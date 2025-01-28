A 10 legjobb terméktervező eszköz és szoftver 2025-ben

A terméktervezők és csapataik felelősek mindenért, a prototípus készítéstől a tervezésig, de ez csak a jéghegy csúcsa. Termékvezetőként Önnek a csapat együttműködését is irányítania kell, és ellenőriznie kell a felhasználói viselkedés elemzését, hogy lássa, mi működik (és mi nem) a termék életciklusa során.

Sok mindent kell egyszerre kezelni, nem igaz?

A jó hír, hogy nem kell egyedül vezetnie ezt a cirkuszt. A terméktervező szoftver digitális munkaterületet biztosít csapatának, ahol mindent kezelhetnek, az UI-tervezéstől a projektmenedzsmentig és az utazás térképezésig.

Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, hogyan működik a terméktervező szoftver, és mely funkciókra érdemes figyelni. Még a legjobb terméktervező eszközök értékeléseit is megosztjuk Önnel, hogy megkönnyítsük a tökéletes termékfejlesztési folyamat platformjának keresését. ?

Mi az a terméktervező eszköz?

A terméktervező szoftverek segítenek a termékfejlesztő csapatoknak a termékek vizualizálásában, makettjeinek elkészítésében és a tervezési folyamat során történő iterálásában. A fejlesztők és a professzionális webtervezők a folyamatok különböző szakaszaiban használják ezeket az eszközöket, függetlenül attól, hogy felhasználói kutatásokat gyűjtenek, ügyfélút-térképeket készítenek vagy prototípusokat hoznak létre.

Ahelyett, hogy külön-külön próbálná kezelni a költségvetést, a feladatokat, a csapat kommunikációját és a dokumentumokat, egy megbízható terméktervező szoftver mindent egy platformra hoz, hogy csapata gyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni.

Ez a tervezőszoftver nemcsak lehetővé teszi ötleteinek finomítását a fejlesztés előtt, hanem jelentősen megkönnyíti a munkáját is. A megfelelő eszközzel soha többé nem kell maketteket, tervezési briefeket vagy specifikációs lapokat keresnie.

A Design Brief Whiteboard Template sablon a tervezés kezdeti tájékoztatójának lebonyolításához használható. Könnyedén kitöltheti és megoszthatja a tervezési projekt részleteit, például az ügyfél igényeit, a célokat és egyebeket.

Milyen funkciókat érdemes keresni egy terméktervező eszközben?

A piacon rengeteg terméktervező szoftver közül lehet választani, de ezek a megoldások nem mindig felelnek meg az elvárásoknak. Keressen olyan terméktervező eszközöket, amelyek az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

Folyamat- és munkafolyamat- kezelés: Természetesen egy megbízható 3D modellező szoftver is remek, de nem lenne jobb, ha a tervezési folyamatot is kezelné? A kiváló minőségű terméktervező eszközök felhőalapú keretrendszert kínálnak, amelynek segítségével minden érdekelt fél, projekt és feladat egy helyen található.

Egyszerű felülettervezés: Kinek van ideje vagy mentális kapacitása a meredek tanulási görbére? Takarítson meg több időt azzal, hogy egyszerű felhasználói felülettel rendelkező terméktervező szoftvert választ. Ha lehetséges, válasszon drag-and-drop eszközöket. Az iOS, Mac és Android eszközökkel kompatibilis eszközök választása szintén segít a csapat egészének átállásában.

Sablonok: A terméktervező szoftvereknek időt kell megtakarítaniuk Önnek. Keressen olyan eszközt, amely tartalmaz A terméktervező szoftvereknek időt kell megtakarítaniuk Önnek. Keressen olyan eszközt, amely tartalmaz vázlatos sablonokat termékbevezetési sablonokat és egyebeket. Ha még több időt szeretne megtakarítani, keressen olyan megoldásokat, amelyek sablonokat kínálnak azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek elkészítésével a legtöbb időt tölti.

Mesterséges intelligencia és automatizálás: Az automatizált feladatátadások és Az automatizált feladatátadások és a mesterséges intelligenciával működő írási eszközök jelentős időmegtakarítást jelentenek a termékfejlesztő csapatok számára. Legyen szó trigger-alapú automatizálásról vagy termékleírás-generátorokról , válasszon olyan terméktervező szoftvert, amely elvégzi az aprólékos feladatokat helyetted.

A terméktervező eszközök komoly segítséget nyújtanak a tervezőcsapatoknak a fejlesztési folyamatban. Szerezzen be egy olyan eszközt, amely nagy, merész tervezési ötleteket támogat, és olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek elősegítik csapata ambícióinak megvalósítását. Tekintse meg a 10 legjobb terméktervező eszközt, amelyek előnyt biztosítanak csapatának.

Konvertálja terméktervezési koncepcióit feladatokká a ClickUp Whiteboard funkcióban.

Így van: a ClickUp egyaránt projektmenedzsment eszköz és terméktervező eszköz, de ennél sokkal többet is kínál. ?️

A termékfejlesztő csapatok a ClickUp segítségével kezelik az összes dokumentumot, ütemtervet és célt egy felhasználóbarát irányítópulton. Nyomon követhetik a problémákat, kezelhetik a sprinteket, és pillanatok alatt automatikusan generálhatnak projektjelentéseket.

Ha sok időt töltesz e-mailek és Slack üzenetek átnézésével, akkor helyezz át mindent a ClickUp-ba. A ClickUp minden feladat és projekt megjegyzéseit elmenti, így a kommunikációd közvetlenül a munkád mellett jelenik meg. A ClickUp Chat nézet szintén hasznos valós idejű eszköz, amellyel frissítéseket, linkeket és egyebeket oszthatsz meg minden projekteddel kapcsolatban.

Ha kevésbé a termékre koncentrál, és főként a tervezéssel foglalkozik, akkor erre is van egy ClickUp Workspace. A tervezőcsapatok a ClickUp segítségével egyetlen digitális térben szervezik nagy ötleteiket – még akkor is, ha több ezer kilométer választja el őket egymástól. Segít még a csapat kapacitásának tervezésében, a tervezési projektek kezelésében, valamint a visszajelzések és jóváhagyások nyomon követésében is, mindezt egyetlen helyen.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók néha eleinte túl bonyolultnak találják a ClickUp funkcióit.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Figma

Via Figma

Fejlesztői csapatot vezet? A Figma digitális ötletek kidolgozására készült, így tökéletesen alkalmas weboldalak, alkalmazások és gyakorlatilag bármilyen digitális felhasználói élmény makettjének elkészítésére a tervezési folyamat során.

Mivel az összes együttműködés szinkronban történik online, a Figma ideális távoli terméktervező csapatok számára. Használja ezt a terméktervező szoftvert a tervezési lehetőségek kipróbálásához, prototípusok készítéséhez és teszteléséhez, valamint kód generálásához.

A Figma legjobb funkciói

Készítsen valós időben közös alkotásokat csapatával, hogy világszínvonalú élményeket tervezzen!

Készítsen valósághű prototípusokat, és gyűjtsön visszajelzéseket az élményről, hogy gyorsabban tudjon jobb terméket készíteni.

Hozzon létre újrafelhasználható eszközök tárházát a Figma megosztott könyvtáraival.

A FigJam egy online táblázat , amely termékekkel kapcsolatos együttműködéshez és ötleteléshez használható.

A Figma korlátai

A Figma állítása szerint a kódját exportálhatja valódi projektek létrehozásához, de ez a kód terjedelmes és hajlamos meghibásodni.

A jogosultságok és a verziókezelés még némi fejlesztést igényel.

Figma árak

Starter: Ingyenes

Figma Professional: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Figma Szervezet: 45 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 75 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (960+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (660+ értékelés)

3. InkyBay

Az InkyBay egy nagyon különleges típusú terméktervező eszköz. Lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy személyre szabják saját konfigurálható termékeiket, így ha pólókat, promóciós termékeket vagy más személyre szabott apróságokat árul, ez egy remek eszköz az Ön számára.

Csak telepítse az InkyBay-t, és hagyja, hogy ügyfelei kiválasszák a terméket, a szöveget és a grafikákat (vagy egy egyedi logót) az InkyBay drag-and-drop tervezőeszközével. Az InkyBay elküldi Önnek a nyomtatási fájlt, és a tervezőcsapata nekiláthat a munkának.

Az InkyBay legjobb funkciói

Az InkyBay kompatibilis a Shopify és a BigCommerce platformokkal.

A Visual Product Designer megtekinti a termékeket, mielőtt a vásárlók leadják megrendelésüket.

Adjon hozzá konfigurálható alkatrészeket, például színválasztékokat vagy stílusokat a Termékkonfigurátor segítségével.

Mondja el az InkyBay-nek, mely termékek vagy testreszabások járnak felárral.

Az InkyBay korlátai

Az InkyBay nem tartalmaz projektmenedzsment eszközöket.

Egyes felhasználók szerint az InkyBay alkalmazás gyakran lefagy.

InkyBay árak

Starter: 19,99 USD/hó

Advance: 49,99 USD/hó

Professzionális: 99,99 USD/hó

Korlátlan: 249,99 USD/hó

InkyBay értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

4. Sketch

Via Sketch

Apple-exkluzív vállalat vagy? A Sketch egy Mac-alkalmazás, amelyet a terméktervezők együttműködéshez, prototípusok készítéséhez és egyéb feladatokhoz használnak. ?

Címkézze meg más felhasználókat, hogy közvetlenül megoszthassa velük visszajelzéseit a Sketch-terveiről. A platform még a terveit is rendszerezi, több tervezési réteget tesz lehetővé, és testreszabható gyorsbillentyűket tartalmaz a gyorsabb munkavégzés érdekében.

A Sketch legjobb funkciói

Tervezze meg és kezelje saját vektoros ikonjait a Sketch programban

Készítsen tervezési sablont a Sketch programban, hogy időt takarítson meg a jövőbeli projekteknél.

A Sketch offline is működik, ha nincs internet-hozzáférésed.

Használja a Sketch böngészőalapú eszközeit a prototípusok elkészítéséhez és a tervek fejlesztéshez való átadásához.

A Sketch korlátai

A Sketch csak Mac eszközökön érhető el, így a Windows-rajongóknak nincs szerencséjük.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a platform több sablonnal rendelkezne.

Sketch árak

Standard: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Mac-exkluzív licenc: 120 dollár licencenként

Sketch értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (770+ értékelés)

5. Onshape

Via Onshape

Valami kicsit technikaiabb megoldásra van szüksége? Az Onshape egy számítógépes tervező (CAD) terméktervező szoftver, amelyet kifejezetten agilis csapatok számára fejlesztettek ki. Ez egy felhőalapú fejlesztési platform, ami tökéletes választás szoftverfejlesztő csapatok számára.

De ez sokkal több, mint egy hatékony terméktervező szoftver. Az Onshape együttműködési eszközöket, integrációkat és több eszköz támogatását egyesíti egy elegáns platformban.

Az Onshape legjobb funkciói

Szimulálja, renderelje és automatizálja a tervezést az Onshape-ben

Verzió- és kiadáskezelés

Ellenőrizze projektje elemzéseit alkalmazott, beszállító vagy kiadás szerint.

Dokumentumok szervezése és megosztása több projekt és felhasználó között

Az Onshape korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha az Onshape több tervezési és mérnöki alkalmazáshoz kapcsolódna.

Más felhasználók szerint bizonyos funkciók, például az adminisztrátori és a sikertelen funkciók riasztásai, nehezen találhatók meg.

Onshape árak

Ingyenes

Standard: 1500 USD felhasználónként, éves számlázással

Professzionális: 2500 USD felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Onshape értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (570+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

6. SolidWorks

Via SolidWorks

A SolidWorks az egyik legnépszerűbb terméktervező eszköz a világon. Nem egyetlen termékről van szó, hanem egy hatalmas termékcsomagról, amelynek elemeit kombinálva egyetlen platformon kezelheti a tervezést, az adatkezelést, a gyártást, a marketinget és a szimulációkat. ?

A SolidWorks népszerű mérnöki alkalmazásokhoz, így ha segítségre van szüksége elektromos rendszerek vagy 3D-s szerkezetek modellezéséhez, ez a megfelelő eszköz az Ön számára. Készítsen makettterveket a csapatával, hogy csökkentsék az e-mailek számát és gyorsabban tudjanak iterálni.

A SolidWorks legjobb funkciói

Ossza meg 3D-s terveit csapatával a felhőn keresztül

Kövesse nyomon az összes visszajelzést és tervezési jóváhagyást

Tárolja az összes verziót és termékadatot a felhőben

Adatok, jóváhagyások és projektfeladatok kezelése egy helyen

A SolidWorks korlátai

A SolidWorks olyan sokféle tervet és terméket kínál, hogy nehéz kiválasztani a szükségleteinek leginkább megfelelőt.

A SolidWorks egy nagy teljesítményű eszköz, ezért használatához elég gyors gépre van szükség.

SolidWorks árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SolidWorks értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (530+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

7. LabVIEW

Via LabVIEW

Mérnökökből álló csapattal dolgozik? Ha igen, akkor a LabVIEW elengedhetetlen. Ez egy grafikus programozási eszköz, amely kutatást, validálást és tesztelést végez Ön helyett.

Ez egy nagyvállalatok számára tervezett, praktikus platform, ezért ha csak egy makettkészítő szoftvert keres, akkor talán túl nagy teljesítményű lesz. Ha azonban elektromos rendszerekkel vagy akár olyan nagy projektekkel dolgozik, mint az űrkutatás, akkor a LabVIEW funkciói elengedhetetlenek. ?

A LabVIEW legjobb funkciói

Automatizálja a tesztelési folyamatokat, és távolról is hozzáférjen azokhoz

Ismerje meg az alkalmazásfejlesztés alapjait az ingyenes LabVIEW képzéssel

Konfigurálja a tervezéseiben az interaktív megjelenítési elemeket

Telepítse a LabVIEW illesztőprogramjait, hogy a hardver és a műszerek adatait automatikusan integrálja a tesztrendszerébe.

A LabVIEW korlátai

A LabVIEW elsősorban grafikus programozási és tesztelési eszköz, ezért nem tartalmaz termékprojekt-kezelési funkciókat.

Egyes felhasználók szerint a szoftver nehézkes és időigényes lehet.

LabVIEW árak

LabVIEW Base: 528 USD/év

Teszt Munkafolyamat Standard: 1995 USD

Test Workflow Pro: 3995 USD/év

LabVIEW értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (15+ értékelés)

8. Fusion 360

Via Fusion 360

Az Autodesk Fusion 360 egy 3D CAD szoftvereszköz termékek tervezéséhez és gyártásához. Ez egy komoly 3D modellező eszköz, ezért leginkább ipari tervező és gyártó csapatok számára ajánlott.

A Fusion 360 lehetővé teszi a termékfejlesztés racionalizálását azáltal, hogy a közös munkát és a terméktervezési folyamatot egyetlen felhőalapú platformba egyesíti. Használja ezt a szoftvert a terveinek digitális környezetben történő tesztelésére és finomítására, mielőtt drága fizikai prototípusok készítéséhez folyamodna.

A Fusion 360 legjobb funkciói

Takarítson meg időt és erőforrásokat a Fusion 360 automatizált munkafolyamataival.

Valós időben együttműködhet CAD-tervezésekben

Használja a generatív tervezést gyárkész tervek létrehozásához

Szimuláljon 3D-terveket digitális tesztkörnyezetben

A Fusion 360 korlátai

Egyes felhasználók szerint a Fusion 360-nak hiányzik az ügyfélszolgálat és a technikai támogatás.

Más felhasználók szerint ez a CAD szoftver nagyon technikai és kezdők számára bonyolult.

Fusion 360 árak

545 USD felhasználónként, éves számlázással

Fusion 360 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 220 értékelés)

9. Adobe Creative Cloud

Az Adobe Creative Cloud segítségével

Akár Photoshop, Acrobat Pro vagy Lightroom, valószínűleg már használt Adobe terméket korábban. Az Adobe Creative Cloud egy több mint 20 kreatív alkalmazásból álló csomag, amelyet a termékfejlesztő csapatok grafikák, AI-generált vizuális elemek és szemet gyönyörködtető videók készítéséhez használnak.

Az Adobe csomagja közel sem olyan technikai, mint a top 10 listánkon szereplő többi terméktervező eszköz, de könnyű használhatósága miatt szinte minden típusú vállalkozás csapatai számára alkalmas, beleértve a startupokat is. Nemcsak tervezőeszközöket tartalmaz, hanem valós idejű együttműködési eszközökhöz, márkaelem-könyvtárakhoz és hasznos oktatóanyagokhoz is hozzáférést biztosít.

Az Adobe Creative Cloud legjobb funkciói

Készítsen valós időben UX-terveket a csapatával

Készítsen saját képeket, betűtípusokat, grafikákat és ikonokat

Az Adobe Dimension interaktív 3D-modelleket készít termékiterációkhoz.

Az Adobe Capture segítségével okostelefonját útközben terméktervező szoftverré alakíthatja.

Az Adobe Creative Cloud korlátai

Egyes felhasználók licencelési és ügyfélszolgálati problémákról számoltak be.

Ezek nagy teljesítményű, felhőalapú programok, ezért nem ritkák a összeomlások.

Adobe Creative Cloud árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adobe Creative Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 35 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7160+ értékelés)

10. InVision

Via InVision

Az InVision Prototype egy kódmentes terméktervező szoftver, amely tökéletesen alkalmas vonzó online élmények létrehozására. Tervezőcsapata megjegyzéseket fűzhet és címkézheti egymást a prototípuson belül, megkönnyítve ezzel az együttműködést, ami ezt a megoldást ideálissá teszi a nem technikai csapatok számára. ✨

Ha már használja a Sketch programot, az InVision zökkenőmentesen integrálható ezzel a tervezőeszközzel. Ez lehetővé teszi, hogy saját terveit a Sketch programban készítse el, majd az InVision segítségével mindent megvalósítható prototípussá alakítson.

Az InVision legjobb funkciói

Használja az InVision hőtérképeit a tervekben található forrópontok azonosításához.

Az InVision reszponzív tervezésének köszönhetően bármilyen eszközre készítheti el a tervezését.

Könnyedén ossza meg az eszközöket a csapat tagjai között valós időben

Néhány kattintással módosíthatja a vázlatokat vagy válthat a színváltozatok között.

Az InVision korlátai

Bár a Sketch integráció remek, egyes felhasználók szeretnék, ha az InVision több plugint kínálna.

Más felhasználók szerint problémák vannak az InVision-eszközök más szoftverekbe való beágyazásával.

InVision árak

Ingyenes

Pro: 7,95 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

InVision értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (670+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (730+ értékelés)

Kombinálja a termékmenedzsmentet a tervezőeszközével

Ügyfelei (és főnöke) ma többet várnak el a terméktervezőktől, mint valaha. Minden előnyre szüksége van, hogy minőségi munkát tudjon végezni a egyre szűkülő határidőkön belül. Ha még nincs ilyenje, szerezzen be terméktervező szoftvert, amellyel kezelheti csapata nagy ötleteit, kommunikációját, terveit és egyebeket. ?

Bár a termékmodellező eszközökkel is sokat elérhet, válasszon egy olyan integrált eszközt, mint a ClickUp, hogy minden szükséges eszközt és munkát egy platformon tudjon összefogni. Használja ki az AI és az automatizálás előnyeit, és takarítson meg időt ezzel az intuitív, funkciókban gazdag eszközzel, amely a terméktervezést – merjük mondani – szórakoztatóvá teszi!

Hozza létre első ClickUp munkaterületét, és tapasztalja meg a különbséget. Regisztráljon most a ClickUp-ra: örökre ingyenes.