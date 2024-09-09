Hogyan [és hogyan ne] használjuk a ChatGPT-t a közösségi médiában

A közösségi média menedzser munkája kemény feladat.

Nemcsak a marketingstratégiájához igazodó teljes közösségi média posztnaptárat kell megterveznie és végrehajtania (ami szinte soha nem statikus), hanem folyamatosan ébernek kell lennie, és figyelnie kell azokat a témákat és trendeket, amelyek növelhetik közösségi média jelenlétét.

Ha ehhez hozzátesszük a tartalom-, a tervező- és akár a termékcsapatokkal való folyamatos koordinációt, akkor olyan munkanapok várnak ránk, amikor még az ebédre is alig marad időnk.

Szerencsére a ChatGPT-t felhasználhatja a közösségi médiában, hogy egyszerűsítse néhány tervezési és végrehajtási munkafolyamatát. 🤖

Hogyan használhatja a ChatGPT-t a közösségi médiában

Hatféleképpen használhatja a ChatGPT-t a közösségi média marketingjéhez: ötletelés, közösségi média naptárak készítése, briefek generálása, közösségi média bejegyzések készítése, újrafelhasználás és képgenerálás.

1. Ötletelés

Épp az utolsó agysejtjeit is felhasználtad a közösségi naptár megtervezéséhez, amikor a marketingigazgató megkér, hogy „csapj le” egy aktuális trendre. Ötletelési falba ütközöl, és olyan ötleteket találsz ki, amelyeket gyorsabban elutasítanak, mint ahogy kimondhatnád, hogy „virális”.

Itt a ChatGPT kiváló visszajelzőként szolgálhat, és segíthet ötletek kidolgozásában (különösen, ha közösségi médiafigyelő eszközökből származó betekintésekkel támasztja alá).

A megfelelő kontextus és egy ötletmaggal a ChatGPT másodpercek alatt a helyes irányba terelheti Önt, sőt, közösségi média feliratokat és posztötleteket is létrehozhat.

Példa: Tegyük fel, hogy egy trendi mém sablon alapján szeretne létrehozni egy LinkedIn- vagy Facebook-bejegyzést.

Megadhatja a ChatGPT-nek a sablont, hozzáadhat részleteket a termékéhez vagy szolgáltatásához, és megkérheti az eszközt, hogy adjon Önnek olyan tartalmi lehetőségeket, amelyek kapcsolódnak az Ön ajánlatához kapcsolódó alapvető előnyökhöz vagy a célközönség konkrét kihívásaihoz.

Kérje meg, hogy hozzon létre egy frappáns hashtagot, állítsa be a kimenetet egy Google Doc-ban, szerkessze a tartalmat az elvárásainak megfelelően, és máris készen áll!

A ChatGPT segítségével másodpercek alatt új ötleteket generálhat közösségi média bejegyzésekhez és kampányokhoz

💡Profi tipp: Használjon dokumentumokat és képeket, hogy segítsen a ChatGPT-nek tartalmi ötleteket kidolgozni. Tegyük fel, hogy tartalmi ötleteket szeretne kivonni a vállalata által nemrégiben közzétett fehér könyvből. Elemezze a PDF-et a ChatGPT segítségével, és kérje meg, hogy dolgozzon ki releváns témaköröket. Voilá! Korlátlan ötletek.

2. Naptárak

A megfelelő kontextus és részletek megadása esetén a ChatGPT gyorsan kialakíthat egy átfogó közösségi média naptárat az Ön számára.

Készítsen átfogó közösségi média naptárakat a ChatGPT segítségével

Példa: Tegyük fel, hogy SaaS-vállalata éppen most dobott piacra egy új termékfunkciót. A hír terjesztése érdekében megkérték, hogy készítsen tartalmi naptárat és többplatformos promóciós stratégiát a közösségi médiához. Íme, hogyan használhatja a ChatGPT-t kampánynaptár készítéséhez.

Először döntse el a kampány általános irányát és témáját. Van-e olyan alapgondolat, amelyre minden kampányposztot szeretne alapozni? Ezután adja meg a ChatGPT-nek a megfelelő utasításokat. Ez magában foglalja a következőket: Az új funkció bevezetése, a közösségi média céljai és a célközönség A kampány témája és a felfedezni kívánt közösségi média csatornák A platformonkénti bejegyzések száma és a felfedezni kívánt formátumok A kampány teljes időtartama és a bejegyzések gyakorisága Az új funkció bevezetése, a közösségi média céljai és a célközönség A kampány témája és a felfedezni kívánt közösségi média csatornák A platformonkénti bejegyzések száma és a feltárandó formátumok A kampány teljes időtartama és a posztok gyakorisága Ezután kérje meg a ChatGPT-t, hogy kövesse az utasításait, és állítson össze egy naptárat a lehetséges témákkal. Kérheti, hogy a kimenetet táblázatos vagy felsorolt formátumban állítsa össze. Végül kérje meg az eszközt, hogy a megadott specifikációknak megfelelően módosítsa a naptárát, és máris kész is van!

Az új funkció bevezetése, a közösségi média céljai és a célközönség

A kampány témája és a felfedezni kívánt közösségi média csatornák

A platformonkénti bejegyzések száma és a feltárandó formátumok

A kampány teljes időtartama és a posztok gyakorisága

💡Profi tipp: Mielőtt a ChatGPT-t közösségi média naptár készítésére használná, győződjön meg arról, hogy létrehozta a tartalomkövetőben kitöltendő különböző oszlopokat. Ezután ellenőrizze, hogy a ChatGPT által generált végleges naptár megfelel-e a megadott oszlopoknak. Ezzel rengeteg formázási időt és frusztrációt takaríthat meg.

Ha kész sablonra van szüksége a közösségi média naptárához, a ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablonja pontosan az, amire szüksége van.

Töltse le ezt a sablont Készítse el közösségi naptárát a ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablonjával

Ezzel a sablonnal létrehozhatja a posztolási ütemtervét a ClickUp-on, és együttműködhet a csapatával, hogy ötleteket gyűjtsenek és új ötletekkel töltsék meg a naptárat.

A heti teendőlista nézet segítségével nyomon követheti a feladatokat, és létrehozhat és kioszthat olyan feladatokat, amelyek különböző előrehaladási szakaszokba sorolhatók. A platformonkénti nézet is tetszeni fog, amely automatikusan platformonként rendezi a bejegyzéseket.

Fontolóra vehet más hasznos közösségi média tartalom naptár sablonokat is, beleértve a kampányok során végzett A/B tesztelésekhez használható naptárakat, vagy a közösségi média tartalom folyamatának egyszerűsítéséhez használható szerkesztői sablonokat.

3. Összefoglalók

A ChatGPT kiválóan alkalmas erős szövegek és kreatív briefek gyors elkészítésére.

Készítsen hatékony közösségi média szövegeket és tervezési briefeket a ChatGPT segítségével

A ChatGPT használatakor kétféle megközelítést alkalmazhat a briefek elkészítéséhez.

Ha már tudja, mi kell szerepelnie a tájékoztató dokumentumban, határozza meg a szükséges paramétereket a promptokban, kérje meg a ChatGPT-t, hogy töltse ki ezeket a mezőket, és végezze el a szükséges módosításokat.

Ha nem tudja, mit kell beletenni a briefbe, válasszon egy jó kreatív brief sablont , és kérje meg a ChatGPT-t, hogy dolgozza ki az Ön igényeit. Ha ezt a megközelítést választja, érdemes a ChatGPT-t a szövegíró vagy a tervező szerepébe helyezni, és releváns kérdéseket feltenni, amelyekkel megerősítheti a briefjét.

4. Szövegírás

A ChatGPT-hez hasonló AI-eszközökkel történő szövegírás bonyolult lehet.

Természetesen az AI segítségével exponenciálisan gyorsabban lehet tartalmat előállítani, mint az emberek. Ugyanakkor kreatív gondolkodási képességei nagyon korlátozottak, ami olyan robotikus eredményeket hoz, amelyeket a közönség már messziről kiszagol („Ebben a versenykörnyezetben…”).

Hogyan lehet olyan AI-generált tartalmat létrehozni, amely nem úgy hangzik, mintha egy bot írta volna? Alkalmazzon „kiborg” megközelítést a szövegíráshoz, azaz hagyja, hogy a ChatGPT végezze el a nehéz munkát, míg Ön gondolkodik. Ehhez a szövegírási feladatot három lépésre kell felosztani.

1. lépés: Adjon meg egy alapvető briefet

Itt hozhat létre egy elsődleges briefet, felbonthatja kisebb briefekre, és ezeket a mini briefeket használhatja a ChatGPT számára progresszív sorozatú promptként.

A szövegírási folyamat ezen szakaszában a ChatGPT-től elvárható, hogy pontosan megragadja a márka hangvételét és tartalmát, de a kimenetben még mindig előfordulhatnak olyan tartalmi elemek, amelyek bot által írtnak tűnnek.

💡Profi tipp: Nehéz megtalálni a megfelelő hangnemet a közösségi média szövegeidhez? Kérd meg a ChatGPT-t, hogy „beszélgető és vidám” hangnemet használjon az oktatási tartalmakhoz, vagy „beszélgető, határozott és véleményes hangnemet” a személyes fiókokból közzétett tartalmakhoz. Emellett egyszerűsítheted a mondatszerkezetet, ha a olvasási szintet 8. osztályos szintre állítod be.

2. lépés: Tartalom szerkesztése AI segítségével

Az előző lépésben a GPT által generált tartalomnak csak körülbelül 30-50%-a lesz ténylegesen használható. Most itt az ideje, hogy kiszűrjük azokat a tartalmi elemeket, amelyek nem tűnnek ember által írtnak.

A olvasó számára valódi értéket nem képviselő, felesleges mondatok

Ismétlődő szavak, kifejezések, terminológia és írásjelek

Felesleges vagy pontatlan analógiák és metaforák

Az emojik túlzott vagy felesleges használata

A márkairányelvek be nem tartása

Humor és árnyalatok hiánya a szövegben

3. lépés: Szerkessze saját maga a tartalmat

Az előző lépés után a GPT által generált tartalom körülbelül 50-70%-a lesz használható. Ahhoz, hogy ez 100%-os legyen, magának kell elvégeznie azokat a fontos szerkesztéseket, amelyeket a ChatGPT nem tud kezelni.

A hangnem javítása (például humor hozzáadása a tartalomhoz)

A szöveg átalakítása a logikai folytonosság javítása érdekében

Hasznos analógiák és metaforák hozzáadása

Olyan technikai terminológiák hozzáadása, amelyekkel a közönség azonosulni tud

A nem hasznos tartalmak meglévő példáinak szerkesztése

A szakaszok rövidítése a platform karakterkorlátozásának megfelelően

Olvassa el még: Útmutató az AI használatához a tartalommarketingben

5. Tartalom újrafelhasználása

A tartalom újrafelhasználása valószínűleg a közösségi média stratégiájának jelentős részét képezi. Ez okos lépés, hiszen minden elkészített tartalomból a lehető legtöbbet szeretné kihozni. A ChatGPT ebben segítségére lehet.

Háromféle módon kérheti meg a ChatGPT-t, hogy fogalmazza át a meglévő tartalmát.

Ossza meg a közzétett tartalomra mutató linket

Töltsön fel tartalmat PDF formátumban, és kérje meg a ChatGPT-t, hogy olvassa be azt.

Használja a jó öreg Ctrl C + V (vagy Cmd C + V, ha Mac-felhasználó) billentyűkombinációt, és azonnal kezdjen el újrahasznosítani.

Mielőtt megosztaná az átfogalmazni kívánt tartalmat, győződjön meg arról, hogy a ChatGPT-nek megfelelő utasításokat adott a platform, a közönség, a tartalom formátuma, a hangnem és az esetleges karakterkorlátozások tekintetében.

6. Képek

Tudta, hogy a ChatGPT képeket és kreatív anyagokat is generálhat Önnek? Nem kell minden alkalommal a tervezőjéhez fordulnia vagy üzenetet küldenie, amikor kreatív anyagokra van szüksége a közösségi médiához.

De van egy figyelmeztetés: jelenleg a ChatGPT és a hasonló generatív AI-eszközök nehezen boldogulnak a szövegalapú kreatív anyagok elkészítésével – olyannyira, hogy a kreatív anyagban szereplő szöveg teljesen olvashatatlan.

Ha tehát a ChatGPT-t közösségi média képek generálására használja, akkor csak a szöveg nélküli képekre összpontosító utasításokat adjon meg. Ezt kétféleképpen teheti meg.

Képes promptok

Képet kell létrehoznia a semmiből? Választhat egy leíró művészeti promptot, megadhat konkrét utasításokat a kép stílusával kapcsolatban, és másodpercek alatt generálhat képeket.

Új képek létrehozása közvetlenül a ChatGPT irányítópultján

Referencia képek

Van egy kép, amelyet egy adott művészeti stílusra szeretne átalakítani? Megoszthatja azt a referenciaképet a ChatGPT-vel, megadhatja a várt eredményt, és finomíthatja az utasításokat, hogy több változatot kapjon.

A ChatGPT segítségével a meglévő képeket átalakíthatja a kívánt művészeti stílusra

💡Profi tipp: Minden, a ChatGPT segítségével létrehozott kép összhangban lehet a márka irányelveivel. Meghatározhatja a márka színkódjait, feloszthatja azokat elsődleges, másodlagos és harmadlagos színekre, majd megkérheti a GPT-t, hogy találjon ki releváns képeket a megadott márka színeiben.

Tippek a ChatGPT közösségi médiában való használatához

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a ChatGPT-ből a közösségi média ötletelése és tartalomkészítése során, tegye a következőket: bontsa kisebb részekre a promptokat, hozzon létre saját, egyedi GPT-ket, építsen fel egy megosztható prompt-tárat, és ossza meg a példákat.

Alkalmazzon iteratív prompting megközelítést

Itt van egy elkerülendő hiba: ne adjon meg egy LLM modellnek egy egész briefet egy lépésben.

A ChatGPT-hez hasonló eszközök nem működnek jól az információhalmazokkal, és könnyen elfelejtik az utasításokat. Ez azt jelenti, hogy több időt kell fordítania a visszajelzésekre, az egész folyamat újraindítására, vagy ami még rosszabb, a legtöbb változtatást magának kell elvégeznie.

A jobb ötlet? Bontsa kisebb részekre a feladatot, és iteratív megközelítéssel érje el a kívánt eredményt.

Példa: Tegyük fel, hogy remek szöveget szeretne egy LinkedIn karusszelhez. Ahelyett, hogy a ChatGPT-nek egyszerre adna meg az összes utasítást, inkább adjon több kontextust az eszköznek, kezdjen egy vázlattal, majd szánjon néhány utasítást minden karusszel diára.

Az iteratív prompting megközelítés több üzenetet igényel csevegésenként, ami azt jelenti, hogy gyorsabban elérjük a csevegési limitet (erről kicsit később bővebben). De ez sokkal jobb, mint olyan középszerű eredményekkel dolgozni, amelyeket végül magunknak kell finomítanunk vagy átdolgoznunk.

Állítson be testreszabott GPT-ket konkrét célokhoz

A ChatGPT fizetős csomagjaiban célspecifikus GPT-ket állíthat be, azaz megadhatja saját egyéni utasításait, vagy használhatja az OpenAI GPT-sablonjait.

Készítsen egyedi ChatGPT asszisztenseket konkrét marketingcélokhoz

A saját GPT létrehozásának célja az oktatási idő csökkentése. Nem kell minden csevegésnél újra és újra meghatároznia a hangnemet és a közönséget, és nem kell minden alkalommal megosztania a fontos hivatkozásokat, amikor közösségi média tartalmat szeretne.

Ha egyéni GPT-ket szeretne létrehozni vagy használni a ChatGPT-n, kattintson az eszköz oldalsávján található „Explore GPTs” (GPT-k felfedezése) fülre, nyomja meg a „Create” (Létrehozás) gombot, vagy keressen előre definiált GPT-sablonokat, és kezdje el a munkát.

Hozzon létre egy prompt-tárat

A ChatGPT mindenképpen növeli a termelékenységet.

De az igazi termelékenységi trükk a tudásmegosztás, azaz: „Hé, ez a prompt nagyon jól működött ehhez a konkrét típusú tartalomhoz vagy témához. Próbáld ki!”

Jó ötlet létrehozni egy szilárd (de jól kezelhető) ChatGPT-parancsok tárolóját, amelyet megoszthat a csapatával. A leggyorsabb módszer erre egy táblázatkezelő program, de a legkönnyebben kezelhető és testreszabható módszer a ClickUp táblázati nézetének használata.

Hozzon létre egy testreszabható prompt-tárat a ClickUp táblázatos nézetével

💡Profi tipp: Amikor prompt-tárat hozol létre, gondoskodj arról, hogy megfelelő korlátokat állíts be. Ez azt jelenti, hogy szigorúan ellenőrizned kell, hogy ki adhat hozzá és tekinthet meg promptokat, ki oszthatja meg a tárat másokkal, milyen minőségű kimenetet kapnak az egyes promptok stb. A ClickUp Docs egyéni jogosultságainak köszönhetően ez könnyen megtehető!

Jobb kontextust teremtsen példákkal

Bármelyik tartalomkészítő, aki rövid leírásokkal dolgozik, mindig profitálhat a jó példákból. Ez vonatkozik a generatív AI eszközökre is, mint például a ChatGPT.

Az AI-eszközök egyik nehézséget jelentő területe a márka hangjának vagy hangvételének utánozása a közösségi média tartalmakban. A ChatGPT webes keresési képességének köszönhetően ez most már könnyen megoldható.

Példa: Tegyük fel, hogy minden termékmarketing-tartalomban beszélgető, de tekintélyt parancsoló hangnemet használ. Azonban nehezen tudja ezt megértetni a ChatGPT-vel. A legegyszerűbb megoldás az, hogy megadja a ChatGPT-nek egy linket az általa utánozni kívánt hangnemű tartalomhoz, és hagyja, hogy az elkészítse az első vázlatokat.

Adjon példákat a ChatGPT-nek a tartalom kimenet finomításához

Ha az eszköz nem tudja beolvasni egy adott linket, akkor akár egy adott bekezdést vagy mondatot is másolhat és beilleszthet referenciaként (de ügyeljen arra, hogy ne plagizáljon semmit).

A ChatGPT közösségi médiában való használatának korlátai

A ChatGPT mindenképpen segíthet a közösségi média tevékenységének fejlesztésében. De minden előnye ellenére a eszköznek vannak jelentős hiányosságai is.

Egyrészt pontatlan információkat és akár helytelen forrásokra mutató linkeket is generálhat. Ráadásul a kreatív válaszok megfogalmazásával is nehezen boldogul.

A ChatGPT szigorúan korlátozza az egy adott időtartam alatt lefolytatható csevegések számát. Ha nagyobb csevegési limitet szeretne, többet kell fizetnie.

Ténybeli pontatlanságok

A pontatlan információk a ChatGPT esetében az első naptól kezdve kihívást jelentettek. Az OpenAI még egy nyilatkozatot is hozzáadott (minden csevegés alá), hogy figyelmeztesse a felhasználókat a lehetséges kimeneti hibákra.

Ha nem bízhatunk egy tartalomforrás ténybeli helyességében, akkor hatalmas időveszteséggel kell számolnunk. A ChatGPT kimenetének ellenőrzésére fordított idő meghaladja azt a célt, amiért eredetileg a feladatot a eszközre bíztuk: a termelékenységet.

Jelenleg kerülje a ChatGPT használatát olyan közösségi média tartalmak létrehozásához, amelyek nagyban támaszkodnak a tényszerű pontosságra. Ha mégis szüksége van az eszközre pontos tartalom létrehozásához, kérje meg, hogy adjon meg forrásokat minden adatponthoz és tényhez, amely a kimenetben szerepel.

Robotikus válaszok

A jelenlegi ChatGPT modellek sajnos nem túl kreatívak.

Az eszköz nem képes megérteni a kreatív és a közönség finom árnyalatait úgy, ahogyan az emberek, ezért alapértelmezett kimenete unalmas, robotszerű válaszok. Az eredmény közepes minőségű tartalom, amelyet a közönség könnyen megkülönböztethet az emberek által létrehozott tartalmaktól.

A nagyobb kihívás az, hogy még akkor is, ha meghatározza a hangnemet vagy kreatív iránymutatást ad az eszköznek, a ChatGPT hajlamos elfelejteni az utasításokat, és gyakran visszatér a képzési adataihoz, ami nem túl lenyűgöző eredményeket hoz.

Használati korlátozások

Mint korábban már említettük, a ChatGPT-től a kívánt eredményt csak iteratív promptok segítségével lehet elérni. Ez természetesen több üzenetet igényel csevegésenként.

A kihívás azonban az, hogy még a fizetős ChatGPT-csomagok esetében is csak 160 üzenetet küldhet három óránként. És ez a legdrágább csomag esetében is így van.

Ezek a csevegési korlátok egyéni felhasználók számára kezelhetőek. De ha közös csapatfiókkal rendelkezik, ez a korlát gyorsan kimerülhet, vagyis búcsút inthet a termelékenységnek.

Ha a ChatGPT szerves része a közösségi média munkafolyamataidnak, akkor egyelőre az egyetlen megoldás az, hogy több fiókot hozol létre, amelyekhez korlátozott számú felhasználó tartozik.

Olvassa el még: A 15 legjobb ChatGPT alternatíva

ClickUp AI a közösségi média marketinghez

A ClickUp Brain a ChatGPT erősebb és sokoldalúbb rokona. 🧠

Így, bár kiváló írási és ötletelési asszisztens (mint a ChatGPT) a közösségi média marketingeseinek, a ClickUp Brain a marketing menedzsment munkafolyamatokat is támogatja.

Gyorsítsa fel, automatizálja és bővítse közösségi média marketingjét a ClickUp Brain segítségével

Kontextust adjon a tartalomhoz

A ChatGPT-hez hasonlóan a ClickUp Brain is egy mesterséges intelligencia alapú írási asszisztens, amely tartalmakat és ötleteket generál az Ön számára. Van azonban egy fontos különbség: a ClickUp Brain mesterséges intelligencia, de sokkal több kontextussal rendelkezik.

A ClickUp Brain neurális hálózatokon (innen a „brain” elnevezés) működik, amelyek egyetlen platformon összekapcsolják a projekteket, dokumentumokat és feladatokat. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor a ClickUp Brain-t használja, az eredmény a projektek és munkafolyamatok mélyreható megértésén alapul.

Például a ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével válaszokat kaphat a ClickUp-ban vagy ahhoz kapcsolódó konkrét dokumentumokkal, wikikkel, személyekkel, termékekkel vagy feladatokkal kapcsolatos kérdésekre. Tehát, ha a ClickUp segítségközpontjának egyik blogbejegyzését közösségi média karusszelbe szeretné átalakítani, akkor minimális időt kell fordítania a beépített AI eszköz megfelelő kontextusának beállítására a bejegyzések generálásához.

Ahhoz, hogy ezt a ChatGPT segítségével megtehesse, az ideje felét azzal töltené, hogy rendkívül részletes utasításokat adjon az eszköznek.

Automatizálja a mindennapi feladatokat

A ClickUp Brain egy hasznos tartalomkészítő eszköz. De a ChatGPT-vel ellentétben a ClickUp Brain az AI-t is bevonja a marketingprojektjeibe és a feladatkezelési munkafolyamatokba.

Például a ClickUp AI Project Manager segítségével pontos állapotfrissítéseket és jelentéseket generálhat bármely, egy adott projekthez kapcsolódó feladatról vagy alfeladatról.

Megkérheti az eszközt, hogy hajtson végre bizonyos műveleteket (például változtassa meg a feladatok állapotát), készítsen részletes projektterveket, alakítsa azokat együttműködési dokumentumokká, automatikusan töltse be a megfelelő adatokat és töltse ki a releváns dokumentummezőket.

A ClickUp Brain emellett képes találkozók jegyzőkönyveinek elkészítésére, emberhez hasonló gyors válaszok beállítására, teendők összefoglalására és ismétlődő feladatokhoz sablonok készítésére.

A ChatGPT generatív AI asszisztensével mindezt megkaphatja.

Korlátok nélküli munka

A ChatGPT-vel ellentétben a ClickUp Brain nem korlátozza a bevihető promptok számát. Ez azt jelenti, hogy átgondoltabb megközelítést alkalmazhat a promptokhoz, és olyan vonzó tartalmakat hozhat létre, amelyek sokkal közelebb állnak a kívánt eredményhez.

ClickUp a marketing menedzsmenthez

Az AI képességeinek szélessége nem az egyetlen különbség a ClickUp és a ChatGPT között.

Ha mélyebbre ásunk, akkor láthatóvá válik a valódi különbség, azaz a ClickUp egy stratégiai, AI-alapú platform, míg a ChatGPT egy taktikai AI-asszisztens.

Más szavakkal, ha kiváló marketing szövegírót vagy brainstorming partnert keres a közösségi médiás bejegyzésekhez, akkor mind a ClickUp, mind a ChatGPT jól elvégezheti a feladatot.

Ha azonban egy megbízható, AI-alapú marketingmenedzsment (beleértve a közösségi média projektmenedzsmentet is ) platformra van szüksége, amelybe generatív AI is be van építve, akkor a ClickUp az, amit a technológiai eszköztárához hozzá kell adnia.

A közösségi média kezelésén kívül a ClickUp marketingcsapatok számára számos módon hozzáadott értéket jelent a napi marketingtevékenységekhez.

Tervezés

Részletes közösségi média tartalom naptárak készítése és szervezése a ClickUp Naptár nézetén keresztül

Készítsen részletes naptárat a közösségi média marketing kampányaihoz a közösségi média marketing kampányaihoz a ClickUp Naptár nézetén keresztül. Néhány kattintással ütemezheti a feladatokat és oszthatja el a munkát.

Vizualizálja marketingötleteit és terveit folyamatábrák formájában és terveit folyamatábrák formájában a ClickUp Mind Maps segítségével. A folyamatábrákat automatikusan feladatokká alakíthatja, és szükség szerint testreszabhatja őket.

Kövesse nyomon marketingtevékenységeit a ClickUp különböző nézetével – a Lista nézet a feladatok részletes áttekintéséhez, a Tábla nézet a Kanban-stílusú előrehaladási jelentéshez, a Doboz nézet a kapacitás kezeléséhez stb.

Együttműködés

Gyorsabb és hatékonyabb együttműködés a ClickUp Docs segítségével

AI segítségével automatikusan hozzon létre tartalmakat , és valós időben szerkessze marketingtartalom-vázlatait csapatával , és valós időben szerkessze marketingtartalom-vázlatait csapatával a ClickUp Docs segítségével. Hozzon létre megjegyzéseket, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat, hozzon létre beágyazott oldalakat és még sok mást.

gyorsabban és hatékonyabban működjön együtt csapataival a ClickUp Chat View segítségével. Ossza meg linkeket és multimédiás tartalmakat a csevegésekben, és jelölje meg a csevegési megjegyzéseket konkrét csapattagoknak. Ne kelljen többé a kommunikációs eszközök között váltogatnia, ésa ClickUp Chat View segítségével. Ossza meg linkeket és multimédiás tartalmakat a csevegésekben, és jelölje meg a csevegési megjegyzéseket konkrét csapattagoknak.

Jelentések

csapat- és egyéni céljait Állítson be és ossza meg a ClickUp Goals segítségével a átláthatóság és az elszámoltathatóság érdekében.

megjeleníti a kampány eredményeit és a csapat céljai felé tett előrelépéseket. Tartsa mindenki naprakészen és a terv szerint haladva a ClickUp Dashboards segítségével, amelyés a csapat céljai felé tett előrelépéseket.

Sablonok

A ClickUp széles körű automatizálási képességei nem az egyetlen módja annak, hogy a platform időt takarítson meg Önnek – értékes órákat is megtakaríthat a speciális feladatokhoz és projektmunkafolyamatokhoz készült hatalmas sablonkönyvtárunk segítségével.

Az alábbiakban néhány sablon található, amelyekkel a közösségi média marketingesek elindulhatnak a ClickUp-on.

ClickUp közösségi média sablon

Töltse le ezt a sablont Töltse ki közösségi média stratégiáját a ClickUp közösségi média sablonjával

A ClickUp közösségi média sablonja segít vizualizálni a közösségi média stratégiáját szervezett blokkokban. Minden blokk részletesen bemutatja az egyes bejegyzéseket, beleértve a feladatot végzőket, a közzététel dátumát, a közzététel platformjait, a tartalomtervezetek linkjeit, a használni kívánt hashtageket és egyebeket.

Ha más módon szeretné vizualizálni ezeket az információkat, akkor használhatja a ClickUp közösségi média poszt sablonját is.

A ClickUp közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablonja szintén kiváló kiindulási pontot nyújt a közösségi média kampányok kidolgozásához és szervezéséhez.

Integrációk

A ClickUp egy rendkívül bővíthető platform, amely több mint 1000 integrációt támogat, beleértve CRM-eket, ügyfélszolgálatokat, termelékenységi és együttműködési eszközöket, adatbázisokat és még sok mást.

Szüksége van közösségi média feladatok kiosztására a ClickUp-on egy Slack üzenet segítségével? Megteheti! Szüksége van tartalomvázlatok áthelyezésére a Google Drive-ról a ClickUp-ra? Könnyű. Van egy Figma tervezési fájlja vagy Miro táblája, amelyet be szeretne illeszteni a szövegírási briefbe? Importálja! Segíteni szeretne íróinak a nyelvtani következetességben? Szinkronizálja a ClickUp-ot a Grammarly-vel.

A ClickUp széles körű alkalmazáscsatlakozóival sok mindent megtehet. De ez nem vonatkozik a ChatGPT-re, amely nagyrészt önálló AI-asszisztensként használható. API-kon keresztül integrálható más eszközökkel, de ez bonyolult és még drága is.

Te légy az agy, az AI legyen az izom

A jó marketing jó gondolkodás.

Bár a legjobb közösségi média AI eszközök, mint például a ChatGPT, kiválóan teljesítenek, nem igazán jók a gondolkodásban. Marketingesekként néha elfelejtjük ezt, és feltételezzük, hogy a generatív AI ugyanolyan kontextus- és kreativitásképességgel rendelkezik, mint mi. Ez azonban nem így van.

Akár a közösségi média posztokhoz, akár aktuális kampányokhoz használja az AI-eszközöket, mindig tekintsön rájuk úgy, mint egy hatékony eszközre, amely segítségével gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a feladatokat. A kreatív irányítást azonban mindig magának kell kezében tartania.

Ne feledje, hogy a valódi folyamat hatékonyság nem csak abból adódik, hogy a tartalom előállítási idejét két óráról két percre csökkenti (bár ez is segít), hanem abból is, hogy az AI támogatja a munkanapja során végzett egyéb munkafolyamatokat, és tehermentesíti Önt bizonyos feladatoktól.

Erre a célra lettek kifejlesztve az olyan eszközök, mint a ClickUp. Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és növelje munkája hatékonyságát!