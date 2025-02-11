11 ingyenes vásárlói út sablon

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az ügyfélút sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az ügyfélút térkép vizuálisan ábrázolja az ügyfélélményt az elejétől a végéig. Hasonló egy projektmenedzsment eszközhöz, azzal a különbséggel, hogy segít a vállalkozásoknak megérteni, hogy az ügyfélút különböző részei hogyan járulnak hozzá a vásárlók elégedettségéhez és hűségéhez. Az ügyfélút térkép sablonok ezeknek az idővonalaknak előre megtervezett változatai, amelyek szilárd kiindulási pontot nyújtanak a felhasználóknak. " } } ] }

A hatékony vásárlói út kialakítása elengedhetetlen minden vállalkozás sikeréhez.

Ehhez gondos tervezés és átgondolás, valamint a vásárlói igények és preferenciák mélyreható megértése szükséges. De ez nem feltétlenül ijesztő feladat. A megfelelő eszközökkel és sablonokkal kivételes vásárlói élményt teremthet, amelynek köszönhetően a vásárlók visszatérnek majd.

Az egyik ilyen eszköz az ügyfélút sablonok, amelyek strukturált megközelítést nyújtanak a vállalkozásoknak a vásárlói utak létrehozásához.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mik is azok az ügyfélút sablonok, és mi teszi őket jónak. Ezután 11 példát mutatunk be kiváló ügyfélút sablonokra, hogy első kézből láthassa, hogyan segítenek ezek az eszközök kiváló élményt nyújtani az ügyfeleknek az egész életciklusuk során.

Mi az ügyfélút sablon?

Az ügyfélút térkép vizuálisan ábrázolja az ügyfélélményt az elejétől a végéig. Hasonló egy projektmenedzsment eszközhöz, azzal a különbséggel, hogy segít a vállalkozásoknak megérteni, hogy az ügyfélút különböző részei hogyan járulnak hozzá a vásárlók elégedettségéhez és hűségéhez. Az ügyfélút térkép sablonok előre megtervezett változatai ezeknek az idővonalaknak, amelyek szilárd kiindulási pontot nyújtanak a felhasználóknak.

A vásárlói út sablonok általában a vásárlói életciklus legfontosabb lépéseit tartalmazzák, például az onboarding és a follow-up lépéseket. Emellett olyan fontos mutatókat is tartalmaznak, mint a vásárlói elégedettség és a nettó ajánlói pontszám, amelyek segíthetnek a döntéshozatalban, amikor a vásárlói élmény finomításáról van szó.

Ha sablont használ a szokásos működési eljárások részeként az ügyfélút megtervezéséhez, gyorsan betekintést nyerhet a különböző érintkezési pontok teljesítményébe, és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket. Ezután ezt felhasználhatja arra, hogy alakítsa vállalatának munkamódszereit a kivételes ügyfélélmény biztosítása érdekében.

Ezenkívül a sablonok kiindulási pontot jelentenek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek a saját vásárlói út térképük nulláról történő megtervezéséhez szükséges erőforrásokkal vagy belső szakértelemmel.

Bónusz: SOP szoftver!

Mi jellemzi egy jó vásárlói út sablont?

Ha fantasztikus ügyfélútvonalat szeretne létrehozni, akkor a kulcs egy jó sablon. A kiváló ügyfélútvonalnak élvezetesnek és informatívnak kell lennie, hogy ügyfelei az egész folyamat során tájékozottnak és magabiztosnak érezzék magukat.

Hasonlóképpen, egy jó vásárlói út sablonnak könnyen követhetőnek és használhatónak kell lennie, olyan struktúrát kínálva, amely mind Ön, mind vásárlói számára értelmes.

Egyértelműen meghatározott szakaszokkal rendelkezik: Egy jó vásárlói út sablonnak egyértelmű és jól elkülöníthető szakaszokkal kell rendelkeznie, amelyek a vásárló és vállalkozása közötti különböző érintkezési pontokat vagy interakciókat képviselik.

Az ügyfél perspektíváját mutatja : A sablonnak az ügyfél perspektívájából kell készülnie, kiemelve az ügyfelek igényeit, elvárásait és problémáit az ügyfélút minden szakaszában.

Grafikusan ábrázolja: A sablonnak vizuálisan vonzónak és könnyen érthetőnek kell lennie. Az utazás vizuális ábrázolása segíthet azonosítani azokat a területeket, ahol a vásárlói élmény javítható.

Rugalmas és testreszabható: Egy jó vásárlói út sablonnak rugalmasnak és testreszabhatónak kell lennie, hogy különböző iparágakban vagy vállalkozásokban eltérő típusú vásárlói utakhoz is alkalmazkodni tudjon.

Mérőszámok és visszajelzések: A sablonnak tartalmaznia kell az ügyfélút minden szakaszának sikerét mérő A sablonnak tartalmaznia kell az ügyfélút minden szakaszának sikerét mérő üzleti mutatókat , valamint visszajelzési mechanizmusokat, amelyek rögzítik az ügyfelek visszajelzéseit és javítási javaslatait.

Megkönnyíti az együttműködést: A sablonnak meg kell könnyítenie a szervezeten belüli különböző részlegek közötti együttműködést, hogy minden ügyfélkapcsolati ponton egységes és zökkenőmentes élményt biztosítson.

Egy megbízható sablon és egy vásárlói út térképészeti eszköz segítségével olyan vásárlói utat hozhat létre, amely nemcsak megfelel, hanem meg is haladja vásárlói elvárásait. És ha van egy követendő útiterv, a folyamat könnyebbé és hatékonyabbá válik, mint valaha.

11 ingyenes vásárlói út sablon

Az ügyfélút sablonok hatékony eszközök az ügyfélút feltérképezéséhez, mivel tömör vizuális ábrázolást nyújtanak az ügyfél és vállalkozása közötti érintkezési pontokról. Ezek a sablonok segíthetnek a vállalkozásoknak jobban megérteni ügyfeleik élményét, és adat alapú döntéseket hozni annak javítása érdekében.

Mivel minden vállalkozás vásárlói útja kissé eltérő, összegyűjtöttük 11 kedvenc út sablonunkat különböző felhasználási esetekhez.

1. ClickUp vásárlói út sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfélút-sablonjával vizuálisan ábrázolhatja az ügyfélútat.

Ha azon töri a fejét, hol kezdje el az ügyfélút térképének elkészítését, miért ne egyszerűsítené a dolgot a ClickUp ügyfélút térkép sablonjával?

Ez a fehér tábla stílusú sablon a vásárló életciklusát mutatja be az elejétől a végéig. Kérdéseket tartalmaz a vásárlói tevékenységekkel, érintkezési pontokkal, élményekkel és megoldásokkal kapcsolatban, és az utazást három fő szakaszra osztja:

Tudatosság: Az ügyfélút 1. szakasza, amikor az ügyfelek megismerik a vállalkozást és annak termékeit vagy szolgáltatásait.

Megfontolás: Az ügyfélút második szakasza, amikor az ügyfelek elkezdik fontolóra venni a vállalkozást, mint lehetséges megoldást igényeikre. Ebben a szakaszban az ügyfelek elkezdhetik kutatni a vállalkozást és termékeit vagy szolgáltatásait, összehasonlítani más lehetőségekkel, és értékelni azok jellemzőit és előnyeit.

Konverzió: Az ügyfélút utolsó szakasza, amikor az ügyfelek meghozzák a vásárlási döntést és fizető ügyfelekké válnak.

Minden szakasz alatt 6 előre betöltött jegyzetlap található, de a fehér tábla munkaterületén további jegyzetlapokat is hozzáadhat, szabadkézzel rajzolhat, alakzatokat, nyilakat és szöveget adhat hozzá, valamint dokumentumokhoz, webhelyekhez, Figma-fájlokhoz és Google Workspace-alkalmazásokhoz vezető linkeket is beilleszthet.

Összességében ez a sablon átfogó útitervet nyújt az ügyfél utazásához, és segít a vállalkozásoknak a fejlesztési lehetőségek megvitatásában.

2. ClickUp Agency Client Health Tracker a Zenpilot-tól

Töltse le ezt a sablont Legyen egy lépéssel a vásárlói igények előtt, és növelje az ügyfél-elégedettséget a ZenPilot és a ClickUp testreszabható sablonjával.

Legyen egy lépéssel ügyfelei igényei előtt, és növelje az ügyfél-elégedettséget a ZenPilot ClickUp Agency Client Health Tracker segítségével. Ez a testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse ügyfélkapcsolatai állapotát, kezelje a fiók adatait és még sok mást – mindezt egy kényelmes helyen.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy könnyedén vizualizálja az ügyfélútját az elejétől a végéig. Testreszabható mezői, felhasználóbarát felülete és hatékony nyomonkövetési funkciói megkönnyítik az ügyfélkapcsolatok kezelését és lehetővé teszik, hogy mindig egy lépéssel az ügyfelek igényei előtt járjon.

A Zenpilot által fejlesztett ClickUp Agency Client Health Tracker a következőket tartalmazza:

8 előre konfigurált nézet

14 egyéni mező

Beépített tevékenységkövetési funkciók

3. ClickUp felhasználói történet-térkép sablon

Töltse le ezt a sablont Bontsa fel a felhasználói utazást kisebb, könnyebben kezelhető részekre. Ezután ábrázolja őket egy térképen a ClickUp felhasználói történet-térkép sablonjával.

Az ügyfélút térképek a felhasználó útját a tudatosságtól, a mérlegelésen át a konverzióig kisebb részekre és szakaszokra bontják, majd ezeket vizuális térképen ábrázolják. Ez a folyamat lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy jobban megértsék az ügyfelek perspektíváját, és azonosítsák a felhasználói élmény javításának területeit.

Ha ez az, amire a vállalatának szüksége van, akkor a ClickUp felhasználói történet-térkép sablonja az Ön számára készült!

A felhasználói történetek feltérképezése során a többfunkciós csapatok együtt dolgoznak a felhasználói út különböző szakaszainak azonosításán. Ez magában foglalhatja a vásárlói személyiségek, a felhasználói tevékenységek, a felhasználói lépések azonosítását és egyebeket.

Ez a felhasználói útvonal-sablon ugyanazokat a táblás funkciókat használja, mint a Vásárlói útvonal-sablon, csak más elrendezéssel és előre kitöltött mezőkkel, amelyek kifejezetten a történet-térképhez tartoznak.

Funkcionalitás: A szokásos whiteboard munkaterületünk teljes rugalmassága. Lehetőség van jegyzetek hozzáadására vagy eltávolítására, dokumentumokhoz és weboldalakhoz való hivatkozások hozzáadására, fotók, alakzatok, nyilak és szövegek hozzáadására, sőt szabadkézi rajzolásra is.

Felhasználói útmutató: A bal oldalon található lépések bemutatják a sablon használatát, és előre elkészített szakaszok találhatók a felhasználói tevékenységek, a felhasználói lépések, a kiadások és az ügyfélszemélyiségek számára.

A felhasználói utazás közös megértésének kialakításával a vállalkozások hatékonyabb megoldásokat és termékeket tudnak kifejleszteni, amelyek jobban megfelelnek ügyfeleik igényeinek.

4. ClickUp empátia térkép táblasablon

Az empátia térkép sablon segít jobban megérteni vásárlói problémáit, igényeit és érzéseit.

Az empátia-térképek segítségével a csapatok mélyebb betekintést nyerhetnek vásárlóikba. A felhasználói személyiséghez hasonlóan az empátia-térképek is egy adott ügyfélszegmenst vagy profilt ábrázolnak. Céljuk, hogy segítsék a csapatokat az empátia fejlesztésében és az ügyfelek igényeinek, érzéseinek, gondolatainak és motivációinak megértésében.

A ClickUp Empathy Map Whiteboard Template sablonja lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megosszák egymással az ügyfelek viselkedésével, tapasztalataival és kihívásaival kapcsolatos észrevételeiket és megfigyeléseiket. A felhasználói személyiség sablon használatával és az ügyfelek perspektívájának vizuális ábrázolásával a csapatok jobban megérthetik ügyfeleik érzelmi és pszichológiai állapotát, ami végső soron ügyfélközpontúbb megoldásokhoz vezet.

A sablon 6 szakaszból áll, amelyek célja, hogy segítsenek megérteni az ügyfélutakat:

Gondolkodás és érzések: az ügyfél aggodalmai és törekvései, mi jelent számára különbséget, és mit árulnak el róla gondolkodásmódja és jelleme.

Lásd: A vásárló környezete, piaca és kulturális preferenciái

Hallgassa meg: Mit mondanak az ügyfélnek az influencerek, a barátok/családtagok, valamint a főnök/munkatársak/kollégák?

Mondás és cselekvés: A vásárló mások iránti viselkedése, nyilvános magatartása és megjelenése

Fájdalom: Az ügyfél félelmei és frusztrációi

Előnyök: A vásárlói igények, szükségletek és a siker mérőszámai

Az empátia térkép fehér tábla sablon elengedhetetlen eszköz minden olyan csapat számára, amely jobban meg akarja érteni ügyfeleit. De belső használatra is alkalmas azoknak a HR-csapatoknak, amelyek jobban meg akarják érteni alkalmazottaikat. Fontolja meg az empátia térkép bevezetését HR-szoftverébe, vagy tegye az alkalmazottak térképezését egyik HR-céljává.

5. ClickUp ügyfélsiker-terv sablon

Használja az ügyfélsiker-terv sablont, hogy gyorsan láthassa, hol tart az egyes ügyfelek a folyamatban.

Az ügyfelek sikere minden vállalkozás számára elengedhetetlen szempont a hűséges ügyfélkör fenntartása és bővítése szempontjából. Az ügyfelek sikere terv egy kritikus eszköz, amely segít kivételes ügyfélélményt nyújtani, ami hosszú távú ügyfél-elégedettséghez és hűséghez vezet.

A ClickUp ügyfélsiker-terv sablonja egyszerű módja annak, hogy a kritikus ügyféladatokat egy helyen vizualizálja, így hatékonyabbá és gyorsabbá téve az ügyfélszolgálatot.

Szűrés állapot szerint: Gyorsan megtekintheti az összes ügyféladatot attól függően, hogy az ügyfelek hol tartanak a folyamatban – „bevezetés”, „folyamatban”, „megtartás”, „felfüggesztés”, „befejezett” vagy „inaktív”.

Fontos ügyféladatok gyors megtekintése: Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, helye, szolgáltatás típusa, megállapodott ár, haladás százalékos sávja és a szerződés mellékletei. Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, helye, szolgáltatás típusa, megállapodott ár, haladás százalékos sávja és a szerződés mellékletei.

Alfeladatok hozzáadása: Adjon hozzá egyéni alfeladatokat az ügyfél kártyájához, és vizuálisan ellenőrizze, hogy hány feladatot teljesítettek az ügyfél neve alatt.

Ez a sablon áttekintést nyújt arról, hogy az egyes ügyfelek hol tartanak az életciklusban, és milyen feladatok elvégzésére van még szükség ahhoz, hogy a következő szakaszba lépjenek. Egyetlen nézetben biztosítja a felelősségre vonhatóságot és a felügyeletet.

6. ClickUp Ügyfélhang sablon

A „Vásárlói visszajelzések” sablon segítségével jobban megértheti vásárlói frusztrációit, így megoldásokat találhat rájuk.

A mai versenyképes üzleti környezetben a kiváló ügyfélszolgálat biztosítása minden szervezet sikere szempontjából fontos. Ehhez alaposan meg kell értenie ügyfelei igényeit, elvárásait és preferenciáit. Ehhez nyújt segítséget a ClickUp Voice of the Customer Template sablonja.

Ez a sablon segít betekintést nyerni vásárlói tapasztalataiba és javítani az általános vásárlói elégedettséget. Különböző csatornákon keresztül gyűjti össze a vásárlói visszajelzéseket, például felmérések, esettanulmányok, közösségi média, vásárlói interakciók és online értékelések segítségével, majd segít megtalálni a megoldást.

Az ügyfél hangja: Ezzel beillesztheti az ügyfél véleményének vagy visszajelzésének egy rövid részletét (pl. „Ez a termék túl bonyolult a használata”).

Ügyfél igény: Hely a panasz alapján annak értelmezésére, hogy mit keres az ügyfél, amit nem kap meg (pl. „Az ügyfélnek könnyebben érthető utasításokra van szüksége”).

Megoldás: Hely, ahol meghatározhatja, hogyan fogja kielégíteni az ügyfél igényeit (pl. „alternatív utasítások biztosítása videós bemutató és online felvételek segítségével”).

Ez a „probléma–igény–megoldás” formátum segíthet javítani az ügyfél-elégedettséget és növelni az ügyfélhűséget. Amikor az ügyfelek úgy érzik, hogy meghallgatják őket, és látják, hogy visszajelzéseiket figyelembe veszik, nagyobb valószínűséggel lesznek hűségesek a márkájához, és ajánlani fogják vállalkozását másoknak.

7. ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablon

Használja a problémafelvetés sablont, hogy azonosítsa ügyfelei kihívásait, és készítsen tervet, amely segít nekik leküzdeni azokat.

Számos oka lehet annak, hogy egy termék vagy szolgáltatás nem felel meg az ügyfelek elvárásainak. Éppen ezért olyan fontos, hogy időt szánjon arra, hogy megértse ügyfelei kihívásait és problémáit. Ennek egyik módja a ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablonjának használata, amelynek segítségével rögzítheti az ügyfelek problémáit, és stratégiákat dolgozhat ki azok megoldására.

Az ügyfélprobléma-leírás sablon 5 szakaszból áll:

Vásárlói profil: Ide írja be a vásárló leírását és személyes adatait, hogy könnyebben azonosíthassa, melyik szegmensbe tartozik.

Vásárlói célok: Ide írja be, mit szeretne a vásárló elérni a termékével vagy szolgáltatásával.

Ügyfélút akadályai: Itt sorolja fel azokat az akadályokat, amelyek az ügyfelei és céljaik között állnak. Itt sorolja fel azokat az akadályokat, amelyek az ügyfelei és céljaik között állnak.

A akadályok kiváltó oka: Itt azonosíthatja, hogy milyen mélyebb probléma okozza az akadályokat. Itt azonosíthatja, hogy milyen mélyebb probléma okozza az akadályokat.

Érzelmi hatás: Itt írja meg tervét, hogy hogyan célozza meg a problémás pontokat, és segítse őket céljaik elérésében.

Ez a sablon segít tisztázni az ügyfelek frusztrációit és problémáit, hogy jobban megérthesse őket, javítsa üzleti működését és termékeit az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében, valamint képezze csapatát, hogy empatikusabb ügyfélszolgálati képviselőkké váljanak.

8. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon

Az ügyfél-bevezetési sablon segít nyomon követni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végeznie ahhoz, hogy minden új ügyfél teljes mértékben beilleszkedjen a vállalkozásába.

A szervezett ügyfél-bevezetési élmény elengedhetetlen mind az új ügyfelek, mind a vállalat sikeréhez.

A jó ügyfél-bevonás javíthatja az ügyfél-elégedettséget, az ügyfélmegtartást, az upselling és cross-selling lehetőségeket, valamint a hosszú távú márkahűséget. Ezzel szemben a negatív élmény az ügyfelek frusztrációjához és elvándorlásához vezethet. Használja a ClickUp ügyfél-bevonási sablonját, hogy vállalkozása élvezhesse az előnyöket, és elkerülhesse a buktatókat.

A sablon 4 előre beállított bevezetési szakaszt tartalmaz (ezeket azonban igényeinek megfelelően szerkesztheti):

Üdvözlő ajándék: Az első szakaszban üdvözlő e-mailt, ajándékot és további információkat küldünk az új ügyfélnek.

Csapatfeladat: A második szakaszban egy személyt vagy csapatot kell kijelölni az új ügyfél kezelésére és támogatására.

Bevezető kérdőív: A harmadik szakaszban egy sor kérdést küldünk az új ügyfélnek, visszakérjük a kérdőívet, és áttekintjük a válaszokat.

Bevezető beszélgetés: A negyedik szakasz magában foglalja az új ügyféllel való bevezető megbeszélés ütemezését és lebonyolítását.

Minden szakaszban mezők találhatók az új ügyfél nevének, a felelős személynek, a prioritási szintnek, az ügyfél elérhetőségeinek, a bevezetési hívás dátumának, a szolgáltatásoknak és az ügyfél típusának megadására, valamint az egyes szakaszokon belüli alfeladatokra. Ne feledje, hogy ez a sablon kifejezetten az ügyfelek bevezetésére vonatkozik – de rengeteg kiváló forrásunk van a munkavállalók bevezetésére és az új alkalmazottak üdvözlésére is!

9. ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon

Használja ezt a sablont az összes ügyfélszolgálati kérdés és kérés nyomon követéséhez és kezeléséhez.

A kiváló ügyfélszolgálat segítségével a vállalat kiemelkedhet a versenytársak közül, és hűséges ügyfélkört építhet ki. Azonban még a legjobb ügyfélszolgálati csapatok is szembesülhetnek olyan nehéz helyzetekkel, amelyek magasabb vezetői szinthez való továbbítását igénylik. Itt jön jól a ClickUp ügyfélszolgálati továbbítási sablonja.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy az összes ügyfélszolgálati jegyet egyetlen nézetben láthassa, valamint további nézeteket is megtekinthet a szintű támogatás és a csapat kapacitása tekintetében. A jegyek az új jegyek, az 1. szint, a 2. szint és az azt követő szintek szerint vannak rendezve, az ügyfél igényeitől függően.

Minden támogatási szakasz tartalmazza a következő mezőket, hogy támogató csapata minden szükséges információt megkapjon az ügyfelek problémáinak megoldásához.

Feladat neve: A kérdéses probléma vagy kérés tárgya (pl. „Termékbemutató iránti érdeklődés” vagy „visszatérítés állapota”).

Egyéni feladatazonosító: A támogatási jegyek egyszerű kategorizálása, azonosítása és nyomon követése érdekében.

Kijelölt személy: Egy adott támogató munkatárs kijelölése a kérelemhez. A kijelölt személy adatai később felhasználhatók a támogató munkatársak Egy adott támogató munkatárs kijelölése a kérelemhez. A kijelölt személy adatai később felhasználhatók a támogató munkatársak teljesítményértékelésének segítésére.

Vásárlói információk: Beleértve a nevet, telefonszámot, e-mail címet, címet, rendelési azonosítót és ügyfélszolgálati üzenetet.

Probléma kategória: Segít azonosítani, hogy az ügyfél milyen típusú támogatást kér (pl. visszatérítés, nyomon követő üzenet, csere stb.).

Melléklet helyek: Opcionális mezők az ügyfél által biztosított képek vagy fájlok rögzítéséhez, valamint a nyugta másolatának csatolásához.

Hatás szintje: Annak meghatározása, hogy mennyire kritikus vagy sürgős ez a feladat megoldása.

Az ügyfélszolgálati eskalációs kérelmek gyors és szervezett kezelése javíthatja az ügyfélelégedettséget, csökkentheti az ügyfélvesztést, növelheti a hatékonyságot, javíthatja a kommunikációt és értékes adatokat szolgáltathat a folyamatos fejlesztéshez.

10. SlidesGo PowerPoint vásárlói út sablon

Via SlidesGo

Bár úgy véljük, hogy a ClickUp a lehető legjobb ügyfélút sablonokat kínálja, tudjuk, hogy néha nem Ön dönti el, milyen szoftvert használ az üzleti tevékenységéhez. Azok számára, akiknek a Microsoft megoldásait kell használniuk, a SlidesGo ügyfélút térkép sablont kínál, amely segít nyomon követni az ügyfelek életciklusát.

Ez a diacsomag magas szintű, többnyire vizuális sablonokat tartalmaz, amelyeket prezentációkban használhat, valamint néhány részletesebb vásárlói út térképet, amelyek végigvezetik Önt a tudatosság, az akvizíció, a szolgáltatás és a lojalitás vásárlói szakaszaiban. A letöltés tartalma:

Széles választék: 30 különböző, 100%-ban szerkeszthető infografika és vásárlói út térkép

Leggyakoribb formátumméret: Szélesvásznú 16:9 formátum minden képernyőtípushoz

Felhasználói útmutató: További információk és utasítások a grafikák testreszabásához

Ezek a sablonok nem annyira részletesek és változatosak, mint a ClickUp opciók, de ha gyors diavetítést készít egy prezentációhoz, akkor tökéletes megoldást jelentenek.

11. SidesGo Google Slides vásárlói út sablon

Via SlidesGo

Ha vállalata a Google Workspace-t használja, és ügyfélút sablonjait a Google családon belül kell tárolnia, akkor ezek a SlidesGo Google Slides ügyfélút térkép sablonok az Ön számára ideálisak.

Fontos, hogy teljes mértékben megértsd vásárlóid igényeit, véleményét, motivációit, kétségeit és a termékeddel való interakcióit. A vásárlói élmény alapos elemzése a termékfejlesztés kritikus szempontja. Ez az infografikákból álló sorozat ezeknek a tanulmányoknak a segítésére készült.

A letöltés tartalma:

Széles választék: 32 különböző, 100%-ban szerkeszthető infografika és vásárlói út térkép

Leggyakoribb formátumméret: Szélesvásznú 16:9 formátum minden képernyőtípushoz

Felhasználói útmutató: További információk és utasítások a grafikák testreszabásához

Ezek az infografikák könnyen használhatók, és segíthetnek bármely ügyfélélmény-tanulmányról szóló prezentáció színvonalának emelésében. Bár a Google Slides programhoz lettek tervezve, letölthetők és a Microsoft PowerPoint programmal is használhatók.

Kapcsolódó ügyfélút-források:

Hogyan készítsünk vásárlói útvonal térképet?

Most, hogy már számos sablon közül választhat, talán azon töri a fejét, hogyan is készítsen ügyfélút-térképet. Íme néhány egyszerű lépés, amelyet követhet:

Határozza meg célközönségét: A sikeres vásárlói út térkép elkészítésének első lépése annak megismerése, hogy kik a vásárlói. Határozza meg meglévő és potenciális vásárlói demográfiai adatait, érdeklődési körét és problémáit. Ez segít megérteni igényeiket és motivációikat. Térképezze fel az ügyfélút szakaszait: Ezután térképezze fel azokat a különböző szakaszokat, amelyeken az ügyfél átmegy, amikor kapcsolatba lép a márkájával. Ezek általában a tudatosság, a mérlegelés, a vásárlás, a megtartás és az ajánlás szakaszokat tartalmazzák. Adatok gyűjtése: A pontos vásárlói út térkép elkészítéséhez gyűjtsön adatokat különböző forrásokból, például felmérésekből, interjúkból és visszajelzésekből. Ezzel jobban megértheti vásárlói tapasztalatait. Készítsen személyiségprofilokat: Készítsen kitalált karaktereket, amelyek az Ön különböző típusú vásárlóit képviselik. A vásárlói személyiségprofiloknak valós adatokon kell alapulniuk, és segíteniük kell abban, hogy jobban megértse vásárlóit és mélyebben átlássa vásárlói útjukat. Elemezze az érzelmeket: Az ügyfelek érzelmei döntő szerepet játszanak az ügyfélút térképében. Határozza meg, hogyan érezhetnek az ügyfelek az ügyfélút egyes szakaszaiban, és jegyezze fel az esetleges problémákat vagy örömteli pillanatokat. Ez segíthet javítani az általános élményüket. Rajzolja meg a térképet: Végül rajzolja meg az összes szakaszt, érintési pontot és érzelmet egy vizuális térképen, hogy világos képet kapjon az ügyfélútjáról. Ez segít azonosítani a fejlesztendő területeket és stratégiáit az ügyfelek igényeihez igazítani.

Optimalizálja munkafolyamatát az ügyfélút sablonokkal

Az ügyfélút sablonok értékes eszközök azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hatékonyan szeretnék feltérképezni és nyomon követni ügyfeleik életciklusát. Ezen sablonok felhasználásával a vállalkozások azonosíthatják az ügyfélélmény javításának lehetőségeit, és versenyképesek maradhatnak a mai piacon.

Lehet, hogy elfogultak vagyunk, de úgy gondoljuk, hogy a vásárlói út térképének elkészítéséhez a legegyszerűbb módszer a ClickUp használata. A ClickUp munkaterületén könnyedén vizualizálhatja vásárlói életciklusát, sablonjaink pedig segítenek abban, hogy gyorsan és intuitív módon szervezze meg azt, függetlenül attól, hogy egyedül vagy egy nagyobb csapat tagjaként dolgozik. Ha pedig másokkal kell együttműködnie, a ClickUp segítségével egyszerűen beszerezheti a visszajelzéseket.

A ClickUp használata ingyenes, ezért próbálja ki még ma, és győződjön meg arról, hogy egy kis előzetes tervezéssel hogyan maximalizálhatja termelékenységét hosszú távon.