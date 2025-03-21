10 ingyenes hírlevél-sablon Wordben és ClickUpban

A rendszeres és hatékony kommunikáció minden sikeres vállalkozás elengedhetetlen eleme.

Amellett, hogy ügyfeleit naprakészen tartja legújabb tevékenységeiről, gondoskodnia kell arról is, hogy alkalmazottai és érdekelt felei is tájékozottak legyenek vállalatának legfontosabb eseményeiről és fejleményeiről. Mindkettőt hírlevelekkel teheti meg.

Első pillantásra a hírlevél készítése egyszerűnek tűnhet: csak be kell írni az információkat egy dokumentumba, és el kell küldeni a címzetteknek. De hogyan döntse el, hogy milyen információkat adjon hozzá? Nem akar túl sokat megosztani, de nem is akar fontos részleteket kihagyni, vagy olyan információkat bemutatni, amelyek nem érdeklik a célközönségét.

Ahelyett, hogy órákat pazarolna a tökéletes hírlevél elkészítésére, miért ne adna magának előnyt az előre elkészített vázlatokkal? Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb ingyenes hírlevél sablont, amelyekkel informatív és vonzó kiadványokat készíthet bármilyen célra és közönség számára.

Mi az a hírlevél-sablon?

A hírlevél egy nyomtatott vagy digitális dokumentum, amely összefoglalja a legfrissebb híreket egy szervezet vagy vállalkozás tevékenységével vagy eseményeivel kapcsolatban.

Az előre elkészített sablonok keretet biztosítanak a tökéletes hírlevél elkészítéséhez. Gondoljon rá úgy, mint egy utitársra, aki megmondja, melyik irányba kell haladnia, hogy elérje célját – így könnyen emészthető hírlevelet hozhat létre, amelyben pontosan a megfelelő típusú és mennyiségű információ található.

A hírlevél sablon a céljától függően hatékony marketing eszköz lehet, és segíthet erős kapcsolatot kiépíteni az érdekelt felekkel, alkalmazottakkal és/vagy ügyfelekkel.

Mi teszi jóvá egy hírlevél sablont?

A jó hírlevél-sablon:

Jól szervezett, egyértelmű hierarchiával : A sablonnak egyértelmű szerkezettel kell rendelkeznie, és helyet kell biztosítania olyan részletek hozzáadására, amelyek segítenek egy professzionális megjelenésű hírlevél összeállításában.

Együttműködés : Támogatnia kell a különböző részlegek közötti együttműködést.

Testreszabható : A sablon különböző iparágak, közönségek, alkalmak és célok igényeihez igazítható, és tükrözi márkájának identitását.

Vizuálisan vonzó: Lehetővé teszi a szöveg és a képek tökéletes egyensúlyának megteremtését.

10 hírlevél-sablon, amelyet érdemes használni

Több száz hírlevél sablont átnéztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek funkcionalitásukkal és esztétikai vonzerejükkel tűnnek ki. Ezek a ClickUp és Word programokban található kiváló sablonok elengedhetetlenek mindenki számára, aki könnyedén szeretne hírleveleket készíteni.

1. ClickUp hírlevél-táblasablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp hírlevél-táblasablon

https://app. clickup. com/signup?template=t-205380724 Szeretné kreatív módon terjeszteni a legfrissebb híreket a szervezetéről a csapattagoknak, az érdekelt feleknek vagy az ügyfeleknek? Akkor a ClickUp hírlevél-táblasablon pontosan az, amire szüksége van!

Ez a modern hírlevél sablon segítségével vonzó és professzionális hírlevelet készíthet, amely megfelel CRM stratégiáinak és marketing terveinek.

Mivel ez egy fehér tábla sablon, tökéletes teret biztosít az előzetes ötleteléshez és a hírlevél felépítésének megtervezéséhez. Ha hírlevelet készít nagy e-mail kliensek számára, a sablont felhasználhatja a felhasználói történetek feltérképezéséhez és ahhoz, hogy megértse, miről szeretnének hallani a címzettek.

A sablon végigvezeti Önt a lépéseken, javaslatokat téve arra vonatkozóan, hogy milyen információkat érdemes beletenni és hova, de nem korlátozza kreativitását. Minden elem testreszabható, a színpalettáktól kezdve az alakzatokig és a szövegblokkokig, egy egyszerű drag-and-drop szerkesztő segítségével.

A hírlevelek sokkal szórakoztatóbbak lehetnek, ha képekkel, videókkal vagy linkekkel illusztrálja a szöveget. Ez a sablon szabadjára engedi a fantáziáját (de ne túlzottan!), mivel különböző médiaelemeket adhat hozzá, hogy hírlevele szemrevalóbb legyen. Nincs szükség tervezői ismeretekre!

2. ClickUp ingatlan hírlevél sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ingatlan hírlevél sablon

Ahogy a neve is mutatja, a ClickUp Real Estate Newsletter Template (ClickUp ingatlan hírlevél sablon ) ingatlanügynökségek számára készült. Külső hírlevelek, azaz a nyilvánosság számára szánt hírlevelek készítésére szolgál.

A sablon segítségével bemutathatja hirdetéseit a nyilvánosságnak, és tájékoztathatja az embereket arról, hogyan vehetik fel a kapcsolatot ügynökeivel. Emellett bemutathatja csapattagjait, hogy már a kezdetektől szorosabb kapcsolatot teremtsen a potenciális ügyfelek és az ügynökök között.

Bár a sablon neve „ingatlan” kifejezést tartalmaz, különböző iparágakban is használható, az építészet és az ügyvédi irodáktól az ékszerüzletekig.

Ez a sablon testreszabhatóságának köszönhető – minden részt szabadon szerkeszthet és áthelyezhet, hogy egyedi képet festhessen kínálatáról az olvasók számára. Megváltoztathatja a színeket és a betűtípusokat, beállíthatja az egyes elemek méretét, valamint törölhet és hozzáadhat részeket.

Ha például egy építészeti irodában dolgozik, és egy lenyűgöző konyhaátalakítási projektet szeretne bemutatni, átalakíthatja a „Kiemelkedő projektek” részt, és módosíthatja annak célját.

Ha a sablont munkatársaival együtt dolgozza ki, a praktikus időkövetési, feladatkiosztási és megjegyzéskészítési funkciók segítségével kiváló belső kommunikációt és együttműködést biztosíthat.

3. ClickUp hírlevél-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp hírlevél-sablon

Ahogyan azt sejteni lehet, a ClickUp hírlevél sablon újságcikk formátumú, nagy, szemet gyönyörködtető címekkel és szövegoszlopokkal. Ez a formátum kiváló választás a vállalat legújabb tevékenységeinek és változásainak bemutatásához. Tökéletes események leírásához, alkalmazottak/csapatok dicséretéhez, vagy a vállalat legújabb változásainak bemutatásához is, legyen az új részleg megnyitása vagy új tagok felvétele.

A képek és a szöveg kombinálásával saját újságot hozhat létre, és betekintést nyújthat olvasóinak vállalatába. A többi ClickUp-sablonhoz hasonlóan ez is testreszabható, így vállalatának méretéhez, iparágához és céljaihoz igazíthatja.

A sablon együttműködésen alapul; minden kommunikáció benne zajlik, így elfelejtheti a oda-vissza e-maileket! Dolgozzon a sablonon valós időben a csapatával, és bízza meg minden közreműködőt egy-egy konkrét feladattal.

Nem tudja, hogyan kell csinálni? Ne aggódjon, mert a sablonhoz egy remek példa is tartozik, amely megmutatja, hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet. Rakja össze a hírlevél puzzle darabjait, írjon egy egyedi történetet a cégéről, és közben érezze jól magát!

4. ClickUp sajtóközlemény

Töltse le ezt a sablont ClickUp sajtóközlemény

A hivatalos dokumentumok médiának történő közzététele gyakran jár extra stresszel. Gondosan meg kell terveznie, hogy a szükséges információkat közvetítse és a kívánt hatást érje el, függetlenül attól, hogy egy terméket népszerűsít vagy egy eseményről beszél.

A ClickUp sajtóközlemény-sablon tökéletes eszköz professzionális és átfogó sajtóközlemény készítéséhez. Világos, egyszerű szerkezettel segíti Önt, amely szakaszokra van felosztva. Ha követi a kész vázlatot, nem kell attól tartania, hogy eltér a témától vagy kihagy egy fontos részletet. A sablon a következő szakaszokat tartalmazza:

Táblázat a vállalat nevével és logójával, elérhetőségeivel, székhelyével és a dátummal Cím és alcím: Rövidnek és figyelemfelkeltőnek kell lennie. Összefoglalás: Lehetővé teszi az olvasók számára, hogy a teljes dokumentum elolvasása nélkül megértsék, miről szól a hírlevél. Törzs: A hírlevél lényege – tartalmazza az összes részletet, háttérinformációt és (opcionálisan) egy CTA-t. Szabványos szöveg: A vállalat tevékenységének összefoglalása

A sablon példát is tartalmaz a sajtóközlemény felépítésére, hogy gyorsabban elérje a célját.

Mivel a sajtóközlemény hivatalos dokumentum, általában nem hagy teret a kreativitásnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem tudja úgy alakítani, hogy tükrözze vállalatának küldetését és értékeit. Ez a sablon teljes szabadságot ad Önnek: hozzáadhat borítóképeket, testreszabhatja a betűtípust és kísérletezhet a színekkel, hogy ösztönözze az olvasót a továbbolvasásra.

5. ClickUp üzleti éves jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti éves jelentés sablon

Mit ért el a vállalata az elmúlt évben? Elérte céljait, és mik a tervei a jövőre nézve? Az üzleti jelentés ezekre a kérdésekre és még sok másra is választ ad!

Mivel a jelentés visszatekint a múltra és előrejelzi a jövőt, összeállítása nem egyszerű feladat. Meg kell foglalkoznia a apró betűs részletekkel, de a nagyobb képet is szem előtt kell tartania, hogy objektív becsléseket tudjon adni.

A ClickUp üzleti éves jelentés sablonja lehet az a mentőöv, amely megmenti Önt a felesleges részletek, papírmunka és statisztikák tengerétől. Ez a sablon útmutatást ad egy részletes, mégis egyszerű és könnyen olvasható éves jelentés elkészítéséhez.

A sablonok bármilyen méretű és iparágú vállalatnak megfelelő struktúrát biztosítanak. Kezdje általánosabb információkkal, például a vállalat tevékenységi körével, céljaival és jövőképével. Ezután mélyüljön el a pénzügyi adatok és a jövőbeli ütemtervek részleteiben. A sablonok a következő szakaszokból állnak:

Jelentés áttekintése Leírás: A jelentés rövid összefoglalása Üzleti célok: A jelentés céljainak leírása Jövőkép: A vállalat jövőbeni kívánt pozíciójának ismertetése Küldetés: A vállalat céljainak elérésének bemutatása Leírás: A jelentés rövid összefoglalása Üzleti célok: Leírja a jelentés céljait. Jövőkép: A vállalat jövőbeni kívánt pozíciójának ismertetése Küldetés: bemutatja, hogyan fogja a vállalat elérni céljait Stratégia Növekedés: Bemutatja, hogyan növekedett a vállalat az elmúlt évben Részvények: Bemutatja a részvények statisztikáit Növekedés: Bemutatja, hogyan növekedett a vállalat az elmúlt évben. Megosztások: A megosztások statisztikáinak áttekintése Pénzügy Főbb pontok: A pénzügyi mérföldkövek leírása Pénzügyi összefoglaló: A vállalat pénzügyi kimutatásának ismertetése Főbb jellemzők: Leírja a pénzügyi mérföldköveket Pénzügyi összefoglaló: A vállalat pénzügyi kimutatását tárgyalja. Következtetés: A legfontosabb részletek összefoglalása Jövőbeli ütemterv: Bemutatja a vállalat kilátásait.

Leírás: A jelentés rövid összefoglalása

Üzleti célok: Leírja a jelentés céljait.

Jövőkép: A vállalat jövőbeni kívánt pozíciójának ismertetése

Küldetés: bemutatja, hogyan fogja a vállalat elérni céljait

Növekedés: Bemutatja, hogyan növekedett a vállalat az elmúlt évben.

Megosztások: A megosztások statisztikáinak áttekintése

Főbb jellemzők: Leírja a pénzügyi mérföldköveket

Pénzügyi összefoglaló: A vállalat pénzügyi kimutatását tárgyalja.

6. ClickUp e-mail hirdetési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp e-mail hirdetési sablon

A ClickUp e-mail hirdetési sablon egy helyen megtalálható e-mail sablonok, amelyekkel olyan tartalmakat szervezhet, amelyeket olvasói nem fognak kihagyni! Ez a sablon marketingstratégiájának szerves részét képezheti, és segíthet minőségi tartalmakat eljuttatni a kiválasztott közönséghez.

A sablonok előnye a rugalmasságukban rejlik. Három lehetőség közül választhat, attól függően, hogy milyen e-mail hírlevelet szeretne készíteni:

Egyszerű Kreatív Személyre szabott

Ha nem szeretne felesleges díszítéseket, és inkább a lényegre koncentrálna az e-mailes marketingben, akkor az első lehetőség a megfelelő választás. Ez egy tömör és egyértelmű módja annak, hogy bemutassa vállalatát és termékét anélkül, hogy elárasztaná az olvasót, de mégis sikerüljön felkeltenie a figyelmét.

A harmadik lehetőség megmutatja, hogyan lehet egy adott közönséget megszólítani az e-mail hirdetések személyre szabásával. Itt hozhat létre egyedi személyiségeket a különböző közönségek számára. Használja a címzettek nevét és/vagy helyét, hogy felkeltse érdeklődésüket, és illesszen be olyan képeket, amelyek megfelelnek preferenciáiknak és életmódjuknak.

7. Microsoft Word vállalati hírlevél sablon

Készítsen részletes és vonzó vállalati hírleveleket a Microsoft Word vállalati hírlevél sablonjával.

A vállalati hírlevelek célja, hogy munkatársait, az érdekelt feleket vagy a nagyközönséget tájékoztassák a vállalat eseményeiről vagy tevékenységeiről. Ahhoz, hogy maximálisan kihasználja a hírlevelek potenciálját és felkeltse a címzettek figyelmét, gondosan fontolja meg, mit szeretne bemutatni, és határozza meg a legjobb módszert ennek megvalósítására. Szerencsére a Microsoft Word vállalati hírlevél sablonja segítséget nyújt ebben.

Ez egy újabb újságszerű sablon a listánkon – a szöveg blokkokba van rendezve és képekkel kiegészítve, hogy élvezetesebb legyen az olvasás.

A sablon nem tartalmaz példát arra, hogy melyik szakaszba milyen tartalmat érdemes beilleszteni. Ezt azonban előnyére fordíthatja, mert így nagyobb rugalmasságot és szabadságot kap az információk bemutatását illetően.

Mivel ez egy Word hírlevél sablon, élvezheti a megszokott felület és olyan funkciók előnyeit, mint a betűtípus és a színek testreszabása, valamint média és linkek hozzáadása. A sablon nem kínál együttműködési lehetőségeket, de egyszerűen megoszthatja a dokumentumot munkatársaival, és együtt dolgozhatnak rajta.

8. Microsoft Word hírlevél sablon a Vertex42-től

Készítsen vonzó hírleveleket a Vertex 42 Word hírlevél sablonjával.

A Vertex42 Word hírlevél sablonja segít elérni ezt a tökéletes egyensúlyt, és esztétikus, vonzó és részletes hírleveleket készíteni, amelyek pontos, könnyen emészthető információkat tartalmaznak.

A vonzó hírlevél-elrendezés mellett a sablon részletes utasításokat tartalmaz a hírlevél létrehozásának technikai részleteiről, így kiváló választás kezdők számára.

A sablon egyik legnagyobb erőssége a sokoldalúsága. Univerzális felépítésének köszönhetően különböző szervezetekhez, az iskoláktól a vállalatokig, egyaránt alkalmazható. Példák helyett a sablon tartalmazza, hogyan lehet kihasználni az előnyeit különböző témákkal és bekezdésstílusokkal.

A sablonokat konkrét célokra szabhatja, legyen az termékbevezetés reklámozása, diákcsereprogram népszerűsítése vagy új csapattagok bemutatása.

A sablon legnagyobb hátránya a együttműködési lehetőségek hiánya – a Word nem kínál projekt- és időgazdálkodási lehetőségeket, ezért nem feltétlenül alkalmas csapatban dolgozók számára.

9. Microsoft Word partnerségi hírlevél sablon a SmileTemplates-től

Használja ezt a sablont, hogy partnereit tájékoztassa vállalatának legújabb tevékenységeiről és eredményeiről.

A partnerségi hírleveleknek egy konkrét céljuk van: tájékoztatni partnereit a vállalat legújabb eredményeiről és fejlesztéseiről. Például használhatja új termékek reklámozására, a negyedév sikereinek bemutatására, új alkalmazottak bemutatására vagy a partnereivel kapcsolatos közelgő szemináriumok megbeszélésére.

A SmileTemplates Word Partnership hírlevél sablonja segíthet a kívánt információk legjobb megvilágításban történő bemutatásában. Szerkezeti példát kínál, és útmutatást ad a layout megszervezéséhez, hogy hatékonyan közvetítse üzenetét és megtalálja a tökéletes hangnemet.

Az első rész a vállalat információira és logójára összpontosít. A második részben adja meg a hírlevél fő céljával kapcsolatos részleteket. A harmadik részben vizuális elemeket (grafikont, diagramot vagy táblázatot) helyezhet el, és ezeket felhasználva alátámaszthatja az előző részben vázolt információkat. A negyedik rész a kapcsolattartási adatok számára van fenntartva.

Mivel a sablon Word formátumban van, testreszabhatja a színeket, betűtípusokat és stílusokat, képeket és linkeket adhat hozzá, és biztosíthatja, hogy a hírlevél összhangban legyen vállalatának márkaidentitásával.

Mivel a sablon Word-ben van, nem rendelkezik robusztus együttműködési vagy csapatkezelési lehetőségekkel. Az egyetlen módja annak, hogy csapatának tagjaival együtt dolgozzon rajta, az, ha megosztja a fájlt.

10. Microsoft Word oktatási hírlevél sablon az Office Templates Online-tól

Használja ezt a sablont, hogy tájékoztassa a címzetteket a szervezetében történt legutóbbi változásokról és az új munkatársakról.

Az oktatási hírlevél fő célja, ahogyan azt már sejtheti, az olvasók egy adott témáról való tájékoztatása. Ezeket a kiadványokat, amelyeket gyakran iskolai hírleveleknek neveznek, oktatási intézmények terjeszthetik, és tartalmazhatnak információkat eseményekről, tevékenységekről és új tanfolyamokról.

Ha tökéletes oktatási hírlevelet szeretne készíteni, számos tényezőt kell figyelembe vennie, a layouttól kezdve a fotók és szövegek kombinálásán át az olvasók figyelmének felkeltéséig. Nincs sok ideje? Használja az Office Templates Online Word oktatási hírlevél sablonját, és spóroljon időt!

A korábban bemutatott sablonokkal ellentétben ez a sablon nem tartalmaz konkrét szakaszokat, és nem ad útmutatást a felveendő információkról. Ugyanakkor szilárd alapot nyújt azok számára, akik tudják, miről szeretnének írni, és nincs szükségük további útmutatásra. Példát kaphat egy esztétikailag vonzó elrendezésre és színkombinációkra, amelyekre építve igazán a saját hírlevelét hozhatja létre.

Bónusz: Google Docs hírlevél sablonok!

Híreket közölni a legjobb hírlevél-sablonokkal

Bármilyen fontos vagy lenyűgöző is legyen az Ön rendelkezésére álló információ, a közönség nem fog érdeklődni iránta, ha nem világosan van bemutatva.

A legjobb hírlevél-sablonok segítenek szervezni gondolatait és eltalálni a megfelelő hangot olvasóival, vonzó, egyértelmű és részletes tartalommal.

Hozzon létre egy ingyenes fiókot a ClickUp-ban, és kezdje el még ma!