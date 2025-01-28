10 digitális márkaeszköz-kezelő szoftver 2025-re

Tudja megmondani, mi teszi kedvenc márkáit azonnal felismerhetővé? A feltűnő logójuk, az ismerős színviláguk, vagy az a fülbemászó dallam, ami újra és újra visszatér a fejében?

Mindezek márkaeszközök: olyan kulcsfontosságú elemek, amelyek meghatározzák a márka egyedi identitását és imázsát.

De ezek kezelése olyan lehet, mint egy labirintusban való eligazodás. Nem csak a számos eszköz nyomon követéséről van szó, hanem a márka konzisztenciájának fenntartásáról a különböző csatornákon, a különböző csapatok koordinálásáról és az agilitás megőrzéséről a tartalomkészítés és -terjesztés gyorsan változó világában. Mi lenne, ha lenne egy eszköz, amely ezt a labirintust sima autópályává változtatná?

Ismerje meg a márkaeszköz-kezelő szoftvereket. Bemutatjuk a 10 legjobb versenyző listáját, bemutatva azok legfontosabb jellemzőit, árait, előnyeit és hátrányait. Válassza ki a tökéletes eszközt, hogy egyszerűsítse márkaeszköz-kezelési folyamatát és növelje márkája hatását! ?

Mit kell keresnie a márkaeszköz-kezelő szoftverekben?

A legjobb digitális eszközkezelő platform a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Központi adattár: Egyetlen, központosított digitális tárhely, ahol márkája összes eszköze könnyen elérhető módon tárolódik. Verziókezelés: Az eszközön végzett összes változtatás nyilvántartása, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén visszatérjen egy korábbi verzióhoz. Ez biztosítja, hogy mindenki jóváhagyott, naprakész eszközöket használjon. Metadatok címkézése: A digitális eszközökhöz leíró és kontextushoz kapcsolódó kulcsszavak vagy „címkék” hozzárendelésével könnyebb megtalálni és rendszerezni őket. Engedélyek: Ellenőrizze, hogy ki tekintheti meg, töltheti le, szerkesztheti vagy oszthatja meg az eszközöket. Együttműködési funkciók: Megbeszélések, visszajelzések és zökkenőmentes jóváhagyási folyamatok lehetővé tétele Integrációs képességek: Más szoftverekkel való összekapcsolással zökkenőmentes munkafolyamatok létrehozása Testreszabás: Rugalmasság az egyedi igényeinek és márkaanyagainak kielégítéséhez Műszerfal és jelentések: betekintés abba, hogy bizonyos eszközöket túlzottan vagy helytelenül használnak-e Felhasználóbarát felület: Intuitív kialakítás, amely lerövidíti a bevezetési időt Márkamenedzsment portál: Egy helyen mindent, ami a márkaeszközök helyes használatának megértéséhez szükséges

A 10 legjobb márkamenedzsment szoftver

Készen áll a márkaépítési eszköztárának fejlesztésére? Íme a gondosan összeválogatott listánk a legjobb szoftverekről, amelyek megkönnyítik az életét, javítják a márka konzisztenciáját és hosszabbá teszik a kávészüneteit! ☕

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeihez igazítsa!

A ClickUp segítségével a marketingcsapatok zökkenőmentesen beállíthatják, kezelhetik és nyomon követhetik mindent, a konkrét kampányoktól a szélesebb körű marketingtervekig. Ráadásul robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek egyszerűsíteni a márkaeszköz-kezelést.

Kezdje a ClickUp márkairányelv-sablonjaival, hogy kiderüljön, mi illik legjobban a márka identitásához. Ez segít finomítani olyan elemeket, mint a logóterv, a tipográfia, a színvilág és a legfontosabb üzenetek.

A ClickUp ellenőrző eszközei lehetővé teszik a visszajelzések központosítását és a jóváhagyási folyamat felgyorsítását, amely után beütemezheti márkaeszközei bevezetését marketingnaptárában. A ClickUp Docs egy all-in-one megoldás márkairányelveket tartalmazó dokumentumok létrehozásához, megosztásához és tárolásához.

A platform egyéni mezői és feladatállapotai tökéletesen alkalmasak a márkaeszközökkel kapcsolatos feladatok kezelésére. Szűrhetők bizonyos elemek, például az eszköz típusa vagy a tervezett felhasználás szerint.

Ha bizonyos márkaeszközökhöz való hozzáférésről vagy azok módosításáról van szó, a ClickUp jogosultsági és adatvédelmi funkciói teljes ellenőrzést biztosítanak Önnek arról, hogy ki férhet hozzá vagy dolgozhat bizonyos projektekben vagy feladatokban.

A ClickUp legjobb funkciói

A kollaboratív táblák segítenek ötletelni és megtervezni a márkaeszközök létrehozását és felülvizsgálatát a belső és külső érdekelt felekkel.

ClickUp Docs a márkairányelvek létrehozásához, megosztásához és tárolásához

Egyéni mezők és állapotok a feladatok kezeléséhez és az eszközök életciklusának nyomon követéséhez

Ellenőrző eszközök a visszajelzések központosításához és a márkaeszközök jóváhagyásának felgyorsításához

Engedélyek és adatvédelem a konkrét márkaeszközökhöz való hozzáférés kezeléséhez

Egyedi irányítópultok valós idejű jelentésekkel és nyomon követéssel

Testreszabható hírlevél-sablonok és sajtóközlemény-sablonok , amelyekkel időt takaríthat meg és egységes márkaidentitást tarthat fenn.

Mobilalkalmazás különböző márkaeszközök kezeléséhez bármikor, bárhol

Integráció több mint 1000 másik alkalmazással

Több mint 15 egyéni nézet (beleértve az idővonalat, a táblát, a csevegést és a munkaterhelést)

A ClickUp korlátai

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal, hogy személyre szabott árajánlatot kapjon.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Papirfly

Via Papirfly

A Papirfly digitális eszközkezelő szoftvert az különbözteti meg a többitől, hogy képes központosítani és kategorizálni, így kiváló munkaterületet biztosít a használati jogok, lejárati dátumok és a márkaeszközök korlátlan számú különböző verziójának kezeléséhez.

De nem csak az eszközök szervezéséről van szó. A Papirfly mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a felhasználóknak gyorsan megtalálni az eszközöket és a hozzájuk tartozó metaadatokat. Ez a funkció megkönnyíti a megfelelő logó vagy videó megtalálását. ?

Ha ehhez még a rugalmas hozzáférés-vezérlést is hozzáadja, akkor egy olyan platformot kap, amely tökéletesen igazodik az eszközkezelési igényeihez.

A Papirfly legjobb funkciói

Korlátlan eszközök központosítása és kategorizálása

Teljes ellenőrzés az eszközhasználati jogok, lejárati dátumok és verziók felett

AI-alapú eszközkeresés

Rugalmas hozzáférés-vezérlés

Drag-and-drop funkció mobilalkalmazások feltöltéséhez

Automatikusan lefordítja a metaadatokat a forrás szövegből egy másik nyelvre.

Eszközök különböző formátumokban és méretekben történő verziókezelése

A Papirfly korlátai

Papirfly árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Papirfly értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

3. Filestage

A Filestage segítségével

Ha egy világos, gyors és együttműködésen alapuló tartalom-felülvizsgálati folyamatot biztosító márkamenedzsment platformra van szüksége, a Filestage-gel nem tévedhet. Központi helyet biztosít az összes márkaeszköz-fájl, visszajelzés és jóváhagyás számára, jelentősen egyszerűsítve a munkafolyamatot.

A Filestage kiválóan teljesít, amikor számos tartalomtípus kezeléséről van szó – a tervektől és makettektől kezdve a blogcikkeken és közösségi média bejegyzéseken át egészen az e-mailekig. ?

A digitális eszközök kezelésén túl a Filestage automatizált fájlmegosztást, emlékeztetőket és állapotfrissítéseket is kínál. Mélyebben bele kell merülnie egy projekt fejlődésébe? A verziótörténet funkció minden verziót és felülvizsgálati kört rögzít, így biztosítva, hogy a marketingosztályok számára értékes visszajelzések soha ne vesszenek el.

A Filestage legjobb funkciói

Központosított digitális eszközkezelő rendszer minden fájlformátumhoz, verzióhoz, megjegyzéshez és jóváhagyáshoz

Automatizált felülvizsgálati és jóváhagyási folyamat az időmegtakarítás érdekében

Különböző tartalomtípusok kezelésének képessége, a tervezési fájloktól az e-mailekig

Egy kattintással jóváhagyható rendszer

Verziótörténet a változások és visszajelzések könnyű áttekintéséhez

Integrálható más eszközökkel, például az Asana és a Slack programokkal a termelékenység növelése érdekében.

Erős ellenőrzés a fájlmegosztás, kommentelés és letöltési jogosultságok felett

A Filestage korlátai

A Filestage árai

Ingyenes

Alap: 49 USD/hó

Professzionális: 249 USD/hó

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal személyre szabott tanácsadásért.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

4. Uptempo (BrandMaker)

Az Uptempo segítségével

Az Uptempo, korábban BrandMaker néven ismert, igazi kincs azoknak a márkázási szakembereknek, akik automatizálni szeretnék munkafolyamataikat. Az új vagy módosított márkaelemek időigényes manuális ellenőrzését egyedi munkafolyamatokkal és szerepkörökön alapuló eseményindítókkal váltja fel.

Az Uptempo legfőbb erőssége a hatékony projektkezelési képességeiben rejlik, amelyek teljes áttekintést biztosítanak a marketingeseknek a projektekről. Ez az áttekintés, a beépített erőforrás-kapacitás-tervezéssel kombinálva, biztosítja, hogy a feladatok a csapattagok munkaterhelésének függvényében legyenek kiosztva. Nincs többé túlterhelt tervező vagy tétlen tartalomkészítő – az erőforrás-kezelés gyerekjáték, így a márkaeszköz-fejlesztési folyamat zökkenőmentesen zajlik. ⛵

Uptempo (BrandMaker) legjobb funkciói

Automatizált, testreszabott munkafolyamatok

Hatékony projektmenedzsment a márkaeszközökhöz

A csapat munkaterhelésének valós idejű megtekintése az erőforrások optimalizálása érdekében

Átfogó elemzés a kommunikációs teljesítményről

Zökkenőmentes API-integráció olyan platformokkal, mint a Salesforce, a Coupa és az Adobe Workfront.

Egyszerűsített tartalomkészítési, felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatok

Könnyen olvasható irányítópult azonnali projekt- vagy kampányállapot-áttekintéshez és felhasználói elkötelezettségi mutatókhoz

Az Uptempo (BrandMaker) korlátai

Uptempo (BrandMaker) árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Uptempo (BrandMaker) értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

5. Bynder

Via Bynder

A Bynder márkamenedzsment szoftvere híres a digitális márkaeszközök szervezésének és kezelésének hatékonyságáról. Intuitív szűrőszerkezetének köszönhetően a szükséges elemek megtalálása zökkenőmentes élménnyé válik.

A kiemelkedő funkció a Dynamic Asset Transformation (DAT) az automatikus eszközméretezéshez – búcsút inthet a kézi szerkesztőeszközöknek. ?️

A Bynder segítségével ellenőrzése alá vonhatja a hozzáférési és felhasználási jogokat, így kiküszöbölve a nem jóváhagyott tartalmak közzétételének kockázatát. A platform kivételesen biztonságos tartalom megosztást tesz lehetővé mind belső, mind külső felhasználók számára, miközben teljes ellenőrzést biztosít az eszközök használata felett.

A Bynder legjobb funkciói

Intuitív szűrőszerkezet a hatékony eszközszervezéshez

Hozzáférés és használati jogok ellenőrzése

Biztonságos tartalom megosztás ellenőrzött használattal

Dynamic Asset Transformation (DAT) az automatikus eszközméretezéshez

Webalapú márkairányelvek, amelyek elősegítik a márka összes kommunikációs csatornájának egységességét

Konfigurálható munkafolyamatok a tartalom hatékony felülvizsgálatához és jóváhagyásához

Analitikai modul a projekt munkafolyamat hatékonyságának nyomon követéséhez

A Bynder korlátai

Bynder árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Bynder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (480+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (170+ értékelés)

6. MarcomCentral

A MarcomCentral segítségével

Képzeljen el egy központi hubot, ahol minden vállalati eszköz tárolva, címkézve és könnyen visszakereshető – ez a MarcomCentral.

A MarcomCentral lényegében intuitívvá, hatékonnyá és tökéletesen összehangoltá teszi a márkaeszköz-kezelést a márkastratégiájával. Ez egy hatékony együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára a márkaeszközök inline szerkesztését és csökkenti a oda-vissza kommunikációt.

De a hab a tortán a márkaközpontú könyvtár funkció, ahol a tartalmakat témák és kampányok szerint rendezheti, hogy megőrizze a márka egységességét. ?

Így, amikor egy adott kampányhoz vagy témához eszközökre van szüksége, könnyedén megtalálhatja őket a megfelelő gyűjteményben, anélkül, hogy az összes eszközét át kellene kutatnia.

A MarcomCentral legjobb funkciói

Platformon belüli szerkesztési funkciók a zökkenőmentes együttműködés érdekében

Márkaközpontú könyvtárak összeállítása a tartalom jobb szervezése érdekében

Slack integráció a folyamatos kommunikációs csatorna fenntartásához

Engedélyalapú jóváhagyások a biztosítékok ellenőrzött terjesztéséhez

Adat alapú betekintés a marketing döntések és stratégiák megalapozásához

Közvetlen kapcsolat a nyomtatási szolgáltatókkal az igény szerinti testreszabás és szállítás érdekében

A MarcomCentral korlátai

MarcomCentral árak

Központosítás : havi 2000 dollártól

Testreszabás és terjesztés : havi 3750 dollártól

Fejlett terjesztés és teljesítés: havi 5000 dollártól

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

MarcomCentral értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (80+ értékelés)

7. Filecamp

A Filecamp segítségével

A Filecamp teljesen új szintre emeli a digitális fájlkezelést. A részletes hozzáférési funkció biztosítja, hogy az ügyfelek és partnerek csak azokhoz a fájlokhoz és mappákhoz férhessenek hozzá, amelyekhez Ön engedélyt adott nekik.

Emellett egyedi, a tartalomhoz illő témákkal személyre szabhatja mappáit. Hirtelen a digitális eszközök között való navigálás vizuálisan vonzó utazássá válik. ?

A Filecamp kulcsszó- és automatikus címkézési funkciói segítségével könnyedén kereshet eszközöket, mivel a szoftver automatikusan elemzi és címkézi a képeket.

A Filecamp legjobb funkciói

Fokozott biztonság a fájlokhoz és mappákhoz való részletes hozzáféréssel

Egyedi miniatűrök vizuális jelzésekhez

Fájlkérelem linkek a fájlok egyszerű és biztonságos fogadásához

Adatvédelmi intézkedések biztonságos adatközpontokban elhelyezett szerverekkel és titkosított fájlátvitellel

Fájlok gyűjteménye több mappából

A képek automatikus elemzése és címkézése a jobb kereshetőség érdekében

Verziókezelés az egységesség biztosítása érdekében

A Filecamp korlátai

Filecamp árak

Alap: 29 USD/hó

Haladó: 59 USD/hó

Professzionális: 89 USD/hó

Filecamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

8. Brandfolder

A Brandfolder segítségével

A Brandfolder beépített videószerkesztő funkciót kínál, ami hasonló platformokon nem gyakori. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a szoftverben közvetlenül vízjelet helyezzen el, videókat vágjon és átkódoljon.

A vendégfeltöltési funkció lehetővé teszi, hogy akár külső együttműködők is zökkenőmentesen dolgozzanak a fájlokon, ami további kényelmet biztosít.

A Brandfolder tömeges műveletek sorozatával is kiemelkedik, például több fájl egyidejű címkézésével, áthelyezésével és átméretezésével. A tömeges feltöltés a drag-and-drop funkciónak köszönhetően könnyedén elvégezhető, és a több fájlformátum széles körű támogatása miatt ez az eszköz kiemelkedik, mint átfogó megoldás a márkaeszközök kezeléséhez.

A Brandfolder legjobb funkciói

Beépített videószerkesztő

Vendégfeltöltés a zökkenőmentes külső együttműködés érdekében

Tömeges műveletek a hatékony fájlkezeléshez

Drag-and-drop funkció

Kiterjedt támogatás több fájlformátumhoz a maximális kompatibilitás érdekében

A beágyazási opció lehetővé teszi az eszközök közvetlen beillesztését a weboldalakba.

Nyomon követi az eszköz különböző verzióit

A Brandfolder korlátai

Brandfolder árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Brandfolder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

9. MerlinOne

A MerlinOne segítségével

A MerlinOne forradalmian új NOMAD™ (NO MetAData) technológiája lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a metaadatoktól függetlenül, kizárólag vizuális keresést végezzenek.

Tegyük fel, hogy egy „pálmafa mellett álló piros autó” képet szeretne találni. ?

Hagyományosan reménykednie kellett volna abban, hogy valaki pontosan ezekkel a szavakkal címkézte a képet. Az AI-nek köszönhetően azonban a rendszer megérti a „piros autó” és a „pálmafa” mögötti vizuális koncepciókat, és releváns képeket vagy videókat tud visszaadni akkor is, ha azokhoz nincs hozzáadva leíró szöveg vagy címke.

A MerlinAI IMPACT egy intuitív funkció, amely virtuális fotórendezőként működik. Mélytanulási algoritmusokat alkalmaz a fotók technikai és esztétikai minőségének elemzésére, segítve Önt a projektjéhez leginkább megfelelő képek azonosításában és kiválasztásában.

A MerlinOne legjobb funkciói

Metadatoktól független vizuális keresés a NOMAD™ segítségével

MerlinAI Visual Similarity hasonló képek azonosításához

MerlinAI IMPACT adatvezérelt képajánlásokhoz

Kényelmes hozzáférés a marketing- és kreatív csapatok számára jóváhagyott eszközökhöz

Automatikus címkézés és arcfelismerés az eszközök jobb megtalálhatósága érdekében

Átfogó jelentéskészítési funkció egyedi jelentések létrehozásához

A MerlinOne korlátai

MerlinOne árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MerlinOne értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

10. Seismic (Percolate)

Via Seismic

Mi lenne, ha márkaeszközei segítenének az értékesítésben? A Seismic (2019-ig Percolate néven ismert) hatékony értékesítést támogató technológiájával megvalósítja ezt az elképzelést.

A Seismic kínálatának középpontjában a LiveDocs áll, egy dinamikus tartalomautomatizálási eszköz, amely lehetővé teszi a tartalom nagyméretű személyre szabását és frissítését, így biztosítva, hogy marketinganyagai mindig testreszabottak és naprakészek legyenek.

A Seismic platformja intelligens alkalmazáson belüli keresőt tartalmaz, amely fejlett gépi tanulási vagy mesterséges intelligencia technológiákat használ, hogy releváns keresési eredményeket nyújtson. Emellett konkrét kontextusok, például az ügyfél típusa, az értékesítési ciklus szakasza vagy az értékesített termék vagy szolgáltatás alapján ajánlásokat is kínál.

A Seismic (Percolate) legjobb funkciói

LiveDocs a dinamikus tartalom automatizálásához

Intelligens alkalmazáson belüli keresés a tartalom könnyű megtalálásához

Kontextusfüggő ajánlások az értékesítési folyamat racionalizálása érdekében

Egyszerűsített munkafolyamatok a tartalom gyorsabb jóváhagyásához

Fejlett automatizálás az üzletkötési ciklusok felgyorsításához

40 platformmal integrálható a maximális hatékonyság érdekében

A Seismic (Percolate) korlátai

Seismic (Percolate) árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Seismic (Percolate) értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

A digitális eszközkezelő eszközök új belépőkkel és továbbfejlesztett meglévő opciókkal fejlődnek. A trendek és innovációk folyamatos nyomon követése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak a márkaeszköz-kezelés terén, és megőrizzék versenyelőnyüket.

Akár egy start-up, akár egy nagyvállalat kreatív folyamatát kezeli, a ClickUp sokoldalú platformja képes kezelni szervezetének összes marketingeszközét!