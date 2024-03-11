TikTok vs. Reels: összehasonlítás a közösségi média marketingesek számára

A rövid videótartalmak manapság nagyon népszerűek. A marketingesek több mint 85%-a úgy véli, hogy ezek lesznek a leghatásosabb tartalomformátumok 2024-ben.

Ha rövid videókról beszélünk, akkor két alkalmazás jut eszünkbe: a TikTok és az Instagram Reels.

A 2020-as világjárvány kezdete óta mindkét platform jelentős népszerűségre tett szert a rövid videókontennek köszönhetően.

A TikTok a Z generációs közönségre fókuszáló, kötetlen, szórakoztató videóiról vált híressé. Ugyanakkor a Reels a márkák promóciójának és a professzionális videóknak lett a kedvelt platformja.

De a vita továbbra is fennáll: melyik platformra kell összpontosítania a közösségi média stratégiájának a termékeinek marketingje érdekében?

A választáshoz alaposan meg kell vizsgálni az erősségeiket és gyengeségeiket, és meg kell érteni, hogy melyik platform közönsége felel meg az Ön üzleti igényeinek.

Ebben a cikkben részletesen összehasonlítjuk a TikTok és a Reels alkalmazásokat – azok funkcióit, képességeit és legfontosabb előnyeit, amelyekből a közösségi média marketingesei profitálhatnak.

A TikTok megértése

A TikTok egy rövid videókra specializálódott közösségi média platform. Fő célja vertikális videotartalmak létrehozása és terjesztése.

A TikTok 2014 augusztusában Musical.ly néven indult, majd 2018-ban átnevezték. A már amúgy is fejlődő videomegosztó piacon nagy feltűnést keltett, és jelenleg több mint egymilliárd aktív felhasználóval büszkélkedhet havonta.

A TikTok népszerűsége 2020-as karantén idejére nyúlik vissza. Ez idő alatt a TikTok felhasználói bázisa hatalmas növekedést tapasztalt, és az Android és iOS rendszereken a legnépszerűbb alkalmazássá vált.

Azóta a TikTok folyamatosan előrelép.

2023 negyedik negyedévében a TikTok 232 millió letöltést regisztrált, ezzel a rövid videó marketing terén az első számú választássá vált.

A TikTok videók hossza 15 másodperctől egy percig terjed, és többnyire könnyed tartalmakat tartalmaznak, mint például könnyen emészthető oktató/információs videók, életmódtippek, népszerű táncmozdulatok, karaoke és még sok más.

A TikTok legújabb frissítése lehetővé teszi, hogy akár 10 perces videókat is feltöltsön. A TikTokon nemcsak előre rögzített videókat oszthat meg, hanem a LIVE funkcióval valós idejű interakcióba is léphet követőivel.

👀Megjegyzés: A TikTok LIVE 16 év feletti személyek számára elérhető, és a 18 év felettiek ajándékokat küldhetnek és fogadhatnak a LIVE közvetítés során.

Összefoglalva, íme a TikTok USP-i (egyedülálló értékesítési ajánlatok), amelyek kiemelték a versenytársak közül:

A TikTok For You Page (FYP) oldala egy csúcstechnológiás algoritmuson alapul, amely tanulmányozza a felhasználók szándékait és viselkedését, hogy személyre szabott, személyre szabott tartalmat mutasson nekik.

Az alkalmazás egy kreatív eszközök könyvtárával rendelkezik, amely kifejezetten a rövid videóid javítására lett kifejlesztve.

A TikTok kiterjedt zenei licencszerződésekkel rendelkezik a nagy lemezkiadókkal, így könnyedén beépítheti népszerű dalokat videóiba anélkül, hogy a szerzői jogok megsértésétől kellene tartania.

Az Instagram Reels megértése

via Meta

Az Instagram Reels lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy legfeljebb 90 másodperces videoklipeket rögzítsenek vagy töltsenek fel. A platformra való feltöltés előtt szerkesztheted, háttérhangokat adhatsz hozzá vagy speciális effektusokat építhetsz be.

Ez a rövid videotartalom lehetővé teszi az Instagram-felhasználók számára, hogy kifejezzék kreativitásukat, megmutassák személyiségüket, népszerűsítsék márkáikat vagy szórakozzanak.

Az Instagram Reels az Instagramon töltött idő 30%-át teszi ki, és 758,5 millió potenciális hirdetési közönséggel rendelkezik.

Az Instagram Reelsnek külön szakasza van a felhasználói profilokban. Ráadásul a tartalomkészítők profitálnak az Instagram alkalmazáson belüli keresztpromóciókból, így könnyen megtalálhatók a Feeds, Stories vagy Explore szakaszokban böngészés közben.

Ezeken kívül íme néhány fontos Reels USP:

A Reels zökkenőmentesen integrálódik a meglévő Instagram-alkalmazás ökoszisztémájába, beleértve a Facebookot (ma Meta) is, lehetővé téve a platformok közötti promóciókat .

A Reels számos fejlett szerkesztési és testreszabási lehetőséget kínál. Azok számára, akik kifinomult és professzionális megjelenésű tartalmakat szeretnének készíteni, a Reels szerkesztési lehetőségei előnyösek lehetnek.

Az Instagram Reels beépített bevételszerzési lehetőségeket kínál a tartalomkészítőknek olyan funkciók révén, mint az Instagram Shopping és a Branded Content.

Most, hogy már alapvetően megértettük ezeket a videomarketing platformokat és azok egyedülálló tulajdonságait, nézzük meg funkcióikat és képességeiket.

Összehasonlítás: TikTok vs. Instagram Reels

Ha ide látogatott, akkor már tisztában van a TikTok és a Reels közötti folyamatos vitával. Bár mindkét közösségi média platform stílusa és megjelenési ablaka hasonló, mindkét platformon vannak olyan funkciók, amelyek hatalmas különbséget jelentenek közöttük.

Ebben a táblázatban megtalálod a két szolgáltatás főbb különbségeinek rövid összefoglalóját:

Paraméterek TikTok Instagram Reels Videó hossza (maximum) 3 perc 90 másodperc Videószerkesztési funkciók Általános videószerkesztő eszközök és elemek két egyedi funkcióval: Duet: Videó lejátszása egy másik felhasználó videójával párhuzamosan Stitch: Együttműködés más tartalomalkotókkal Általános videószerkesztő eszközök és elemek két egyedi funkcióval: Collab: Reel megosztása több fiókból Remix: Más fotóját vagy videóját tartalmazó videók újrateremtése Zenei lehetőségek Kiterjedt, szerzői jogoktól mentes zenei és hangkönyvtár A TikTok hatalmas könyvtárához képest korlátozott zenei gyűjtemény Elemzések és betekintés Korlátozott mutatókkal rendelkező, alkalmazáson belüli elemzési funkcióval rendelkezik Az alkalmazáson belüli elemzésekkel átfogóan lebontja a Reel-re vonatkozó információkat. Reklámok Többféle hirdetési lehetőséget kínál, például TopView és Infeed hirdetéseket. Reklámozási lehetőségeket kínál termékcímkékkel, feedben és az Explore oldalon megjelenő hirdetésekkel.

1. Videó hossza

A videó hossza határozza meg, hogy a felhasználók milyen maximális méretű videókat hozhatnak létre vagy tölthetnek fel egy platformra.

A TikTok és a Reels maximális megengedett videóhossza a bevezetésük óta frissült.

TikTok

Kezdetben a TikTok lehetővé tette a felhasználók számára, hogy legfeljebb 60 másodperces videókat töltsenek fel. A hossza 2022 februárjában történt frissítés után 10 percre nőtt. Most azonban ismét 3 percre csökkentették.

Instagram Reels

A Reels lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 90 másodperces videókat töltsenek fel vagy készítsenek. Hosszú videók feltöltéséhez a TikTokot kell használnia, hogy népszerűsítse márkáját.

2. Videószerkesztési lehetőségek

A videószerkesztés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy módosítsák, rövidítsék és javítsák felvételeiket, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsanak és növeljék a nézettséget.

Jelenleg mind a TikTok, mind a Reels egyedi videószerkesztő eszközöket kínál. Az alapvető funkciók, mint a szűrők, a szövegek és a matricák mindkét platformon elérhetők. Mindkettő eszközöket kínál a korábban rögzített videók feltöltéséhez és tetszés szerinti vágásához.

A TikTok és a Reels egymás melletti összehasonlításakor azonban mindkét platform néhány egyedi szerkesztési képességére bukkantunk.

TikTok

A TikTok „Duet” funkciója rendkívül népszerű; ez a funkció a videódat egy másik felhasználó videójával párhuzamosan játssza le.

A TikTok egy másik exkluzív funkciója, a „Stitch”, összeolvasztja egy partner alkotó videóját a te videóddal, így olyan menő és kreatív duók jönnek létre, amelyek egy szinttel a szokásos videók felett állnak.

Instagram Reels

Az Instagram Reels „Collab” funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közösen dolgozzanak egy videón, és azt egyszerre töltsék fel a saját és a kollaborátor fiókjáról. A funkció úgy működik, mint a „Címkék”.

Miután a megjelölt fiók elfogadta a kérést, a bejegyzésed mindkét profil követői számára látható lesz. Ez egy egyszerű módja az együttműködésnek és a hatóköröd bővítésének!

A Reels egy „Remix” funkciót is kínál, amely hasonló a TikTok „Duet” funkciójához; ezzel mások fotóit vagy videóit tartalmazó videókat hozhat létre.

3. Zenei lehetőségek

Ha jó zenét adsz a rövid videóidhoz, az jelentősen növeli a rövid videóid elérhetőségét és megtekintési idejét.

A TikTok és a Reels esetében mindkét platform bőséges hang- és zenei tartalmat kínál, a virális mémektől a legújabb slágerlistákig.

Mindkettő rendelkezik szöveg-beszéd és hanghatás funkciókkal.

Nem számít, ha furcsa hangalámondást ad hozzá, vagy feldobja a feliratokat – rengeteg kreatív lehetőség áll rendelkezésre. Mivel azonban a TikTok és a Reels összehasonlításáról van szó, alaposan utánajártunk ennek a funkciónak.

TikTok

A TikTok az Instagram Reelshez képest szélesebb zenei gyűjteménnyel büszkélkedhet. A fő különbség abban rejlik, hogy hogyan adhat hangot a tartalmához.

A TikTok esetében, miután befejezte a videó felvételét, érintse meg a „Következő” gombot, majd kattintson a Hangok ikonra, hogy zenét és egyéb effektusokat adjon hozzá. Vágja le a zenét az Ön igényeinek megfelelően, és használja a videóiban.

Instagram Reels

A Reels is hatalmas audioválasztékkal rendelkezik. Ez azonban eltörpül a TikTok zenei gyűjteménye mellett. A zene beépítésének folyamata is kissé eltérő.

A videó elkészítése közben érintse meg a képernyő tetején található Audio gombot, hogy hozzáférjen a hatalmas zenei gyűjteményhez. Konkrét zeneszámot is kereshet. Miután kiválasztotta a zeneszámot, egyszerűen csúsztassa el a idővonalat, hogy megtalálja a kívánt részt.

👀Megjegyzés: Az Instagram üzleti fiókok gyakran küszködnek a szerzői jogokkal védett zene beépítésével, így a TikTok egyértelműen nyertesnek számít.

4. Videóelemzés

A közösségi média marketingeseinek és üzleti fiókoknak elengedhetetlenek az alkalmazáson belüli videóelemzések. Segítenek nyomon követni a TikTokon és az Instagramon végzett márkaépítési és hirdetési tevékenységeket.

Akár a Reels-t, akár a TikTok-ot választja, hozzáférhet egy sor beépített elemző eszközhöz. Nézzük meg közelebbről:

A TikTok Creator Portal megosztja a szükséges TikTok-elkötelezettségi mutatókat, mint például a teljes megtekintések száma, a lájkolások, a megosztások és egyebek. Emellett megkapja a nézettségek bontását is – életkor, nézettségi idő, a tartalom eléréséhez használt eszköz és az, hogy a felhasználók hol fedezték fel először a tartalmát.

Instagram Reels Analytics

Az Instagram elemzőeszközei segítenek nyomon követni a Reels-en megjelenő lájkolások, kommentek, mentések és megosztások számát. Az Instagram elemzőpaneljén egyéb elkötelezettségi mutatókat is megtalál, például az elérhető fiókok számát, a lejátszások számát, a nézettségi időt, az átlagos nézettségi időt és még sok mást.

5. Reklámozási lehetőségek

Mindkét platform egyedi hirdetési lehetőségeket kínál, amelyekkel növelheti márkája elérhetőségét és láthatóságát.

TikTok

A vállalkozások teljes mértékben kihasználhatják a TikTok marketing lehetőségeit fizetett hirdetési opciókkal. Választhat a TopView hirdetések és az In-feed hirdetések közül.

A TopView hirdetések az első dolog, amit a felhasználók látnak az alkalmazás megnyitásakor. Az In-feed hirdetések kiemelik a tartalmát a felhasználók „For You” (Neked) feedjeiben.

A Branded Hashtag Challenge és a Branded Effects szintén jelentős reklámelőnyök. Ezek a funkciók arra ösztönzik a felhasználókat, hogy konkrét hashtagek segítségével lépjenek kapcsolatba a márkáddal.

Instagram Reels

A Reels-t használó vállalkozások számára a figyelem középpontjában a termékcímkékkel ellátott vásárolható hirdetések állnak. Ezek a címkék lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy közvetlenül végrehajtsák a hirdetésekkel kapcsolatos műveleteket, legyen az vásárlás, mentés vagy további információk megtekintése. Ez egy közvetlen út a vásárlókkal való kapcsolatfelvételhez és az Instagramon történő értékesítés ösztönzéséhez.

A döntés: TikTok vagy Instagram Reels?

Szóval, ki a győztes? Ne vonjunk le még elhamarkodott következtetéseket. A legjobb módszer, ha megnézzük a közösségi média marketing meghatározó paramétereit és KPI-jait, és megnézzük, ki kerül ki győztesen.

TikTok vs. Reels: Interakciós arány

A TikTok néhány centiméterrel vezet a Reels előtt, 5,53%-os elkötelezettségi aránnyal, míg a Reels 4,36%-ot ér el.

A döntő tényező itt a közönség. Az amerikai Z generációs felnőttek közül csak 21% használja hetente a Reels-t, míg 53% rendszeresen használja a TikTok-ot.

Ez azt jelenti, hogy a fiatalabb generáció inkább a TikTokba fektet be, mint a Reelsbe. A felnőtt közönség, amely inkább szakmai háttérrel rendelkezik, továbbra is a Reels közönségének jelentős részét képezi.

Most el kell döntenie, hogy kinek szól a terméke, és milyen közönséget szeretne elérni.

Győztes: TikTok videók nagyobb érdeklődést keltenek, mint a Reels. Azonban a különbség gyorsan csökken, és hamarosan sokszínűbb közönséget találhat a Reels-en.

A TikTok kommentelési aránya 0,09%, míg a Reelsé 0,05%. Átlagosan a TikTok videók 44%-kal több kommentet kapnak, mint az Instagram Reels.

Győztes: TikTok ismét nyert, mivel magasabb a kommentelési aránya, mint a Reels-nek.

TikTok vs. Reels: Nézettségi idő

A nézettség az a teljes idő, amelyet a nézők a videóid megtekintésével töltenek. Átlagosan a rövid videók 60%-át a teljes hosszúságuk 41–80%-ában nézik meg.

A TikTok és a Reels összehasonlításában a TikTok átlagos nézettségi aránya 9,06%, míg a Reels még ennél is lenyűgözőbb, 13,08% átlagot ér el.

Győztes: Bár a TikTok hatékonyan vonzza a felhasználók figyelmét, a Reels dominál a legmagasabb átlagos nézettségi aránnyal.

TikTok vs. Reels: ROAS (hirdetési kiadások megtérülése)

Elemezzük, hogy a két platformon való hirdetés hogyan terheli a közösségi média marketingesek pénztárcáját és ROI-ját.

A TikTok hirdetések kevésbé elterjedtek, mint az Instagram Reels hirdetések, valószínűleg a magasabb költségek miatt.

A Wordstream nemrégiben kísérletet végzett a TikTok és a Reels hirdetési hatékonyságának összehasonlításával.

A kísérlet részeként ugyanazt a 15 másodperces videót futtatták mindkét platformon, és egyéni frekvenciakorlátozást adtak hozzá, hogy elkerüljék a hirdetés fáradtságát. Íme a teljes beállítás, amelyet használtak:

Szóval, van győztes? Természetesen, IGEN! 👇

Győztes: Ebben a TikTok vs. Reels kísérletben az Instagram Reels-en futó hirdetések száma jelentősen meghaladta a TikTokét. A Reels hirdetések háromszor több elérést és megjelenítést értek el, mint a TikTok. Mindezt úgy, hogy a CPC és a CPM alacsony szinten maradt. (Megjegyzés: A médium hatékonysága az Ön céljaitól és attól függ, hogy mi működik az Ön vállalkozása számára. Ezt csak útmutatóként használja. )

Hogyan kezelheted a közösségi média kampányokat a ClickUp segítségével?

Függetlenül attól, hogy a TikTokon vagy a Reelsen szeretnéd megjelentetni hirdetéseidet, szükséged van egy közösségi média kampány stratégiára és egy megbízható közösségi média marketing platformra.

Az említett stratégia megvalósításának egyik legjobb és legtermészetesebb módja egy kompetens projektmenedzsment és közösségi média marketing eszköz, például a ClickUp csapatok számára készült marketing funkciói használata .

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

Tartalom létrehozása

Bár a ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz, csodákat tehet a közösségi média marketing menedzsment szoftvereként is.

Gyűjtsd össze a csapatodat, és a ClickUp Whiteboards együttműködési felületén ötleteljétek ki a tartalmakat. Jegyezzétek le a végleges ötleteket, készítsetek tartalmi terveket, szervezzétek meg az ütemterveket, és hozzatok létre egy közös tartalomkönyvtárat egy megosztott munkaterületen a ClickUp Docs segítségével.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást ötletek kidolgozásához, valamint tartalom írásához és szerkesztéséhez másodpercek alatt.

A ClickUp Brain segítségével az AI generatív erejét is felhasználhatja közösségi média kampányaihoz. Az AI Writer for Work segít lenyűgöző feliratok készítésében és ötletek kidolgozásában, hogy növelje közösségi média marketingjének sikerét. Emellett lehetővé teszi a tartalomnaptár kezelését is, hogy megtervezhesse a kiadások és bejelentések dátumait.

Közösségi média kampányok létrehozása és kezelése

Váltson a sokoldalú ClickUp 3.0 táblázatos nézet és naptár nézet között, hogy a legjobban láthassa az összes munkáját.

A ClickUp segítségével megoszthatja az összes kampánytartalmát, naptárát és tervét a csapattagokkal, így azonnali visszajelzést kaphat, és könnyedén értesítheti a tagokat, ha bármilyen változás történik, vagy előrelépés történik a közösségi média kampányaiban. Több nézetet is használhat, például táblázatot vagy naptárat, hogy nyomon kövesse az összes tevékenység előrehaladását.

A ClickUp, amely előre elkészített sablonjairól híres, rengeteg sablont kínál a közösségi média kezeléséhez, amelyek közül választhatsz. Ezeket professzionálisan hozták létre a legmagasabb elkötelezettségi arány elérése érdekében, és segítenek növelni a láthatóságodat, miközben időt takarítanak meg.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp közösségi média bejegyzés sablonja öt egyedi nézettel rendelkezik, amelyek segítségével egyszerűsítheti a tartalomkezelési folyamatot az elejétől a végéig.

A ClickUp közösségi média poszt sablonja segítségével könnyen és gyorsan készíthetsz kiváló minőségű tartalmakat. Használd a posztok létrehozásához és ütemezéséhez az összes közösségi média csatornádon, és szervezd meg az összes tartalmat egy helyen.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp közösségi média tartalomterv sablonja segít Önnek a közösségi média tartalmának létrehozásában, tervezésében és kezelésében.

A ClickUp közösségi média tartalomterv sablonját is felhasználhatja, hogy stresszmentesen megtervezze és megszervezze tartalmát a különböző közösségi média csatornákra. Segít marketingcélok kitűzésében, kiváló minőségű tartalom létrehozásában, valamint a bejegyzések szervezésében és ütemezésében a különböző csatornákon.

Teljesítmény nyomon követése

Használja a ClickUp kampánykövetési és elemzési sablonjait marketingkampányai különböző aspektusainak szervezéséhez és kezeléséhez. Kövesse nyomon a költségvetéseket, a teljesítményt és a kreatív eszközöket, hogy magabiztosan indíthassa el következő kampányát.

Töltse le ezt a sablont Kezelje marketingkampányait, kiadásait, teljesítményét, kreatív anyagait, amit csak akar! A ClickUp kampánykövetési és elemzési sablonjával egyetlen helyen szervezheti kampányait.

A ClickUp Dashboards segítségével áttekintést kaphat az összes olyan mutatószámról, amelyet kampányai során mérni szeretne.

Nyerje meg a közösségi média játékot a ClickUp segítségével

Reméljük, hogy a TikTok és az Instagram Reels összehasonlításunk segített eldönteni, melyik közösségi média marketingcsatorna felel meg leginkább marketing igényeinek. Használja a ClickUp-ot, hogy közösségi média menedzsmentje csatornáktól függetlenül egyszerű és hatékony maradjon.

Mivel integrálható az összes szokásos eszközöddel és alkalmazásoddal, mint például a Slack, a Hubspot, a Zapier, a Zoom, a Figma és még sok más, ez az egyetlen projektmenedzsment szoftver, amire valaha szükséged lesz. Regisztrálj még ma ingyen a ClickUp-ra!

GYIK

1. A Reels jobb, mint a TikTok?

Itt a kontextus a legfontosabb. Az Instagram Reels jobb lehet a TikToknál, ha ez a demográfiai csoport a célközönséged. Ráadásul a Reels egyszerű és megfizethető hirdetési lehetőségeket kínál a TikTokhoz képest.

2. Melyik a jobb: TikTok vagy FB Reels?

A TikTok és a Facebook Reels közötti választás a célközönségedtől és a marketing céljaidtól függ.

A TikTok kiválóan vonzza a fiatalabb korosztályt és sokféle hirdetési lehetőséget kínál, míg a Facebook Reels egyszerű hirdetési megoldásokat nyújt. A többcsatornás marketing lehet a legjobb megközelítés a különböző közönségszegmensek hatékony eléréséhez.

3. Mi a hátránya a Reels-nek?

Az Instagram Reels hátránya, hogy a TikTokhoz képest rövidebb a maximális videohossz, ami korlátozza a tartalom-marketingesek által megosztható tartalom hosszát.

A Reels közönségének elkötelezettsége és felhasználói bázisa viszonylag alacsonyabb, különösen a fiatalabb korosztályok körében, ami hatással van a potenciális elérhetőségre és a márka ismertségére.