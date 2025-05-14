A 10 legjobb mesterséges intelligencia felismerő eszköz és ellenőrző program 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A mesterséges intelligencia (AI) egyre szélesebb körű használatának két oldala van a tartalomkészítésben. Egyrészt az AI olyan, mint egy varázsló, aki pillanatok alatt minőségi tartalmat hoz létre, így rengeteg időt takarít meg, amelyet más értékes projektekbe fektethet. De nem minden olyan rózsás – az AI-val történő tartalomgenerálásnak vannak hátrányai is.

Az AI által generált tartalom nemcsak etikátlan lehet, hanem megbízhatatlan és teljesen pontatlan is.

Ahogy az AI-eszközök egyre fejlettebbek lesznek, egyre nehezebb azonosítani az általuk létrehozott tartalmakat. Itt jönnek képbe az AI-felismerő eszközök, amelyek szövegeket és képeket elemeznek, hogy kiderítsék, ember vagy AI alkotta-e őket. ?️

Ebben a cikkben bemutatjuk a piacon elérhető 10 legjobb AI-tartalom-felismerő eszközt, amelyek segítségével megkülönböztetheti az ember és az AI által létrehozott tartalmakat.

Mi az AI-felismerő szoftver?

A mesterséges intelligencia felismerő eszköz a tartalmat elemzi, hogy azonosítsa azokat a trendeket és mintákat, amelyek alapján megállapítható, hogy az ember vagy mesterséges intelligencia alkotta-e. A szövegek elemzésekor a mesterséges intelligencia tartalomfelismerők a mélység és a kreativitás hiányát, bizonyos szavak és kifejezések ismétlődését, a mondatok hosszát, valamint a pontatlan vagy elavult információkat keresik.

Képek vagy videók esetében az AI-felismerő eszközök olyan elemeket vizsgálnak, mint tárgyak, pózok vagy írásjelek, hogy meghatározzák azok eredetét. ?

A mesterséges intelligencia felismerésére használt eszközök hatékony technológián alapulnak, de fontos megemlíteni, hogy nem mindig pontosak. Hibázhatnak, ezért ne siess el a döntéssel, és ne bízz vakon egy eszközben.

Hogyan válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő mesterséges intelligencia felismerő eszközt?

Rengeteg mesterséges intelligencia felismerő eszköz létezik – hogyan lehet kiválasztani a legjobbat? Ha olyan eszközt keres, amely funkcionalitás, könnyű használat és megbízhatóság szempontjából is ideális, akkor figyeljen a következő jellemzőkre:

Többnyelvű modell támogatás: Képesnek kell lennie felismerni a GPT-3, GPT-4, Bard, Claude és más modellekben létrehozott AI-generált szövegeket. Pontosság: A megfelelő mesterséges intelligencia-felismerő eszköznek minimálisra kell csökkentenie a téves pozitív és negatív eredmények számát, és meglehetősen megbízható eredményeket kell nyújtania. Skálázhatóság: Képesnek kell lennie nagy adatmennyiségek elemzésére a pontosság romlása nélkül. Testreszabhatóság: Az AI-felismerő eszköznek lehetővé kell tennie az elemzési folyamat testreszabását, hogy az Ön igényeinek megfelelő kritériumokra összpontosíthasson. Jelentési lehetőségek: Az AI-tartalom-felismerő eszköznek áttekintést kell nyújtania az elemzési előzményekről, és lehetővé kell tennie a tartalom fejlesztését elősegítő trendek azonosítását. Platformok közötti kompatibilitás: Több operációs rendszeren és eszközön egyaránt ugyanolyan jól kell működnie.

Több tucat mesterséges intelligencia felismerő eszközt elemeztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek megbízhatóságukkal, jó értékeléseikkel és fantasztikus funkcióikkal tűnnek ki. Nézze meg őket, és válassza ki, melyik eszköz felel meg leginkább az Ön igényeinek és kínálja a legtöbb előnyt.

1. Copyleaks – A legjobb vállalati szintű használatra

Mesterséges intelligencia felismerő megoldást keres a vállalkozásához? A Copyleaks pontosan az, amire szüksége van – az eszköz mondatszintű elemzést, teljes modell lefedettséget (beleértve a Bard és a GPT-4 modelleket) és lenyűgöző megbízhatóságot kínál.

Valójában ez a mesterséges intelligencia-felismerő eszköz saját bevallása szerint 99,1%-os pontossággal és 0,2%-os téves pozitív aránnyal rendelkezik a mesterséges intelligencia által generált tartalmak esetében. !

A Copyleaks mondatonként elemzi a szövegeket, így pontos információt kap arról, hogy mely részeket írták emberek, és melyek lehetnek mesterséges intelligencia által írt szövegek. Még a mesterséges intelligencia által átfogalmazott részeket is megtekintheti.

A Copyleaks 30 nyelvet ért, így kiváló eszköz multinacionális vállalatok számára. Ráadásul képes a forráskód elemzésére is, ami fantasztikus lehetőséget kínál programozási és szoftverfejlesztő csapatok számára.

A Copyleaks legjobb funkciói

Mondatszintű elemzés

Teljes modell lefedettség

99,1% pontosság (saját bevallás alapján)

30 nyelvet támogat

A Copyleaks korlátai

Az eredmények megtekintése egyes mesterséges intelligencia-tartalomfelismerő eszközökhöz képest lassú lehet.

Nincs lehetőség bizonyos szövegrészek kizárására

Copyleaks árak

9,16 dollár/hó 1200 oldalért (minden oldal legfeljebb 250 szavas beolvasott tartalmat tartalmaz)

*A feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Copyleaks értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

2. ZeroGPT – A legjobb többnyelvű támogatáshoz

Ha a kényelem és az egyszerűség a legfontosabb Önnek, akkor a ZeroGPT lehet a legjobb választás az AI-felismerők közül.

A platform számos előnnyel rendelkezik, amelyek vonzóvá teszik. Például a ZeroGPT több nyelvet is támogat, többek között az angolt, a franciát, az indonézt, a németet és a hindi nyelvet. Ezáltal alkalmas oktatók és tartalomkészítő csapatok számára világszerte az AI által generált szövegek felismerésére és más AI-tartalmak megértésére.

Egy másik izgalmas funkció, amelyet ez a platform kínál, a ZeroGPT API, amelynek segítségével beépítheti az eszközt más alkalmazásokba és programokba, és élvezheti a valós idejű AI-tartalom-felismerést.

Amikor az eszközzel beolvassa a tartalmat, százalékos arányban megkapja annak valószínűségét, hogy azt ember vagy AI/GPT generálta. Ha lefelé görget, a szöveg AI által generált részei sárga színnel lesznek kiemelve.

A ZeroGPT legjobb funkciói

A ZeroGPT API hasonlóan használható, mint más AI írási eszközök

Többnyelvű támogatás az AI által generált tartalmakban

Nincsenek rejtett költségek vagy korlátozások az elemzhető szöveg mennyiségét illetően.

A ZeroGPT korlátai

Nincs lehetőség fájlok csatolására elemzés céljából a tartalom-felismerőben.

A felület egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet.

ZeroGPT árak

Ingyenes

ZeroGPT értékelések és vélemények

Nincs értékelés

3. Winston AI – A legjobb optikai karakterfelismeréshez

A Winston AI egy intuitív kezelőfelülettel rendelkező, könnyen használható AI-tartalom-felismerő eszköz. Részletesen elemzi a szöveget, és százalékos valószínűséggel jelzi, hogy az AI által generált tartalom-e.

A platform több fájltípust is támogat – másolhatja és beillesztheti a szöveget, vagy feltölthet egy docx, jpg vagy png fájlt. A Winston AI csúcstechnológiás optikai karakterfelismerő (OCR) technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a képekről való szövegolvasást, és még a kézzel írt szövegeket is könnyedén kezeli.

Az AI-detektor saját bevallása szerint 99,6%-os pontossággal működik. A Winston AI nemcsak a szöveg AI által generált tartalomként való általános valószínűségét mutatja meg, hanem mondatonkénti értékelést is ad, így mélyebbre áshat, és pontosan meghatározhatja a problémás területeket.

A Winston AI jelenleg angol, német, spanyol és francia nyelveket támogat.

A Winston AI legjobb funkciói

Jellemzők OCR technológia

Kézzel írt szövegek feldolgozása

Mondatonkénti értékelés

Könnyen használható mesterséges intelligencia felismerő felület

Többnyelvű támogatás

Az egyik kevés ingyenes mesterséges intelligencia-tartalom-felismerő eszköz ezen a listán.

A Winston AI korlátai

A jelentési opció javításra szorulhat.

A versenytársakhoz képest viszonylag kevesebb támogatott nyelv

Winston AI árak

Ingyenes

Alapvető : 12 USD/hó, maximum 80 000 szóig

Haladó: 19 USD/hó, maximum 200 000 szóig

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Winston AI értékelések és vélemények

Capterra: 4/5 (kevesebb mint öt értékelés)

4. Crossplag – A legjobb plágiumfelismerő eszköz

A Crossplag egy népszerű plágiumfelismerő eszköz. Az egyik legújabb funkciója az AI-tartalom-felismerő, amely gépi tanulási algoritmusokat használ a szöveg eredetének pontos azonosításához, és megmondja, hogy az AI vagy ember alkotta-e.

A mesterséges intelligencia felismerő eszköz arra van betanítva, hogy felismerje az ember által írt szövegekben jelen lévő mintákat. A Crossplag azonosítja az ezekektől a mintáktól való eltéréseket, és százalékos arányban jelzi, hogy a szöveg milyen valószínűséggel készült mesterséges intelligencia segítségével.

Az eszköz használata gyerekjáték – csak be kell másolnia és beillesztenie a szöveget, megnyomni a „Check” gombot, és hagyni, hogy a Crossplag elvégezze a varázslatot. ?

A Crossplag legjobb funkciói

Könnyen használható

Gyors

Több mint 1,5 milliárd paraméterrel edzett a maximális pontosság érdekében.

A Crossplag korlátai

Grafikák hiánya a felületen

Az angol az egyetlen támogatott nyelv.

Crossplag árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Crossplag értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

5. GLTR – A legjobb technológia iránt érdeklődő felhasználók számára:

A GLTR (a Giant Language Model Test Room rövidítése) egy mesterséges intelligencia felismerő eszköz, amelyet a MIT-IBM Watson AI Lab és a HarvardNLP fejlesztett ki. Lehetővé teszi egy szöveg forenzikus elemzését , hogy megállapítsa, mesterséges intelligencia hozta-e létre.

A GPT-2 technológián alapuló eszköz minden szót elemzi, hogy meghatározza, milyen valószínűséggel jósolná meg azt a mesterséges intelligencia. Ehhez a kérdéses szó előtti kontextusra és annak valószínűségére koncentrál, hogy a mesterséges intelligencia generálna-e egy adott szó sorozatot.

Tehát, ha a GLTR úgy becsüli, hogy az AI-eszközök gyakran generálják az Ön által keresett szót és az azt megelőző szót együtt, akkor azt megjelöli.

Ha az elemzett szó az AI előrejelzéseinek top 10-ben szerepel, a GLTR zöld színnel jelöli. A top 100 előrejelzésnél sárga színnel, a top 1000 előrejelzésnél pedig piros színnel jelöli a szót. Az 1000 feletti előrejelzések lila színnel jelennek meg.

Egyszerűen fogalmazva: ha egy szöveg többnyire zöld, akkor nagy valószínűséggel mesterséges intelligencia generálta.

A GLTR legjobb funkciói

Mélyreható szövegelemzést kínál mesterséges intelligencia írási eszközeiben

A szöveget színekkel jelöli, hogy könnyebb legyen a navigáció.

Értékeli a szavak elhelyezkedését, hogy megállapítsa, használtak-e mesterséges intelligenciát.

A GLTR korlátai

2019-ben készült, ezért az újabb technológiák esetében nem biztos, hogy hatékony.

Az eredmények értelmezése első használatkor kihívást jelenthet.

GLTR árak

Ingyenes

GLTR értékelések és vélemények

Nincs értékelés

6. Tartalom nagy léptékben – a legjobb tartalom-marketingesek számára

A Content at Scale mesterséges intelligencia-felismerő eszköze egyszerű, praktikus módszert kínál a szövegek értékelésére és annak megállapítására, hogy azok ember vagy mesterséges intelligencia, vagy mindkettő által lett-e létrehozva.

Az eszköz blogbejegyzések, esszék, Wikipédia-bejegyzések és több ezer cikk alapján lett betanítva, hogy megbízható és pontos eredményeket jelenítsen meg. Meg tudja állapítani, hogy egy szöveget a ChatGPT, a Bard, a Claude vagy más eszközök generáltak-e.

Az elemzés futtatásakor az eszköz színekkel jelöli a szöveget, hogy megmutassa, mely részeket valószínűleg mesterséges intelligencia generálta, és melyeket emberek írtak. A zöld szín azt jelenti, hogy a szöveg emberi eredetű, míg a piros riasztó jelzés, és arra utal, hogy a szöveget mesterséges intelligencia írta. A sárga és a narancssárga azt jelzi, hogy a szöveget át kell írni, hogy ne hangozzon robotikusnak, és biztonságosabb legyen.

A Content at Scale legjobb funkciói

Könnyen értelmezhető eredmények

Lehetőséget kínál az AI-szöveg átírására, hogy emberinek hangozzon.

Minden mondatot elemzünk

A tartalom méretének korlátai

A mesterséges intelligencia által átírt szövegek nem mindig megbízhatóak.

Az eredmények nem mindig egyértelműek

Tartalom méretarányos árazás

Ingyenes

Pro verzió: 49 USD/hó

Tartalom méret szerinti értékelések és vélemények

Nincs értékelés

7. Originality. ai – A legjobb két az egyben megoldás

Az Originality.ai egy kettő az egyben megoldás – mesterséges intelligencia-felismerő és plágiumellenőrző funkcióval rendelkezik. Rendkívüli pontossággal képes felismerni a ChatGPT, a Bard és más jól ismert mesterséges intelligencia-eszközök által létrehozott szövegeket.

Az Originality.ai ideális csapatok számára, köszönhetően olyan innovatív funkcióinak, mint a munkatársak hozzáadása a platformhoz, a szkennelési előzmények megtekintése és az eredmények megosztása. Elsősorban tartalommarketinggel és SEO-ügynökségekkel foglalkozik, de bárki használhatja, aki biztosítani szeretné, hogy tartalma mesterséges intelligencia által nem létrehozott legyen.

Az AI-felismerő és a plágiumellenőrző mellett az Originality.ai ingyenes olvashatósági teszteket is kínál, amelyek segítenek könnyen emészthető és vonzó tartalmak létrehozásában.

Originality. ai legjobb funkciói

Kombinált mesterséges intelligencia-felismerő és plágiumellenőrző

Megosztható jelentések

Együttműködési lehetőségek

Olvashatósági tesztek

Originality. ai korlátai

Korlátozott lehetőségek a fizetéskor fizetős árképzési modellnél

Számos felhasználó jelentette, hogy a eredmények pontatlanok voltak.

Originality. ai árak

Pay-as-you-go : Egyszeri 30 dolláros fizetés 3000 kreditért (egy kredit 100 szó beolvasását fedezi)

Alap előfizetés: 14,95 USD/hó 2000 kreditért (minden további kredit 0,01 USD)

Originality. ai értékelések és vélemények

Product Hunt: 2,9/5 (20+ értékelés)

8. Undetectable. ai – A legjobb az AI-tartalmak humanizálásához

Az Undetectable.ai egy egyedülálló eszköz, amely két fontos funkcióval rendelkezik. Lehetővé teszi a szövegek beolvasását és az AI-tartalmak azonosítását, de emellett „humanizálhatja” az AI által generált részeket, így elkerülheti, hogy tartalmát jelöljék. ?

A platform használata gyerekjáték: illessze be a szöveget a megadott mezőbe, és nyomja meg a Check for AI (Mesterséges intelligencia ellenőrzése) gombot. Testreszabhatja a célzott olvashatóságot és a célt, hogy az eszköz megértse szándékát.

Ha az eredmények azt mutatják, hogy a szövegének egyes részei mesterséges intelligencia által generáltak, nyomja meg a Humanize gombot, hogy olyan tartalommá alakítsa őket, amely potenciálisan megkerülheti más mesterséges intelligencia-felismerő eszközöket.

Undetectable. ai legjobb funkciói

Mesterséges intelligencia-tartalomdetektor és szöveghumanizáló

Egyszerre akár 10 000 karaktert is támogat.

Könnyen használható

Felismeri a GPT-3, GPT-4, Bard, Claude stb. szövegeit.

Észrevehetetlen. Az AI korlátai

Egyes felhasználók túl magasnak tartják az árat.

A felület elavultnak tűnhet.

Undetectable. ai árak

Ingyenes (korlátozott lehetőségek, nincs szöveghumanizáló)

Éves : 5 USD/hó 10 000 szóra – testreszabható

Üzleti felhasználóknak: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Undetectable. ai értékelések és vélemények

Product Hunt : 5/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

G2: 5/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

9. Writer – A legjobb egyszerűség és könnyű használat szempontjából

Ingyenes, egyszerű, felesleges funkcióktól mentes mesterséges intelligencia-tartalom-felismerőt keres? A Writer minden követelménynek megfelel, és a felesleges funkcióktól mentes felületet hatékony funkcionalitással ötvözi.

Az egyetlen teendője, hogy másolja és beillessze a beolvasni kívánt szöveget, majd válassza az „Analyze text” (Szöveg elemzése) lehetőséget. A Writer értékeli a tartalmat, és százalékban jelzi, hogy a szöveg ember vagy AI által generált-e.

Lehetőség van URL-cím hozzáadására és a tartalom eredetének elemzésére is.

Ne feledje, hogy ez a praktikus eszköz maximum 1500 karaktert támogat, ezért nagy szövegek ellenőrzéséhez több egymást követő elemzést kell futtatnia.

A Writer legjobb funkciói

Egyszerűen használható

A tartalmakat URL-eken keresztül tudja elemezni.

Ingyenes nyelvtani ellenőrző funkciót kínál.

Írói korlátozások

Nem színekkel jelöli az AI és az ember által generált mondatokat.

Nincs lehetőség szöveges fájlok vagy képek feltöltésére elemzés céljából.

Írói árak

Ingyenes

Írói értékelések és vélemények

Nincs értékelés

10. Hugging Face – A legjobb közösségi támogatáshoz

A Hugging Face egy mesterséges intelligencia közösség, ahol a felhasználók összefognak, hogy modelleken, adatkészleteken és alkalmazásokon dolgozzanak és megvitassák azokat. Nem meglepő, hogy a platform egy minőségi mesterséges intelligencia tartalomdetektort kínál, amellyel beolvashatja szövegeit és ellenőrizheti azok eredetiségét.

Az észlelő eszköz a tartalmakat valódi (ember által létrehozott) vagy hamis (mesterséges intelligencia által létrehozott) kategóriákba sorolja, és az eredményeket tizedesjegyekkel jeleníti meg, ami szórakoztató és frissítő élményt nyújt a technológia iránt érdeklődő felhasználók számára.

Ha nem tetszik ez a formátum, görgessen le a Hugging Face AI tartalomfelismerő oldalának aljára, és kattintson az ajánlásra a jobb felhasználói élmény érdekében.

A Hugging Face legjobb funkciói

Kiválóan alkalmas technológia iránt érdeklődő felhasználók számára.

Közösségi támogatás

Nyílt forráskódú

A Hugging Face korlátai

A technika iránt nem érdeklődő felhasználók számára ez nem feltétlenül hasznos.

Az eredmények nem olyan egyértelműek, mint más AI-tartalom-felismerő eszközök esetében.

Hugging Face árak

Ingyenes

Hugging Face értékelések és vélemények

Nincs értékelés

Az általunk bemutatott AI-eszközök az AI visszaélések megelőzésére szolgálnak, míg mások arra törekszenek, hogy teljes potenciálját kihasználva növeljék a termelékenységet. Az utóbbi csoport tökéletes példája a ClickUp, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok racionalizálását, a dokumentumok kezelését, az együttműködés fokozását és a kreativitás felébresztését. Nézzük meg, hogyan! ?️

Írj jobban a ClickUp Brain segítségével A ClickUp AI használatával egyszerű utasítások alapján blogbejegyzést hozhat létre a ClickUp Docs-ban, amelyhez részleteket és egyéb fontos információkat is hozzáadhat.

A ClickUp egy népszerű projekt- és feladatkezelő platform, amely tucatnyi lehetőséget kínál a zökkenőmentes csapatmunka, a haladás nyomon követése, a dokumentumkezelés és a munkaterhelés szervezése terén. De tegyük ezeket félre, és koncentráljunk a platform első osztályú írási asszisztensére — a ClickUp AI-ra.

A ClickUp AI az a hatékony segítő, amire szüksége van, ha nincs ihlet (vagy idő) e-mail, blogbejegyzés, szerződés, ajánlat, újságcikk vagy bármilyen más szöveg megírásához. Ez a jegy a tökéletesen megírt tartalmak világába!

Ahhoz, hogy megértsük az írási asszisztens lenyűgöző funkcióit, meg kell említenünk a ClickUp egy másik kiemelkedő funkcióját, a ClickUp Docs-ot. Használja dokumentumok létrehozására, szerkesztésére, megosztására és kezelésére egy helyen. Gondoljon rá úgy, mint egy virtuális irattárra, ahol minden aprólékosan rendszerezett és könnyen megtalálható. ?️

A ClickUp AI és a ClickUp Docs működés közben

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp AI és a ClickUp Docs együttesen biztosítják a legjobb felhasználói élményt. Tegyük fel, hogy e-mailt kell írnia egy ügyfélnek. Nyissa meg a ClickUp Docs alkalmazást, és írja be a „/ai” parancsot. Ezután nyomja meg az „AI tools” gombot, és válassza ki az első parancsot: Write an email (Írjon e-mailt). Csak be kell írnia az ügyfél nevét, a célját, a beszélgetés témáit és a kívánt hangnemet, és a ClickUp másodpercek alatt elkészíti a tökéletes e-mailt.

A ClickUp AI nem csak egy tartalomgenerátor —segítségével:

Nem tudja, hogyan használhatja ki az AI írási eszköz előnyeit? A ClickUp sablonok segítenek! ?

A platform több mint 1000 sablont kínál különböző célokra, a munkafolyamatok kezelésétől az időkövetésig. Különösen tetszeni fognak azok a sablonok, amelyek szerepkörspecifikus mesterséges intelligencia utasításokat tartalmaznak – ezekhez kész utasítások tartoznak, amelyeket beilleszthet olyan eszközökbe, mint a ChatGPT, hogy a kívánt válaszokat generálja.

A ClickUp legjobb funkciói

Mesterséges intelligencia írási asszisztens

A brainstorming, a tartalom létrehozása, az összefoglalás és a szerkesztés gyerekjáték lesz.

ClickUp Docs – egy központi dokumentumkezelő központ, amely tökéletes hely a ClickUp AI funkcióinak felfedezéséhez.

Magas fokú testreszabhatóság – adjon meg irányelveket, amelyek hatékonyabbá és célszerűbbé teszik a ClickUp AI-t.

Gazdag sablonkönyvtárat kínál

A ClickUp korlátai

A platform számos lehetősége eleinte nyomasztónak tűnhet.

A mobilalkalmazáshoz (még) nem érhető el mesterséges intelligencia támogatás.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

Vegye kézbe tartalmának irányítását az AI írásfelismerő eszközökkel

Akár mesterséges intelligencia tartalomfelismerő eszközöket, akár egy robusztus mesterséges intelligencia írási asszisztenssel rendelkező platformot használ, Ön irányít, és biztosíthatja, hogy tartalma eredeti, releváns, vonzó és könnyen olvasható legyen.

A ClickUp-pal sokkal többet kapsz, mint egy íróeszközt – egy projekt- és feladatkezelő platformot, valamint fantasztikus időkövetési, csapatmunkát támogató, szervezési és dokumentumkezelési lehetőségeket, hogy csak néhányat említsünk. Regisztrálj a ClickUp-ra, és fedezd fel az összes lehetőségét!