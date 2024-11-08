A 15 legjobb közösségi média AI eszköz marketingesek számára

Végtelen kommentek között görgetés, bejegyzések ütemezése, mutatók nyomon követése közösségi média AI eszközök nélkül – mindez káoszhoz vezet.

Csapatommal számtalan órát töltöttünk a közösségi média bejegyzéseinek tervezésével, és mégsem sikerült lépést tartani az eredmények mérése terén.

Rájöttünk, hogy szükségünk van néhány közösségi média AI eszközre, hogy ne érezzük magunkat eltemetve. Sokfélevel kísérleteztem, és megtanultam, hogy fontos a megfelelőt használni a különböző igényekhez.

Hogy megkönnyítsem a dolgát, összeállítottam egy listát a 15 legjobb közösségi média AI eszközről, amelyek segítettek nekünk a tartalom egyszerűsítésében, az elemzések nyomon követésében és az általános stratégia végrehajtásában. Ezekkel a közösségi média marketingje kezelhetőbbé válik, anélkül, hogy feláldozná a kreativitást. 🙌

Mit kell keresni egy közösségi média AI eszközben?

A megfelelő AI közösségi média eszköz kiválasztásakor könnyű elveszni a rengeteg lehetőség között! Azonban nem minden közösségi média AI eszköz felel meg az Ön igényeinek.

Hogy megalapozott döntéseket hozhasson, íme néhány alapvető funkció, amelyet érdemes előtérbe helyeznie. 👇

Könnyű használat és támogatás: Intuitív felülettel rendelkezik, így minden szintű felhasználó számára hozzáférhető, és megbízható ügyfélszolgálatot biztosít.

Integrációk: Zökkenőmentesen integrálható a főbb közösségi média platformokkal és a technológiai eszközökkel.

Több fiók kezelése: Segít egyetlen, egységes irányítópulton felügyelni és irányítani több fiókot.

Automatizálás: Robusztus automatizálási funkciókkal rendelkezik, mint például az ütemezés és az automatikus közzététel, amelyek segítenek fenntartani a következetes közzétételi ütemtervet, valamint időt és energiát takarítanak meg.

Elemzés és jelentések: Részletes betekintést nyújt az elkötelezettségbe, a közönség viselkedésébe és a teljesítménybe.

Mesterséges intelligencia képességei: Fejlett mesterséges intelligencia funkciókkal rendelkezik, mint például generatív tartalomkészítés, érzelemelemzés és hashtag-ajánlások.

A közösségi média stratégiai tervezéshez legalkalmasabb 15 mesterséges intelligencia eszköz listáján olyan klasszikusok szerepelnek, mint a Sprout Social, és olyan újoncok, mint az Albert. ai. Mi a közös bennük? Mindegyikük kiválóan végzi a dolgát! 🎯

Nézzük meg, hogyan használhatja őket hatékony közösségi média marketing kampányok építéséhez és promóciós stratégiájának irányításához.

1. ClickUp (A legjobb a közösségi média tartalomkészítés és tervezés AI-val történő racionalizálásához)

A ClickUp egy hatékony platform, amely egyszerűsíti a közösségi média tartalom létrehozását és tervezését, különösen AI képességeivel és több mint 1000 alkalmazásintegrációjával. Az all-in-one közösségi média kezelési funkciói miatt, amelyek automatizálják a tartalom munkafolyamatokat, az ötletek generálásától a publikálásig, továbbra is listánk élén áll.

ClickUp Docs

Formázza tartalmát a ClickUp Docs segítségével a hatékonyság növelése érdekében.

A ClickUp Docs egy hatékony funkció, amely segít a tartalom generálásában a dokumentumok létrehozására, kezelésére és közös szerkesztésére szolgáló eszközeivel. Ez megkönnyíti a csapat számára a magas színvonalú tartalom hatékony előállítását és finomítását.

A platform gazdag formázási funkcióival, beágyazott oldalaival, stílusbeállítási lehetőségeivel és sablonjaival minden közösségi média tartalmát rendszerezheti. Emellett a ClickUp valós idejű együttműködés-érzékelő funkciójával egyidejűleg brainstormingot folytathat csapatával, ami segít egy remek közösségi média tartalomterv kidolgozásában.

ClickUp Brain

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy írjon tartalmat a közösségi médiájához, és azonnal megkapja azt.

A ClickUp Brain egy AI-alapú asszisztens, amely friss ötleteket és nézőpontokat hoz a brainstorming üléseibe, kontextusfüggő, valós idejű, azonnali támogatást nyújtva sparring partnerként. Felkérheti, hogy segítsen új tartalmi stratégiák kidolgozásában, a közösségi média kampányok céljainak finomításában, a találkozók összefoglalójának elkészítésében és a gyűjtött adatok alapján jelentések írásában.

A Docs-ba integrált Brain a legfontosabb pontokat vagy javaslatokat közvetlenül megvalósítható feladatokká alakítja át az ötleteléshez használt dokumentumokban. AI írási asszisztense beépített helyesírás-ellenőrzővel és gyors válaszokkal segít javítani az írási stílusát, hogy üzenetei mindig tökéletes hangnemben íródjanak.

A ClickUp egyéb kiváló együttműködési funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítségével bármikor és bárhonnan kapcsolatba léphet csapatával.

ClickUp Chat

Kommunikáljon és működjön együtt csapatával a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat egy zökkenőmentes eszköz, amely egyesíti a csapatkommunikációt és a feladatkezelést. Tökéletes megoldás arra, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon, lehetővé téve a közösségi média kampányok és tartalomkészítéshez hasonló projektek megbeszélését, miközben közvetlenül kapcsolódhat a releváns ClickUp feladatokhoz.

Az AI-alapú funkcióknak köszönhetően a ClickUp Chat összefoglalja a beszélgetéseket, és automatikusan javaslatot tesz kapcsolódó feladatok létrehozására és összekapcsolására, így a projektmenedzsment zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

Címkézze csapattagjait egy egyszerű „@” jelöléssel a ClickUp Assign Comments segítségével.

A ClickUp alkalmazásban hozzárendelhet megjegyzéseket a csapattagokhoz és magához, hogy semmi ne maradjon ki a folyamatból. Ez a funkció értesítést is küld a kijelölt személynek, és a feladat megjelenik a feladatlistájában. Ez kiváló módszer a vezetők számára, hogy a megbeszélésekből közvetlenül delegálják a feladatokat.

ClickUp Dashboard

Képzelje el kampányának előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével!

A ClickUp Dashboards kiváló lehetőséget kínál a közösségi média kampányok vizualizálására. Valós időben betekintést nyerhet a legfontosabb mutatókba és a kampányok teljesítményébe. Ráadásul testreszabhatóak, így a munkafolyamatához igazíthatja őket.

A ClickUp bevezetése a közösségi média és a tartalomkészítés menedzsmentjében sikeresen megszüntette az e-mailes kommunikáció használatát ebben a projektben.

A ClickUp bevezetése a közösségi média és a tartalomkészítés menedzsmentjében sikeresen megszüntette az e-mailes kommunikáció használatát ebben a projektben.

A ClickUp több tartalomnaptár-sablont is kínál, amelyek segítenek a közösségi média naptárának megtervezésében.

A ClickUp Social Media Advanced Template együttműködésen alapuló, hatékony megközelítést kínál a tartalomtervezéshez. Öt különböző nézetével – Lista, Tábla, Naptár, Beágyazás és Dokumentum – lehetővé teszi a feladatok személyre szabott kezelését.

Hasonlóképpen, a ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablonja optimalizálja a közösségi média kezelését a közönség folyamatos elkötelezettségének érdekében, strukturált tervezési keretrendszerrel, posztütemezéssel és egyedi állapotokkal, mint például „Törölve”, „Befejezve” és „Folyamatban”, a kampányok egyértelmű nyomon követése érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatkezelés: Hozzon létre feladatokat minden tartalomhoz vagy kampányhoz, állítson be határidőket, és rendelje azokat a csapat tagjaihoz.

Egyedi munkafolyamatok: Állítson be egyedi munkafolyamatokat, amelyek tükrözik a közösségi média tartalomkészítési folyamatát.

ClickUp Automations: Automatizálja a rutin feladatokat if-then triggerekkel, vagy építsen automatizálási szekvenciákat természetes nyelven a ClickUp Brain segítségével.

ClickUp integrációk: Integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Dropbox, a Google Naptár, a Chrome, a Figma, a Vimeo és még sok más.

Több mint 1000 előre elkészített sablon: Hozzáférés több száz sablonhoz különböző felhasználási esetekhez, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a projektek közötti konzisztenciát.

Több feladatnézet: Vizualizálja közösségi média kampányainak ütemtervét több mint 15 egyedi Vizualizálja közösségi média kampányainak ütemtervét több mint 15 egyedi ClickUp nézetben , beleértve a Gantt-diagramot, a Kanban táblát, a lista nézetet és a táblázat nézetet.

A ClickUp korlátai

Az első beállítás időigényes

A felhasználók szerint a széles körű funkcionalitás miatt a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Lately AI (A legjobb a közösségi médiában használt tartalmak újrafelhasználásához)

via Lately AI

Az AI az egyik legnépszerűbb közösségi média AI eszköz, amely az idegtudományon alapuló AI-t használja a tartalomkészítés, tervezés és elemzés egyszerűsítésére.

A hosszú formátumú tartalmakat, például blogokat, podcastokat vagy videókat rövid formátumú közösségi média bejegyzésekké alakítja át különböző platformok számára. Ez különösen hasznos azoknak a marketingeseknek, akik elérhetőségüket szeretnék növelni.

A legújabb mesterséges intelligencia legjobb funkciói

Hozzon létre egy egyedi és testreszabott „hangmodellt”, hogy bármilyen nyelven vagy regionális dialektusban elérje a célközönséget bármely csatornán.

Optimalizálja platformja algoritmusát napokkal, hetekkel vagy akár hónapokkal előre.

Összekapcsolja az összes csapattagot egy egységes márkahierarchia alatt a központosított kommunikáció érdekében.

A mesterséges intelligencia jelenlegi korlátai

Az olyan funkciók, mint a sor, hibásan működnek, amikor megpróbálja átszervezni a bejegyzéseket.

A platformról nem lehet posztokat népszerűsíteni.

Nem teszi lehetővé Instagram-sztorik létrehozását.

Legfrissebb AI árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 59 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 239 USD/hó 3 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Legfrissebb AI-értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Agorapulse (A legjobb átfogó közösségi média menedzsmenthez)

via Agorapulse

Az Agorapulse egy átfogó közösségi média menedzsment eszköz, amely több platform kezelésének egyszerűsítését szolgáló funkciókat kínál.

Én posztok ütemezésére, beszélgetések figyelésére és teljesítményadatok elemzésére használtam. Különösen tetszett az „egységes beérkező levelek” funkciója, amely segít a felhasználóknak összesíteni az összes platformról érkező üzeneteket és megjegyzéseket.

Az Agorapulse legjobb funkciói

Használja a drag-and-drop naptárat a bejegyzések ütemezéséhez és könnyedén vizualizálja azokat.

Hozzáférhet testreszabható közösségi média sablonokhoz tartalomkészítéshez.

Kövesse nyomon márkájának, versenytársainak és releváns kulcsszavainak említéseit a „Social Listening” funkcióval.

Átfogó elemzésekkel mélyreható betekintést nyerhet közösségi teljesítményébe.

Az Agorapulse korlátai

Korlátozott integrációk – nem integrálható olyan platformokkal, mint a TikTok vagy más új közösségi alkalmazások.

Lassú lehet, különösen a bejegyzések ütemezésénél vagy a média feltöltésénél.

Az X (korábban Twitter) elemzésért külön kell fizetnie.

Korlátozott posztolási lehetőségek az ingyenes csomagban

Nem egyesíti a kommenteket és az Instagram DM-eket ugyanazon a platformon, ezért azokat manuálisan kell ellenőriznie.

Agorapulse árak

Alapcsomag: 69 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 149 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Agorapulse értékelések és vélemények

Olvassa el még: A 10 legjobb közösségi médiafigyelő eszköz a közösségi stratégiájának fejlesztéséhez

4. SocialBee (a legjobb az örökzöld tartalomkezeléshez)

via SocialBee

A SocialBee egy sokoldalú közösségi média AI eszköz, amelynek célja, hogy segítsen a tartalomkészítés kezelésében, automatizálásában és optimalizálásában különböző platformokon.

Az egyik kiemelkedő funkciója az AI Content Improvement (AI tartalomfejlesztés), amely lehetővé teszi a bejegyzések fejlesztését és stratégiák kidolgozását a jobb elkötelezettség érdekében. Én ezt használtam a platformspecifikus tartalmak gyorsabb elkészítéséhez, különösen a Facebook, Instagram, X és LinkedIn esetében.

A SocialBee legjobb funkciói

Készítsen vizuálisan vonzó tartalmakat a feedjeihez az alkalmazáson belüli integrációk segítségével, olyan eszközökkel, mint a Canva, az Unsplash és a GIPHY.

Hívjon meg embereket a munkaterületére, osszon ki szerepeket, hagyjon visszajelzéseket és hagyjon jóvá tartalmakat – mindezt egyetlen alkalmazásban.

Készítsen bejegyzéseket a több mint 1000 közösségi média prompt segítségével, foglalja össze blogbejegyzéseket, és készítsen kiváló minőségű tartalmakat különböző hangnemeken.

Használja újra az örökzöld tartalmakat, és ossza meg újra a jól teljesítő bejegyzéseket, hogy automatikusan növelje azok elérhetőségét.

A SocialBee korlátai

Nincs beépített Pinterest integrációja.

Korlátozott szövegformázási lehetőségek, különösen hosszabb tartalmak esetén

A másolás-beillesztés nem adja át megfelelően a formázást, ami időigényes feladat.

A felhasználói felület vizuálisan nem vonzó

SocialBee árak

Standard

Bootstrap: 29 USD/hó felhasználónként

Accelerate: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 99 USD/hó 3 felhasználó számára

Ügynökség

Pro50: 179 USD/hó

Pro100: 329 USD/hó

Pro150: 449 USD/hó SocialBee értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés) 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés) 4,6/5 (30+ értékelés)

5. Sprout Social (a legjobb betekintés és feladat-automatizáláshoz)

via Sprout Social

Az ötödik helyen álló Sprout Social egy nagyszerű platform, amely hatékony elemzési és automatizálási képességeiről ismert.

Az egyik legjobb funkciója az AI-alapú érzelemelemzés, amely automatikusan pozitív, negatív vagy semleges üzenetekként osztályozza az üzeneteket, segítve Önt a közönség percepciójának valós idejű felmérésében.

A Sprout Social legjobb funkciói

Használja ki az „intelligens kategóriák” funkciót az adatok csoportosításához és osztályozásához, hogy könnyebben nyomon követhesse a különböző közösségi média csatornákon megjelenő konkrét trendeket vagy témákat.

Részletes mutatókat kaphat az üzleti intelligencia jelentéskészítő eszközeivel, amelyekkel intuitív irányítópultokon keresztül vizualizálhatja és nyomon követheti a KPI-ket.

Építsen ki és kezeljen partnerségeket influencerekkel és tartalomalkotókkal a márka jelenlétének növelése érdekében.

A Sprout Social korlátai

Nincs AI-válasz az intelligens beérkező levelek mappájában

A gyakran használt hashtageket nem lehet elmenteni.

Előfordul, hogy a különböző platformokon található profilok nem kapcsolódnak egymáshoz.

A LinkedIn-en nem lehet PDF-fájlok közzétételét ütemezni.

Sprout Social árak

Alapcsomag: 249 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként

Haladó: 499 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés) 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

6. Emplifi (korábban Socialbakers) (A legjobb AI-alapú ügyfél-elkötelezettség növeléshez)

via Emplifi

Az Emplifi (korábban Socialbakers) egy mesterséges intelligenciával működő közösségi média eszköz, amely segít a márkáknak marketingtevékenységeik és ügyfélszolgálati munkájuk racionalizálásában.

Különösen lenyűgözött az AI több funkcióban való felhasználása. AI-alapú közösségi médiafigyelő eszközökkel rendelkezik, amelyek képesek felismerni a hangulatot és a dinamikus témákat, így Ön mindig egy lépéssel a trendek és a közönségét érintő beszélgetések előtt járhat.

Az Emplifi legjobb funkciói

Mérje fel a közvéleményt valós időben a természetes nyelvfeldolgozási képességeivel, hogy mélyebb betekintést nyerjen a fogyasztói magatartásba.

Használja ki a PrimeTime eszközzel a korábbi közönségadatokat, hogy meghatározza a tartalom közzétételének optimális időpontját.

Összegezze a nagy mennyiségű ügyfél-visszajelzést, és elemezze azt, hogy megismerje a legfontosabb problémákat.

Az Emplifi korlátai

A LinkedIn és a Tiktok integrációk nem teszik lehetővé a megemlítések nyomon követését.

Nincs konzisztencia a több közösségi média csatorna jelentési funkcióiban.

A tartalomgyűjtemények, például a tömeges címkézés esetében nincs lehetőség a testreszabásra.

Egyes felhasználók zavarosnak találják a felhasználói felületet. Például a ütemezett jelentések kezelése a felhasználói profil alatt található, nem pedig a „tartalom” vagy a „műszerfalak” alatt.

Emplifi árak

Egyedi árazás

Emplifi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés) 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

7. Brandwatch (A legjobb közösségi médiafigyeléshez és trendelemzéshez)

via Brandwatch

A Brandwatch egy hatékony digitális fogyasztói intelligencia platform, amely hasznos lehet a közösségi média figyeléséhez és a trendek elemzéséhez.

Fejlett AI és adatkezelési képességei segítségével a vállalkozások felmérhetik a vásárlói hangulatot, nyomon követhetik a márka megítélését, és összegyűjthetik a különböző platformokon zajló online beszélgetéseket.

A Brandwatch legjobb funkciói

Figyelje a márka említéseit a különböző közösségi média csatornákon, és értékelje az említések mögötti érzelmi hangulatot a „hangulatelemzés” segítségével.

Az intelligens riasztási funkcióval értesítést kaphat a negatív hangulat hirtelen megugrásáról.

Több nyelven testreszabhatja a kereséseket 48 boole-i operátorral, amelyek finomítják és célzottabbá teszik a lekérdezéseket.

Fedezze fel a legjobb márka-befolyásolókat, és kezelje a befolyásolókkal való kapcsolatait.

A Brandwatch korlátai

A kulcsszavak pótlása, ami azt jelenti, hogy nem tölti be az elveszett kulcsszavakat, sok próbálkozás után sem sikerül.

Gyakoriak az olyan apró hibák, mint a táblázatok máshonnan származó adatokkal való feltöltése vagy a műszerfalon belüli elemek mozgatásával kapcsolatos problémák.

Az adatok betöltése hosszú időt vesz igénybe.

Nincs egységes elkötelezettségi pontszám

Brandwatch árak

Egyedi árazás

Brandwatch értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés) 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

8. Tailwind (A legjobb vizuális tartalmak ütemezéséhez a közösségi médiában)

via Tailwind

A Tailwind egy népszerű eszköz vizuális tartalmak kezelésére olyan platformokon, mint az Instagram, a Pinterest és a Facebook.

Általában a közösségi média ütemezéséhez használjuk, és különösen hasznosnak találjuk a vizuális elemekre összpontosító platformok közösségi média tartalmi stratégiájának tervezéséhez és optimalizálásához. Vizuálisan vonzó és reszponzív dizájnokat hoz létre, amelyeket közösségi média tartalmainkban használunk.

A Tailwind legjobb funkciói

Készíts vonzó közösségi média bejegyzéseket az AI eszköz segítségével, amely feliratok , leírások és rövid videó szkriptek készítésére alkalmas , és amelyeket konkrét közönségek számára szabtak.

Használja az előre megtervezett, testreszabható sablonokat professzionális minőségű vizuális elemekkel. A sablonok automatikusan alkalmazzák a márka színeit, betűtípusait és logóit, hogy biztosítsák a tervezés egységességét.

Maximalizálja az elkötelezettséget manuális erőfeszítés nélkül a „SmartScheduling” funkcióval, amely a célközönség alapján kiválasztja a posztolás legjobb időpontját.

Tekintse meg és szervezze meg tartalmát a vizuális, 9 rácsos Instagram-feed tervezővel.

A Tailwind korlátai

Korlátozott platformintegrációk, elsősorban Pinterest és Instagram, ami nem ideális.

A fiók törlése nehéz, és az ügyfélszolgálat színvonala gyenge lehet.

Korlátozott Pinterest-elemzés

Tailwind árak

Örökre ingyenes

Pro: 24,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 49,99 USD/hó 2 felhasználó számára

Max: 99,99 USD/hó 5 felhasználó számára

Tailwind értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Loomly (A legjobb a közös tartalomkészítéshez és tervezéshez)

via Loomly

A Loomly egy kiváló közösségi média menedzsment eszköz, amely segít a közös tartalmak létrehozásában és tervezésében. Egyszerűsíti a közösségi média tevékenységeket a tartalom ötletelésétől a közzétételig és az értékelésig.

Egyetlen felületről kezelheti különböző közösségi média fiókjait, miközben kihasználhatja az együttműködési funkciókat, például a jóváhagyási munkafolyamatokat és a posztok makettjeit.

A Loomly legjobb funkciói

Tárolja és rendszerezze médiaeszközeit a tartalomkönyvtár és az integrált eszközök, például a Canva és az Unsplash segítségével; emellett több mint ötmillió jogdíjmentes fotóhoz és videóhoz férhet hozzá, amelyeket közvetlenül a platformon szerkeszthet.

Szerezzen be több mint 300 napi tartalmi javaslatot a közösségi média trendjei és ünnepek alapján, hogy friss és vonzó tartalmi naptárat tudjon fenntartani.

A beépített Loomly URL-rövidítővel azonosíthatja a legjobban teljesítő bejegyzéseket és kampányokat, valamint nyomon követheti a kattintásokat.

A Loomly korlátai

Voltak olyan esetek, amikor az alkalmazás nem tett közzé bejegyzést a platformon a tervezett időpontban.

Egyes bejegyzéseket manuálisan kell közzétenni. Például, ha egy felhasználónak egy videót kell közzétennie a Facebookon és az Instagramon, akkor a videó csak a Facebookon lesz közzétéve.

A posztvázlatok megosztása nehéz

Loomly árak

Alap: 42 USD/hó 2 felhasználó számára

Alapcsomag: 80 USD/hó 6 felhasználó számára

Haladó: 175 USD/hó 14 felhasználó számára

Prémium: 369 USD/hó 30 felhasználó számára

Loomly értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

10. Albert. ai (A legjobb automatizált hirdetéskezeléshez és optimalizáláshoz)

Az Albert. ai egy AI-alapú marketingplatform, amelyet úgy terveztek, hogy önállóan kezelje és optimalizálja a digitális kampányokat olyan csatornákon, mint a közösségi média, a fizetett keresés és a programozott megjelenítés.

Gép tanulást és prediktív elemzéseket használ olyan feladatok kezelésére, mint a médiavásárlás, a közönségcélzás és a kreatív optimalizálás, így a marketingesek a stratégiára koncentrálhatnak.

Albert. ai legjobb funkciói

Automatizálja a digitális kampányok legfontosabb aspektusait, mint például a célzás, az ajánlattétel és a költségvetés elosztása.

Használja a platformot a kreatív eszközök valós idejű tesztelésére és optimalizálására, biztosítva, hogy a hirdetések a különböző csatornákon a lehető legjobban teljesítsenek.

Integrálja a több platformról (például Google és Facebook) származó adatokat, hogy optimalizálja a hirdetési kiadásokat a különböző csatornákon.

Albert. ai korlátai

Az integrációs folyamat jelentős támogatást és képzést igényel, ami technikai erőforrások nélkül kihívást jelent a kisvállalkozások számára.

Túlzottan támaszkodik a korábbi adatok minőségére és mennyiségére, és nehézségekbe ütközhet, ha a vállalat nem rendelkezik ilyen adatokkal.

Albert. ai árak

Egyedi árazás

Albert. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. QuillBot (A legjobb az írásminőség javításához)

via QuillBot

A QuillBot egy fejlett AI írási eszköz, amelynek célja a írásos tartalom minőségének javítása, így hasznos lehet közösségi média menedzserek és tartalomalkotók számára.

Kiváló átfogalmazási képességei vannak, amelyek segítenek átírni a mondatokat és bekezdéseket, hogy azok kifinomultabbak, koherensebbek és vonzóbbak legyenek. Használhatja platformok közötti tartalom újrafelhasználására és időmegtakarításra. A „Fluency” és „Creative” módok hasznosnak bizonyultak a világosabb írásban és az egyedi kifejezések használatában.

A QuillBot legjobb funkciói

Ellenőrizze a nyelvtant és javítsa ki a hibákat, hogy posztjai és szövegei professzionálisak legyenek a közzététel előtt.

Hosszú cikkeket vagy jelentéseket tömör összefoglalókba sűrítsen, hogy azokból gyors közösségi média bejegyzéseket, frissítéseket vagy kiemelt híreket készíthessen.

Fedezze fel a plágiumot, és győződjön meg arról, hogy tartalma eredeti, hogy megőrizze hitelességét.

A QuillBot korlátai

A nyelvtani ellenőrzés nem olyan átfogó, mint más közösségi média AI-eszközök esetében.

Néha nem veszi észre a mondatfelépítés hibáit.

Csak korlátozott számú szót fogalmaz meg újra.

QuillBot árak

Ingyenes

Prémium: 4,17 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

12. Jacquard (korábban Phrasee) (A legjobb marketing szövegek létrehozásához)

via Jacquard

A Jacquard egy mesterséges intelligenciával működő közösségi média eszköz, amelyet marketing szövegek létrehozására és optimalizálására terveztek különböző digitális csatornákon, beleértve az e-maileket, a közösségi médiát és a fizetett hirdetéseket.

Természetes nyelvgenerálást (NLG) használ, hogy rendkívül vonzó és teljesítményorientált tartalmakat hozzon létre, például e-mail tárgyakat és hirdetési szövegeket, amelyek célközönségének igényeire vannak szabva.

A Jacquard legjobb funkciói

Használja mesterséges intelligenciáját szövegíráshoz több platformon, beleértve az e-maileket, a közösségi médiát és a fizetett hirdetéseket.

Testreszabhatja az üzeneteket az AI múltbeli adatokból szerzett tapasztalatai alapján, hogy maximalizálja elérhetőségét.

Készítsen vonzó marketingüzeneteket, és optimalizálja azokat az elkötelezettség és a párbeszéd érdekében.

A Jacquard korlátai

Nincs kreatív tervezőeszköz, ezért a vizuális elemekhez más szoftverekre kell támaszkodnia.

Nem választhatja ki a szükséges hangnemet

Jacquard árak

Egyedi árazás

Jacquard értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

13. PromoRepublic (A legjobb helyi közösségi média marketinghez)

via PromoRepublic

A következő a PromoRepublic. Én ezt az alkalmazást használtam különböző üzleti helyszínek közösségi médiájának kezelésére. Ez egy remek módszer a helyi marketingtevékenységek fejlesztésére.

A PromoRepublic segít a vállalkozásoknak a tartalomkészítés, a posztok ütemezésének és a hírnévkezelésnek a különböző platformokon történő racionalizálásában. Az AI Composer funkcióval vonzó posztokat hozhat létre, és népszerűsítheti azokat az Instagramon és a Facebookon.

A PromoRepublic legjobb funkciói

Készítsen közösségi média bejegyzéseket AI segítségével, a felhasználó által megadott paraméterek, például hangnem, hosszúság, hashtagek és hangulatjelek használata alapján.

Mérje a teljesítményt, és szerezzen hasznos információkat a közösségi média stratégiák fejlesztéséhez.

Lehetővé teszi a hiperlokális hirdetéseket és a dinamikus tartalomadaptációt különböző helyszíneken.

Figyelje a bejegyzésekből származó hivatkozási forgalmat és beszélgetéseket

A PromoRepublic korlátai

A felhasználói felülete kissé kényelmetlen; például, ha a bejegyzéseket naptár nézetben, hetente szeretné megtekinteni, akkor több hetet kell visszatekerni a korábbi adatokhoz.

Nem tartalmaz linket a bejegyzésben, és nem rövidíti le automatikusan.

A LinkedIn-nel való integrációja lassú lehet, késik az adatok lekérésével a platformról, és hiányzik belőle a Zapier integráció.

PromoRepublic árak

Kisvállalkozások: 59 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: 99 USD/hó 10 felhasználó számára

Több helyszín: Egyedi árazás

PromoRepublic értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

14. BuzzSumo (A legjobb tartalomkutatáshoz)

via BuzzSumo

A BuzzSumo egy kiváló AI-alapú eszköz tartalomkutatáshoz, ideális azoknak a marketingeseknek és közösségi média menedzsereknek, akik szeretnének lépést tartani a fejlődéssel. Segít felfedezni a trendi témákat, elemezni a legvonzóbb tartalmakat és azonosítani a különböző platformok legfontosabb influencereit.

Az eszköz olyan funkciókat is kínál, mint a tartalom felfedezése közösségi hálózat, tartalomtípus és domain szerint, lehetővé téve a kutatás finomhangolását.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Találjon meg és lépjen kapcsolatba több mint 700 000 újságíróval, és kétszer több niche témájú eredményt kapjon.

Fedezze fel a nagy keresletű kulcsszavakat, és elemezze a legnépszerűbb címsorok alcímeit, szerkezetét és tartalmát a SEO-vel kapcsolatos betekintés érdekében.

Kutassa fel a vásárlói véleményeket a kategóriájában jelenlegi és kialakulóban lévő trendekről.

Figyelje a márka említéseit és kövesse nyomon a versenytársakat

A BuzzSumo korlátai

Elsősorban angol nyelven érhető el, így a legtöbb trend csak angol nyelvű országokból származik.

Úgy tűnik, hogy sok értékes funkciót duplikálnak az ingyenes szolgáltatások, mint például a Google Alerts.

BuzzSumo árak

Tartalomkészítés: 199 USD/hó felhasználónként

PR és kommunikáció: 299 USD/hó 5 felhasználó számára

Csomag: 499 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználó számára

BuzzSumo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

15. ContentStudio (a legalkalmasabb releváns tartalmak felfedezésére)

via ContentStudio

A ContentStudio kiváló választás tartalomfelfedezéshez és közösségi média projektmenedzsmenthez. Szakterülete, hogy segít megtalálni a releváns és trendi tartalmakat a különböző platformokon.

A ContentStudio felfedező funkciójával könnyedén nyomon követheti a trendi témákat. A YouTube, az X (korábban Twitter) és a blogok tartalmait egyetlen feedbe gyűjti, így egyszerűsítve a niche-ben aktuális témák azonosítását.

A ContentStudio legjobb funkciói

Szervezze meg közösségi média tartalmát egy több nézetes, interaktív tartalomnaptárban, hogy ösztönözze az együttműködést és időt takarítson meg.

Hozzon létre intelligens tartalomcsatornákat speciális tartalomszerkesztési technikákkal, például RSS-hírcsatornával és egyedi témákkal a közösségi média sikere érdekében.

Írjon vonzó és releváns tartalmakat az AI írási asszisztens segítségével.

A ContentStudio korlátai

A nem technikai felhasználók számára a platform túlterhelő és meredek a tanulási görbe.

A felhasználók panaszkodnak, hogy a nem angol nyelvű tartalmak nem hasznosak.

A műszerfal nem testreszabható.

A ContentStudio árai

Ingyenes

Kezdő csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: 99 USD/hó 5 felhasználó számára

ContentStudio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 650 értékelés) 4,7/5 (több mint 650 értékelés)

Állítsa meg a görgetést a közösségi médiában a ClickUp segítségével

A közösségi médiában a figyelem felkeltése a legfontosabb – a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott funkciói pedig minden eddiginél könnyebbé teszik a figyelemfelkeltő tartalmak létrehozását és a zökkenőmentes kampányok lebonyolítását.

A 15 kiemelt AI közösségi média eszköz mindegyike egyedi erősségekkel rendelkezik, de a ClickUp kiemelkedik, mint egy all-in-one megoldás a közösségi stratégia és a csapat feladatok kezelésére. A ClickUp segítségével egyetlen helyen szervezheti közösségi média naptárát, nyomon követheti a teljesítménymutatókat és egyszerűsítheti a teljes tartalomkészítési folyamatot.

Készüljön fel az elkötelezettség növelésére, a hirdetések optimalizálására és az adatokon alapuló döntések meghozatalára, amelyek előreviszik márkáját – regisztráljon még ma a ClickUp-ra!