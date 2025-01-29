A 10 legjobb marketingeszköz-kezelő szoftver (MRM) 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a marketingeszköz-kezelő szoftver (MRM)?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A marketing erőforrás-kezelő szoftver célja, hogy egyszerűsítse a marketingkampányok összes mozgó elemének nyomon követését és koordinálását. Ez magában foglalja a marketing erőforrások kezelésétől az eszközök létrehozásáig és a teljesítmény elemzéséig minden feladatkör kezelését." } } ] }

A marketing terén a több nem mindig jobb.

Ha marketingbüdzséje hatékony eredményeket hoz, akkor több ember, márkaeszköz és kampány exponenciálisan több tervezést és menedzsmentet jelent.

Ahhoz, hogy mindezeket kézben tarthassa, szüksége lesz egy olyan marketing erőforrás menedzsment szoftverre (MRM), amely lépést tart az Ön igényeivel. Ez az eszköznek mindent el kell látnia, kezdve attól, hogy egyetlen forrásként tájékoztatást nyújtson a hónapban elvégzendő feladatokról, egészen addig, hogy megkönnyítse a konkrét márkaimázsok megtalálását az adatbázisában.

Szerencséjére ma már számos MRM eszköz áll rendelkezésre a piacon, amelyek segíthetnek a marketingosztály irányításának kihívásaival megbirkózni. A jelenleg elérhető 10 legjobb eszköz listája áttekintést ad az iparágról, és segít megtalálni azt a szoftvert, amelyre vállalkozásának szüksége van ahhoz, hogy hatékony, eredményes marketinggépezetgé váljon.

Mi az a marketing erőforrás-kezelő szoftver (MRM)?

A marketing erőforrás-kezelő szoftverek célja, hogy egyszerűsítsék a marketingkampányok összes mozgó elemének nyomon követését és koordinálását. Ez magában foglalja a marketing erőforrások kezelésétől az eszközök létrehozásáig és a teljesítmény elemzéséig minden feladatot.

Egy jó MRM rendszerrel a marketingesek könnyedén létrehozhatnak kampányokat több csatornán, osztályon, csapaton és beszállítón keresztül, hogy maximalizálják erőfeszítéseik hatékonyságát.

Mit kell keresnie egy marketing erőforrás-kezelő szoftverben?

Amikor a megfelelő marketing erőforrás-kezelő szoftvert keresi, rengeteg funkciót és képességet kell figyelembe vennie. Íme néhány a legfontosabbak közül, amelyeket érdemes figyelembe venni, amikor olyan eszközt keres, amely segít hatékonyabban kezelni marketing erőforrásait:

Feladatkezelés: A marketingfeladatok kezelése és a csapattagokhoz való hozzárendelése elengedhetetlen a hatékony projektmenedzsmenthez. Eszközkezelő szoftver : Egy átfogó eszközkönyvtár segítségével könnyedén tárolhatja, megtalálhatja és újra felhasználhatja digitális eszközeit, például grafikákat, videókat, képeket, dokumentumokat és egyebeket. Munkafolyamat-automatizálás: A rutin jellegű marketingfeladatok automatizálása segít abban, hogy a munkája összetettebb és kreatívabb aspektusaira koncentrálhasson, és csökkenti az emberi hibák kockázatát. Jelentések: Az automatizált jelentésekkel nyomon követhető teljesítmény kulcsfontosságú a marketingtevékenységek optimalizálásához és sikerük biztosításához. Felhasználókezelés: A felhasználók, szerepkörök és jogosultságok kezelésének lehetősége megkönnyíti a feladatok delegálását és a megfelelő személyekhez való hozzárendelését. Együttműködési eszközök: A csapaton belüli kommunikáció elengedhetetlen a feladatok hatékony végrehajtásához. Azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik mindenki számára a valós idejű együttműködést, segítik a projektek gyorsabb befejezését, különösen, ha : A csapaton belüli kommunikáció elengedhetetlen a feladatok hatékony végrehajtásához. Azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik mindenki számára a valós idejű együttműködést, segítik a projektek gyorsabb befejezését, különösen, ha agilis marketingcsapatot vezet. Biztonság: Mivel érzékeny ügyféladatokról van szó, fontos, hogy a rendszer biztonságos legyen és titkosított kapcsolatokkal rendelkezzen.

A vállalat igényeitől függően lehet, hogy több vagy kevesebb szükséges. De ez a hét elem remek kiindulási alapot jelent.

A 10 legjobb marketingeszköz-kezelő szoftver

Kezdjük el kiválasztani a legjobbakat a többi közül. Íme a kedvenc marketing erőforrás-kezelő szoftvereink 2023-ra.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy sokoldalú projekt- és feladatkezelő rendszer, amelyet minden méretű csapat számára terveztek. Interaktív táblák, automatizált munkafolyamatok, Gantt-diagramok és egyéb eszközök segítségével szervezheti és kezelheti marketingfeladatait és projektjeit.

Ráadásul a ClickUp megkönnyíti az erőforrások szervezését és elosztását a hatékony marketingkampányok érdekében. Ha az összes marketingeszközt a ClickUp-ban tervezi meg és tárolja, akkor az egész csapata gyorsan hozzáférhet mindahhoz, amire szüksége van a kijelölt feladat elvégzéséhez.

A ClickUp önmagában nem elég? Ne aggódjon, számos népszerű szoftverrel, például a Slackkel, a Zoommal, a Trellóval, a Google Drive-val, a Dropboxszal és másokkal is integrálható.

A ClickUp legjobb funkciói:

Használja a munkaterhelés-nézetünket , hogy megértsen, mennyit (vagy mennyit keveset) dolgozik valaki jelenleg.

Vegye kézbe marketingeszközeinek elosztását személyre szabott irányítópultokkal és elemzésekkel.

Az intelligens és testreszabható sablonok segítségével létrehozhatja, nyomon követheti és adaptálhatja marketingeszközeit.

A ClickUp korlátai:

Időbe telik, amíg végignézi az összes oktatóvideónkat, hogy megértse, mire képes a ClickUp.

Néhány funkció még nem került be az alkalmazásba.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Adobe Campaign

Az Adobe segítségével

Az Adobe Campaign egy kampánykezelő eszköz, amelyet az Adobe ökoszisztéma részeként fejlesztettek ki. Hatékony funkciókat kínál a dinamikus tartalomkészítéshez, a többcsatornás kampányokhoz és az Adobe Analytics elemzési adataihoz, hogy vállalata megalapozottabb döntéseket hozhasson.

Az Adobe Campaign drag-and-drop rendszerével egyszerűen hozhat létre komplex kampányokat egy helyen. Ráadásul a központi munkafolyamat-kezelő rendszernek köszönhetően mindig naprakész információkkal rendelkezhet marketingosztályának tevékenységéről.

Az Adobe Campaign legnagyobb hibája, hogy elsősorban olyan nagyobb vállalatok számára készült, amelyek már más Adobe-megoldásokat is használnak. Ha ez Önre is igaz, akkor megtalálta a tökéletes MRM-megoldást.

Az Adobe Campaign legjobb funkciói:

A dinamikus tartalom funkcióval automatikusan személyre szabott tartalmat generálhat a közönségének.

Készítsen többcsatornás kampányokat egy helyen, drag-and-drop rendszerrel.

Az Adobe Analyticsből származó elemzési adatokat felhasználhatja marketingkampányai hoz.

Az Adobe Campaign korlátai:

Túl drága a kisebb vállalatok vagy induló vállalkozások számára

Hihetetlenül összetett, ami megnehezíti a beállítást és a hatékony működést.

Erőforrás-igényes, ami rendszerleállást okozhat.

Az Adobe Campaign árai:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adobe Campaign értékelések és vélemények:

G2 : 4,1/5 (331 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (165 értékelés)

3. Miro

via Miro

A Miro egy vizuális együttműködési platform, amelynek célja, hogy a csapatmunkát szórakoztatóbbá és hatékonyabbá tegye.

Kis csapatok számára a Miro is lehet egy költséghatékony MRM-helyettesítő. A Miro egy egyszerű rendszert biztosít a csapatok számára a feladatok szervezéséhez, dokumentumok létrehozásához és az eszközök egy helyen történő tárolásához. Beépített videokonferencia-szoftverrel is rendelkezik, amely távoli értekezletekhez használható.

A Miro azonban soha nem volt igazán célzott MRM szoftvernek szánva. Ezért hiányoznak belőle a listán szereplő kifinomultabb megoldások munkafolyamat-automatizálási és jelentéskészítési funkciói.

A Miro legjobb funkciói:

A sablonok gyors és hatékony brainstormingot vagy tervezési üléseket tesznek lehetővé.

Az interaktív tábla könnyen használható.

Integrálható a technológiai eszközkészletében található leggyakoribb eszközökkel.

A Miro korlátai:

A projektkezelő eszközei némileg korlátozottak.

A nagyobb vállalatok valószínűleg nehezen tudnák az összes adatukat és erőforrásukat ebben a rendszerben rendszerezni.

Miro árak:

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények:

G2 : 4,8/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)

4. Papirfly

Via Papirfly

A Papirfly egy MRM platform, amelynek középpontjában az eszközkezelés áll. Úgy tervezték, hogy minden méretű csapat használhassa, a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig.

A Papirfly leginkább eszközkönyvtár-rendszeréről ismert, de ennél sokkal többet tud. Feladatkezelő, projekttervező és elemző jelentéskészítő eszközökkel is rendelkezik. Például a Papirfly segítségével olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyekkel elérheti legfontosabb marketingcéljait.

A platform legnagyobb hátránya a meredek tanulási görbe, amelyet egyes felhasználóknak nehéz lehet leküzdeni. Ha inkább egy gyors megoldást keres egy kis csapat számára, akkor ez nem biztos, hogy a megfelelő eszköz az Ön számára.

A Papirfly legjobb funkciói:

A Papirfly digitális eszközkezelő könyvtárával az összes márkaeszközt egy kényelmes helyen tárolhatja és rendszerezheti.

Az interaktív munkafolyamatok egyszerűsítik a feladatok létrehozását és kiosztását a csapaton belül.

A címkézési rendszernek köszönhetően egy adott eszköz megtalálása gyerekjáték.

A Papirfly korlátai:

Nem tartalmaz időgazdálkodási vagy nyomonkövetési eszközöket.

A sablonokat nem könnyű egyedül módosítani.

Papirfly árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Papirfly értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (41 értékelés)

Capterra: 43,6/5 (96 értékelés)

5. Kantata

via Kantata

A Kantata egy marketing erőforrás-kezelési megoldás, amelynek célja, hogy segítse a csapatok jobb együttműködését. A Kantata intuitív drag-and-drop felülettel rendelkezik, amely segítségével gyorsan létrehozhat munkafolyamatokat, feladatokat oszthat ki a csapat tagjai között, és még sok minden mást.

Ezenkívül a Kantata beépített eszközkönyvtárral és verziókezelő rendszerrel is rendelkezik, amely megkönnyíti a kreatív eszközök tárolását, keresését és az azokhoz való közös munkát. A Kantata különösen jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek segítségre van szükségük a munkaerő-igény előrejelzéséhez.

A fejlett előrejelző eszköz segítségével biztosíthatja, hogy mindig elegendő számú alkalmazott álljon rendelkezésre az ügyfelek kiszolgálásához.

A Kantata legjobb funkciói:

Számos integrációt és munkafolyamat-automatizálást tartalmaz.

Előrejelzi a munkaerőhiányt vagy -többletet, így Ön ennek megfelelően tud alkalmazkodni.

A fejlett készségek-összehangoló szoftver egyszerűsíti a megfelelő emberek megfelelő munkákhoz való hozzárendelését.

A Kantata korlátai:

Az elavult felhasználói felület lassúvá teszi a rendszert.

Annyi új funkció jelenik meg online, hogy nehéz lehet megérteni, mire is képes a Kantata.

Kantata árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kantata értékelések és vélemények:

G2 : 4,1/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (584 értékelés)

6. Monday.com

A Monday.com egy all-in-one munkamenedzsment platform, amely racionalizálja marketingfolyamatait. A csapatok használhatják projektjeik nyomon követésére, feladatok prioritásainak meghatározására, határidők megtekintésére és még sok másra.

A Monday alapvetően egy együttműködési eszköz, amely egyszerűsíti a csapatok és osztályok közötti kommunikációt, de számos olyan funkcióval is rendelkezik, amelyek egy kiváló MRM eszközhöz szükségesek. Ezek közé tartoznak az automatizált munkafolyamatok, a jelentések és az eszközkezelés.

A Monday legnagyobb hátránya, hogy nagyobb vállalatok számára gyorsan kezelhetetlenné válhat. Kis- és középvállalkozások számára azonban a Monday egy vonzó MRM-megoldás.

A hét legjobb funkciói:

A többféle táblázati nézetek megkönnyítik az idő- és feladatkezelést, így marketingeszközeit a leghatékonyabban tudja felhasználni.

A testreszabható táblák segítenek a marketingeszközök és feladatok egy helyen történő rendszerezésében.

Az egyedi irányítópultok és jelentések megmutatják, mennyire hatékonyak a jelenlegi marketingstratégiái.

Hétfői korlátozások:

Ez egy olyan rendszer lehet, amelyet nehéz bővíteni, ahogy marketingtevékenységeinek hatóköre és összetettsége növekszik.

A technikai támogatás elérése nehézségekbe ütközhet, ha problémája van valamelyik funkcióval.

Hétfői árak:

Egyéni : Ingyenes

Alap : 8 USD/hó felhasználónként

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Pro : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árazási szerződés

Hétfői értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

7. Wrike

via Wrike

A Wrike egy felhőalapú munkamenedzsment és együttműködési eszköz, amely projektmenedzsmentet, feladatkiosztást, időkövetést, dokumentummegosztást és még sok mást egyesít egy platformon.

A Wrike emellett nagyon testreszabható. Például létrehozhat egyedi sablonokat az ismétlődő folyamatokhoz, vagy beállíthat automatikus figyelmeztetéseket a határidőn túllépett feladatokra. Ez azt jelenti, hogy azok a csapatok, amelyek időt fektetnek a Wrike-ba, jobb, személyre szabottabb élményben részesülnek.

A Wrike legjobb funkciói:

Címkézze meg feladatait és alfeladatait a Wrike-ban, hogy minden részleg megtalálhassa és felhasználhassa a szükséges eszközöket.

Az online korrektúra felgyorsítja az új marketingeszközök jóváhagyási folyamatát.

Az egyedi kérések segítségével a vezetők gyorsan elindíthatják a projekteket vagy automatizálhatják a folyamatokat.

A Wrike korlátai:

A Wrike mobilalkalmazása korlátozott és nehezen használható projektmenedzsment célokra.

A munkatársaknak és az új felhasználóknak egy ideig tart, mire igazán megértik, mire képes a Wrike, hacsak nincs saját belső bevezetési folyamatuk.

Wrike árak:

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények:

G2 : 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1000+ értékelés)

8. HubSpot Marketing Hub

A Hubspot segítségével

A HubSpot Marketing Hub egy átfogó eszközkészlet, amelynek célja, hogy segítsen marketingkampányainak kezelésében, teljesítményének nyomon követésében és a kampányokból származó adatok elemzésében.

A Marketing Hub számos eszközt tartalmaz tartalomkészítéshez, SEO-optimalizáláshoz, webhelykövetéshez, automatizált munkafolyamatokhoz, potenciális ügyfelek megszerzéséhez és ápolásához, valamint egyéb feladatokhoz.

Mindez kiváló választássá teszi azokat a vállalkozásokat, amelyeknek nem csak egy alapvető feladatkezelőre vagy időkövetőre van szükségük.

A HubSpot Marketing Hub legjobb funkciói:

Zökkenőmentesen integrálható a HubSpot többi CRM-jével.

A hatékony automatizálási eszközök segítségével kevesebb erőforrással hozhat létre e-mailes marketingkampányokat.

A multi-touch bevétel-hozzárendelés segítségével megtudhatja, mely marketingtevékenységek eredményeznek valódi ROI-t.

A HubSpot Marketing Hub korlátai:

A teljes funkcionalitás csak akkor érhető el, ha előfizet a teljes HubSpot ökoszisztémára.

A korlátozott számú irányítópult egyes vállalatok számára korlátozó tényező lehet.

HubSpot Marketing Hub árak:

Professzionális : 890 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot Marketing Hub értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (5000+ értékelés)

9. Brandfolder

Via Brandfolder

A Brandfolder egy eszközkezelő és együttműködési platform, amelyet marketingesek számára terveztek tartalmak tárolására, megosztására, rendszerezésére és védelmére. A világ legnagyobb márkái használják marketingeszközeik kezelésére, a logóktól és fotóktól a videókig és dokumentumokig.

A Brandfolder rendszer az MRM alapvető funkcióit fedi le, beleértve a feladatok kiosztását és kezelését, az eszközök nyomon követését, a munkafolyamatok automatizálását, az elemzési jelentéseket és még sok mást.

A Brandfolder igazi sztárja azonban az AI tartalomc ímkézője, amely megkönnyíti a hatalmas eszközkönyvtárakkal rendelkező csapatok számára a rendszerezést. Ha csapatának nincs ilyen problémája, akkor lehet, hogy vannak jobb megoldások az Ön számára.

A Brandfolder legjobb funkciói:

Az AI tartalom címkéző automatikusan kategorizálja az összes eszközét, így könnyedén megtalálhatja, amire szüksége van.

Tartalmaz egy intelligens CDN-t, amely tárolja a képeit, és lehetővé teszi azok gyorsabb megjelenítését e-mailekben, blogbejegyzésekben és máshol.

A Brandfolder központi munkaterülete kiválóan alkalmas marketingkampányok tervezésére és végrehajtására.

A Brandfolder korlátai:

A hosszú beállítási folyamat elriaszthatja a kisebb csapatokat.

Időbe telik, mire megértjük, hogyan kategorizálja az AI a különböző eszközöket.

Brandfolder árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Brandfolder értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (436 értékelés)

10. MarcomCentral

Via MarcomCentral

A MarcomCentral egy felhőalapú marketingeszköz-kezelési megoldás, amelyet nagyvállalatok számára fejlesztettek ki. A MarcomCentral segítségével a csapatok könnyedén tárolhatják, elérhetik és közösen dolgozhatnak az összes kreatív eszközükön egy helyen.

A MarcomCentral emellett kiterjedt elemzési jelentéseket és automatizált munkafolyamatokat is biztosít olyan feladatokhoz, mint a jóváhagyási kérelmek, a projektkövetés és a márka hűség.

A MarcomCentral legnagyobb hátránya a komplexitása. Az all-in-one rendszer működőképessé tétele időt és erőforrásokat igényel, amelyekkel egyes csapatok nem rendelkeznek.

A MarcomCentral legjobb funkciói:

A teljes munkafolyamat-kezelés lehetővé teszi a teljes marketingfolyamat optimalizálását a jóváhagyástól a szállításig.

Az eszközök lejárati értesítései hasznosak a hamarosan lejáró marketingeszközök nyomon követéséhez.

A belső elemzési és betekintési platformok értékelik, hogy marketingeszközeit hatékonyan használja-e.

A MarcomCentral korlátai:

A MarcomCentral egyedi célokra való testreszabása nehéz lehet, különösen, ha a csapatában nincs olyan személy, aki tapasztalattal rendelkezik ezzel a szoftverrel.

A sablonok létrehozása több időt vesz igénybe, mint kellene.

MarcomCentral árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MarcomCentral értékelések és vélemények:

G2 : 4,1/5 (87 értékelés)

Capterra: 4/5 (84 értékelés)

Gyakran ismételt kérdések a marketingeszköz-kezelő szoftverekről

Hogyan segít az MRM szoftver a vállalkozásoknak marketingfolyamataik racionalizálásában?

Az MRM szoftver időmegtakarítást jelent a vállalkozások számára azáltal, hogy automatizálja az olyan feladatokat, mint a költségvetés nyomon követése, a projektmenedzsment és az eszközkezelés. Emellett lehetővé teszi a csapat tagjai közötti együttműködést, és valós időben áttekintést nyújt a kampányok teljesítményéről.

Melyek az MRM szoftverek legfontosabb jellemzői?

Az MRM szoftverek néhány főbb funkciója a költségvetés nyomon követése, a projektmenedzsment, az eszközkezelés, a munkafolyamatok automatizálása, a kampányok tervezése és nyomon követése, valamint az elemzés és a jelentések készítése.

Milyen előnyei vannak az MRM szoftver használatának egy vállalkozás számára?

Az MRM szoftver használata segíthet a vállalkozásoknak javítani marketing ROI-jukat azáltal, hogy optimalizálja marketingfolyamataikat, csökkenti a költségeket és növeli a hatékonyságot. Emellett elősegítheti a csapatok közötti együttműködést és a valós idejű betekintésen alapuló, adatközpontú döntéshozatalt.

A megfelelő marketing erőforrás-kezelő szoftver a csapatának

A marketingeszköz-kezelő eszközök felbecsülhetetlen értékűek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek marketingtevékenységüket bővíteni szeretnék. Ezek a megoldások számos funkciót kínálnak, az automatizált munkafolyamatoktól és a feladatkezeléstől az elemzési jelentésekig és az eszközök nyomon követéséig.

Minden MRM-platformnak megvannak a maga egyedi erősségei és gyengeségei, ezért fontos, hogy alaposan megvizsgálja mindegyiket, mielőtt döntést hoz.

A kutatási folyamat megkezdésének egyik módja az, hogy kipróbálja ezeket az MRM szoftvereket. A ClickUp segítségével hozzáférhet kiterjedt marketing sablonkönyvtárunkhoz, feladatkezelő rendszerünkhöz és még sok máshoz.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és kezdje el profi módon kezelni marketingeszközeit.