A 10 legjobb közösségi média menedzsment eszköz ügynökségek számára 2025-ben

Csak az Egyesült Államokban több mint 10 000 digitális ügynökség működik, ezért a márkák számára soha nem volt még ennyire fontos, hogy erős közösségi média jelenléttel rendelkezzenek a versenyképességük megőrzése érdekében.

Az egy vagy több márkát kezelő marketingügynökségek számára a megfelelő eszközök használata segíthet a tartalomkészítés és a teljesítményjelentések elkészítésében. A közösségi média munkafolyamatának minden részét tervező, kezelő és nyomon követő projektmenedzsment szoftverektől a tartalom-együttműködésig, ezek az eszközök biztosítják, hogy maximalizálja csapata erőfeszítéseit és sikeres tartalomstratégiát alakítson ki.

Ideje feljebb lépni a közösségi média terén. Íme a 10 legjobb közösségi média menedzsment eszköz ügynökségek számára, amelyek ma elérhetők!

A közösségi média menedzsment eszközök segítenek az ügynökségeknek és a vállalkozásoknak a közösségi média fiókjaik hatékonyabb kezelésében.

Ezek az eszközök számos funkciót kínálnak, például:

Bejegyzések tervezése és ütemezése

Közösségi média monitorozás

Csapatmunka

Elemzés és jelentések

Projektmenedzsment és kampánymenedzsment

És még sok más

Összességében ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy csökkentsék a rutinmunkára fordított időt, így az ügynökségek az értékes munkára koncentrálhatnak.

Mi teszi jóvá egy közösségi média menedzsment eszközt?

Egy megbízható közösségi média menedzsment eszköznek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Intuitív felhasználói felület

Naptárfunkció, amely áttekintést nyújt a több platformon megjelenő tartalmakról.

Visszajelzés és együttműködési funkciók

Jóváhagyási munkafolyamatok egyedi vagy előre beállított opciókkal

Hozzáférhető és skálázható árak

Miért érdemes ügynökségének közösségi média menedzsment eszközt használnia?

Ügynökségként kihívást jelenthet több ügyfél kampányának nyomon követése különböző közösségi média csatornákon. Egy jó közösségi média menedzsment eszköz lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy megoldásokat találjanak minden alapvető feladatra: adatok elemzése, teljesítmény mérése, ügyfelekkel való együttműködés, valamint tartalom létrehozása és terjesztése.

Ezzel el is jutottunk a 10 közösségi média menedzsment eszközhöz, amelyek segítségével ügynöksége új szintre léphet. ? ?

1. ClickUp

A legjobb az all-in-one projektmenedzsmenthez és a csapatmunkához

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp egy vezető projektmenedzsment és termelékenységi platform. A ClickUp alapvetően egy all-in-one projektmenedzsment megoldásként lett kialakítva, amely segít a csapatoknak felügyelni feladataikat, hatékonyan kezelni munkafolyamatuk minden részét és elérni céljaikat.

Miért hasznos ez az eszköz a marketingügynökségek számára? Íme néhány ok:

1️⃣ Teljesen testreszabható platform rugalmas funkciókkal: Több száz hatékony funkciót, felhasználóbarát felületet és teljesen testreszabható platformot kínál. Ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ot bármilyen módon konfigurálhatja, hogy megfeleljen projektje igényeinek, felhasználási eseteinek, preferenciáinak és munkafolyamatainak, így ez az eszköz tökéletesen illeszkedik bármely csapat, beleértve a közösségi média marketing csapatokat is.

2️⃣ Projektmenedzsment és csapatmunka : A ClickUp segítségével a marketingcsapatok fejlett projektmenedzsment és együttműködési funkciókhoz férhetnek hozzá. Válasszon több mint 15 egyedi nézet közül, hogy a saját elképzelései szerint szervezze meg a tartalommarketing-projekteket, és használja a ClickUp Docs blogokhoz, wikikhez, SOP-khoz és egyéb dokumentációs igényekhez, valamint a brainstorminghoz, stratégiai tervezéshez és koncepciók kidolgozásához szolgál ó Whiteboards együttműködési eszközöket. A közösségi média menedzserek és csapatok szintén nagy hasznát vehetik a ClickUp Naptár nézetének, ahol megtervezhetik, koordinálhatják és kezelhetik közösségi média és tartalom naptárukat.

A ClickUp naptár nézetével ütemezheti a közösségi médiás bejegyzéseket, blogokat és bejelentéseket más feladataival és megbeszéléseivel együtt.

3️⃣ Lehetővé teszi vendégek, például ügyfelek és külső csapatok részvételét : Az ügyfelekkel és külső csapatokkal való kommunikációt illetően az ügynökségek vendégeket hívhatnak meg munkaterületükre, és a Megosztás és adatvédelem beállítások segítségével szabályozhatják, hogy a vendégek milyen hozzáféréssel rendelkeznek. Ha ügyfeleinek hozzáférést biztosít a ClickUp-hoz, az azt jelenti, hogy a platformon belül együtt dolgozhat velük, és olyan funkciókat használhat, mint a Proofing, amely lehetővé teszi képek, videók és PDF-ek megjegyzéssel ellátását a könnyű kommunikáció és a visszajelzés és jóváhagyás folyamatának felgyorsítása érdekében.

Központosítsa a visszajelzéseket és gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatokat a Proofing segítségével, amely lehetővé teszi a megjegyzések közvetlen hozzárendelését a feladat mellékleteihez.

4️⃣ Testreszabható sablonok könyvtára: A ClickUp minden felhasználási esethez sablonok könyvtárát kínálja, beleértve a kezdő szintű közösségi média sablont és a modern közösségi média naptár sablont, amelyek szilárd keretet biztosítanak a ClickUp-ban végzett munkához. Van egy haladó szintű sablon is, amely segít kidolgozni a közösségi média stratégiáját, és egy helyen kezelni az összes munkáját, csapatát és ügyfelét: a ClickUp közösségi média bejegyzések sablonja!

A ClickUp Social Posts Template rugalmas, előre elkészített nézeteket, egyéni állapotokat, egyéni mezőket és még sok mást tartalmaz. A személyes közösségi média sablonja tökéletes alapot biztosít a tartalom beillesztéséhez, stratégiájának kidolgozásához és optimalizálásához.

Akár ügynökségekről, kis csapatokról, nagyvállalatokról vagy ezek közöttről van szó, a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a termelékenység megőrzésében. Összefoghatja közösségi média marketing projektjeit, és biztosíthatja azok zökkenőmentes működését ezzel az all-in-one projektkezelő eszközzel – ez lehet pontosan az, amire közösségi média ügynökségének szüksége van.

Legjobb funkciók

Több mint 15 egyedi nézet : Több mint 15 egyedi nézet, hogy munkáját a saját elképzelése szerint vizualizálhassa, beleértve a Naptár nézetet is.

ClickUp Brain: Hozzon létre Hozzon létre AI által generált tartalmakat a ClickUp AI eszközével.

Naptár nézet : Kezelje közösségi naptárát, fejlessze közösségi média tartalmát és még sok mást egyetlen nézetben.

Teljesen testreszabható platform : Testreszabhatja a ClickUp-ot bármilyen igényhez. Használhatja : Testreszabhatja a ClickUp-ot bármilyen igényhez. Használhatja weboldal-projektmenedzsment hez, tartalomkezeléshez és még sok máshoz.

Ellenőrzés : Gyorsítsa fel a visszajelzések és jóváhagyások folyamatát azáltal, hogy közvetlenül a képekre, videókra és PDF-fájlokra jegyzeteket fűz, és megjelöli a csapattagokat vagy ügyfeleket.

Címkék : Adjon hozzá egyéni címkéket, hogy kategóriák szerint rendezze feladatait.

Prioritási jelölések : Jelölje meg feladatait sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúként, hogy csapata tudja, : Jelölje meg feladatait sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúként, hogy csapata tudja, mit kell előnyben részesíteni.

Testreszabható sablonok : Válasszon több mint 1000 testreszabható sablon közül minden felhasználási esethez, beleértve : Válasszon több mint 1000 testreszabható sablon közül minden felhasználási esethez, beleértve a tartalomnaptár-sablonokat is

Mobilalkalmazás : A ClickUp mobil eszközökön is elérhető. Bármikor, bárhonnan hozzáférhet munkájához.

Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 másik munkaeszközhöz, hogy minden munkáját egy helyen végezze, és egyszerűsítse munkafolyamatát.

Árak

Ingyenes csomag : Örökre

Korlátlan : 7 USD/tag/hónap

Üzleti : 12 USD/tag/hónap

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (6547 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3602 értékelés)

2. Planable

A legjobb tartalom-együttműködéshez

via Planable

A Planable egy tartalomtervező és együttműködési eszköz, amely segít a marketingcsapatoknak a közösségi média tartalmuk tervezésében, előnézetében, jóváhagyásában és az azzal kapcsolatos együttműködésben.

A Planable segítségével könnyedén megoszthatja posztötleteit kollégáival és ügyfeleivel, és ugyanazon a helyen valós idejű visszajelzéseket kaphat. A legújabb frissítéssel, az Universal Contenttel a csapatok bármilyen típusú tartalmat létrehozhatnak és közösen dolgozhatnak rajta: közösségi média posztok, hírlevelek, blogok, termékleírások és minden más.

A Planable többféle módon is egyszerűsíti a tartalom jóváhagyását. Először is, a Planable felhasználói négy jóváhagyási munkafolyamat közül választhatnak: Nincs, Opcionális, Szükséges és Többszintű jóváhagyás. Az utóbbi lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a helyzetüknek megfelelő beállításokkal testreszabják a jóváhagyási folyamatot, és további biztonsági réteget ad hozzá azzal, hogy a bejegyzések publikálás előtt jóváhagyási láncon mennek keresztül. Például beállíthatja, hogy egy bejegyzésnek először az ügyfél jogi osztályán kell átmennie a publikálás előtt.

A Planable intuitív felülete megkönnyíti a különböző csapatok közötti együttműködést is. Csapatának beszélgetései egyetlen platformon belül zajlanak, és könnyedén megjelölhet más tagokat, hogy megbeszéléseket indítson vagy tartalmakat vizsgáljon meg. Ez azért lehetséges, mert a beszélgetések kommentek és válaszok formájában közvetlenül a kérdéses bejegyzés mellett jelennek meg.

Külső együttműködés is lehetséges. A tartalmakat és kommenteket „belső” státuszra állíthatja, amíg 100%-ig biztos nem lesz abban, hogy készen állnak az ügyfél jóváhagyására. Az ügyfelek számára lehetőség van egy közvetlenül a bejegyzéshez vezető link létrehozására, így az ügyfelek könnyedén átugorhatnak a bejegyzéshez, és megoszthatják gondolataikat a kommentekben.

Akár egy kis marketingügynökséget vezet, akár sok különböző ügyfelet kezel, a Planable olyan eszközöket kínál, amelyekkel egyszerűsítheti az együttműködési folyamatokat, és jobb eredményeket érhet el kampányai során. Kezdje egy termék bevezetésének tervezésével, és használja a Planable-t az összes csatorna (közösségi média, blog, e-mailek, bannerek stb.) tartalmának szinkronizálására.

Legjobb funkciók

Többszintű és testreszabott jóváhagyási munkafolyamatok

Szinkronizálja és/vagy módosítsa a közösségi média platformokra szánt bejegyzéseket (még nem elérhető univerzális tartalomhoz).

Intuitív és elegáns naptárnézet

Testreszabható szűrők a tartalmához, amelyek egyéni nézetként menthetők el.

Ötféle módszer a tartalom megtekintésére (rács, lista, hírcsatorna, naptár

Valós idejű együttműködés

Alkalmazáson belüli képszerkesztő eszköz

Integráció a főbb közösségi média platformokkal

Árak

Ingyenes csomag

Alap : 13 USD/felhasználó/hónap

Pro : 26 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (548 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (305 értékelés)

3. Hootsuite

A legjobb tartalomkészítő és jelentéstevő ügynökségek számára

via Hootsuite

A Hootsuite az egyik legrégebbi és legismertebb közösségi média menedzsment eszköz. A Hootsuite az egyik legnépszerűbb megoldásként tett szert hírnévre azoknak az ügynökségeknek a körében, amelyek befektetni szeretnének közösségi média marketing tevékenységükbe.

A Hootsuite számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyet egy ilyen kaliberű közösségi média eszköztől elvárhatunk, beleértve a közösségi média bejegyzések ütemezését, monitorozását, feladatkezelést és teljesítményjelentést. A jelentéskészítési és projektkezelési funkciók egyenlő arányú keverékének köszönhetően a Hootsuite jó megoldás azoknak az ügynökségeknek, amelyek teljesítményorientált és kreatív projektekkel foglalkoznak.

Legjobb funkciók

A vezetők konkrét közösségi média bejegyzéseket rendelhetnek hozzá konkrét csapattagokhoz.

A Hootsuite naptára háromféle nézetet (lista, hét, hónap) és két alnézetet (bejegyzés státusza vagy közösségi hálózat szerint) kínál.

Részletes elemzési és jelentési funkciók

Korlátozások

Nincs központi médiakönyvtár az eszközök megosztásához

Más eszközökhöz képest viszonylag korlátozott együttműködési funkciók

Magas árak

Nincs verziókezelés a bejegyzésekhez

Nincs lehetőség a bejegyzések megosztására vendégekkel.

Árak

Professzionális: 99 dollár havonta

Csapat: 249 USD havonta

Üzleti: 739 USD havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,1 az 5-ből (3840 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (3412 értékelés)

4. Agorapulse

A legjobb a közösségi média menedzsmenthez és a projektmenedzsmenthez

via Agorapulse

Az Agorapulse egy közösségi média menedzsment platform, amely ütemezési és feladatkezelési funkciókat kínál. Az Agorapulse-t más ügynökségeknek szánt közösségi média eszközöktől az különbözteti meg, hogy marketinggel kapcsolatos számos területet lefed, az elemzéstől, a kulcsszavak figyelésétől és a közösségi média figyelésétől a projektmenedzsmentig.

Legjobb funkciók

Vizuális tartalomnaptár

Külső együttműködéshez használható megosztott naptár kiegészítő

Széles körű közösségi média marketing feladatokat fed le.

Szilárd közösségi média projektkezelési funkciók

Korlátozások

Nincs többszintű jóváhagyás

Meredek tanulási görbe

A felhasználói felület javítható

Árak

Ingyenes csomag

Alapcsomag: 49 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Professzionális: 79 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Haladó: 119 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (871 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (698 értékelés)

5. Sprout Social

A legjobb a közösségi média figyelemmel kíséréséhez

via Sprout

A Sprout Social egy ügynökségek számára tervezett közösségi média menedzsment eszköz. A Sprout Social segítségével könnyedén kezelhet több fiókot egy platformon, és együttműködhet a csapatok között. A részletes elemzési és jelentési funkciók segítségével mérheti kampányai sikerét is.

Végül, a Sprout Social egy másik nagyszerű funkciója a kiterjedt eszközkönyvtár. Mivel az ügynökségek definíció szerint eszközfüggőek, a Sprout eszközkönyvtára hatalmas értéket képvisel, mivel egy teljes alplatformot kínál, ahol az ügynökségek megoszthatják, kezelhetik és terjeszthetik eszközeiket a csapatokkal és az ügyfelekkel.

Legjobb funkciók

Intelligens beérkező levelek mappa a kérések és feladatok gyors rendezéséhez

Kétféle nézetű eszközkönyvtár, amely gyors és egyszerű eszközkezelést tesz lehetővé.

Gazdag elemzési, közösségi médiafigyelési és monitorozási funkciók

A külső együttműködés egyszerű és egyértelmű

Korlátozások

Magas árak kis ügynökségek számára

A bejegyzéseket nem lehet csoportosítani a naptárban

Nincs drag and drop opció a naptárban

Árak

Standard: 249 USD havonta

Professzionális: 399 dollár havonta

Haladó: 499 USD havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (2367 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (550 értékelés)

Nézze meg ezeket a Sprout Social alternatívákat!

6. Buffer

A legjobb integrációkhoz, jelentésekhez, menedzsmenthez

via Buffer

A Buffer számos integrációjának köszönhetően vált híressé, de emellett minden méretű ügynökség számára hatékony eszköz is.

A Buffer segítségével könnyedén létrehozhat és ütemezhet bejegyzéseket több közösségi média fiókra. Kiváló elemzési funkciójával nyomon követheti a bejegyzések teljesítményét, jelentést készíthet az előrehaladásról, és összehasonlíthatja magát a versenytársakkal. Ráadásul tömeges ütemezési funkciójával tökéletes eszköz ügynökségek számára, amelyeknek nagy ügyfélkörük van.

Legjobb funkciók

Számos integráció, beleértve a Canva-t is.

Kampánykövetés és -kezelés: a kampányablakban tartalmakat hozhat létre, és nyomon követheti a tervezett, közzétett, tervezett bejegyzéseket és jóváhagyásokat.

Kifejezetten ügynökségek számára készült árazási tervvel rendelkezik.

Korlátozások

A bejegyzésekhez nincsenek címkék és tagek, amelyek nagy léptékű közösségi média kezdeményezéseknél elengedhetetlenek.

Nem teszi lehetővé a külső csapatokkal való együttműködést.

A Hootsuite jóváhagyási infrastruktúrája kissé korlátozott abban az értelemben, hogy az 1:1 jóváhagyási munkafolyamaton kívül a felhasználók nem tudják rétegek szerint strukturálni a jóváhagyásokat.

Árak

Ingyenes csomag

Essentials: 6 dollár csatornánként/hónapban

Csapat: 12 USD csatornánként/hónapban

Ügynökség: 120 dollár 10 csatornáért/hónap

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,3 az 5-ből (971 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (1390 értékelés)

7. Sendible

A legjobb kis- és közepes méretű ügynökségek számára

via Sendible

A lista következő helyén a Sendible áll, egy hatékony eszköz, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket közösségi média fiókjaik kezelésében. A Sendible rendkívül sokféle funkciót kínál, többek között tartalomnaptárakat, automatizált üzeneteket és jelentéskészítési lehetőségeket. Ezenkívül a Sendible lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben együttműködjenek ügyfeleikkel és csapattagjaikkal a projektekben.

A Sendible néhány olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkülönböztetik a hasonló eszközöktől, például a DM-figyelés és az ügyfél-vezérlőpult. Ez utóbbi kiválóan egyszerűsíti a csapat-ügyfél menedzsmentet. Említésre méltó még a beépített képszerkesztő és a témajavaslatok is.

Legjobb funkciók

A felhasználók több közösségi média platformon is szinkronizálhatják és szerkeszthetik a bejegyzéseket, ahelyett, hogy minden bejegyzést külön-külön szerkesztenének.

Intuitív, nagyon könnyen használható közösségi média naptár

DM-figyelés

A Client Connect lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy közösségi média fiókjaikat a Client Dashboardhoz kapcsolják anélkül, hogy megadnák bejelentkezési adataikat.

Egyedi jóváhagyási munkafolyamatok ügyfelek és közösségi média csapatok számára

Korlátozások

A mobil élmény javítható

Árak

Alkotó: 29 dollár havonta

Traction: 89 dollár havonta

Skálázás: 199 dollár havonta

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (832 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (116 értékelés)

8. Később

A legjobb a közösségi média és tartalommarketing ügynökségek számára

via Later

A Later kiváló választás minden ügynökség számára, amely a közösségi média menedzsmentjét a következő szintre szeretné emelni. Intuitív ütemezési rendszere lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy helyen tervezzenek és tegyenek közzé tartalmakat több csatornán, ezzel időt és energiát takarítva meg. Emellett hatékony elemzési funkciókat és SEO eszközöket is kínál.

Ezenkívül a Later vizuális médiakönyvtára megkönnyíti a vizuális tartalmak tárolását és rendszerezését, így a felhasználók gyorsan megtalálhatják a következő bejegyzésükhöz tökéletesen illő fotót vagy videót. Ilyen hatékony funkciókkal nem csoda, hogy a Later az egyik legnépszerűbb ügynökségi közösségi média menedzsment eszközzé vált.

Legjobb funkciók

Integráció a WordPress-szel

Könnyű használat és tiszta felület

Robusztus médiakönyvtár, amely megkönnyíti a csapatok eszközkezelését és az ügyfélkezelést.

Támogatja a Link in Bio szolgáltatást

Korlátozások

Nincs Google Profile (korábban Google My Business) integráció

Kissé rugalmatlan árazás. Például a Starter és a Growth csomagok 30, illetve 150 bejegyzésre korlátozzák az egyes közösségi oldalakon való posztolást.

A kezdő csomagok az elemzési adatokat legfeljebb három hónapra korlátozzák.

Árak

Starter: 18 dollár havonta

Növekedés: 40 dollár havonta

Haladó: 80 dollár havonta

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (289 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (358 értékelés)

9. Planoly

A legjobb közepes és nagy ügynökségek számára

via Planoly

A Planoly egy másik kiváló választás azoknak az ügynökségeknek, amelyek optimalizálni szeretnék közösségi média munkafolyamatukat. Ez a népszerű ütemezési platform Instagrammal, Pinteresttel, Twitterrel, Facebookkal és más jelentős platformokkal működik együtt.

A Planoly egyszerű vizuális felületet biztosít, amely segít az együttműködésben, a kampányok tervezésében, a teljesítménymutatók nyomon követésében és az eredmények elemzésében. A Planoly emellett több mint hétmillió stock fotót, grafikát és márkás betűtípust kínál, amelyekkel könnyedén lenyűgöző vizuális anyagokat hozhat létre.

Legjobb funkciók

Támogatja a Link in Bio szolgáltatást

Robusztus, alkalmazáson belüli TikTok videótervező

Támogatja a platformok közötti keresztposztolást (például TikTok-videók YouTube-rövidfilmekbe).

Korlátozások

Az ingyenes próbaidőszak csak hét napig tart.

A kis ügynökségek számára a Planoly elérhetetlen lehet, mivel a Starter csomag korlátozza a havi feltöltések számát.

Árak

Kezdő csomag: 13 dollár havonta

Növekedés: 23 dollár havonta

Professzionális: 43 dollár havonta

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,3 az 5-ből (64 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (46 értékelés)

10. Loomly

A legjobb elemzéshez és együttműködéshez

via Loomly

Az ügynökségek számára legjobb közösségi média eszközök összeállításunk utolsó helyét a Loomly foglalja el.

A Loomly intuitív felhasználói felületet kínál, amely megkönnyíti a bejegyzések ütemezését és közzétételét, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előnézetben megtekintsék a bejegyzéseket az összes különböző csatornájukon, valamint testreszabható szerepkörökkel és jogosultságokkal automatizált jóváhagyási folyamatokat állítsanak be.

Ez utóbbi funkció nagyobb ellenőrzést biztosít az ügynökségek csapatainak ügyfeleik tartalma felett, miközben garantálja a márka konzisztenciáját. A Loomly segítségével az ügynökségek részletes jelentésekkel elemezhetik tartalmaik teljesítményét az elkötelezettség, az elérés és egyéb mutatók tekintetében. Mindez a Loomly-t ideális választássá teszi azoknak az ügynökségeknek, amelyek hatékonyságukat szeretnék javítani a közösségi média menedzsment terén.

Legjobb funkciók

Támogatja a Snapchat integrációt

Testreszabható csapatmunka-folyamatok a közösségi média tartalmak jóváhagyásához és közzétételéhez

Javasolt posztötletek és RSS-hírcsatornák, amelyek inspirálják csapatát

Korlátozások

Nincsenek munkaterületek vagy mappák

Kézi Instagram- és Facebook-bejegyzések közzététele

UI-problémák a szűrőkkel

Árak

Alap: 35 USD havonta

Alapcsomag: 7 dollár havonta

Haladó: 172 dollár havonta

Prémium: 359 dollár havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (1307 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (476 értékelés)

Az ügynökségek számára legalkalmasabb közösségi média menedzsment eszközök az adott ügynökség igényeitől és méretétől függnek. A nagyobb ügynökségeknek fejlettebb megoldásokra lehet szükségük, amelyek mélyebb automatizálási és elemzési képességekkel rendelkeznek.

Ezzel szemben a kisebb ügynökségeknek elegendőek lehetnek az egyszerűbb megoldások, amelyek elegendő funkciót kínálnak az alapvető feladatok elvégzéséhez. Bármilyen igényei is legyenek, biztosan talál olyan közösségi média ütemezési platformot, amely kielégíti azokat – csak ki kell választania azt, amelyik olyan funkciókat és rugalmasságot kínál, amelyek támogatják növekvő igényeit és bővülő üzleti tevékenységét!

Vendégszerző:

Marco Giuliani a Planable tartalom-marketingese és feltörekvő YouTuber. Szakterülete a tartalomírás, a közösségi média szövegírás és a neo-noir grafikus regények.