A 10 legjobb HubSpot integráció és partner e-mail és CRM területén 2025-ben

A legjobban kihasználja az automatizálás előnyeit? A vállalkozások tulajdonosai tudják, hogy a CRM szoftverek célja új potenciális ügyfelek szerzése. De nem tudják, mire kell először összpontosítaniuk. Ha a célja a marketingeszközök lehető leghatékonyabb felhasználása, akkor az idő a legkorlátozóbb tényező.

A CRM szoftverek közül a HubSpot egy megbízható platform, amelyet a vállalatok imádnak. Az ügyfelek nagy része egy egyszerű szó miatt szereti a HubSpotot: választási lehetőség. A HubSpot ügyfelei átlagosan hét alkalmazást telepítenek. Ahhoz, hogy a HubSpot továbbra is az ügyfelek kedvenc platformja maradjon, olyan integrációkat kell biztosítanunk, amelyeket ügyfeleink szívesen használnak.

Ezért növekszik folyamatosan a HubSpot alkalmazás-piactér, amely már több mint 1000 integrációt kínál!

Ha eddig a CRM-jét csak egy díszes telefonkönyvként használta, itt az ideje, hogy lépjen tovább. A 10 HubSpot integráció kihasználásával csapata sokkal kevesebb időt fog tölteni a manuális munkával, és többet tud majd a legfontosabb feladatra koncentrálni: az üzletépítésre. ?

Ebben a cikkben 10 olyan HubSpot integrációt mutatunk be, amelyeket talán még nem ismer, de érdemes megismernie. ?

Mi az a HubSpot integráció?

Az integrációk összekapcsolják a HubSpotot harmadik féltől származó eszközökkel, amelyek lehetővé teszik az adatok megosztását, az automatizálást és egyéb hasznos funkciókat. A HubSpot App Marketplace több mint 1000 integrációt kínál.

Kedvenc alkalmazásainak HubSpot-ba történő integrálásával azok használata a Hubspot CRM elhagyása nélkül is lehetséges. Találhat olyan Hubspot integrációkat, amelyek segítenek az elemzésekben, az ügyfélélmény javításában, a bejövő marketingben, az online együttműködésben és még sok másban.

Ezek az integrációk segíthetnek pótolni a projekt végrehajtásában és a termelékenységben fennálló hiányosságokat.

A 10 legjobb HubSpot integráció

Íme a 10 leghasznosabb Hubspot-integráció, amelyekkel értékesítési csapata könnyedén kezelheti az ügyfélút minden szakaszát, és maximalizálhatja csapata marketingtevékenységét.

A legjobb az all-in-one projektmenedzsmenthez és a csapatok közötti együttműködéshez

Figyelje a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

Az all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszközként a ClickUp segít a különböző iparágakban működő, különböző méretű csapatoknak egyszerűsíteni munkafolyamataikat, és a legjobb megoldás arra, hogy minden munkáját egy helyre összpontosítsa. Legismertebb tulajdonsága a teljesen testreszabható platformja, amely több száz fejlett funkciót kínál, hogy minden csapat és felhasználási eset igényeit kielégítse és támogassa.

Több mint 1000 munkaeszközzel integrálható, hogy turbózza technológiai eszközeit. És mint az egyik natív Hubspot integráció, amikor a HubSpot-ot a ClickUp-hoz integrálja, hatékony automatizált munkafolyamatokat hozhat létre.

Ez segít felgyorsítani a projektek megvalósítását, automatizálni az ügyfélút folyamatokat, és biztosítani az értékesítési és marketing csapatok számára a legjobb munkavégzéshez szükséges átláthatóságot.

Mit tehet a ClickUp és a Hubspot integrációval:

Csatlakoztassa Hubspot és ClickUp munkafolyamatait : Gyorsabban biztosítson értéket ügyfeleinek, egyszerűsítse a műveleteket és növelje termelékenységét a HubSpot CRM és a ClickUp zökkenőmentes integrációjával.

Hozza közelebb az ügyfélcsapatokat a projektcsapatokhoz: adja át a munkát az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatokból a vállalat különböző projektcsapatainak olyan automatizálással, amely a lezárt ügyleteket közvetlenül a ClickUp-on belül feladatokká és projektekké alakítja.

Gyorsítsa fel a projekt eredményeinek elkészítését: Több mint 20 különböző módszert használhat a ClickUp és a HubSpot közötti munka automatizálására, így a projektek gyorsabban haladnak, és az információk hamarabb eljutnak azokhoz a csapatokhoz, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rájuk.

Ügyféladatok megtekintése a projektmenedzsment segítségével: A ClickUp-ban közvetlenül láthatja az üzletek és az ügyfelek állapotát, így a csapatok nyomon követhetik, hogy munkájuk hogyan befolyásolja az egyes ügyfelek sikerét.

A Hubspot ClickUp integrációval közvetlenül a Hubspot-fiókjából hozhat létre ClickUp-feladatokat.

Ezzel az integrációval a HubSpot segítségével nyomon követheti a potenciális ügyfeleket és az értékesítéseket, a ClickUp segítségével pedig kezelheti a teendőket és a feladatokat. Beállíthatja, hogy a HubSpot segítségével automatikusan teendőlisták készüljenek, amikor új üzletet köt egy ügyféllel vagy marketingügynökséggel.

Ez olyan egyszerű, mint egy sablon elkészítése! Így minden új ügyletnél ugyanazok a feladatok jelennek meg a csapatának.

A Hubspot ClickUp integráció lehetővé teszi, hogy egyedi automatizálást hozzon létre a ClickUp-ban a manuális folyamatok automatizálása és a zökkenőmentes munkafolyamat létrehozása érdekében.

A legjobb funkciók

Több mint 15 egyéni nézet : Válassza a Lista nézetet, a Gantt csevegés nézetet, a Tábla nézetet és még sok mást, hogy megtekintse azokat a feladatokat, amelyek Önnek, csapatának és az egész szervezetnek a leginkább értelmesek.

Teljesen testreszabható platform : Testreszabhatja munkájának minden aspektusát, és : Testreszabhatja munkájának minden aspektusát, és a ClickApps segítségével úgy konfigurálhatja a ClickUp-ot, hogy az megfeleljen egyedi és bővülő üzleti igényeinek.

Több száz rugalmas és hatékony funkció : egyszerűsítse munkafolyamatát, biztosítsa a folyamatok következetességét, és javítsa a csapatok együttműködését digitális táblák, ClickUp Docs, Mind Maps és egyéb eszközök segítségével.

Előre elkészített és testreszabott automatizálás : Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabja azokat az igényeinek megfelelően, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhasson.

Valós idejű jelentésekkel ellátott irányítópult : Készítse el és testreszabja : Készítse el és testreszabja ClickUp irányítópultját bármilyen üzleti helyzethez, hogy átfogó képet kapjon feladatairól, projektjeiről, erőforrásairól és egyebekről.

Sablonkönyvtár : Válasszon több mint 1000 : Válasszon több mint 1000 testreszabható sablon közül minden csapat számára

Mobilalkalmazás : A mobilalkalmazással bármikor, bárhol hozzáférhet munkájához.

Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát és maximalizálja hatékonyságát.

Árak

Örökre ingyenes : Funkciókban gazdag ingyenes csomag

Korlátlan : 5 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Business Plus : 19 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (6624+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3633+ értékelés)

2. Xoxoday Plum

A legjobb megoldás jutalomprogramok létrehozásához, amelyek felgyorsítják a növekedést az ügyfelek körében.

Hozzon létre ösztönzőket és előnyöket tartalmazó jutalomprogramot a Xoxoday segítségével.

A Xoxoday egy növekvő fintech SaaS vállalat, amely segíti a vállalkozások növekedését. Jutalmakat, ösztönzőket és előnyöket kínálnak, amelyek segítségével a vállalatok egyszerűsíthetik jutalmazási programjukat.

A HubSpot integráció használatával jutalmazhatja ügyfeleit, és a legjobb az egészben, hogy elkerülheti a több beszállítóval való kapcsolatfelvétel gondját. Az alkalmazás űrlapokból, felmérésekből és e-mailes marketingből gyűjt adatokat.

Csak annyit kell tennie, hogy beállítja a triggereket, amelyekkel jutalmazhatja az ügyfeleket, ha azok bizonyos feltételeket teljesítenek. Ezután válassza ki, mit kínál az Xoxoday Plum ajándékkatalógusából.

Például automatikusan küldhet ajándékkártyákat az ügyfelek vásárlási összegének, regisztrációjuk időtartamának vagy bármely más kiváltó oknak megfelelően.

A legjobb funkciók

Előre elkészített, tárolt jutalmak üzletfront formájában

Futtasson marketingkampányokat jutalmakkal és személyre szabott beváltási élményekkel a zökkenőmentes munkafolyamat-automatizálás segítségével.

Kövesse nyomon jutalmai megnyitási arányát, átkattintási arányát és beváltási arányát.

Árak

A csomagok ára 166,58 dollártól kezdődik felhasználónként havonta.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (259+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (több mint 120 értékelés)

3. Zapier

A legjobb alkalmazások összekapcsolásához

Csatlakoztassa a webszolgáltatásokat és automatizálja az ismétlődő feladatokat a Zapier segítségével.

A Zapier a kódolás nélküli automatizálás piacvezetője. Összekapcsolhatja a HubSpotot kedvenc alkalmazásaival, még akkor is, ha azok nem rendelkeznek dedikált integrációval. A Zapier letöltésével több mint 5000 további eszközt használhat azonnal.

Lépjen kapcsolatba ügyfeleivel a WooCommerce-en, exportáljon adatokat a Google Sheets-be, és vegye fel a kapcsolatot ügyfeleivel a Slack-en, mindezt a Zapier kódolás nélküli automatizálási megoldásával. A Zapier segítségével könnyedén kihozhatja a legtöbbet Hubspot CRM-kapcsolataiból.

Szeretné biztosítani, hogy a Google-ból származó új névjegyek megosztásra kerüljenek a HubSpot platformon? A Zapier megteszi Ön helyett. Űrlapokat használ a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtésére és generálására? Ez a HubSpot integráció automatikusan elmenti a beküldött adatokat egy Google Sheets dokumentumba. Használja a Zapier-t, hogy a lehető legtöbbet hozza ki adataiból.

A legjobb funkciók

Automatizálja a HubSpotot és számos más alkalmazást

Nincs többé szükség rengeteg adatbevitelre, és az adatokat exportálhatja a Google Sheetsbe.

Az alkalmazás piacterén található legnépszerűbb opciók többségével kompatibilis.

Árak

Ingyenes verzió elérhető

A csomagok ára havi 19,99 dollártól kezdődik.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (1076+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (2549+ értékelés)

4. Canva

A legjobb vizuális elemek és grafikai tervek készítéséhez

Készítsen könnyedén terveket, marketinganyagokat és egyebeket a Canva segítségével.

A Canva egy all-in-one vizuális kommunikációs és könnyen használható grafikai tervező platform. A Canva drag-and-drop tervezőeszközei évek óta népszerűek, és a HubSpot integrációval még egyszerűbbé válnak.

A HubSpot integrációval közvetlenül a HubSpotból érheti el a Canva alkalmazást. Készítse el terveit a Canva eszközeivel, majd használja őket a HubSpot e-mailjeiben és közösségi média hirdetési kampányaiban, vagy töltse fel őket saját ingyenes weboldalára. A HubSpot CMS-ben mentett fájlok a Canva alkalmazásban is megtekinthetők.

A legjobb funkciók

Hozzáférés a Canva-tervekhez a HubSpot csomagban

Használja a Canva alkalmazást a HubSpot-on belül az egyszerű hozzáférés érdekében.

Automatikus megosztás, amikor összekapcsolja a kettőt

Árak

Ingyenes verzió elérhető

A csomagok ára havi 12,95 dollártól kezdődik, plusz 6,99 dollár minden további csapattag után.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (3987+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (11 053+ értékelés)

5. Lucky Orange

A legjobb a felhasználói aktivitás nyomon követéséhez hő térképek, felmérések és egyéb eszközök segítségével.

A Lucky Orange alkalmazással jobban megértheti ügyfelei webhelyén végzett tevékenységeit.

A Lucky Orange egy hőtérkép-készítő eszköz, amely segít javítani az ügyfélélményt azáltal, hogy feltárja, hogyan böngészik a látogatók a webhelyén, és hova kattintanak. Ezután jelentéseket küld közvetlenül az e-mailjére.

A Lucky Orange és a HubSpot-fiók integrálásával részletesebb képet kaphat ezekről az elemzésekről (és más Google Analytics-adatokról). Megtekintheti a rögzített munkameneteket is, hogy lássa, hol hagyják el a látogatók az oldalt, és kitalálja, hogyan minimalizálhatja ezt a jövőben.

A legjobb funkciók

Tekintse meg a látogatói hőképeit és aktivitását a HubSpot-on belül.

Kapjon jelentéseket a tevékenységekről

Rögzítse és tekintse meg HubSpot CRM kapcsolattartói munkameneteit a webhelyén.

Árak

Ingyenes verzió elérhető

A csomagok ára havi 14,40 dollártól kezdődik.

6. RollWorks ABM

A legjobb az account-based marketinghez

Kövesse nyomon célszámláinak előrehaladását a vásárlási folyamat során a RollWorks segítségével.

A RollWorks ABM egy fiókalapú marketingplatform, amely segít finomítani marketingkampányait konkrét célközönségek számára. Ezzel a HubSpot integrációval szorosan figyelemmel kísérheti fiókjait, és szegmentált listákba rendezheti őket. Ezután ezeket a listákat felhasználva személyre szabott e-mail kampányokat küldhet.

A HubSpot CRM adatait a RollWorks fiókjával együtt használva olyan, rendkívül célzott hirdetéseket hozhat létre, amelyek pontosan a kapcsolattartói listáján szereplő megfelelő személyeket érik el. A Hubspot CRM összes kapcsolattartói adata szinkronizálódik a két program között, így biztos lehet benne, hogy az információi naprakészek.

A legjobb funkciók

A Hubspot integrálása a gyorsabb beállítás érdekében egyszerű, és kiváló ügyfélszolgálati csapattal rendelkezik.

Az adatok (pl. a Google Analytics adatai) szinkronizálódnak a két platform között, hogy fiókjai mindig naprakészek legyenek.

Célzott fiókok szándékuk alapján, nyomon követheti sikereit

Árak

A csomagok ára havi 975 dollártól kezdődik.

Vásárlói értékelések és vélemények

Gartner : 4,1 az 5-ből (20+ értékelés)

TrustRadius: 7,8 pont a 10-ből (több mint 30 értékelés)

7. Zoom

A legjobb webináriumokhoz és videomarketinghez

A Zoom alkalmazással valós időben együttműködhet a csapatokkal és az ügyfelekkel.

A Zoom, az all-in-one intelligens együttműködési platform, amely leginkább népszerű videocsevegéséről ismert, összekapcsolható a Hubspot CRM-mel, segít webináriumok népszerűsítésében, a részvétel nyomon követésében és az ütemezés automatizálásában.

A HubSpot-fiókjában akár rögzítheti, elemezheti és leírhatja a Zoom-on kezdeményezett hívásokat is. Ellenőrizze, mikor érkeztek a résztvevők, mikor távoztak, és mennyi ideig nézték a videót. Ezután vegye fel velük a kapcsolatot a HubSpot platformjáról néhány célzott üzenettel.

A legjobb funkciók

Célzottan szólítsa meg ügyfeleit érdeklődési szintjük alapján

Egyedi integráció, így az adatok szinkronizálódnak a két platform között

Könnyen beállítható, jó ügyfélszolgálat

Árak

Ingyenes verzió elérhető

A csomagok ára havi 14,99 dollártól kezdődik.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (52 821+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (13 517+ értékelés)

8. Crossbeam

A legjobb partnerkapcsolat-kezeléshez

Szinkronizálja Crossbeam és HubSpot fiókjait, hogy új marketinglehetőségeket találjon.

A Crossbeam egy partneri ökoszisztéma-platform, amely egyedi integrációval rendelkezik a Hubspotba. Segít Önnek abban, hogy összekapcsolja Önt más, hasonló ügyfélkörrel rendelkező vállalatokkal.

Ha a Crossbeam-et HubSpot integrációként állítja be, még több adatot tud összehasonlítani. Összevetheti az információkat egy partnerrel (vagy a Hubspot CRM kapcsolataival), ellenőrizheti, hogy milyen adatokat oszt meg másokkal, és szűrheti az összehasonlításokat, hogy csak az Ön számára fontos adatokra koncentráljon.

A legjobb funkciók

További partnerekkel bővítse fiókjait

Ellenőrizze, hogy csak azokat az információkat ossza meg, amelyekkel kényelmesen érzi magát.

Azonosítsa az átfedéseket és a kölcsönös ügyfelek alapján a hatásokat

Árak

Ingyenes verzió elérhető

A csomagok ára havi 500 dollártól kezdődik.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (175+ értékelés)

Capterra: 4,0 az 5-ből (4+ értékelés)

9. Mixpanel

A legjobb elemzési jelentésekhez

A Mixpanel segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az összes fontos mutatószámot.

A Mixpanel adatokat és jelentéseket kínál arról, hogy az ügyfelek hogyan interagálnak a webhelyével vagy szoftverével. A program megmutatja, mikor lépnek ki a felhasználók, hogyan teljesítenek az új funkciók, és figyelmezteti Önt, ha bizonyos küszöbértékek elérése esetén.

A Mixpanel és a HubSpot integrációja átfogó képet ad arról, kik az ügyfelei és hogyan használják a termékét. A Mixpanel és a HubSpot megosztják adataikat, így Ön a leginkább tájékozott munkafolyamatot alkalmazhatja az ügyfélkapcsolatok kezelésében.

A legjobb funkciók

Kétirányú szinkronizálás, amely csökkenti az adatbevitelt

Alapértelmezett mezőképlet

Szűrje ki azokat az adatokat, amelyeket nem szeretne megosztani

Árak

Ingyenes verzió elérhető

A csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (959+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (116+ értékelés)

10. Funnel

A legjobb az adatok központosításához és vizualizálásához

Készítsen adatvizualizációkat különböző célokra a Funnel segítségével.

A Funnel egy marketingadat-központ, amelynek célja az Ön által használt összes eszközről származó információk tárolása. A HubSpot integráció segítségével csatlakozhat olyan platformokhoz, mint az Amazon, a Google és a Microsoft Azure, hogy vizualizálja adatait.

Az eszközök kombinálásával átfogó képet kaphat kampányai működéséről. Emellett előkészítheti és megoszthatja a vizualizált adatokat csapatával, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A legjobb funkciók

Csatlakozzon több mint 500 marketing- és értékesítési platformhoz

Kombinálja több forrásból származó adatokat egyetlen widgetben

A jelentések elkészítéséhez nincs szükség kódra vagy képletekre.

Árak

A csomagok ára havi 399 dollártól kezdődik.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (105+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (17+ értékelés)

A legjobb HubSpot integrációk megtalálása a csapatához

A Hubspot CRM platform használata nem elegendő a munkája minden aspektusának kezeléséhez – figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló Hubspot integrációkat is, hogy különböző eszközökből álló Rolodex-szel rendelkezzen, amellyel hatékonyan dolgozhat és maximalizálhatja erőfeszítéseit.

Vegye kezdeményező szerepet, és merüljön el ezekben az egyedi integrációs lehetőségekben, hogy megtalálja a csapatának és üzleti igényeinek leginkább megfelelőt, majd csatlakoztassa a HubSpotot a ClickUp-hoz, hogy még ma turbózza és racionalizálja munkafolyamatait. ?⚡️

Vendégszerző:

Alice Sol digitális PR-menedzser, aki tartalmi partnerségekre és együttműködésekre specializálódott. Alice több mint 4 éve dolgozik a HubSpotnál, és Bostonban, Massachusettsben él.