A 10 legjobb hírlevél-szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Egy vonzó hírlevél elkészítése nem kis feladat.
Az ötlet megszületésétől a terjesztésig minden lépés gondos tervezést és projektvégrehajtást igényel.
Egy fontos szempont, amely jelentősen egyszerűsítheti ezt a folyamatot, a hatékony hírlevél-szoftver.
A digitális korban számos hírlevél-szoftver felel meg a marketingesek, hírlevél-szerkesztők és kiadók változatos igényeinek.
A megfelelő hírlevél-szoftver kiválasztása azonban megterhelő lehet, különösen figyelembe véve ezeknek az eszközöknek a hatalmas funkciókészletét és árstruktúráját.
Időt szántunk arra, hogy kutatást végezzünk és összeállítsuk a 10 legjobb hírlevél-szoftver eszköz listáját, amelyeket funkcióik, korlátaik, áraik és megbízható források, például a G2 és a Capterra értékelései alapján rangsoroltunk.
Akár kiterjedt testreszabási funkciókkal, zökkenőmentes integrációs képességekkel vagy kiváló elemzési funkciókkal rendelkező eszközt keres, mi segítünk Önnek.
Mi az a hírlevél-szoftver?
A hírlevél-szoftver egy olyan eszköz, amely egyszerűsíti a hírlevelek létrehozásának, tervezésének és terjesztésének folyamatát.
A hírlevél-szoftverek segítségével könnyedén kezelheti az előfizetői listákat, nyomon követheti a megnyitási és átkattintási arányokat, valamint automatizálhatja a terjesztési ütemterveket.
Mit kell keresnie egy hírlevél-szoftverben?
A legjobb hírlevél-szoftver kiválasztása elsősorban az Ön egyedi igényeitől és preferenciáitól függ.
Az egyik legfontosabb szempont az e-mail marketing szolgáltatás felhasználóbarát jellege. Az intuitív felülettel és könnyen használható tervezőeszközökkel rendelkező e-mail marketing eszközök jelentősen megkönnyítik az életét. Egy másik fontos szempont a testreszabási lehetőségek. Lehetőséget kell kapnia arra, hogy hírlevelének megjelenését a márka identitásához igazítsa.
Az integrációs képességek szintén fontosak az e-mail marketing platformja számára. A választott hírlevél-szoftvernek kompatibilisnek kell lennie a meglévő technológiai eszközökkel, hogy zökkenőmentesen tudjon dolgozni a különböző platformokon. A legjobb hírlevél-szoftverek robusztus elemzési és jelentéskészítő eszközöket kínálnak, amelyek betekintést nyújtanak az előfizetők viselkedésébe és elkötelezettségi szintjébe.
Az ár is fontos tényező a döntésnél. Keressen olyan hírlevél-szoftvert, amely a szükséges funkciókat kínálja a költségvetéséhez illő áron.
Végül vegye figyelembe a megbízható forrásokból származó értékeléseket és minősítéseket, mivel ezek értékes betekintést nyújtanak az egyes hírlevél-szoftverek általános teljesítményébe és a felhasználói elégedettségbe.
A 10 legjobb hírlevél-szoftver
Íme a legjobb hírlevél-szoftverek közül válogatott listánk.
1. ClickUp
A legjobb hírlevél-tervezéshez
A ClickUp testreszabható HTML e-mail sablonjaival tűnik ki. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, használhatja ezeket a professzionálisan tervezett sablonokat, amelyek könnyen testreszabhatók, hogy illeszkedjenek márkájának megjelenéséhez és hangulatához. A ClickUp AI időt takarít meg és biztosítja a kommunikáció konzisztenciáját, például amikor a feliratkozók rákattintanak az e-mail marketing kampányában szereplő linkekre, és meglátogatják az egyik céloldalát.
A ClickUp Docs és a projektmenedzsment eszközök különösen figyelemre méltóak. Ezek segítségével könnyedén szervezheti hírleveleit, ClickUp sablonokkal készíthet tartalomnaptárakat, és nyomon követheti a létrehozási folyamatot az elejétől a végéig. Ez a szintű szervezettség forradalmi változást jelent a csapatok számára, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és a határidők betartásra kerüljenek.
Az integráció is a ClickUp egyik erőssége. A szoftver jól együttműködik a főbb e-mail hírlevél szoftverekkel. Ez azt jelenti, hogy hírlevelét a ClickUp-ban készítheti el, majd könnyedén exportálhatja a kívánt marketingplatformra terjesztés céljából. Ez a kompatibilitás jelentősen egyszerűsítheti a munkafolyamatot.
A ClickUp fejlett elemzési és jelentéskészítő eszközöket kínál. Nyomon követheti a megnyitási arányokat, a kattintási arányokat, a regisztrációs űrlapokat és még sok mást, így világos képet kaphat hírleveleinek teljesítményéről. Ezek az információk elengedhetetlenek stratégiájának finomításához és olyan tartalom létrehozásához, amely rezonál a közönségével.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több mint 1000 alkalmazással és eszközzel integrálható, segítve a munka racionalizálását és a kontextusváltás elkerülését.
- Ötvözi a feladat-, dokumentum- és projektkezelést az online együttműködési eszközökkel, így központi helyet biztosít minden munkához szükséges eszköz számára.
- A marketingterv-sablonok és hírlevél-sablonok segítségével gyorsan és egyszerűen elindíthat bármilyen projektet.
- Az automatizált munkafolyamatok időt takarítanak meg a rutin feladatoknál és növelik a termelékenységet.
- Lehetővé teszi a munkaterhelés-kezelés és a felületek igényeinek megfelelő testreszabását.
- A nagylelkű ingyenes csomag lehetővé teszi, hogy megismerje a ClickUp képességeit, mielőtt elkötelezi magát.
A ClickUp korlátai
- Az összes funkcióval az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy felfedezzék és megértsék az összes funkciót.
- Teljes funkcionalitás offline állapotban nem elérhető.
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Moosend
A legjobb drag and drop hírlevelekhez
Azok számára, akik könnyedén szeretnének lenyűgöző hírleveleket készíteni, a Moosend a legjobb választás.
Ez a platform olyan e-mail marketing funkciókkal büszkélkedhet, mint a drag-and-drop szerkesztő, amely leegyszerűsíti a tervezési folyamatot. A lenyűgöző, előre megtervezett sablonokból álló könyvtár segítségével pillanatok alatt létrehozhat vonzó hírleveleket.
De a kényelem nem ér véget ennél: a Moosend valós idejű elemzései lehetővé teszik, hogy a kampány teljesítményét azonnal elemezze. Minden szükséges adat a rendelkezésére áll, hogy optimalizálja hírleveleit és kapcsolatba lépjen közönségével, a megnyitási aránytól a kattintási arányig.
A Moosend legjobb funkciói
- Az egyszerű és intuitív felhasználói felület könnyű navigációt és használatot biztosít még a kezdők számára is.
- A gyönyörű sablonok széles választéka és a drag-and-drop szerkesztő megkönnyíti a hírlevelek tervezését.
- A hatékony automatizálási funkciók és szegmentációs eszközök személyre szabott és célzott kampányokat tesznek lehetővé.
- Az A/B tesztelés biztosítja, hogy hírlevelei a legjobb eredményeket érjék el.
A Moosend korlátai
- Bár egyszerűsége erőssége, a haladó felhasználók számára funkciói kissé korlátozottnak tűnhetnek.
- Nem kínál natív CRM rendszert.
Moosend árak
- 1000 előfizetőig ingyenes
- Előny: 8 dollár/hó áron elérhető
- Vállalati: Egyedi árazás
Moosend értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
3. Campaign Monitor
A legjobb kisvállalkozások számára
A Campaign Monitorban megtaláljuk azokat a marketingeszközöket, amelyek egyszerűségükkel tűnnek ki, anélkül, hogy a funkcionalitás rovására menne.
Ez a platform kezdőknek és tapasztalt marketingeseknek egyaránt megfelel, és az e-mail kampányok létrehozását, elküldését és optimalizálását rendkívül egyszerűvé teszi.
A Campaign Monitor erőssége az intuitív automatizálás.
A feliratkozók cselekedetei vagy előre meghatározott forgatókönyvek alapján beállítható triggerek segítségével biztosíthatja, hogy hírlevelei a megfelelő időben elérjék a megfelelő közönséget.
A Campaign Monitor legjobb funkciói
- A drag-and-drop e-mail szerkesztő és a gyönyörű sablonok kiváló tervezési rugalmasságot kínálnak.
- Robusztus A/B tesztelési funkciók kampányai optimalizálásához
- Az átfogó elemzések értékes betekintést nyújtanak a kampányok teljesítményébe.
- A fejlett személyre szabási funkciók segítségével rendkívül célzott hírleveleket és bejelentéseket hozhat létre.
A Campaign Monitor korlátai
- Az e-mail automatizálás lehetőségei korlátozottak néhány versenytárshoz képest.
- Egyes felhasználók kissé drágábbnak tartják, mint más hasonló eszközöket.
Campaign Monitor árak
- Alap: 9 USD/hó
- Korlátlan: 29 USD/hó áron
- Premier: 149 USD/hó áron
Campaign Monitor értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a teljes munkaterület kontextusát.
4. Omnisend
A legjobb e-kereskedelmi webhelyekhez
Az Omnisend többet kínál, mint egy egyszerű hírlevél-szoftver. Ez egy all-in-one platform e-kereskedelmi vállalkozások számára, amely ötvözi az e-mail marketinget más csatornákkal, mint például az SMS és a közösségi média.
Ez a megközelítés lehetővé teszi egységes, több csatornás kampányok létrehozását, amelyek javítják az ügyfélélményt és ösztönzik a konverziókat. A szegmentálásra és a személyre szabásra összpontosító Omnisend e-mail hírlevél szoftver funkciói megkönnyítik a tartalom testreszabását az egyes ügyfelek viselkedéséhez és preferenciáihoz.
Az Omnisend legjobb funkciói
- A dinamikus tartalomblokkokkal és sablonokkal rendelkező hírlevélszerkesztő segít személyre szabott hírlevelek létrehozásában.
- Rugalmas e-mail automatizálási eszköz és szegmentációs funkciók az e-mail előfizetők jobb megcélzásához
- Hírlevél-platform, amely jól integrálható olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, a Bigcommerce és a WooCommerce.
- Fejlett jelentéskészítő eszközök értékes kampányelemzésekhez
Az Omnisend korlátai
- Bár az e-kereskedelemre való összpontosítása erőssége, az e-kereskedelmi áruházzal nem rendelkező vállalkozások számára nem biztos, hogy ez a legjobb választás.
- Egyes felhasználók más hírlevél-eszközökhöz képest nehezebb tanulási görbét említenek.
Omnisend árak
- Ingyenes verzió
- Standard: 16 USD/hó áron
- Pro: 99 dollártól/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Omnisend értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
5. Brevo
A legjobb e-kereskedelmi webhelyekhez
Következőként a Brevo-t mutatjuk be, amely innovatív tervezési megközelítésével kiemelkedik az e-mail marketing eszközök közül.
A Brevo gazdag, interaktív tervező szerkesztőt kínál, amely megkönnyíti a vizuálisan vonzó hírlevelek létrehozását. A platform kiválóan alkalmas csapatok számára, mivel valós idejű együttműködési funkciókat biztosít, amelyek lehetővé teszik több felhasználó számára, hogy együtt dolgozzanak az e-mailes marketing feladatokon.
A hatékony munkafolyamat-automatizálás és feladatkiosztási funkcióknak köszönhetően a Brevo biztosítja a csapaton belüli zökkenőmentes együttműködést, felgyorsítva a hírlevélkészítési folyamatot.
A Brevo legjobb funkciói
- Felhasználóbarát felület intuitív drag-and-drop szerkesztővel
- Széles körű, testreszabható sablonok különböző igényekhez
- Robusztus jelentések és elemzések a kampány teljesítményének megismeréséhez
- Tartalmazza a marketing automatizálási és szegmentálási funkciókat.
A Brevo korlátai
- Mivel ez egy újabb hírlevél-szoftver, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle bizonyos fejlett funkciók.
- Más eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek
Brevo árak
- Árak kérésre rendelkezésre állnak.
Brevo értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)
6. ConvertKit
A legjobb bloggereknek
A ConvertKit segítségével olyan hírlevél-szoftvert kap, amelyet kifejezetten alkotók számára fejlesztettek ki.
Akár blogger, YouTuber vagy podcaster, a ConvertKit olyan eszközöket kínál, amelyek segítenek növelni a közönségét és online megélhetést biztosítani. Főként erős automatizálási és címkézési rendszeréről ismert, amely célzott üzenetküldést tesz lehetővé.
A ConvertKit prioritásként kezeli a kézbesíthetőséget, és egy csapatot foglalkoztat, amelynek feladata biztosítani, hogy az Ön e-mailjei megérkezzenek a feliratkozók postaládájába.
A ConvertKit legjobb funkciói
- Könnyen használható felület és hatékony vizuális automatizálási eszköz
- Szegmentációs és címkézési eszközök a személyre szabott kommunikációhoz
- Robusztus e-mail marketing stratégiai képességek, beleértve a közvetítést és a szekvenciákat
- Integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a WordPress, a Shopify és a WooCommerce.
A ConvertKit korlátai
- Más hírlevél-szoftverekhez képest korlátozott tervezési és testreszabási lehetőségek
- Nincs natív A/B tesztelési funkció
ConvertKit árak
- Ingyenes
- Alkotó: 15 USD/hó
- Creator Pro: 29 USD/hó
ConvertKit értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
7. AWeber
A legjobb bloggereknek
Az AWeber, az e-mail marketing szolgáltatások iparágának oszlopos tagja, továbbra is népszerűségnek örvend robusztus automatikus válaszadási funkciói és előre elkészített sablonjainak széles választéka miatt.
Ez a hírlevél-szoftver beépített elemző eszközzel rendelkezik, amely áttekintést nyújt a hírlevelek teljesítményéről. Az AWeber azonban kiemelkedő ügyfélszolgálatával tűnik ki a többi közül.
Csapatuk a nap 24 órájában, a hét minden napján, különböző csatornákon keresztül áll rendelkezésre, hogy minden lépésnél segítsen Önnek.
Az AWeber legjobb funkciói
- Széles választék előre elkészített sablonokból és felhasználóbarát drag-and-drop szerkesztő
- Automatikus válaszadási funkciók a hatékony e-mail automatizáláshoz
- Beépített elemzési eszközök a kampány teljesítményének nyomon követéséhez
- 24/7 ügyfélszolgálat e-mailen, telefonon és élő csevegésen keresztül
Az AWeber korlátai
- A felület a modernebb hírlevél-szoftverekhez képest elavultnak tűnhet.
- Egyes felhasználók korlátozott szegmentációs és személyre szabási lehetőségekről számolnak be.
AWeber árak
- Ingyenes
- Lite: 12,50 USD/hó
- Plusz: 20 USD/hó
- Korlátlan: 899 USD/hó
AWeber értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
8. Constant Contact
A legjobb szolgáltatásalapú vállalkozások számára
A Constant Contact e-mail marketing szoftvere kifejezetten kisvállalkozások és nonprofit szervezetek számára készült funkcióival tűnik ki.
Ez a platform könnyen kezelhető felhasználói felülettel és több mint 100 testreszabható e-mail sablonnal rendelkezik. Eseménykezelő eszközei és olyan platformokkal való integrációi, mint a Shopify és a WordPress, sokoldalúvá teszik különböző üzleti igényekhez.
A Constant Contact legjobb funkciói
- Több mint 100 testreszabható e-mail sablon és egy hatékony drag-and-drop szerkesztő
- A robusztus jelentéskészítő eszközök betekintést nyújtanak a megnyitásokba, kattintásokba és megosztásokba.
- Eseménykezelő eszközök és integrációk népszerű platformokkal, mint például a Shopify és a WordPress
- Kiváló ügyfélszolgálat, beleértve az élő csevegést, a telefonos ügyfélszolgálatot és egy hatalmas erőforrás-könyvtárat.
A Constant Contact korlátai
- Az automatizálás komplexebb kampányok esetében korlátozott lehet.
- Egyes felhasználók a növekvő vállalkozások számára kissé magasnak tartják az árstruktúrát.
A Constant Contact árai
- Lite: 12 USD/hó
- Alapcsomag: 35 USD/hó
- Prémium: 80 USD/hó
Constant Contact értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)
9. Keap
A legjobb szolgáltatásalapú vállalkozások számára
A Keap, korábban Infusionsoft néven ismert, hatékony ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) funkciókat ötvöz e-mail marketing szoftver funkciókkal.
Kisvállalkozások számára ideális, ez az all-in-one értékesítési és marketingplatform fejlett automatizálási funkciókkal rendelkezik, beleértve a viselkedésalapú triggereket is.
A Keap segítségével személyre szabott nyomon követéseket hozhat létre és nyomon követheti a jól átgondolt e-mail kampányokhoz kapcsolódó hasznos mutatókat.
A Keap legjobb funkciói
- Hatékony CRM, integrálva az e-mail marketing eszközzel
- Robusztus automatizálási funkciók, beleértve a kampánykészítőt és a viselkedésalapú triggereket
- Személyre szabott e-mail kampányok sorrendben
- Átfogó jelentések az e-mail kampányok áttekinthető nyomon követéséhez és elemzéséhez
A Keap korlátai
- Más e-mail marketing eszközökhöz képest drágább
- A sok fejlett funkció miatt meredekebb a tanulási görbe
Keap árak
- Pro: 199 dollár/hó
- Max: 289 USD/hó
Keap értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1000+ értékelés)
10. HubSpot
A legjobb szolgáltatásalapú vállalkozások számára
A HubSpot, az értékesítési és marketing erőforrás-kezelő eszközök világának óriása, egy fejlett, számos funkcióval ellátott e-mail marketing szoftvert kínál. Személyre szabási eszközei lehetővé teszik, hogy a tartalmat minden egyes címzetthez igazítsa, míg a részletes elemzések értékes betekintést nyújtanak a kampány teljesítményébe.
Ez a CRM marketing szoftver zökkenőmentesen integrálható más e-mail marketing platformokkal, ami kiváló választássá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek holisztikus marketing megoldást keresnek.
A HubSpot legjobb funkciói
- A személyre szabási funkciók lehetővé teszik a tartalom minden egyes címzett számára történő testreszabását.
- A részletes elemzések betekintést nyújtanak az e-mail kampányokba.
- Kiváló, sokoldalú közösségi média kezelő eszköz azok számára , akik egykomponensű marketing szoftvert keresnek.
- A fejlett automatizálási funkciók egyszerűsítik az e-mailes marketing folyamatot.
- Tökéletes integráció a HubSpot CRM -mel és más HubSpot eszközökkel
A HubSpot korlátai
- Más eszközökhöz képest magasabb ár
- A fejlett funkciók széles skálája miatt ez kissé nyomasztó lehet.
HubSpot árak
Az árakért vegye fel a kapcsolatot a HubSpot-tal.
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
Próbálja ki a ClickUp mesterséges intelligenciáját és marketingeszközeit a következő hírleveléhez!
Minden e-mail marketing platformnak megvannak a maga egyedi erősségei; a legmegfelelőbb választás az Ön egyedi igényeitől függ. Legyen szó fejlett automatizálási funkciókról, elegáns tervezési sablonokról vagy robusztus elemző eszközökről, a szoftverek segíthetnek hírleveleinek színvonalának emelésében.
Ne feledje azonban, hogy a hatékony hírlevélkészítés titka a megfelelő szoftver, valamint a stratégiai tervezés és végrehajtás.
Ehhez a ClickUp áll rendelkezésére. Javasoljuk, hogy tekintse meg a ClickUp hírlevél-táblás sablonját, hogy megismerje, hogyan segíthetnek plug-and-play formátumaink a hírlevél-tartalom gyors és egyszerű elkészítésében. A ClickUp naptárnézetével pedig pillanatok alatt elkészítheti marketingnaptárát.
Ezek az erőforrások tovább egyszerűsíthetik hírlevél-tervezési folyamatát, vizuális elrendezést biztosítva a haladás nyomon követéséhez, a határidők meghatározásához és annak biztosításához, hogy hírlevelei mindig eltalálják a célpontot.
Fedezze fel még ma a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat az e-hírlevél-készítési folyamatában!