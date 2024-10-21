10 forradalmian új termékleírás-generátor 2025-ben

Termékmenedzserként Ön azzal van elfoglalva, hogy stratégiákat, funkciókat és jellemzőket találjon ki vállalatának legújabb termékeihez. Ez nagy felelősség, különösen akkor, ha több tucat termékcsaládért felel.

De a munkája nem ér véget a termék megjelenésével. Most meg kell írnia a tökéletes termékleírást, amely jól megjelenik a keresőmotorokban és befolyásolja a vásárlók vásárlási döntéseit.

Nincs nyomás, ugye?

Az e-kereskedelmi üzletág a termékek minden aspektusának optimalizálásától függ, beleértve azok leírását is. Akár nincs kapacitása több száz termék szövegének megírására, akár nem tud SEO kulcsszavakat beilleszteni, a termékleírás-generátor sok munkát elvégez Ön helyett.

Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, mire kell figyelni egy termékleírás-generátor kiválasztásakor, és bemutatunk 10 eszközt, amelyekkel minőségi termékleírásokat készíthet!

Mi az a termékleírás-generátor?

A termékleírás-generátor egy automatizált eszköz, amely segít az íróknak egyedi és optimalizált termékleírásokat készíteni. Ezek az eszközök algoritmusokat használnak, hogy automatikusan generáljanak leírásokat a termék specifikációi, jellemzői és előnyei alapján. Figyelembe veszik olyan fontos tényezőket is, mint a SEO kulcsszavak, a márka hangja és a célközönség, hogy a generált leírások hatékonyan ösztönözzék az értékesítést.

Mit kell keresni egy termékleírás-generátor eszközben?

Az AI (mesterséges intelligencia) nem akarja elvenni a munkáját. Inkább éppen ellenkezőleg: az AI segítségével a termékmenedzserek sokkal könnyebben írhatnak vonzó termékleírásokat, amelyek SEO-optimalizáltak és a célközönség elvárásaihoz igazodnak.

Bár szabadon választhat bármilyen szövegszerkesztő eszközt a munka felgyorsításához, a következő funkciókkal rendelkező termékleírás-generátorokból több értéket fog kihozni:

SEO-barát tartalomkészítés: A vásárlók organikus keresésen keresztül találnak rá az e-kereskedelmi áruházára. Válasszon egy olyan AI-írási eszközt, amely segít a kulcsszavak kutatásában és jó termékleírásokat generál, amelyek jól rangsorolódnak a keresésben.

Természetes nyelv : Az AI technológia generálja a szöveget, de nincs garancia arra, hogy jó szöveg lesz. Válasszon olyan termékleírás-generátort, amely képes illeszkedni a márkája hangvételéhez.

Plagizálásmentes szöveg: A plágium tabu. Keressen olyan A plágium tabu. Keressen olyan AI eszközt , amely többet kínál, mint egyszerű átfogalmazást, amit a keresőmotorok és a vásárlók könnyen felismernek. Olyan eszközre van szüksége, amely egyedi termékleírásokat generál, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a célközönség számára.

Leírás sablonok: A megfelelő AI termékleírás-generátor nemcsak magas konverziós arányú szöveget ír, hanem több sablont is kínál a termékleírásokhoz. Válasszon olyan generátort, amely sablonokat kínál termékoldalakhoz, termékcímekhez és termékleírásokhoz.

A 10 legjobb termékleírás-generátor

Az AI termékleírás-generátor használata segít időt megtakarítani, leküzdeni az írói blokkot és hatékony szövegeket írni. Bár fontos, hogy lektoráljon mindent, amit az AI ír Önnek, ez a technológia automatizálja az e-kereskedelmi marketing egyik legidőigényesebb részét.

De nem minden termékleírás-generátor hatékony az e-kereskedelmi márkák számára. Íme a 10 legjobb AI termékleírás-generátor 2024-ben.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Nos, mit is mondhatnánk? Szerény véleményünk szerint a ClickUp a legjobb termékleírás-generátor eszköz a piacon, és ezt szilárd bizonyítékokkal is alátámasztjuk.

A ClickUp AI nem csak marketingstratégiákat tervez, hanem szlogeneket generál, termékneveket ötletel, sőt, eseményeket is tervez (igen, tényleg). Amit Ön 30 perc alatt ír meg, azt a ClickUp AI mindössze 30 másodperc alatt elvégzi.

Mivel a ClickUp egyben projektmenedzsment szoftver is, minden termékkel kapcsolatos stratégiája, projektje, munkája, feladata, kommunikációja és AI eszközei egy helyen találhatók. Nincs többé váltás a különböző platformok között!

Használja a ClickUp AI-t, hogy egyetlen kattintással összefoglalja a hosszú műszaki adatlapokat könnyen olvasható leírásokká. Varázslatos robotjaink még szerkesztési javaslatokat is tesznek, hogy termékleírásai még világosabbak legyenek. Ráadásul a ClickUp előre strukturált fejlécével és táblázataival tökéletesen formázott tartalmat kap, amelyet azonnal beilleszthet e-kereskedelmi áruházába.

Ó, és a ClickUp AI nem csak termékfejlesztő csapatok számára készült! Több mint 100 AI eszközünk van, amelyek különböző részlegek és felhasználási esetek számára testreszabott utasításokkal rendelkeznek.

A ClickUp legjobb funkciói

Előre strukturált formázás: Gyorsítsa fel a leírások írását a használatra kész sablonokkal. A ClickUp kész sablonokat kínál pontokkal, formázással és bevált elrendezéssel, hogy növelje a konverziós arányokat.

Sablonok: A ClickUp számos sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével A ClickUp számos sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével kódolás nélkül fel gyorsíthatja a teljes termékfejlesztési ciklust, a termékstratégiától a kivitelezésig.

Szövegszerkesztés: A termékleírásai a lehető leghatékonyabbak? Ne gondolkodjon túl sokat, hagyja, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciája szerkessze a termékleírásait az egyértelműség, a hangnem és a nyelvtan szempontjából.

Névadás: Ne agonizáljon azon, hogy milyen nevet adjon legújabb termékének. A ClickUp AI gyorsan generál egy névlista a megadott paraméterek alapján.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI nem elérhető ingyenes csomagokban.

Az AI által generált szövegek nem tökéletesek, ezért még mindig át kell nézned őket, mielőtt közzéteszed őket.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Magiscriptor

Via Magiscriptor

A Magiscriptor segítségével a termékleírások írása gyerekjáték. Az eBay és az Amazon eladói ezt az AI termékleírás-generátort használják marketing szövegek írásához bármilyen e-kereskedelmi szegmensben.

A Magiscriptor használatához nyissa meg az alkalmazást, és írjon be három vagy négy kulcsszót. Ezután az AI algoritmus néhány bekezdést generál a termékleíráshoz. Ez az eszköz olyan, magas konverziós arányú leírások írását célozza, amelyek kiemelik a termék jellemzőit, miközben a megfelelő kulcsszó-sűrűséggel vonzzák a keresőmotorokat.

A Magiscriptor legjobb funkciói

Kulcsszavak gyakoriságának kiegyensúlyozása

SEO-optimalizált leírások

Az árazás kredit alapú, így csak az általad felhasznált szolgáltatásokért fizetsz.

A Magiscriptor korlátai

A Magiscriptor elsősorban alkalmazásalapú. Webalkalmazása csak béta módban érhető el, ezért lehet, hogy nem alkalmas asztali számítógépek felhasználói számára.

Lehet, hogy sok kreditre lesz szüksége ahhoz, hogy olyan rövid termékleírásokat készítsen, amilyenek tetszenek Önnek.

Magiscriptor árak

Kezdő csomag: 4,99 dollár 100 kreditért

Alap: 9,99 dollár 220 kreditért

Silver: 14,99 dollár 330 kreditért

Arany: 19,99 dollár 450 kreditért

Magiscriptor értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Jasper

Via Jasper

A Jasper egy márkaközpontú mesterséges intelligenciaként hirdeti magát, amelyet úgy képezhet, hogy pontosan illeszkedjen a hangneméhez és stílusához. Még a weboldalait is átvizsgálja, hogy automatikusan felismerje a hangnemét, a nyelvtanát és még sok minden mást.

A Jasper generatív mesterséges intelligenciát használ, hogy rövidebb idő alatt vonzó termékleírásokat írjon. Mivel tanítható, a Jasper kiválóan alkalmas olyan vállalatok számára, amelyek egyedi írásstílussal rendelkeznek.

A Jasper sablonkönyvtárral, automatikus fordítóval és marketingkampány-összefoglalók létrehozására szolgáló eszközzel rendelkezik, így nem csak termékleírások készítésére alkalmas.

A Jasper legjobb funkciói

Válasszon a pimasz, formális és egyéb hangnemek közül!

Böngészőbővítmény

Automatikus fordítás

A Jasper korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz az AI utasításainak megadása.

Más felhasználók alacsony minőségű szövegkimeneteket jelentenek.

Az ingyenes próbaidőszak korlátozott, ezért egyes felhasználók szerint nem tudták megfelelően megismerni a platformot.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Csapatok: 125 USD/hó három felhasználó számára, éves számlázással

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

4. Copy. ai

Szabályozott iparágban dolgozik? Általában az AI nem használható, mert az Ön adatai nem magánjellegűek, de a Copy.ai más. Ez egy SOC 2 Type II kompatibilis technológia, amely megfelel az SSAE 18 követelményeinek.

Tudjuk, hogy ez sok rövidítés, de lényegében ez azt jelenti, hogy ez a termékleírás-generátor azoknak a vállalatoknak jobb, amelyek aggódnak az adatvédelem miatt.

Használja a Copy. ai-t termékleírások, valamint közösségi média tartalmak, értékesítési szövegek, céloldalak szövegei és blogtartalmak írásához.

Mondja meg a Copy. ai-nak, hogy termékleírásokat szeretne, adja meg a főbb pontokat, válassza ki a hangnemet, és az AI több eredményt is generál. Válassza ki a legjobban tetsző opciókat, finomítsa őket, és adja hozzá őket online áruházához.

Copy. ai legjobb funkciói

Beépített megfelelőség

Több mint 90 eszköz és sablon egyedi termékleírások írásához

Beépített szerkesztő átírásokhoz

Copy. ai korlátai

Más termékleírás-generátor eszközökhöz képest nem képes hosszú szövegeket generálni.

A Copy. ai nem kínál harmadik féltől származó integrációkat.

Támogatás csak e-mailben érhető el.

Copy. ai árak

Ingyenes

Pro: 36 dollár/hó öt felhasználó számára, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4. 8/5 (160+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

5. Writesonic

A Writesonic egy sokoldalú AI írási eszköz. Blogokat, e-mail szövegeket, hirdetési szövegeket és még sok mást kezel. E-kereskedelmi vállalkozások számára a Writesonic segítségével termékleírásokat, funkciólistákat és címeket állíthat össze.

A Writesonic egy kicsit több háttérinformációt kér, mint más termékleírás-generátorok, így nagyobb az esélye, hogy kevesebb szerkesztéssel magas minőségű tartalmat generál. Ha túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy releváns kulcsszavakat keress, a Writesonic még kulcsszólistákat is generál a termékleírásaidhoz.

A Writesonic legjobb funkciói

Platformspecifikus AI írási sablonok

Landing oldalak generátora

Szövegösszefoglaló

A Writesonic korlátai

A szavak számán alapuló árazás hátráltathatja a nagy e-kereskedelmi márkákat

A Writesonic különböző „minőségi típusokkal” rendelkezik, ezért előfordulhat, hogy a jobb minőségű leírásokért többet kell fizetnie.

Writesonic árak

Ingyenes próba

Pro: 12,67 dollár/hó 100 000 szóért

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

6. CopySmith

Míg a listán szereplő többi termékleírás-generátor szinte bármilyen szöveget képes összeállítani, a CopySmith az e-kereskedelmi szövegek készítésére specializálódott a marketingesek számára.

Más AI írókkal ellentétben a CopySmith lehetővé teszi, hogy importáljon egy meglévő termékkatalógust, és az AI által generált szöveget közvetlenül a platformjáról tegye közzé a webhelyén. Integrálható a BigCommerce, a Shopify és az Amazon platformokkal, hogy a leírások írása a lehető legkönnyebb legyen.

A CopySmith legjobb funkciói

A CopySmith korlátai

Nagyobb csapatok számára drága lehet a termékleírások nagy mennyiségben történő elkészítése.

Az API-hozzáférésért, a hangnemért, a plágiumellenőrzésért és más funkciókért, amelyek más platformokon ingyenesek, többet kell fizetnie.

CopySmith árak

Starter: 19 USD/hó egy felhasználó számára

Pro: 49 dollár/hó öt felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CopySmith értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

7. Hypotenuse

Ne tévessze össze a középiskolai geometria házi feladatával! A Hypotenuse egy termékleírás-generátor, amelyet a kezdetektől fogva a SEO szem előtt tartásával fejlesztettek ki. Sokkal többet tud kezelni, mint az e-kereskedelmi tartalmakat, de a Shopify integrációjának köszönhetően a Hypotenuse kiváló választás a Shopify-on belül dolgozó termékcsapatok számára.

Használja a Hypotenuse-t a termékleírások átfogalmazásához, a termékek részletes leírásának megírásához, és egyetlen kattintással tegye közzé mindezt a Shopify áruházában. Különböző leírásváltozatokat is kínál, hogy friss, érdekes szövegeket generáljon, amelyek nem unalmasak a vásárlók számára.

A Hypotenuse legjobb funkciói

Shopify integráció és API integrációk

Kész szövegváltozatok, amelyekkel vonzó termékleírásokat írhat

Tömeges tartalomgenerálás

Hypotenuse korlátozások

Lehet, hogy nem lesz megfelelő, ha nem használja a Shopify-t.

A Hypotenuse nagyon rövid szövegeket generál.

Nincsenek sablonok

Hypotenuse árak

Starter: 24 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Növekedés: 49 USD/hó öt felhasználó számára, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hypotenuse értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (4 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

8. Descrii

A Descrii marketingorientált szövegek írására specializálódott. Tudja, hogyan kell témákat ötletelni, problémát felvető és megoldást kínáló értékesítési szövegeket írni, valamint kiemelni a termék előnyeit. Tetszik, hogy a Descrii metaadatokat generál az Ön számára, ami mindenképpen felgyorsítja a termékleírások írásának háttérben zajló SEO-optimalizálását.

A Descrii használatához adja meg, hogy milyen típusú szöveget szeretne generálni, adjon meg egy általános nevet és leírást, majd kattintson a „generate” gombra. Ha más opciót szeretne, kattintson újra a „generate” gombra, és a Descrii frissíti az eredményt.

A Descrii legjobb funkciói

Metadatok generálása

Beépített értékesítési szövegformulák

Digitális hirdetési szövegek

A Descrii korlátai

Egyes felhasználók szerint a Descrii mesterséges intelligenciája nyelvtani és helyesírási hibákat végez.

Nehéz pontos árakra vonatkozó információkat találni

Jelenleg csak az angol nyelvet támogatja.

Descrii árak

Ingyenes próba

Korlátlan hozzáférés: 29 USD/hó 900 leírásért

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Descrii értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Forrás: Picsart

Ingyenes termékleírás-generátorra van szüksége? A Quicktools egy Picsart által fejlesztett, 100%-ban ingyenesen használható, mesterséges intelligenciával működő termékleírás-generátor. Csak a termék nevére van szüksége. Csak illessze be a Quicktoolsba, és a termékleírás-generátor elkészíti a leírást.

Ez lesz a legjobb leírás, amit valaha olvastál? Talán igen, talán nem. Amit fizetsz, azt kapod, és ez egy ingyenes eszköz. Minőségi termékleírások készítéséhez adj hozzá kulcsszavakat, válassz hangnemet, és határozz meg korlátozásokat, például karakterkorlátozásokat.

Ingyenesen használható és termékleírásokat írhat vele.

Automatikus kulcsszó elhelyezés

Felhasználóbarát

Nincs meg benne a fejlettebb AI leírásírók tűzereje.

Nem engedélyezi harmadik felek integrációját az e-kereskedelem területén.

Ingyenes

G2: N/A

Capterra: N/A

10. B12

Via B1 2

A B12 egy másik ingyenes termékleírás-generátor. A szöveg létrehozásához adja meg termékének nevét, kulcsszavait, iparágát, helyét és egyéb információkat.

A B12 ezt az eszközt potenciális ügyfelek vonzására használja, így bár technikailag ingyenes, utána e-maileket fog kapni a B12-től. Ez nem jelent komoly problémát, de fontos megjegyezni, hogy ez az eszköz bizonyos feltételekhez kötött.

A B12 ingyenes termékleírás-generátorát jó kiindulási pontként hirdeti a termékfejlesztő csapatok számára. Ha inkább saját maga írja a szöveget, és csak inspirációra van szüksége, ez egy megbízható eszköz a feladathoz.

A B12 legjobb funkciói

Ingyenes

Figyelembe veszi az iparágat és a helyszínt

B12 korlátozások

Nem teszi lehetővé a tömeges tartalomkészítést.

Mivel ez egy lead magnet, adatvédelmi aggályok merülhetnek fel.

B12 árak

Ingyenes

B12 értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (110+ értékelés)

Hogyan írjunk vonzó termékleírásokat AI segítségével

Tehát most bemutattunk 10 termékleírás-generátort. Most pedig nézzük meg, hogyan lehet AI segítségével kiváló termékleírásokat írni.

Válassza ki a hangnemet, és tartsa be azt

Az AI termékleírás-generátor használatakor a platform megkérdezi, melyik hangnemet részesíti előnyben. Öt vagy több lehetőség közül választhat. A hangnemét következetesen kell használnia, függetlenül attól, hogy melyik platformot használja.

Néhány választható hangnem:

Snarky

Professzionális

Informatív

Bármelyik hangnemet is választja, ügyeljen arra, hogy az összhangban legyen márkájával és az általa forgalmazott termékekkel. Ha például puha bőr pénztárcákat árul, akkor a vicces és gúnyos hangnem nem biztos, hogy illik hozzá.

Ne féljen kisebb módosításokat végrehajtani

A legjobb termékleírás-generátorok is hibázhatnak, és nem vesznek figyelembe minden lehetséges forgatókönyvet vagy változót. Ez nem baj – erre való az emberi szerkesztés! Amikor egy AI által generált termékleírás megjelenik a sorban, ellenőrizze, hogy nincs-e benne hiba, győződjön meg róla, hogy összhangban van a márka hangvételével, és szükség szerint módosítsa.

Karakterkorlát beállítása

A legtöbb e-kereskedelmi webhelyen a termékleírások hossza 250–300 karakterre korlátozott. Ha nem állít be karakterkorlátozást az AI termékleírás-generátor eszköz használatakor, az eredmény jelentősen meghaladhatja ezt a mennyiséget. Ilyen esetekben szerkessze az AI által generált szöveget, vagy válasszon egy másik AI termékleírás-generátort, amely figyelembe veszi a karakterkorlátozást.

Összpontosítson az előnyökre

A termékleírások megírásakor összpontosítson a termék előnyeire. Mit nyújt az ügyfeleknek? Miért érdemes megvenniük? Hogyan javul az életük a vásárlás után? A termék jellemzőit is felhasználhatja alátámasztásként, de ezeket tartsa minimális szinten.

Írjon jobb marketingtartalmakat a termékleírás-generátorok segítségével

Az e-kereskedelem gyorsan változik. Termékmenedzserként nem csak fantasztikus termékeket kell terveznie, hanem csillagászati szövegekkel is több potenciális ügyfelet kell vonzania.

A vásárlók igényeinek és a keresőmotorok követelményeinek egyensúlyba hozása nem kis feladat. Míg a listán szereplő AI termékleírás-generátorok időt takarítanak meg Önnek, a ClickUp az egyetlen olyan lehetőség, amely AI szövegeket generál, munkafolyamatokat kezel és sablonokat tartalmaz egy helyen.

De ne csak a szavunkat higgye el: regisztráljon most ingyen a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!