldás konkrét kampány- és projektcélok központosítására és dokumentálására, feladatütemterv készítésére és a mérföldkövek előre történő meghatározására. 🏆

Kezdje azzal, hogy beírja vállalatának és projektjének adatait a sablon kijelölt mezőibe. Ha lejjebb görget, eljut a Csapatprofil szakaszhoz, ahol beírhatja csapattagjainak nevét, beosztását, osztályát és feladatait.

Ezután összpontosítania kell a cselekvési terv konkrét részeire:

Projekt összefoglalás: Miért szeretné, hogy ez a projekt sikeres legyen? Miről szól a projekt? Mi vezette Önt ehhez a projekthez? Célok és mérföldkövek: Mit szeretne elérni ezzel a projekttel?

Miután meghatároztad a céljaidat és a mérföldköveidet, használd a Negyedéves útiterv részt a csapat teljesítményének felügyeletére. Negyedévente rögzítsd az eredményeket, és módosítsd a cellák színét, miután a csapat teljesítette egy adott célt. Az egyes részlegekhez egyedi színeket is rendelhetsz a haladás könnyebb nyomon követése érdekében.

9. ClickUp egyszerű útiterv-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp egyszerű útiterv-sablonjával könnyedén testreszabhatja digitális marketinges sikereit.

Bemutatjuk a ClickUp Simple Roadmap Doc Template-t, egy kezdőknek is könnyen használható eszközt, amellyel egyszerű szakaszokba rendezheti a feladatokat, egyértelmű ütemtervet készíthet, és nyomon követheti a projekt előrehaladását a kezdetektől a végéig.

Kezdje útját egy egyszerű útiterv-dokumentummal, és a projekt előrehaladtával használja ki az egyéb testreszabható nézetek lehetőségeit.

Kövesse nyomon csapata előrehaladását, feladatait és eredményeit a Gantt nézetben, amely a feladatokat egy idővonalon jeleníti meg.

A Naptár nézet segítségével könnyedén nyomon követheti a lejárt és nem ütemezett feladatokat, szűrve azokat a felelősök, állapot, prioritás, címkék és egyéb paraméterek szerint. Vagy egyszerűsítse a haladás nyomon követését a Táblázat nézet segítségével, amely lehetővé teszi a feladatok teljesen testreszabható állapotokkal való címkézését, például „Teendő”, „Folyamatban”, „Bemenet szükséges” és „Tesztelés”.

Gazdagítsa dokumentumát linkekkel, képekkel, videókkal és egyéb médiatípusokkal. Ön szabályozza, hogy ki szerkesztheti, oszthatja meg és tekintheti meg a dokumentumot, így biztosítva az útiterv konzisztenciáját. A sablon címkék és megjegyzések segítségével egyszerűsíti a csapat kommunikációját.

10. ClickUp marketingprojekt-útiterv sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon hosszú távú projektjeinek vízióját a ClickUp projektterv-sablonjával.

Kezdje meg a projektfejlesztés sikeres útját a ClickUp marketing projekt ütemterv sablonjával! Bármilyen összetett is legyen a projektje, ez a funkciókban gazdag projekt ütemterv sablon minden szükséges eszközzel ellátja Önt a piac meghódításához. 🧰

Öt egyedi és testreszabható nézetet kínál. Próbálja ki például a Lista nézetet, hogy termékének megjelenését minden szempontból testreszabható lista formátumban szervezze meg. A Munkaterhelés nézet segítségével felmérheti a csapat rendelkezésre állását és kapacitását, hogy hatékonyabban oszthassa el az erőforrásokat.

Használja a Naptár nézetet, hogy nyomon követhesse a kiadási dátumokat és a határidőket. A projekt mérföldköveinek és függőségeinek átfogó áttekintéséhez váltson a Gantt nézetre. Végül, a Tábla nézet egy vizuális Kanban táblát biztosít a munkafolyamatok nyomon követéséhez, drag-and-drop funkcióval.

Minden nézet előre elkészített egyéni mezőket és egyéni állapotokat tartalmaz, amelyekbe fontos információkat vihet be és nyomon követheti a feladatok előrehaladását. A sablon előre elkészített negyedéves listákat is tartalmaz, amelyekkel hatékonyan szervezheti terméktervét és projektjeinek alapvető elemeit.

Próbálja ki a ClickUp digitális marketing útiterv-sablonjait!

Képzelje el azt a jövőt, ahol a tervezés gyerekjáték, az együttműködés zökkenőmentes, és a siker természetesnek tűnik. A ClickUp ingyenes marketing ütemterv sablonjaival mindez lehetséges, és még több!

Lépjen be a ClickUp sablonkönyvtárba, és használja ki az értékes erőforrásokat, amelyek új szintre emelik marketingtevékenységét. Talál sablonokat, amelyekkel javíthatja teljesítményét és előkészítheti az utat a jelentős növekedéshez! 🌱