A 10 legjobb hírlevél-szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Egy vonzó hírlevél elkészítése nem kis feladat.

Az ötlet megszületésétől a terjesztésig minden lépés gondos tervezést és projektvégrehajtást igényel.

Egy fontos szempont, amely jelentősen egyszerűsítheti ezt a folyamatot, a hatékony hírlevél-szoftver.

A digitális korban számos hírlevél-szoftver felel meg a marketingesek, hírlevél-szerkesztők és kiadók változatos igényeinek.

A megfelelő hírlevél-szoftver kiválasztása azonban megterhelő lehet, különösen figyelembe véve ezeknek az eszközöknek a hatalmas funkciókészletét és árstruktúráját.

Időt szántunk arra, hogy kutatást végezzünk és összeállítsuk a 10 legjobb hírlevél-szoftver eszköz listáját, amelyeket funkcióik, korlátaik, áraik és megbízható források, például a G2 és a Capterra értékelései alapján rangsoroltunk.

Akár kiterjedt testreszabási funkciókkal, zökkenőmentes integrációs képességekkel vagy kiváló elemzési funkciókkal rendelkező eszközt keres, mi segítünk Önnek.

Mi az a hírlevél-szoftver?

A hírlevél-szoftver egy olyan eszköz, amely egyszerűsíti a hírlevelek létrehozásának, tervezésének és terjesztésének folyamatát.

A hírlevél-szoftverek segítségével könnyedén kezelheti az előfizetői listákat, nyomon követheti a megnyitási és átkattintási arányokat, valamint automatizálhatja a terjesztési ütemterveket.

Mit kell keresnie egy hírlevél-szoftverben?

A legjobb hírlevél-szoftver kiválasztása elsősorban az Ön egyedi igényeitől és preferenciáitól függ.

Az egyik legfontosabb szempont az e-mail marketing szolgáltatás felhasználóbarát jellege. Az intuitív felülettel és könnyen használható tervezőeszközökkel rendelkező e-mail marketing eszközök jelentősen megkönnyítik az életét. Egy másik fontos szempont a testreszabási lehetőségek. Lehetőséget kell kapnia arra, hogy hírlevelének megjelenését a márka identitásához igazítsa.

Az integrációs képességek szintén fontosak az e-mail marketing platformja számára. A választott hírlevél-szoftvernek kompatibilisnek kell lennie a meglévő technológiai eszközökkel, hogy zökkenőmentesen tudjon dolgozni a különböző platformokon. A legjobb hírlevél-szoftverek robusztus elemzési és jelentéskészítő eszközöket kínálnak, amelyek betekintést nyújtanak az előfizetők viselkedésébe és elkötelezettségi szintjébe.

Az ár is fontos tényező a döntésnél. Keressen olyan hírlevél-szoftvert, amely a szükséges funkciókat kínálja a költségvetéséhez illő áron.

Végül vegye figyelembe a megbízható forrásokból származó értékeléseket és minősítéseket, mivel ezek értékes betekintést nyújtanak az egyes hírlevél-szoftverek általános teljesítményébe és a felhasználói elégedettségbe.

A 10 legjobb hírlevél-szoftver

Íme a legjobb hírlevél-szoftverek közül válogatott listánk.

A legjobb hírlevél-tervezéshez

Használja a ClickUp Brain-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp testreszabható HTML e-mail sablonjaival tűnik ki. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, használhatja ezeket a professzionálisan tervezett sablonokat, amelyek könnyen testreszabhatók, hogy illeszkedjenek márkájának megjelenéséhez és hangulatához. A ClickUp AI időt takarít meg és biztosítja a kommunikáció konzisztenciáját, például amikor a feliratkozók rákattintanak az e-mail marketing kampányában szereplő linkekre, és meglátogatják az egyik céloldalát.

A ClickUp Docs és a projektmenedzsment eszközök különösen figyelemre méltóak. Ezek segítségével könnyedén szervezheti hírleveleit, ClickUp sablonokkal készíthet tartalomnaptárakat, és nyomon követheti a létrehozási folyamatot az elejétől a végéig. Ez a szintű szervezettség forradalmi változást jelent a csapatok számára, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és a határidők betartásra kerüljenek.

Az integráció is a ClickUp egyik erőssége. A szoftver jól együttműködik a főbb e-mail hírlevél szoftverekkel. Ez azt jelenti, hogy hírlevelét a ClickUp-ban készítheti el, majd könnyedén exportálhatja a kívánt marketingplatformra terjesztés céljából. Ez a kompatibilitás jelentősen egyszerűsítheti a munkafolyamatot.

A ClickUp fejlett elemzési és jelentéskészítő eszközöket kínál. Nyomon követheti a megnyitási arányokat, a kattintási arányokat, a regisztrációs űrlapokat és még sok mást, így világos képet kaphat hírleveleinek teljesítményéről. Ezek az információk elengedhetetlenek stratégiájának finomításához és olyan tartalom létrehozásához, amely rezonál a közönségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 1000 alkalmazással és eszközzel integrálható, segítve a munka racionalizálását és a kontextusváltás elkerülését.

Ötvözi a feladat-, dokumentum- és projektkezelést az online együttműködési eszközökkel, így központi helyet biztosít minden munkához szükséges eszköz számára.

A marketingterv-sablonok és hírlevél-sablonok segítségével gyorsan és egyszerűen elindíthat bármilyen projektet.

Az automatizált munkafolyamatok időt takarítanak meg a rutin feladatoknál és növelik a termelékenységet.

Lehetővé teszi a munkaterhelés-kezelés és a felületek igényeinek megfelelő testreszabását.

A nagylelkű ingyenes csomag lehetővé teszi, hogy megismerje a ClickUp képességeit, mielőtt elkötelezi magát.

A ClickUp korlátai

Az összes funkcióval az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy felfedezzék és megértsék az összes funkciót.

Teljes funkcionalitás offline állapotban nem elérhető.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Készítsen esztétikus és informatív hírlevelet a ClickUp hírlevél-táblasablon segítségével.

2. Moosend

A legjobb drag and drop hírlevelekhez

via Moosend

Azok számára, akik könnyedén szeretnének lenyűgöző hírleveleket készíteni, a Moosend a legjobb választás.

Ez a platform olyan e-mail marketing funkciókkal büszkélkedhet, mint a drag-and-drop szerkesztő, amely leegyszerűsíti a tervezési folyamatot. A lenyűgöző, előre megtervezett sablonokból álló könyvtár segítségével pillanatok alatt létrehozhat vonzó hírleveleket.

De a kényelem nem ér véget ennél: a Moosend valós idejű elemzései lehetővé teszik, hogy a kampány teljesítményét azonnal elemezze. Minden szükséges adat a rendelkezésére áll, hogy optimalizálja hírleveleit és kapcsolatba lépjen közönségével, a megnyitási aránytól a kattintási arányig.

A Moosend legjobb funkciói

Az egyszerű és intuitív felhasználói felület könnyű navigációt és használatot biztosít még a kezdők számára is.

A gyönyörű sablonok széles választéka és a drag-and-drop szerkesztő megkönnyíti a hírlevelek tervezését.

A hatékony automatizálási funkciók és szegmentációs eszközök személyre szabott és célzott kampányokat tesznek lehetővé.

Az A/B tesztelés biztosítja, hogy hírlevelei a legjobb eredményeket érjék el.

A Moosend korlátai

Bár egyszerűsége erőssége, a haladó felhasználók számára funkciói kissé korlátozottnak tűnhetnek.

Nem kínál natív CRM rendszert.

Moosend árak

1000 előfizetőig ingyenes

Előny: 8 dollár/hó áron elérhető

Vállalati: Egyedi árazás

Moosend értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

3. Campaign Monitor

A legjobb kisvállalkozások számára

via Campaign Monitor

A Campaign Monitorban megtaláljuk azokat a marketingeszközöket, amelyek egyszerűségükkel tűnnek ki, anélkül, hogy a funkcionalitás rovására menne.

Ez a platform kezdőknek és tapasztalt marketingeseknek egyaránt megfelel, és az e-mail kampányok létrehozását, elküldését és optimalizálását rendkívül egyszerűvé teszi.

A Campaign Monitor erőssége az intuitív automatizálás.

A feliratkozók cselekedetei vagy előre meghatározott forgatókönyvek alapján beállítható triggerek segítségével biztosíthatja, hogy hírlevelei a megfelelő időben elérjék a megfelelő közönséget.

A Campaign Monitor legjobb funkciói

A drag-and-drop e-mail szerkesztő és a gyönyörű sablonok kiváló tervezési rugalmasságot kínálnak.

Robusztus A/B tesztelési funkciók kampányai optimalizálásához

Az átfogó elemzések értékes betekintést nyújtanak a kampányok teljesítményébe.

A fejlett személyre szabási funkciók segítségével rendkívül célzott hírleveleket és bejelentéseket hozhat létre.

A Campaign Monitor korlátai

Az e-mail automatizálás lehetőségei korlátozottak néhány versenytárshoz képest.

Egyes felhasználók kissé drágábbnak tartják, mint más hasonló eszközöket.

Campaign Monitor árak

Alap: 9 USD/hó

Korlátlan: 29 USD/hó áron

Premier: 149 USD/hó áron

Campaign Monitor értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

4. Omnisend

A legjobb e-kereskedelmi webhelyekhez

via Omnisend

Az Omnisend többet kínál, mint egy egyszerű hírlevél-szoftver. Ez egy all-in-one platform e-kereskedelmi vállalkozások számára, amely ötvözi az e-mail marketinget más csatornákkal, mint például az SMS és a közösségi média.

Ez a megközelítés lehetővé teszi egységes, több csatornás kampányok létrehozását, amelyek javítják az ügyfélélményt és ösztönzik a konverziókat. A szegmentálásra és a személyre szabásra összpontosító Omnisend e-mail hírlevél szoftver funkciói megkönnyítik a tartalom testreszabását az egyes ügyfelek viselkedéséhez és preferenciáihoz.

Az Omnisend legjobb funkciói

A dinamikus tartalomblokkokkal és sablonokkal rendelkező hírlevélszerkesztő segít személyre szabott hírlevelek létrehozásában.

Rugalmas e-mail automatizálási eszköz és szegmentációs funkciók az e-mail előfizetők jobb megcélzásához

Hírlevél-platform, amely jól integrálható olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, a Bigcommerce és a WooCommerce.

Fejlett jelentéskészítő eszközök értékes kampányelemzésekhez

Az Omnisend korlátai

Bár az e-kereskedelemre való összpontosítása erőssége, az e-kereskedelmi áruházzal nem rendelkező vállalkozások számára nem biztos, hogy ez a legjobb választás.

Egyes felhasználók más hírlevél-eszközökhöz képest nehezebb tanulási görbét említenek.

Omnisend árak

Ingyenes verzió

Standard: 16 USD/hó áron

Pro: 99 dollártól/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Omnisend értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

5. Brevo

A legjobb e-kereskedelmi webhelyekhez

via Brevo

Következőként a Brevo-t mutatjuk be, amely innovatív tervezési megközelítésével kiemelkedik az e-mail marketing eszközök közül.

A Brevo gazdag, interaktív tervező szerkesztőt kínál, amely megkönnyíti a vizuálisan vonzó hírlevelek létrehozását. A platform kiválóan alkalmas csapatok számára, mivel valós idejű együttműködési funkciókat biztosít, amelyek lehetővé teszik több felhasználó számára, hogy együtt dolgozzanak az e-mailes marketing feladatokon.

A hatékony munkafolyamat-automatizálás és feladatkiosztási funkcióknak köszönhetően a Brevo biztosítja a csapaton belüli zökkenőmentes együttműködést, felgyorsítva a hírlevélkészítési folyamatot.

A Brevo legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület intuitív drag-and-drop szerkesztővel

Széles körű, testreszabható sablonok különböző igényekhez

Robusztus jelentések és elemzések a kampány teljesítményének megismeréséhez

Tartalmazza a marketing automatizálási és szegmentálási funkciókat.

A Brevo korlátai

Mivel ez egy újabb hírlevél-szoftver, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle bizonyos fejlett funkciók.

Más eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Brevo árak

Árak kérésre rendelkezésre állnak.

Brevo értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

6. ConvertKit

A legjobb bloggereknek

via ConvertKit

A ConvertKit segítségével olyan hírlevél-szoftvert kap, amelyet kifejezetten alkotók számára fejlesztettek ki.

Akár blogger, YouTuber vagy podcaster, a ConvertKit olyan eszközöket kínál, amelyek segítenek növelni a közönségét és online megélhetést biztosítani. Főként erős automatizálási és címkézési rendszeréről ismert, amely célzott üzenetküldést tesz lehetővé.

A ConvertKit prioritásként kezeli a kézbesíthetőséget, és egy csapatot foglalkoztat, amelynek feladata biztosítani, hogy az Ön e-mailjei megérkezzenek a feliratkozók postaládájába.

A ConvertKit legjobb funkciói

Könnyen használható felület és hatékony vizuális automatizálási eszköz

Szegmentációs és címkézési eszközök a személyre szabott kommunikációhoz

Robusztus e-mail marketing stratégiai képességek, beleértve a közvetítést és a szekvenciákat

Integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a WordPress, a Shopify és a WooCommerce.

A ConvertKit korlátai

Más hírlevél-szoftverekhez képest korlátozott tervezési és testreszabási lehetőségek

Nincs natív A/B tesztelési funkció

ConvertKit árak

Ingyenes

Alkotó: 15 USD/hó

Creator Pro: 29 USD/hó

ConvertKit értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

7. AWeber

A legjobb bloggereknek

via AWeber

Az AWeber, az e-mail marketing szolgáltatások iparágának oszlopos tagja, továbbra is népszerűségnek örvend robusztus automatikus válaszadási funkciói és előre elkészített sablonjainak széles választéka miatt.

Ez a hírlevél-szoftver beépített elemző eszközzel rendelkezik, amely áttekintést nyújt a hírlevelek teljesítményéről. Az AWeber azonban kiemelkedő ügyfélszolgálatával tűnik ki a többi közül.

Csapatuk a nap 24 órájában, a hét minden napján, különböző csatornákon keresztül áll rendelkezésre, hogy minden lépésnél segítsen Önnek.

Az AWeber legjobb funkciói

Széles választék előre elkészített sablonokból és felhasználóbarát drag-and-drop szerkesztő

Automatikus válaszadási funkciók a hatékony e-mail automatizáláshoz

Beépített elemzési eszközök a kampány teljesítményének nyomon követéséhez

24/7 ügyfélszolgálat e-mailen, telefonon és élő csevegésen keresztül

Az AWeber korlátai

A felület a modernebb hírlevél-szoftverekhez képest elavultnak tűnhet.

Egyes felhasználók korlátozott szegmentációs és személyre szabási lehetőségekről számolnak be.

AWeber árak

Ingyenes

Lite: 12,50 USD/hó

Plusz: 20 USD/hó

Korlátlan: 899 USD/hó

AWeber értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

A legjobb szolgáltatásalapú vállalkozások számára

via Constant Contact

A Constant Contact e-mail marketing szoftvere kifejezetten kisvállalkozások és nonprofit szervezetek számára készült funkcióival tűnik ki.

Ez a platform könnyen kezelhető felhasználói felülettel és több mint 100 testreszabható e-mail sablonnal rendelkezik. Eseménykezelő eszközei és olyan platformokkal való integrációi, mint a Shopify és a WordPress, sokoldalúvá teszik különböző üzleti igényekhez.

Több mint 100 testreszabható e-mail sablon és egy hatékony drag-and-drop szerkesztő

A robusztus jelentéskészítő eszközök betekintést nyújtanak a megnyitásokba, kattintásokba és megosztásokba.

Eseménykezelő eszközök és integrációk népszerű platformokkal, mint például a Shopify és a WordPress

Kiváló ügyfélszolgálat, beleértve az élő csevegést, a telefonos ügyfélszolgálatot és egy hatalmas erőforrás-könyvtárat.

Az automatizálás komplexebb kampányok esetében korlátozott lehet.

Egyes felhasználók a növekvő vállalkozások számára kissé magasnak tartják az árstruktúrát.

Lite: 12 USD/hó

Alapcsomag: 35 USD/hó

Prémium: 80 USD/hó

G2 : 4,0/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

9. Keap

A legjobb szolgáltatásalapú vállalkozások számára

via Keap

A Keap, korábban Infusionsoft néven ismert, hatékony ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) funkciókat ötvöz e-mail marketing szoftver funkciókkal.

Kisvállalkozások számára ideális, ez az all-in-one értékesítési és marketingplatform fejlett automatizálási funkciókkal rendelkezik, beleértve a viselkedésalapú triggereket is.

A Keap segítségével személyre szabott nyomon követéseket hozhat létre és nyomon követheti a jól átgondolt e-mail kampányokhoz kapcsolódó hasznos mutatókat.

A Keap legjobb funkciói

Hatékony CRM, integrálva az e-mail marketing eszközzel

Robusztus automatizálási funkciók, beleértve a kampánykészítőt és a viselkedésalapú triggereket

Személyre szabott e-mail kampányok sorrendben

Átfogó jelentések az e-mail kampányok áttekinthető nyomon követéséhez és elemzéséhez

A Keap korlátai

Más e-mail marketing eszközökhöz képest drágább

A sok fejlett funkció miatt meredekebb a tanulási görbe

Keap árak

Pro: 199 dollár/hó

Max: 289 USD/hó

Keap értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)

10. HubSpot

A legjobb szolgáltatásalapú vállalkozások számára

via HubSpot

A HubSpot, az értékesítési és marketing erőforrás-kezelő eszközök világának óriása, egy fejlett, számos funkcióval ellátott e-mail marketing szoftvert kínál. Személyre szabási eszközei lehetővé teszik, hogy a tartalmat minden egyes címzetthez igazítsa, míg a részletes elemzések értékes betekintést nyújtanak a kampány teljesítményébe.

Ez a CRM marketing szoftver zökkenőmentesen integrálható más e-mail marketing platformokkal, ami kiváló választássá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek holisztikus marketing megoldást keresnek.

A HubSpot legjobb funkciói

A HubSpot korlátai

Más eszközökhöz képest magasabb ár

A fejlett funkciók széles skálája miatt ez kissé nyomasztó lehet.

HubSpot árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot a HubSpot-tal.

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Minden e-mail marketing platformnak megvannak a maga egyedi erősségei; a legmegfelelőbb választás az Ön egyedi igényeitől függ. Legyen szó fejlett automatizálási funkciókról, elegáns tervezési sablonokról vagy robusztus elemző eszközökről, a szoftverek segíthetnek hírleveleinek színvonalának emelésében.

Ne feledje azonban, hogy a hatékony hírlevélkészítés titka a megfelelő szoftver, valamint a stratégiai tervezés és végrehajtás.

Ehhez a ClickUp áll rendelkezésére. Javasoljuk, hogy tekintse meg a ClickUp hírlevél-táblás sablonját, hogy megismerje, hogyan segíthetnek plug-and-play formátumaink a hírlevél-tartalom gyors és egyszerű elkészítésében. A ClickUp naptárnézetével pedig pillanatok alatt elkészítheti marketingnaptárát.

Ezek az erőforrások tovább egyszerűsíthetik hírlevél-tervezési folyamatát, vizuális elrendezést biztosítva a haladás nyomon követéséhez, a határidők meghatározásához és annak biztosításához, hogy hírlevelei mindig eltalálják a célpontot.

Fedezze fel még ma a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat az e-hírlevél-készítési folyamatában!