10 digitális márkaeszköz-kezelő szoftver 2025-re

Tudja megmondani, mi teszi kedvenc márkáit azonnal felismerhetővé? A feltűnő logójuk, az ismerős színviláguk, vagy az a fülbemászó dallam, ami újra és újra visszatér a fejében?
Mindezek márkaeszközök: olyan kulcsfontosságú elemek, amelyek meghatározzák a márka egyedi identitását és imázsát.
De ezek kezelése olyan lehet, mint egy labirintusban való eligazodás. Nem csak a számos eszköz nyomon követéséről van szó, hanem a márka konzisztenciájának fenntartásáról a különböző csatornákon, a különböző csapatok koordinálásáról és az agilitás megőrzéséről a tartalomkészítés és -terjesztés gyorsan változó világában. Mi lenne, ha lenne egy eszköz, amely ezt a labirintust sima autópályává változtatná?
Ismerje meg a márkaeszköz-kezelő szoftvereket. Bemutatjuk a 10 legjobb versenyző listáját, bemutatva azok legfontosabb jellemzőit, árait, előnyeit és hátrányait. Válassza ki a tökéletes eszközt, hogy egyszerűsítse márkaeszköz-kezelési folyamatát és növelje márkája hatását! ?
Mit kell keresnie a márkaeszköz-kezelő szoftverekben?
A legjobb digitális eszközkezelő platform a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
- Központi adattár: Egyetlen, központosított digitális tárhely, ahol márkája összes eszköze könnyen elérhető módon tárolódik.
- Verziókezelés: Az eszközön végzett összes változtatás nyilvántartása, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén visszatérjen egy korábbi verzióhoz. Ez biztosítja, hogy mindenki jóváhagyott, naprakész eszközöket használjon.
- Metadatok címkézése: A digitális eszközökhöz leíró és kontextushoz kapcsolódó kulcsszavak vagy „címkék” hozzárendelésével könnyebb megtalálni és rendszerezni őket.
- Engedélyek: Ellenőrizze, hogy ki tekintheti meg, töltheti le, szerkesztheti vagy oszthatja meg az eszközöket.
- Együttműködési funkciók: Megbeszélések, visszajelzések és zökkenőmentes jóváhagyási folyamatok lehetővé tétele
- Integrációs képességek: Más szoftverekkel való összekapcsolással zökkenőmentes munkafolyamatok létrehozása
- Testreszabás: Rugalmasság az egyedi igényeinek és márkaanyagainak kielégítéséhez
- Műszerfal és jelentések: betekintés abba, hogy bizonyos eszközöket túlzottan vagy helytelenül használnak-e
- Felhasználóbarát felület: Intuitív kialakítás, amely lerövidíti a bevezetési időt
- Márkamenedzsment portál: Egy helyen mindent, ami a márkaeszközök helyes használatának megértéséhez szükséges
A 10 legjobb márkamenedzsment szoftver
Készen áll a márkaépítési eszköztárának fejlesztésére? Íme a gondosan összeválogatott listánk a legjobb szoftverekről, amelyek megkönnyítik az életét, javítják a márka konzisztenciáját és hosszabbá teszik a kávészüneteit! ☕
1. ClickUp
A ClickUp segítségével a marketingcsapatok zökkenőmentesen beállíthatják, kezelhetik és nyomon követhetik mindent, a konkrét kampányoktól a szélesebb körű marketingtervekig. Ráadásul robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek egyszerűsíteni a márkaeszköz-kezelést.
Kezdje a ClickUp márkairányelv-sablonjaival, hogy kiderüljön, mi illik legjobban a márka identitásához. Ez segít finomítani olyan elemeket, mint a logóterv, a tipográfia, a színvilág és a legfontosabb üzenetek.
A ClickUp ellenőrző eszközei lehetővé teszik a visszajelzések központosítását és a jóváhagyási folyamat felgyorsítását, amely után beütemezheti márkaeszközei bevezetését marketingnaptárában. A ClickUp Docs egy all-in-one megoldás márkairányelveket tartalmazó dokumentumok létrehozásához, megosztásához és tárolásához.
A platform egyéni mezői és feladatállapotai tökéletesen alkalmasak a márkaeszközökkel kapcsolatos feladatok kezelésére. Szűrhetők bizonyos elemek, például az eszköz típusa vagy a tervezett felhasználás szerint.
Ha bizonyos márkaeszközökhöz való hozzáférésről vagy azok módosításáról van szó, a ClickUp jogosultsági és adatvédelmi funkciói teljes ellenőrzést biztosítanak Önnek arról, hogy ki férhet hozzá vagy dolgozhat bizonyos projektekben vagy feladatokban.
A ClickUp legjobb funkciói
- A kollaboratív táblák segítenek ötletelni és megtervezni a márkaeszközök létrehozását és felülvizsgálatát a belső és külső érdekelt felekkel.
- ClickUp Docs a márkairányelvek létrehozásához, megosztásához és tárolásához
- Egyéni mezők és állapotok a feladatok kezeléséhez és az eszközök életciklusának nyomon követéséhez
- Ellenőrző eszközök a visszajelzések központosításához és a márkaeszközök jóváhagyásának felgyorsításához
- Engedélyek és adatvédelem a konkrét márkaeszközökhöz való hozzáférés kezeléséhez
- Egyedi irányítópultok valós idejű jelentésekkel és nyomon követéssel
- Testreszabható hírlevél-sablonok és sajtóközlemény-sablonok, amelyekkel időt takaríthat meg és egységes márkaidentitást tarthat fenn.
- Mobilalkalmazás különböző márkaeszközök kezeléséhez bármikor, bárhol
- Integráció több mint 1000 másik alkalmazással
- Több mint 15 egyéni nézet (beleértve az idővonalat, a táblát, a csevegést és a munkaterhelést)
A ClickUp korlátai
- A funkciók széles skálája miatt a tanulási görbe meredekebb.
- Egyes eszközökön esetenként hosszú betöltési idő
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal, hogy személyre szabott árajánlatot kapjon.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Papirfly
A Papirfly digitális eszközkezelő szoftvert az különbözteti meg a többitől, hogy képes központosítani és kategorizálni, így kiváló munkaterületet biztosít a használati jogok, lejárati dátumok és a márkaeszközök korlátlan számú különböző verziójának kezeléséhez.
De nem csak az eszközök szervezéséről van szó. A Papirfly mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a felhasználóknak gyorsan megtalálni az eszközöket és a hozzájuk tartozó metaadatokat. Ez a funkció megkönnyíti a megfelelő logó vagy videó megtalálását. ?
Ha ehhez még a rugalmas hozzáférés-vezérlést is hozzáadja, akkor egy olyan platformot kap, amely tökéletesen igazodik az eszközkezelési igényeihez.
A Papirfly legjobb funkciói
- Korlátlan eszközök központosítása és kategorizálása
- Teljes ellenőrzés az eszközhasználati jogok, lejárati dátumok és verziók felett
- AI-alapú eszközkeresés
- Rugalmas hozzáférés-vezérlés
- Drag-and-drop funkció mobilalkalmazások feltöltéséhez
- Automatikusan lefordítja a metaadatokat a forrás szövegből egy másik nyelvre.
- Eszközök különböző formátumokban és méretekben történő verziókezelése
A Papirfly korlátai
- A jelentések részletesebbnek lehetnének
- Egyes funkciók nem felhasználóbarátak.
Papirfly árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Papirfly értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)
3. Filestage
Ha egy világos, gyors és együttműködésen alapuló tartalom-felülvizsgálati folyamatot biztosító márkamenedzsment platformra van szüksége, a Filestage-gel nem tévedhet. Központi helyet biztosít az összes márkaeszköz-fájl, visszajelzés és jóváhagyás számára, jelentősen egyszerűsítve a munkafolyamatot.
A Filestage kiválóan teljesít, amikor számos tartalomtípus kezeléséről van szó – a tervektől és makettektől kezdve a blogcikkeken és közösségi média bejegyzéseken át egészen az e-mailekig. ?
A digitális eszközök kezelésén túl a Filestage automatizált fájlmegosztást, emlékeztetőket és állapotfrissítéseket is kínál. Mélyebben bele kell merülnie egy projekt fejlődésébe? A verziótörténet funkció minden verziót és felülvizsgálati kört rögzít, így biztosítva, hogy a marketingosztályok számára értékes visszajelzések soha ne vesszenek el.
A Filestage legjobb funkciói
- Központosított digitális eszközkezelő rendszer minden fájlformátumhoz, verzióhoz, megjegyzéshez és jóváhagyáshoz
- Automatizált felülvizsgálati és jóváhagyási folyamat az időmegtakarítás érdekében
- Különböző tartalomtípusok kezelésének képessége, a tervezési fájloktól az e-mailekig
- Egy kattintással jóváhagyható rendszer
- Verziótörténet a változások és visszajelzések könnyű áttekintéséhez
- Integrálható más eszközökkel, például az Asana és a Slack programokkal a termelékenység növelése érdekében.
- Erős ellenőrzés a fájlmegosztás, kommentelés és letöltési jogosultságok felett
A Filestage korlátai
- Alkalmanként hosszú feltöltési idő
- A nagyobb képek színpontossága a tömörítési problémák miatt megkérdőjelezhető.
A Filestage árai
- Ingyenes
- Alap: 49 USD/hó
- Professzionális: 249 USD/hó
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal személyre szabott tanácsadásért.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Filestage értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
4. Uptempo (BrandMaker)
Az Uptempo, korábban BrandMaker néven ismert, igazi kincs azoknak a márkázási szakembereknek, akik automatizálni szeretnék munkafolyamataikat. Az új vagy módosított márkaelemek időigényes manuális ellenőrzését egyedi munkafolyamatokkal és szerepkörökön alapuló eseményindítókkal váltja fel.
Az Uptempo legfőbb erőssége a hatékony projektkezelési képességeiben rejlik, amelyek teljes áttekintést biztosítanak a marketingeseknek a projektekről. Ez az áttekintés, a beépített erőforrás-kapacitás-tervezéssel kombinálva, biztosítja, hogy a feladatok a csapattagok munkaterhelésének függvényében legyenek kiosztva. Nincs többé túlterhelt tervező vagy tétlen tartalomkészítő – az erőforrás-kezelés gyerekjáték, így a márkaeszköz-fejlesztési folyamat zökkenőmentesen zajlik. ⛵
Uptempo (BrandMaker) legjobb funkciói
- Automatizált, testreszabott munkafolyamatok
- Hatékony projektmenedzsment a márkaeszközökhöz
- A csapat munkaterhelésének valós idejű megtekintése az erőforrások optimalizálása érdekében
- Átfogó elemzés a kommunikációs teljesítményről
- Zökkenőmentes API-integráció olyan platformokkal, mint a Salesforce, a Coupa és az Adobe Workfront.
- Egyszerűsített tartalomkészítési, felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatok
- Könnyen olvasható irányítópult azonnali projekt- vagy kampányállapot-áttekintéshez és felhasználói elkötelezettségi mutatókhoz
Az Uptempo (BrandMaker) korlátai
- A beállítás időigényes a tanulási görbe miatt.
- Egyes funkciók felhasználóbarátabbak lehetnének.
Uptempo (BrandMaker) árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Uptempo (BrandMaker) értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)
5. Bynder
A Bynder márkamenedzsment szoftvere híres a digitális márkaeszközök szervezésének és kezelésének hatékonyságáról. Intuitív szűrőszerkezetének köszönhetően a szükséges elemek megtalálása zökkenőmentes élménnyé válik.
A kiemelkedő funkció a Dynamic Asset Transformation (DAT) az automatikus eszközméretezéshez – búcsút inthet a kézi szerkesztőeszközöknek. ?️
A Bynder segítségével ellenőrzése alá vonhatja a hozzáférési és felhasználási jogokat, így kiküszöbölve a nem jóváhagyott tartalmak közzétételének kockázatát. A platform kivételesen biztonságos tartalom megosztást tesz lehetővé mind belső, mind külső felhasználók számára, miközben teljes ellenőrzést biztosít az eszközök használata felett.
A Bynder legjobb funkciói
- Intuitív szűrőszerkezet a hatékony eszközszervezéshez
- Hozzáférés és használati jogok ellenőrzése
- Biztonságos tartalom megosztás ellenőrzött használattal
- Dynamic Asset Transformation (DAT) az automatikus eszközméretezéshez
- Webalapú márkairányelvek, amelyek elősegítik a márka összes kommunikációs csatornájának egységességét
- Konfigurálható munkafolyamatok a tartalom hatékony felülvizsgálatához és jóváhagyásához
- Analitikai modul a projekt munkafolyamat hatékonyságának nyomon követéséhez
A Bynder korlátai
- Egyes felhasználók zavarosnak találják a felhasználói felületet.
- Lehet, hogy több testreszabási lehetőség is rendelkezésre áll.
Bynder árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Bynder értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (480+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (170+ értékelés)
6. MarcomCentral
Képzeljen el egy központi hubot, ahol minden vállalati eszköz tárolva, címkézve és könnyen visszakereshető – ez a MarcomCentral.
A MarcomCentral lényegében intuitívvá, hatékonnyá és tökéletesen összehangoltá teszi a márkaeszköz-kezelést a márkastratégiájával. Ez egy hatékony együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára a márkaeszközök inline szerkesztését és csökkenti a oda-vissza kommunikációt.
De a hab a tortán a márkaközpontú könyvtár funkció, ahol a tartalmakat témák és kampányok szerint rendezheti, hogy megőrizze a márka egységességét. ?
Így, amikor egy adott kampányhoz vagy témához eszközökre van szüksége, könnyedén megtalálhatja őket a megfelelő gyűjteményben, anélkül, hogy az összes eszközét át kellene kutatnia.
A MarcomCentral legjobb funkciói
- Platformon belüli szerkesztési funkciók a zökkenőmentes együttműködés érdekében
- Márkaközpontú könyvtárak összeállítása a tartalom jobb szervezése érdekében
- Slack integráció a folyamatos kommunikációs csatorna fenntartásához
- Engedélyalapú jóváhagyások a biztosítékok ellenőrzött terjesztéséhez
- Adat alapú betekintés a marketing döntések és stratégiák megalapozásához
- Közvetlen kapcsolat a nyomtatási szolgáltatókkal az igény szerinti testreszabás és szállítás érdekében
A MarcomCentral korlátai
- A testreszabási lehetőségek hiánya
- Oly an programozási megoldást használ, amely adminisztrátorok számára képzést igényel.
MarcomCentral árak
- Központosítás: havi 2000 dollártól
- Testreszabás és terjesztés: havi 3750 dollártól
- Fejlett terjesztés és teljesítés: havi 5000 dollártól
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
MarcomCentral értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (80+ értékelés)
7. Filecamp
A Filecamp teljesen új szintre emeli a digitális fájlkezelést. A részletes hozzáférési funkció biztosítja, hogy az ügyfelek és partnerek csak azokhoz a fájlokhoz és mappákhoz férhessenek hozzá, amelyekhez Ön engedélyt adott nekik.
Emellett egyedi, a tartalomhoz illő témákkal személyre szabhatja mappáit. Hirtelen a digitális eszközök között való navigálás vizuálisan vonzó utazássá válik. ?
A Filecamp kulcsszó- és automatikus címkézési funkciói segítségével könnyedén kereshet eszközöket, mivel a szoftver automatikusan elemzi és címkézi a képeket.
A Filecamp legjobb funkciói
- Fokozott biztonság a fájlokhoz és mappákhoz való részletes hozzáféréssel
- Egyedi miniatűrök vizuális jelzésekhez
- Fájlkérelem linkek a fájlok egyszerű és biztonságos fogadásához
- Adatvédelmi intézkedések biztonságos adatközpontokban elhelyezett szerverekkel és titkosított fájlátvitellel
- Fájlok gyűjteménye több mappából
- A képek automatikus elemzése és címkézése a jobb kereshetőség érdekében
- Verziókezelés az egységesség biztosítása érdekében
A Filecamp korlátai
- A felhasználói felületen van még mit javítani
- A fájlkezelés nem rendelkezik drag-and-drop funkcióval.
Filecamp árak
- Alap: 29 USD/hó
- Haladó: 59 USD/hó
- Professzionális: 89 USD/hó
Filecamp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
8. Brandfolder
A Brandfolder beépített videószerkesztő funkciót kínál, ami hasonló platformokon nem gyakori. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a szoftverben közvetlenül vízjelet helyezzen el, videókat vágjon és átkódoljon.
A vendégfeltöltési funkció lehetővé teszi, hogy akár külső együttműködők is zökkenőmentesen dolgozzanak a fájlokon, ami további kényelmet biztosít.
A Brandfolder tömeges műveletek sorozatával is kiemelkedik, például több fájl egyidejű címkézésével, áthelyezésével és átméretezésével. A tömeges feltöltés a drag-and-drop funkciónak köszönhetően könnyedén elvégezhető, és a több fájlformátum széles körű támogatása miatt ez az eszköz kiemelkedik, mint átfogó megoldás a márkaeszközök kezeléséhez.
A Brandfolder legjobb funkciói
- Beépített videószerkesztő
- Vendégfeltöltés a zökkenőmentes külső együttműködés érdekében
- Tömeges műveletek a hatékony fájlkezeléshez
- Drag-and-drop funkció
- Kiterjedt támogatás több fájlformátumhoz a maximális kompatibilitás érdekében
- A beágyazási opció lehetővé teszi az eszközök közvetlen beillesztését a weboldalakba.
- Nyomon követi az eszköz különböző verzióit
A Brandfolder korlátai
- Több felhasználó is jelezte, hogy nehézséget okoz az elemek megtalálása.
- Korlátozott integrációs lehetőségek
Brandfolder árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Brandfolder értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
9. MerlinOne
A MerlinOne forradalmian új NOMAD™ (NO MetAData) technológiája lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a metaadatoktól függetlenül, kizárólag vizuális keresést végezzenek.
Tegyük fel, hogy egy „pálmafa mellett álló piros autó” képet szeretne találni. ?
Hagyományosan reménykednie kellett volna abban, hogy valaki pontosan ezekkel a szavakkal címkézte a képet. Az AI-nek köszönhetően azonban a rendszer megérti a „piros autó” és a „pálmafa” mögötti vizuális koncepciókat, és releváns képeket vagy videókat tud visszaadni akkor is, ha azokhoz nincs hozzáadva leíró szöveg vagy címke.
A MerlinAI IMPACT egy intuitív funkció, amely virtuális fotórendezőként működik. Mélytanulási algoritmusokat alkalmaz a fotók technikai és esztétikai minőségének elemzésére, segítve Önt a projektjéhez leginkább megfelelő képek azonosításában és kiválasztásában.
A MerlinOne legjobb funkciói
- Metadatoktól független vizuális keresés a NOMAD™ segítségével
- MerlinAI Visual Similarity hasonló képek azonosításához
- MerlinAI IMPACT adatvezérelt képajánlásokhoz
- Kényelmes hozzáférés a marketing- és kreatív csapatok számára jóváhagyott eszközökhöz
- Automatikus címkézés és arcfelismerés az eszközök jobb megtalálhatósága érdekében
- Átfogó jelentéskészítési funkció egyedi jelentések létrehozásához
A MerlinOne korlátai
- Alkalmanként lassú feltöltés
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
MerlinOne árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
MerlinOne értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
10. Seismic (Percolate)
Mi lenne, ha márkaeszközei segítenének az értékesítésben? A Seismic (2019-ig Percolate néven ismert) hatékony értékesítést támogató technológiájával megvalósítja ezt az elképzelést.
A Seismic kínálatának középpontjában a LiveDocs áll, egy dinamikus tartalomautomatizálási eszköz, amely lehetővé teszi a tartalom nagyméretű személyre szabását és frissítését, így biztosítva, hogy marketinganyagai mindig testreszabottak és naprakészek legyenek.
A Seismic platformja intelligens alkalmazáson belüli keresőt tartalmaz, amely fejlett gépi tanulási vagy mesterséges intelligencia technológiákat használ, hogy releváns keresési eredményeket nyújtson. Emellett konkrét kontextusok, például az ügyfél típusa, az értékesítési ciklus szakasza vagy az értékesített termék vagy szolgáltatás alapján ajánlásokat is kínál.
A Seismic (Percolate) legjobb funkciói
- LiveDocs a dinamikus tartalom automatizálásához
- Intelligens alkalmazáson belüli keresés a tartalom könnyű megtalálásához
- Kontextusfüggő ajánlások az értékesítési folyamat racionalizálása érdekében
- Egyszerűsített munkafolyamatok a tartalom gyorsabb jóváhagyásához
- Fejlett automatizálás az üzletkötési ciklusok felgyorsításához
- 40 platformmal integrálható a maximális hatékonyság érdekében
A Seismic (Percolate) korlátai
- Egyes felhasználóknak több lehetőségre van szükségük az eszközök szervezéséhez.
- A megvalósítás nehéz lehet
Seismic (Percolate) árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Seismic (Percolate) értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)
Használja ki a ClickUp márkaeszköz-kezelő eszközeit
A digitális eszközkezelő eszközök új belépőkkel és továbbfejlesztett meglévő opciókkal fejlődnek. A trendek és innovációk folyamatos nyomon követése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak a márkaeszköz-kezelés terén, és megőrizzék versenyelőnyüket.
Akár egy start-up, akár egy nagyvállalat kreatív folyamatát kezeli, a ClickUp sokoldalú platformja képes kezelni szervezetének összes marketingeszközét!