A 10 legjobb közösségi médiafigyelő eszköz, amely 2025-ben fellendíti közösségi médiastratégiáját

Képzelje el a következő helyzetet: 2015-öt írunk. Ön marketingesként visszajelzési űrlapokkal fordul az ügyfelekhez, vagy találkozókat szervez, hogy megkérdezze őket és feltárja a termékében/szolgáltatásában lévő hiányosságokat.

Az ügyfelek utálják a kérdőívek kitöltését, és formális környezetben nehéz őszinte visszajelzéseket kapni aszinkron online beszélgetések során.

Ma is ugyanez igaz a legtöbb márkára.

Manapság az ügyfelek a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon osztják meg érzelmeiket és termékekkel kapcsolatos visszajelzéseiket történetek, tweetek vagy kommentek formájában. Van-e mód arra, hogy a közösségi médiában zajló beszélgetések alapján hatékonyabban gyűjtsük össze az ügyfelek visszajelzéseit?

A közösségi médiában milliárdnyi beszélgetés zajlik, ezért a marketingesek a közösségi médiafigyelő eszközöket használják az ügyfelekről szóló információk gyűjtésére, a trendek és releváns beszélgetések felismerésére, valamint az ügyfelek kérdéseinek megválaszolására.

A közösségi médiafigyelő eszközök segítségével a márkák nyomon követhetik a velük vagy egy számukra érdekes témával kapcsolatos beszélgetéseket, és értékes információkat szerezhetnek egy adatalapú közösségi média-bevonási stratégia kidolgozásához.

Ebben a cikkben megosztjuk a 10 legjobb közösségi médiafigyelő eszköz listáját, amelyekkel javíthatja közösségi média stratégiáját.

Íme, mire kell figyelni egy közösségi médiafigyelő eszköznél.

Holisztikus betekintés: A közösségi médiafigyelő eszközök nem csak a kulcsszavak nyomon követésére szolgálnak, hanem érzelemelemzést is végeznek, azonosítják a legfontosabb véleményvezéreket és feltárják a kialakulóban lévő trendeket. A legjobb közösségi média menedzsment platformok biztosítják, hogy ne csak hallgassa a közönségét, hanem valóban megértse, mi motiválja őket, és ez alapján alakítsa ki közösségi média stratégiáját.

Kompatibilitás a főbb közösségi média platformokkal: A márkafigyelő eszköznek képesnek kell lennie minden közösségi média platformon zajló beszélgetések figyelemmel kísérésére, valamint a márka online nyomon követésére fórumokon, híroldalakon, véleményoldalakon és iparági fórumokon.

Érzelemelemzés: Válasszon olyan közösségi médiafigyelő platformokat, amelyek automatikusan felismerik az ügyfelek érzelmeit, és manuális beavatkozás nélkül pozitív és negatív kategóriákba sorolják az online beszélgetéseket.

Intuitív felület: A választott webes monitorozó eszköznek testreszabható elrendezéssel, szűrőkkel és könnyen használható felülettel kell rendelkeznie, hogy a közösségi média figyelése gyerekjáték legyen.

Robusztus közösségi média elemző panel: Válasszon olyan közösségi médiafigyelő eszközöket, amelyek részletes elemzési funkciókkal rendelkeznek, például mélyreható jelentésekkel Válasszon olyan közösségi médiafigyelő eszközöket, amelyek részletes elemzési funkciókkal rendelkeznek, például mélyreható jelentésekkel a marketing OKR-ekről , az elkötelezettségi mutatókról, a márkaemlítésekről és a közösségi kampányok teljesítményéről.

Integrációs képességek: A pontos közösségi médiafigyeléshez elengedhetetlen A pontos közösségi médiafigyeléshez elengedhetetlen a digitális marketingalkalmazásokkal, beleértve a közösségi média kezelőeszközöket is, való zökkenőmentes integráció. A közösségi médiafigyelő eszköznek integrálódnia kell az elemzési platformjaival, hogy adat alapú marketingkampányokat lehessen létrehozni.

Adatbiztonság: A közösségi médiafigyelő eszköznek be kell tartania az országra és az iparágra vonatkozó adatvédelmi törvényeket, hogy megőrizze az ügyfél-visszajelzések vagy a közösségi médiafigyelési adatok bizalmas jellegét és integritását.

1. Sprout Social

via Sprout Social

A Sprout Social közösségi médiafigyelő eszköze segít nyomon követni a márkájával kapcsolatos beszélgetéseket, megérteni a közönségét és azonosítani más befolyásos személyeket a szegmensében. A Sprout hashtagjei és közösségi médiafigyelő megoldása, valamint a hangulatelemzés segítségével betekintést nyerhet az ügyfelekbe, a márkákba, a versenytársakba és az iparágba.

Például egy oktatási technológiai platform szociális médiafigyelő eszközöket használna annak érdekében, hogy nyomon kövesse a közösségi médiában zajló beszélgetéseket az általuk indított új tanfolyammal kapcsolatos promóciókról.

A közösségi médiafigyelő funkciók lehetővé teszik a márkák számára, hogy mérjék a közönség reakcióit a közösségi médiában, a trendi hashtageket és a közönség általános hangulatát.

A közösségi médiafigyelő stratégiával felszerelve a márka tudja, hogyan növelheti közösségi média jelenlétét és elkötelezettségét.

A Sprout Social legjobb funkciói

Az AI Assist alternatív válaszokat javasol a hangnem javítása vagy a kommenthez igazodó, kidolgozottabb válasz megfogalmazása érdekében.

Használja a SproutLinket link-in-bio megoldásként, hogy növelje webhelye vagy céloldalai forgalmát azáltal, hogy beépíti azt közösségi profiljaiba.

Ossza meg tartalomnaptárát külső érdekelt felekkel, dolgozzon együtt naptárjegyzetekkel, és valós időben vegyen részt belső beszélgetésekben.

A Sprout Social korlátai

A közösségi média fiókok rendszeres használat ellenére is elveszítik a kapcsolódásukat

Nincs ingyenes próbaidőszak az első használók számára.

Sprout Social árak

Normál ár : 249 USD/hó

Professzionális : 399 USD/hó

Haladó : 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (570 értékelés)

Nézze meg ezeket a Sprout Social alternatívákat!

2. Brandwatch

via Brandwatch

Minden percben körülbelül 510 ezer kommentet tesznek közzé a Facebookon, 66 ezer bejegyzést az Instagramon és 575 ezer tweetet az X-en! A közösségi médiában elhangzottak nyomon követése a márkázási szakemberek rémálma.

A marketingesek a legjobb közösségi médiafigyelő eszközökre támaszkodnak, hogy elemezzék ezeket a beszélgetéseket és értékes betekintést nyerjenek. A Brandwatch közösségi médiafigyelő platformját használják, hogy egy helyen kezeljék több közösségi média csatornát, nyomon követve a beszélgetéseket egy 1,6 billió korábbi beszélgetésből álló adatbázisból és valós idejű közösségi médiafigyelésből.

Kövesse nyomon a legfontosabb közösségi médiafigyelő mutatókat, mint például a márkaismertség, a közösségi hangulat és a közösségi média részesedése, hogy növelje közösségi média jelenlétét és hírnevének kezelését minden platformon.

A Brandwatch legjobb funkciói

A szegmenselemzés lehetővé teszi, hogy a beszélgetéseket visszajelzések, panaszok, vélemények és egyéb kategóriákba sorolja.

Könnyen használható felület közösségi médiafigyelő funkciókkal, amelynek segítségével kezelheti organikus és fizetett tartalmait az összes közösségi csatornán.

Influencer marketing eszköz , több mint 30 millió alkotó adatbázisával, amelynek segítségével többcsatornás influencer marketing kampányokat lehet futtatni, mérni és jelenteni, valamint az eredményeket befolyási pontszámmal lehet értékelni.

Intuitív, részletes elemzési műszerfal versenytársak elemzésére szolgáló eszközökkel , hogy megérthesse teljesítményét a versenytársakhoz képest.

A Brandwatch korlátai

A Brandwatch nem teszi lehetővé ugyanazon bejegyzés ütemezését az összes platformon.

Lassú letöltés és a műszerfal frissítési ideje

Brandwatch árak

Egyedi árazás

Brandwatch értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (789 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (224 értékelés)

3. Mention

via Mention

A Mention egy közösségi médiafigyelő eszköz, amely lehetővé teszi több mint egymilliárd adatforrás nyomon követését az interneten, beleértve a Twittert, a Facebookot és az Instagramot, valamint szűrők létrehozását és mentését, hogy könnyedén megtalálja, amit keres.

A Mention, az egyik legjobb közösségi médiafigyelő eszköz, lehetővé teszi a márkázók és a digitális marketing ügynökségek számára, hogy mélyreható hangulatelemzést végezzenek, nyomon kövessék a márkájuk közösségi médiában való említéseit vagy bármely témát akár két évig, és riasztásokat állítsanak be szokatlan tevékenységek esetén.

A legjobb funkciók

Kövesse nyomon, amikor megemlítik Önt, és valós idejű riasztásokkal, közösségi médiafigyelő funkciókkal ismerje meg márkája hírnevét.

Átfogó közösségi médiafigyelő eszköz elemzési funkciókkal és szűrőkkel, amelyek segítségével mélyrehatóan megismerheti a versenytársakat, a márkákat, a termékeket vagy az iparági témákat.

Rendezze el a részletes jelentések ütemezését a különböző érdekelt felek számára, hogy azok rendszeresen e-mailben megkapják azokat.

Lépjen kapcsolatba közönségével a főbb közösségi média platformokon (például Twitter, Instagram és Facebook), és több csatornán keresztül készítsen, ütemezzen és tegyen közzé bejegyzéseket.

Korlátozások említése

A boole-keresés létrehozása után nem rögzíti a korábbi adatokat.

Hiányzik a prediktív elemző eszköz

Mention árak

Solo : 41 USD/hó (éves számlázás)

Pro : 83 USD/hó (éves számlázás)

ProPlus: 149 USD/hó (éves számlázás)

Említések értékelései és vélemények

G2: 4,3/5 (439 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (286 értékelés)

4. Agorapulse

via Agorapulse

Az Agorapulse a Hootsuite alternatívája, amely lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy teljes mértékben irányítsák közösségi média menedzsmentjüket.

Intuitív publikálási felülettel, közösségi médiafigyelő eszközökkel és éleslátó elemzésekkel az Agorapulse közösségi média menedzsment platformja biztosítja, hogy soha ne maradjon le semmilyen, márkájával kapcsolatos említésről, legyen az a közönségétől vagy az iparági kollégáitól.

Az Agorapulse legjobb funkciói

Kezelje közösségi médiáját, publikálását, jelentéseit, közösségi média figyelését és csapatának együttműködését az Agorapulse egységes közösségi beérkező levelek mappájából.

Az Agorapulse közösségi médiafigyelő eszközökhöz az Android és iOS mobilalkalmazáson keresztül férhet hozzá.

Projektmenedzsment funkciók a publikálási munkafolyamatok bevezetéséhez, jegyzetek megosztásához, a teendők nyomon követéséhez és a jóváhagyásra váró tartalmak hozzárendeléséhez.

Az Agorapulse korlátai

A tervezett bejegyzések exportálásának lehetetlensége az ügyfelekkel való megosztáshoz

A LinkedIn-bejegyzések karakterkorlátja 300 karakter, míg a platform maga több karakter használatát is lehetővé teszi.

Agorapulse árak

Standard : 49 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Professzionális : 79 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Advanced : 119 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Egyedi megoldások az Ön üzleti igényeinek megfelelően

Agorapulse értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (919 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (706 értékelés)

5. Digimind

via Digimind

Mennyivel könnyebb lenne az Ön élete marketingesként vagy márkatulajdonosként, ha valós időben követhetné az ügyfelek beszélgetéseit a különböző közösségi média csatornákon?

A Digimind közösségi médiafigyelő eszközei átfogó képet nyújtanak a közönségéről és a versenytársai közösségi médiában megjelenő bejegyzéseiről.

Például egy online ételszállítási startup olyan közösségi médiafigyelő eszközöket használna, mint a Digitmind, hogy közösségi média marketingcsapata figyelemmel kísérhesse a Facebookon és az Instagramon zajló közösségi beszélgetéseket, és a vírusos trendek alapján marketingkampányt hozzon létre. Ezek az ügyféladatok segítenek azonosítani az ügyfélélmény és az elvárások közötti hiányosságokat is.

A Digimind legjobb funkciói

Az AI Sense mesterséges intelligenciával működő motor automatizált kurátori munkát és ajánlott intézkedéseket segít a marketingeseknek.

Digimind Social Analytics: annyi közösségi fiókot elemezhet és összehasonlíthat, amennyit csak akar.

A saját fejlesztésű Top Reputation modul segítségével nyomon követheti, mit szeretnének tudni az ügyfelek a márkájáról, termékeiről és versenytársairól.

Készítsen jelentéseket a Digimind Social előre megtervezett közösségi média sablonjaival , hogy értékelje a legfontosabb mutatókat.

A Digimind korlátai

A felhasználói felület nem könnyen kezelhető, és a platform megértéséhez képzésre van szükség.

Az adatok nem teljes körűek.

Digimind árak

Egyedi árazás

Digimind értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (180 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Emplifi

via Emplifi

Az Emplifi közösségi médiafigyelő eszközei tartalomkészítést és -közzétételt, elemzéseket, felhasználói generált tartalmakat, influencer marketinget, közösségkezelést, élő kereskedelmet, hírnévkezelést és ügyfélszolgálatot kínálnak.

Az Emplifi legjobb funkciói

Kapjon automatikus értesítéseket a közösségi média aktivitásában bekövetkező hirtelen változásokról és rendellenességekről közvetlenül a platformon vagy e-mailben.

Közösségi médiafigyelő funkciók és testreszabható irányítópult dinamikus, valós idejű kulcsfontosságú figyelőadatokkal és fogyasztói betekintéssel.

AI eszközök automatizált címkézéshez, érzelemelemzéshez és fejlett útválasztáshoz

Az Emplifi korlátai

Az eszköz nem rögzíti a legfontosabb mutatókat, mint például a versenytársak TikTok-megtekintéseit vagy az IGS swipe-upokat.

A beütemezett bejegyzések szerkesztése nehézkes és frusztráló

Emplifi árak

Essential: 2400 USD/év (10 profil)

Standard : Egyedi árazás

Üzleti: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Emplifi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (202 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (38 értékelés)

7. YouScan

via YouScan

Az YouScan egy mesterséges intelligenciával működő közösségi médiafigyelő eszköz, amely képfelismerő technológiával rendelkezik, és segít a vállalkozásoknak a fogyasztói vélemények elemzésében, a hasznosítható információk felfedezésében és a márka hírnevének kezelésében.

Példa: tegyük fel, hogy egy bőrápolási termékeket gyártó vállalat szeretné megérteni, hogyan érzékelik az ügyfelek a márkát, és a hagyományos kutatási módszerek nem elégségesek.

A YouScanhoz hasonló közösségi médiafigyelő eszközök segítségével a márkák visszajelzéseket kaphatnak a közösségi médiában zajló beszélgetésekből, nyomon követhetik a címkézetlen említéseket, és a legjobb eredmények elérése érdekében felhasználói véleményeket is beépíthetnek közösségi média promócióikba.

A YouScan legjobb funkciói

Az YouScan mesterséges intelligenciával működő Visual Insights funkciója logókat, tárgyakat, jeleneteket, tevékenységeket és demográfiai információkat ismer fel a képeken.

A beérkező említések és kommentek automatikus kategorizálása olyan kategóriákba, mint dicséret, elismerés vagy panasz.

Egyedi címkék a szegmentáláshoz és szűrők a említések kategóriákba sorolásához

Valós idejű riasztások a potenciális fenyegetések felismeréséhez, a nem kívánt termékhasználat észleléséhez és a negatív vizuális említések felfedezéséhez, hogy megvédje márkaimázsát.

Az YouScan korlátai

A szófelhő nézetben korlátozott számú hashtag áll rendelkezésre.

A hangulatelemzés nem mindig pontos

YouScan árak

Starter : 299 USD/hó (éves számlázás)

Korlátlan csomagok: Egyedi árak

YouScan értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (92 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (61 értékelés)

8. BrandMentions

via BrandMentions

Volt már olyan helyzetben, hogy egy elégedetlen ügyfél online panaszt tett a márkájával kapcsolatban, de Ön nem kapott erről értesítést, és így nem tudta megoldani a problémát?

A közösségi médiafigyelő eszközök nyomon követik a márka említéseit, még akkor is, ha az ügyfél elfelejti követni a márkát a közösségi média platformokon. Különösen akkor, ha egy elégedetlen ügyfél kiadja a gőzt, akkor a legjobb formádban kell lenned, és ehhez hasznosak lehetnek a BrandMentionshez hasonló közösségi médiafigyelő eszközök.

A BrandMentions az internet minden zugát átkutatja, hogy megtalálja a márkádra, vállalkozásodra vonatkozó releváns kulcsszavakat, valamint a versenytársak hashtagjeit és kulcsszavait, hogy a közösségi média marketing stratégiád a legjobb legyen.

A BrandMentions legjobb funkciói

A közösségi médiafigyelő eszköz különböző közösségi médiacsatornákon, fórumokon, híroldalakon, hírekben és egyéb webes forrásokban, beleértve a véleményeket is, nyomon követi az említéseket.

Valós idejű márkafigyelési értesítések e-mailben a legfontosabb említésekről és arról, hogy van-e olyan új link, amely forgalmat generál a webhelyére.

Automatikus hangnemfelismerés és negatív érzelmek elemzése az Ön márkáját említő beszélgetésekben.

Ütemezzen fehér címkés jelentéseket a márkájáról szóló említésekről a különböző érdekelt felek számára.

A BrandMentions korlátai

Zárt Facebook-csoportokban nem lehet nyomon követni a beszélgetéseket

Ha nem állítja be megfelelően a kulcsszavakat, gyorsan elérheti a havi nyomonkövetési korlátokat.

BrandMentions árak

Növekvő vállalkozás: 79 USD/hó (éves számlázás)

Vállalat: 249 USD/hó (éves számlázás)

Vállalatok/ügynökségek: 399 USD/hó (éves számlázás)

BrandMentions értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (42 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Hootsuite

via Hootsuite

A McKinsey jelentése szerint azok a márkák, amelyek nem reagálnak az ügyfelek közösségi média platformokon tett észrevételeire, 15 százalékkal magasabb ügyfélvesztési arányt mutatnak, mint azok a vállalkozások, amelyek reagálnak. Ön biztosan a nyertesek táborába szeretne tartozni. Ehhez pedig szüksége van egy olyan közösségi média figyelő eszközre, mint a Hootsuite.

A Hootsuite egy all-in-one közösségi média menedzsment csomag, amely lehetővé teszi a márkák számára, hogy több közösségi média csatornán is bejegyzéseket ütemezzenek, organikus és fizetett közösségi tartalmakat kezeljenek, figyeljék a márkát említő bejegyzéseket, nyomon kövessék az ügyfelek beszélgetéseit, nyomon kövessék a márkát említő bejegyzéseket, és betekintést nyerjenek – mindezt egyetlen intuitív irányítópultról.

A Hootsuite legjobb funkciói

A Hootsuite Streams figyelemmel kíséri az említéseket, kulcsszavakat és hashtageket.

Válaszoljon, mentse el és lájkolja a nyilvános kommenteket közvetlenül a Hootsuite irányítópultjáról.

Integrálható a legjobb közösségi médiafigyelő eszközökkel, mint például a Brandwatch és a Talkwalker.

A Hootsuite korlátai

Az elemzési jelentések nem valós idejűek.

Az egyes árkategóriákban nyomon követhető versenytársak számának vannak korlátai.

Hootsuite árak

Profi: 99 USD/hó (éves számlázás)

Csapat: 249 USD/hó (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (4102 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3620 értékelés)

10. BuzzSumo

via BuzzSumo

Amikor tartalmat tesz közzé különböző közösségi média platformokon, még mindig találgatásokra támaszkodik, hogy megértse, mi találja meg a célközönségét?

Fedezze fel a Facebookon, Twitteren, Redditen és YouTube-on a niche-ében népszerű tartalmakat, és azonosítsa a közösségi média stratégiájához legfontosabb influencereket a Buzzsumo közösségi médiafigyelő platformjával.

A BuzzSumo egy tartalommarketing szoftver, amely figyelemmel kíséri versenytársait, és elemzi a közösségi médiában megjelenő bejegyzéseket, említéseket és iparági híreket. Az egyik legjobb közösségi médiafigyelő eszköz,

A Buzzsumo figyelmeztetéseket küld, hogy ne vesszenek el a közösségi média platformokon zajló millióknyi beszélgetés között a fontos események. Szűrje és tanulmányozza a megosztásokat, linkeket és trendeket, hogy megtudja, milyen típusú tartalom talál visszhangra a közönségében, és hogyan építhet ki előnyt versenytársaival szemben.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Kövesse nyomon az iparágával kapcsolatos tartalmi hírcsatornákon megjelenő említéseket, hogy megértse felhasználóit, és naprakész legyen a legfrissebb hírekkel és trendekkel kapcsolatban.

Integráció olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack, hogy értesítést kapjon a márka vagy kulcsszavak említéséről.

Rendezze a történeteket trend pontszámok szerint, hogy felismerje a közelgő virális trendeket, és reagáljon rájuk. Hasonlítsa össze a trendeket az elmúlt öt év tartalomteljesítmény-adatainak áttekintésével.

Valós idejű értesítések az új linkek és említések nyomon követéséhez, amint azok megjelennek.

A BuzzSumo korlátai

A figyelési eszköz riasztásai ismétlődőek lehetnek.

Kicsi vállalkozások tulajdonosai számára drága

BuzzSumo árak

Tartalomkészítés: 199 USD/felhasználó/hónap

PR & Comms : 299 USD/5 felhasználó/hónap

Suite : 499 USD/10 felhasználó/hónap

Vállalati: 999 USD/30 felhasználó/hónap

BuzzSumo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (102 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (141 értékelés)

ClickUp

Míg a közösségi médiafigyelő eszközök a közösségi média figyelésére és monitorozására összpontosítanak, a ClickUp egy marketingcsapatok számára készült munkafolyamat-kezelő szoftver, amely javítja az általános teljesítményt. A ClickUp támogatja marketingstratégiáját azáltal, hogy segít a közösségi médiaprojektek, kampányok és feladatok kezelésében.

Szeretné nyomon követni a közösségi média naptárát, vagy kreatív módszereket keres a hatékony közösségi média kampányok létrehozásához? A ClickUp segít Önnek ebben.

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy minden közösségi média promócióját és kezdeményezését egy helyen tárolja. Ez a közösségi média kezelő eszköz lehetővé teszi a csapat tagjainak és az érdekelt feleknek, hogy valós időben együttműködjenek.

Akár kampányötleteket gyűjt, csapatcélokat állít fel, vagy az új negyedév tartalmi naptárán dolgozik, a ClickUp minden folyamat szakaszában segítséget nyújt.

Használja a ClickUp alkalmazást a közösségi bejegyzésekre adott válaszok kezeléséhez és a közösségi médiafigyelő eszközökkel gyűjtött visszajelzések összegyűjtéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp AI kreatív partnere az ügyfeleknek szóló e-mailek, közösségi média tervek és vonzó közösségi média feliratok írásában.

Adjon hozzá prioritási jelöléseket és riasztási értesítéseket, hogy a csapat azonnal értesüljön a változásokról és naprakész legyen.

A ClickUp közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablonja megkönnyíti a közösségi média promóciós stratégiájának alapjaitól kezdve történő kidolgozását.

Használja a ClickUp testreszabható közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablonját a közösségi médiával kapcsolatos fontos feladatok megtervezéséhez és elvégzéséhez.

versenyképességi elemzés táblasablon segítségével nyomon követheti versenytársai marketingkampányait és termékeinek elégedettségi szintjét.

A ClickUp WhiteBoard versenytárselemző sablonjával azonosíthatja fő versenytársait, és nyomon követheti termékeik teljesítményét.

Gyűjtsd össze a közösségi médiát figyelő eszközökből származó közösségi és online adatokat, hogy betekintést nyerj

A ClickUp korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a hozzáférést olyan fejlett funkciókhoz, mint a ClickUp AI.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

Válasszon olyan közösségi médiafigyelő eszközt, amely lehetővé teszi a beszélgetések nyomon követését és a márka említéseinek figyelemmel kísérését az összes közösségi média csatornáján egy összevont irányítópulton.

A ClickUp közösségi médiafigyelő funkciói és közösségi média projektmenedzsment eszköze olyan kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik, mint a tartalom sablonok, az AI funkciók és a csapatmunka funkciók, amelyek lehetővé teszik a közösségi média csapatának, hogy egy helyen kezelje a közösségi média kampányokat, projekteket és feladatokat.

A ClickUp mindent megtesz, a valós idejű ügyfél-visszajelzések és közösségi beszélgetések nyomon követésétől a marketingkampány-sablonok létrehozásáig.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp integrálható a legjobb közösségi médiafigyelő eszközökkel, így biztosítva az adatok áramlását a különböző források között, és kiküszöbölve a több csatornán történő manuális adat-exportálás szükségességét.

Ahelyett, hogy különböző közösségi médiafigyelő eszközök között váltogatna, használja a ClickUp-ot a közösségi médiafigyelés és az elemzések egyszerű kezeléséhez. Tervezze, kezelje, kövesse nyomon és működjön együtt minden közösségi média stratégiáján a ClickUp-on, előre elkészített, testreszabható sablonok segítségével.

Kezdje el használni a ClickUp-ot egy ingyenes próbaidőszakkal.